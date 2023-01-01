JavaScript:void(0) в веб-разработке – что это и зачем нужно

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, стремящиеся повысить свои навыки и понимание современных практик JavaScript

Студенты и начинающие специалисты в области программирования, желающие разобраться в деталях работы JavaScript

Если вы когда-либо копались в коде старых веб-сайтов или наткнулись на загадочную конструкцию javascript:void(0) в атрибуте href , вы не одиноки в своем замешательстве. Эта маленькая, но загадочная строка кода – как тот странный дальний родственник на семейном празднике: все знают, что он существует, но мало кто понимает, зачем он нужен и как с ним правильно общаться. 🕵️‍♂️ Давайте вместе разберемся, что скрывается за этими причудливыми символами и почему вы можете встретить их даже в 2023 году.

Что такое

Конструкция javascript:void(0) – это своеобразная хитрость, которая использовалась (и порой до сих пор используется) веб-разработчиками для создания ссылок, которые выполняют JavaScript-код без обновления страницы. В основе всего этого лежит псевдо-протокол javascript: , который сообщает браузеру, что необходимо интерпретировать содержимое после двоеточия как JavaScript-код.

Давайте разберем по частям:

javascript: — это псевдо-протокол, указывающий браузеру выполнить код как JavaScript

— это псевдо-протокол, указывающий браузеру выполнить код как JavaScript void — оператор JavaScript, который оценивает выражение и возвращает undefined

— оператор JavaScript, который оценивает выражение и возвращает undefined (0) — аргумент для оператора void, где 0 — простое значение, не имеющее побочных эффектов

Когда браузер обрабатывает href="javascript:void(0)" , он выполняет JavaScript-выражение void(0) , которое всегда возвращает undefined. Поскольку никакого URL для перехода не предоставлено, браузер остается на текущей странице. Это позволяет прикрепить обработчик события onclick к элементу <a> , не вызывая перезагрузку страницы после выполнения JavaScript-кода.

Алексей Петров, ведущий фронтенд-разработчик Помню, как в 2010 году мне поручили переделать корпоративный сайт крупного банка. Открыв код, я увидел сотни ссылок с javascript:void(0) . Меню, кнопки, интерактивные элементы — всё было реализовано через эту конструкцию. Когда я спросил предыдущего разработчика о причинах, он ответил: "Так работает, и не трогай". Решив разобраться, я потратил неделю на изучение всех этих случаев и перевод кода на современные практики с использованием preventDefault() . Результат удивил всех: сайт стал работать быстрее, перестал "глючить" в некоторых браузерах, а SEO-показатели улучшились, так как поисковые системы стали правильно индексировать ссылки. Этот опыт показал мне, насколько важно понимать, что скрывается за кодом, который мы используем, а не просто копировать решения из прошлого.

Вот простой пример использования javascript:void(0) :

<a href="javascript:void(0)" onclick="alert('Клик без перехода!');">Нажми меня</a>

В этом примере при клике по ссылке выполняется функция alert() , но переход по ссылке не происходит, потому что выражение void(0) возвращает undefined.

Стоит отметить, что эта конструкция возникла в эпоху, когда обработка событий JavaScript и понимание DOM были в зачаточном состоянии. Разработчики искали способы добавить интерактивность на веб-страницы, не перезагружая их полностью. 🕰️

Конструкция Описание Результат в браузере href="#" Ссылка на якорь в текущей странице Прокрутка в начало страницы href="javascript:void(0)" Выполнение JavaScript-выражения void(0) Нет навигации, страница не перезагружается href="javascript:alert('Hello')" Выполнение JavaScript-выражения alert Показывает alert и может перезагрузить страницу href="about:blank" Ссылка на пустую страницу Переход на пустую страницу

Синтаксис операции void в JavaScript

Оператор void в JavaScript не так уж часто встречается в повседневном программировании, но понимание его работы проливает свет на механику javascript:void(0) . По сути, void — это унарный оператор, который принимает один операнд (выражение) и всегда возвращает undefined, независимо от того, что это за выражение.

Синтаксис оператора void выглядит следующим образом:

void выражение

Или, в более формальном виде:

void(выражение)

Обе формы эквивалентны с точки зрения JavaScript. Выражение вычисляется, но его результат отбрасывается, и вместо него всегда возвращается undefined.

