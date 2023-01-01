Как читать и обрабатывать файлы .mat в Python: полное руководство

Для кого эта статья:

Инженеры и исследователи, работающие с данными в формате .mat из MATLAB и Python

Специалисты по обработке данных и разработчики программного обеспечения

Студенты и профессионалы в области программирования, желающие повысить свои навыки работы с данными и научными исследованиями Интеграция данных между разными средами разработки часто становится головной болью для инженеров и исследователей. Файлы формата .mat, родные для MATLAB, содержат ценные научные данные, которые нередко необходимо обрабатывать в Python-экосистеме. Многие специалисты сталкиваются с трудностями при импорте этих файлов, теряя время на поиск решений вместо работы над проектом. Я подготовил исчерпывающее руководство с примерами кода, которое позволит вам без проблем читать, обрабатывать и интегрировать данные из .mat файлов в ваши Python-проекты. 🐍📊

Формат .mat в Python: базовые методы чтения файлов

Файлы .mat представляют собой бинарный формат, разработанный компанией MathWorks для хранения переменных рабочего пространства MATLAB. Формат эволюционировал со временем, и существуют различные версии: от устаревших (v4, v5) до современных (v7, v7.3). Это важно учитывать при импорте данных в Python, поскольку различные версии требуют разных подходов.

Для чтения .mat файлов в Python существует несколько библиотек:

scipy.io — стандартный и наиболее универсальный инструмент для работы с .mat файлами версий до v7.3

— стандартный и наиболее универсальный инструмент для работы с .mat файлами версий до v7.3 h5py — библиотека для работы с файлами формата HDF5, подходит для файлов .mat версии v7.3

— библиотека для работы с файлами формата HDF5, подходит для файлов .mat версии v7.3 mat73 — специализированная библиотека для работы с файлами .mat версии v7.3

— специализированная библиотека для работы с файлами .mat версии v7.3 PyMatlab — предоставляет интерфейс для взаимодействия с MATLAB из Python

Основной и наиболее простой способ чтения .mat файлов — использование функции loadmat() из модуля scipy.io :

Python Скопировать код import scipy.io # Загрузка данных из .mat файла mat_data = scipy.io.loadmat('example.mat') # mat_data теперь представляет собой словарь Python

Результат загрузки — словарь Python, где ключи соответствуют именам переменных в MATLAB, а значения — непосредственно данным. При этом важно помнить, что функция loadmat() по умолчанию добавляет в словарь служебные переменные, такие как __header__ , __version__ , __globals__ , которые можно игнорировать при обработке данных.

Версия .mat Поддерживаемая библиотека Ограничения v4, v5 scipy.io Нет значительных ограничений v7 scipy.io Ограничение на размер файла около 2 ГБ v7.3 h5py, mat73 scipy.io не поддерживает эту версию напрямую

Для файлов версии v7.3, которые хранятся в формате HDF5, необходимо использовать библиотеку h5py :

Python Скопировать код import h5py # Открытие файла в режиме чтения with h5py.File('example_v73.mat', 'r') as file: # Доступ к данным по имени переменной data = file['variable_name'][()]

Михаил Соловьев, инженер-исследователь На моем проекте по обработке данных МРТ мы столкнулись с проблемой — наши врачи экспортировали данные из проприетарного ПО только в формате .mat. Наш Python-конвейер анализа требовал импорта и обработки около 500 таких файлов ежедневно. Первоначально мы использовали scipy.io.loadmat() и были удовлетворены результатами, пока не столкнулись с новой партией файлов размером более 4 ГБ каждый. Функция loadmat() выдавала ошибки памяти и просто падала. Оказалось, что лаборатория начала использовать MATLAB R2017b, который по умолчанию сохраняет файлы в формате v7.3. После некоторых исследований мы перешли на h5py: Python Скопировать код import h5py import numpy as np def load_mat_v73(filename): with h5py.File(filename, 'r') as f: # Создаем словарь для хранения данных data = {} for k, v in f.items(): if isinstance(v, h5py.Dataset): data[k] = np.array(v) return data mri_data = load_mat_v73('large_mri_dataset.mat') Этот подход решил наши проблемы с памятью и значительно ускорил обработку больших .mat файлов. Сейчас наша система обрабатывает терабайты данных МРТ без сбоев.

