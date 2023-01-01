NumPy для данных: импорт CSV в рекордные массивы – секреты оптимизации

import numpy as np import os from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor import time def optimize_csv_import(filename, output_filename=None, chunk_size=100000): """ Оптимизированный импорт большого CSV-файла с предварительным анализом, обработкой ошибок и параллельной обработкой. """ start_time = time.time() # Шаг 1: Анализ структуры файла на выборке данных print("Analyzing file structure...") sample_size = min(chunk_size, 10000) with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f: header = f.readline().strip() sample_lines = [f.readline() for _ in range(sample_size)] column_names = header.split(',') # Анализируем типы данных на основе выборки sample_data = np.genfromtxt( sample_lines, delimiter=',', dtype=None, names=column_names, encoding='utf-8', invalid_raise=False ) # Шаг 2: Определяем оптимальные типы данных optimized_dtype = [] for name in column_names: col_data = sample_data[name] # Определяем тип на основе анализа выборки if np.issubdtype(col_data.dtype, np.integer): max_val = np.max(np.abs(col_data)) if max_val < 256: dtype = 'i1' if np.min(col_data) < 0 else 'u1' elif max_val < 65536: dtype = 'i2' if np.min(col_data) < 0 else 'u2' else: dtype = 'i4' if np.min(col_data) < 0 else 'u4' elif np.issubdtype(col_data.dtype, np.floating): if np.allclose(col_data.astype('f4'), col_data): dtype = 'f4' else: dtype = 'f8' elif np.issubdtype(col_data.dtype, np.character): max_len = max(len(str(x)) for x in col_data) dtype = f'U{max_len + 5}' # Добавляем запас в 5 символов else: dtype = col_data.dtype optimized_dtype.append((name, dtype)) # Преобразуем в dtype final_dtype = np.dtype(optimized_dtype) print(f"Optimized dtype created: {final_dtype}") # Шаг 3: Определяем количество чанков и размер файла file_size = os.path.getsize(filename) total_lines = sum(1 for _ in open(filename, 'r', encoding='utf-8')) – 1 # Вычитаем заголовок chunks_count = (total_lines + chunk_size – 1) // chunk_size print(f"File size: {file_size / (1024*1024):.2f} MB") print(f"Total lines: {total_lines:,}") print(f"Processing in {chunks_count} chunks...") # Шаг 4: Функция для обработки одного чанка def process_chunk(chunk_idx): start_line = chunk_idx * chunk_size + 1 # +1 чтобы пропустить заголовок end_line = min(start_line + chunk_size, total_lines + 1) with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f: for _ in range(start_line): next(f) chunk_lines = [next(f) for _ in range(end_line – start_line)] try: chunk_data = np.genfromtxt( chunk_lines, delimiter=',', dtype=final_dtype, encoding='utf-8', missing_values=('', 'NA', 'N/A', 'null'), filling_values=0, invalid_raise=False ) return chunk_data except Exception as e: print(f"Error processing chunk {chunk_idx}: {e}") return None # Шаг 5: Параллельная обработка чанков chunks = [] with ProcessPoolExecutor() as executor: chunks = list(executor.map(process_chunk, range(chunks_count))) chunks = [chunk for chunk in chunks if chunk is not None] # Шаг 6: Объединяем чанки в единый массив if chunks: full_data = np.concatenate(chunks) print(f"Successfully imported {len(full_data):,} records") if output_filename: np.save(output_filename, full_data) print(f"Data saved to {output_filename}") elapsed_time = time.time() – start_time print(f"Total processing time: {elapsed_time:.2f} seconds") return full_data else: print("No valid data chunks processed.") return None # Пример использования data = optimize_csv_import('large_dataset.csv', 'optimized_data.npy', chunk_size=500000)