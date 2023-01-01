Express.js: создаем первый сервер на JavaScript для новичков

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которые хотят изучить серверную часть.

Разработчики, желающие улучшить свои навыки работы с Node.js и Express.js.

Студенты и участники курсов по веб-разработке, ищущие практическое руководство. Первые шаги в мир серверной разработки часто вызывают трепет и неуверенность. Когда я впервые столкнулся с необходимостью создать бэкенд для своего JavaScript-приложения, мне казалось, что это требует какой-то особой магии. Express.js разрушил этот миф. Этот элегантный и минималистичный фреймворк превращает сложное в простое, позволяя даже новичкам быстро запускать полноценные серверные приложения. Готовы создать свой первый сервер на JavaScript за считанные минуты? Давайте разберемся, как Express.js делает серверную разработку доступной и увлекательной. 🚀

Что такое Express.js и его преимущества для веб-разработчиков

Express.js — это минималистичный и гибкий фреймворк для создания веб-приложений на Node.js. Если Node.js — это мощный двигатель, позволяющий JavaScript работать на сервере, то Express можно сравнить с элегантным кузовом спортивного автомобиля, придающим этой силе форму и управляемость. 🏎️

Созданный в 2010 году, Express стал стандартом де-факто для разработки серверных приложений в экосистеме Node.js. Он решает фундаментальную проблему: базовый Node.js требует написания большого количества шаблонного кода для обработки даже простых HTTP-запросов.

Александр Петров, Senior Backend Developer Помню свой первый коммерческий проект на Node.js без фреймворков. Клиенту нужно было простое API для мобильного приложения, и я решил, что справлюсь с чистым Node.js. Уже через неделю код превратился в спагетти из обработчиков запросов, проверок параметров и маршрутизации. Когда я переписал проект на Express, размер кодовой базы уменьшился вдвое, а читаемость выросла в разы. Клиент получил продукт раньше срока, а я навсегда влюбился в Express за его элегантность. С тех пор для меня стало правилом: не изобретай велосипед, если есть Express.

Ключевые преимущества Express.js:

Минимализм и гибкость — Express не навязывает жестких структур или шаблонов, давая разработчику свободу в организации кода

— Express не навязывает жестких структур или шаблонов, давая разработчику свободу в организации кода Высокая производительность — благодаря асинхронной природе Node.js, Express обрабатывает запросы быстро и эффективно

— благодаря асинхронной природе Node.js, Express обрабатывает запросы быстро и эффективно Богатая экосистема промежуточного ПО (middleware) — расширяйте функциональность приложения через простые подключаемые компоненты

— расширяйте функциональность приложения через простые подключаемые компоненты Встроенная маршрутизация — интуитивно понятная система для обработки различных HTTP-методов и URL-путей

— интуитивно понятная система для обработки различных HTTP-методов и URL-путей Поддержка шаблонизаторов — легкая интеграция с различными движками представлений (Pug, EJS, Handlebars)

Параметр Чистый Node.js Express.js Размер кода для REST API ~300 строк ~100 строк Обработка маршрутов Ручная через switch/case Встроенная система маршрутизации Парсинг данных запроса Ручная реализация Простые middleware Работа со статическими файлами Реализация вручную Одна строка кода Кривая обучения Крутая Пологая

Express.js создан с учетом потребностей разработчиков, желающих быстро создавать надежные веб-приложения. Он прекрасно вписывается в современную архитектуру веб-приложений, будь то монолитный сайт или микросервисное API.

Установка и настройка Express.js: первые шаги

Начать работу с Express.js проще, чем может показаться на первый взгляд. Давайте разберем процесс установки и настройки шаг за шагом. Убедитесь, что у вас уже установлен Node.js — он является фундаментом для работы с Express. 📦

Создание проекта начинается с инициализации npm (Node Package Manager):

mkdir my-express-app cd my-express-app npm init -y

Команда npm init -y создаст файл package.json с настройками по умолчанию. Теперь установим сам Express:

npm install express

После установки создадим базовое приложение. Создайте файл app.js и добавьте следующий код:

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); const port = 3000; app.get('/', (req, res) => { res.send('Привет, Express!'); }); app.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен на http://localhost:${port}`); });

Запустите сервер командой:

node app.js

Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:3000. Вы увидите сообщение "Привет, Express!". Поздравляю, ваш первый сервер на Express.js запущен! 🎉

Для более удобной разработки рекомендую установить nodemon, который будет автоматически перезапускать сервер при изменении файлов:

npm install nodemon --save-dev

Добавьте скрипт в package.json:

json Скопировать код "scripts": { "dev": "nodemon app.js", "start": "node app.js" }

Теперь можно запускать сервер в режиме разработки командой npm run dev .

