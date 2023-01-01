Показатель вовлеченности в SMM: как измерить и повысить ER аккаунта

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса и маркетологи, заинтересованные в эффективности SMM

Специалисты по маркетингу, желающие улучшить свою стратегию вовлеченности

Студенты курсов по маркетингу, стремящиеся изучить SMM и аналитические инструменты Показатель вовлеченности (ER) — это не просто цифра в отчете, а температура отношений между брендом и аудиторией. Когда маркетологи жалуются на "алгоритмы", которые "не показывают контент", истинная проблема часто кроется в низком ER. Многие владельцы бизнеса погружаются в SMM, не понимая, как измерить эффективность своих усилий. Результат? Тысячи потраченных на рекламу рублей без измеримой отдачи. Давайте разберем показатель вовлеченности до атомов — чтобы вы точно знали, работает ли ваша стратегия или пора бить тревогу. 📊

Что такое ER в SMM и почему это ключевая метрика

Engagement Rate (ER) или показатель вовлеченности — это метрика, которая измеряет уровень взаимодействия аудитории с вашим контентом в социальных сетях. По сути, это процентное выражение активности подписчиков относительно их общего количества или охвата публикации.

ER учитывает такие действия пользователей, как:

Лайки и реакции

Комментарии

Сохранения

Репосты

Клики по ссылкам

Просмотры видео

Значение ER выходит далеко за пределы простого тщеславия маркетолога. Эта метрика имеет прямое влияние на:

Аспект Влияние ER Органический охват Высокий ER сигнализирует алгоритмам о качестве контента, увеличивая его распространение Стоимость рекламы Аккаунты с высоким ER получают более низкую стоимость за клик (CPC) Конверсии Вовлеченные подписчики на 71% чаще совершают целевые действия Лояльность Регулярное взаимодействие увеличивает эмоциональную привязанность к бренду

Анна Соколова, Head of SMM в агентстве digital-маркетинга Клиент пришел с "мертвым" аккаунтом: 15 000 подписчиков и всего 5-10 лайков на публикацию. ER составлял катастрофические 0,06%. Первое, что я сделала — провела глубокий аудит контента и выявила ключевую проблему: сообщения были направлены на несуществующую аудиторию. Мы полностью пересмотрели контент-стратегию, сделав ставку на вопросы и интерактивы. Уже через месяц ER вырос до 1,2%, а через три месяца достиг 3,5%. Самое интересное, что продажи выросли на 28% без увеличения рекламного бюджета — просто потому что мы начали разговаривать с реальными людьми на понятном им языке. Этот случай стал для меня наглядным доказательством: ER — не просто цифра, а индикатор здоровья бизнеса в социальных сетях.

Важно понимать, что ER — это не только инструмент для оценки текущего состояния аккаунта, но и компас для стратегического планирования. Анализируя, какой контент генерирует наивысшую вовлеченность, вы можете корректировать контент-план и распределение маркетингового бюджета. 📝

Формулы и методы расчета Engagement Rate для разных платформ

Существует несколько методов расчета ER, каждый из которых имеет свои преимущества и применим в разных ситуациях. Выбор конкретной формулы зависит от целей анализа и особенностей платформы. 🧮

Основные формулы расчета ER:

Метод расчета Формула Оптимальное применение ER по охвату (ERR) (Взаимодействия / Охват) × 100% Для оценки качества контента и вовлечения именно тех, кто его увидел ER по подписчикам (ERF) (Взаимодействия / Количество подписчиков) × 100% Для общей оценки активности аудитории аккаунта ER по показам (ERI) (Взаимодействия / Показы) × 100% Для контента, который может быть показан одному пользователю несколько раз Дневной ER (ERday) (Взаимодействия за день / Подписчики) × 100% Для оценки ежедневной активности аккаунта

Важно отметить, что разные платформы могут требовать собственных подходов к расчету ER из-за особенностей их функционала:

ВКонтакте : учитывайте не только реакции, но и репосты, которые имеют особый вес в алгоритмах этой платформы.

: учитывайте не только реакции, но и репосты, которые имеют особый вес в алгоритмах этой платформы. Twitter/X : ретвиты и цитирования часто имеют больший вес, чем лайки.

: ретвиты и цитирования часто имеют больший вес, чем лайки. YouTube : время просмотра и удержание аудитории могут быть важнее, чем количество лайков.

: время просмотра и удержание аудитории могут быть важнее, чем количество лайков. TikTok : высокую значимость имеют просмотры и время, которое пользователи проводят за просмотром видео.

: высокую значимость имеют просмотры и время, которое пользователи проводят за просмотром видео. Telegram: для каналов важны просмотры постов и переходы по ссылкам, так как возможности взаимодействия ограничены.

Расчет взаимодействий также может различаться. В базовом варианте:

Взаимодействия = Лайки + Комментарии + Сохранения + Репосты

Однако более продвинутый подход предполагает использование весовых коэффициентов, отражающих ценность каждого типа взаимодействия:

Взаимодействия = (Лайки × 1) + (Комментарии × 2) + (Сохранения × 3) + (Репосты × 4)

Такой подход позволяет учесть, что комментарий требует большей вовлеченности, чем лайк, а репост является наиболее ценным действием, так как расширяет аудиторию контента.

