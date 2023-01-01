30+ видов обуви на английском: полный справочник с фото

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники модной индустрии и дизайнеры обуви

Студенты и изучающие английский язык

Те, кто занимаются международной торговлей и e-commerce Правильное название обуви на английском часто становится языковым барьером даже для тех, кто свободно говорит на нем. Представьте: вы ищете конкретную модель в зарубежном интернет-магазине или объясняете стилисту, какую обувь хотите под новый наряд — без точной терминологии это превращается в игру "угадай по описанию". Справочник с 30+ английскими терминами для разных видов обуви с фотографиями решает эту проблему раз и навсегда. Запоминая визуальные образы вместе с их названиями, вы обогащаете свой словарный запас практичными терминами, которые пригодятся как в повседневном общении, так и в профессиональной сфере моды. 👞👠

Английские названия обуви: почему важно знать терминологию

Знание английских названий обуви выходит далеко за рамки простого расширения словарного запаса. Это ключ к точной коммуникации в профессиональной среде, особенно для работников модной индустрии, переводчиков и международных байеров. При поиске обуви в зарубежных интернет-магазинах знание точных терминов существенно экономит время — вместо просмотра десятков страниц вы сразу находите нужную модель.

Для студентов, изучающих английский язык, терминология обуви становится частью культурного контекста. Многие модели имеют исторические корни или географическую привязку: oxford shoes происходят из Оксфордского университета, chelsea boots стали популярными в лондонском районе Челси, а espadrilles пришли к нам из Испании.

Марина Соколова, преподаватель английского для специалистов fashion-индустрии Однажды ко мне обратилась студентка Ольга, которая устроилась на работу в международный обувной бренд. На первой же встрече с иностранными партнерами она попала в неловкую ситуацию: не смогла обсудить новую коллекцию из-за незнания терминологии. "Я просто кивала и улыбалась, когда они говорили о разнице между mules и slides, а о penny loafers я вообще слышала впервые", — призналась она. Мы составили для нее специальный словарь с фотографиями 50 видов обуви. Через месяц Ольга уверенно вела переговоры и даже вносила предложения по обновлению ассортимента, чем заслужила уважение коллег. Именно тогда я поняла, что просто изучение слов недостаточно — нужна визуальная привязка и понимание контекста использования каждой модели.

Интересно отметить, что многие английские термины для обуви стали интернациональными и используются в модной индустрии разных стран без перевода. Например, слова "sneakers", "loafers" или "chelsea boots" часто употребляются в русском языке в оригинальном написании.

Знание специфической терминологии обуви также повышает вашу профессиональную ценность в следующих сферах:

Индустрия моды и дизайна обуви

Международная торговля и e-commerce

Перевод и локализация каталогов и сайтов

Журналистика и блоггинг о моде

Кино и театральное искусство (для костюмеров)

Рассмотрим базовую классификацию обуви на английском языке:

Категория обуви Примеры английских терминов Характерные особенности Повседневная обувь Sneakers, loafers, slip-ons, moccasins Комфорт, практичность, универсальность Классическая обувь Oxfords, brogues, derbies, monk straps Элегантность, формальность, традиционный дизайн Сезонная обувь Boots, sandals, flip-flops, rain boots Адаптация к погодным условиям Спортивная обувь Running shoes, cleats, ski boots, climbing shoes Функциональность для конкретного вида спорта

Повседневная обувь на английском языке: от кроссовок до мокасин

Повседневная обувь составляет основу гардероба современного человека. Именно эти модели мы носим чаще всего, поэтому знание их правильных английских названий особенно полезно. 👟

Sneakers (кроссовки) — универсальная спортивная обувь на гибкой подошве. В британском английском часто используется термин trainers. В зависимости от дизайна различают:

High-tops — высокие кроссовки, закрывающие лодыжку

— высокие кроссовки, закрывающие лодыжку Low-tops — низкие кроссовки

— низкие кроссовки Slip-on sneakers — кроссовки без шнуровки

Loafers (лоферы) — туфли без шнуровки с характерным швом на верхней части. Подвиды лоферов включают:

Penny loafers — с декоративной кожаной полоской на подъеме, имеющей прорезь (изначально для монетки)

— с декоративной кожаной полоской на подъеме, имеющей прорезь (изначально для монетки) Tassel loafers — с декоративными кисточками

— с декоративными кисточками Horsebit loafers — с металлической пряжкой в форме лошадиных удил (популяризированы брендом Gucci)

Moccasins (мокасины) — мягкие кожаные туфли с характерным швом на носке, изначально созданные коренными американцами. В отличие от лоферов, имеют более гибкую структуру и обычно шьются из одного куска кожи.