Основные компоненты для настройки Express-приложения:

Middleware — промежуточное ПО для обработки запросов

— промежуточное ПО для обработки запросов Роутеры — для организации маршрутов

— для организации маршрутов Обработчики ошибок — для корректной обработки исключений

— для корректной обработки исключений Конфигурация окружения — настройка различных сред (разработка, тестирование, продакшн)

Пример более продвинутой настройки приложения:

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); const port = process.env.PORT || 3000; // Middleware для парсинга JSON app.use(express.json()); // Middleware для парсинга данных форм app.use(express.urlencoded({ extended: false })); // Middleware для статических файлов app.use(express.static('public')); // Собственное middleware app.use((req, res, next) => { console.log(`${req.method} ${req.url}`); next(); }); // Маршруты app.get('/', (req, res) => { res.send('Главная страница'); }); // Обработка ошибок app.use((err, req, res, next) => { console.error(err.stack); res.status(500).send('Что-то пошло не так!'); }); app.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен на http://localhost:${port}`); });

Маршрутизация и обработка HTTP-запросов в Express.js

Маршрутизация — это сердце любого Express-приложения. Она определяет, как приложение отвечает на клиентские запросы к определенным конечным точкам (URL) и методам HTTP. 🛣️

Базовая структура маршрута в Express:

JS Скопировать код app.МЕТОД(ПУТЬ, ОБРАБОТЧИК)

Где:

МЕТОД — HTTP-метод (get, post, put, delete и т.д.)

— HTTP-метод (get, post, put, delete и т.д.) ПУТЬ — путь на сервере (например, '/' или '/users')

— путь на сервере (например, '/' или '/users') ОБРАБОТЧИК — функция, которая выполняется при совпадении маршрута

Рассмотрим примеры различных маршрутов:

JS Скопировать код // Обработка GET запроса к корневому URL app.get('/', (req, res) => { res.send('Главная страница'); }); // Обработка POST запроса к /users app.post('/users', (req, res) => { // Здесь может быть код для создания пользователя res.send('Пользователь создан'); }); // Обработка PUT запроса к /users/:id app.put('/users/:id', (req, res) => { const userId = req.params.id; // Обновление пользователя res.send(`Пользователь ${userId} обновлен`); }); // Обработка DELETE запроса к /users/:id app.delete('/users/:id', (req, res) => { const userId = req.params.id; // Удаление пользователя res.send(`Пользователь ${userId} удален`); });

Динамические сегменты URL обозначаются с помощью двоеточия (:) и доступны через объект req.params . Это позволяет создавать гибкие маршруты, которые могут обрабатывать различные значения:

JS Скопировать код app.get('/products/:category/:id', (req, res) => { const category = req.params.category; const productId = req.params.id; res.send(`Товар ${productId} из категории ${category}`); });

Express позволяет группировать маршруты с помощью Router — это особенно полезно для структурирования кода в крупных приложениях:

JS Скопировать код // userRoutes.js const express = require('express'); const router = express.Router(); router.get('/', (req, res) => { res.send('Список всех пользователей'); }); router.get('/:id', (req, res) => { res.send(`Информация о пользователе ${req.params.id}`); }); module.exports = router; // app.js const userRoutes = require('./userRoutes'); app.use('/users', userRoutes);

Теперь все маршруты в userRoutes.js будут доступны с префиксом '/users'.

Мария Соколова, Frontend Team Lead В 2021 году мы с командой работали над проектом, где фронтенд на React взаимодействовал с бэкендом на Express. Структура API быстро разрасталась и становилась запутанной. Точка перелома наступила, когда мы начали терять время на поиск нужных эндпоинтов в коде. Решением стала группировка маршрутов по функциональности с помощью Router. Мы создали отдельные файлы для маршрутов аутентификации, пользователей, продуктов и т.д. В итоге структура стала настолько интуитивно понятной, что даже новички в команде быстро ориентировались в API. А среднее время добавления новой функциональности сократилось с 3 дней до 1. Этот опыт научил меня, что правильная организация маршрутов — ключ к масштабируемому Express-приложению.

