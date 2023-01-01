30+ видов обуви на английском: полный справочник с фото
Для кого эта статья:
- Работники модной индустрии и дизайнеры обуви
- Студенты и изучающие английский язык
Те, кто занимаются международной торговлей и e-commerce
Правильное название обуви на английском часто становится языковым барьером даже для тех, кто свободно говорит на нем. Представьте: вы ищете конкретную модель в зарубежном интернет-магазине или объясняете стилисту, какую обувь хотите под новый наряд — без точной терминологии это превращается в игру "угадай по описанию". Справочник с 30+ английскими терминами для разных видов обуви с фотографиями решает эту проблему раз и навсегда. Запоминая визуальные образы вместе с их названиями, вы обогащаете свой словарный запас практичными терминами, которые пригодятся как в повседневном общении, так и в профессиональной сфере моды. 👞👠
Английские названия обуви: почему важно знать терминологию
Знание английских названий обуви выходит далеко за рамки простого расширения словарного запаса. Это ключ к точной коммуникации в профессиональной среде, особенно для работников модной индустрии, переводчиков и международных байеров. При поиске обуви в зарубежных интернет-магазинах знание точных терминов существенно экономит время — вместо просмотра десятков страниц вы сразу находите нужную модель.
Для студентов, изучающих английский язык, терминология обуви становится частью культурного контекста. Многие модели имеют исторические корни или географическую привязку: oxford shoes происходят из Оксфордского университета, chelsea boots стали популярными в лондонском районе Челси, а espadrilles пришли к нам из Испании.
Марина Соколова, преподаватель английского для специалистов fashion-индустрии
Однажды ко мне обратилась студентка Ольга, которая устроилась на работу в международный обувной бренд. На первой же встрече с иностранными партнерами она попала в неловкую ситуацию: не смогла обсудить новую коллекцию из-за незнания терминологии. "Я просто кивала и улыбалась, когда они говорили о разнице между mules и slides, а о penny loafers я вообще слышала впервые", — призналась она. Мы составили для нее специальный словарь с фотографиями 50 видов обуви. Через месяц Ольга уверенно вела переговоры и даже вносила предложения по обновлению ассортимента, чем заслужила уважение коллег. Именно тогда я поняла, что просто изучение слов недостаточно — нужна визуальная привязка и понимание контекста использования каждой модели.
Интересно отметить, что многие английские термины для обуви стали интернациональными и используются в модной индустрии разных стран без перевода. Например, слова "sneakers", "loafers" или "chelsea boots" часто употребляются в русском языке в оригинальном написании.
Знание специфической терминологии обуви также повышает вашу профессиональную ценность в следующих сферах:
- Индустрия моды и дизайна обуви
- Международная торговля и e-commerce
- Перевод и локализация каталогов и сайтов
- Журналистика и блоггинг о моде
- Кино и театральное искусство (для костюмеров)
Рассмотрим базовую классификацию обуви на английском языке:
|Категория обуви
|Примеры английских терминов
|Характерные особенности
|Повседневная обувь
|Sneakers, loafers, slip-ons, moccasins
|Комфорт, практичность, универсальность
|Классическая обувь
|Oxfords, brogues, derbies, monk straps
|Элегантность, формальность, традиционный дизайн
|Сезонная обувь
|Boots, sandals, flip-flops, rain boots
|Адаптация к погодным условиям
|Спортивная обувь
|Running shoes, cleats, ski boots, climbing shoes
|Функциональность для конкретного вида спорта
Повседневная обувь на английском языке: от кроссовок до мокасин
Повседневная обувь составляет основу гардероба современного человека. Именно эти модели мы носим чаще всего, поэтому знание их правильных английских названий особенно полезно. 👟
Sneakers (кроссовки) — универсальная спортивная обувь на гибкой подошве. В британском английском часто используется термин trainers. В зависимости от дизайна различают:
- High-tops — высокие кроссовки, закрывающие лодыжку
- Low-tops — низкие кроссовки
- Slip-on sneakers — кроссовки без шнуровки
Loafers (лоферы) — туфли без шнуровки с характерным швом на верхней части. Подвиды лоферов включают:
- Penny loafers — с декоративной кожаной полоской на подъеме, имеющей прорезь (изначально для монетки)
- Tassel loafers — с декоративными кисточками
- Horsebit loafers — с металлической пряжкой в форме лошадиных удил (популяризированы брендом Gucci)
Moccasins (мокасины) — мягкие кожаные туфли с характерным швом на носке, изначально созданные коренными американцами. В отличие от лоферов, имеют более гибкую структуру и обычно шьются из одного куска кожи.
