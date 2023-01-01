Как войти в BIOS: настройка компьютера для начинающих – простая инструкция

Для кого эта статья:

Новички в компьютерной технике, желающие лучше понять работу BIOS

Пользователи, сталкивающиеся с проблемами в работе своего компьютера и ищущие решения

Люди, интересующиеся основами настройки и оптимизации работы компьютера BIOS — это как закулисье вашего компьютера, куда многие новички боятся заглядывать. "Компьютер перестал загружаться после обновления Windows? Ноутбук не видит флешку? Система тормозит после замены памяти?" — все эти проблемы часто решаются через настройки BIOS, но большинство пользователей предпочитают нести технику в сервис вместо того, чтобы разобраться самостоятельно. А зря! Зайти в BIOS гораздо проще, чем кажется, и сегодня я покажу, как сделать это безопасно даже если вы никогда раньше не сталкивались с "внутренностями" компьютера. 🖥️

BIOS: главный контроллер компьютера и его задачи

BIOS (Basic Input/Output System) — это встроенная программа, которая запускается первой при включении компьютера, ещё до загрузки операционной системы. Представьте его как дирижёра оркестра, который проверяет все инструменты перед началом концерта.

Основные задачи BIOS:

Инициализация и тестирование оборудования (POST — Power-On Self Test)

Поиск и загрузка операционной системы

Управление энергопотреблением компьютера

Контроль взаимодействия между оборудованием и программным обеспечением

Хранение базовых настроек компьютера (дата, время, последовательность загрузки и т.д.)

BIOS живёт на отдельном чипе на материнской плате и содержит особый вид программного обеспечения — "прошивку". Даже когда компьютер выключен, BIOS сохраняет свои настройки благодаря небольшой батарейке на материнской плате.

Антон Смирнов, сервисный инженер: Однажды ко мне обратился клиент с жалобой, что его компьютер "сошёл с ума": часы постоянно сбрасывались, а при запуске система требовала зайти в BIOS. После короткой диагностики я обнаружил, что батарейка CMOS села. Это маленький элемент питания, который стоит на материнской плате и отвечает за сохранение настроек BIOS. Замена батарейки, которая стоит около 100 рублей, полностью решила проблему. Клиент был удивлён: "И всё? А я уже думал компьютер покупать новый!" Вот так простое понимание работы BIOS помогло сэкономить десятки тысяч рублей.

С развитием технологий классический BIOS постепенно заменяется на современный UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), который имеет более дружелюбный графический интерфейс и расширенные возможности. Но принцип работы остаётся схожим, поэтому часто термин "BIOS" используют для обозначения обоих типов прошивок.

Характеристика Классический BIOS Современный UEFI Графический интерфейс Текстовый, управление клавиатурой Графический, поддержка мыши Максимальный размер жесткого диска 2,2 ТБ Практически без ограничений (9,4 ЗБ) Загрузка ОС Медленнее Быстрее Безопасность Базовая Расширенная (Secure Boot)

Как попасть в BIOS на разных устройствах: клавиши входа

Вход в BIOS происходит в самом начале загрузки компьютера, до запуска операционной системы. Обычно нужно нажать определённую клавишу или комбинацию клавиш сразу после включения компьютера.

Эта клавиша зависит от производителя материнской платы или компьютера. Самые распространённые варианты:

Производитель Клавиши входа в BIOS Примечания Dell F2, F12 F12 для меню загрузки, F2 для настроек BIOS HP F10, Esc Esc открывает стартовое меню Lenovo F1, F2, Fn+F2 На некоторых моделях нужна комбинация Fn+клавиша Asus F2, Del Часто показывает подсказку при загрузке Acer F2, Del, F12 F12 обычно для меню загрузки MSI Del Наиболее распространенная клавиша Gigabyte Del, F2 Del для настольных ПК, F2 для ноутбуков

Если вы не успели нажать нужную клавишу, просто перезагрузите компьютер и попробуйте снова. Некоторые современные компьютеры загружаются настолько быстро, что нужно нажимать клавишу почти сразу после нажатия кнопки включения. 🚀

Альтернативный способ для Windows 10/11:

Зажмите клавишу Shift и нажмите на "Перезагрузка" в меню "Пуск" В появившемся меню выберите "Поиск и устранение неисправностей" Выберите "Дополнительные параметры" → "Параметры встроенного ПО UEFI" Нажмите "Перезагрузить"

После перезагрузки компьютер автоматически войдёт в BIOS/UEFI, и вам не придётся "ловить момент" для нажатия специальной клавиши.

Мария Петрова, преподаватель компьютерной грамотности: Помню свой первый опыт входа в BIOS много лет назад — я так нервничала, что могу что-то сломать! На занятиях со студентами старшего возраста вижу тот же страх. Недавно 67-летняя Анна Михайловна пришла с проблемой: компьютер не видел её новую флешку для хранения фотографий внуков. Я показала, как зайти в BIOS и активировать поддержку USB. "Это всё? Так просто?" — удивилась она. Теперь Анна Михайловна с гордостью рассказывает всем, что умеет настраивать BIOS, и даже помогла соседке с похожей проблемой. Главное — сделать первый шаг и понять, что ничего страшного в этом нет.

Интерфейс BIOS: ориентируемся в настройках

Попав в BIOS, вы увидите интерфейс, который может различаться в зависимости от производителя и версии. Классический BIOS имеет текстовый интерфейс с синим фоном, а современный UEFI обычно предлагает графический интерфейс с поддержкой мыши.