Для большинства маркетинговых целей рекомендуется использовать ER по охвату (ERR), так как он дает наиболее точную картину того, насколько эффективно ваш контент вызывает реакцию у тех, кто его действительно увидел. ER по подписчикам может быть полезен для быстрой сравнительной оценки разных аккаунтов. 📱

Стандартные показатели ER: как оценить эффективность аккаунта

Один из самых частых вопросов при анализе ER: "А какой показатель считается хорошим?" Ответ зависит от множества факторов, включая нишу, тип контента, платформу и даже размер аудитории. Существует обратная зависимость: чем больше подписчиков, тем сложнее поддерживать высокий ER. 📉

Рассмотрим средние показатели ER по подписчикам (ERF) для разных ниш:

Личные бренды и инфлюенсеры : 1,5-5%

: 1,5-5% Развлекательный контент : 1-3%

: 1-3% Бьюти и мода : 0,8-2,5%

: 0,8-2,5% Еда и напитки : 1-2,3%

: 1-2,3% Путешествия : 1-3,5%

: 1-3,5% B2B и профессиональные услуги : 0,5-1,5%

: 0,5-1,5% E-commerce : 0,7-2%

: 0,7-2% Технологии и гаджеты: 0,8-2,2%

Для более точной оценки необходимо учитывать размер аудитории:

Размер аудитории Низкий ER Средний ER Высокий ER Менее 10k < 1% 1-3,5% > 3,5% 10k-50k < 0,8% 0,8-2,5% > 2,5% 50k-100k < 0,6% 0,6-1,8% > 1,8% 100k-500k < 0,4% 0,4-1,2% > 1,2% 500k+ < 0,3% 0,3-1% > 1%

При оценке эффективности важно помнить, что абсолютные значения ER не всегда показательны. Более информативным может быть анализ динамики этого показателя во времени и его сравнение с конкурентами в вашей нише.

Для комплексной оценки эффективности аккаунта рекомендуется отслеживать несколько типов ER:

Средний ER по постам — дает общее представление о вовлеченности

— дает общее представление о вовлеченности ER по типам контента — позволяет выявить форматы, которые лучше всего работают

— позволяет выявить форматы, которые лучше всего работают ER по времени публикации — помогает определить оптимальное время для постинга

— помогает определить оптимальное время для постинга ER по темам — показывает, какие темы вызывают наибольший интерес

Не менее важно анализировать структуру взаимодействий. Высокое количество комментариев обычно указывает на более глубокую вовлеченность, чем простые лайки. Если ваш контент активно репостят — это говорит о его высокой ценности для аудитории. 🔍

Помните: конечная цель не в том, чтобы просто повысить ER, а в том, чтобы этот рост отражал движение к бизнес-целям. Иногда публикация с относительно невысоким ER может генерировать больше конверсий, если она привлекает именно целевую аудиторию.

Повышение вовлеченности аудитории: проверенные стратегии

После того как вы научились измерять ER, следующий логичный шаг — его повышение. Существует множество тактик, но я сосредоточусь на тех, которые доказали свою эффективность в разных нишах. 🚀

Максим Петров, SMM-директор сети магазинов Когда я пришел в компанию, их аккаунт в социальной сети выглядел как цифровой каталог: красивые фотографии товаров с сухими описаниями и ценами. ER едва дотягивал до 0,3%. Первое, что я сделал — провел опрос существующих клиентов и выяснил их основные боли при выборе товаров нашей категории. Мы полностью переработали контент-стратегию, сделав упор на образовательные материалы: как выбрать правильный продукт, какие ошибки чаще всего совершают покупатели, сравнительные тесты. Особенно хорошо зашли "разоблачения" — когда мы честно рассказывали о недостатках даже собственных товаров. Через три месяца ER поднялся до 2,1%, а главное — конверсия из социальных сетей выросла на 34%. Самый ценный урок: людям нужны не товары, а решения их проблем и честная экспертиза.

Вот проверенные стратегии повышения вовлеченности, которые работают на большинстве платформ:

Создание интерактивного контента: опросы, тесты, голосования, викторины, AR-фильтры — все, что требует активного участия пользователя.

опросы, тесты, голосования, викторины, AR-фильтры — все, что требует активного участия пользователя. Стимулирование дискуссий: задавайте открытые вопросы, затрагивайте противоречивые темы (но осторожно), предлагайте высказать мнение по актуальным вопросам.

задавайте открытые вопросы, затрагивайте противоречивые темы (но осторожно), предлагайте высказать мнение по актуальным вопросам. Персонализация контента: обращайтесь к конкретным сегментам аудитории, используйте CTA, которые резонируют с их потребностями.

обращайтесь к конкретным сегментам аудитории, используйте CTA, которые резонируют с их потребностями. Эмоциональный маркетинг: создавайте контент, вызывающий сильные эмоции — от восхищения до праведного возмущения (в рамках этичного маркетинга).