Slip-ons — общий термин для любой обуви без застежек и шнуровки, которую легко надевать и снимать. Сюда относятся многие повседневные модели:
- Espadrilles (эспадрильи) — легкая обувь с верхом из текстиля и подошвой из плетеной джутовой веревки
- TOMS — брендовое название, ставшее нарицательным для легких текстильных слипонов с эластичной вставкой
- Vans — еще одно брендовое название, часто используемое для обозначения кеды-слипона с резиновой подошвой
Алексей Кравцов, байер международного обувного ритейлера
Работая с зарубежными поставщиками, я часто сталкиваюсь с необходимостью точного определения моделей обуви. Помню случай, когда неправильный перевод чуть не привел к серьезной ошибке в закупке. Мы заказывали партию "мокасин" для летней коллекции, но в переписке использовали термин "loafers" вместо "moccasins". В результате получили более формальные модели, не соответствующие нашей концепции легкой летней обуви. Этот опыт научил меня создавать детальные брифы с фотографиями и точными английскими терминами. Теперь у нас есть специальный справочник с визуальными примерами, и мы всегда уточняем, какой именно тип обуви имеем в виду. Это кажется мелочью, но когда речь идет о закупке тысяч пар, правильная терминология экономит огромные суммы и нервы.
Boat shoes (топсайдеры) — кожаные или замшевые туфли с не оставляющей следов резиновой подошвой и шнуровкой, проходящей через боковые стороны. Изначально созданы для яхтсменов.
Ballet flats (балетки) — плоские женские туфли с закругленным носком, вдохновленные обувью для балета.
Bucks — повседневные туфли из замши (обычно белой или светло-коричневой) на резиновой подошве.
При описании повседневной обуви часто используются следующие характеристики:
|Английский термин
|Перевод
|Описание
|Upper
|Верх обуви
|Видимая часть обуви, закрывающая ногу
|Outsole
|Подошва
|Внешняя часть, контактирующая с землей
|Insole
|Стелька
|Внутренняя часть, на которую опирается стопа
|Heel
|Каблук
|Приподнятая часть в задней части подошвы
|Toe box
|Носочная часть
|Передняя часть обуви, закрывающая пальцы
Классические модели обуви: английская терминология с фото
Классическая обувь требует особой точности в терминологии, поскольку отличия между моделями часто кроются в нюансах конструкции. Такая обувь обычно изготавливается из натуральной кожи и является неотъемлемой частью формального и делового стиля. 🥿
Oxford shoes (оксфорды) — элегантные туфли с закрытой шнуровкой, где боковые части верха пришиты под передней частью (союзкой). Ключевые особенности:
- "Closed lacing system" (закрытая шнуровка) — основной отличительный признак
- Минималистичный, элегантный дизайн
- Традиционно считаются самой формальной обувью для мужчин
Derby shoes (дерби) — в отличие от оксфордов, имеют открытую шнуровку, где боковые части верха пришиты поверх передней части. Они:
- Более универсальны в носке
- Подходят для широкой стопы
- Немного менее формальны, чем оксфорды
Brogue shoes (броги) — туфли с характерной перфорацией (отверстиями) на коже. Могут быть как в стиле оксфордов, так и дерби. По степени декорирования различают:
- Quarter brogues — минимальная перфорация только на линии мыска
- Semi-brogues — перфорация на мыске и вдоль швов
- Full brogues (или Wingtips) — с W-образным узором на носке и обширной перфорацией
- Longwing brogues — где W-образный узор продолжается по всей длине обуви
Monk straps (монки) — туфли без шнуровки, с одной или несколькими пряжками:
- Single monk — с одной пряжкой
- Double monk — с двумя пряжками
- Triple monk — с тремя пряжками (встречаются реже)
Spectator shoes (спектаторы) — двуцветные туфли, обычно в комбинации белого с черным или коричневым. Популярны в стиле винтаж и часто ассоциируются с 1920-30-ми годами.
