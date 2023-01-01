Идиомы в английском языке: ключ к естественной живой речи

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, желающие расширить свои знания о идиомах

Люди, общающиеся с носителями языка или работающие в международной среде Изучить английский по учебникам — лишь полдела, ведь настоящий язык пронизан идиоматическими выражениями. Представьте: вы безупречно знаете грамматику, но когда носитель языка говорит "It's raining cats and dogs", вы в растерянности ищете падающих с неба животных 🙄. Владение идиомами превращает стерильный "учебный" английский в живую, естественную речь. Это ключ к пониманию шуток, фильмов без субтитров и неформальных бесед. Погрузимся в увлекательный мир английских фразеологизмов, где обычные слова обретают неожиданный смысл.

Что такое идиомы в английском языке: определение и суть

Идиомы (idioms) — это устойчивые выражения, значение которых не выводится из значений составляющих их слов. Проще говоря, если перевести каждое слово идиомы буквально, получится бессмыслица или, в лучшем случае, текст, весьма далекий от истинного смысла выражения.

Возьмем, к примеру, идиому "to kick the bucket" (дословно — "пнуть ведро"). Никакого отношения к ведрам это выражение не имеет — оно означает "умереть". Или "to be on cloud nine" (дословно — "быть на девятом облаке") — означает "быть очень счастливым".

Анна Соколова, преподаватель английского с 15-летним стажем: Мой студент Дмитрий, готовясь к собеседованию в международную компанию, зубрил деловой английский днями напролет. На самом интервью менеджер по персоналу, американец, дружелюбно начал беседу с фразы: "So, shall we break the ice?" Дмитрий побледнел и растерянно пробормотал: "But there's no ice here..." Позже он признался, что представил, как они будут разбивать лед в каком-то странном корпоративном ритуале. Это стало поворотным моментом — Дмитрий осознал, что без понимания идиом невозможно полноценное общение. Сейчас он успешный международный менеджер и коллекционирует идиоматические выражения, как другие собирают марки.

Идиомы часто уходят корнями глубоко в историю и культуру народа. Они отражают образ мышления, историческое наследие и культурные ценности носителей языка. Например, многие английские идиомы связаны с морской тематикой, что неудивительно для островного государства с богатой мореходной традицией: "to be in the same boat" (быть в одной лодке), "to sail through something" (пройти что-то с легкостью).

Существует несколько ключевых характеристик, отличающих идиомы от обычных выражений:

Устойчивость — состав идиомы фиксирован и не подлежит изменению

— состав идиомы фиксирован и не подлежит изменению Неразложимость значения — смысл целого не равен сумме значений частей

— смысл целого не равен сумме значений частей Метафоричность — большинство идиом основаны на метафорическом переносе

— большинство идиом основаны на метафорическом переносе Эмоциональная окрашенность — часто идиомы имеют яркую эмоциональную окраску

— часто идиомы имеют яркую эмоциональную окраску Национально-культурная специфика — идиомы отражают особенности мировосприятия народа

Тип выражения Особенности Пример Идиома Значение не выводится из составляющих слов To kick the bucket (умереть) Устойчивое словосочетание Смысл более прозрачен, но употребление закреплено традицией To make a decision (принять решение) Пословица/поговорка Содержит законченную мысль, часто нравоучительного характера A bird in the hand is worth two in the bush Крылатые выражения Имеют известный источник происхождения To be or not to be (У. Шекспир)

Особенности английских фразеологизмов и их классификация

Английские фразеологизмы отличаются богатством и разнообразием. Их классификация помогает систематизировать этот обширный пласт языка, делая его более доступным для изучения и понимания. 🧩

По степени слияния компонентов английские идиомы традиционно делятся на три основные категории:

Сращения (Fusions) — идиомы с полностью переосмысленным значением, которое абсолютно не выводится из значений составляющих слов. Например, "to spill the beans" (дословно "рассыпать бобы") — выдать секрет.

