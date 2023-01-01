80+ способов обсудить погоду на английском: от базовых фраз к идиомам#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Профессионалы, готовящиеся к собеседованиям или международным встречам
Люди, интересующиеся улучшением своих коммуникативных навыков в разговорной речи
Обсуждение погоды — универсальный социальный навык, позволяющий завести разговор в любой точке мира. Но когда дело касается английского языка, ограниченный словарный запас может превратить простую беседу о дожде в настоящее испытание. Представьте: вы на собеседовании в международной компании, и ваш потенциальный работодатель начинает с непринужденного "Terrible weather we're having, isn't it?". Ваш ответ может стать первым шагом к успеху или упущенной возможности. Владение разнообразными выражениями о погоде не только обогащает вашу речь, но и демонстрирует культурную компетентность, столь ценимую в глобальном мире. 🌦️
Базовые термины и выражения о погоде на английском
Освоение базовой погодной лексики — фундамент для свободного общения на английском языке. Начнем с самых распространенных терминов, которые используются в повседневных разговорах и прогнозах погоды.
Общие погодные термины:
- Weather — погода
- Temperature — температура
- Climate — климат
- Forecast — прогноз
- Precipitation — осадки
- Humidity — влажность
- Wind — ветер
- Breeze — легкий ветерок
- Meteorology — метеорология
- Atmospheric pressure — атмосферное давление
Для описания погодных условий в английском языке часто используются следующие конструкции:
- It's + погодное явление (It's sunny/rainy/windy — Солнечно/дождливо/ветрено)
- It's + температура (It's hot/cold/warm — Жарко/холодно/тепло)
- It's + описательное прилагательное (It's lovely/terrible/pleasant — Прекрасная/ужасная/приятная погода)
Рассмотрим основные температурные характеристики, которые помогут точно описать ощущения:
|Английский термин
|Русский перевод
|Пример использования
|Freezing
|Морозный, ледяной
|It's freezing outside! (На улице мороз!)
|Chilly
|Прохладный
|It's a bit chilly today. (Сегодня немного прохладно.)
|Cool
|Свежий, прохладный
|The evenings are getting cool. (Вечера становятся прохладнее.)
|Mild
|Мягкий, умеренный
|We're having a mild winter this year. (В этом году у нас мягкая зима.)
|Warm
|Теплый
|It's warm enough to sit outside. (Достаточно тепло, чтобы сидеть на улице.)
|Hot
|Жаркий
|It's too hot to go running today. (Сегодня слишком жарко для пробежки.)
|Scorching/Boiling
|Палящий, кипящий (очень жаркий)
|It's absolutely scorching today! (Сегодня настоящий зной!)
Для описания облачности и видимости используйте следующие выражения:
- Clear sky — ясное небо
- Partly cloudy — переменная облачность
- Overcast — пасмурно
- Foggy — туманно
- Misty — дымка, легкий туман
- Hazy — мглистый, затуманенный
Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Однажды я готовила студента-инженера к собеседованию в британской компании. Он обладал отличными техническими навыками, но совершенно терялся в повседневном общении. Мы отработали десятки сценариев, но я понимала, что интервьюер наверняка начнет с small talk о погоде.
Накануне интервью в Москве бушевала метель. Мы подготовили несколько естественных фраз: "We're experiencing quite a snowstorm in Moscow", "The weather is absolutely dreadful today", "I hope it clears up soon".
На следующий день мой студент позвонил с радостной новостью — он получил предложение о работе! По его словам, интервью действительно началось с обсуждения московской метели, и благодаря нашей подготовке, он смог поддержать непринужденную беседу, что сразу создало комфортную атмосферу. Этот опыт в очередной раз подтвердил: умение грамотно обсуждать погоду — не просто светская условность, а важный инструмент для установления профессиональных связей.