Библиотека scipy.io для импорта MATLAB данных

Модуль scipy.io предоставляет набор функций для работы с форматами ввода-вывода, включая MATLAB. Основные функции для работы с .mat файлами в этой библиотеке:

loadmat() — чтение .mat файлов в Python

— чтение .mat файлов в Python savemat() — сохранение данных Python в формат .mat

— сохранение данных Python в формат .mat whosmat() — просмотр содержимого .mat файла без полной загрузки

Рассмотрим подробнее функцию loadmat() , которая является ключевой для импорта данных MATLAB:

Python Скопировать код from scipy import io # Загрузка .mat файла mat_contents = io.loadmat('sample_data.mat') # Просмотр ключей (имен переменных) print(mat_contents.keys()) # Доступ к конкретной переменной my_variable = mat_contents['variable_name']

Функция loadmat() поддерживает несколько полезных параметров для настройки процесса импорта:

Параметр Описание Пример использования squeeze_me Устраняет ненужные размерности размером 1 loadmat('file.mat', squeeze_me=True) structasrecord Загружает структуры MATLAB как вложенные объекты loadmat('file.mat', struct_as_record=False) variable_names Загружает только указанные переменные loadmat('file.mat', variable_names=['var1', 'var2']) mat_dtype Определяет тип данных для числовых массивов loadmat('file.mat', mat_dtype=True)

Для просмотра содержимого .mat файла без его полной загрузки используется функция whosmat() :

Python Скопировать код from scipy import io # Получение информации о переменных в файле variables = io.whosmat('sample_data.mat') # Вывод информации for name, shape, dtype in variables: print(f"Переменная: {name}, Размерность: {shape}, Тип данных: {dtype}")

Функция savemat() позволяет сохранять Python-данные в формат .mat для последующего использования в MATLAB:

Python Скопировать код import numpy as np from scipy import io # Создание данных для сохранения data = { 'array': np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]), 'matrix': np.matrix([[7, 8], [9, 10]]), 'scalar': np.int64(42) } # Сохранение данных в .mat файл io.savemat('output_data.mat', data)

При использовании scipy.io следует помнить о возможных преобразованиях типов данных между Python и MATLAB. Например, строки MATLAB преобразуются в массивы символов в Python, а массивы MATLAB становятся многомерными NumPy-массивами. 🔄

Работа со структурами и массивами из .mat файлов

MATLAB широко использует сложные структуры данных, которые при импорте в Python требуют особого подхода. Понимание этих особенностей критично для корректной обработки данных.

Основные типы данных MATLAB и их соответствие в Python:

Матрицы и массивы MATLAB → NumPy массивы в Python

Ячеечные массивы (cell arrays) → списки Python или массивы объектов NumPy

Структуры MATLAB → вложенные словари или специальные объекты в Python

Строки MATLAB → массивы символов или строки Python

Одна из главных особенностей — MATLAB использует индексацию с единицы, тогда как Python — с нуля. Это необходимо учитывать при обработке индексированных данных.

Рассмотрим, как работать со структурами MATLAB в Python:

Python Скопировать код import scipy.io import numpy as np # Загрузка файла, содержащего структуры data = scipy.io.loadmat('structures.mat', struct_as_record=False, squeeze_me=True) # Получение структуры my_struct = data['struct_name'] # Доступ к полям структуры field_value = my_struct[0, 0].field_name

При использовании параметра struct_as_record=False структуры MATLAB загружаются как объекты scipy.io.matlab.mio5_params.mat_struct , что позволяет обращаться к полям через точечную нотацию. Параметр squeeze_me=True удаляет избыточные размерности, упрощая работу с данными.

Для работы с ячеечными массивами (cell arrays) MATLAB:

Python Скопировать код # Загрузка файла с ячеечным массивом data = scipy.io.loadmat('cell_arrays.mat', squeeze_me=True) # Получение ячеечного массива cell_array = data['cell_var'] # Доступ к элементам ячеечного массива # Если squeeze_me=True не указан, может потребоваться дополнительная индексация first_element = cell_array[0] # или cell_array[0, 0] без squeeze_me=True

Для работы с многомерными массивами необходимо учитывать, что MATLAB использует порядок размерностей, отличный от NumPy. В MATLAB первый индекс соответствует строкам, второй — столбцам, что соответствует соглашению (строка, столбец). В NumPy используется (строка, столбец) для 2D массивов, но для N-мерных массивов может потребоваться транспонирование или изменение порядка осей:

Python Скопировать код # Загрузка многомерного массива data = scipy.io.loadmat('arrays.mat') # Получение массива array_3d = data['array_3d'] # Транспонирование для соответствия порядку MATLAB # Для 3D массива меняем порядок осей array_3d_transposed = np.transpose(array_3d, (2, 1, 0))