При обработке запросов в Express важно понимать, как получать и обрабатывать данные из различных источников:

Источник данных Способ доступа Требуемый middleware URL-параметры req.params Не требуется Query-параметры req.query Не требуется Данные формы req.body express.urlencoded() JSON-данные req.body express.json() Заголовки запроса req.headers Не требуется Cookies req.cookies cookie-parser

Работа с шаблонизаторами и статическими файлами

Express.js предоставляет удобные механизмы для работы как с динамическим контентом через шаблонизаторы, так и со статическими файлами. Это позволяет создавать полноценные веб-сайты с серверным рендерингом HTML или гибридные приложения. 🎨

Начнем с настройки статических файлов — это CSS, JavaScript, изображения и другие ресурсы, которые сервер отдает клиенту без изменений:

JS Скопировать код // Все файлы из директории 'public' будут доступны как статические app.use(express.static('public')); // Можно задать виртуальный префикс для статических файлов app.use('/static', express.static('public'));

Если у вас в директории public есть файл style.css, он будет доступен по URL /style.css или /static/style.css соответственно.

Для динамического генерирования HTML Express предлагает множество шаблонизаторов. Наиболее популярные:

EJS — простой синтаксис, похожий на HTML с включениями JavaScript

— простой синтаксис, похожий на HTML с включениями JavaScript Pug (ранее Jade) — минималистичный синтаксис с отступами вместо тегов

— минималистичный синтаксис с отступами вместо тегов Handlebars — логически простые шаблоны с минимальной логикой

— логически простые шаблоны с минимальной логикой Nunjucks — мощный шаблонизатор с наследованием макетов

Настройка шаблонизатора на примере EJS:

sh Скопировать код // Установка EJS npm install ejs // Настройка в app.js app.set('view engine', 'ejs'); app.set('views', './views'); // Директория с шаблонами

Теперь создадим простой шаблон. В директории views создайте файл index.ejs:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <title><%= title %></title> <link rel="stylesheet" href="/style.css"> </head> <body> <h1><%= heading %></h1> <ul> <% users.forEach(function(user) { %> <li><%= user.name %> – <%= user.email %></li> <% }); %> </ul> </body> </html>

Теперь можно отрендерить этот шаблон с данными:

JS Скопировать код app.get('/', (req, res) => { res.render('index', { title: 'Моё Express приложение', heading: 'Список пользователей', users: [ { name: 'Алексей', email: 'alex@example.com' }, { name: 'Мария', email: 'maria@example.com' }, { name: 'Иван', email: 'ivan@example.com' } ] }); });

Для организации более сложных шаблонов удобно использовать частичные представления (partials) и макеты (layouts). Например, в EJS можно включать один шаблон в другой:

HTML Скопировать код <!-- views/partials/header.ejs --> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title><%= title %></title> <link rel="stylesheet" href="/style.css"> </head> <body> <header> <nav> <a href="/">Главная</a> <a href="/about">О нас</a> <a href="/contact">Контакты</a> </nav> </header> <!-- views/partials/footer.ejs --> <footer> <p>© 2023 Мой сайт на Express.js</p> </footer> </body> </html> <!-- views/home.ejs --> <%- include('partials/header') %> <main> <h1><%= heading %></h1> <p>Добро пожаловать на мой сайт!</p> </main> <%- include('partials/footer') %>

При работе с шаблонизаторами и статическими файлами важно помнить о безопасности:

Не передавайте напрямую пользовательский ввод в шаблоны без экранирования

Используйте Content-Security-Policy для защиты от XSS-атак

Настройте правильные заголовки кэширования для статических файлов

Рассмотрите использование CDN для раздачи статического контента в продакшне

Создание REST API и подключение к базам данных

Express.js идеально подходит для создания RESTful API и интеграции с различными базами данных. Это важнейший навык для современного веб-разработчика, позволяющий создавать полноценные серверные приложения. 🔌

Начнем с создания простого REST API для управления задачами (todo list):

