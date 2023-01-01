Апостроф в английском: основные правила и распространенные ошибки

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессиональные переводчики и редакторы Маленький загогулистый символ ' — простой на вид, но вызывающий столько недоумения и ошибок, что даже носители языка регулярно спотыкаются о его применение. Апостроф часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык, превращаясь в настоящую головоломку: «Писать it's или its?», «Куда ставить апостроф во множественном числе?» Но эта маленькая пунктуационная деталь может превратиться из врага в надежного союзника, если разобраться в логике её использования. Готовы раскрыть секреты правильного применения апострофа и навсегда забыть о сомнениях при написании английских текстов? 🔍

Апостроф в английском языке: основные функции

Апостроф (apostrophe) — один из самых коварных знаков препинания в английском языке. Внешне он выглядит как одинарная кавычка, но играет совершенно иную роль. В английской грамматике апостроф выполняет две основные функции: обозначает притяжательный падеж и указывает на сокращение слов или выражений.

История апострофа уходит корнями в XVI век, когда он стал использоваться для обозначения пропущенных букв. Символ происходит от греческого слова "apostrophē", что означает "поворот в сторону" или "отклонение". Эта этимология прекрасно отражает суть знака — он действительно показывает, где что-то "отклонилось" от полной формы.

Мария Соболева, старший преподаватель английского языка Первый день моей работы в языковой школе совпал с проверкой творческих работ студентов продвинутого уровня. Пробегая глазами по сочинениям, я заметила, что даже самые способные ученики раз за разом делали ошибки при использовании апострофов. Кто-то писал "childrens' toys" вместо "children's toys", другие путали "its" и "it's". Тогда я разработала специальное упражнение — "Апостроф-детектив". Студенты получали текст с намеренно допущенными ошибками в использовании апострофов и должны были их обнаружить. Это превратилось в своего рода игру, где каждый правильно найденный апостроф приносил очко. Уже через месяц количество ошибок в работах сократилось на 70%. Этот опыт показал мне, что даже самые сложные правила грамматики можно освоить через практику и игровой подход.

Разберём основные функции апострофа в современном английском языке:

Функция Описание Примеры Притяжательный падеж Обозначает принадлежность John's book, the dog's tail Сокращения Обозначает пропущенные буквы в сокращениях don't (do not), we're (we are) Образование множественного числа Используется для образования множественного числа некоторых сокращений, цифр и букв Mind your p's and q's, the 1990's

Интересный факт: несмотря на широкое использование в письменной речи, в разговорном английском апострофы "не слышны" — произношение слов с апострофом и без него часто идентично. Например, "they're", "their" и "there" звучат одинаково, хотя пишутся по-разному и имеют разные значения. 📝

Притяжательный падеж: правила использования апострофа

Притяжательный падеж (possessive case) — одно из ключевых применений апострофа в английском языке. Он указывает на принадлежность предмета или качества определенному лицу или объекту. Рассмотрим основные правила его формирования:

Единственное число : добавляем апостроф и букву s ('s) к концу существительного — John's car (машина Джона), the cat's paws (лапы кота).

: добавляем апостроф и букву s ('s) к концу существительного — John's car (машина Джона), the cat's paws (лапы кота). Множественное число, оканчивающееся на -s : добавляем только апостроф (') — the teachers' lounge (учительская комната), the dogs' food (еда собак).

: добавляем только апостроф (') — the teachers' lounge (учительская комната), the dogs' food (еда собак). Множественное число, НЕ оканчивающееся на -s: добавляем апостроф и s ('s) — children's toys (игрушки детей), women's rights (права женщин).

С именами собственными, оканчивающимися на -s, ситуация несколько сложнее. Традиционно к таким именам добавлялся только апостроф (Charles' book), но современные стилистические руководства, включая Chicago Manual of Style и Oxford Style Guide, рекомендуют добавлять апостроф и s (Charles's book), особенно если это отражает произношение.

При обозначении совместного владения возникают особые правила:

Совместное владение : апостроф ставится только после последнего существительного — John and Mary's house (дом, которым владеют и Джон, и Мэри).

: апостроф ставится только после последнего существительного — John and Mary's house (дом, которым владеют и Джон, и Мэри). Раздельное владение: апостроф ставится после каждого существительного — John's and Mary's houses (дом Джона и дом Мэри — разные дома).

Для неодушевлённых предметов правила меняются. В современном английском языке часто предпочитают использовать конструкцию "of" вместо притяжательного падежа с апострофом: "the roof of the house" вместо "the house's roof". Однако есть исключения для выражений, относящихся к времени, расстоянию и стоимости: today's news (новости сегодняшнего дня), a mile's distance (расстояние в милю), a dollar's worth (стоимостью в доллар). 🕰️

Сокращения с апострофом в английской речи

Вторая фундаментальная функция апострофа — обозначение сокращений (contractions). В разговорном английском сокращения используются повсеместно и придают речи естественность. Апостроф в таких случаях заменяет пропущенные буквы, делая язык более динамичным и менее формальным.

Наиболее распространенные типы сокращений с апострофом:

Тип сокращения Полная форма Сокращение Отрицательные формы do not, cannot don't, can't Вспомогательные глаголы I am, he is, they are I'm, he's, they're Модальные глаголы I will, you would I'll, you'd Редкие сокращения it is, there is it's, there's

Важно понимать, что сокращения с апострофом преимущественно используются в неформальном общении и разговорной речи. В формальных академических и деловых текстах предпочтительнее использовать полные формы.

Некоторые сокращения стали настолько привычными, что вытеснили свои полные формы из повседневного общения. Например, "don't", "can't", "won't" (от will not) встречаются гораздо чаще, чем их полные эквиваленты.

