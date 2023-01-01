5 проверенных способов автоматизировать создание requirements.txt

Для кого эта статья:

Python-разработчики на разных уровнях опыта

Специалисты по DevOps и CI/CD

Студенты и обучающиеся в области программирования и разработки веб-приложений Ручное составление списка зависимостей — один из тех скучных процессов, который каждый Python-разработчик стремится автоматизировать. Пропустив всего одну библиотеку в requirements.txt, вы рискуете потратить часы на отладку проекта, который "у вас работал, но не запускается у коллег". К счастью, существуют надёжные инструменты, способные автоматически сформировать корректный список зависимостей, избавив вас от головной боли и потери продуктивности. Рассмотрим пять проверенных методов, которые позволят вам больше никогда не составлять requirements.txt вручную. 🚀

Что такое requirements.txt и зачем его автоматизировать

Файл requirements.txt — это стандартный способ документирования зависимостей Python-проекта. По сути, это обычный текстовый файл, содержащий список пакетов с их версиями, необходимыми для корректной работы вашего приложения. Каждая строка такого файла представляет собой одну зависимость в формате package==version .

Почему так важно автоматизировать создание этого файла? 🤔

Устранение человеческого фактора — ручное составление списка зависимостей чревато ошибками и пропусками

— ручное составление списка зависимостей чревато ошибками и пропусками Экономия времени — в проектах с десятками зависимостей автоматизация экономит часы работы

— в проектах с десятками зависимостей автоматизация экономит часы работы Воспроизводимость окружения — точное указание версий гарантирует идентичность среды разработки и продакшена

— точное указание версий гарантирует идентичность среды разработки и продакшена Управление транзитивными зависимостями — многие библиотеки сами имеют зависимости, отслеживать которые вручную практически невозможно

— многие библиотеки сами имеют зависимости, отслеживать которые вручную практически невозможно Обновление проекта — при добавлении новых функций и библиотек автоматическая генерация избавляет от необходимости вспоминать, что было добавлено

Интересный факт: согласно опросу Python Developers Survey 2022, более 70% разработчиков регулярно используют автоматические инструменты для управления зависимостями вместо ручного редактирования requirements.txt.

Проблема ручного создания Последствия Решение через автоматизацию Забытые зависимости Неработоспособность проекта на других машинах Полный автоматический анализ всех импортов Неточные версии пакетов Конфликты зависимостей, непредсказуемое поведение Точная фиксация версий используемых библиотек Устаревшие зависимости Уязвимости безопасности, отсутствие новых функций Регулярное автоматическое обновление списка Избыточные пакеты Раздутый размер проекта, долгая установка Умный анализ реально используемых библиотек

Алексей Петров, Senior Python Developer Когда-то я потерял целый день, пытаясь понять, почему наш микросервис работал на моей машине, но отказывался запускаться на сервере. Оказалось, я забыл добавить в requirements.txt библиотеку, которую установил локально месяц назад. С тех пор у нас железное правило: никаких ручных правок в файле зависимостей. Мы настроили хук pre-commit, который автоматически обновляет requirements.txt при каждом коммите, если в проекте появились новые импорты. Количество проблем с развертыванием сократилось на 90%, а я больше не получаю паническим сообщений от DevOps посреди ночи.

Стандартный метод: pip freeze для создания requirements.txt

Самый простой и распространенный способ автоматического создания файла requirements.txt — использование встроенной команды pip freeze . Это базовый метод, который знаком практически каждому Python-разработчику, но его применение требует понимания нюансов.

