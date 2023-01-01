Как объясниться в зарубежной аптеке: гид по медицинскому английскому

Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездки за границу

Люди, сталкивающиеся с медицинскими вопросами во время путешествий

Неподготовленные туристы, нуждающиеся в знаниях о медицинских терминах на английском языке Представьте: вы оказались на улицах Лондона с пульсирующей головной болью, в Таиланде с расстройством желудка или в Германии с неожиданной аллергической реакцией. Тот момент, когда нужно найти аптеку и объяснить свою проблему на английском, может превратиться в настоящее испытание для неподготовленного путешественника. Но что если я скажу, что с правильными знаниями и навыками посещение иностранной аптеки может быть таким же простым, как и дома? Давайте разберемся, как мастерски ориентироваться в медицинском мире за рубежом, избегая языковых барьеров и получая именно то лечение, которое вам необходимо. 🌍💊

Аптека по-английски: основные термины для путешественника

Первое, с чего следует начать подготовку к зарубежной поездке, — это освоение базовой терминологии, связанной с аптеками и медикаментами на английском языке. Знание ключевых слов может значительно упростить процесс поиска необходимых лекарств.

В англоязычных странах аптека обычно называется "pharmacy" или "drugstore" (в США). В Великобритании также можно встретить название "chemist's" или "chemist's shop". Все эти термины относятся к местам, где можно приобрести лекарства, но между ними есть некоторые различия в ассортименте и предлагаемых услугах.

Английский термин Описание Страна распространения Pharmacy Классическая аптека, специализирующаяся на продаже лекарств Повсеместно Drugstore Аптека с расширенным ассортиментом товаров (косметика, продукты и т.д.) США, Канада Chemist's Аптека с фармацевтом-консультантом Великобритания, Австралия Dispensary Место выдачи лекарств по рецептам Повсеместно в медучреждениях

Кроме названия самой аптеки, важно знать основные термины, связанные с лекарствами:

Medicine/Medication — лекарство, медикамент

— лекарство, медикамент Prescription — рецепт от врача

— рецепт от врача Prescription drug — рецептурный препарат

— рецептурный препарат Over-the-counter drug (OTC) — безрецептурный препарат

— безрецептурный препарат Generic drug — дженерик, аналог оригинального препарата

— дженерик, аналог оригинального препарата Pharmacist — фармацевт

— фармацевт Side effects — побочные эффекты

— побочные эффекты Dosage — дозировка

— дозировка Tablet/Pill — таблетка

— таблетка Capsule — капсула

— капсула Syrup — сироп

— сироп Ointment — мазь

— мазь Drops — капли

Анна Петрова, врач-терапевт, специалист по международной медицине Недавно консультировала пациентку, которая во время отпуска в Испании столкнулась с серьезной аллергической реакцией. Она не знала, как правильно объяснить фармацевту свою проблему на английском. В итоге показывала фотографии сыпи на смартфоне и пыталась жестами объяснить, что ей нужно. К счастью, фармацевт попался опытный и сразу понял, что требуется антигистаминный препарат. После этого случая я всегда рекомендую пациентам, выезжающим за границу, заранее подготовить список необходимых лекарств с международными названиями и держать под рукой фото упаковок препаратов, которые они регулярно принимают. Бывало, что простое фото упаковки спасало ситуацию даже в странах, где английский не является основным языком общения.

Как найти аптеку за границей: полезные приложения и сервисы

Поиск ближайшей аптеки в незнакомом городе или стране может вызвать затруднения, особенно если вы не владеете местным языком. К счастью, современные технологии предлагают множество полезных инструментов для решения этой задачи.

Первое и, пожалуй, самое очевидное решение — использовать Google Maps или Apple Maps. В поисковой строке достаточно ввести "pharmacy near me" или "аптека рядом", и карта покажет ближайшие аптеки с указанием режима работы, контактов и отзывов посетителей. 📱

Однако существуют и специализированные приложения, созданные специально для путешественников, нуждающихся в медицинской помощи:

Pharmacy Finder — позволяет найти аптеки в более чем 50 странах мира, включая режим работы и контактные данные

— позволяет найти аптеки в более чем 50 странах мира, включая режим работы и контактные данные Drugs.com Medication Guide — помогает идентифицировать иностранные лекарства и находить их аналоги

— помогает идентифицировать иностранные лекарства и находить их аналоги Tripadvisor — в разделе "Медицина" содержит информацию о аптеках и медицинских учреждениях с отзывами других путешественников

