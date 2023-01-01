CORS: как настроить кросс-доменные запросы для веб-разработки

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, работающие с API и межсайтовыми запросами

Специалисты, занимающиеся конфигурацией серверов и безопасностью веб-приложений

Студенты и начинающие разработчики, интересующиеся углубленным изучением механик CORS Каждый веб-разработчик хотя бы раз сталкивался с загадочной ошибкой CORS в консоли браузера, которая блокировала доступ к желанным данным. Эта ошибка появляется как неумолимый страж, преграждающий путь вашему фронтенду к API на другом домене. "Access-Control-Allow-Origin" — фраза, от которой у многих разработчиков начинается нервный тик. В этом руководстве я раскрою все тайны CORS, объясню принципы его работы и предоставлю четкие инструкции по настройке на различных серверах. Вооружившись этими знаниями, вы превратите CORS из врага в надежного союзника безопасности ваших приложений. 🛡️

CORS: механизм безопасности для межсайтовых запросов

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) — это механизм безопасности, реализованный в браузерах, который контролирует, как веб-страницы на одном домене могут запрашивать ресурсы с другого домена. По умолчанию браузеры блокируют такие "межсайтовые" запросы в соответствии с принципом Same-Origin Policy (политика одного источника), который является фундаментальным для безопасности в вебе.

Простыми словами, если JavaScript на сайте example.com пытается запросить данные с api.anotherservice.com, браузер блокирует такой запрос, если сервер api.anotherservice.com явно не разрешил такой доступ через специальные HTTP-заголовки.

Термин Определение Пример Источник (Origin) Комбинация протокола, домена и порта https://example.com:443 Same-Origin Policy Политика безопасности, ограничивающая доступ между разными источниками Скрипт с example.com не может читать данные с api.com Preflight-запрос Предварительный запрос OPTIONS для проверки разрешений Браузер отправляет OPTIONS перед POST на другой домен

Когда браузер выполняет межсайтовый запрос, происходит следующее:

Браузер добавляет к запросу заголовок Origin , указывающий, откуда пришел запрос Сервер проверяет этот заголовок и решает, разрешить доступ или нет Если доступ разрешен, сервер добавляет к ответу заголовок Access-Control-Allow-Origin Браузер проверяет этот заголовок и либо разрешает доступ к ответу, либо блокирует его

Для сложных запросов (с нестандартными HTTP-методами или заголовками) браузер сначала отправляет так называемый "preflight" запрос методом OPTIONS, чтобы узнать, разрешен ли такой запрос вообще.

Алексей Морозов, DevOps-инженер Помню, как-то раз получил срочный звонок от команды разработки в пятницу вечером. Они только что развернули новый фронтенд на отдельном домене, а API остался на старом. Все тесты на локалке проходили идеально, а в проде — сплошные ошибки CORS. "Алексей, мы все перепробовали, ничего не работает!" — паниковал лид фронтенда. Оказалось, что на тестовой среде у них был настроен прокси, который маскировал проблему CORS. А в боевой среде этот механизм отсутствовал. Я быстро добавил несколько строк в конфигурацию Nginx: add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://new-frontend.example.org'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range,Authorization'; Перезапустил сервер, и проблема моментально исчезла. С тех пор у нас в чеклисте деплоя отдельный пункт по проверке CORS-настроек. Сэкономили компании выходные и нервы клиентов.

Почему возникают ошибки CORS и как их диагностировать

Ошибки CORS обычно возникают, когда фронтенд на одном домене пытается взаимодействовать с API на другом домене, а сервер API не настроен для обработки таких межсайтовых запросов. 🔍

Типичные сценарии появления CORS-ошибок:

Разработка фронтенда на localhost, который обращается к удаленному API

Микросервисная архитектура с разными доменами для разных сервисов

Интеграция со сторонними API

Разделение фронтенда и бэкенда на разные поддомены

Использование CDN для раздачи статического контента

Когда возникает CORS-ошибка, браузер обычно выдает сообщение в консоли разработчика, похожее на это:

Access to fetch at 'https://api.example.com/data' from origin 'https://app.example.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.

Для диагностики CORS-ошибок следуйте этим шагам:

Откройте консоль браузера и найдите точное сообщение об ошибке Используйте вкладку Network в инструментах разработчика, чтобы проверить заголовки запроса и ответа Проверьте, отправляется ли preflight-запрос (метод OPTIONS) и какой ответ приходит Убедитесь, что сервер правильно настроен для обработки CORS

Часто бывает полезно использовать инструменты вроде curl для тестирования заголовков API без влияния браузера:

curl -I -X OPTIONS https://api.example.com/data -H "Origin: https://app.example.com" -H "Access-Control-Request-Method: GET"

Мария Соколова, Frontend Lead В нашем проекте мы столкнулись с интересной проблемой CORS. Разрабатывали SPA-приложение с авторизацией через JWT-токены. Фронтенд жил на своём домене, API — на другом. Базовые запросы работали отлично — мы настроили CORS на бэкенде. Но когда дело дошло до авторизованных запросов с токеном в заголовке Authorization, всё сломалось. Наш джуниор-разработчик потратил два дня, пытаясь понять, почему один и тот же эндпоинт работает без авторизации и не работает с ней. Я вмешалась, когда услышала разговоры о "мистических багах". Проблема оказалась в том, что запросы с нестандартными заголовками (в нашем случае Authorization) требуют дополнительной настройки CORS. Нужно было добавить: Access-Control-Allow-Headers: Authorization А также корректно настроить обработку OPTIONS-запросов на сервере. После этих изменений всё заработало как по маслу. Этот случай стал отличным обучающим моментом для всей команды — теперь мы гораздо лучше понимаем, как работает CORS на разных уровнях сложности запросов.

