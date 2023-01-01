Что такое файлы cookie: как они работают и зачем нужны в интернете

Для кого эта статья:

Пользователи интернета, желающие понять принцип работы файлов cookie

Люди, интересующиеся вопросами конфиденциальности и безопасности в сети

Специалисты в области веб-разработки и цифровой безопасности, нуждающиеся в знаниях о cookie для оптимизации пользовательского опыта Каждый раз, когда вы нажимаете "Войти в аккаунт" и волшебным образом остаетесь авторизованными до следующего визита, или когда интернет-магазин помнит ваши предпочтения — за этой "магией" стоят файлы cookie. 🍪 Многие пользователи интернета слышали этот термин, особенно после появления бесконечных уведомлений о них на сайтах, но мало кто понимает, что происходит на самом деле. В этой статье я расскажу, что такое cookie, почему они так важны для работы веб-сайтов и как правильно управлять ими для защиты своей конфиденциальности в сети.

Что такое файлы cookie: простыми словами

Представьте, что вы зашли в кафе, и официант сразу предложил ваш любимый напиток, вспомнив ваш предыдущий заказ. В цифровом мире похожую функцию выполняют файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты сохраняют на вашем устройстве при посещении. По сути, это цифровые "заметки", которые помогают сайтам запоминать информацию о вас и ваших действиях.

Сам термин "cookie" (печенье) придумал программист Лу Монтулли в 1994 году. Он работал в компании Netscape и искал способ, как сделать интернет-магазины более удобными, чтобы не приходилось каждый раз заново вводить все данные. Название отсылает к концепции "fortune cookie" (печенье с предсказанием) — маленького контейнера, содержащего информацию.

Дмитрий Соколов, веб-разработчик с 15-летним опытом Однажды я объяснял концепцию cookie своей бабушке, которая впервые начала пользоваться интернетом в 78 лет. Она никак не могла понять, почему сайты "помнят" её, и это её пугало. Я предложил простую аналогию: "Представь, что ты приходишь в свой любимый магазин, и продавец узнаёт тебя, помнит, что ты обычно покупаешь, и может сразу предложить то, что тебе нравится. Cookie — это как блокнот продавца, куда он записывает информацию о своих постоянных клиентах". После этого сравнения её отношение к технологии изменилось с подозрительного на понимающее. "А, так это как моя карточка покупателя в супермаркете?" — спросила она. И это действительно очень похоже!

С технической стороны, cookie — это просто маленький текстовый файл, содержащий пары "ключ-значение". Например:

username=ivan123; expires=Fri, 31 Dec 2023 23:59:59 GMT; path=/

Здесь "username" — ключ, а "ivan123" — значение. Остальные параметры указывают срок действия cookie и путь на сайте, где он действует.

Важно понимать, что cookie сохраняются на вашем устройстве, а не на сервере. Когда вы заходите на сайт снова, браузер автоматически отправляет соответствующие cookie обратно на сервер, что позволяет сайту "узнать" вас.

Характеристика Описание Размер Обычно не более 4 КБ Срок хранения От одной сессии до нескольких лет Место хранения На устройстве пользователя Содержание Текстовые данные (не исполняемый код) Доступность Только для сайта, который их создал

Основные функции и предназначение cookies в интернете

Файлы cookie выполняют несколько важных функций, без которых современный интернет-опыт был бы куда менее удобным. Вот основные задачи, которые они решают:

Аутентификация и состояние сессии — благодаря cookie вам не приходится заново входить в аккаунт на каждой странице сайта

— благодаря cookie вам не приходится заново входить в аккаунт на каждой странице сайта Сохранение персональных настроек — язык интерфейса, валюта, темная/светлая тема и прочие предпочтения

— язык интерфейса, валюта, темная/светлая тема и прочие предпочтения Корзина покупок — запоминание товаров, которые вы добавили, даже если вы закрыли вкладку

— запоминание товаров, которые вы добавили, даже если вы закрыли вкладку Аналитика посещаемости — подсчет уникальных посетителей, времени на сайте и других метрик

