Инкапсуляция в Java: защита данных и чистый код для надежности

public interface UserDAO { User findById(Long id); List<User> findAll(); void save(User user); void delete(User user); } public class UserDAOImpl implements UserDAO { // Скрытие деталей подключения к БД private final Connection connection; public UserDAOImpl(DataSource dataSource) throws SQLException { this.connection = dataSource.getConnection(); } @Override public User findById(Long id) { try { PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement( "SELECT * FROM users WHERE id = ?" ); stmt.setLong(1, id); ResultSet rs = stmt.executeQuery(); if (rs.next()) { return mapResultSetToUser(rs); } return null; } catch (SQLException e) { throw new DAOException("Error finding user by id: " + id, e); } } @Override public List<User> findAll() { try { Statement stmt = connection.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM users"); List<User> users = new ArrayList<>(); while (rs.next()) { users.add(mapResultSetToUser(rs)); } return users; } catch (SQLException e) { throw new DAOException("Error retrieving all users", e); } } @Override public void save(User user) { try { if (user.getId() == null) { // Вставка нового пользователя PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement( "INSERT INTO users (username, email, password_hash) VALUES (?, ?, ?)", Statement.RETURN_GENERATED_KEYS ); stmt.setString(1, user.getUsername()); stmt.setString(2, user.getEmail()); stmt.setString(3, user.getPasswordHash()); stmt.executeUpdate(); // Получаем сгенерированный ID ResultSet generatedKeys = stmt.getGeneratedKeys(); if (generatedKeys.next()) { user.setId(generatedKeys.getLong(1)); } } else { // Обновление существующего пользователя PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement( "UPDATE users SET username = ?, email = ?, password_hash = ? WHERE id = ?" ); stmt.setString(1, user.getUsername()); stmt.setString(2, user.getEmail()); stmt.setString(3, user.getPasswordHash()); stmt.setLong(4, user.getId()); stmt.executeUpdate(); } } catch (SQLException e) { throw new DAOException("Error saving user: " + user.getUsername(), e); } } @Override public void delete(User user) { try { PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement( "DELETE FROM users WHERE id = ?" ); stmt.setLong(1, user.getId()); stmt.executeUpdate(); } catch (SQLException e) { throw new DAOException("Error deleting user: " + user.getUsername(), e); } } // Приватный метод для конвертации ResultSet в объект User private User mapResultSetToUser(ResultSet rs) throws SQLException { User user = new User(); user.setId(rs.getLong("id")); user.setUsername(rs.getString("username")); user.setEmail(rs.getString("email")); user.setPasswordHash(rs.getString("password_hash")); return user; } // Внутренний класс для инкапсуляции исключений public class DAOException extends RuntimeException { public DAOException(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } } } public class User { private Long id; private String username; private String email; private String passwordHash; // Геттеры и сеттеры public Long getId() { return id; } public void setId(Long id) { this.id = id; } public String getUsername() { return username; } public void setUsername(String username) { if (username == null || username.trim().length() < 3) { throw new IllegalArgumentException("Username must be at least 3 characters"); } this.username = username; } public String getEmail() { return email; } public void setEmail(String email) { if (email == null || !email.matches("^[\\w-\\.]+@([\\w-]+\\.)+[\\w-]{2,4}$")) { throw new IllegalArgumentException("Invalid email format"); } this.email = email; } public String getPasswordHash() { return passwordHash; } // Скрыть прямую установку хеша пароля // Вместо этого предоставить метод для установки пароля с хешированием public void setPassword(String password) { if (password == null || password.length() < 8) { throw new IllegalArgumentException("Password must be at least 8 characters"); } // Простое хеширование для примера // В реальности использовали бы bcrypt или другой надежный алгоритм this.passwordHash = String.valueOf(password.hashCode()); } void setPasswordHash(String passwordHash) { // package-private для использования в DAO this.passwordHash = passwordHash; } }