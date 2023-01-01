CSS-псевдоклассы: превращаем статичный сайт в интерактивный

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие и опытные веб-разработчики

студенты курсов по веб-разработке

дизайнеры UX/UI, интересующиеся улучшением интерфейсов CSS-псевдоклассы — это ключ к созданию по-настоящему интерактивных веб-интерфейсов, которые реагируют на пользователя без необходимости писать тонны JavaScript. Это как магический трюк, где обычная кнопка внезапно меняет цвет при наведении курсора, а форма подсвечивает поля с ошибками. Пока другие разработчики тратят часы на создание сложных интерактивных элементов, знающие силу псевдоклассов могут решить те же задачи несколькими строками CSS. Готовы узнать, как одно двоеточие может превратить ваш статичный сайт в динамическое пространство? 🚀

Что такое CSS-псевдоклассы и как они работают

CSS-псевдоклассы — это селекторы, которые выбирают HTML-элементы в определённых состояниях или на основе их положения в документе. В отличие от обычных классов, которые вы добавляете в HTML-код, псевдоклассы привязываются к элементам автоматически в зависимости от действий пользователя или структуры документа.

Синтаксически псевдокласс присоединяется к селектору с помощью двоеточия:

CSS Скопировать код selector:pseudo-class { property: value; }

Например, чтобы стилизовать ссылку при наведении курсора:

CSS Скопировать код a:hover { color: #ff5500; text-decoration: underline; }

Михаил Верстаков, фронтенд-разработчик

Помню свой первый коммерческий проект — корпоративный сайт для строительной компании. Клиент жаловался, что пользователи не понимают, где можно кликнуть, а где нет. "Сайт как мёртвый", — говорил он. Я потратил неделю, пытаясь оживить интерфейс с помощью JavaScript, пока случайно не наткнулся на статью о CSS-псевдоклассах. Добавив буквально 15 строк CSS с использованием :hover, :active и :focus, я полностью преобразил пользовательский опыт. Кнопки теперь реагировали на наведение, ссылки меняли цвет при нажатии, а поля форм подсвечивались при вводе. Клиент был поражён: "Теперь сайт как живой организм!" И всё это без единой строчки JavaScript. С тех пор я начинаю любой проект с определения псевдоклассов для интерактивных элементов — это мой секретный ингредиент, который мгновенно повышает качество интерфейса.

Важно понимать механизм работы псевдоклассов. Браузер постоянно отслеживает состояние элементов и автоматически применяет соответствующие стили, когда элемент переходит в определённое состояние. Это происходит без перезагрузки страницы и без необходимости писать дополнительный JavaScript-код.

Характеристика Псевдоклассы Обычные классы Способ добавления Автоматически браузером Вручную в HTML Синтаксис selector:pseudo-class selector.class-name Реакция на события Автоматическая Требует JavaScript Динамическое изменение Да, без перезагрузки Требует DOM-манипуляций

CSS-псевдоклассы разделяются на несколько категорий в зависимости от их назначения:

Интерактивные — реагируют на действия пользователя (:hover, :active, :focus)

— реагируют на действия пользователя (:hover, :active, :focus) Состояния форм — отражают состояние элементов форм (:checked, :disabled)

— отражают состояние элементов форм (:checked, :disabled) Структурные — выбирают элементы на основе их положения в DOM (:first-child, :nth-of-type)

— выбирают элементы на основе их положения в DOM (:first-child, :nth-of-type) Лингвистические — связаны с языком и направлением текста (:lang, :dir)

— связаны с языком и направлением текста (:lang, :dir) Прочие — имеют специфические функции (:root, :empty, :target)

Основные типы псевдоклассов для интерактивных элементов

Интерактивные псевдоклассы — наиболее часто используемый тип, поскольку они напрямую влияют на пользовательский опыт, делая интерфейс более отзывчивым и понятным. 🖱️

Вот ключевые интерактивные псевдоклассы, которые должен знать каждый веб-разработчик:

:hover — применяется, когда пользователь наводит курсор на элемент

— применяется, когда пользователь наводит курсор на элемент :active — применяется в момент "нажатия" на элемент