— подсчет уникальных посетителей, времени на сайте и других метрик Персонализация контента — показ рекомендаций на основе ваших предпочтений и истории просмотров

— показ рекомендаций на основе ваших предпочтений и истории просмотров Таргетированная реклама — отслеживание интересов для показа релевантных объявлений

Представьте, как выглядел бы интернет без cookie: вам пришлось бы заново входить в систему при переходе между страницами, настраивать предпочтения каждый раз заново, а корзина интернет-магазина опустошалась бы при случайном закрытии вкладки. 🤯

Алексей Мирный, специалист по цифровой безопасности Работая с клиентами, я часто слышу истории о том, как люди удаляют все cookie, а потом удивляются, почему интернет стал таким "неудобным". Вспоминается случай с руководителем среднего звена крупной компании, который по совету знакомого "специалиста" настроил браузер на автоматическое удаление всех cookie при закрытии. Через неделю он позвонил в панике: "Я больше не могу нормально работать! Банк-клиент постоянно запрашивает двухфакторную аутентификацию, CRM не сохраняет мои настройки, а почта требует ввода пароля каждые 15 минут!" Пришлось объяснять, что cookie — это не какие-то страшные шпионы, а необходимый инструмент для комфортной работы в сети. Мы настроили более сбалансированную политику — блокировали сторонние трекеры, но разрешили основные функциональные cookie. Результат? Клиент был поражен, насколько вернулось удобство использования интернета при сохранении разумного уровня приватности.

Важно различать необходимые cookie, без которых сайт просто не будет функционировать, и дополнительные — те, что используются для аналитики, таргетинга и других целей, не критичных для работы ресурса.

Типы cookie: отличия и особенности работы

Не все cookie созданы равными. Понимание различных типов поможет лучше контролировать свои данные в сети. 🔍 Вот основные классификации:

По длительности хранения:

Сессионные cookie — существуют только во время работы браузера. Закрыли браузер — они исчезли

— существуют только во время работы браузера. Закрыли браузер — они исчезли Постоянные cookie — хранятся на устройстве до истечения срока действия или ручного удаления

По источнику происхождения:

Первичные (First-party) — создаются непосредственно сайтом, который вы посещаете

— создаются непосредственно сайтом, который вы посещаете Сторонние (Third-party) — создаются другими сайтами через встроенные элементы (например, рекламные баннеры или виджеты соцсетей)

По назначению:

Строго необходимые — обеспечивают базовую функциональность сайта (авторизация, корзина)

— обеспечивают базовую функциональность сайта (авторизация, корзина) Функциональные — улучшают пользовательский опыт (запоминают настройки)

— улучшают пользовательский опыт (запоминают настройки) Аналитические — собирают статистику использования сайта

— собирают статистику использования сайта Маркетинговые — отслеживают поведение для таргетированной рекламы

Именно сторонние cookie чаще всего вызывают беспокойство в плане приватности. Они позволяют рекламным сетям отслеживать ваше перемещение по множеству сайтов, создавая детальный профиль интересов.

Тип cookie Примеры использования Уровень риска для приватности Рекомендации Строго необходимые Сохранение авторизации, корзина покупок Низкий Разрешать всегда Функциональные Настройки языка, размера шрифта Низкий Обычно безопасно разрешать Аналитические Google Analytics, Яндекс.Метрика Средний Решение на усмотрение пользователя Маркетинговые Реклама, отслеживание между сайтами Высокий Рекомендуется блокировать Сторонние Трекеры социальных сетей, рекламные сети Очень высокий Лучше блокировать

Интересный факт: сегодня многие современные браузеры уже по умолчанию блокируют сторонние cookie или планируют это делать в ближайшем будущем. Это реакция на растущее беспокойство пользователей о конфиденциальности.