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); const port = 3000; app.use(express.json()); // Временное хранилище задач let tasks = [ { id: 1, text: 'Изучить Express.js', completed: false }, { id: 2, text: 'Создать REST API', completed: false } ]; // Получить все задачи app.get('/api/tasks', (req, res) => { res.json(tasks); }); // Получить задачу по ID app.get('/api/tasks/:id', (req, res) => { const task = tasks.find(task => task.id === parseInt(req.params.id)); if (!task) return res.status(404).json({ error: 'Задача не найдена' }); res.json(task); }); // Создать новую задачу app.post('/api/tasks', (req, res) => { if (!req.body.text) return res.status(400).json({ error: 'Текст задачи обязателен' }); const newTask = { id: tasks.length + 1, text: req.body.text, completed: false }; tasks.push(newTask); res.status(201).json(newTask); }); // Обновить задачу app.put('/api/tasks/:id', (req, res) => { const task = tasks.find(task => task.id === parseInt(req.params.id)); if (!task) return res.status(404).json({ error: 'Задача не найдена' }); task.text = req.body.text || task.text; task.completed = req.body.completed !== undefined ? req.body.completed : task.completed; res.json(task); }); // Удалить задачу app.delete('/api/tasks/:id', (req, res) => { const taskIndex = tasks.findIndex(task => task.id === parseInt(req.params.id)); if (taskIndex === -1) return res.status(404).json({ error: 'Задача не найдена' }); tasks.splice(taskIndex, 1); res.status(204).send(); }); app.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен на http://localhost:${port}`); });

Это базовая реализация CRUD-операций (Create, Read, Update, Delete) для API задач. В реальных проектах данные хранятся в базе данных, а не в памяти.

Подключение к базе данных MongoDB с использованием Mongoose (популярная ODM-библиотека):

sh Скопировать код npm install mongoose // db.js const mongoose = require('mongoose'); mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/taskdb', { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true }) .then(() => console.log('Подключено к MongoDB')) .catch(err => console.error('Ошибка подключения к MongoDB:', err)); // Определение схемы и модели const taskSchema = new mongoose.Schema({ text: { type: String, required: true }, completed: { type: Boolean, default: false }, createdAt: { type: Date, default: Date.now } }); module.exports = mongoose.model('Task', taskSchema); // app.js – интеграция с API const Task = require('./db'); // Получить все задачи app.get('/api/tasks', async (req, res) => { try { const tasks = await Task.find(); res.json(tasks); } catch (err) { res.status(500).json({ error: 'Ошибка сервера' }); } }); // Создать задачу app.post('/api/tasks', async (req, res) => { try { const task = new Task({ text: req.body.text }); const savedTask = await task.save(); res.status(201).json(savedTask); } catch (err) { res.status(400).json({ error: err.message }); } });

Для работы с SQL базами данных можно использовать ORM Sequelize:

sh Скопировать код npm install sequelize pg pg-hstore // db.js const { Sequelize, DataTypes } = require('sequelize'); const sequelize = new Sequelize('postgres://user:password@localhost:5432/taskdb'); // Определение модели const Task = sequelize.define('Task', { text: { type: DataTypes.STRING, allowNull: false }, completed: { type: DataTypes.BOOLEAN, defaultValue: false } }); // Синхронизация модели с базой данных sequelize.sync(); module.exports = Task;

Для обеспечения безопасности API важно добавить валидацию, аутентификацию и авторизацию:

Валидация данных — проверка входных данных (можно использовать библиотеку Joi или express-validator)

— проверка входных данных (можно использовать библиотеку Joi или express-validator) Аутентификация — проверка личности пользователя (JWT, сессии, OAuth)

— проверка личности пользователя (JWT, сессии, OAuth) Авторизация — проверка прав доступа к ресурсам

— проверка прав доступа к ресурсам Обработка ошибок — централизованная обработка и форматирование ошибок API

Пример промежуточного ПО (middleware) для защиты маршрутов с JWT:

JS Скопировать код // authMiddleware.js const jwt = require('jsonwebtoken'); function authenticateToken(req, res, next) { const authHeader = req.headers['authorization']; const token = authHeader && authHeader.split(' ')[1]; if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Требуется аутентификация' }); jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET, (err, user) => { if (err) return res.status(403).json({ error: 'Недействительный токен' }); req.user = user; next(); }); } // Использование в маршрутах app.get('/api/protected', authenticateToken, (req, res) => { res.json({ message: 'Это защищенный ресурс', user: req.user }); });