Навигация в классическом BIOS:

Стрелки на клавиатуре — перемещение между пунктами

Enter — вход в выбранный раздел или подтверждение действия

Esc — возврат назад или выход из текущего меню

F10 — сохранение изменений и выход (может отличаться)

+/- или Page Up/Page Down — изменение значений параметров

Основные разделы BIOS, которые вы можете встретить:

Main/System — общая информация о системе, настройки даты и времени

— расширенные настройки компонентов компьютера

— настройки безопасности, пароли

— последовательность загрузки и связанные с ней параметры

— варианты выхода из BIOS

В современном UEFI разделы могут называться иначе или быть представлены в виде графических иконок, но функционал остаётся схожим.

⚠️ Важно: Перед изменением любых параметров сделайте фотографию исходных настроек на телефон. Это поможет вернуться к прежней конфигурации, если что-то пойдёт не так.

Если вы запутались или случайно изменили что-то не то, большинство BIOS имеет функцию восстановления заводских настроек. Обычно она называется "Load Default Settings", "Load Setup Defaults" или "Load Optimized Defaults" и находится в разделе Exit.

Основные параметры BIOS, которые полезно знать

Хотя в BIOS есть десятки настроек, большинству пользователей достаточно знать лишь несколько базовых параметров для решения типичных проблем:

Boot Order (Порядок загрузки) — определяет, с какого устройства компьютер пытается загрузиться в первую очередь. Если вам нужно загрузиться с флешки или DVD для установки операционной системы, здесь можно изменить приоритет устройств. System Time/Date (Системное время/дата) — установка правильного времени и даты, которые могут сбрасываться при разрядке батарейки CMOS. CPU Settings (Настройки процессора) — здесь можно увидеть информацию о процессоре и настроить некоторые его параметры, включая энергосбережение. USB Configuration (Настройки USB) — активация или деактивация USB-портов. Если ваша флешка не определяется, проверьте эти настройки. SATA Operation (Режим работы SATA) — влияет на то, как операционная система видит жёсткие диски. Обычные варианты: IDE, AHCI, RAID. Security (Безопасность) — настройка паролей на вход в BIOS или загрузку компьютера. Fast Boot (Быстрая загрузка) — ускоряет процесс запуска компьютера, пропуская некоторые проверки. Может вызывать проблемы с определением USB-устройств при загрузке.

Для примера рассмотрим несколько типичных ситуаций и соответствующие настройки BIOS:

Проблема Раздел BIOS Настройка Что изменить Не загружается с флешки Boot Boot Order/Sequence Переместить USB-устройство на первое место Компьютер не видит новый жёсткий диск Advanced SATA Configuration Проверить, что порт, к которому подключен диск, активирован Система зависает при загрузке Advanced Fast Boot Отключить быструю загрузку Постоянно сбрасывается время – – Заменить батарейку CMOS на материнской плате Не работают USB-устройства Advanced USB Configuration Убедиться, что USB-порты включены

Помните, что современные версии BIOS/UEFI обычно имеют встроенную систему подсказок, которая объясняет назначение каждой опции. Часто она отображается в правой части экрана, когда вы выделяете параметр. 📝

Безопасная настройка BIOS для оптимальной работы ПК

Изменение настроек BIOS — это мощный инструмент, который при неправильном использовании может привести к нестабильной работе компьютера или даже помешать его загрузке. Вот несколько рекомендаций для безопасной работы с BIOS:

Действуйте по принципу "не уверен — не трогай". Меняйте только те настройки, в назначении которых вы уверены.

Изменяйте параметры по одному. После каждого изменения проверяйте, как работает компьютер, чтобы легко определить, какая настройка вызвала проблему.

Делайте фотографии настроек перед изменением — это ваша страховка, если что-то пойдёт не так.

Используйте оптимизированные настройки (Load Optimized Defaults) как отправную точку — они подходят для большинства пользователей.

Следите за питанием. Если компьютер выключится во время сохранения настроек BIOS, это может привести к проблемам с загрузкой.

Самые безопасные и полезные настройки для начинающих:

Правильная последовательность загрузки. Установите жёсткий диск с операционной системой первым в списке загрузки (Boot Order) для повседневной работы. Актуальное время и дата. Неправильные настройки времени могут вызвать ошибки в работе некоторых программ и сетевых сервисов. Активация всех USB-портов. Убедитесь, что в разделе USB Configuration все порты включены. Режим SATA — AHCI. Для большинства современных систем оптимален режим AHCI, который обеспечивает лучшую производительность жёстких дисков.

Если вы хотите улучшить производительность компьютера через настройки BIOS, начните с малого:

Memory XMP Profile (или DOCP) — активирует профиль производительности оперативной памяти, позволяя использовать заявленную производителем скорость. Это безопасное улучшение, которое ощутимо повышает быстродействие системы.

Fast Boot — сокращает время загрузки компьютера, хотя может вызвать проблемы с определением некоторых устройств.

CPU Power Management — настройки энергосбережения процессора. Для максимальной производительности выбирайте режимы без ограничения мощности.

⚠️ Что категорически не рекомендуется менять новичкам:

Частоты процессора и напряжения (CPU Frequency, Voltage)

Тайминги памяти (Memory Timings)

Настройки PCI Express и других системных шин

Параметры, помеченные как "Advanced" или "Expert", если вы не понимаете их назначения

Помните, что обновление BIOS (прошивки) — это отдельная процедура, которая может быть необходима для исправления ошибок или добавления поддержки новых компонентов. Обновление обычно выполняется через специальную утилиту от производителя материнской платы и требует особой осторожности, так как прерывание этого процесса может привести к неработоспособности компьютера. 🔄