Файлы cookie и ваша безопасность в сети

Часто можно услышать мнение, что cookie опасны для конфиденциальности и безопасности. Как обстоят дела на самом деле? 🛡️

Прежде всего, важно понимать: cookie сами по себе не являются вредоносными программами. Они не могут:

Читать информацию с вашего жесткого диска

Воровать ваши пароли или личные данные напрямую

Содержать вирусы или вредоносный код

Получать доступ к данным других сайтов

Однако существуют легитимные причины для беспокойства:

Реальные риски cookie:

Нарушение приватности — сторонние cookie могут создавать подробный профиль вашего поведения в интернете Кража сессии — если злоумышленник получит доступ к cookie аутентификации, он может войти в ваш аккаунт Устаревшие данные — некорректное функционирование сайтов из-за конфликта cookie Захламление устройства — слишком большое количество cookie может немного замедлить работу браузера

Особенно важно понимать концепцию "кражи сессии" (session hijacking). Этот метод атаки используется, когда злоумышленник перехватывает cookie сессии, обычно через незащищенное соединение Wi-Fi или с помощью вредоносного скрипта. Получив cookie, атакующий может "притвориться" вами на сайте без необходимости знать ваш логин и пароль.

Для защиты от подобных угроз современные веб-сайты используют различные механизмы безопасности:

Флаг HttpOnly — предотвращает доступ к cookie через JavaScript

— предотвращает доступ к cookie через JavaScript Флаг Secure — гарантирует, что cookie передаются только через защищенное HTTPS-соединение

— гарантирует, что cookie передаются только через защищенное HTTPS-соединение SameSite — ограничивает отправку cookie сторонним сайтам

— ограничивает отправку cookie сторонним сайтам Шифрование содержимого — защищает чувствительные данные внутри cookie

Ваши действия также играют решающую роль в обеспечении безопасности. Вот несколько простых мер предосторожности:

Регулярно очищайте cookie на общественных компьютерах Используйте режим инкогнито для посещения чувствительных сайтов Не игнорируйте предупреждения о недействительных сертификатах безопасности Обращайте внимание на значок замка в адресной строке (HTTPS) Применяйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию

Управление cookie в разных браузерах

Контроль над cookie — ваше право и возможность. Современные браузеры предоставляют достаточно гибкие инструменты для управления файлами cookie в соответствии с вашими предпочтениями. 🔧

Ниже приведены инструкции по настройке cookie в популярных браузерах:

Google Chrome

Нажмите на три точки в правом верхнем углу Выберите "Настройки" Пролистайте вниз и нажмите "Конфиденциальность и безопасность" Выберите "Файлы cookie и другие данные сайтов" Здесь вы можете настроить общие правила или создать исключения для отдельных сайтов

Mozilla Firefox

Нажмите на три полоски в правом верхнем углу Выберите "Настройки" Перейдите в раздел "Приватность и защита" В блоке "Куки и данные сайтов" выберите нужные параметры

Safari (macOS)

Нажмите "Safari" в верхнем меню Выберите "Настройки" Перейдите на вкладку "Конфиденциальность" Настройте параметры в разделе "Файлы cookie и данные веб-сайтов"

Microsoft Edge

Нажмите на три точки в правом верхнем углу Выберите "Настройки" Нажмите "Конфиденциальность, поиск и службы" Настройте параметры в разделе "Файлы cookie и данные сайтов"

Большинство браузеров позволяют выбрать один из следующих режимов:

Разрешить все cookie

Блокировать сторонние cookie

Блокировать все cookie (не рекомендуется)

Настроить исключения для отдельных сайтов

Помимо встроенных инструментов браузера, существуют специальные расширения для более тонкого управления cookie:

Cookie AutoDelete — автоматически удаляет cookie закрытых вкладок

— автоматически удаляет cookie закрытых вкладок Privacy Badger — обучаемый блокировщик трекеров

— обучаемый блокировщик трекеров uBlock Origin — блокировщик рекламы с возможностью контроля cookie

— блокировщик рекламы с возможностью контроля cookie Ghostery — детальная информация о трекерах на сайтах

Важно найти баланс между безопасностью и удобством. Полное блокирование cookie сделает многие сайты неработоспособными, а слишком лояльные настройки могут поставить под угрозу вашу приватность.

Рекомендуемый подход — разрешать первичные cookie (необходимые для работы посещаемых сайтов) и блокировать или периодически очищать сторонние cookie, особенно от рекламных сетей.