Принцип работы pip freeze прост: команда формирует список всех установленных в текущем Python-окружении пакетов вместе с их версиями. Для сохранения этого списка в файл используется перенаправление вывода:

pip freeze > requirements.txt

Однако у этого метода есть существенный недостаток — pip freeze выводит абсолютно все пакеты из вашего окружения, включая те, которые не используются непосредственно в вашем проекте. Это может привести к "загрязнению" списка зависимостей. 😕

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать виртуальные окружения для каждого проекта:

Создайте виртуальное окружение: python -m venv env Активируйте его: source env/bin/activate (Linux/Mac) или env\Scripts\activate (Windows) Установите только необходимые для проекта пакеты Запустите pip freeze > requirements.txt

Для более продвинутого использования можно применять фильтрацию результатов pip freeze . Например, если вы хотите исключить определенные пакеты:

pip freeze | grep -v "package-to-exclude" > requirements.txt

Или автоматизировать процесс через скрипт Python:

Python Скопировать код import subprocess import sys def generate_requirements(): # Получаем список всех пакетов result = subprocess.run([sys.executable, '-m', 'pip', 'freeze'], capture_output=True, text=True) packages = result.stdout.strip().split('

') # Фильтруем нежелательные пакеты excluded = {'pkg-to-exclude1', 'pkg-to-exclude2'} filtered = [pkg for pkg in packages if not any( pkg.startswith(ex) for ex in excluded)] # Записываем в файл with open('requirements.txt', 'w') as f: f.write('

'.join(filtered)) if __name__ == "__main__": generate_requirements()

Преимущества и недостатки метода pip freeze :

Преимущества Недостатки Встроен в pip, не требует дополнительных инструментов Включает все установленные пакеты, даже неиспользуемые Гарантирует точные версии пакетов Не учитывает только импортируемые библиотеки Работает в любом окружении с Python Требует правильно настроенного виртуального окружения Простота использования Не разделяет основные и dev-зависимости Высокая скорость работы Может включать платформо-зависимые пакеты

Умное управление зависимостями с pipreqs и pip-tools

Хотя pip freeze прост в использовании, его недостаточная "интеллектуальность" побудила сообщество создать более продвинутые решения. Два наиболее популярных из них — это pipreqs и pip-tools , которые подходят к проблеме управления зависимостями с разных сторон. 🧩

Pipreqs: генерация на основе импортов

Pipreqs анализирует импорты в вашем коде и на их основе создает файл requirements.txt, включая только те пакеты, которые действительно используются в проекте. Это решает главную проблему pip freeze — избыточные зависимости.

Установка и использование pipreqs:

Установите пакет: pip install pipreqs Запустите для вашего проекта: pipreqs /path/to/project

Дополнительные опции pipreqs:

--force : перезаписать существующий файл requirements.txt

: перезаписать существующий файл requirements.txt --diff : вывести различия между существующим и новым файлом

: вывести различия между существующим и новым файлом --ignore : игнорировать указанные директории (например, --ignore=venv,tests )

: игнорировать указанные директории (например, ) --encoding : указать кодировку для чтения файлов (по умолчанию utf-8)

Однако pipreqs не всегда может корректно определить все зависимости, особенно если используются динамические импорты или импорты внутри функций.

Pip-tools предлагает двухэтапный подход к управлению зависимостями:

Вы создаете файл requirements.in с основными зависимостями проекта Утилита pip-compile анализирует этот файл и создает полный requirements.txt со всеми транзитивными зависимостями и точными версиями

Установка и базовое использование pip-tools:

Установите пакет: pip install pip-tools Создайте файл requirements.in с основными зависимостями, например:

flask sqlalchemy>=1.4 requests

Скомпилируйте его: pip-compile requirements.in Для установки зависимостей: pip-sync requirements.txt

Преимущество pip-tools в том, что pip-sync не только устанавливает недостающие пакеты, но и удаляет лишние, точно синхронизируя окружение с requirements.txt.

Марина Соколова, DevOps-инженер В нашем проекте мы столкнулись с проблемой "раздувания" Docker-образов из-за излишних зависимостей. При использовании стандартного pip freeze размер образа достигал 1.2 ГБ, что значительно увеличивало время развертывания и потребление ресурсов. После перехода на pipreqs мы смогли сократить список пакетов почти вдвое, а размер контейнера уменьшился до 700 МБ. Более того, мы интегрировали генерацию requirements.txt в CI-пайплайн, который автоматически обновляет зависимости при изменении кода и выдает предупреждение, если обнаруживаются потенциально конфликтующие версии. Время развертывания сократилось на 40%, а количество проблем с зависимостями в тестовой среде — практически до нуля.