Описание разных типов погоды и времен года
Умение детально описывать различные погодные условия и сезонные изменения значительно обогащает английскую речь. Рассмотрим специфические термины для каждого типа погоды и времени года. 🌈
Весна (Spring):
- Spring is in the air — Весна в воздухе (ощущается приближение весны)
- The days are getting longer — Дни становятся длиннее
- The trees are budding/blossoming — Деревья распускаются/цветут
- April showers bring May flowers — Апрельские дожди приносят майские цветы
- Changeable weather — Переменчивая погода
- Mild temperatures — Мягкие температуры
Лето (Summer):
- Scorching heat — Палящая жара
- Sweltering day — Знойный день
- Heat wave — Волна жары
- Thunderstorm — Гроза
- Muggy/Humid — Душно/Влажно
- The sun is blazing — Солнце палит
- Dog days of summer — Самые жаркие летние дни
Осень (Autumn/Fall):
- Falling leaves — Опадающие листья
- Indian summer — Бабье лето
- The leaves are turning — Листья меняют цвет
- Crisp morning air — Свежий утренний воздух
- Chilly evenings — Прохладные вечера
- Autumn drizzle — Осенняя морось
Зима (Winter):
- Bitter cold — Лютый холод
- Frosty morning — Морозное утро
- Heavy snowfall — Сильный снегопад
- Blizzard — Метель, вьюга
- Freezing temperatures — Морозные температуры
- Black ice — Гололед
- Wind chill factor — Фактор охлаждения ветром
Для описания осадков используйте следующие выражения:
|Тип осадков
|Легкие осадки
|Умеренные осадки
|Сильные осадки
|Дождь (Rain)
|Drizzle, Light shower
|Steady rain, Rainfall
|Downpour, Torrential rain
|Снег (Snow)
|Light snowfall, Flurries
|Snowfall, Moderate snow
|Heavy snow, Blizzard
|Град (Hail)
|Small hailstones
|Hail
|Severe hail, Hailstorm
|Смешанные осадки
|Sleet (Дождь со снегом)
|Freezing rain (Ледяной дождь)
|Wintry mix (Зимняя смесь осадков)
Для описания экстремальных погодных явлений используйте специальную лексику:
- Hurricane — ураган
- Tornado — торнадо
- Typhoon — тайфун
- Flash flood — внезапное наводнение
- Drought — засуха
- Heatwave — волна жары
- Wildfire — лесной пожар
При описании погоды не забывайте о деталях, которые делают речь более естественной:
- The rain is coming down in sheets — Дождь льет стеной
- The sun is peeking through the clouds — Солнце проглядывает сквозь облака
- We're in for some nasty weather — Нас ждет ненастная погода
- The mercury is rising/falling — Ртутный столбик поднимается/падает (о температуре)
Идиомы и разговорные фразы о климатических условиях
Идиомы и разговорные выражения, связанные с погодой, придают английской речи аутентичность и демонстрируют глубокое владение языком. Многие из этих выражений имеют метафорический смысл и используются в контекстах, не связанных напрямую с погодой. 🌩️
Идиомы, связанные с дождем:
- It's raining cats and dogs — Льет как из ведра (дословно: дождь из кошек и собак)
- To rain on someone's parade — Испортить кому-то праздник, настроение
- Come rain or shine — При любых обстоятельствах (и в дождь, и в солнце)
- Save for a rainy day — Отложить на черный день
- Every cloud has a silver lining — Нет худа без добра (у каждого облака есть серебряная подкладка)
- Right as rain — В полном порядке, здоров как бык
Идиомы, связанные со снегом и холодом:
- To break the ice — Растопить лед, наладить общение
- Cold feet — Трусость, нерешительность (дословно: холодные ноги)
- To get cold shoulder — Встретить холодный прием
- To snowball — Нарастать как снежный ком
- Snowed under — Завален работой (буквально: засыпан снегом)
Идиомы, связанные с солнцем и теплом:
- Make hay while the sun shines — Куй железо, пока горячо (дословно: коси сено, пока светит солнце)
- A place in the sun — Место под солнцем
- The calm before the storm — Затишье перед бурей
- To be under the weather — Плохо себя чувствовать
- To have one's head in the clouds — Витать в облаках
- To chase rainbows — Гоняться за несбыточным (за радугой)
Идиомы о климате и общих погодных условиях:
- A storm in a teacup — Буря в стакане воды
- To weather the storm — Пережить трудности
- To blow hot and cold — Колебаться, быть непоследовательным
- To take a rain check — Отложить на потом
- Fair-weather friend — Ненадежный друг (только в хорошие времена)
- Steal someone's thunder — Перехватить чью-то инициативу
Разговорные выражения для начала беседы о погоде:
- Lovely/Terrible/Awful weather we're having! — Какая прекрасная/ужасная/отвратительная погода!
