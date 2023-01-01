Челка на английском: термины, названия и техники укладки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, путешествующие за границу и интересующиеся услугами парикмахеров

Женщины, ищущие информацию о модных стрижках и терминах, связанных с челками

Студенты и специалисты в области красоты, желающие улучшить свои языковые навыки в профессиональной терминологии Представьте: вы сидите в кресле лондонского стилиста, пытаясь объяснить на пальцах, какую челку хотите, потому что не знаете правильных терминов по-английски. Знакомая ситуация? 🙈 Языковой барьер в мире красоты может стоить вам идеальной стрижки. Разница между "fringe" и "bangs", нюансы "curtain bangs" и "side-swept fringe" — это не просто слова, а ключ к вашему безупречному образу. Вооружившись англоязычной терминологией челок и знанием международных техник укладки, вы сможете получить именно тот результат, о котором мечтаете, в любой точке мира.

Челка на английском: основные термины и виды

В англоязычном мире для обозначения челки существует два основных термина: "bangs" и "fringe". Хотя они часто используются как синонимы, между ними есть тонкие различия в употреблении. "Bangs" — термин, преимущественно используемый в американском английском, тогда как "fringe" больше характерен для британского варианта языка. 🇺🇸 vs 🇬🇧

Знание этой базовой терминологии особенно важно, если вы оказались в кресле иностранного стилиста или общаетесь с англоязычным мастером. Правильное использование терминов поможет избежать недопонимания и получить желаемый результат.

Американский термин Британский термин Описание Bangs Fringe Общее название для волос, подстриженных на передней части головы и обрамляющих лицо Full bangs Full fringe Прямая челка, закрывающая весь лоб Side-swept bangs Side-swept fringe Косая челка, зачесанная набок Baby bangs Micro fringe Очень короткая челка выше бровей

Существует множество вариаций и стилей челок, каждый из которых имеет свое специфическое название в английском языке. Знание этих терминов не только обогатит ваш словарный запас, но и позволит точно описать желаемую стрижку.

Анна Васильева, международный парикмахер-стилист Однажды ко мне пришла клиентка, недавно вернувшаяся из США с катастрофической стрижкой. Она просила у американского мастера "длинную челку", имея в виду удлиненный вариант, но получила классические прямые bangs, которые совершенно не подходили форме ее лица. Проблема возникла из-за неточности в терминологии – она не знала, что в американском английском следовало просить "long layered bangs" или "face-framing layers". С тех пор я составляю для своих путешествующих клиентов небольшие шпаргалки с точными англоязычными терминами их стрижек. Это спасло многих от неудачных экспериментов в зарубежных салонах!

Англоязычный словарь разных типов челок (bangs types)

Чтобы уверенно общаться с английскими или американскими стилистами, необходимо знать специфические названия различных типов челок. Это поможет вам получить именно тот образ, который вы представляете в своем воображении. 💇‍♀️

Blunt bangs — прямая челка с четким срезом. Эта классическая форма часто ассоциируется с французским шиком и подчеркивает глаза.

— прямая челка с четким срезом. Эта классическая форма часто ассоциируется с французским шиком и подчеркивает глаза. Curtain bangs — челка-шторка, разделенная посередине и обрамляющая лицо по обеим сторонам. Популярный вариант, придающий образу мягкость и ретро-шарм.

— челка-шторка, разделенная посередине и обрамляющая лицо по обеим сторонам. Популярный вариант, придающий образу мягкость и ретро-шарм. Wispy bangs — легкая, воздушная челка с тонкими прядями, создающая эффект небрежности и естественности.

— легкая, воздушная челка с тонкими прядями, создающая эффект небрежности и естественности. Choppy bangs — рваная челка с неровными краями, которая добавляет образу текстуру и динамичность.

— рваная челка с неровными краями, которая добавляет образу текстуру и динамичность. Arched bangs — арочная челка, которая короче в центре и длиннее по бокам, следуя форме бровей.

— арочная челка, которая короче в центре и длиннее по бокам, следуя форме бровей. Baby bangs (также известны как micro fringe) — ультракороткая челка, заканчивающаяся значительно выше линии бровей.

(также известны как micro fringe) — ультракороткая челка, заканчивающаяся значительно выше линии бровей. Side bangs (или side-swept bangs) — асимметричная челка, зачесанная на одну сторону.

(или side-swept bangs) — асимметричная челка, зачесанная на одну сторону. Parted bangs — челка с пробором посередине.

Каждый тип челки имеет свои особенности и подходит для определенных форм лица и типов волос. Например, curtain bangs отлично смягчают квадратную форму лица, а side-swept bangs могут визуально удлинить круглое лицо.

Помимо базовых типов челок, существуют и их комбинации, которые могут создать уникальный образ. Например, вы можете попросить стилиста сделать "textured curtain bangs with wispy ends" (текстурированную челку-шторку с тонкими концами) или "blunt bangs with subtle layering" (прямую челку с легкой градуировкой).