создавайте контент, вызывающий сильные эмоции — от восхищения до праведного возмущения (в рамках этичного маркетинга). User-generated content (UGC): поощряйте пользователей создавать контент, связанный с вашим брендом, и делитесь им в своих аккаунтах.

поощряйте пользователей создавать контент, связанный с вашим брендом, и делитесь им в своих аккаунтах. Образовательный контент: обучайте аудиторию, делитесь экспертизой и полезными советами, связанными с вашей нишей.

обучайте аудиторию, делитесь экспертизой и полезными советами, связанными с вашей нишей. Storytelling: рассказывайте истории о бренде, сотрудниках, клиентах — людям нравится эмоциональная связь.

Для каждой платформы существуют свои особенности повышения ER:

ВКонтакте: активно используйте опросы, подборки, статьи, нативные форматы.

активно используйте опросы, подборки, статьи, нативные форматы. YouTube: создавайте контент с высоким удержанием, используйте карточки и эндскрины для взаимодействия.

создавайте контент с высоким удержанием, используйте карточки и эндскрины для взаимодействия. TikTok: следуйте трендам, используйте популярную музыку, создавайте короткие, но захватывающие видео.

следуйте трендам, используйте популярную музыку, создавайте короткие, но захватывающие видео. Twitter/X: используйте хэштеги, участвуйте в обсуждениях актуальных тем, публикуйте контент с высоким потенциалом для шеринга.

используйте хэштеги, участвуйте в обсуждениях актуальных тем, публикуйте контент с высоким потенциалом для шеринга. Telegram: экспериментируйте с форматами: голосовые сообщения, опросы, реакции, используйте возможности ботов.

Частота публикаций также влияет на ER. Вопреки распространенному мнению, большее количество постов не всегда приводит к повышению вовлеченности. Иногда менее частые, но более качественные публикации могут дать лучший результат. Экспериментируйте и отслеживайте, какая частота оптимальна для вашей аудитории. 📆

Помните, что алгоритмы социальных сетей постоянно меняются, поэтому важно следить за обновлениями и адаптировать стратегии. Например, если платформа начинает отдавать предпочтение определенному формату контента, стоит увеличить его долю в контент-плане.

Аналитические инструменты для мониторинга ER в социальных сетях

Постоянный мониторинг ER требует надежных аналитических инструментов. Выбор конкретного решения зависит от ваших потребностей, бюджета и набора используемых платформ. 🛠️

Рассмотрим наиболее эффективные инструменты для отслеживания вовлеченности:

Встроенная аналитика платформ: ВКонтакте: ВК Статистика предоставляет базовые метрики ER и охвата

YouTube Analytics: детальный анализ вовлеченности видео

TikTok Analytics: данные о просмотрах и взаимодействиях

Twitter Analytics: статистика по твитам и вовлеченности Сторонние сервисы: Popsters: специализируется на анализе ER, позволяет сравнивать конкурентов

Allsocial: удобен для анализа ER по разным типам контента

Hootsuite: комплексный инструмент для управления и аналитики соцсетей

Socialbakers: продвинутая аналитика с бенчмарками по индустриям

Talkwalker: глубокий анализ социальных медиа с AI-функционалом Инструменты визуализации данных: Google Data Studio: создание кастомизированных дашбордов с интеграцией различных источников

Power BI: продвинутая визуализация с возможностями прогнозирования

Tableau: профессиональный инструмент для углубленной аналитики

При выборе аналитического инструмента обращайте внимание на следующие критерии:

Критерий На что обратить внимание Поддерживаемые платформы Инструмент должен поддерживать все социальные сети, с которыми вы работаете Глубина анализа Возможность сегментации данных, анализ по времени, типам контента, аудитории Возможности экспорта Форматы экспорта, автоматизация отчетов, API-интеграции Сравнительный анализ Возможность сравнения с конкурентами и бенчмарками отрасли Удобство использования Интуитивный интерфейс, наличие обучающих материалов, техподдержка Цена Соответствие функционала бюджету, наличие бесплатного периода

Для организации эффективного мониторинга ER рекомендуется следующий подход:

Ежедневный мониторинг: отслеживание базовых метрик вовлеченности для недавних публикаций

отслеживание базовых метрик вовлеченности для недавних публикаций Еженедельный анализ: углубленное изучение трендов, выявление наиболее успешных форматов

углубленное изучение трендов, выявление наиболее успешных форматов Ежемесячный отчет: комплексная оценка ER, сравнение с предыдущими периодами и конкурентами

комплексная оценка ER, сравнение с предыдущими периодами и конкурентами Квартальный аудит: стратегический пересмотр подходов к контенту на основе данных о вовлеченности

Особое внимание стоит уделить настройке кастомизированных отчетов. Помимо общего ER, отслеживайте вовлеченность по различным сегментам: типам контента, времени публикации, тематическим категориям. Это позволит выявить закономерности и оптимизировать контент-стратегию. 📈

Не забывайте также о качественном анализе: изучайте содержание комментариев, обращайте внимание на сентимент взаимодействий. Иногда публикация с высоким ER может вызывать негативную реакцию, что в долгосрочной перспективе вредит бренду.