Chelsea boots (челси) — элегантные полусапоги без шнуровки с эластичными вставками по бокам и петлей на заднике. Отличаются:
- Облегающей формой
- Закругленным или слегка заостренным носком
- Невысоким каблуком (около 2-3 см)
Wholecut shoes — туфли, выполненные из единого куска кожи с минимумом швов, что делает их особенно изысканными и дорогими в производстве.
Cap toe shoes — туфли с отдельно нашитым мыском, создающим четкую горизонтальную линию на передней части обуви. Могут быть в стиле оксфордов или дерби.
При описании классической обуви важно обращать внимание на следующие детали:
- Toe shape (форма носка): round (круглый), square (квадратный), chisel (скошенный), pointed (заостренный)
- Heel height (высота каблука): low (низкий), medium (средний), high (высокий)
- Leather finish (отделка кожи): patent (лакированная), full-grain (с естественной текстурой), suede (замша), burnished (полированная)
Сезонная обувь: зимние и летние виды обуви на английском
Сезонная обувь адаптирована к определенным погодным условиям, обеспечивая комфорт и защиту. Знание правильных английских названий особенно полезно при путешествиях и шоппинге в разных климатических зонах. ❄️☀️
Зимняя обувь (Winter Footwear)
Snow boots (снегоступы) — высокие, водонепроницаемые сапоги, предназначенные для ходьбы по снегу:
- Часто имеют толстую изолированную подкладку
- Рельефная подошва обеспечивает хорошее сцепление со снегом и льдом
- Обычно изготавливаются из водонепроницаемых материалов
Mukluks (муклуки) — традиционные арктические сапоги, изначально созданные инуитами:
- Мягкие, теплые, часто с меховой отделкой
- Современные версии обычно имеют водонепроницаемую подошву
Winter boots (зимние сапоги) — общий термин для утепленной обуви:
- Insulated boots — сапоги с теплоизоляцией
- Fur-lined boots — сапоги с меховой подкладкой
- Shearling boots — сапоги с подкладкой из овчины
Chukka boots (чакка) — короткие ботинки до лодыжки с 2-3 парами отверстий для шнуровки. Зимние версии часто имеют утепленную подкладку.
Combat boots (военные ботинки) — прочные ботинки в военном стиле, часто с утепленной подкладкой для зимнего сезона.
Летняя обувь (Summer Footwear)
Sandals (сандалии) — открытая обувь, состоящая из подошвы и ремешков:
- Gladiator sandals — с множеством ремешков, охватывающих стопу и голень
- T-strap sandals — с ремешком в форме буквы T
- Ankle-strap sandals — с ремешком вокруг щиколотки
Flip-flops (вьетнамки) — самая простая форма сандалий с Y-образным ремешком между пальцами. В Великобритании часто называются thongs.
Slides (слайды) — открытые сандалии с широкой полосой через подъем стопы, без задника и застежек.
Mules (мюли) — туфли с закрытым носком и открытой пяткой, без ремешков вокруг лодыжки.
Slingbacks (слингбэки) — туфли с ремешком вокруг пятки, но закрытым носком.
Espadrilles (эспадрильи) — легкая обувь с верхом из ткани и подошвой из натуральной веревки.
Huaraches (уарачи) — мексиканские плетеные сандалии из тонких кожаных ремешков.
Демисезонная обувь (Mid-Season Footwear)
Rain boots или Wellington boots (резиновые сапоги) — водонепроницаемые сапоги, обычно из резины или ПВХ, предназначенные для защиты от дождя и грязи.
Duck boots (утиные ботинки) — гибрид кожаных ботинок с резиновым низом, предназначенный для слякоти и дождя.