Slip-ons — общий термин для любой обуви без застежек и шнуровки, которую легко надевать и снимать. Сюда относятся многие повседневные модели:

Espadrilles (эспадрильи) — легкая обувь с верхом из текстиля и подошвой из плетеной джутовой веревки

(эспадрильи) — легкая обувь с верхом из текстиля и подошвой из плетеной джутовой веревки TOMS — брендовое название, ставшее нарицательным для легких текстильных слипонов с эластичной вставкой

— брендовое название, ставшее нарицательным для легких текстильных слипонов с эластичной вставкой Vans — еще одно брендовое название, часто используемое для обозначения кеды-слипона с резиновой подошвой

Алексей Кравцов, байер международного обувного ритейлера Работая с зарубежными поставщиками, я часто сталкиваюсь с необходимостью точного определения моделей обуви. Помню случай, когда неправильный перевод чуть не привел к серьезной ошибке в закупке. Мы заказывали партию "мокасин" для летней коллекции, но в переписке использовали термин "loafers" вместо "moccasins". В результате получили более формальные модели, не соответствующие нашей концепции легкой летней обуви. Этот опыт научил меня создавать детальные брифы с фотографиями и точными английскими терминами. Теперь у нас есть специальный справочник с визуальными примерами, и мы всегда уточняем, какой именно тип обуви имеем в виду. Это кажется мелочью, но когда речь идет о закупке тысяч пар, правильная терминология экономит огромные суммы и нервы.

Boat shoes (топсайдеры) — кожаные или замшевые туфли с не оставляющей следов резиновой подошвой и шнуровкой, проходящей через боковые стороны. Изначально созданы для яхтсменов.

Ballet flats (балетки) — плоские женские туфли с закругленным носком, вдохновленные обувью для балета.

Bucks — повседневные туфли из замши (обычно белой или светло-коричневой) на резиновой подошве.

При описании повседневной обуви часто используются следующие характеристики:

Английский термин Перевод Описание Upper Верх обуви Видимая часть обуви, закрывающая ногу Outsole Подошва Внешняя часть, контактирующая с землей Insole Стелька Внутренняя часть, на которую опирается стопа Heel Каблук Приподнятая часть в задней части подошвы Toe box Носочная часть Передняя часть обуви, закрывающая пальцы

Классические модели обуви: английская терминология с фото

Классическая обувь требует особой точности в терминологии, поскольку отличия между моделями часто кроются в нюансах конструкции. Такая обувь обычно изготавливается из натуральной кожи и является неотъемлемой частью формального и делового стиля. 🥿

Oxford shoes (оксфорды) — элегантные туфли с закрытой шнуровкой, где боковые части верха пришиты под передней частью (союзкой). Ключевые особенности:

"Closed lacing system" (закрытая шнуровка) — основной отличительный признак

Минималистичный, элегантный дизайн

Традиционно считаются самой формальной обувью для мужчин

Derby shoes (дерби) — в отличие от оксфордов, имеют открытую шнуровку, где боковые части верха пришиты поверх передней части. Они:

Более универсальны в носке

Подходят для широкой стопы

Немного менее формальны, чем оксфорды

Brogue shoes (броги) — туфли с характерной перфорацией (отверстиями) на коже. Могут быть как в стиле оксфордов, так и дерби. По степени декорирования различают:

Quarter brogues — минимальная перфорация только на линии мыска

— минимальная перфорация только на линии мыска Semi-brogues — перфорация на мыске и вдоль швов

— перфорация на мыске и вдоль швов Full brogues (или Wingtips ) — с W-образным узором на носке и обширной перфорацией

(или ) — с W-образным узором на носке и обширной перфорацией Longwing brogues — где W-образный узор продолжается по всей длине обуви

Monk straps (монки) — туфли без шнуровки, с одной или несколькими пряжками:

Single monk — с одной пряжкой

— с одной пряжкой Double monk — с двумя пряжками

— с двумя пряжками Triple monk — с тремя пряжками (встречаются реже)

Spectator shoes (спектаторы) — двуцветные туфли, обычно в комбинации белого с черным или коричневым. Популярны в стиле винтаж и часто ассоциируются с 1920-30-ми годами.

