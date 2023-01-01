Секреты правильного произношения английских звуков: техники, тренировки, результат

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, особенно русскоговорящие

Преподаватели английского языка, желающие улучшить методику teaching

Профессионалы, занимающиеся коммуникацией на английском языке в международной среде Правильное произношение английских звуков — это не просто дополнение к знанию грамматики и словарного запаса, а ключевой элемент успешной коммуникации. Даже идеально выстроенное предложение, произнесенное с сильным акцентом или неправильной артикуляцией звуков, может остаться непонятым собеседником. Согласно исследованиям лингвистов, именно фонетические ошибки вызывают до 65% проблем в понимании речи неносителей языка. Пора раскрыть секреты, которые помогут вам звучать естественно и уверенно — независимо от вашего текущего уровня английского. 🗣️

Особенности английских звуков: что важно знать каждому

Английская фонетика существенно отличается от русской, и это первое, что нужно принять как данность. В английском языке 44 звука (20 гласных и 24 согласных), в то время как в русском всего 36. Это создает первую сложность — некоторые английские звуки просто не имеют аналогов в русском языке.

Вторая особенность — принцип произнесения. В английском языке присутствует явление, которое лингвисты называют "напряженностью". Английские звуки производятся с большей мускульной напряженностью органов речи, чем русские. Это особенно заметно при произнесении согласных звуков.

Александр Петров, фонетист-консультант Когда я начинал преподавать английское произношение, заметил интересную закономерность: студенты, которые уделяли внимание положению языка и губ, прогрессировали значительно быстрее. Одна из моих студенток, Мария, имела проблемы с межзубными звуками /θ/ и /ð/ (как в словах "think" и "this"). Мы стали практиковать простое упражнение: она ставила кончик языка между зубами и дула, создавая характерный шипящий звук. Через неделю ежедневных тренировок перед зеркалом по 5 минут Мария не только освоила эти звуки, но и заметила, что её общая дикция улучшилась. Этот случай убедил меня, что осознанное отношение к артикуляционному аппарату — ключ к правильному произношению.

Третья особенность — различие в базе артикуляции. В английском произношении язык находится в более низком и отодвинутом назад положении, чем при говорении на русском. Губы при произнесении большинства звуков более напряжены и растянуты, а не округлены.

Четвертая особенность — аспирация (придыхание) при произнесении некоторых согласных звуков. Например, звуки [p], [t], [k] в начале ударного слога произносятся с сильным придыханием, которое отсутствует в русском языке.

Особенность английской фонетики Как это влияет на произношение Что делать Большее количество звуков (44 против 36) Необходимость осваивать новые артикуляционные позиции Изучать каждый звук отдельно с помощью фонетических таблиц Повышенная напряженность произношения Русские звуки звучат "расслабленно" по сравнению с английскими Тренировать мышцы артикуляционного аппарата Другая база артикуляции Неестественное звучание при сохранении "русской" позиции языка Практиковать правильное положение языка и губ Аспирация согласных Звучание "без придыхания" воспринимается как акцент Отрабатывать придыхание с помощью бумажки перед ртом

Пятая особенность — отсутствие палатализации (смягчения согласных). В английском языке согласные не смягчаются перед гласными переднего ряда, что составляет существенную проблему для русскоговорящих. 🔤

Гласные и согласные: ключевые отличия от русского языка

Гласные звуки представляют наибольшую трудность для русскоговорящих учеников. В английском языке 20 гласных звуков против 6 в русском. Основное отличие — наличие долгих и кратких гласных, дифтонгов (сочетаний двух гласных звуков) и трифтонгов (сочетаний трех гласных).

Долгота гласных в английском — смыслоразличительный признак. Например, разница между словами "ship" (корабль) и "sheep" (овца) заключается только в долготе гласного звука. Неправильное произнесение долготы может привести к недопониманию.

Еще одна особенность — нейтральный гласный звук шва /ə/. Этот звук встречается в безударных позициях и является самым распространенным звуком в английском языке. В русском языке аналога ему нет.

