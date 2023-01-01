Английские числительные: правила, особенности и примеры использования

Для кого эта статья:

студенты, изучающие английский язык

преподаватели английского языка

профессионалы, работающие в международной среде Числительные в английском языке – тот самый камень преткновения, из-за которого многие студенты молча кивают головой при диалоге с носителем, не разобрав ни слова из фразы с датой или временем. Путаница с thirteen и thirty, специфическое произношение чисел вроде sixth, правила написания дробей – всё это вызывает настоящую головную боль у изучающих. Но без уверенного владения числительными невозможно ни заполнить документы, ни назначить деловую встречу, ни даже заказать номер в отеле. Давайте разберемся с этой темой раз и навсегда, чтобы больше никогда не краснеть, услышав вопрос "What's the date today?" 🔢

Виды числительных в английском: базовый обзор

В английском языке числительные делятся на несколько основных категорий, каждая из которых имеет свои особенности употребления и написания. Понимание этих категорий — первый шаг к свободному использованию числительных в речи.

Основные виды числительных в английском языке:

Количественные числительные (Cardinal Numbers) — обозначают количество предметов или явлений: one, two, three, ten, twenty-five.

— обозначают количество предметов или явлений: one, two, three, ten, twenty-five. Порядковые числительные (Ordinal Numbers) — указывают на порядок предметов при счете: first, second, third, tenth, twenty-fifth.

— указывают на порядок предметов при счете: first, second, third, tenth, twenty-fifth. Дробные числительные (Fractions) — выражают части целого: a half, a quarter, two-thirds.

— выражают части целого: a half, a quarter, two-thirds. Десятичные дроби (Decimal Fractions) — особый вид дробей с десятичной точкой: 0.5 (zero point five), 2.75 (two point seven five).

— особый вид дробей с десятичной точкой: 0.5 (zero point five), 2.75 (two point seven five). Собирательные числительные (Collective Numerals) — обозначают группу объектов: a pair, a dozen, a score.

Каждый тип числительных имеет свои правила образования и использования в предложениях. Интересно, что в английском, в отличие от русского, числительные редко склоняются по падежам, что делает их использование несколько проще с грамматической точки зрения. 📊

Александр Петров, преподаватель английского языка Однажды на моем уроке со взрослыми студентами произошел забавный случай. Мы практиковали телефонные разговоры, и один из учеников должен был назвать свой номер телефона. Вместо "nine-oh-nine" он произнес "nine hundreds nine", что в переводе означало "девятьсот девять" вместо "девять-ноль-девять". Собеседник на другом конце воображаемой линии был в замешательстве, пытаясь понять, почему номер состоит всего из трех цифр. Этот случай показал, насколько важно понимать контекстное использование числительных. Мы потратили следующие два занятия на изучение правильного произношения телефонных номеров, дат, времени и адресов. Студенты были поражены, обнаружив, что числительные в различных контекстах читаются по-разному, и их неправильное использование может полностью изменить смысл сказанного.

Количественные числительные: образование и случаи употребления

Количественные числительные в английском языке отвечают на вопрос "сколько?" и используются для обозначения конкретного количества предметов или явлений. Их правильное использование является ключевым навыком для повседневного общения. 🧮

Базовая структура образования количественных чисел:

Диапазон Правило образования Примеры 1-12 Уникальные формы one, two, three, ... twelve 13-19 Основа + teen thirteen, fourteen, fifteen 20, 30, ..., 90 Основа + ty twenty, thirty, forty 21-99 (кроме круглых) Десятки + дефис + единицы twenty-one, forty-five, ninety-nine 100, 1000, 1000000 Уникальные формы one hundred, one thousand, one million

Обратите внимание на особенности некоторых количественных чисел:

Числительное one часто заменяется на неопределенный артикль a/an перед исчисляемыми существительными: a book (одна книга).

часто заменяется на неопределенный артикль перед исчисляемыми существительными: a book (одна книга). После сотен, тысяч и миллионов в британском английском часто используется союз and : two hundred and fifty.

: two hundred and fifty. В американском английском союз and обычно опускается: two hundred fifty.

обычно опускается: two hundred fifty. При записи больших чисел каждые три разряда отделяются запятой: 5,678,912.

В британском английском после слов hundred, thousand, million НЕ добавляется окончание -s, если перед ними стоит числительное: five hundred (а не five hundreds).

Важно помнить, что в английском языке, в отличие от русского, при указании количества употребляется единственное число после тысячи: five thousand dollars (пять тысяч долларов), а не five thousands dollars.

Количественные числительные широко используются в повседневной речи:

При указании количества: I need three eggs for this recipe.

При обозначении возраста: She is twenty-five years old.

В математических операциях: Six plus eight equals fourteen.

При указании стоимости: This book costs twelve dollars.