Алексей Кузнецов, специалист по обработке данных В проекте по анализу сигналов с датчиков мы получали файлы .mat с данными, собранными в сложные структуры MATLAB. Каждая структура содержала информацию о различных параметрах эксперимента: временные ряды, метаданные и параметры калибровки. Поначалу структура данных казалась запутанной. Мы пытались использовать стандартный метод загрузки: Python Скопировать код data = scipy.io.loadmat('experiment_data.mat') sensor_data = data['sensors'] Но это давало нам сложные вложенные массивы, к которым было трудно обращаться. После нескольких дней мучений я нашел решение: Python Скопировать код data = scipy.io.loadmat('experiment_data.mat', struct_as_record=False, squeeze_me=True) # Теперь можно работать через точечную нотацию for sensor in data['sensors']: time_series = sensor.time_data calibration = sensor.calibration_params # Обработка данных processed_data = process_signal(time_series, calibration) Параметр struct_as_record=False был ключевым — он преобразовывал структуры MATLAB в объекты Python с доступом через точечную нотацию вместо сложных словарей. Это сделало код намного более читаемым и сократило время разработки на 40%.

Проблемы совместимости версий и их решение

При работе с .mat файлами возникают проблемы совместимости, связанные с различными версиями формата. Формат .mat эволюционировал вместе с MATLAB, и более новые версии могут содержать структуры данных, несовместимые с библиотеками Python или требующие специальных подходов для обработки.

Основные версии формата .mat и связанные с ними проблемы:

v4 и v5 — устаревшие версии, хорошо поддерживаемые scipy.io

— устаревшие версии, хорошо поддерживаемые v7 — поддерживается scipy.io , но с ограничениями на размер файла (около 2 ГБ)

— поддерживается , но с ограничениями на размер файла (около 2 ГБ) v7.3 — использует формат HDF5, требует библиотеки h5py или mat73 для чтения

Как определить версию .mat файла:

Python Скопировать код from scipy import io # Попытка загрузить файл и проверить его версию try: data = io.loadmat('example.mat') print("Файл успешно загружен с помощью scipy.io") print("Версия файла:", data.get('__version__')) except NotImplementedError: print("Файл, вероятно, имеет версию v7.3 или выше (формат HDF5)")

Для работы с файлами v7.3 (HDF5) используйте следующий подход:

Python Скопировать код import h5py import numpy as np # Функция для загрузки .mat файла версии v7.3 def load_mat_v73(filename): result = {} with h5py.File(filename, 'r') as f: # Рекурсивная функция для обхода всех групп и датасетов def visit_func(name, node): if isinstance(node, h5py.Dataset): result[name] = np.array(node) f.visititems(visit_func) return result # Использование функции data = load_mat_v73('example_v73.mat')

Альтернативно, можно использовать специализированную библиотеку mat73 :

Python Скопировать код # Установка: pip install mat73 import mat73 # Чтение файла v7.3 data = mat73.loadmat('example_v73.mat')

Для обеспечения совместимости при сохранении данных из Python в формат .mat:

Python Скопировать код from scipy import io # Для сохранения в формате, совместимом с более старыми версиями MATLAB io.savemat('output.mat', data, format='5') # Для более новых версий (но не v7.3) io.savemat('output.mat', data, format='7')

При работе с большими наборами данных может возникнуть проблема исчерпания памяти. Для решения этой проблемы можно использовать постепенную загрузку данных:

Python Скопировать код import h5py # Открываем файл для чтения with h5py.File('large_file_v73.mat', 'r') as f: # Обрабатываем данные частями dataset = f['large_dataset'] chunk_size = 1000 # Размер части total_size = dataset.shape[0] for i in range(0, total_size, chunk_size): end = min(i + chunk_size, total_size) chunk = dataset[i:end] # Обработка части данных process_chunk(chunk)

Ещё одна распространенная проблема — кодировка строк. В MATLAB строки часто хранятся как массивы символов, и при импорте в Python могут возникнуть проблемы с кодировкой:

Python Скопировать код # Преобразование массива символов MATLAB в строку Python def matlab_str_to_python(matlab_str): if isinstance(matlab_str, np.ndarray): # Если это массив символов, объединяем их в строку return ''.join(chr(c) for c in matlab_str.flat) return matlab_str

Практические сценарии чтения .mat файлов в проектах

Реальные проекты требуют интеграции чтения .mat файлов в более широкие рабочие процессы. Рассмотрим несколько практических сценариев, которые часто встречаются в проектах обработки данных.

