Для кого эта статья:

  • Инженеры и исследователи, работающие с данными в формате .mat из MATLAB и Python
  • Специалисты по обработке данных и разработчики программного обеспечения

  • Студенты и профессионалы в области программирования, желающие повысить свои навыки работы с данными и научными исследованиями

    Интеграция данных между разными средами разработки часто становится головной болью для инженеров и исследователей. Файлы формата .mat, родные для MATLAB, содержат ценные научные данные, которые нередко необходимо обрабатывать в Python-экосистеме. Многие специалисты сталкиваются с трудностями при импорте этих файлов, теряя время на поиск решений вместо работы над проектом. Я подготовил исчерпывающее руководство с примерами кода, которое позволит вам без проблем читать, обрабатывать и интегрировать данные из .mat файлов в ваши Python-проекты. 🐍📊

Формат .mat в Python: базовые методы чтения файлов

Файлы .mat представляют собой бинарный формат, разработанный компанией MathWorks для хранения переменных рабочего пространства MATLAB. Формат эволюционировал со временем, и существуют различные версии: от устаревших (v4, v5) до современных (v7, v7.3). Это важно учитывать при импорте данных в Python, поскольку различные версии требуют разных подходов.

Для чтения .mat файлов в Python существует несколько библиотек:

  • scipy.io — стандартный и наиболее универсальный инструмент для работы с .mat файлами версий до v7.3
  • h5py — библиотека для работы с файлами формата HDF5, подходит для файлов .mat версии v7.3
  • mat73 — специализированная библиотека для работы с файлами .mat версии v7.3
  • PyMatlab — предоставляет интерфейс для взаимодействия с MATLAB из Python

Основной и наиболее простой способ чтения .mat файлов — использование функции loadmat() из модуля scipy.io:

import scipy.io
# Загрузка данных из .mat файла
mat_data = scipy.io.loadmat('example.mat')
# mat_data теперь представляет собой словарь Python

Результат загрузки — словарь Python, где ключи соответствуют именам переменных в MATLAB, а значения — непосредственно данным. При этом важно помнить, что функция loadmat() по умолчанию добавляет в словарь служебные переменные, такие как __header__, __version__, __globals__, которые можно игнорировать при обработке данных.

Версия .mat Поддерживаемая библиотека Ограничения
v4, v5 scipy.io Нет значительных ограничений
v7 scipy.io Ограничение на размер файла около 2 ГБ
v7.3 h5py, mat73 scipy.io не поддерживает эту версию напрямую

Для файлов версии v7.3, которые хранятся в формате HDF5, необходимо использовать библиотеку h5py:

import h5py
# Открытие файла в режиме чтения
with h5py.File('example_v73.mat', 'r') as file:
# Доступ к данным по имени переменной
data = file['variable_name'][()]

Михаил Соловьев, инженер-исследователь

На моем проекте по обработке данных МРТ мы столкнулись с проблемой — наши врачи экспортировали данные из проприетарного ПО только в формате .mat. Наш Python-конвейер анализа требовал импорта и обработки около 500 таких файлов ежедневно. Первоначально мы использовали scipy.io.loadmat() и были удовлетворены результатами, пока не столкнулись с новой партией файлов размером более 4 ГБ каждый.

Функция loadmat() выдавала ошибки памяти и просто падала. Оказалось, что лаборатория начала использовать MATLAB R2017b, который по умолчанию сохраняет файлы в формате v7.3. После некоторых исследований мы перешли на h5py:

import h5py
import numpy as np

def load_mat_v73(filename):
with h5py.File(filename, 'r') as f:
# Создаем словарь для хранения данных
data = {}
for k, v in f.items():
if isinstance(v, h5py.Dataset):
data[k] = np.array(v)
return data

mri_data = load_mat_v73('large_mri_dataset.mat')

Этот подход решил наши проблемы с памятью и значительно ускорил обработку больших .mat файлов. Сейчас наша система обрабатывает терабайты данных МРТ без сбоев.

