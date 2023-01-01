Как найти и устранить баги в ПО: техники для тестировщиков

Для кого эта статья:

Для начинающих и опытных тестировщиков программного обеспечения

Для IT-специалистов, заинтересованных в улучшении качества программного обеспечения

Для людей, рассматривающих карьеру в области тестирования и качества ПО Когда пользователь жалуется, что приложение "упало" в самый ответственный момент, или ваш код выдает непонятную ошибку при новой сборке — вы сталкиваетесь с багами. Эти цифровые "жучки" могут стоить компаниям миллионы долларов и подорвать доверие пользователей буквально за секунды. По данным исследования Consortium for IT Software Quality, плохое качество программного обеспечения обходится экономике США более чем в $2.08 триллиона ежегодно. Это не просто технические неполадки — это потенциальные бизнес-катастрофы, и знать, как их выявлять, становится критически важным навыком для каждого IT-специалиста. 🐛

Баги в ПО: определение, виды и причины возникновения

Баг (от англ. bug — жук) — это дефект, ошибка или сбой в программном обеспечении, вызывающий неправильное или неожиданное поведение программы. История термина восходит к 1940-м годам, когда реальный мотылек, попавший в реле компьютера Mark II, вызвал сбой системы. С тех пор термин закрепился в профессиональном лексиконе разработчиков и тестировщиков.

Важно понимать, что не каждое отклонение от ожидаемого поведения является багом. Иногда это может быть особенность системы (feature) или результат неправильного использования. Для чёткого определения бага используется принцип отклонения от требований: если поведение программы не соответствует документированным требованиям, спецификациям или разумным ожиданиям пользователя — перед нами баг.

Александр Петров, Lead QA-инженер Однажды наша команда работала над крупным банковским приложением. При релизе новой версии никто не заметил критического бага — при определённых условиях система округляла копейки не в ту сторону. Казалось бы, мелочь, но за первый день работы приложение "подарило" клиентам почти 200 000 рублей. Этот случай научил меня, что даже самые незначительные на первый взгляд отклонения могут иметь колоссальные последствия. После этого мы внедрили специальные кейсы для проверки всех математических операций с граничными значениями — так один баг трансформировался в целый набор превентивных мер.

Баги можно классифицировать по различным параметрам. Наиболее распространённая классификация — по критичности и приоритету:

Уровень критичности Описание Пример Блокирующие (Blocker) Делают невозможным дальнейшую работу системы Приложение вылетает при попытке авторизации Критические (Critical) Серьёзно нарушают работу ключевых функций Неправильные расчёты финансовых операций Серьёзные (Major) Значительно влияют на работу, но есть обходные пути Неработающая кнопка в интерфейсе, но функция доступна через меню Незначительные (Minor) Мало влияют на функциональность системы Орфографические ошибки, мелкие отклонения в UI Тривиальные (Trivial) Косметические дефекты без влияния на функциональность Неидеальное выравнивание элементов

Причины возникновения багов разнообразны, но их можно объединить в несколько основных категорий:

Человеческие ошибки — неправильное понимание требований, логические ошибки в алгоритмах, невнимательность разработчика

— неправильное понимание требований, логические ошибки в алгоритмах, невнимательность разработчика Технические ограничения — проблемы совместимости, ограничения памяти, процессора или сети

— проблемы совместимости, ограничения памяти, процессора или сети Сложность системы — чем сложнее система, тем больше потенциальных точек отказа

— чем сложнее система, тем больше потенциальных точек отказа Временные ограничения — сжатые сроки часто вынуждают жертвовать качеством

— сжатые сроки часто вынуждают жертвовать качеством Изменение требований — поздние изменения в ТЗ могут нарушить уже работающую функциональность

Интересный факт: по статистике, 85% багов возникают на этапе проектирования и кодирования, а не во время тестирования. Это подчёркивает важность качественной разработки и проектирования с самого начала. 🧩

Основные методики поиска ошибок в программном обеспечении

Системный подход к обнаружению багов — ключевой фактор успеха в тестировании. Существует множество методологий, каждая из которых имеет свои преимущества в зависимости от типа программного обеспечения и стадии его разработки.