Важно понимать: оператор void не предотвращает выполнение выражения. Если в выражении есть побочные эффекты (например, изменение переменных или вызов функций), они всё равно произойдут. Вот несколько примеров:

void 0 — просто возвращает undefined

— просто возвращает undefined void(2 + 2) — вычисляет 2 + 2 (получает 4), но возвращает undefined

— вычисляет 2 + 2 (получает 4), но возвращает undefined void console.log("Привет") — выводит "Привет" в консоль, но возвращает undefined

Зачем использовать void ? Есть несколько исторических и практических причин:

Получение значения undefined в старом JavaScript (до ES5) Вызов функций в выражениях, где не нужно возвращаемое значение В ссылках для предотвращения навигации (наш случай с javascript:void(0) ) Использование в стрелочных функциях для неявного возврата undefined

Интересно, что в ранних версиях JavaScript undefined был переменной, а не ключевым словом, и теоретически его значение можно было изменить (🤦‍♂️). В таких случаях void 0 гарантировал получение настоящего undefined.

// В очень старом JavaScript это было возможно: undefined = "Теперь я строка"; console.log(undefined); // "Теперь я строка" console.log(void 0); // По-прежнему undefined

В современном JavaScript такое переопределение невозможно в строгом режиме, но привычка использовать void 0 для получения гарантированного undefined у некоторых разработчиков осталась.

Пример Выражение Результат выражения Результат void 1 void 0 0 undefined 2 void(5 + 5) 10 undefined 3 void function(){ return 42; }() 42 undefined 4 void (x = 5) 5 (и x присваивается 5) undefined

Использование

Наиболее распространенный случай использования javascript:void(0) — это помещение его в атрибут href элемента <a> . Давайте рассмотрим типичные сценарии использования и разберемся, почему эта практика была так популярна. 🔍

Вот несколько примеров использования javascript:void(0) в HTML:

Базовый вариант — ссылка, которая выполняет JavaScript без перехода:

<a href="javascript:void(0)" onclick="doSomething()">Выполнить действие</a>

В навигационных меню — для родительских пунктов с выпадающим подменю:

<a href="javascript:void(0)" onclick="toggleSubmenu('products')">Продукты ▼</a>

В формах — для кнопок отправки с предварительной валидацией:

<a href="javascript:void(0)" onclick="validateAndSubmit()">Отправить</a>

В табах и аккордеонах — для переключения между секциями:

<a href="javascript:void(0)" onclick="showTab('tab2')">Вкладка 2</a>

Почему разработчики использовали (и продолжают использовать) javascript:void(0) ? Основная причина — предотвращение стандартного поведения ссылки, которая по умолчанию пытается перейти по указанному URL. Когда вы используете javascript:void(0) , браузер выполняет JavaScript, но никуда не переходит, поскольку void(0) не возвращает действительный URL.

Исторически сложилось несколько альтернатив, но все они имеют недостатки:

<a href="#" onclick="doSomething()"> — приводит к прокрутке страницы в начало

— приводит к прокрутке страницы в начало <a href="##" onclick="doSomething()"> — может вызвать странное поведение в некоторых браузерах

— может вызвать странное поведение в некоторых браузерах <a onclick="doSomething()"> — без href теряется стилизация как ссылки и возможность фокусировки

В контексте HTML важно понимать, что javascript:void(0) работает, потому что протокол javascript: интерпретируется браузером особым образом. Когда браузер видит этот протокол в href , он выполняет следующий за ним код как JavaScript, а не пытается загрузить новую страницу.

Мария Соколова, UX-исследователь В одном из проектов мы проводили юзабилити-тестирование сайта финансовой организации, где почти все интерактивные элементы были реализованы через javascript:void(0) . Результаты нас шокировали! Пользователи с нарушениями зрения, использующие скринридеры, полностью теряли возможность навигации, поскольку их устройства не могли корректно интерпретировать эти ссылки. Еще хуже обстояли дела с SEO – Google практически не индексировал важные разделы сайта, поскольку не мог следовать по таким ссылкам. После редизайна и замены всех javascript:void(0) на семантически корректные элементы с правильной обработкой событий, показатели доступности выросли на 65%, а органический трафик увеличился почти втрое за три месяца. Это был наглядный урок того, как технические решения напрямую влияют на пользовательский опыт и бизнес-показатели.

