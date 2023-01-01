GraphQL в Python: как создать гибкое API с минимальными затратами

import graphene from graphene_django import DjangoObjectType from .models import Book, Author, Publisher # Определение типов class AuthorType(DjangoObjectType): class Meta: model = Author fields = ("id", "name", "biography", "books") class BookType(DjangoObjectType): class Meta: model = Book fields = ("id", "title", "year", "author", "publisher") class PublisherType(DjangoObjectType): class Meta: model = Publisher fields = ("id", "name", "founded_year", "books") # Определение запросов (queries) class Query(graphene.ObjectType): book = graphene.Field(BookType, id=graphene.ID(required=True)) books = graphene.List(BookType, author_id=graphene.ID(), year=graphene.Int()) authors = graphene.List(AuthorType) def resolve_book(self, info, id): return Book.objects.get(pk=id) def resolve_books(self, info, author_id=None, year=None): query = Book.objects.all() if author_id: query = query.filter(author_id=author_id) if year: query = query.filter(year=year) return query def resolve_authors(self, info): return Author.objects.all() # Определение входного типа для мутации class BookInput(graphene.InputObjectType): title = graphene.String(required=True) year = graphene.Int(required=True) author_id = graphene.ID(required=True) publisher_id = graphene.ID(required=True) # Определение мутаций class CreateBook(graphene.Mutation): class Arguments: book_data = BookInput(required=True) book = graphene.Field(BookType) @staticmethod def mutate(root, info, book_data): author = Author.objects.get(pk=book_data.author_id) publisher = Publisher.objects.get(pk=book_data.publisher_id) book = Book( title=book_data.title, year=book_data.year, author=author, publisher=publisher ) book.save() return CreateBook(book=book) class Mutation(graphene.ObjectType): create_book = CreateBook.Field() # Создание схемы schema = graphene.Schema(query=Query, mutation=Mutation)