Что касается согласных, ключевые отличия следующие:

Наличие межзубных звуков /θ/ и /ð/ (как в словах "thin" и "this")

Звук /r/ произносится иначе, чем русское "р" — без вибрации кончика языка

Звук /l/ имеет два варианта произношения: светлый (перед гласными) и тёмный (в конце слога или перед согласными)

Звук /h/ представляет собой простой выдох, в то время как русское "х" — это задненебный согласный

Звук /w/ требует округления и выпячивания губ с последующим их быстрым разведением

Особое внимание стоит обратить на звонкие согласные в конце слов. В русском языке они оглушаются (например, "хлеб" произносится как "хлеп"), а в английском — сохраняют звонкость. Это фундаментальное различие между фонетическими системами двух языков. 🎵

Сложные фонемы: как освоить непривычные звуки

Наибольшую сложность для русскоговорящих представляют те звуки, которые отсутствуют в родном языке. Рассмотрим наиболее проблемные звуки и методы их освоения.

Межзубные звуки /θ/ и /ð часто заменяются русскими "с", "з" или "ф", "в", что является грубой ошибкой. Для правильного произнесения:

Поместите кончик языка между зубами (он должен слегка выступать)

Для глухого /θ/ выдувайте воздух без вибрации голосовых связок

Для звонкого /ð/ добавьте голос (вибрацию в гортани)

Практикуйте с минимальными парами: thin-fin, thin-sin, this-vis, this-zis

Звук /w/ часто заменяется русским "в", что искажает произношение. Техника освоения:

Сложите губы трубочкой, как для произнесения русского "у"

Быстро разведите губы, произнося следующий за /w/ гласный звук

Представьте, что задуваете свечу, одновременно произнося "у"

Тренируйтесь со словами: we, what, when, window, away

Ирина Соколова, преподаватель английской фонетики Работая с бизнес-клиентом Сергеем, который часто проводил видеоконференции с американскими партнерами, я столкнулась с интересной проблемой. Его произношение слов с дифтонгами, особенно /eɪ/ и /aɪ/, было настолько русифицированным, что американцы часто переспрашивали, что он имеет в виду, говоря о "rates" (произносилось как "рэтс") или "price" (звучало как "прайс" с очень коротким "а"). Мы разработали систему тренировок с помощью аудиозаписей его речи. Сергей записывал свою речь, затем мы анализировали ее вместе с записями носителей языка. После 3 недель ежедневных 15-минутных упражнений перед зеркалом с аудиосопровождением, он сам отметил, что коллеги стали реже переспрашивать его во время встреч. Через 2 месяца американский партнер даже спросил, не занимался ли Сергей с коучем по произношению — настолько заметным был прогресс.

Английский звук /r/ кардинально отличается от русского "р". Для его освоения:

Отведите кончик языка назад, не касаясь нёба (ретрофлексная позиция)

Боковые края языка должны касаться верхних задних зубов

Язык должен быть напряжен, но не вибрировать

Практикуйте в словах: right, red, around, very

Звук /ŋ/ (ng), встречающийся в словах типа "singing", "thing", требует особой техники:

Начните произносить звук "н", но прижмите заднюю часть языка к мягкому нёбу

Воздух должен выходить через нос, а не через рот

Тренируйтесь с последовательностями: sing-sink, ring-rink, wing-wink

Сложный звук Типичная ошибка русскоговорящих Метод коррекции /θ/ (th глухой) Замена на "с" или "ф" Кончик языка между зубами, выдох без голоса /ð/ (th звонкий) Замена на "з" или "в" Кончик языка между зубами, выдох с голосом /w/ Замена на "в" Губы трубочкой, быстрое разведение /r/ Русское раскатистое "р" Ретрофлексная позиция языка без вибрации /ŋ/ Произнесение как "нг" (два звука) Блокировка воздуха задней частью языка, выдох через нос

Помните, что освоение непривычных звуков требует времени и систематических тренировок. Наблюдение за артикуляцией носителей языка (через видео с крупным планом губ и рта) может значительно ускорить процесс. 👂

Методики улучшения акцента для разных уровней владения

Подход к совершенствованию произношения должен варьироваться в зависимости от вашего текущего уровня владения языком. Рассмотрим эффективные методики для каждого этапа обучения.

Для начинающих (A1-A2):

Теневое повторение (shadowing) — техника, при которой вы повторяете за носителем языка с минимальной задержкой, стараясь имитировать не только произношение, но и интонацию.

— техника, при которой вы повторяете за носителем языка с минимальной задержкой, стараясь имитировать не только произношение, но и интонацию. Фонетические минимальные пары — тренировка различения близких по звучанию слов: ship-sheep, bed-bad, full-fool.

— тренировка различения близких по звучанию слов: ship-sheep, bed-bad, full-fool. Зеркальная техника — практика произношения перед зеркалом для контроля положения губ и видимых движений артикуляционного аппарата.