Мария Соколова, стилист-имиджмейкер Моя клиентка Елена, топ-менеджер международной компании, часто бывает в командировках. Раньше она избегала стрижек за границей из-за "языкового барьера в мире челок". На важной конференции в Нью-Йорке она решилась на укладку в местном салоне и, вооружившись нашей терминологической шпаргалкой, уверенно попросила "soft curtain bangs with feathered ends". Стилист был так впечатлен её точным описанием, что спросил, не работает ли она сама в индустрии красоты! Укладка получилась именно такой, как Елена хотела. Теперь она с удовольствием экспериментирует с образом в разных странах и даже завела привычку коллекционировать визитки понравившихся зарубежных мастеров. "Правильные слова открывают правильные двери," — говорит она.

Прямая, косая и рваная: английские названия популярных форм

Для создания идеального образа необходимо понимать нюансы различных форм челки и их точные англоязычные названия. Разберем наиболее популярные формы челок и их английские эквиваленты, чтобы вы могли четко сформулировать свои пожелания англоговорящему мастеру. ✂️

Прямая челка в английском имеет несколько вариаций названий, в зависимости от особенностей:

Straight across bangs или blunt bangs — классическая прямая челка с ровным срезом

или — классическая прямая челка с ровным срезом Full fringe — густая прямая челка, полностью закрывающая лоб

— густая прямая челка, полностью закрывающая лоб Heavy bangs — плотная, тяжелая челка

— плотная, тяжелая челка Box bangs — прямая челка с четкими, как будто вырезанными, краями

Косая челка имеет следующие варианты названий:

Side-swept bangs — классическая косая челка, зачесанная на бок

— классическая косая челка, зачесанная на бок Diagonal bangs — челка с диагональным срезом

— челка с диагональным срезом Asymmetrical fringe — асимметричная челка

— асимметричная челка Angled bangs — челка с угловым срезом

Рваная челка в английском языке обозначается несколькими терминами:

Choppy bangs — классическая рваная челка с неровными концами

— классическая рваная челка с неровными концами Textured fringe — текстурированная челка

— текстурированная челка Jagged bangs — челка с зубчатыми, неровными краями

— челка с зубчатыми, неровными краями Piece-y bangs — челка, состоящая из отдельных прядей

Форма челки Английские названия Подходит для формы лица Требуемая частота обновления Прямая Blunt bangs, Straight across bangs Овальная, длинная Каждые 2-3 недели Косая Side-swept bangs, Diagonal bangs Круглая, квадратная Каждые 3-4 недели Рваная Choppy bangs, Textured fringe Любая (универсальная) Каждые 3-5 недель Челка-шторка Curtain bangs Любая (универсальная) Каждые 4-6 недель Ультракороткая Baby bangs, Micro fringe Овальная, сердцевидная Каждые 1-2 недели

При обсуждении челки с англоязычным стилистом важно также учитывать такие характеристики, как густота (density), длина (length) и текстура (texture). Например, можно сказать "I'd like thick blunt bangs that hit just at my eyebrows" (Я хотела бы густую прямую челку до линии бровей) или "Could you do wispy side-swept bangs with a soft texture?" (Не могли бы вы сделать легкую косую челку с мягкой текстурой?).

Как правильно объяснить стрижку челки иностранному мастеру

Эффективное общение с иностранным парикмахером требует не только знания терминологии, но и умения точно описать желаемый результат. Вот несколько стратегий, которые помогут вам получить идеальную челку в любой точке мира. 🌎

Прежде всего, подготовьтесь к визиту в салон заранее. Составьте краткое описание желаемой челки, используя правильную терминологию. Вот пример такого описания: "I'd like curtain bangs that frame my face, starting at cheekbone level and blending with the rest of my hair" (Я хотела бы челку-шторку, которая обрамляет лицо, начинается на уровне скул и плавно переходит в остальную часть волос).

Используйте визуальные материалы . Принесите фотографии желаемого результата — это универсальный язык, понятный любому стилисту.

. Принесите фотографии желаемого результата — это универсальный язык, понятный любому стилисту. Опишите форму и длину . Укажите, где должна заканчиваться челка: "I want the bangs to hit just below my eyebrows" (Я хочу, чтобы челка заканчивалась чуть ниже бровей).

. Укажите, где должна заканчиваться челка: "I want the bangs to hit just below my eyebrows" (Я хочу, чтобы челка заканчивалась чуть ниже бровей). Уточните текстуру и плотность . Например: "I'd prefer wispy, not too heavy bangs" (Я предпочитаю легкую, не слишком тяжелую челку).

. Например: "I'd prefer wispy, not too heavy bangs" (Я предпочитаю легкую, не слишком тяжелую челку). Обсудите укладку. Расскажите, как вы планируете укладывать челку в повседневной жизни: "I usually just blow-dry my bangs using a round brush" (Обычно я просто сушу челку феном с круглой щеткой).