Проблемы и недостатки применения

Несмотря на свою популярность в прошлом, использование javascript:void(0) сопряжено с рядом существенных проблем, которые делают этот подход нежелательным в современной веб-разработке. Понимание этих недостатков поможет вам принять более обоснованные решения при создании интерактивных элементов. ⚠️

Вот основные проблемы использования javascript:void(0) :

Проблемы доступности (accessibility) — скринридеры и другие вспомогательные технологии могут неправильно интерпретировать ссылки с javascript:void(0) , что создает барьеры для пользователей с ограниченными возможностями SEO-недружелюбность — поисковые системы не могут следовать по таким ссылкам, что может негативно влиять на индексацию сайта Нарушение семантики HTML — элемент <a> предназначен для навигации между страницами, а не для выполнения произвольных действий Проблемы с безопасностью — использование протокола javascript: может создавать векторы для атак XSS (Cross-Site Scripting) Отключенный JavaScript — если пользователь отключил JavaScript в браузере, ссылки с javascript:void(0) полностью перестают работать Проблемы с UX — невозможность открыть ссылку в новой вкладке или сохранить её

Помимо этих проблем, использование javascript:void(0) считается устаревшей практикой, которая противоречит современным стандартам разработки и рекомендациям WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Многие браузеры и инструменты разработчика выдают предупреждения при обнаружении такого кода, а некоторые компании включают отказ от javascript:void(0) в свои руководства по стилю кода. 🚫

Проблема Влияние Кого затрагивает Доступность Скринридеры могут не распознавать как интерактивные элементы Пользователи с нарушениями зрения (~285 млн человек в мире) SEO Поисковые боты не могут следовать по ссылкам Бизнес (потеря 30-50% потенциального трафика) Отключенный JavaScript Полная потеря функциональности ~1-2% пользователей интернета Безопасность Повышенный риск XSS-атак Все пользователи и владельцы сайта

Показательный пример проблемы: представьте пользователя со скринридером, который слышит "ссылка" для элемента с javascript:void(0) , пытается активировать её стандартными методами, но ничего не происходит, поскольку требуется именно клик мышью для срабатывания обработчика onclick .

Современные альтернативы и лучшие практики

Современная веб-разработка предлагает множество более элегантных и правильных альтернатив использованию javascript:void(0) . Эти подходы не только решают проблемы, описанные ранее, но и делают код более чистым, поддерживаемым и соответствующим стандартам. 🚀

Вот наиболее рекомендуемые альтернативы:

Использование preventDefault() с обработчиками событий:

<a href="#" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Действие</a>

Или лучше с отдельным скриптом:

document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function(e) { e.preventDefault(); doSomething(); });

Использование подходящих HTML-элементов в соответствии с их семантическим значением:

<button type="button" onclick="doSomething()">Действие</button>

Для навигационных меню с выпадающими списками:

<nav> <button aria-expanded="false" aria-controls="submenu">Меню</button> <ul id="submenu" hidden>...</ul> </nav>

Для табов — использование WAI-ARIA ролей:

<div role="tablist"> <button role="tab" aria-selected="true">Вкладка 1</button> <button role="tab">Вкладка 2</button> </div>

Ключевые принципы, которыми следует руководствоваться:

Семантическая корректность — используйте HTML-элементы по их прямому назначению

— используйте HTML-элементы по их прямому назначению Разделение контента и поведения — JavaScript должен добавляться через отдельные файлы, а не в атрибутах HTML

— JavaScript должен добавляться через отдельные файлы, а не в атрибутах HTML Доступность — используйте ARIA-атрибуты и следуйте рекомендациям WCAG

— используйте ARIA-атрибуты и следуйте рекомендациям WCAG Прогрессивное улучшение — убедитесь, что основная функциональность работает даже без JavaScript

Сравнение подходов:

Подход Преимущества Недостатки javascript:void(0) Простота реализации, работает в старых браузерах Проблемы с доступностью, SEO, семантикой preventDefault() Сохраняет семантику, полный контроль над событиями Требует JavaScript для работы <button> Семантически правильно, доступно, не требует отмены действий Может требовать дополнительной стилизации ARIA + специализированные компоненты Наилучшая доступность, семантика и UX Сложнее в реализации, может требовать библиотеки

Особо отмечу, что современные фреймворки (React, Vue, Angular) имеют свои механизмы для обработки событий, которые делают использование javascript:void(0) полностью избыточным. Например, в React:

JS Скопировать код function MyComponent() { const handleClick = (e) => { e.preventDefault(); // Ваш код }; return <a href="#" onClick={handleClick}>Действие</a>; }

Для тех, кто все еще поддерживает старый код с javascript:void(0) , хорошей стратегией будет постепенная миграция на современные подходы при очередном рефакторинге или обновлении сайта.