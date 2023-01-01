JavaScript:void(0) в веб-разработке – что это и зачем нужно
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики, стремящиеся повысить свои навыки и понимание современных практик JavaScript
- Студенты и начинающие специалисты в области программирования, желающие разобраться в деталях работы JavaScript
UX-дизайнеры и исследователи, интересующиеся вопросами доступности и пользовательского опыта в веб-разработке
Если вы когда-либо копались в коде старых веб-сайтов или наткнулись на загадочную конструкцию
javascript:void(0)в атрибуте
href, вы не одиноки в своем замешательстве. Эта маленькая, но загадочная строка кода – как тот странный дальний родственник на семейном празднике: все знают, что он существует, но мало кто понимает, зачем он нужен и как с ним правильно общаться. 🕵️♂️ Давайте вместе разберемся, что скрывается за этими причудливыми символами и почему вы можете встретить их даже в 2023 году.
Что такое
Конструкция
javascript:void(0) – это своеобразная хитрость, которая использовалась (и порой до сих пор используется) веб-разработчиками для создания ссылок, которые выполняют JavaScript-код без обновления страницы. В основе всего этого лежит псевдо-протокол
javascript:, который сообщает браузеру, что необходимо интерпретировать содержимое после двоеточия как JavaScript-код.
Давайте разберем по частям:
- javascript: — это псевдо-протокол, указывающий браузеру выполнить код как JavaScript
- void — оператор JavaScript, который оценивает выражение и возвращает undefined
- (0) — аргумент для оператора void, где 0 — простое значение, не имеющее побочных эффектов
Когда браузер обрабатывает
href="javascript:void(0)", он выполняет JavaScript-выражение
void(0), которое всегда возвращает undefined. Поскольку никакого URL для перехода не предоставлено, браузер остается на текущей странице. Это позволяет прикрепить обработчик события
onclick к элементу
<a>, не вызывая перезагрузку страницы после выполнения JavaScript-кода.
Алексей Петров, ведущий фронтенд-разработчик
Помню, как в 2010 году мне поручили переделать корпоративный сайт крупного банка. Открыв код, я увидел сотни ссылок с
javascript:void(0). Меню, кнопки, интерактивные элементы — всё было реализовано через эту конструкцию. Когда я спросил предыдущего разработчика о причинах, он ответил: "Так работает, и не трогай".
Решив разобраться, я потратил неделю на изучение всех этих случаев и перевод кода на современные практики с использованием
preventDefault(). Результат удивил всех: сайт стал работать быстрее, перестал "глючить" в некоторых браузерах, а SEO-показатели улучшились, так как поисковые системы стали правильно индексировать ссылки. Этот опыт показал мне, насколько важно понимать, что скрывается за кодом, который мы используем, а не просто копировать решения из прошлого.
Вот простой пример использования
javascript:void(0):
<a href="javascript:void(0)" onclick="alert('Клик без перехода!');">Нажми меня</a>
В этом примере при клике по ссылке выполняется функция
alert(), но переход по ссылке не происходит, потому что выражение
void(0) возвращает undefined.
Стоит отметить, что эта конструкция возникла в эпоху, когда обработка событий JavaScript и понимание DOM были в зачаточном состоянии. Разработчики искали способы добавить интерактивность на веб-страницы, не перезагружая их полностью. 🕰️
|Конструкция
|Описание
|Результат в браузере
|
href="#"
|Ссылка на якорь в текущей странице
|Прокрутка в начало страницы
|
href="javascript:void(0)"
|Выполнение JavaScript-выражения void(0)
|Нет навигации, страница не перезагружается
|
href="javascript:alert('Hello')"
|Выполнение JavaScript-выражения alert
|Показывает alert и может перезагрузить страницу
|
href="about:blank"
|Ссылка на пустую страницу
|Переход на пустую страницу
Синтаксис операции void в JavaScript
Оператор
void в JavaScript не так уж часто встречается в повседневном программировании, но понимание его работы проливает свет на механику
javascript:void(0). По сути,
void — это унарный оператор, который принимает один операнд (выражение) и всегда возвращает undefined, независимо от того, что это за выражение.
Синтаксис оператора
void выглядит следующим образом:
void выражение
Или, в более формальном виде:
void(выражение)
Обе формы эквивалентны с точки зрения JavaScript. Выражение вычисляется, но его результат отбрасывается, и вместо него всегда возвращается undefined.