— в разделе "Медицина" содержит информацию о аптеках и медицинских учреждениях с отзывами других путешественников GoodRx — помогает сравнить цены на лекарства в разных аптеках (актуально для США)

— помогает сравнить цены на лекарства в разных аптеках (актуально для США) Translator apps (Google Translate, DeepL) — незаменимы для коммуникации с фармацевтами в неанглоязычных странах

Помимо приложений, полезно знать и визуальные признаки аптек в разных странах:

Зеленый крест — общепринятый символ аптек в большинстве европейских стран

В Италии и Франции аптеки обозначаются зеленым или красным крестом с надписью "Farmacia" или "Pharmacie"

В Великобритании и США аптеки часто являются частью сетевых магазинов (Boots, Walgreens, CVS) и имеют характерные вывески

В Японии аптеки можно узнать по символу 薬 (kanji, означающий "лекарство")

Важно помнить: перед поездкой скачайте необходимые приложения и офлайн-карты региона, который планируете посетить. Это поможет избежать проблем с поиском аптеки в случае отсутствия интернет-соединения.

Английские названия популярных лекарств и их аналоги

Одна из самых распространенных проблем путешественников — непонимание того, как называются привычные лекарства в других странах. Важно помнить, что многие препараты имеют три типа названий: химическое (международное непатентованное название, МНН), торговое (бренд) и обобщенное название группы препаратов.

Знание международного непатентованного названия (МНН) особенно полезно, так как оно универсально во всем мире и помогает найти нужный препарат или его аналог независимо от страны пребывания.

Русское название МНН на английском Популярные торговые названия Применение Парацетамол Paracetamol/Acetaminophen Tylenol, Panadol Жаропонижающее, обезболивающее Ибупрофен Ibuprofen Advil, Nurofen Противовоспалительное, обезболивающее Аспирин Acetylsalicylic acid Aspirin, Bayer Обезболивающее, жаропонижающее Лоперамид Loperamide Imodium При диарее Цетиризин Cetirizine Zyrtec, Reactine Антигистаминное Омепразол Omeprazole Prilosec, Losec При изжоге, язве Дротаверин Drotaverine No-Spa Спазмолитик

При поиске аналогов лекарств полезно знать названия основных лекарственных групп на английском языке:

Painkillers — обезболивающие

— обезболивающие Antipyretics — жаропонижающие

— жаропонижающие Antibiotics — антибиотики

— антибиотики Antihistamines — антигистаминные (от аллергии)

— антигистаминные (от аллергии) Antidiarrheals — противодиарейные средства

— противодиарейные средства Antacids — антациды (от изжоги)

— антациды (от изжоги) Decongestants — средства от заложенности носа

— средства от заложенности носа Laxatives — слабительные

— слабительные Antiseptics — антисептики

Важно помнить, что в некоторых странах даже обычные препараты могут быть доступны только по рецепту. Например, в США и Канаде кодеинсодержащие препараты строго рецептурные, а в некоторых европейских странах антибиотики нельзя купить без рецепта врача.

Михаил Соколов, фармацевт-консультант по международным препаратам Недавно ко мне обратился клиент, вернувшийся из деловой поездки в США. У него случился приступ мигрени, и он отправился в ближайшую аптеку. Привычный к российским реалиям, он попросил "Цитрамон" — комбинированный препарат, содержащий парацетамол, аспирин и кофеин. Фармацевт его, конечно, не понял. Клиент пытался объяснить состав, но в стрессовой ситуации и с головной болью это оказалось сложно. В итоге ему продали обычный парацетамол (Tylenol), который помог слабо. Позже он узнал, что мог попросить Excedrin — американский аналог с похожим составом. Этот случай показателен: даже базовые препараты могут иметь совершенно разные названия в разных странах. Рекомендую всем путешественникам иметь небольшую шпаргалку с МНН привычных лекарств и их зарубежными аналогами. Особенно это касается тех препаратов, которые вы принимаете регулярно или которые могут понадобиться при обострении хронических заболеваний.

Фразы для общения с фармацевтом на английском языке

Эффективное общение с фармацевтом — ключевой навык для получения нужного лекарства за границей. Даже базовое знание специальных фраз может значительно упростить процесс коммуникации и помочь получить необходимую помощь. 🗣️

Вот набор полезных фраз, которые помогут объяснить вашу проблему и получить необходимые лекарства:

Для начала разговора : "Excuse me, could you help me please?" (Извините, не могли бы вы мне помочь?)