Сценарий 1: Обработка научных данных из экспериментов

Python Скопировать код import scipy.io import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Загрузка экспериментальных данных data = scipy.io.loadmat('experiment_results.mat', squeeze_me=True) # Извлечение временного ряда и параметров time_series = data['time_data'] parameters = data['parameters'] # Анализ данных: расчет статистик mean_value = np.mean(time_series) std_dev = np.std(time_series) # Визуализация результатов plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(time_series) plt.axhline(mean_value, color='r', linestyle='--') plt.title(f'Экспериментальные данные (среднее: {mean_value:.2f}, σ: {std_dev:.2f})') plt.savefig('experiment_analysis.png') plt.show()

Сценарий 2: Пакетная обработка множества .mat файлов

Python Скопировать код import os import scipy.io import pandas as pd # Каталог с файлами .mat data_dir = 'data_folder/' # Функция для обработки одного файла def process_mat_file(filepath): try: data = scipy.io.loadmat(filepath, squeeze_me=True) # Извлечение нужных данных values = data['measurements'] # Обработка и возврат результатов return { 'filename': os.path.basename(filepath), 'mean': values.mean(), 'max': values.max(), 'min': values.min() } except Exception as e: print(f"Ошибка при обработке файла {filepath}: {e}") return None # Пакетная обработка всех файлов results = [] for filename in os.listdir(data_dir): if filename.endswith('.mat'): filepath = os.path.join(data_dir, filename) result = process_mat_file(filepath) if result: results.append(result) # Создание DataFrame для анализа и экспорта results_df = pd.DataFrame(results) results_df.to_csv('batch_processing_results.csv', index=False) print(f"Обработано {len(results)} файлов")

Сценарий 3: Интеграция данных из .mat файлов в машинное обучение

Python Скопировать код import scipy.io import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score # Загрузка данных для машинного обучения data = scipy.io.loadmat('ml_dataset.mat', squeeze_me=True) # Подготовка данных X = data['features'] y = data['labels'] # Разделение на обучающую и тестовую выборки X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) # Обучение модели model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42) model.fit(X_train, y_train) # Оценка модели y_pred = model.predict(X_test) accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred) print(f"Точность модели: {accuracy:.4f}")

Сценарий 4: Сравнительный анализ данных из нескольких экспериментов

Метрика Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 Изменение, % Средняя амплитуда 2.45 2.67 2.88 +17.55 Пиковая частота (Гц) 128.3 130.1 129.7 +1.09 Время отклика (мс) 42.5 39.8 38.1 -10.35 Энергопотребление (Вт) 1.28 1.15 1.03 -19.53

Python Скопировать код import scipy.io import numpy as np import pandas as pd # Загрузка данных из разных экспериментов exp1 = scipy.io.loadmat('experiment1.mat', squeeze_me=True) exp2 = scipy.io.loadmat('experiment2.mat', squeeze_me=True) exp3 = scipy.io.loadmat('experiment3.mat', squeeze_me=True) # Извлечение метрик для сравнения metrics = { 'Средняя амплитуда': [ np.mean(exp1['amplitude']), np.mean(exp2['amplitude']), np.mean(exp3['amplitude']) ], 'Пиковая частота (Гц)': [ np.max(exp1['frequency']), np.max(exp2['frequency']), np.max(exp3['frequency']) ], 'Время отклика (мс)': [ np.mean(exp1['response_time']), np.mean(exp2['response_time']), np.mean(exp3['response_time']) ], 'Энергопотребление (Вт)': [ np.mean(exp1['power']), np.mean(exp2['power']), np.mean(exp3['power']) ] } # Создание DataFrame для сравнительного анализа df = pd.DataFrame(metrics, index=['Эксперимент 1', 'Эксперимент 2', 'Эксперимент 3']) # Расчет процентного изменения между первым и последним экспериментом df['Изменение, %'] = ((df.iloc[2] – df.iloc[0]) / df.iloc[0] * 100).round(2) # Вывод результатов print(df.T)

При интеграции данных из .mat файлов в более сложные аналитические конвейеры полезно создать обертки и утилиты, которые скрывают детали работы с форматом и позволяют сосредоточиться на анализе данных. 📊

Например, можно создать универсальную функцию чтения .mat файлов, которая автоматически определяет версию и использует соответствующий метод загрузки:

Python Скопировать код def smart_loadmat(filename): """Универсальная функция для загрузки .mat файлов любой версии""" try: # Сначала пробуем стандартный loadmat return scipy.io.loadmat(filename, squeeze_me=True) except NotImplementedError: # Если не сработало, пробуем h5py для v7.3 try: import h5py return load_mat_v73(filename) except Exception as e: # Если и это не сработало, пробуем mat73 try: import mat73 return mat73.loadmat(filename) except Exception as e: raise ValueError(f"Не удалось открыть .mat файл: {e}")