Chelsea boots (челси) — элегантные полусапоги без шнуровки с эластичными вставками по бокам и петлей на заднике. Отличаются:

Облегающей формой

Закругленным или слегка заостренным носком

Невысоким каблуком (около 2-3 см)

Wholecut shoes — туфли, выполненные из единого куска кожи с минимумом швов, что делает их особенно изысканными и дорогими в производстве.

Cap toe shoes — туфли с отдельно нашитым мыском, создающим четкую горизонтальную линию на передней части обуви. Могут быть в стиле оксфордов или дерби.

При описании классической обуви важно обращать внимание на следующие детали:

Toe shape (форма носка): round (круглый), square (квадратный), chisel (скошенный), pointed (заостренный)

(форма носка): round (круглый), square (квадратный), chisel (скошенный), pointed (заостренный) Heel height (высота каблука): low (низкий), medium (средний), high (высокий)

(высота каблука): low (низкий), medium (средний), high (высокий) Leather finish (отделка кожи): patent (лакированная), full-grain (с естественной текстурой), suede (замша), burnished (полированная)

Сезонная обувь: зимние и летние виды обуви на английском

Сезонная обувь адаптирована к определенным погодным условиям, обеспечивая комфорт и защиту. Знание правильных английских названий особенно полезно при путешествиях и шоппинге в разных климатических зонах. ❄️☀️

Зимняя обувь (Winter Footwear)

Snow boots (снегоступы) — высокие, водонепроницаемые сапоги, предназначенные для ходьбы по снегу:

Часто имеют толстую изолированную подкладку

Рельефная подошва обеспечивает хорошее сцепление со снегом и льдом

Обычно изготавливаются из водонепроницаемых материалов

Mukluks (муклуки) — традиционные арктические сапоги, изначально созданные инуитами:

Мягкие, теплые, часто с меховой отделкой

Современные версии обычно имеют водонепроницаемую подошву

Winter boots (зимние сапоги) — общий термин для утепленной обуви:

Insulated boots — сапоги с теплоизоляцией

— сапоги с теплоизоляцией Fur-lined boots — сапоги с меховой подкладкой

— сапоги с меховой подкладкой Shearling boots — сапоги с подкладкой из овчины

Chukka boots (чакка) — короткие ботинки до лодыжки с 2-3 парами отверстий для шнуровки. Зимние версии часто имеют утепленную подкладку.

Combat boots (военные ботинки) — прочные ботинки в военном стиле, часто с утепленной подкладкой для зимнего сезона.

Летняя обувь (Summer Footwear)

Sandals (сандалии) — открытая обувь, состоящая из подошвы и ремешков:

Gladiator sandals — с множеством ремешков, охватывающих стопу и голень

— с множеством ремешков, охватывающих стопу и голень T-strap sandals — с ремешком в форме буквы T

— с ремешком в форме буквы T Ankle-strap sandals — с ремешком вокруг щиколотки

Flip-flops (вьетнамки) — самая простая форма сандалий с Y-образным ремешком между пальцами. В Великобритании часто называются thongs.

Slides (слайды) — открытые сандалии с широкой полосой через подъем стопы, без задника и застежек.

Mules (мюли) — туфли с закрытым носком и открытой пяткой, без ремешков вокруг лодыжки.

Slingbacks (слингбэки) — туфли с ремешком вокруг пятки, но закрытым носком.

Espadrilles (эспадрильи) — легкая обувь с верхом из ткани и подошвой из натуральной веревки.

Huaraches (уарачи) — мексиканские плетеные сандалии из тонких кожаных ремешков.

Демисезонная обувь (Mid-Season Footwear)

Rain boots или Wellington boots (резиновые сапоги) — водонепроницаемые сапоги, обычно из резины или ПВХ, предназначенные для защиты от дождя и грязи.

Duck boots (утиные ботинки) — гибрид кожаных ботинок с резиновым низом, предназначенный для слякоти и дождя.