Порядковые числительные: правила формирования и использования

Порядковые числительные указывают на место предмета в последовательности и отвечают на вопрос "который по счету?". Их правильное использование критически важно для ориентации во времени, указания дат и определения позиций. 🏆

Основные правила образования порядковых чисел:

Количественное Порядковое Правило образования one first Особая форма two second Особая форма three third Особая форма five fifth Изменение окончания -ve на -fth eight eighth Добавление -h nine ninth Добавление -h twelve twelfth Изменение окончания -ve на -fth Большинство остальных Основа + th fourth, sixth, tenth, twentieth

Особенности образования сложных порядковых чисел:

В числах от 21 и выше порядковым становится только последний компонент: twenty-first, ninety-ninth.

В составных числах с сотнями, тысячами и т.д. порядковым становится последнее слово: one hundred and first, two thousand five hundred and sixty-third.

Порядковые числительные обычно используются с определенным артиклем the : the first lesson.

: the first lesson. При записи порядковые числительные часто сокращаются: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th и т.д.

Основные случаи употребления порядковых числительных:

Указание последовательности: This is my first visit to London. Обозначение дат: Her birthday is on the twenty-fifth of December. Нумерация глав, страниц: Please turn to the third chapter. Обозначение порядка правителей: Elizabeth II (the Second), Louis XIV (the Fourteenth). Указание этажей (особенно в американском английском): I live on the fourth floor.

Мария Соколова, переводчик международной компании В начале моей карьеры переводчика произошёл неприятный инцидент, стоивший компании почти $10,000. Во время перевода договора о поставке я перепутала "thirtieth of June" (30 июня) с "thirteenth of June" (13 июня). Контрагенты ждали поставку 30-го, а груз был отправлен 13-го. Из-за особенностей продукции (замороженные продукты) и отсутствия надлежащих условий хранения на промежуточном складе, большая часть товара испортилась. После этого случая я разработала для себя систему двойной проверки всех чисел в документах. Любые даты, суммы и количественные показатели я выписываю отдельно как цифрами, так и прописью, и сверяю их перед финальной версией перевода. Кроме того, для подстраховки я стала использовать международный формат записи дат (YYYY-MM-DD), который практически исключает возможность неправильного толкования. Этот горький опыт научил меня, что в работе с числами малейшая неточность может иметь серьезные последствия.

Числительные в обозначении даты и времени

Правильное обозначение даты и времени в английском языке требует знания специфических правил и форматов. Эти навыки незаменимы для планирования встреч, бронирования билетов и эффективной коммуникации в деловой среде. ⏰

Обозначение даты:

Существуют значительные различия между британским и американским форматами даты:

Британский формат : день/месяц/год — 25/12/2023 (25th December 2023 или the 25th of December 2023)

: день/месяц/год — 25/12/2023 (25th December 2023 или the 25th of December 2023) Американский формат : месяц/день/год — 12/25/2023 (December 25th 2023 или December 25, 2023)

: месяц/день/год — 12/25/2023 (December 25th 2023 или December 25, 2023) Международный формат ISO: год-месяц-день — 2023-12-25 (используется преимущественно в официальных документах)

При произношении дат используются порядковые числительные для обозначения дня:

В британском английском: the thirty-first of March

В американском английском: March thirty-first или March the thirty-first

Названия месяцев всегда пишутся с заглавной буквы: January, February, March и т.д.

Обозначение времени:

Время в английском языке может указываться как в 12-часовом, так и в 24-часовом формате:

12-часовой формат (наиболее распространен в разговорной речи):

(наиболее распространен в разговорной речи): 8:15 a.m. (восемь пятнадцать утра) — eight fifteen a.m. или quarter past eight in the morning

2:30 p.m. (два тридцать дня) — two thirty p.m. или half past two in the afternoon

24-часовой формат (используется в официальных документах, расписаниях):

(используется в официальных документах, расписаниях): 08:15 — oh eight fifteen или zero eight fifteen

14:30 — fourteen thirty

Специфические выражения для обозначения времени:

Quarter past — четверть часа после (8:15 = quarter past eight)

— четверть часа после (8:15 = quarter past eight) Half past — половина часа после (8:30 = half past eight)

— половина часа после (8:30 = half past eight) Quarter to — четверть часа до (8:45 = quarter to nine)

— четверть часа до (8:45 = quarter to nine) Sharp — ровно, точно (9:00 sharp = ровно в 9)

— ровно, точно (9:00 sharp = ровно в 9) Midnight — полночь (12:00 a.m.)

— полночь (12:00 a.m.) Noon — полдень (12:00 p.m.)

При указании периода времени используются предлоги:

At — для конкретного времени: at 5 o'clock, at midnight

— для конкретного времени: at 5 o'clock, at midnight In — для месяцев и годов: in January, in 2023

— для месяцев и годов: in January, in 2023 On — для дней и дат: on Monday, on the 25th of December

— для дней и дат: on Monday, on the 25th of December From ... to или between ... and — для временных промежутков: from 9 a.m. to 5 p.m., between Monday and Friday

Дроби, проценты и валюта: особенности применения числительных

Для профессиональной коммуникации, особенно в финансовой и научной сферах, критически важно корректно использовать числительные при обозначении дробей, процентов и денежных сумм. Эти навыки могут значительно повысить вашу компетентность в глазах иностранных