Сравнение обуви для разных сезонов:
|Сезон
|Ключевые характеристики обуви
|Популярные модели
|Зима
|Теплоизоляция, водонепроницаемость, нескользящая подошва
|Snow boots, winter boots, insulated combat boots
|Весна/Осень
|Водостойкость, универсальность, средняя теплозащита
|Chelsea boots, ankle boots, rain boots, chukka boots
|Лето
|Вентиляция, легкость, открытый дизайн
|Sandals, flip-flops, espadrilles, boat shoes, mules
Специальная и спортивная обувь: английские термины с иллюстрациями
Специальная и спортивная обувь разрабатывается с учетом конкретных активностей и требований. Точное знание английской терминологии особенно важно для спортсменов, тренеров и любителей активного образа жизни. 🏃♂️⚽
Спортивная обувь (Sports Footwear)
Running shoes (беговые кроссовки) — легкие кроссовки с амортизацией для бега:
- Trail running shoes — для бега по пересеченной местности с усиленным протектором
- Cushioned running shoes — с максимальной амортизацией для дальних дистанций
- Stability running shoes — с поддержкой стопы для бегунов с пронацией
Cross-training shoes (кроссовки для кросс-тренинга) — универсальная обувь для различных видов тренировок в спортзале.
Basketball shoes (баскетбольные кроссовки) — высокие кроссовки с хорошей фиксацией голеностопа и амортизацией для прыжков.
Tennis shoes (теннисные кроссовки) — с плоской подошвой для устойчивости и боковой поддержкой для резких движений.
Football/Soccer cleats (футбольные бутсы) — с шипами для лучшего сцепления с травой:
- Firm ground cleats (FG) — для сухих натуральных полей
- Soft ground cleats (SG) — для мокрых, грязных полей
- Artificial ground cleats (AG) — для искусственного покрытия
- Indoor soccer shoes — для игры в зале
Cycling shoes (велообувь) — жесткая обувь с креплениями для педалей:
- Road cycling shoes — легкие, с жесткой подошвой для шоссейного велоспорта
- Mountain bike shoes — более прочные, с протектором для горного велоспорта
Golf shoes (обувь для гольфа) — с шипами или текстурированной подошвой для устойчивости во время свинга.
Специализированная обувь (Specialized Footwear)
Hiking boots (треккинговые ботинки) — прочная обувь для пеших походов:
- Lightweight hiking shoes — легкие ботинки для несложных маршрутов
- Backpacking boots — тяжелые ботинки для длительных походов с рюкзаком
- Approach shoes — гибрид треккинговых ботинок и скальных туфель
Climbing shoes (скальные туфли) — тесно прилегающие туфли с липкой резиновой подошвой для скалолазания.
Work boots (рабочие ботинки) — прочная защитная обувь:
- Steel-toe boots — с металлическим подноском для защиты пальцев
- Waterproof work boots — водонепроницаемые рабочие ботинки
- Electrical hazard boots — с защитой от поражения электрическим током
Bowling shoes (обувь для боулинга) — с гладкой подошвой на одной ноге и тормозящей на другой.
Dance shoes (танцевальная обувь) — различные типы в зависимости от стиля танца:
- Ballet slippers — мягкие туфли для балета
- Pointe shoes — пуанты для классического балета
- Character shoes — туфли с каблуком для характерных танцев
- Ballroom shoes — туфли для бальных танцев
- Tap shoes — туфли с металлическими набойками для степа
Wrestling shoes (борцовки) — легкие, тонкие и гибкие ботинки с высоким голенищем для борьбы.
Boxing shoes (боксерки) — высокие, легкие ботинки с тонкой подошвой для маневренности на ринге.
Ice skates (коньки) — ботинки с металлическим лезвием для катания по льду:
- Figure skates — фигурные коньки с зубцами на носке
- Hockey skates — хоккейные коньки без зубцов
- Speed skates — беговые коньки с длинным лезвием
Словарь технических терминов спортивной обуви:
- Midsole — промежуточная подошва, обеспечивающая амортизацию
- Outsole — внешняя подошва, контактирующая с поверхностью
- Upper — верхняя часть обуви
- Tongue — язычок (часть обуви под шнуровкой)
- Heel counter — задник, поддерживающий пятку
- Toe box — носочная часть, защищающая пальцы
Каждая пара обуви — это история, рассказанная на универсальном языке моды. Зная правильные английские термины для различных видов обуви, вы не просто обогащаете свой словарный запас — вы получаете ключ к точной коммуникации в международном контексте. Эти знания сделают ваши покупки осознаннее, общение точнее, а профессиональные возможности шире. Используйте этот справочник как отправную точку и продолжайте исследовать удивительный мир обувной терминологии, где каждое название несет в себе культурный код, функциональность и стиль.