Библиотека scipy.io для импорта MATLAB данных

Модуль scipy.io предоставляет набор функций для работы с форматами ввода-вывода, включая MATLAB. Основные функции для работы с .mat файлами в этой библиотеке:

  • loadmat() — чтение .mat файлов в Python
  • savemat() — сохранение данных Python в формат .mat
  • whosmat() — просмотр содержимого .mat файла без полной загрузки

Рассмотрим подробнее функцию loadmat(), которая является ключевой для импорта данных MATLAB:

from scipy import io

# Загрузка .mat файла
mat_contents = io.loadmat('sample_data.mat')

# Просмотр ключей (имен переменных)
print(mat_contents.keys())

# Доступ к конкретной переменной
my_variable = mat_contents['variable_name']

Функция loadmat() поддерживает несколько полезных параметров для настройки процесса импорта:

Параметр Описание Пример использования
squeeze_me Устраняет ненужные размерности размером 1 loadmat('file.mat', squeeze_me=True)
structasrecord Загружает структуры MATLAB как вложенные объекты loadmat('file.mat', struct_as_record=False)
variable_names Загружает только указанные переменные loadmat('file.mat', variable_names=['var1', 'var2'])
mat_dtype Определяет тип данных для числовых массивов loadmat('file.mat', mat_dtype=True)

Для просмотра содержимого .mat файла без его полной загрузки используется функция whosmat():

from scipy import io

# Получение информации о переменных в файле
variables = io.whosmat('sample_data.mat')

# Вывод информации
for name, shape, dtype in variables:
print(f"Переменная: {name}, Размерность: {shape}, Тип данных: {dtype}")

Функция savemat() позволяет сохранять Python-данные в формат .mat для последующего использования в MATLAB:

import numpy as np
from scipy import io

# Создание данных для сохранения
data = {
'array': np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]),
'matrix': np.matrix([[7, 8], [9, 10]]),
'scalar': np.int64(42)
}

# Сохранение данных в .mat файл
io.savemat('output_data.mat', data)

При использовании scipy.io следует помнить о возможных преобразованиях типов данных между Python и MATLAB. Например, строки MATLAB преобразуются в массивы символов в Python, а массивы MATLAB становятся многомерными NumPy-массивами. 🔄

Работа со структурами и массивами из .mat файлов

MATLAB широко использует сложные структуры данных, которые при импорте в Python требуют особого подхода. Понимание этих особенностей критично для корректной обработки данных.

Основные типы данных MATLAB и их соответствие в Python:

  • Матрицы и массивы MATLAB → NumPy массивы в Python
  • Ячеечные массивы (cell arrays) → списки Python или массивы объектов NumPy
  • Структуры MATLAB → вложенные словари или специальные объекты в Python
  • Строки MATLAB → массивы символов или строки Python

Одна из главных особенностей — MATLAB использует индексацию с единицы, тогда как Python — с нуля. Это необходимо учитывать при обработке индексированных данных.

Рассмотрим, как работать со структурами MATLAB в Python:

import scipy.io
import numpy as np

# Загрузка файла, содержащего структуры
data = scipy.io.loadmat('structures.mat', struct_as_record=False, squeeze_me=True)

# Получение структуры
my_struct = data['struct_name']

# Доступ к полям структуры
field_value = my_struct[0, 0].field_name

При использовании параметра struct_as_record=False структуры MATLAB загружаются как объекты scipy.io.matlab.mio5_params.mat_struct, что позволяет обращаться к полям через точечную нотацию. Параметр squeeze_me=True удаляет избыточные размерности, упрощая работу с данными.

Для работы с ячеечными массивами (cell arrays) MATLAB:

# Загрузка файла с ячеечным массивом
data = scipy.io.loadmat('cell_arrays.mat', squeeze_me=True)

# Получение ячеечного массива
cell_array = data['cell_var']

# Доступ к элементам ячеечного массива
# Если squeeze_me=True не указан, может потребоваться дополнительная индексация
first_element = cell_array[0] # или cell_array[0, 0] без squeeze_me=True

Для работы с многомерными массивами необходимо учитывать, что MATLAB использует порядок размерностей, отличный от NumPy. В MATLAB первый индекс соответствует строкам, второй — столбцам, что соответствует соглашению (строка, столбец). В NumPy используется (строка, столбец) для 2D массивов, но для N-мерных массивов может потребоваться транспонирование или изменение порядка осей:

# Загрузка многомерного массива
data = scipy.io.loadmat('arrays.mat')

# Получение массива
array_3d = data['array_3d']

# Транспонирование для соответствия порядку MATLAB
# Для 3D массива меняем порядок осей
array_3d_transposed = np.transpose(array_3d, (2, 1, 0))

Алексей Кузнецов, специалист по обработке данных

В проекте по анализу сигналов с датчиков мы получали файлы .mat с данными, собранными в сложные структуры MATLAB. Каждая структура содержала информацию о различных параметрах эксперимента: временные ряды, метаданные и параметры калибровки.