Настройка CORS на серверах Node.js и Express

Настройка CORS в Node.js-приложениях, особенно использующих фреймворк Express, достаточно проста благодаря наличию специализированных пакетов. Рассмотрим наиболее распространенные подходы. ⚙️

Самый популярный способ — использование пакета cors:

npm install cors

Базовая настройка для разрешения всех источников (не рекомендуется для production):

const express = require('express'); const cors = require('cors'); const app = express(); // Разрешает CORS для всех запросов app.use(cors()); app.listen(3000, () => { console.log('Server running on port 3000'); });

Более безопасная конфигурация с указанием конкретных доменов:

const corsOptions = { origin: 'https://your-allowed-domain.com', methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'], credentials: true, // Разрешает передачу cookies maxAge: 86400 // Кэширование preflight-запросов на 24 часа }; app.use(cors(corsOptions));

Для большей гибкости можно разрешить несколько доменов:

const corsOptions = { origin: function (origin, callback) { const allowedOrigins = [ 'https://production.example.com', 'https://staging.example.com', 'http://localhost:8080' ]; if (!origin || allowedOrigins.indexOf(origin) !== -1) { callback(null, true); } else { callback(new Error('CORS policy violation')); } }, methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], credentials: true };

Если вы хотите применить разные CORS-политики для разных маршрутов:

// Глобальные настройки по умолчанию app.use(cors({ origin: 'https://main-site.com' })); // Специальная настройка для конкретного маршрута app.get('/api/public-data', cors({ origin: '*' }), (req, res) => { res.json({ message: 'This is public data' }); }); // Настройка для маршрутов API const apiCorsOptions = { origin: 'https://dashboard.example.com', credentials: true }; app.use('/api/admin', cors(apiCorsOptions), adminRoutes);

Для решения распространенных проблем с preflight-запросами:

// Явная обработка OPTIONS-запросов app.options('*', cors(corsOptions)); // Или для конкретного маршрута app.options('/api/sensitive-data', cors(specificOptions));

Параметр cors Описание Пример значения origin Разрешённые домены для запросов 'https://example.com' или ['site1.com', 'site2.com'] или функция methods Разрешённые HTTP-методы ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'] allowedHeaders Разрешённые HTTP-заголовки ['Content-Type', 'Authorization', 'X-API-Key'] exposedHeaders Заголовки, доступные клиенту ['Content-Length', 'X-Rate-Limit'] credentials Разрешить отправку cookie true или false maxAge Время кэширования preflight-ответов (в секундах) 86400 (24 часа)

Конфигурация CORS для Apache, Nginx и IIS

Настройка CORS на уровне веб-сервера — часто более эффективное решение, особенно при обслуживании множества приложений. Рассмотрим, как настроить CORS на популярных серверах. 🖥️

Настройка CORS в Apache

В Apache настройка осуществляется через модуль mod_headers . Добавьте следующие строки в файл .htaccess или в конфигурацию виртуального хоста:

<IfModule mod_headers.c> Header set Access-Control-Allow-Origin "https://trusted-site.com" Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE" Header set Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" Header set Access-Control-Allow-Credentials "true" # Обработка OPTIONS-запросов RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_METHOD} OPTIONS RewriteRule ^(.*)$ $1 [R=200,L] </IfModule>

Для разрешения нескольких доменов, используйте условную логику:

<IfModule mod_headers.c> SetEnvIfNoCase Origin "^(https://site1\.com|https://site2\.com)$" ALLOWED_ORIGIN=$0 Header set Access-Control-Allow-Origin "%{ALLOWED_ORIGIN}e" env=ALLOWED_ORIGIN Header set Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS" Header set Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization" Header set Access-Control-Allow-Credentials "true" </IfModule>

Настройка CORS в Nginx

В Nginx настройка CORS выполняется в блоке server или location :

server { listen 80; server_name api.example.com; location / { # Базовые заголовки CORS add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://trusted-site.com'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,X-CustomHeader,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization'; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; # Обработка preflight-запросов if ($request_method = 'OPTIONS') { add_header 'Access-Control-Max-Age' 1728000; add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8'; add_header 'Content-Length' 0; return 204; } # Проксирование к основному приложению proxy_pass http://localhost:3000; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } }

Для более сложных сценариев можно использовать переменные и условия:

map $http_origin $cors_origin { default ""; "https://main-site.com" $http_origin; "https://admin.example.com" $http_origin; "http://localhost:8080" $http_origin; } server { # ... location /api/ { add_header 'Access-Control-Allow-Origin' $cors_origin; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; # другие заголовки... if ($cors_origin) { add_header 'Vary' 'Origin'; } # ... } }

