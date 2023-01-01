Figma: от новичка к профи – освоение мощного инструмента дизайна

Для кого эта статья:

Начинающие и стремящиеся стать дизайнерами, интересующиеся современными инструментами дизайна.

Специалисты, работающие в области UI/UX, ищущие эффективные инструменты для команды.

Предприниматели и стартаперы, желающие улучшить дизайн своих продуктов и сервисов. Figma взорвала мир цифрового дизайна, став незаменимым инструментом для создания интерфейсов от простых лендингов до сложных продуктовых экосистем. Представьте: вы работаете над проектом в реальном времени с командой из разных стран, не задумываясь о синхронизации файлов или совместимости операционных систем. Именно эту революцию принесла Figma в индустрию, сделав дизайн-процессы максимально эффективными. Давайте разберемся, почему этот инструмент покорил сердца миллионов дизайнеров и как начать им пользоваться, даже если вы никогда не открывали графические редакторы. 🚀

Что такое Figma: основные возможности и преимущества

Figma — это облачный инструмент для создания пользовательских интерфейсов и прототипирования, работающий в браузере. В отличие от традиционных графических редакторов, Figma позволяет одновременно работать над проектом нескольким дизайнерам, разработчикам и менеджерам, независимо от их местоположения и используемой операционной системы. 🖥️

Ключевые преимущества Figma очевидны при первом же знакомстве:

Кроссплатформенность — работает на Windows, macOS и Linux через браузер

— работает на Windows, macOS и Linux через браузер Совместная работа в реальном времени — никаких пересылок файлов и проблем с версионностью

— никаких пересылок файлов и проблем с версионностью Автосохранение — ваша работа сохраняется каждые несколько секунд

— ваша работа сохраняется каждые несколько секунд Компонентная система — создание и поддержание дизайн-систем становится проще

— создание и поддержание дизайн-систем становится проще Мощные инструменты прототипирования — от простых кликабельных прототипов до сложных анимаций

— от простых кликабельных прототипов до сложных анимаций Плагины и интеграции — расширяемость функционала под конкретные задачи

Ирина Соколова, арт-директор Когда наша студия перешла на Figma, мы сократили время на согласование дизайна с клиентами на 40%. Раньше приходилось экспортировать макеты в PDF, отправлять по почте, собирать правки в отдельном документе... Кошмар! Теперь я просто отправляю клиенту ссылку на проект, где он может оставлять комментарии прямо на элементах дизайна. Однажды мы работали над редизайном крупного маркетплейса, и клиент находился в другой стране. Благодаря Figma мы проводили онлайн-презентации, где я вносила правки прямо во время обсуждения. Это произвело такое впечатление, что клиент порекомендовал нас ещё трём компаниям. Figma буквально изменила наш рабочий процесс и помогла привлечь новых клиентов.

Figma радикально меняет подход к дизайн-процессам, особенно в условиях растущей потребности в удалённой работе и гибких методологиях разработки. Вот сравнение Figma с другими популярными инструментами дизайна:

Характеристика Figma Sketch Adobe XD Платформы Все (браузер + десктоп) Только macOS Windows, macOS Совместная работа Встроена в основной функционал Ограниченная, требует доп. инструментов Ограниченная Облачное хранение Включено по умолчанию Требуется Sketch Cloud Требуется Creative Cloud Ценовая модель Freemium + Pro подписка Платная лицензия Подписка

Важно отметить, что Figma предлагает полностью бесплатную версию с ограничениями по количеству проектов и соавторов, что делает её идеальной для начинающих дизайнеров, фрилансеров и стартапов с ограниченным бюджетом.

Первые шаги в Figma: регистрация и настройка интерфейса

Начать работу с Figma проще, чем вы думаете. Весь процесс от регистрации до создания первого файла занимает буквально несколько минут. Давайте разберём его пошагово:

Регистрация аккаунта: Перейдите на figma.com и нажмите "Sign up". Вы можете зарегистрироваться с помощью электронной почты или через Google-аккаунт. Выбор тарифного плана: Для начала выберите бесплатный план Starter, его возможностей достаточно для обучения и небольших проектов. Создание первого файла: После регистрации вы попадете в Dashboard (панель управления). Нажмите кнопку "+" и выберите "Design file" для создания нового дизайн-файла. Знакомство с интерфейсом: Потратьте несколько минут на изучение основных элементов интерфейса.