Поначалу структура данных казалась запутанной. Мы пытались использовать стандартный метод загрузки:

data = scipy.io.loadmat('experiment_data.mat')
sensor_data = data['sensors']

Но это давало нам сложные вложенные массивы, к которым было трудно обращаться. После нескольких дней мучений я нашел решение:

data = scipy.io.loadmat('experiment_data.mat', 
struct_as_record=False, 
squeeze_me=True)

# Теперь можно работать через точечную нотацию
for sensor in data['sensors']:
time_series = sensor.time_data
calibration = sensor.calibration_params
# Обработка данных
processed_data = process_signal(time_series, calibration)

Параметр struct_as_record=False был ключевым — он преобразовывал структуры MATLAB в объекты Python с доступом через точечную нотацию вместо сложных словарей. Это сделало код намного более читаемым и сократило время разработки на 40%.

Проблемы совместимости версий и их решение

При работе с .mat файлами возникают проблемы совместимости, связанные с различными версиями формата. Формат .mat эволюционировал вместе с MATLAB, и более новые версии могут содержать структуры данных, несовместимые с библиотеками Python или требующие специальных подходов для обработки.

Основные версии формата .mat и связанные с ними проблемы:

  • v4 и v5 — устаревшие версии, хорошо поддерживаемые scipy.io
  • v7 — поддерживается scipy.io, но с ограничениями на размер файла (около 2 ГБ)
  • v7.3 — использует формат HDF5, требует библиотеки h5py или mat73 для чтения

Как определить версию .mat файла:

from scipy import io

# Попытка загрузить файл и проверить его версию
try:
data = io.loadmat('example.mat')
print("Файл успешно загружен с помощью scipy.io")
print("Версия файла:", data.get('__version__'))
except NotImplementedError:
print("Файл, вероятно, имеет версию v7.3 или выше (формат HDF5)")

Для работы с файлами v7.3 (HDF5) используйте следующий подход:

import h5py
import numpy as np

# Функция для загрузки .mat файла версии v7.3
def load_mat_v73(filename):
result = {}
with h5py.File(filename, 'r') as f:
# Рекурсивная функция для обхода всех групп и датасетов
def visit_func(name, node):
if isinstance(node, h5py.Dataset):
result[name] = np.array(node)

f.visititems(visit_func)
return result

# Использование функции
data = load_mat_v73('example_v73.mat')

Альтернативно, можно использовать специализированную библиотеку mat73:

# Установка: pip install mat73
import mat73

# Чтение файла v7.3
data = mat73.loadmat('example_v73.mat')

Для обеспечения совместимости при сохранении данных из Python в формат .mat:

from scipy import io

# Для сохранения в формате, совместимом с более старыми версиями MATLAB
io.savemat('output.mat', data, format='5')

# Для более новых версий (но не v7.3)
io.savemat('output.mat', data, format='7')

При работе с большими наборами данных может возникнуть проблема исчерпания памяти. Для решения этой проблемы можно использовать постепенную загрузку данных:

import h5py

# Открываем файл для чтения
with h5py.File('large_file_v73.mat', 'r') as f:
# Обрабатываем данные частями
dataset = f['large_dataset']
chunk_size = 1000 # Размер части
total_size = dataset.shape[0]

for i in range(0, total_size, chunk_size):
end = min(i + chunk_size, total_size)
chunk = dataset[i:end]
# Обработка части данных
process_chunk(chunk)

Ещё одна распространенная проблема — кодировка строк. В MATLAB строки часто хранятся как массивы символов, и при импорте в Python могут возникнуть проблемы с кодировкой:

# Преобразование массива символов MATLAB в строку Python
def matlab_str_to_python(matlab_str):
if isinstance(matlab_str, np.ndarray):
# Если это массив символов, объединяем их в строку
return ''.join(chr(c) for c in matlab_str.flat)
return matlab_str

Практические сценарии чтения .mat файлов в проектах

Реальные проекты требуют интеграции чтения .mat файлов в более широкие рабочие процессы. Рассмотрим несколько практических сценариев, которые часто встречаются в проектах обработки данных.

Сценарий 1: Обработка научных данных из экспериментов

import scipy.io
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Загрузка экспериментальных данных
data = scipy.io.loadmat('experiment_results.mat', squeeze_me=True)

# Извлечение временного ряда и параметров
time_series = data['time_data']
parameters = data['parameters']

# Анализ данных: расчет статистик
mean_value = np.mean(time_series)
std_dev = np.std(time_series)

# Визуализация результатов
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(time_series)
plt.axhline(mean_value, color='r', linestyle='--')
plt.title(f'Экспериментальные данные (среднее: {mean_value:.2f}, σ: {std_dev:.2f})')
plt.savefig('experiment_analysis.png')
plt.show()