— применяется в момент "нажатия" на элемент :focus — применяется, когда элемент получает фокус (например, через Tab или при клике)

— применяется, когда элемент получает фокус (например, через Tab или при клике) :visited — применяется к ссылкам, которые пользователь уже посетил

— применяется к ссылкам, которые пользователь уже посетил :link — применяется к ссылкам, которые пользователь ещё не посетил

Рассмотрим практический пример создания интерактивной кнопки с использованием этих псевдоклассов:

CSS Скопировать код .btn { padding: 10px 20px; background-color: #3498db; color: white; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease; } .btn:hover { background-color: #2980b9; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); } .btn:active { background-color: #1c6ea4; transform: translateY(1px); box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,0.1); } .btn:focus { outline: none; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(52,152,219,0.3); }

Порядок применения стилей для ссылок имеет значение и должен следовать правилу "LoVe HAte" (Link, Visited, Hover, Active):

CSS Скопировать код a:link { color: blue; } a:visited { color: purple; } a:hover { color: red; } a:active { color: orange; }

Интересная техника — комбинирование псевдоклассов для создания более сложных взаимодействий:

CSS Скопировать код .btn:hover:not(:disabled) { background-color: #2980b9; } input:focus:invalid { border-color: #e74c3c; }

Для более сложных интерфейсов часто используются переходы (transitions), чтобы изменения при взаимодействии выглядели плавно:

CSS Скопировать код .card { transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease; } .card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1); }

Псевдоклассы состояний форм и навигации

Формы — это одна из самых интерактивных частей веб-сайтов, и псевдоклассы помогают сделать взаимодействие с ними более интуитивным и информативным. 📝

Основные псевдоклассы для форм:

:checked — выбирает элементы input типа checkbox или radio, которые отмечены

— выбирает элементы input типа checkbox или radio, которые отмечены :disabled — выбирает отключенные элементы формы

— выбирает отключенные элементы формы :enabled — выбирает включенные элементы формы (по умолчанию)

— выбирает включенные элементы формы (по умолчанию) :focus-within — применяется к контейнеру, если любой его дочерний элемент получил фокус

— применяется к контейнеру, если любой его дочерний элемент получил фокус :valid и :invalid — выбирают поля формы, которые проходят/не проходят HTML5-валидацию

и — выбирают поля формы, которые проходят/не проходят HTML5-валидацию :required и :optional — выбирают обязательные/необязательные поля

и — выбирают обязательные/необязательные поля :placeholder-shown — выбирает поля, в которых отображается placeholder

Вот пример стилизации формы с использованием этих псевдоклассов:

CSS Скопировать код /* Базовые стили для полей ввода */ input { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; border-radius: 4px; transition: all 0.3s; } /* Стили для полей в фокусе */ input:focus { border-color: #3498db; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(52,152,219,0.2); outline: none; } /* Стили для невалидных полей */ input:invalid { border-color: #e74c3c; } /* Стили для отключенных полей */ input:disabled { background-color: #f8f9fa; cursor: not-allowed; opacity: 0.6; } /* Стили для обязательных полей */ input:required { border-left: 3px solid #f39c12; } /* Когда чекбокс отмечен, меняем стиль связанного с ним элемента */ input[type="checkbox"]:checked + label { font-weight: bold; color: #2ecc71; } /* Стили для контейнера формы, когда любой элемент в нём получает фокус */ .form-group:focus-within { background-color: rgba(52,152,219,0.05); }

Алиса Интерфейсова, UX/UI дизайнер

На один из наших проектов поступила странная жалоба: пользователи заполняли форму заказа, но бросали её на полпути. Аналитика показывала, что большинство уходило после заполнения примерно 60% полей. Мы провели пользовательские тесты и выяснили причину: люди просто не понимали, правильно ли они заполнили поля, и теряли уверенность. Особенно это касалось полей с номерами телефонов и почтовыми индексами. Решение оказалось простым — использование CSS-псевдоклассов :valid и :invalid. Мы добавили зелёную подсветку для корректно заполненных полей и красную для полей с ошибками. Кроме того, применили :focus-within для выделения текущей группы полей и :required для визуального обозначения обязательных полей. Результаты превзошли ожидания — процент завершения форм вырос на 28%, а количество ошибок при заполнении снизилось на 34%. Всё благодаря нескольким строчкам CSS и правильному применению псевдоклассов!