(Fusions) — идиомы с полностью переосмысленным значением, которое абсолютно не выводится из значений составляющих слов. Например, "to spill the beans" (дословно "рассыпать бобы") — выдать секрет. Единства (Unities) — идиомы, значение которых хотя бы частично мотивировано значениями компонентов. Например, "to play with fire" (играть с огнем) — рисковать, поступать неосмотрительно.

(Unities) — идиомы, значение которых хотя бы частично мотивировано значениями компонентов. Например, "to play with fire" (играть с огнем) — рисковать, поступать неосмотрительно. Сочетания (Combinations) — устойчивые выражения, где один из компонентов употреблен в своем прямом значении, а второй — в переносном. Например, "bosom friend" (закадычный друг).

По происхождению английские идиомы можно разделить на несколько групп:

Библейские идиомы — "forbidden fruit" (запретный плод), "the salt of the earth" (соль земли) Шекспировские — "to be or not to be" (быть или не быть), "all that glitters is not gold" (не все то золото, что блестит) Связанные с историей и бытом — "to burn the midnight oil" (работать допоздна, буквально "жечь полуночное масло" — отсылка к временам, когда люди работали при свете масляных ламп) Профессиональные — морские, военные, спортивные и другие. Например, "to show one's true colors" (показать истинное лицо) — из морской терминологии, где корабли поднимали свои настоящие флаги перед началом боя. Заимствованные из других языков — "to take the bull by the horns" (взять быка за рога)

Тематически английские идиомы также весьма разнообразны и отражают различные аспекты жизни:

Михаил Дубинин, переводчик-синхронист: На одной международной конференции я синхронно переводил выступление британского спикера. Все шло гладко, пока он не начал сыпать идиомами: "Let's not beat around the bush", "this project has been a hot potato", "we need to pull our socks up". Я замешкался лишь на секунду, но этого хватило, чтобы сбиться с ритма. Перевел буквально "не будем бить вокруг куста" и увидел недоуменные взгляды аудитории. Тогда я быстро исправился: "Давайте говорить прямо, этот проект был проблемным, нам нужно подтянуться". Этот случай научил меня всегда иметь готовый арсенал эквивалентов для популярных идиом. Теперь перед каждой конференцией я составляю список потенциальных идиоматических выражений по теме и их русских аналогов.

Тематика Примеры идиом Значение Животные To let the cat out of the bag<br>To be a guinea pig Выдать секрет<br>Быть подопытным кроликом Части тела To cost an arm and a leg<br>To keep an eye on Стоить огромных денег<br>Присматривать за чем-то Цвета To be caught red-handed<br>Out of the blue Быть пойманным с поличным<br>Неожиданно, внезапно Еда A piece of cake<br>To go bananas Очень легко<br>Сойти с ума, взбеситься Погода To be under the weather<br>To steal someone's thunder Плохо себя чувствовать<br>Перехватить чью-то инициативу

Популярные английские идиомы с переводом и толкованием

Знание популярных английских идиом существенно обогащает языковой арсенал и позволяет лучше понимать носителей языка. Рассмотрим некоторые распространенные выражения, с которыми вы наверняка столкнетесь при общении или чтении английских текстов. 🗣️

Break a leg — буквально "сломай ногу", но на самом деле это пожелание удачи, особенно перед выступлением или важным событием. Происхождение этой идиомы связывают с театральным суеверием, что прямое пожелание удачи может привести к обратному результату. Hit the nail on the head — "попасть гвоздем по шляпке", то есть точно определить суть проблемы или высказать очень меткое замечание. Bite off more than you can chew — "откусить больше, чем можешь прожевать", иными словами, взять на себя больше обязанностей или задач, чем способен выполнить. The ball is in your court — "мяч на твоей стороне", означает, что теперь очередь другого человека действовать или принимать решение (из терминологии тенниса). Kill two birds with one stone — "убить двух птиц одним камнем", русский эквивалент — "убить двух зайцев одним выстрелом", то есть решить две задачи одним действием. To be in hot water — "быть в горячей воде", то есть попасть в неприятности, оказаться в затруднительном положении. To feel under the weather — "чувствовать себя под погодой", означает плохо себя чувствовать, быть немного больным. To cost an arm and a leg — "стоить руку и ногу", то есть быть очень дорогим. A piece of cake — "кусок пирога", означает что-то очень легкое, простое для выполнения. To pull someone's leg — "тянуть кого-то за ногу", то есть подшучивать над кем-то, разыгрывать.