Сценарий 2: Пакетная обработка множества .mat файлов

import os
import scipy.io
import pandas as pd

# Каталог с файлами .mat
data_dir = 'data_folder/'

# Функция для обработки одного файла
def process_mat_file(filepath):
try:
data = scipy.io.loadmat(filepath, squeeze_me=True)
# Извлечение нужных данных
values = data['measurements']
# Обработка и возврат результатов
return {
'filename': os.path.basename(filepath),
'mean': values.mean(),
'max': values.max(),
'min': values.min()
}
except Exception as e:
print(f"Ошибка при обработке файла {filepath}: {e}")
return None

# Пакетная обработка всех файлов
results = []
for filename in os.listdir(data_dir):
if filename.endswith('.mat'):
filepath = os.path.join(data_dir, filename)
result = process_mat_file(filepath)
if result:
results.append(result)

# Создание DataFrame для анализа и экспорта
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.to_csv('batch_processing_results.csv', index=False)
print(f"Обработано {len(results)} файлов")

Сценарий 3: Интеграция данных из .mat файлов в машинное обучение

import scipy.io
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Загрузка данных для машинного обучения
data = scipy.io.loadmat('ml_dataset.mat', squeeze_me=True)

# Подготовка данных
X = data['features']
y = data['labels']

# Разделение на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Обучение модели
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

# Оценка модели
y_pred = model.predict(X_test)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Точность модели: {accuracy:.4f}")

Сценарий 4: Сравнительный анализ данных из нескольких экспериментов

Метрика Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3 Изменение, %
Средняя амплитуда 2.45 2.67 2.88 +17.55
Пиковая частота (Гц) 128.3 130.1 129.7 +1.09
Время отклика (мс) 42.5 39.8 38.1 -10.35
Энергопотребление (Вт) 1.28 1.15 1.03 -19.53
import scipy.io
import numpy as np
import pandas as pd

# Загрузка данных из разных экспериментов
exp1 = scipy.io.loadmat('experiment1.mat', squeeze_me=True)
exp2 = scipy.io.loadmat('experiment2.mat', squeeze_me=True)
exp3 = scipy.io.loadmat('experiment3.mat', squeeze_me=True)

# Извлечение метрик для сравнения
metrics = {
'Средняя амплитуда': [
np.mean(exp1['amplitude']),
np.mean(exp2['amplitude']),
np.mean(exp3['amplitude'])
],
'Пиковая частота (Гц)': [
np.max(exp1['frequency']),
np.max(exp2['frequency']),
np.max(exp3['frequency'])
],
'Время отклика (мс)': [
np.mean(exp1['response_time']),
np.mean(exp2['response_time']),
np.mean(exp3['response_time'])
],
'Энергопотребление (Вт)': [
np.mean(exp1['power']),
np.mean(exp2['power']),
np.mean(exp3['power'])
]
}

# Создание DataFrame для сравнительного анализа
df = pd.DataFrame(metrics, index=['Эксперимент 1', 'Эксперимент 2', 'Эксперимент 3'])

# Расчет процентного изменения между первым и последним экспериментом
df['Изменение, %'] = ((df.iloc[2] – df.iloc[0]) / df.iloc[0] * 100).round(2)

# Вывод результатов
print(df.T)

При интеграции данных из .mat файлов в более сложные аналитические конвейеры полезно создать обертки и утилиты, которые скрывают детали работы с форматом и позволяют сосредоточиться на анализе данных. 📊

Например, можно создать универсальную функцию чтения .mat файлов, которая автоматически определяет версию и использует соответствующий метод загрузки:

def smart_loadmat(filename):
"""Универсальная функция для загрузки .mat файлов любой версии"""
try:
# Сначала пробуем стандартный loadmat
return scipy.io.loadmat(filename, squeeze_me=True)
except NotImplementedError:
# Если не сработало, пробуем h5py для v7.3
try:
import h5py
return load_mat_v73(filename)
except Exception as e:
# Если и это не сработало, пробуем mat73
try:
import mat73
return mat73.loadmat(filename)
except Exception as e:
raise ValueError(f"Не удалось открыть .mat файл: {e}")

Переход с MATLAB на Python становится гораздо проще, когда вы уверенно управляете данными в формате .mat. Мы рассмотрели различные методы чтения этих файлов — от простых сценариев с использованием scipy.io до сложных случаев с HDF5-форматом и многомерными структурами. Помните о различиях в индексации и организации данных между средами. Правильный выбор библиотеки в зависимости от версии файла сэкономит вам часы отладки. Теперь вы готовы эффективно интегрировать данные MATLAB в ваши Python-проекты, сохраняя непрерывность рабочих процессов и целостность информации. 🐍📈