- Bit nippy today, isn't it? — Сегодня довольно прохладно, не так ли?
- Looks like rain, don't you think? — Похоже на дождь, не думаешь?
- Can you believe this heat? — Ты можешь поверить в такую жару?
- Feels like summer/winter is finally here! — Кажется, лето/зима наконец наступило!
Алексей Смирнов, переводчик международных конференций:
Во время работы на климатическом саммите в Глазго я столкнулся с интересным лингвистическим парадоксом. Выступающий эксперт из США использовал множество идиоматических выражений о погоде в своей речи о глобальном потеплении: "we need to weather the storm together", "we're skating on thin ice", "politicians have their heads in the clouds".
Когда я переводил для русскоязычной делегации, мне приходилось мгновенно находить эквиваленты в русском языке, объясняя метафорический смысл выражений. После выступления ко мне подошёл глава делегации и признался, что именно эти яркие идиомы помогли ему запомнить ключевые тезисы доклада.
Этот случай показал мне, что владение погодными идиомами — не просто языковое украшение, а мощный инструмент для передачи сложных концепций через понятные всем образы. С тех пор я всегда рекомендую своим студентам уделять особое внимание этому пласту лексики, особенно если они планируют работать в международной среде.
Полезные конструкции для прогноза и обсуждения погоды
Для поддержания естественного разговора о погоде и обсуждения прогнозов важно знать специфические конструкции и выражения, используемые носителями языка. Эти фразы помогут вам звучать более аутентично и уверенно. ☔
Фразы для сообщения прогноза погоды:
- According to the forecast... — Согласно прогнозу...
- The weather forecast says... — В прогнозе погоды говорится...
- They're calling for rain tomorrow. — Обещают дождь завтра.
- It's expected to clear up by afternoon. — Ожидается, что прояснится к полудню.
- We're in for some nasty weather this weekend. — Нас ждет ненастная погода на выходных.
- Temperatures are expected to reach/drop to... — Ожидается, что температура достигнет/упадет до...
Выражения с использованием будущих времен:
- It's going to rain later. — Позже пойдет дождь. (Future going to — уверенность)
- The temperature will rise tomorrow. — Завтра температура поднимется. (Future Simple — нейтральное предсказание)
- We're having beautiful weather this weekend. — У нас будет прекрасная погода в выходные. (Present Continuous для запланированных событий)
- It looks like it might snow tonight. — Похоже, сегодня ночью может пойти снег. (модальный глагол might — вероятность)
Конструкции для сравнения погодных условий:
- It's colder/warmer than yesterday. — Сегодня холоднее/теплее, чем вчера.
- It's not as rainy as last week. — Не так дождливо, как на прошлой неделе.
- This is the hottest summer I can remember. — Это самое жаркое лето, которое я могу вспомнить.
- The weather is getting better/worse. — Погода улучшается/ухудшается.
- It's just as cold as it was yesterday. — Так же холодно, как было вчера.
Фразы для выражения реакции на погоду:
- I can't stand this heat/cold! — Я не выношу эту жару/холод!
- I'm freezing/boiling! — Я замерзаю/изнываю от жары!
- This weather is driving me crazy. — Эта погода сводит меня с ума.
- I'm soaked to the skin. — Я промок до нитки.
- I got caught in the rain. — Меня застал дождь.
- The weather is perfect for a picnic/staying in. — Погода идеальна для пикника/того, чтобы остаться дома.
Вопросы о погоде:
- What's the weather like today/in your city? — Какая сегодня погода/погода в твоем городе?
- How's the weather holding up? — Как держится погода?
- Do you think it will rain/snow later? — Думаешь, позже пойдет дождь/снег?
- What's the temperature outside? — Какая температура на улице?
- Have you checked the forecast? — Ты смотрел(а) прогноз погоды?
- Is it always this hot/cold here at this time of year? — Здесь всегда так жарко/холодно в это время года?
Полезные переходные фразы для разговора о погоде:
- Speaking of the weather... — Кстати о погоде...