Рассмотрим основные методики, позволяющие эффективно выявлять дефекты:

Функциональное тестирование — проверка соответствия программы заявленным требованиям и функциям. Здесь тестировщик действует как конечный пользователь, используя черный ящик (blackbox) подход. Регрессионное тестирование — повторная проверка уже протестированных частей программы после внесения изменений для гарантии того, что новый код не сломал существующую функциональность. Исследовательское тестирование — одновременное изучение системы, проектирование и выполнение тестов. Этот метод особенно эффективен при недостатке документации или времени. Нагрузочное тестирование — оценка поведения системы при высоких нагрузках, выявление узких мест и пределов производительности. Тестирование на основе рисков — приоритизация тестовых усилий на основе потенциальных рисков для бизнеса или пользователей.

При выборе методики следует руководствоваться характеристиками проекта и доступными ресурсами. Опытные тестировщики часто комбинируют несколько подходов для достижения максимального охвата.

Марина Сидорова, QA-специалист Работая над мобильным приложением для доставки еды, я столкнулась с "призрачным" багом — некоторые заказы изредка дублировались, но воспроизвести проблему в тестовой среде не удавалось. Стандартные методики не помогали. Тогда я применила метод "день из жизни пользователя" — буквально прожила день как обычный клиент, делая заказы в разных условиях: в метро с плохим сигналом, на ходу, при разрядке батареи. Именно так удалось обнаружить, что при потере соединения во время оформления заказа и последующем восстановлении система иногда регистрировала двойную транзакцию. Это научило меня, что иногда нужно выйти за рамки формальных методик и буквально "вжиться" в роль пользователя с его реальными сценариями использования.

Одной из наиболее структурированных методик является тестирование на основе тест-кейсов. Тест-кейс — это набор условий или переменных, при которых тестировщик определяет, работает ли программа корректно. Хорошо спроектированные тест-кейсы обеспечивают систематический подход и повышают вероятность обнаружения дефектов.

Методика Когда применять Преимущества Ограничения Функциональное тестирование После реализации основного функционала Проверка соответствия ожиданиям пользователя Не выявляет проблемы производительности Исследовательское тестирование Ранние стадии разработки, недостаток документации Гибкость, быстрая адаптация Сложно документировать и отслеживать покрытие Тестирование граничных значений Системы с числовыми входными данными Эффективно выявляет типичные ошибки в условиях Применимо только к определённым типам данных Попарное тестирование Системы с множеством комбинаций параметров Сокращает количество необходимых тестов Может пропустить специфические комбинации Тестирование по методу белого ящика Когда доступен исходный код Глубокий анализ внутренней логики Требует технических знаний и доступа к коду

Для систематического выявления ошибок тестировщики часто используют технику "разделяй и властвуй" — разбивают сложную систему на компоненты и тестируют их по отдельности, а затем проверяют их взаимодействие. Этот подход позволяет локализовать проблемы и упрощает отладку. 🔍

Эффективные техники тестирования для выявления багов

За рамками общих методологий существуют конкретные техники, позволяющие повысить эффективность поиска багов. Эти подходы помогают тестировщикам мыслить нестандартно и обнаруживать проблемы, которые легко пропустить при поверхностном тестировании.

Одной из мощных техник является тестирование граничных значений (Boundary Value Analysis). Исследования показывают, что около 40% ошибок возникают на границах допустимых диапазонов данных. Тестировщики проверяют поведение системы при минимальных, максимальных и пограничных значениях:

Если поле принимает числа от 1 до 100, проверяются значения 0, 1, 2, 99, 100, 101

Для текстовых полей с ограничением в 255 символов тестируются строки длиной 254, 255 и 256 символов

При ограничениях времени проверяются крайние точки (например, 23:59:59 и 00:00:00)

Техника анализа классов эквивалентности (Equivalence Partitioning) позволяет сократить количество тестов без потери качества. Суть метода в разделении всех возможных входных данных на группы (классы), внутри которых программа должна вести себя одинаково:

Определяются классы входных данных (например, валидные числа, отрицательные числа, нулевые значения) Из каждого класса выбирается репрезентативное значение для тестирования Если тест с одним значением из класса проходит успешно, предполагается, что и другие значения этого класса не вызовут проблем

Техника попарного тестирования (Pairwise Testing) особенно эффективна при проверке функций с множеством параметров. Вместо тестирования всех возможных комбинаций (что может быть невыполнимо) проверяются все возможные пары значений параметров. Исследования показывают, что до 90% ошибок можно обнаружить, тестируя только парные комбинации. 👥

Для выявления труднообнаружимых багов часто применяется техника негативного тестирования. Вместо проверки правильной работы системы при корректных входных данных, тестировщик намеренно использует некорректные данные:

Ввод специальных символов и скриптов для проверки на уязвимости безопасности

Отправка форм с пустыми обязательными полями

Загрузка файлов неподдерживаемых форматов или сверхбольшого размера

Попытки выполнения операций в неправильном порядке или без необходимых предварительных шагов

Мощной техникой является инъекция ошибок (Error Injection), когда в систему намеренно вводятся дефекты или имитируются сбойные ситуации для проверки устойчивости программы:

Имитация отказа сервера базы данных

Симуляция медленного сетевого соединения или его внезапного обрыва

Искусственное создание ситуации нехватки системных ресурсов

Принудительное завершение связанных процессов или сервисов

Техника тестирования состояний и переходов (State Transition Testing) особенно полезна для проверки систем с четко определенными состояниями (например, процесс заказа с шагами "корзина", "оформление", "оплата", "подтверждение"). Тестировщик создает диаграмму состояний и проверяет все возможные переходы между ними, включая некорректные последовательности действий.

Инструменты и системы для обнаружения дефектов в ПО

Современные тестировщики располагают обширным арсеналом инструментов, значительно повышающих эффективность поиска багов. Правильный выбор и использование этих инструментов часто определяет успех процесса тестирования.

Системы отслеживания ошибок (Bug Tracking Systems) являются фундаментом процесса тестирования, позволяя регистрировать, отслеживать и управлять выявленными дефектами:

Jira — один из наиболее популярных инструментов, предлагающий гибкую настройку рабочих процессов и интеграцию с другими инструментами разработки

— один из наиболее популярных инструментов, предлагающий гибкую настройку рабочих процессов и интеграцию с другими инструментами разработки Bugzilla — бесплатное решение с открытым исходным кодом, обладающее мощными функциями поиска и отчетности

— бесплатное решение с открытым исходным кодом, обладающее мощными функциями поиска и отчетности Redmine — универсальная система управления проектами с функциями отслеживания ошибок

— универсальная система управления проектами с функциями отслеживания ошибок Mantis — легкая и настраиваемая система для небольших команд

Для автоматизации тестирования, позволяющей многократно выполнять одни и те же тесты с минимальными затратами времени, применяются специализированные фреймворки и инструменты:

Инструмент Тип тестирования Особенности Язык Selenium UI/Web-тестирование Поддержка всех основных браузеров, кроссплатформенность Java, Python, C#, JavaScript Appium Мобильное тестирование Работа с iOS и Android, использование WebDriver API Различные языки JUnit/TestNG Модульное тестирование Интеграция с IDE, параллельное выполнение Java Pytest Модульное/функциональное Гибкий, богатая экосистема плагинов Python Postman/REST Assured API-тестирование Простота создания и выполнения API-тестов JavaScript/Java

Инструменты мониторинга и профилирования помогают выявлять скрытые проблемы производительности, утечки памяти и другие "неуловимые" баги:

New Relic и Datadog — системы мониторинга производительности приложений в реальном времени

и — системы мониторинга производительности приложений в реальном времени JProfiler и YourKit — профилировщики для Java-приложений

и — профилировщики для Java-приложений Chrome DevTools — встроенные инструменты для отладки веб-приложений

— встроенные инструменты для отладки веб-приложений Valgrind — инструмент для обнаружения утечек памяти и других ошибок управления памятью

Для специфических видов тестирования используются узкоспециализированные инструменты:

JMeter и LoadRunner — для нагрузочного тестирования

и — для нагрузочного тестирования Burp Suite и OWASP ZAP — для тестирования безопасности

и — для тестирования безопасности Accessibility Insights — для проверки доступности приложений

— для проверки доступности приложений Chaos Monkey — для тестирования отказоустойчивости

Статические анализаторы кода позволяют выявлять потенциальные проблемы еще до запуска программы:

SonarQube — платформа для непрерывного анализа качества кода

— платформа для непрерывного анализа качества кода ESLint — для JavaScript

— для JavaScript Pylint — для Python

— для Python FindBugs — для Java

Важно помнить, что даже самые продвинутые инструменты требуют квалифицированных специалистов для их эффективного использования. Инструменты лишь усиливают возможности тестировщика, но не заменяют его опыт и интуицию. 🔧

Практические советы начинающим тестировщикам

Карьера в тестировании ПО требует не только технических знаний, но и особого склада ума. Вот практические рекомендации, которые помогут новичкам быстрее освоить профессию и стать эффективными охотниками за багами.

Во-первых, развивайте "мышление разрушителя" — способность предвидеть, где и как система может дать сбой:

Постоянно задавайтесь вопросом "А что, если...?" — что, если пользователь введет отрицательное число? Что, если нажать на кнопку дважды?

Изучайте типичные паттерны ошибок в приложениях аналогичного типа

Представляйте себя непредсказуемым или неопытным пользователем — как бы вы взаимодействовали с системой?

Во-вторых, оттачивайте навыки создания качественных баг-репортов. Хороший баг-репорт — половина дела в исправлении ошибки:

Давайте конкретные и информативные заголовки (не "Кнопка не работает", а "Кнопка 'Оплатить' не реагирует на клик при выборе доставки курьером") Включайте четкие шаги для воспроизведения — любой должен суметь повторить проблему Добавляйте скриншоты, видео или логи — визуальные доказательства ускоряют понимание Указывайте окружение — браузер, ОС, разрешение экрана, версию приложения Объясняйте, почему это проблема — какое влияние на пользователя или бизнес оказывает данный баг

В-третьих, непрерывно совершенствуйте свой инструментарий:

Освойте хотя бы один язык программирования (Python или JavaScript — хороший выбор для начала) 💻

Изучите базовые запросы SQL для работы с базами данных

Научитесь пользоваться инструментами разработчика в браузере

Познакомьтесь с основами сетевых протоколов и инструментами анализа трафика

В-четвёртых, формируйте профессиональные привычки:

Ведите журнал найденных багов с описанием, как вы их обнаружили

Регулярно читайте документацию тестируемой системы

Общайтесь с разработчиками, чтобы лучше понимать архитектуру приложения

Анализируйте исправленные баги — каков был корень проблемы?

Важно понимать распространённые ловушки для начинающих тестировщиков:

Туннельное зрение — концентрация только на очевидных сценариях, игнорирование краевых случаев

— концентрация только на очевидных сценариях, игнорирование краевых случаев Эффект подтверждения — тенденция искать доказательства, подтверждающие, что приложение работает правильно, вместо попыток сломать его

— тенденция искать доказательства, подтверждающие, что приложение работает правильно, вместо попыток сломать его Преждевременная оптимизация — стремление сразу автоматизировать все тесты без понимания основ ручного тестирования

— стремление сразу автоматизировать все тесты без понимания основ ручного тестирования Изоляция — недостаток коммуникации с другими членами команды

И наконец, непрерывное обучение — залог успеха в динамичной сфере тестирования:

Участвуйте в открытых программах тестирования (beta-testing, bug bounty)

Присоединяйтесь к сообществам тестировщиков в социальных сетях и на форумах

Следите за блогами и YouTube-каналами опытных специалистов в области QA

Практикуйтесь на реальных проектах — даже небольшое участие в open-source инициативах даст ценный опыт

Помните, что каждый опытный тестировщик когда-то был новичком. Упорство, любопытство и систематический подход — ваши главные союзники на пути к мастерству в искусстве обнаружения багов. 🚀