Идиомы, связанные с эмоциями и чувствами, особенно часто используются в разговорной речи:

To get cold feet — "получить холодные ноги", то есть испугаться, потерять уверенность перед важным событием

— "получить холодные ноги", то есть испугаться, потерять уверенность перед важным событием To lose your head — "потерять голову", то есть сильно влюбиться или утратить способность ясно мыслить из-за эмоций

— "потерять голову", то есть сильно влюбиться или утратить способность ясно мыслить из-за эмоций To have butterflies in your stomach — "иметь бабочек в животе", то есть нервничать, волноваться

— "иметь бабочек в животе", то есть нервничать, волноваться To be over the moon — "быть над луной", означает быть чрезвычайно счастливым

— "быть над луной", означает быть чрезвычайно счастливым To see red — "видеть красное", то есть быть в ярости

В деловой среде часто используются свои специфические идиомы:

To think outside the box — "думать за пределами коробки", то есть мыслить нестандартно, творчески

— "думать за пределами коробки", то есть мыслить нестандартно, творчески To break the ice — "разбить лед", то есть начать разговор, преодолеть начальную неловкость

— "разбить лед", то есть начать разговор, преодолеть начальную неловкость To put all your eggs in one basket — "положить все яйца в одну корзину", то есть рисковать всем ради одной возможности

— "положить все яйца в одну корзину", то есть рисковать всем ради одной возможности To cut corners — "срезать углы", то есть упрощать задачу, пропуская важные, но трудоемкие этапы

— "срезать углы", то есть упрощать задачу, пропуская важные, но трудоемкие этапы To be on the same page — "быть на той же странице", то есть иметь одинаковое понимание ситуации

Культурный контекст идиоматических выражений

Идиомы — это не просто лингвистический феномен, а зеркало, отражающее историю, образ мышления и культурные ценности народа. Понимание культурного контекста английских идиом открывает дверь в мир британской и американской ментальности. 🌎

Английские идиомы часто отражают исторические события и традиции. Например, выражение "to pass with flying colors" (пройти с летящими флагами) происходит из морских традиций: корабли, возвращающиеся после победы, поднимали все свои флаги. А идиома "to burn the midnight oil" (жечь полуночное масло) напоминает о временах, когда люди работали при свете масляных ламп до поздней ночи.

Множество английских идиом связано с определенными историческими периодами:

Средневековье и феодализм — "to win one's spurs" (заслужить шпоры) — доказать свою ценность, заслужить признание

— "to win one's spurs" (заслужить шпоры) — доказать свою ценность, заслужить признание Эпоха мореплавания — "to be on an even keel" (быть на ровном киле) — быть стабильным, в хорошем состоянии

— "to be on an even keel" (быть на ровном киле) — быть стабильным, в хорошем состоянии Индустриальная революция — "to blow off steam" (выпустить пар) — дать выход эмоциям

— "to blow off steam" (выпустить пар) — дать выход эмоциям Современные технологии — "to reboot one's brain" (перезагрузить мозг) — отдохнуть и начать заново

Национальные особенности проявляются и в выборе образов для идиоматических выражений. Так, в британском английском много идиом связано с погодой (что неудивительно для страны с переменчивым климатом), морем, садоводством и традиционными увлечениями:

"To be under the weather" — плохо себя чувствовать

"To weather the storm" — пережить трудные времена

"To be in the same boat" — быть в одинаковом положении

"To come up roses" — закончиться хорошо (от выражения "come up smelling of roses")

"It's not cricket" — это нечестно, неспортивно (отсылка к крикету как символу честной игры)

Американские идиомы часто обращаются к образам из бейсбола, американского футбола, бизнеса и автомобильной культуры:

"To touch base" — связаться с кем-то, проверить ситуацию

"To step up to the plate" — взять на себя ответственность

"To throw a curve ball" — преподнести неожиданность

"To be in the ballpark" — быть примерно верным, близким к истине

"To be on the fast track" — быстро продвигаться по карьерной лестнице

Различия между британскими и американскими идиомами могут вызвать забавные недоразумения:

Британский вариант Американский вариант Значение To be at sixes and sevens To be all over the place Быть в беспорядке, неорганизованным To be chock-a-block To be jam-packed Быть переполненным To cock up To screw up Испортить что-то To be in a right two and eight To be in a fix Быть в затруднительном положении To be knackered To be beat Быть очень усталым

Понимание культурного контекста идиом необходимо для правильного их использования. Например, фраза "to take the biscuit" в британском английском означает "превзойти все ожидания" (часто в отрицательном смысле), а в американском английском аналогичная идиома "to take the cake" имеет похожее, но не идентичное значение.

Культурные различия проявляются и в юморе, заложенном в идиомах. Британский юмор с его иронией и самоуничижением породил такие выражения, как "to make a dog's dinner of something" (полностью испортить что-то) или "to be neither fish nor fowl" (не относиться ни к одной категории).

Эффективное использование идиом в разговорной речи

Грамотное использование идиом способно превратить ваш английский из "учебного" в живой и естественный. Однако это искусство требует понимания не только значения выражений, но и контекста их применения. 🎯

Первое правило эффективного использования идиом — уместность. Некоторые идиомы уместны только в неформальном общении, другие могут использоваться и в деловом контексте. Например, "to bite the bullet" (решиться на что-то неприятное) достаточно нейтрально и может употребляться в профессиональной среде, а вот "to kick the bucket" (умереть) звучит слишком грубо и фамильярно для формального общения.

Вот несколько рекомендаций по эффективному освоению и использованию идиом:

Учите идиомы в контексте. Запоминайте не просто выражение, а целое предложение или ситуацию, в которой оно используется. Группируйте идиомы тематически. Легче запомнить несколько выражений, объединенных общей темой (например, идиомы с цветами или животными). Используйте ассоциации. Связывайте идиомы с образами или ситуациями из своей жизни. Практикуйтесь регулярно. Старайтесь использовать новые идиомы в речи, чтобы они закрепились в активном словарном запасе. Проверяйте значение и употребление. Перед использованием малознакомой идиомы удостоверьтесь, что вы правильно понимаете ее значение и уместность в данном контексте.

Распространенные ошибки при использовании идиом включают:

Буквальный перевод идиом с родного языка

Изменение компонентов устойчивого выражения

Неправильное употребление предлогов в составе идиомы

Использование устаревших или слишком специфических выражений

Злоупотребление идиомами в речи, что может звучать неестественно

Для развития навыка использования идиом полезно:

Читать современную литературу и прессу на английском языке

Смотреть фильмы и сериалы с субтитрами, обращая внимание на идиоматические выражения

Слушать подкасты и радиопередачи, где носители языка используют живую разговорную речь

Общаться с носителями языка, обращая внимание на используемые ими устойчивые выражения

Вести словарь идиом, регулярно пополняя его новыми выражениями

Чтобы естественно звучать в разговорной речи, стоит освоить идиомы, связанные с повседневным общением:

Для выражения согласия: "You took the words out of my mouth" (Ты забрал слова из моего рта) — именно это я и хотел сказать

"You took the words out of my mouth" (Ты забрал слова из моего рта) — именно это я и хотел сказать Для выражения несогласия: "I beg to differ" (Я прошу позволения не согласиться) — вежливая форма несогласия

"I beg to differ" (Я прошу позволения не согласиться) — вежливая форма несогласия Для выражения удивления: "You could have knocked me down with a feather" (Меня можно было сбить с ног пером) — я был крайне удивлен

"You could have knocked me down with a feather" (Меня можно было сбить с ног пером) — я был крайне удивлен Для описания затруднительных ситуаций: "I'm in a pickle" (Я в соленом огурце) — я в затруднительном положении

"I'm in a pickle" (Я в соленом огурце) — я в затруднительном положении Для описания успеха: "With flying colors" (С летящими флагами) — с большим успехом