: "Excuse me, could you help me please?" (Извините, не могли бы вы мне помочь?) Для описания симптомов : "I have a headache/fever/stomachache/sore throat." (У меня головная боль/температура/боль в животе/боль в горле.)

: "I have a headache/fever/stomachache/sore throat." (У меня головная боль/температура/боль в животе/боль в горле.) При поиске конкретного препарата : "I'm looking for something similar to [название препарата]." (Я ищу что-то похожее на [название препарата].)

: "I'm looking for something similar to [название препарата]." (Я ищу что-то похожее на [название препарата].) При описании длительности симптомов : "I've been feeling like this for [период времени]." (Я чувствую себя так уже [период времени].)

: "I've been feeling like this for [период времени]." (Я чувствую себя так уже [период времени].) При уточнении дозировки : "How often should I take this medication?" (Как часто мне следует принимать это лекарство?)

: "How often should I take this medication?" (Как часто мне следует принимать это лекарство?) При наличии аллергии: "I'm allergic to [название аллергена]." (У меня аллергия на [название аллергена].)

Для более сложных ситуаций полезно знать фразы, связанные с рецептами и особыми условиями:

"Do I need a prescription for this medicine?" (Нужен ли рецепт на это лекарство?)

"I need to refill my prescription." (Мне нужно повторно получить лекарство по рецепту.)

"Is there a generic alternative?" (Есть ли дженерик/более дешевый аналог?)

"I'm pregnant/breastfeeding. Is this medicine safe for me?" (Я беременна/кормлю грудью. Это лекарство безопасно для меня?)

"Should I take this medicine with food or on an empty stomach?" (Я должен принимать это лекарство с едой или на пустой желудок?)

"Are there any side effects I should know about?" (Есть ли побочные эффекты, о которых мне следует знать?)

Если вы не уверены в своих языковых навыках, подготовьте заранее записку с описанием ваших симптомов или названием нужного препарата. Также полезно иметь фотографию упаковки лекарства, которое вы обычно принимаете.

Помните, что большинство фармацевтов в туристических районах говорит на английском языке или хотя бы понимает его на базовом уровне. Если возникают трудности, используйте приложения для перевода или жесты для пояснения своих симптомов.

Советы по покупке лекарств за границей: что учесть

Приобретение лекарств в чужой стране — процесс, требующий особого внимания и предосторожности. Следуя нескольким важным рекомендациям, вы сможете избежать многих проблем и получить именно то лечение, которое вам необходимо. 💼

Перед поездкой:

Соберите аптечку первой помощи с базовыми препаратами, которые могут понадобиться в поездке (обезболивающие, жаропонижающие, средства от аллергии, пластыри) Если у вас есть хронические заболевания, возьмите с собой достаточный запас регулярно принимаемых лекарств Для рецептурных препаратов имейте копию рецепта на английском языке с указанием МНН Изучите правила ввоза лекарств в страну назначения — некоторые препараты могут быть запрещены или ограничены Сделайте фотографии упаковок и инструкций ваших лекарств

Во время покупки лекарств за границей:

Всегда проверяйте дату истечения срока годности препарата Внимательно изучайте состав, особенно если у вас есть аллергия на определенные компоненты Уточняйте дозировку — она может отличаться от привычной вам По возможности покупайте лекарства в крупных аптечных сетях, а не в мелких туристических точках, где выше риск подделок Сохраняйте чеки и упаковки на случай необходимости предъявления их при пересечении границы

Особые случаи и предостережения:

В некоторых странах (особенно в Юго-Восточной Азии и некоторых странах Латинской Америки) можно приобрести рецептурные препараты без рецепта, однако это не означает, что их безопасно принимать без консультации врача

Будьте особенно осторожны с антибиотиками и сильнодействующими обезболивающими — самолечение может привести к серьезным последствиям

Если вам требуется инъекционный препарат, обратитесь в медицинское учреждение, а не пытайтесь делать уколы самостоятельно

При покупке безрецептурных препаратов в неанглоязычных странах используйте переводчик для изучения инструкции

Важно помнить, что медицинское страхование для путешественников часто покрывает не только визиты к врачу, но и приобретение необходимых лекарств по рецепту. Проверьте условия вашей страховки перед поездкой и сохраняйте все медицинские документы и чеки для возможного возмещения расходов.