— практика произношения перед зеркалом для контроля положения губ и видимых движений артикуляционного аппарата. Метод фонетических ассоциаций — поиск приблизительных аналогов английских звуков в родном языке с последующей корректировкой.

Для среднего уровня (B1-B2):

Аудиозапись собственной речи с последующим анализом и сравнением с эталоном.

с последующим анализом и сравнением с эталоном. Имитация интонационных моделей с помощью визуализации интонационных контуров.

с помощью визуализации интонационных контуров. Техника "чанкинга" — разбиение речи на смысловые группы и работа над их ритмическим и интонационным оформлением.

— разбиение речи на смысловые группы и работа над их ритмическим и интонационным оформлением. Практика связной речи с фокусом на редукцию, ассимиляцию и выпадение звуков в беглой речи.

Для продвинутого уровня (C1-C2):

Техника микро-имитации — детальное копирование мельчайших особенностей произношения носителей языка (включая диалектные особенности).

— детальное копирование мельчайших особенностей произношения носителей языка (включая диалектные особенности). Работа над супрасегментными характеристиками — ударение, ритм, паузация, интонация.

— ударение, ритм, паузация, интонация. Освоение различных стилей речи — формальный, неформальный, академический, с соответствующими фонетическими особенностями.

— формальный, неформальный, академический, с соответствующими фонетическими особенностями. Практика актерского мастерства — полное вживание в роль носителя языка, включая жестикуляцию и мимику.

Независимо от уровня, всем изучающим английское произношение рекомендуется:

Регулярно слушать аутентичную речь (подкасты, фильмы без дубляжа, выступления)

Записывать и анализировать собственную речь

Использовать приложения с функцией распознавания речи для получения обратной связи

Работать с фонетическими транскрипциями при изучении новых слов

Практиковаться в произношении ежедневно хотя бы 10-15 минут

Помните, что работа над акцентом — это марафон, а не спринт. Даже небольшие ежедневные усилия дадут значительный результат при систематическом подходе. 🏆

Эффективные упражнения для тренировки произношения

Практика — ключ к улучшению произношения. Предлагаю набор эффективных упражнений, которые можно выполнять самостоятельно и которые дают заметный результат при регулярном применении.

1. Артикуляционная гимнастика:

Улыбка-трубочка: чередуйте растягивание губ в улыбке и сложение их трубочкой (10-15 повторений)

"Лошадка": прищелкивание языком с постепенным ускорением (20-30 секунд)

"Часики": движение языком из одного угла рта в другой (15-20 повторений)

"Чашечка": формирование углубления в передней части языка (удерживать 5-10 секунд)

Эти упражнения развивают гибкость артикуляционного аппарата и помогают подготовить его к произнесению непривычных звуков.

2. Тренировка отдельных звуков:

Для межзубных /θ/ и /ð/: произносите фразы "This thin thimble" и "Those three brothers" с преувеличенным высовыванием языка

Для /w/: повторяйте "We were walking westwards" с усиленным округлением губ

Для /r/: практикуйте "Around the rugged rocks the ragged rascal ran" с американским ретрофлексным [r]

Для /ŋ/: тренируйтесь с фразой "Singing and thinking about bringing something"

3. Упражнения на долготу гласных:

Произносите пары слов с контрастом долготы: ship-sheep, live-leave, full-fool

Усиливайте контраст, преувеличенно удлиняя долгие гласные и сокращая краткие

Записывайте и сравнивайте с произношением носителей языка

4. Упражнения на связную речь:

Скороговорки: "Peter Piper picked a peck of pickled peppers", "She sells sea shells on the sea shore"

"Peter Piper picked a peck of pickled peppers", "She sells sea shells on the sea shore" Цепочки слов с одинаковым звуком: think-thick-thin-thimble, red-rest-ready-read

think-thick-thin-thimble, red-rest-ready-read Чтение вслух с фокусом на связывание слов: обращайте внимание на явления связывания (linking) между словами

5. Упражнения на интонацию и ритм:

Простукивание ритма: выделяйте ударные слоги хлопками или постукиванием

выделяйте ударные слоги хлопками или постукиванием Чтение поэзии: лимерики и короткие стихи помогают усвоить естественный ритм английского языка

лимерики и короткие стихи помогают усвоить естественный ритм английского языка Имитация интонационных контуров: повторение одной и той же фразы с разной интонацией (утверждение, вопрос, восклицание)

Включайте эти упражнения в свою ежедневную практику, постепенно увеличивая сложность. Хотя бы 15 минут каждый день принесут ощутимый результат через несколько недель. 💪