Сравнение обуви для разных сезонов:

Сезон Ключевые характеристики обуви Популярные модели Зима Теплоизоляция, водонепроницаемость, нескользящая подошва Snow boots, winter boots, insulated combat boots Весна/Осень Водостойкость, универсальность, средняя теплозащита Chelsea boots, ankle boots, rain boots, chukka boots Лето Вентиляция, легкость, открытый дизайн Sandals, flip-flops, espadrilles, boat shoes, mules

Специальная и спортивная обувь: английские термины с иллюстрациями

Специальная и спортивная обувь разрабатывается с учетом конкретных активностей и требований. Точное знание английской терминологии особенно важно для спортсменов, тренеров и любителей активного образа жизни. 🏃‍♂️⚽

Спортивная обувь (Sports Footwear)

Running shoes (беговые кроссовки) — легкие кроссовки с амортизацией для бега:

Trail running shoes — для бега по пересеченной местности с усиленным протектором

— для бега по пересеченной местности с усиленным протектором Cushioned running shoes — с максимальной амортизацией для дальних дистанций

— с максимальной амортизацией для дальних дистанций Stability running shoes — с поддержкой стопы для бегунов с пронацией

Cross-training shoes (кроссовки для кросс-тренинга) — универсальная обувь для различных видов тренировок в спортзале.

Basketball shoes (баскетбольные кроссовки) — высокие кроссовки с хорошей фиксацией голеностопа и амортизацией для прыжков.

Tennis shoes (теннисные кроссовки) — с плоской подошвой для устойчивости и боковой поддержкой для резких движений.

Football/Soccer cleats (футбольные бутсы) — с шипами для лучшего сцепления с травой:

Firm ground cleats (FG) — для сухих натуральных полей

— для сухих натуральных полей Soft ground cleats (SG) — для мокрых, грязных полей

— для мокрых, грязных полей Artificial ground cleats (AG) — для искусственного покрытия

— для искусственного покрытия Indoor soccer shoes — для игры в зале

Cycling shoes (велообувь) — жесткая обувь с креплениями для педалей:

Road cycling shoes — легкие, с жесткой подошвой для шоссейного велоспорта

— легкие, с жесткой подошвой для шоссейного велоспорта Mountain bike shoes — более прочные, с протектором для горного велоспорта

Golf shoes (обувь для гольфа) — с шипами или текстурированной подошвой для устойчивости во время свинга.

Специализированная обувь (Specialized Footwear)

Hiking boots (треккинговые ботинки) — прочная обувь для пеших походов:

Lightweight hiking shoes — легкие ботинки для несложных маршрутов

— легкие ботинки для несложных маршрутов Backpacking boots — тяжелые ботинки для длительных походов с рюкзаком

— тяжелые ботинки для длительных походов с рюкзаком Approach shoes — гибрид треккинговых ботинок и скальных туфель

Climbing shoes (скальные туфли) — тесно прилегающие туфли с липкой резиновой подошвой для скалолазания.

Work boots (рабочие ботинки) — прочная защитная обувь:

Steel-toe boots — с металлическим подноском для защиты пальцев

— с металлическим подноском для защиты пальцев Waterproof work boots — водонепроницаемые рабочие ботинки

— водонепроницаемые рабочие ботинки Electrical hazard boots — с защитой от поражения электрическим током

Bowling shoes (обувь для боулинга) — с гладкой подошвой на одной ноге и тормозящей на другой.

Dance shoes (танцевальная обувь) — различные типы в зависимости от стиля танца:

Ballet slippers — мягкие туфли для балета

— мягкие туфли для балета Pointe shoes — пуанты для классического балета

— пуанты для классического балета Character shoes — туфли с каблуком для характерных танцев

— туфли с каблуком для характерных танцев Ballroom shoes — туфли для бальных танцев

— туфли для бальных танцев Tap shoes — туфли с металлическими набойками для степа

Wrestling shoes (борцовки) — легкие, тонкие и гибкие ботинки с высоким голенищем для борьбы.

Boxing shoes (боксерки) — высокие, легкие ботинки с тонкой подошвой для маневренности на ринге.

Ice skates (коньки) — ботинки с металлическим лезвием для катания по льду:

Figure skates — фигурные коньки с зубцами на носке

— фигурные коньки с зубцами на носке Hockey skates — хоккейные коньки без зубцов

— хоккейные коньки без зубцов Speed skates — беговые коньки с длинным лезвием

Словарь технических терминов спортивной обуви:

Midsole — промежуточная подошва, обеспечивающая амортизацию

— промежуточная подошва, обеспечивающая амортизацию Outsole — внешняя подошва, контактирующая с поверхностью

— внешняя подошва, контактирующая с поверхностью Upper — верхняя часть обуви

— верхняя часть обуви Tongue — язычок (часть обуви под шнуровкой)

— язычок (часть обуви под шнуровкой) Heel counter — задник, поддерживающий пятку

— задник, поддерживающий пятку Toe box — носочная часть, защищающая пальцы