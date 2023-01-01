At the moment: полное руководство по грамматическим временам

Люди, стремящиеся улучшить навыки грамматики в английском Простая фраза "at the moment" нередко становится камнем преткновения даже для продвинутых изучающих английский язык. Это логическая ловушка — казалось бы, говорим о текущем моменте, значит, нужно настоящее время... но какое именно? 🤔 Правильный выбор грамматического времени с этим выражением не просто академический вопрос, а практическая необходимость для точной передачи мысли. Разберемся с нюансами использования "at the moment", чтобы раз и навсегда убрать этот барьер в вашем английском.

At the Moment: сочетание с Present Continuous

Present Continuous (или Present Progressive) — это классический и наиболее естественный компаньон для фразы "at the moment". Это сочетание передает действие, которое происходит прямо сейчас, в момент речи, что полностью соответствует буквальному значению "at the moment" (в данный момент).

Формула Present Continuous проста: подлежащее + глагол to be (am/is/are) + глагол с окончанием -ing + at the moment.

I am working on a new project at the moment.

She is studying for her exams at the moment.

They are having dinner at the moment.

Ключевой аспект этой конструкции — действие находится в процессе выполнения, оно не завершено и продолжается прямо сейчас. Обратите внимание, что положение "at the moment" в предложении достаточно гибкое:

Начало предложения At the moment, I am preparing dinner. Середина предложения I am, at the moment, preparing dinner. Конец предложения I am preparing dinner at the moment.

Алексей, преподаватель английского языка

На одном из моих уроков с группой среднего уровня возникла интересная ситуация. Студентка Марина, очень грамотная в теории, неизменно использовала Present Simple с фразой "at the moment": "I work on my thesis at the moment". Когда я объяснил, что правильнее сказать "I am working on my thesis at the moment", она искренне удивилась. Оказалось, что в её понимании, раз она регулярно работает над диссертацией, то это привычное действие требует Present Simple. Мы потратили целое занятие на разбор нюанса: даже если действие происходит регулярно, фраза "at the moment" акцентирует внимание на текущем процессе, а не на привычке. Через неделю Марина с гордостью сообщила: "I am understanding this rule at the moment!" — и мы вместе посмеялись над её шуткой, ведь глагол "understand" обычно не используется в Continuous.

Важно помнить о глаголах состояния (stative verbs), которые обычно не используются в форме Continuous даже с "at the moment". К ним относятся глаголы восприятия (believe, know, understand), эмоций (love, hate), обладания (have, own) и другие.

Неправильно: I am knowing the answer at the moment. Правильно: I know the answer at the moment.

Однако существуют исключения из этого правила — некоторые глаголы состояния могут использоваться в форме Continuous, если они выражают временный процесс или изменение состояния:

I am having a great time at the moment. (= experiencing)

She is being very polite at the moment. (= behaving)

Особенности использования Present Simple с at the moment

Хотя Present Continuous является наиболее распространенным выбором для фразы "at the moment", в определенных контекстах Present Simple также может быть уместным и грамматически корректным. 🧐 Этот выбор создает тонкий, но значимый смысловой нюанс.

Present Simple с "at the moment" часто используется в следующих случаях:

Для обозначения временной ситуации, которая отличается от обычной Для описания состояний, а не действий С глаголами, которые редко используются в Continuous форме

Рассмотрим каждый случай подробнее.

Когда мы хотим подчеркнуть, что текущая ситуация отличается от привычной, Present Simple с "at the moment" создает контраст:

I usually work in London, but I work in Manchester at the moment. (Временная ситуация)

She lives in Paris, but at the moment, she stays with her parents. (Контраст с обычным положением дел)

С глаголами состояния (stative verbs) мы обычно используем именно Present Simple, даже когда говорим о текущем моменте:

I need your help at the moment.

She wants to stay alone at the moment.

At the moment, he feels much better.

Глагол состояния С Present Simple Не используется в Continuous believe I believe you at the moment. ✓ belong This book belongs to me at the moment. ✓ cost The course costs $500 at the moment. ✓ hate I hate this situation at the moment. ✓ know I know the truth at the moment. ✓ like She likes the new policy at the moment. ✓ (в британском англ.) love They love the results at the moment. ✓ (в британском англ.)

Однако в современном английском, особенно в американском варианте, границы между глаголами действия и состояния становятся все более размытыми, и многие "традиционные" глаголы состояния теперь могут использоваться с Continuous для выражения эмоциональной окраски или временного состояния.

Present Perfect Continuous для действий в процессе

Сочетание Present Perfect Continuous с фразой "at the moment" создаёт особый временной фрейм, подчёркивающий длительность и незавершённость действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося до настоящего момента. 📈 Это грамматическое время позволяет нам связать прошлое с настоящим и подчеркнуть непрерывность процесса.

Структура такого предложения следующая:

Подлежащее + have/has + been + глагол с -ing + (how long) + at the moment

I have been waiting for you for two hours at the moment.

She has been working on this project since March at the moment.

At the moment, they have been living here for five years.

Важно понимать ключевые отличия использования Present Perfect Continuous с "at the moment" от других времён:

Акцент на продолжительности: Мы подчёркиваем, как долго действие продолжается до текущего момента Незавершённость: Действие не окончено, оно продолжается Связь с настоящим: Часто указывает на результат или влияние на текущую ситуацию

Ирина, методист по английскому языку

Однажды на корпоративном тренинге для международной компании я столкнулась с интересным случаем. Алексей, менеджер среднего звена с продвинутым уровнем английского, упорно использовал Present Continuous в ситуациях, где требовался Present Perfect Continuous. На вопрос "How long have you been working on this problem?" он отвечал "I am working on it for three weeks at the moment".