- Can you believe this weather? — Ты можешь поверить в эту погоду?
- It wasn't like this last year. — В прошлом году было не так.
- I heard the weather is going to change soon. — Я слышал, погода скоро изменится.
- This reminds me of the weather we had in... — Это напоминает мне погоду, которая была в...
Практическое применение погодной лексики в диалогах
Использование погодной лексики в реальных диалогах — ключ к закреплению языковых навыков. Рассмотрим типичные ситуации, в которых вам может понадобиться обсуждать погоду, и примеры соответствующих диалогов. 🗣️
Ситуация 1: Светская беседа с коллегой
You: Morning, Sarah. Terrible weather we're having, isn't it? Sarah: Tell me about it! I got caught in that downpour on my way here. I'm soaked to the skin! You: Oh, that's awful. I heard it's supposed to clear up by lunchtime, though. Sarah: I hope so. I've had enough of these April showers. I'm ready for some actual spring weather. You: Me too. They're calling for sunshine tomorrow. Fingers crossed!
Ситуация 2: В отпуске, разговор с местным жителем
You: Excuse me, is it always this hot here in July? Local: Actually, this is quite mild for us! Wait until August — that's when it gets really scorching. You: Wow! I can't imagine it being any hotter than this. Do you ever get any relief from the heat? Local: We usually get afternoon thunderstorms that cool things down a bit. They typically roll in around 4 pm. You: That's good to know. I'll plan my sightseeing for the morning then. Thanks for the tip!
Ситуация 3: Деловая встреча, начало разговора
Business partner: I hope your journey wasn't too difficult. The weather forecast predicted snow. You: Yes, it was starting to snow when I left the hotel, but I managed to get a taxi right away. I think we're in for quite a blizzard later though. Business partner: I'm afraid you might be right. They've issued a severe weather warning for this evening. You: In that case, perhaps we should keep our meeting fairly brief? I wouldn't want to get stranded here overnight. Business partner: Absolutely. Let's focus on the key points and leave the details for our next meeting.
Ситуация 4: Разговор о погоде по телефону с другом
Friend: Hey, how's the weather there? We've been having a heatwave all week. You: It's quite the opposite here! It's been pouring non-stop for days. Everything is grey and miserable. Friend: That sounds depressing. Is it supposed to improve anytime soon? You: According to the forecast, we should see some sunshine by the weekend. I can't wait! I'm going stir-crazy being cooped up indoors all the time. Friend: I can imagine. Well, if it makes you feel any better, this heat is no picnic either. It's so muggy, I can barely sleep at night. You: I guess the grass is always greener! I'd happily trade some of this rain for a bit of your sunshine.
Ключевые советы для эффективного применения погодной лексики:
- Контекстуализируйте — связывайте погоду с вашими планами или настроением
- Проявляйте эмпатию — реагируйте на жалобы или комментарии собеседника о погоде
- Используйте разнообразную лексику — избегайте повторения одних и тех же слов (вместо "very cold" используйте "freezing", "bitter cold" и т.д.)
- Практикуйте идиомы — они сделают вашу речь более естественной и выразительной
- Задавайте уточняющие вопросы — это показывает заинтересованность и поддерживает разговор
Типичные ошибки, которых следует избегать:
- Использование "very" слишком часто (вместо этого используйте более выразительные слова)
- Неправильное употребление предлогов с погодными явлениями (in the rain, under the sun)
- Путаница между "weather" и "climate" (weather — текущие условия, climate — долгосрочные паттерны)
- Неуместное использование идиом в формальных контекстах
- Чрезмерное акцентирование на погоде в деловых разговорах (должно быть кратким вступлением)
Погода — это не просто тема для светской беседы, но мощный инструмент коммуникации, позволяющий устанавливать контакт в любой языковой среде. Освоив представленные 80+ выражений, вы значительно обогатите свой языковой арсенал и сможете непринужденно поддерживать разговор в различных ситуациях — от неформальной встречи до делового общения. Главное — практика и контекстуальное применение. Слова обретают силу только когда используются в живом общении, поэтому не упускайте возможность обсудить погоду при каждом удобном случае. И помните: в английском языке разговор о погоде — это не просто обмен информацией о температуре за окном, но искусство налаживания человеческих связей.