Сравнение pipreqs и pip-tools:

Pipreqs идеален для быстрого получения списка зависимостей на основе анализа кода

идеален для быстрого получения списка зависимостей на основе анализа кода Pip-tools лучше подходит для долгосрочного управления проектом с четким контролем над всеми зависимостями, включая транзитивные

Можно даже комбинировать эти инструменты: использовать pipreqs для первоначального создания requirements.in, а затем уточнять его и компилировать с помощью pip-tools. 🔄

Автоматизация через Poetry и Pipenv для современных проектов

Современная Python-разработка всё больше отходит от простых файлов requirements.txt в сторону комплексных инструментов управления зависимостями. Poetry и Pipenv представляют собой следующее поколение систем, объединяющих функции виртуальных окружений и управления пакетами. 🔄

Poetry: полный контроль над проектом

Poetry — это мощный инструмент для управления зависимостями Python, который заменяет стандартную комбинацию setup.py, requirements.txt и virtualenv. Его основное преимущество — декларативный подход к описанию проекта в файле pyproject.toml.

Установка и настройка Poetry:

Установите Poetry: curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - Создайте новый проект: poetry new project-name или инициализируйте в существующем: poetry init Добавьте зависимости: poetry add package-name

Для генерации requirements.txt на основе Poetry используется команда:

poetry export -f requirements.txt --output requirements.txt

Дополнительные опции экспорта:

--without-hashes — исключить хеш-суммы пакетов

— исключить хеш-суммы пакетов --dev — включить dev-зависимости

— включить dev-зависимости --without-dev — исключить dev-зависимости

Poetry автоматически разрешает конфликты зависимостей и создает lock-файл, гарантирующий воспроизводимость среды разработки.

Pipenv: объединение pip и virtualenv

Pipenv — это инструмент, созданный Кеннетом Рейтцем (автором библиотеки Requests), который объединяет pip и virtualenv. Он упрощает управление зависимостями, автоматически создавая и управляя виртуальным окружением.

Использование Pipenv:

Установите Pipenv: pip install pipenv Добавьте зависимости: pipenv install package-name Для dev-зависимостей: pipenv install package-name --dev

Для экспорта в requirements.txt используйте:

pipenv lock -r > requirements.txt

А для dev-зависимостей:

pipenv lock -r --dev > dev-requirements.txt

Сравнение Poetry и Pipenv для автоматического создания requirements.txt:

Характеристика Poetry Pipenv Формат конфигурации pyproject.toml (PEP 517/518) Pipfile и Pipfile.lock Скорость работы Быстрее, особенно при разрешении зависимостей Может работать медленнее на крупных проектах Разделение dev-зависимостей Встроенная поддержка Встроенная поддержка Управление сборкой пакетов Полноценная поддержка Ограниченная поддержка Команда экспорта poetry export -f requirements.txt pipenv lock -r Интеграция с IDE Хорошая поддержка в PyCharm, VS Code Стандартная поддержка в большинстве IDE

Выбор между Poetry и Pipenv часто сводится к предпочтениям команды и требованиям проекта. Poetry лучше подходит для библиотек и пакетов, которые планируется распространять, в то время как Pipenv может быть проще для небольших проектов и начинающих разработчиков.

Автоматизация процесса обновления requirements.txt может быть реализована через хуки системы контроля версий или скрипты. Например, для Poetry можно добавить pre-commit хук:

Bash Скопировать код #!/bin/sh # Сохраняем в .git/hooks/pre-commit poetry export -f requirements.txt --output requirements.txt git add requirements.txt

Интеграция с CI/CD: автоматическая генерация requirements.txt

Автоматизация создания и обновления файла requirements.txt достигает максимальной эффективности при интеграции с системами непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Такой подход избавляет от необходимости вручную запускать команды и гарантирует актуальность списка зависимостей. 🚀

Рассмотрим основные стратегии интеграции с популярными CI/CD платформами.