Важно также научиться правильно формулировать фразы для корректировки. Если вы не полностью довольны результатом, используйте конструктивную обратную связь: "Could you make the bangs a bit more textured?" (Не могли бы вы сделать челку более текстурированной?) или "I think they're still a little too heavy on the right side" (Думаю, они все еще слишком тяжелые с правой стороны).

Вот несколько готовых фраз, которые можно использовать в салоне красоты:

"I'd like to try curtain bangs that are not too short and frame my face nicely." (Я хотела бы попробовать челку-шторку, не слишком короткую, которая красиво обрамляет лицо.)

"Could you cut blunt bangs that hit just at my eyebrows, but add some texture so they're not too heavy?" (Не могли бы вы сделать прямую челку до бровей, но добавить текстуру, чтобы она не была слишком тяжелой?)

"I want side-swept bangs that I can style to either side." (Я хочу косую челку, которую можно укладывать на любую сторону.)

"My face is quite round, so I need bangs that will elongate it." (У меня довольно круглое лицо, поэтому мне нужна челка, которая его визуально удлинит.)

Помните, что международные стандарты парикмахерского искусства достаточно универсальны, но всегда есть место для культурных различий. Будьте готовы к тому, что в разных странах могут быть свои традиции и тенденции в стрижках.

Международные техники укладки челки (fringe styling tips)

После того как вы получили идеальную стрижку с челкой, следующий важный этап — научиться ее правильно укладывать. Давайте рассмотрим международные техники укладки челок разных типов с использованием профессиональной англоязычной терминологии. 💁‍♀️

Blunt Bangs (Прямая челка)

Round brush blow-dry technique — укладка с помощью круглой щетки и фена. Начните с влажных волос, направляйте фен сверху вниз, одновременно прокручивая щетку.

— укладка с помощью круглой щетки и фена. Начните с влажных волос, направляйте фен сверху вниз, одновременно прокручивая щетку. Flat iron finishing — финальная обработка утюжком. После сушки пройдитесь по челке утюжком для идеально гладкой поверхности.

— финальная обработка утюжком. После сушки пройдитесь по челке утюжком для идеально гладкой поверхности. Root lift spray application — использование спрея для прикорневого объема, если челка склонна к жирности и быстро теряет форму.

Curtain Bangs (Челка-шторка)

Blow-dry with barrel brush away from face — сушка с использованием круглой щетки, направляя пряди от лица для создания классического эффекта шторки.

— сушка с использованием круглой щетки, направляя пряди от лица для создания классического эффекта шторки. Velcro roller setting — использование бархатных роликов для создания объема и легкого изгиба.

— использование бархатных роликов для создания объема и легкого изгиба. Hair mousse application for texture — нанесение мусса для создания текстуры и удержания формы в течение дня.

Side-Swept Bangs (Косая челка)

Directional blow-dry technique — направленная техника сушки, при которой фен и щетка работают в том направлении, в котором должна лежать челка.

— направленная техника сушки, при которой фен и щетка работают в том направлении, в котором должна лежать челка. Texturizing spray finish — финальное нанесение текстурирующего спрея для создания естественного эффекта.

— финальное нанесение текстурирующего спрея для создания естественного эффекта. Dry shampoo refresh — освежение с помощью сухого шампуня в течение дня для поддержания объема и формы.

Choppy/Textured Bangs (Рваная/текстурированная челка)

Point cutting enhancement — усиление эффекта рваных концов с помощью техники "point cutting" (точечной стрижки).

— усиление эффекта рваных концов с помощью техники "point cutting" (точечной стрижки). Wax or pomade application — нанесение воска или помады для выделения отдельных прядей и создания текстуры.

— нанесение воска или помады для выделения отдельных прядей и создания текстуры. Finger styling with hairdryer — укладка пальцами с феном для создания естественного, небрежного эффекта.

Независимо от типа челки, существуют универсальные советы, которые признаны международным сообществом стилистов:

Heat protectant application — всегда наносите термозащитное средство перед использованием горячих инструментов.

— всегда наносите термозащитное средство перед использованием горячих инструментов. Sectioning for precision — разделяйте челку на секции для более точной укладки.

— разделяйте челку на секции для более точной укладки. Cool shot finish — завершайте укладку "холодным выстрелом" фена для закрепления результата.

— завершайте укладку "холодным выстрелом" фена для закрепления результата. Light-hold hairspray — используйте лак для волос легкой фиксации, чтобы челка выглядела естественно, но держала форму.

Для длительного сохранения укладки англоязычные стилисты рекомендуют технику "setting", которая включает в себя фиксацию челки в нужном положении до полного остывания волос после термического воздействия. Это значительно увеличивает стойкость укладки.