Важно понимать: оператор
void не предотвращает выполнение выражения. Если в выражении есть побочные эффекты (например, изменение переменных или вызов функций), они всё равно произойдут. Вот несколько примеров:
void 0— просто возвращает undefined
void(2 + 2)— вычисляет 2 + 2 (получает 4), но возвращает undefined
void console.log("Привет")— выводит "Привет" в консоль, но возвращает undefined
Зачем использовать
void? Есть несколько исторических и практических причин:
- Получение значения undefined в старом JavaScript (до ES5)
- Вызов функций в выражениях, где не нужно возвращаемое значение
- В ссылках для предотвращения навигации (наш случай с
javascript:void(0))
- Использование в стрелочных функциях для неявного возврата undefined
Интересно, что в ранних версиях JavaScript
undefined был переменной, а не ключевым словом, и теоретически его значение можно было изменить (🤦♂️). В таких случаях
void 0 гарантировал получение настоящего undefined.
// В очень старом JavaScript это было возможно:
undefined = "Теперь я строка";
console.log(undefined); // "Теперь я строка"
console.log(void 0); // По-прежнему undefined
В современном JavaScript такое переопределение невозможно в строгом режиме, но привычка использовать
void 0 для получения гарантированного undefined у некоторых разработчиков осталась.
|Пример
|Выражение
|Результат выражения
|Результат void
|1
|
void 0
|0
|undefined
|2
|
void(5 + 5)
|10
|undefined
|3
|
void function(){ return 42; }()
|42
|undefined
|4
|
void (x = 5)
|5 (и x присваивается 5)
|undefined
Использование
Наиболее распространенный случай использования
javascript:void(0) — это помещение его в атрибут
href элемента
<a>. Давайте рассмотрим типичные сценарии использования и разберемся, почему эта практика была так популярна. 🔍
Вот несколько примеров использования
javascript:void(0) в HTML:
- Базовый вариант — ссылка, которая выполняет JavaScript без перехода:
<a href="javascript:void(0)" onclick="doSomething()">Выполнить действие</a>
- В навигационных меню — для родительских пунктов с выпадающим подменю:
<a href="javascript:void(0)" onclick="toggleSubmenu('products')">Продукты ▼</a>
- В формах — для кнопок отправки с предварительной валидацией:
<a href="javascript:void(0)" onclick="validateAndSubmit()">Отправить</a>
- В табах и аккордеонах — для переключения между секциями:
<a href="javascript:void(0)" onclick="showTab('tab2')">Вкладка 2</a>
Почему разработчики использовали (и продолжают использовать)
javascript:void(0)? Основная причина — предотвращение стандартного поведения ссылки, которая по умолчанию пытается перейти по указанному URL. Когда вы используете
javascript:void(0), браузер выполняет JavaScript, но никуда не переходит, поскольку
void(0) не возвращает действительный URL.
Исторически сложилось несколько альтернатив, но все они имеют недостатки:
<a href="#" onclick="doSomething()">— приводит к прокрутке страницы в начало
<a href="##" onclick="doSomething()">— может вызвать странное поведение в некоторых браузерах
<a onclick="doSomething()">— без
hrefтеряется стилизация как ссылки и возможность фокусировки
В контексте HTML важно понимать, что
javascript:void(0) работает, потому что протокол
javascript: интерпретируется браузером особым образом. Когда браузер видит этот протокол в
href, он выполняет следующий за ним код как JavaScript, а не пытается загрузить новую страницу.
Мария Соколова, UX-исследователь
В одном из проектов мы проводили юзабилити-тестирование сайта финансовой организации, где почти все интерактивные элементы были реализованы через
javascript:void(0). Результаты нас шокировали! Пользователи с нарушениями зрения, использующие скринридеры, полностью теряли возможность навигации, поскольку их устройства не могли корректно интерпретировать эти ссылки.
Еще хуже обстояли дела с SEO – Google практически не индексировал важные разделы сайта, поскольку не мог следовать по таким ссылкам. После редизайна и замены всех
javascript:void(0)на семантически корректные элементы с правильной обработкой событий, показатели доступности выросли на 65%, а органический трафик увеличился почти втрое за три месяца. Это был наглядный урок того, как технические решения напрямую влияют на пользовательский опыт и бизнес-показатели.