Настройка CORS в IIS

В IIS настройка CORS может быть выполнена через модуль URL Rewrite и веб-конфигурацию. В файле web.config :

<configuration> <system.webServer> <httpProtocol> <customHeaders> <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="https://trusted-site.com" /> <add name="Access-Control-Allow-Methods" value="GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE" /> <add name="Access-Control-Allow-Headers" value="Content-Type, Authorization, Accept" /> <add name="Access-Control-Allow-Credentials" value="true" /> </customHeaders> </httpProtocol> <rewrite> <rules> <rule name="Options Method" stopProcessing="true"> <match url=".*" /> <conditions> <add input="{REQUEST_METHOD}" pattern="^OPTIONS$" /> </conditions> <action type="CustomResponse" statusCode="200" statusReason="OK" statusDescription="OK" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

Для динамического определения разрешенных доменов потребуется создание HTTP-модуля или использование скриптов на ASP.NET.

Сервер Файл конфигурации Основной метод настройки Поддержка динамических доменов Apache .htaccess / httpd.conf modheaders + modrewrite Через SetEnvIfNoCase и переменные Nginx nginx.conf / site configs add_header + map directive Через map и переменные $http_origin IIS web.config customHeaders + URL Rewrite Требуется HTTP-модуль Caddy Caddyfile header директивы Через Caddyfile с шаблонами

Практические решения для сложных сценариев CORS

При работе с CORS в сложных системах часто возникают нетривиальные задачи, требующие особых подходов. Рассмотрим наиболее эффективные решения для таких ситуаций. 🧩

Динамические CORS-заголовки

Если ваше приложение должно обслуживать множество клиентских доменов, хранение списка разрешенных доменов в базе данных может быть более гибким решением:

// Express.js пример с динамической проверкой доменов const cors = require('cors'); const db = require('./database'); app.use(async (req, res, next) => { const origin = req.headers.origin; // Проверяем домен в базе данных const allowed = await db.allowedOrigins.findOne({ domain: origin }); if (allowed) { res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin); res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization'); res.setHeader('Access-Control-Allow-Credentials', 'true'); } // Обработка preflight-запросов if (req.method === 'OPTIONS') { return res.sendStatus(204); } next(); });

Прокси-сервер для обхода CORS

Когда у вас нет контроля над API, но нужно взаимодействовать с ним, можно использовать серверный прокси:

// Простой прокси на Express const express = require('express'); const axios = require('axios'); const app = express(); app.use(express.json()); app.get('/api/proxy', async (req, res) => { try { // URL API, к которому нужен доступ const targetUrl = req.query.url; // Проверка безопасности URL if (!targetUrl.startsWith('https://trusted-api.com')) { return res.status(403).json({ error: 'Forbidden URL' }); } // Выполнение запроса от имени сервера const response = await axios.get(targetUrl); // Возврат данных клиенту res.json(response.data); } catch (error) { res.status(500).json({ error: error.message }); } }); app.listen(3000);

Wildcards и регулярные выражения

Разрешение поддоменов или групп доменов:

В Express/Node.js можно использовать регулярные выражения для проверки поддоменов:

const corsOptions = { origin: function (origin, callback) { // Разрешить любой поддомен example.com const allowedDomainRegex = /^https:\/\/([a-z0-9]+\.)?example\.com$/; if (!origin || allowedDomainRegex.test(origin)) { callback(null, true); } else { callback(new Error('CORS not allowed')); } } };

Обработка аутентификации с CORS

При работе с аутентифицированными запросами особенно важно правильно настроить CORS:

Обязательно укажите конкретные домены в Access-Control-Allow-Origin (не используйте wildcard * при работе с credentials) Установите Access-Control-Allow-Credentials: true Включите все необходимые заголовки авторизации в Access-Control-Allow-Headers На стороне клиента установите { credentials: 'include' } при использовании fetch

// Серверная сторона (Express) app.use(cors({ origin: 'https://app.example.com', methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'], credentials: true })); // Клиентская сторона (fetch) fetch('https://api.example.com/user-data', { method: 'GET', credentials: 'include', headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + token } }) .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data));

Тестирование CORS-конфигурации

Важно тщательно тестировать CORS-настройки перед выпуском в production:

Используйте инструменты вроде Postman для тестирования API с разными Origin-заголовками

Создайте специальную тестовую страницу, которая выполняет CORS-запросы с различных доменов

Проверяйте как простые, так и preflight-запросы

Тестируйте с разными браузерами, так как их реализация CORS может немного отличаться

Пример простой тестовой страницы:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>CORS Test</title> <script> function testCORS() { fetch('https://api.example.com/test', { method: 'GET', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Custom-Header': 'test' } }) .then(response => response.json()) .then(data => { document.getElementById('result').textContent = JSON.stringify(data); }) .catch(error => { document.getElementById('result').textContent = error.toString(); }); } </script> </head> <body> <button onclick="testCORS()">Test CORS</button> <div id="result"></div> </body> </html>