Интерфейс Figma может показаться сложным на первый взгляд, но он логично структурирован и интуитивно понятен. Вот основные элементы, с которыми вам предстоит работать:

Элемент интерфейса Расположение Функция Панель инструментов Слева Содержит инструменты для создания и редактирования объектов Слои Слева Показывает иерархию всех элементов на странице Панель свойств Справа Отображает и позволяет редактировать свойства выбранного объекта Рабочая область Центр Основное поле для создания дизайна Страницы Верхний левый угол Позволяет организовать проект на отдельные страницы

Важно настроить интерфейс под себя, чтобы работа была максимально комфортной. Вот несколько рекомендаций по первоначальной настройке:

Настройте сетку и направляющие : Щелкните правой кнопкой мыши на рабочей области и выберите "Layout grid" или "Ruler" для создания сетки или линеек.

: Щелкните правой кнопкой мыши на рабочей области и выберите "Layout grid" или "Ruler" для создания сетки или линеек. Активируйте пиксельный режим : В меню "View" включите "Pixel Preview" для точного позиционирования элементов.

: В меню "View" включите "Pixel Preview" для точного позиционирования элементов. Создайте фреймы : Используйте инструмент Frame (F) для создания артбордов нужного размера. Figma предлагает множество пресетов для различных устройств.

: Используйте инструмент Frame (F) для создания артбордов нужного размера. Figma предлагает множество пресетов для различных устройств. Настройте цветовую палитру: В разделе "Color Styles" создайте палитру для вашего проекта.

После базовой настройки можно переходить к изучению инструментов и созданию первых элементов дизайна. Не бойтесь экспериментировать — Figma позволяет легко отменять действия (Ctrl+Z/Cmd+Z) и возвращаться к предыдущим версиям проекта. 🧩

Базовые инструменты Figma для создания дизайн-макетов

Алексей Петров, UX-дизайнер Мой первый опыт с Figma был в рамках срочного проекта — нужно было за выходные создать прототип мобильного приложения для питчинга инвесторам. До этого я работал в Photoshop и был полон скепсиса. Установил десктопное приложение в пятницу вечером, а к воскресенью уже подготовил полноценный кликабельный прототип с базовой анимацией переходов! Меня поразила скорость работы с компонентами — создал кнопку один раз, использовал её везде, а потом изменил цвет в одном месте, и она обновилась по всему проекту. Когда инвестор захотел посмотреть макет на своем телефоне прямо во время встречи, я просто отправил ему ссылку. Финансирование мы получили, а я с тех пор не открывал Photoshop для UI-дизайна.

Освоение базовых инструментов Figma — это фундамент вашего пути в мир интерфейсного дизайна. Начнем с самых важных инструментов, которые вы будете использовать практически в каждом проекте:

1. Примитивы и фигуры

На панели инструментов слева найдите значок фигур. Figma предлагает стандартный набор примитивов:

Rectangle (R) — прямоугольники и квадраты, основа большинства интерфейсов

— прямоугольники и квадраты, основа большинства интерфейсов Line (L) — линии с настраиваемой толщиной и стилем

— линии с настраиваемой толщиной и стилем Arrow — стрелки для обозначения направления или связей

— стрелки для обозначения направления или связей Ellipse (O) — круги и эллипсы для создания кнопок, аватаров, иконок

— круги и эллипсы для создания кнопок, аватаров, иконок Polygon — многоугольники с настраиваемым числом сторон

— многоугольники с настраиваемым числом сторон Star — звезды для рейтингов и декоративных элементов

Для создания более сложных форм используйте инструмент Pen (P), который позволяет рисовать векторные контуры, или Boolean Operations для объединения, вычитания и пересечения фигур.

2. Работа с текстом

Текст — ключевой элемент любого интерфейса. Инструмент Text (T) позволяет создавать и редактировать текстовые блоки:

Щелкните на рабочей области и начните печатать для создания текстового блока

В правой панели настройте шрифт, размер, цвет и другие параметры

Используйте Auto Layout для создания текстовых блоков с автоматическим изменением размера

Важно: создавайте текстовые стили для заголовков, подзаголовков и основного текста, чтобы обеспечить единообразие дизайна.