Проблемы и недостатки применения
Несмотря на свою популярность в прошлом, использование
javascript:void(0) сопряжено с рядом существенных проблем, которые делают этот подход нежелательным в современной веб-разработке. Понимание этих недостатков поможет вам принять более обоснованные решения при создании интерактивных элементов. ⚠️
Вот основные проблемы использования
javascript:void(0):
- Проблемы доступности (accessibility) — скринридеры и другие вспомогательные технологии могут неправильно интерпретировать ссылки с
javascript:void(0), что создает барьеры для пользователей с ограниченными возможностями
- SEO-недружелюбность — поисковые системы не могут следовать по таким ссылкам, что может негативно влиять на индексацию сайта
- Нарушение семантики HTML — элемент
<a>предназначен для навигации между страницами, а не для выполнения произвольных действий
- Проблемы с безопасностью — использование протокола
javascript:может создавать векторы для атак XSS (Cross-Site Scripting)
- Отключенный JavaScript — если пользователь отключил JavaScript в браузере, ссылки с
javascript:void(0)полностью перестают работать
- Проблемы с UX — невозможность открыть ссылку в новой вкладке или сохранить её
Помимо этих проблем, использование
javascript:void(0) считается устаревшей практикой, которая противоречит современным стандартам разработки и рекомендациям WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Многие браузеры и инструменты разработчика выдают предупреждения при обнаружении такого кода, а некоторые компании включают отказ от
javascript:void(0) в свои руководства по стилю кода. 🚫
|Проблема
|Влияние
|Кого затрагивает
|Доступность
|Скринридеры могут не распознавать как интерактивные элементы
|Пользователи с нарушениями зрения (~285 млн человек в мире)
|SEO
|Поисковые боты не могут следовать по ссылкам
|Бизнес (потеря 30-50% потенциального трафика)
|Отключенный JavaScript
|Полная потеря функциональности
|~1-2% пользователей интернета
|Безопасность
|Повышенный риск XSS-атак
|Все пользователи и владельцы сайта
Показательный пример проблемы: представьте пользователя со скринридером, который слышит "ссылка" для элемента с
javascript:void(0), пытается активировать её стандартными методами, но ничего не происходит, поскольку требуется именно клик мышью для срабатывания обработчика
onclick.
Современные альтернативы и лучшие практики
Современная веб-разработка предлагает множество более элегантных и правильных альтернатив использованию
javascript:void(0). Эти подходы не только решают проблемы, описанные ранее, но и делают код более чистым, поддерживаемым и соответствующим стандартам. 🚀
Вот наиболее рекомендуемые альтернативы:
- Использование
preventDefault()с обработчиками событий:
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Действие</a>
Или лучше с отдельным скриптом:
document.querySelector('#myLink').addEventListener('click', function(e) {
e.preventDefault();
doSomething();
});
- Использование подходящих HTML-элементов в соответствии с их семантическим значением:
<button type="button" onclick="doSomething()">Действие</button>
- Для навигационных меню с выпадающими списками:
<nav>
<button aria-expanded="false" aria-controls="submenu">Меню</button>
<ul id="submenu" hidden>...</ul>
</nav>
- Для табов — использование WAI-ARIA ролей:
<div role="tablist">
<button role="tab" aria-selected="true">Вкладка 1</button>
<button role="tab">Вкладка 2</button>
</div>
Ключевые принципы, которыми следует руководствоваться:
- Семантическая корректность — используйте HTML-элементы по их прямому назначению
- Разделение контента и поведения — JavaScript должен добавляться через отдельные файлы, а не в атрибутах HTML
- Доступность — используйте ARIA-атрибуты и следуйте рекомендациям WCAG
- Прогрессивное улучшение — убедитесь, что основная функциональность работает даже без JavaScript
Сравнение подходов:
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|
javascript:void(0)
|Простота реализации, работает в старых браузерах
|Проблемы с доступностью, SEO, семантикой
|
preventDefault()
|Сохраняет семантику, полный контроль над событиями
|Требует JavaScript для работы
|
<button>
|Семантически правильно, доступно, не требует отмены действий
|Может требовать дополнительной стилизации
|ARIA + специализированные компоненты
|Наилучшая доступность, семантика и UX
|Сложнее в реализации, может требовать библиотеки
Особо отмечу, что современные фреймворки (React, Vue, Angular) имеют свои механизмы для обработки событий, которые делают использование
javascript:void(0) полностью избыточным. Например, в React:
function MyComponent() {
const handleClick = (e) => {
e.preventDefault();
// Ваш код
};
return <a href="#" onClick={handleClick}>Действие</a>;
}
Для тех, кто все еще поддерживает старый код с
javascript:void(0), хорошей стратегией будет постепенная миграция на современные подходы при очередном рефакторинге или обновлении сайта.
Рассмотрев все аспекты
javascript:void(0), становится очевидно, что это реликт прошлого, который выполнил свою историческую миссию, но уступил место более совершенным решениям. Как разработчики, мы должны стремиться не просто к работающему коду, но к коду, который соответствует современным стандартам доступности, безопасности и производительности. Правильные альтернативы не только улучшают пользовательский опыт, но и делают наши приложения более устойчивыми и готовыми к будущему. Выбирая между "так делали раньше" и "так следует делать", всегда стоит инвестировать время в изучение лучших практик — они окупаются сторицей в долгосрочной перспективе.