GitHub Actions

GitHub Actions позволяет легко автоматизировать обновление requirements.txt при каждом пуше или по расписанию.

Пример workflow-файла (.github/workflows/update-requirements.yml):

yaml Скопировать код name: Update Requirements on: push: paths: - '**.py' # Срабатывает при изменении Python-файлов schedule: - cron: '0 0 * * 0' # Еженедельное обновление jobs: update-requirements: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v3 - name: Set up Python uses: actions/setup-python@v4 with: python-version: '3.10' - name: Install dependencies run: | python -m pip install --upgrade pip pip install pipreqs - name: Generate requirements.txt run: | pipreqs . --force - name: Commit changes run: | git config --local user.email "action@github.com" git config --local user.name "GitHub Action" git add requirements.txt git diff --quiet && git diff --staged --quiet || git commit -m "Update requirements.txt" git push

GitLab CI/CD

Аналогичный подход можно применить в GitLab CI/CD, используя файл .gitlab-ci.yml:

yaml Скопировать код stages: - update update_requirements: stage: update image: python:3.10 script: - pip install pipreqs - pipreqs . --force - git config --global user.email "gitlab-ci@example.com" - git config --global user.name "GitLab CI" - git add requirements.txt - git diff --quiet && git diff --staged --quiet || (git commit -m "Update requirements.txt" && git push https://${CI_USERNAME}:${CI_TOKEN}@gitlab.com/${CI_PROJECT_PATH}.git HEAD:${CI_COMMIT_REF_NAME}) only: changes: - "**.py" schedules: - cron: "0 0 * * 0"

Jenkins

Для Jenkins можно создать Pipeline-скрипт, который будет обновлять requirements.txt:

groovy Скопировать код pipeline { agent { docker { image 'python:3.10' } } triggers { cron('0 0 * * 0') // Еженедельное обновление } stages { stage('Update Requirements') { steps { sh 'pip install pipreqs' sh 'pipreqs . --force' withCredentials([usernamePassword(credentialsId: 'git-creds', passwordVariable: 'GIT_PASSWORD', usernameVariable: 'GIT_USERNAME')]) { sh ''' git config user.email "jenkins@example.com" git config user.name "Jenkins" git add requirements.txt git diff --quiet && git diff --staged --quiet || (git commit -m "Update requirements.txt" && git push) ''' } } } } }

Продвинутые стратегии автоматизации

Помимо базовой генерации requirements.txt, в CI/CD пайплайн можно добавить дополнительные шаги:

Проверка безопасности зависимостей — интеграция с инструментами вроде Safety или Snyk

— интеграция с инструментами вроде Safety или Snyk Автоматическое обновление устаревших пакетов — с помощью pip-upgrade или аналогичных инструментов

— с помощью pip-upgrade или аналогичных инструментов Валидация совместимости — тестирование проекта с новыми зависимостями перед коммитом изменений

— тестирование проекта с новыми зависимостями перед коммитом изменений Уведомления команды — отправка сообщений об обновлении зависимостей в Slack или другие системы

Пример расширенного workflow для GitHub Actions с проверкой безопасности:

yaml Скопировать код - name: Check dependencies for security vulnerabilities run: | pip install safety safety check -r requirements.txt

Использование CI/CD для автоматической генерации requirements.txt имеет ряд преимуществ:

Устранение человеческого фактора из процесса

Гарантия актуальности зависимостей

Автоматическое обнаружение проблем с совместимостью

Документированная история изменений зависимостей

Возможность автоматического создания отдельных требований для разных сред (production/staging/development)

Для небольших проектов можно использовать более простой подход с pre-commit хуками:

Bash Скопировать код #!/bin/bash # Сохраните как .git/hooks/pre-commit и сделайте исполняемым (chmod +x) pip-compile requirements.in git add requirements.txt