Когда мы разбирали это на занятии, выяснилось, что Алексей воспринимал фразу "at the moment" как "сигнал" для использования исключительно Present Continuous. После нашего обсуждения он с удивлением осознал, что "at the moment" может сочетаться с разными временами в зависимости от контекста. Я предложила ему мысленно трансформировать "at the moment" в "up until this moment" для случаев, когда требуется Perfect Continuous. Через несколько недель Алексей сообщил, что этот мнемонический приём полностью решил его проблему, и теперь он легко выбирает правильное время с "at the moment".

Обратите внимание на важные нюансы использования Present Perfect Continuous с "at the moment":

Обычно требуется указание времени (for/since): "I have been studying for five hours at the moment."

Подчёркивает усилия или интенсивность: "I have been trying to solve this problem at the moment."

Может указывать на временные результаты действия: "I have been running, so I'm tired at the moment."

В некоторых случаях можно использовать Present Perfect вместо Present Perfect Continuous, особенно с глаголами состояния или когда важен результат, а не процесс:

Сравните:

I have been living here for ten years at the moment. (подчёркивается длительность проживания)

I have lived here for ten years at the moment. (подчёркивается факт проживания)

At the moment в контексте Past Continuous

Когда мы перемещаемся в плоскость рассказа о прошлом, фраза "at the moment" приобретает совершенно иное значение и контекст. В сочетании с Past Continuous она указывает на действие, которое происходило в определенный момент в прошлом. 🕰️ Это создает эффект "стоп-кадра" — мы как будто останавливаем время и рассматриваем происходившее в конкретный момент прошлого.

Структура предложения в этом случае следующая:

Подлежащее + was/were + глагол с -ing + at the moment (+ when...)

I was reading a book at the moment when she called.

They were having dinner at the moment of the earthquake.

At the moment of my arrival, he was sleeping.

В контексте Past Continuous фраза "at the moment" часто требует дополнительного уточнения — когда именно был этот "момент" в прошлом. Это может быть выражено через:

Придаточное предложение с when: "at the moment when..." Существительное с предлогом of: "at the moment of..." Из предыдущего контекста: "It was 8 PM. At the moment, I was preparing dinner."

Важно различать использование "at the moment" в настоящем и прошлом контекстах:

Контекст Время Пример Значение Настоящее Present Continuous I am working at the moment. Происходит сейчас Прошлое Past Continuous I was working at the moment when you called. Происходило в конкретный момент в прошлом Прошлое Past Simple At that moment, I realized my mistake. Точка во времени, когда что-то произошло Прошлое Past Perfect Continuous I had been working for 3 hours at the moment when you called. Действие, которое продолжалось до определённого момента в прошлом

При описании последовательности действий в прошлом, "at the moment" может помочь создать более живую и динамичную картину происходящего:

She entered the room. At the moment, I was writing an email.

The explosion occurred at 3 PM. At the moment, most employees were having lunch.

Обратите внимание, что в повествовании о прошлом иногда используется фраза "at that moment" вместо "at the moment" для большей ясности:

I was walking down the street. At that moment, it started to rain.

He was about to leave. At that moment, his phone rang.

Практические примеры использования at the moment

Для полного освоения использования фразы "at the moment" с различными временами, рассмотрим практические примеры в разных контекстах и ситуациях. 🎯 Умение правильно выбрать время с этой фразой значительно повышает точность и естественность вашей речи на английском языке.

Давайте проанализируем типичные ситуации использования "at the moment":

Рабочая обстановка I'm in a meeting at the moment. Can I call you back later? (Present Continuous — текущее действие)

I usually work from the office, but I work from home at the moment due to the renovation. (Present Simple — временная ситуация, отличающаяся от нормы)

I have been working on this report for five hours at the moment. (Present Perfect Continuous — длительное действие, начавшееся в прошлом) Повседневная жизнь She is cooking dinner at the moment. (Present Continuous — текущее действие)

We live in a small apartment at the moment until our house is ready. (Present Simple — временная ситуация)

They have been waiting for the bus for 30 minutes at the moment. (Present Perfect Continuous — продолжающееся действие) Учебный процесс I am studying for my exams at the moment. (Present Continuous — текущий процесс)

I know the answer at the moment, but I might forget it tomorrow. (Present Simple — текущее состояние)

I have been learning English for five years at the moment. (Present Perfect Continuous — длительный процесс до настоящего момента)

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда выбор времени может изменить смысл высказывания:

"I work on a new project at the moment." (Present Simple — подчёркивается временная ситуация, возможно, в контрасте с обычной работой)

"I am working on a new project at the moment." (Present Continuous — акцент на текущем процессе)

"I have been working on a new project at the moment." (Present Perfect Continuous — подчёркивается длительность работы над проектом до настоящего времени)

При описании событий в прошлом, "at the moment" помогает создать более живую картину:

"I was watching TV at the moment when the power went out." (Past Continuous — действие происходило в конкретный момент прошлого)

"At the moment of the accident, I was crossing the street." (Past Continuous с уточнением момента)

"I had been waiting for two hours at the moment when she finally arrived." (Past Perfect Continuous — продолжительность действия до определённого момента в прошлом)

Для более глубокого понимания, давайте рассмотрим примеры диалогов с использованием "at the moment":

A: Can I talk to Sarah? B: Sorry, she's busy at the moment. She's having a meeting with clients. (Present Continuous)

A: Do you still live downtown? B: No, I live with my parents at the moment while my apartment is being renovated. (Present Simple)

A: You look tired. B: Yes, I have been working overtime at the moment because of the project deadline. (Present Perfect Continuous)

A: Did you hear the noise last night? B: No, I was sleeping at the moment when it happened. (Past Continuous)