Для навигационных элементов особенно полезны следующие псевдоклассы:

:target — выбирает элемент, на который указывает хэш в URL

— выбирает элемент, на который указывает хэш в URL :link и :visited — для отображения непосещённых/посещённых ссылок

и — для отображения непосещённых/посещённых ссылок :current — (в спецификации CSS Selectors Level 4) для текущей активной страницы в навигации

Пример использования :target для создания интерактивных вкладок без JavaScript:

CSS Скопировать код /* Скрываем содержимое всех вкладок по умолчанию */ .tab-content { display: none; } /* Показываем содержимое целевой вкладки */ .tab-content:target { display: block; } /* Стилизуем активную вкладку в меню */ .tab-nav a:target { background-color: #3498db; color: white; }

Псевдоклассы для навигации особенно полезны при создании адаптивных меню и хлебных крошек:

CSS Скопировать код /* Стилизация текущего раздела в навигации */ nav a.current, nav a[aria-current="page"] { font-weight: bold; border-bottom: 2px solid #3498db; } /* Стилизация посещенных разделов */ nav a:visited:not(.current) { color: #9b59b6; } /* Подсветка при наведении */ nav a:hover { background-color: rgba(52,152,219,0.1); }

Псевдокласс Браузерная поддержка Типичное применение Уровень сложности :hover, :active, :focus Все современные браузеры Интерактивные элементы Начальный :valid, :invalid IE10+, все современные Валидация форм Средний :checked IE9+, все современные Чекбоксы, радиокнопки Средний :focus-within Кроме IE, Edge < 79 Группы форм, выпадающие меню Продвинутый :target IE9+, все современные Табы, якорные ссылки Продвинутый

Структурные и позиционные псевдоклассы в CSS

Структурные псевдоклассы позволяют выбирать элементы на основе их положения в DOM-структуре, что делает возможным сложное стилевое форматирование без дополнительных классов в HTML. 📊

Основные структурные псевдоклассы:

:first-child и :last-child — первый/последний дочерний элемент родителя

и — первый/последний дочерний элемент родителя :nth-child(n) — n-ый дочерний элемент

— n-ый дочерний элемент :nth-of-type(n) — n-ый элемент определённого типа

— n-ый элемент определённого типа :only-child — единственный дочерний элемент

— единственный дочерний элемент :empty — элемент без дочерних элементов

— элемент без дочерних элементов :not(selector) — отрицание, выбирает элементы, не соответствующие селектору

Особенно мощным является псевдокласс :nth-child(), который принимает формулу вида an+b:

CSS Скопировать код /* Каждый второй элемент списка */ li:nth-child(2n) { background-color: #f2f2f2; } /* Первые три элемента */ li:nth-child(-n+3) { font-weight: bold; } /* Каждый третий элемент, начиная с 2-го */ li:nth-child(3n+2) { color: #e74c3c; }

Также существуют удобные ключевые слова:

:nth-child(even) — чётные элементы (2-й, 4-й, 6-й...)

— чётные элементы (2-й, 4-й, 6-й...) :nth-child(odd) — нечётные элементы (1-й, 3-й, 5-й...)

Разница между :nth-child() и :nth-of-type() важна и часто вызывает путаницу:

CSS Скопировать код /* Для HTML: <div> <p>First paragraph</p> <h2>A heading</h2> <p>Second paragraph</p> </div> */ /* Выберет второй дочерний элемент div, который является h2 */ div > :nth-child(2) { color: blue; } /* Выберет второй элемент p среди всех p внутри div (т.е. "Second paragraph") */ div > p:nth-of-type(2) { color: red; }

Комбинирование структурных псевдоклассов позволяет создавать сложные и гибкие селекторы:

CSS Скопировать код /* Выбирает последний параграф, если он не единственный */ p:last-child:not(:only-child) { margin-bottom: 0; } /* Выбирает каждый третий элемент списка, но не первый */ li:nth-child(3n+3):not(:first-child) { border-top: 1px solid #ddd; }

Практическое применение структурных псевдоклассов:

Стилизация таблиц с чередующимися строками

Создание сеток без дополнительных классов

Удаление отступов у последнего элемента

Выделение первых элементов списков или блоков статей

Практические приёмы применения псевдоклассов в проектах

Теория хороша, но настоящая магия происходит, когда вы начинаете применять псевдоклассы для решения реальных задач в проектах. Вот несколько мощных техник, которые значительно улучшат ваши интерфейсы. 🧙‍♂️

1. Создание интерактивных карточек товаров

CSS Скопировать код .product-card { transition: all 0.3s ease; position: relative; } .product-card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1); } .product-card .quick-view { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%) scale(0.8); opacity: 0; transition: all 0.3s ease; } .product-card:hover .quick-view { opacity: 1; transform: translate(-50%, -50%) scale(1); }

2. Стилизация форм с подсветкой текущего раздела

CSS Скопировать код .form-section { padding: 20px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; transition: all 0.3s ease; } .form-section:focus-within { border-color: #3498db; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(52,152,219,0.2); background-color: #f8f9ff; } .form-section:focus-within h3 { color: #3498db; } .form-section input:invalid { border-color: #e74c3c; } .form-section:has(input:invalid) { border-left: 3px solid #e74c3c; }

3. Создание аккордеона без JavaScript

CSS Скопировать код .accordion-item input[type="checkbox"] { display: none; } .accordion-content { max-height: 0; overflow: hidden; transition: max-height 0.3s ease; } .accordion-item input[type="checkbox"]:checked ~ .accordion-content { max-height: 500px; /* Достаточно большое значение для содержимого */ } .accordion-label::after { content: "+"; float: right; } .accordion-item input[type="checkbox"]:checked ~ .accordion-label::after { content: "-"; }

4. Чередование стилей для таблиц и списков

CSS Скопировать код /* Чередующиеся строки таблицы */ tr:nth-child(odd) { background-color: #f9f9f9; } /* Подсветка строки при наведении */ tr:hover { background-color: #f1f1f1; } /* Стилизация первой и последней строки */ tr:first-child { background-color: #3498db; color: white; font-weight: bold; } tr:last-child { border-bottom: 2px solid #3498db; } /* Стилизация первого столбца */ td:first-child { font-weight: bold; }

5. Создание адаптивной галереи с помощью :nth-child

CSS Скопировать код .gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; } .gallery-item { flex: 0 0 calc(33.333% – 20px); margin: 10px; transition: all 0.3s ease; } /* Больший размер для каждого третьего элемента */ .gallery-item:nth-child(3n+1) { flex: 0 0 calc(50% – 20px); } /* Эффекты при наведении */ .gallery-item:hover { transform: scale(1.05); z-index: 1; } @media (max-width: 768px) { .gallery-item, .gallery-item:nth-child(3n+1) { flex: 0 0 calc(50% – 20px); } } @media (max-width: 480px) { .gallery-item, .gallery-item:nth-child(3n+1) { flex: 0 0 100%; } }

Продвинутые сочетания псевдоклассов для создания сложных взаимодействий:

:not(:hover) selector — стилизация всех элементов, кроме того, на который наведён курсор

— стилизация всех элементов, кроме того, на который наведён курсор :hover:not(:active) — стилизация элемента при наведении, но не при клике

— стилизация элемента при наведении, но не при клике :focus-visible — стилизация только при фокусе с клавиатуры (для доступности)

— стилизация только при фокусе с клавиатуры (для доступности) :is(:hover, :focus) — группировка псевдоклассов для одинаковых стилей

Примеры решения типичных задач:

Задача Решение с псевдоклассами Без псевдоклассов Чередование цветов строк tr:nth-child(even) { background: #f2f2f2; } Добавление классов .even и .odd к каждой строке Выделение текущего пункта меню nav a[aria-current="page"] { font-weight: bold; } Добавление класса .active через JavaScript Валидация форм input:invalid { border-color: red; } JavaScript-валидация + добавление классов Интерактивные компоненты Комбинация :hover, :focus, :active JavaScript для обработки событий onmouseover, onfocus и т.д. Анимация при наведении .item:hover { transform: scale(1.1); } JavaScript + добавление/удаление классов