3. Auto Layout — волшебство адаптивного дизайна

Auto Layout — это мощная функция Figma, которая позволяет создавать адаптивные компоненты и макеты:

Выберите несколько объектов и нажмите Shift+A для создания Auto Layout

Настройте направление (горизонтальное/вертикальное), отступы и выравнивание

Используйте "Hug contents" для адаптации размера под содержимое

Задайте "Fill container" для элементов, которые должны растягиваться

Auto Layout особенно полезен при создании кнопок, карточек, меню и других компонентов, которые должны правильно масштабироваться при изменении содержимого.

4. Компоненты и варианты

Компоненты — это переиспользуемые элементы дизайна, которые можно обновлять централизованно:

Выберите объект и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Alt+K) для создания компонента

Используйте инструмент Instances для создания экземпляров компонента

Изменение основного компонента (Master Component) автоматически обновляет все экземпляры

Варианты компонентов позволяют создавать разные состояния одного элемента (например, кнопки в состояниях: обычная, при наведении, нажатая, неактивная).

5. Прототипирование

Создание интерактивных прототипов — одна из сильных сторон Figma:

Выберите элемент, который должен стать кликабельным

На правой панели перейдите во вкладку "Prototype"

Нажмите "+" возле "Interactions" и свяжите элемент с целевым фреймом

Настройте тип взаимодействия (клик, наведение) и анимацию перехода

Нажмите "Present" (Ctrl+Alt+Enter) для просмотра прототипа

Прототипы можно демонстрировать клиентам и коллегам, отправляя простую ссылку — никаких дополнительных программ или плагинов не требуется. 🎮

Командная работа: совместное редактирование проектов

Совместная работа — главное преимущество Figma перед большинством других графических редакторов. Этот инструмент превращает дизайн из солитёрного занятия в по-настоящему командный процесс. 👥

Приглашение участников в проект

Чтобы начать совместную работу, добавьте коллег в свой проект:

Откройте файл и нажмите кнопку "Share" в правом верхнем углу Введите email адреса участников или скопируйте ссылку Выберите уровень доступа для каждого участника: Viewer — может только просматривать дизайн и оставлять комментарии

— может только просматривать дизайн и оставлять комментарии Editor — может редактировать дизайн

— может редактировать дизайн Owner — имеет полный контроль над проектом, включая настройки доступа

Для более организованной работы используйте команды (Teams) и проекты в Figma, чтобы структурировать файлы и управлять доступом на уровне организации.

Синхронная работа в реальном времени

Когда несколько человек работают над проектом одновременно:

Вы видите цветные курсоры с именами каждого участника

Изменения отображаются мгновенно для всех участников

Можно следить за работой коллеги, кликнув на его аватар в правом верхнем углу

Для эффективной коллаборации важно договориться о принципах организации файлов и слоёв, чтобы избежать хаоса при совместной работе.

Комментирование и обратная связь

Комментарии — незаменимый инструмент для обсуждения дизайна:

Включите режим комментирования (C) и кликните в любом месте макета

Оставьте комментарий и при необходимости отметьте конкретного участника через @

Используйте ветки обсуждений для организации диалога

Отмечайте комментарии как решенные после внесения правок

Стейкхолдеры без опыта работы в дизайн-инструментах могут оставлять комментарии через веб-версию без необходимости установки программы.

Версионирование и история изменений

Figma автоматически сохраняет историю всех изменений:

Нажмите на меню "File" и выберите "Show Version History" (или Ctrl+Alt+H)

Просматривайте предыдущие версии проекта и возвращайтесь к ним при необходимости

Создавайте именованные версии (File → Save as Version) в ключевых точках проекта, например, "V1.0 для согласования с клиентом"

Версионирование позволяет безопасно экспериментировать, зная, что всегда можно вернуться к предыдущему состоянию проекта.