Алексей Кузнецов, переводчик технической литературы При переводе руководств по программированию я столкнулся с интересной особенностью: в технических текстах на английском языке часто используются сокращения с апострофами даже в документации. Однажды мне поручили перевести объемное руководство по новому API. Документ был написан в неформальном стиле с множеством сокращений: "Don't worry, you'll find it's easy to implement" и т.д. Я автоматически "формализовал" перевод, избавившись от сокращений, но клиент вернул текст с пометкой: "Сделайте стиль более близким к оригиналу". Это заставило меня пересмотреть подход к техническим переводам. Современная техническая документация на английском часто намеренно использует разговорный стиль с сокращениями для создания ощущения диалога с пользователем. Теперь я всегда учитываю эту особенность при работе с IT-текстами, сохраняя не только информацию, но и стилистику оригинала.

Интересная особенность: в некоторых диалектах английского, особенно в южных регионах США, существуют множественные сокращения, где в одном слове может быть несколько апострофов: "y'all'd've" (you all would have). Такие конструкции практически никогда не используются на письме, но распространены в разговорной речи. 🗣️

Особые случаи применения апострофа в английском

Помимо основных функций, апостроф используется в ряде специфических ситуаций, которые часто вызывают затруднения даже у опытных пользователей английского языка.

Множественное число букв, цифр и символов

При образовании множественного числа отдельных букв, цифр и символов традиционно использовался апостроф перед окончанием -s:

Mind your p's and q's (Следите за своим поведением)

She got all A's on her report card (Она получила все пятерки в табеле)

The 1990's were a time of change (1990-е были временем перемен)

Однако современные стилистические руководства, такие как Chicago Manual of Style, всё чаще рекомендуют писать простое окончание -s без апострофа для цифр и аббревиатур (1990s, DVDs), оставляя апостроф только для одиночных букв и символов, где без него может возникнуть путаница.

Сложные случаи притяжательного падежа

При образовании притяжательного падежа от сложных конструкций важно правильно размещать апостроф:

Составные существительные : апостроф ставится в конце всего словосочетания — my brother-in-law's car (машина моего зятя)

: апостроф ставится в конце всего словосочетания — my brother-in-law's car (машина моего зятя) Названия организаций : если название организации заканчивается на притяжательное существительное, дополнительный апостроф не ставится — St. Thomas' Hospital (а не St. Thomas's Hospital)

: если название организации заканчивается на притяжательное существительное, дополнительный апостроф не ставится — St. Thomas' Hospital (а не St. Thomas's Hospital) Географические названия: правила варьируются, некоторые названия традиционно пишутся с апострофом (Land's End), другие — без (Harpers Ferry)

Устаревшие и диалектные формы

Апостроф также используется в поэзии и художественной литературе для отражения диалектных особенностей или архаичных форм:

'tis (it is) — устаревшая форма

o'clock (of the clock) — сокращение, ставшее стандартной формой

fo'c'sle (forecastle) — морской термин

ne'er (never) — поэтическое сокращение

Отдельно стоит упомянуть использование апострофа в ирландских именах с префиксом O' (O'Connor, O'Brien) и шотландских с Mc или Mac (McDonald, MacLeod). В этих случаях апостроф является частью имени и не выполняет грамматической функции. 🧩

Распространенные ошибки при использовании апострофа

Несмотря на кажущуюся простоту, апостроф становится источником многочисленных ошибок даже для носителей английского языка. Понимание типичных заблуждений поможет избежать самых распространенных ловушек.

1. Путаница между its и it's

Одна из самых частых ошибок — неверное использование апострофа в местоимениях:

it's — сокращение от "it is" или "it has" (It's going to rain. — Собирается дождь.)

— сокращение от "it is" или "it has" (It's going to rain. — Собирается дождь.) its — притяжательная форма "it" (The dog wagged its tail. — Собака виляла своим хвостом.)

Аналогичная путаница возникает с:

your (твой) vs. you're (ты есть)

(твой) vs. (ты есть) their (их) vs. they're (они есть) vs. there (там)

(их) vs. (они есть) vs. (там) whose (чей) vs. who's (кто есть)

2. "Апостроф-пандемия" (Apostrophe Catastrophe)

Использование апострофа там, где он не нужен, особенно при образовании множественного числа существительных:

❌ I bought two apple's. (Неверно) ✅ I bought two apples. (Верно)

Эта ошибка настолько распространена в вывесках и рекламе, что получила название "гринговой апострофы" или "апостроф продавца овощей" (greengrocer's apostrophe).

3. Неправильное размещение апострофа при притяжательном падеже

Особенно в случаях с множественным числом, оканчивающимся на -s:

❌ The teacher's lounge (если речь идёт о комнате для нескольких учителей) ✅ The teachers' lounge (комната для учителей)

4. Ошибки в необычных формах множественного числа

При образовании притяжательного падежа от слов с нестандартным множественным числом:

❌ Childrens' toys (Неверно) ✅ Children's toys (Верно)

❌ The womens' rights (Неверно) ✅ The women's rights (Верно)

5. Путаница в сокращениях

Неправильное использование или пропуск апострофов в сокращениях:

❌ Dont worry (Неверно) ✅ Don't worry (Верно)

Практический совет: если вы сомневаетесь в правильном использовании апострофа, попробуйте мысленно "развернуть" сокращение или заменить притяжательную конструкцию на "of". Например, если вы не уверены, писать "it's" или "its", проверьте, можно ли заменить это на "it is". Если да, то нужен апостроф; если нет — пишите без апострофа. 🔍