Организация дизайн-системы для команды

Для крупных проектов и продуктовых команд Figma предлагает инструменты для создания и поддержания дизайн-систем:

Библиотеки компонентов — создавайте компоненты в одном файле и используйте их во всех проектах команды

— создавайте компоненты в одном файле и используйте их во всех проектах команды Стили — определяйте цвета, типографику и эффекты один раз и применяйте последовательно

— определяйте цвета, типографику и эффекты один раз и применяйте последовательно Team Library — предоставляйте доступ к библиотекам на уровне команды

Правильно организованная дизайн-система значительно ускоряет работу и обеспечивает единообразие интерфейсов во всех продуктах компании.

От новичка к профи: практические советы по работе в Figma

Переход от базовых знаний к профессиональному использованию Figma требует практики и применения продвинутых техник. Вот несколько стратегий, которые помогут вам достичь нового уровня мастерства. ⭐

Эффективная организация файлов и слоев

Структурированный подход к организации проектов сэкономит вам часы работы:

Используйте осмысленные имена для фреймов и компонентов (например, "Header/Navigation/Desktop" вместо "Group 1")

Организуйте контент по страницам: отдельные страницы для компонентов, исследований, различных версий дизайна



Группируйте связанные элементы (Ctrl+G) и используйте фреймы для логической организации

Горячие клавиши — путь к скорости

Профессиональные дизайнеры редко используют мышь для доступа к функциям — горячие клавиши значительно ускоряют работу:

Операция Горячие клавиши (Windows/Mac) Масштабирование до выделенного объекта Shift+2 Масштабирование ко всем объектам Shift+1 Создание компонента Ctrl+Alt+K / Cmd+Option+K Применение Auto Layout Shift+A Копирование свойств Ctrl+Alt+C / Cmd+Option+C Вставка свойств Ctrl+Alt+V / Cmd+Option+V Дублирование объектов Alt+drag / Option+drag

Посвятите время изучению горячих клавиш, и вы заметите, как скорость вашей работы значительно увеличится. В Figma можно вызвать список всех сочетаний через Ctrl+Shift+? (Cmd+Shift+? на Mac).

Использование плагинов для расширения возможностей

Плагины значительно расширяют функционал Figma:

Figma Tokens — для создания и управления дизайн-токенами

— для создания и управления дизайн-токенами Content Reel — для быстрого заполнения макетов реалистичным контентом

— для быстрого заполнения макетов реалистичным контентом Stark — для проверки доступности дизайна

— для проверки доступности дизайна Autoflow — для быстрого создания связей между экранами

— для быстрого создания связей между экранами UI Faces — для добавления аватаров реальных людей

Для установки плагина откройте меню плагинов (щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области → Plugins → Browse plugins) и выберите нужные инструменты.

Автоматизация рутинных задач

Опытные дизайнеры автоматизируют повторяющиеся действия:

Используйте вариантные компоненты для создания различных состояний элементов

Создавайте и сохраняйте часто используемые настройки экспорта

Применяйте Auto Layout для элементов, которые могут изменять размер

Используйте компоненты для повторяющихся элементов интерфейса

Настройте Prototype Interactions с учетом повторяющихся паттернов

Оптимизация для передачи разработчикам

Чтобы облегчить жизнь разработчикам (и себе), следуйте этим рекомендациям:

Используйте сетку и обеспечивайте точное выравнивание элементов

Документируйте компоненты и их состояния

Настройте порядок слоев логически для правильного наложения элементов

Используйте встроенную функцию Inspect для генерации CSS-кода

Организуйте страницу с разными состояниями компонентов для тестирования

Разработчики могут получить все необходимые параметры дизайна (размеры, отступы, цвета, шрифты) прямо из Figma через панель Inspect, что значительно ускоряет процесс верстки.

Практические упражнения для развития навыков

Навыки совершенствуются только через практику. Вот несколько упражнений для роста:

Воссоздайте существующий интерфейс — попробуйте повторить дизайн популярного приложения или сайта Создайте дизайн-систему с нуля — разработайте набор компонентов для вымышленного продукта Выполните редизайн проблемного интерфейса — найдите сайт с плохим UX и улучшите его Создайте интерактивный прототип — разработайте полнофункциональный прототип приложения с анимациями

Участие в дизайн-соревнованиях, изучение файлов сообщества Figma и регулярная практика — ключ к мастерству. Уделяйте время исследованию возможностей инструмента, и вскоре вы заметите, как растут ваши навыки. 🚀