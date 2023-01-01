Полное руководство по прилагательным английского языка: виды, порядок

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык, стремящиеся улучшить свои навыки владения прилагательными.

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для своих уроков.

Переводчики, желающие повысить качество своих переводов и избегать типичных ошибок. Прилагательные — это строительные блоки выразительной речи, позволяющие превратить сухое "дом" в "величественный викторианский особняк" или обычный "день" в "утомительный понедельник". Без них английский язык был бы лишен красок и нюансов, столь необходимых для точной передачи мыслей и эмоций. Многие изучающие язык спотыкаются именно на прилагательных: путаются в порядке слов, неправильно образуют степени сравнения или неуместно используют их в речи. Этот гид раскрывает все тонкости английских прилагательных, от базовых правил до исключений, которые помогут вам говорить и писать с уверенностью эксперта. 🔍

Сущность и роль прилагательных в английском языке

Прилагательные (adjectives) — часть речи, описывающая существительные и местоимения, придавая им характеристики, качества или состояния. В английском языке они выполняют критическую функцию, добавляя глубину и точность описаниям. В отличие от русского языка, английские прилагательные не склоняются по родам, числам и падежам — они всегда остаются неизменными независимо от существительного, которое описывают.

Существуют две основные позиции прилагательных в предложении:

Атрибутивная позиция : когда прилагательное стоит перед существительным — beautiful garden (красивый сад)

: когда прилагательное стоит перед существительным — beautiful garden (красивый сад) Предикативная позиция: когда прилагательное стоит после глагола-связки — The garden is beautiful (Сад красивый)

Некоторые прилагательные могут использоваться только в одной из этих позиций. Например, слово "afraid" (испуганный) употребляется только предикативно: The child is afraid, но не an afraid child.

Функция прилагательных Пример Эффект в речи Уточнение I need the red folder. Конкретизация объекта среди подобных Эмоциональная окраска It was a terrifying experience. Передача эмоционального восприятия Субъективная оценка She wore a gorgeous dress. Выражение личного мнения о качестве Объективная характеристика This is a wooden table. Обозначение материальных свойств

Алексей Петров, преподаватель английского языка Я никогда не забуду одного студента, который готовился к международному экзамену. Его письменные работы были содержательными, но читались как техническая документация — сухо и безжизненно. "Проблема в отсутствии прилагательных", — сказал я ему. Мы начали эксперимент: переписывали его тексты, добавляя точные прилагательные. "Город" превратился в "оживленный космополитичный мегаполис", а "книга" стала "увлекательным историческим романом". Через месяц такой практики его балл за письменную часть вырос с 6.5 до 8.0 по шкале IELTS — прилагательные буквально трансформировали его английский. Этот случай доказывает: умелое использование прилагательных — не просто декоративный элемент, а мощный инструмент коммуникации.

Классификация английских прилагательных по типам

Английские прилагательные разделяются на несколько типов в зависимости от их значения, происхождения и грамматических особенностей. Понимание этой классификации поможет правильно использовать их в речи. 📊

1. Описательные прилагательные (Descriptive Adjectives) — наиболее распространенный тип, указывающий на качества и свойства предметов:

Качественные (Qualitative) : описывают признаки, которые могут проявляться в большей или меньшей степени — big (большой), smart (умный), beautiful (красивый)

: описывают признаки, которые могут проявляться в большей или меньшей степени — big (большой), smart (умный), beautiful (красивый) Относительные (Relational): указывают на материал, происхождение, назначение — wooden (деревянный), annual (ежегодный), medical (медицинский)

2. Притяжательные прилагательные (Possessive Adjectives) — показывают принадлежность: my (мой), your (твой), his (его), her (её), its (его/её для неодушевленных), our (наш), their (их)

3. Указательные прилагательные (Demonstrative Adjectives) — указывают на конкретные предметы: this (этот), that (тот), these (эти), those (те)

4. Числительные прилагательные (Numeral Adjectives) — обозначают количество или порядок:

Количественные (Cardinal) : one (один), two (два), three (три)

: one (один), two (два), three (три) Порядковые (Ordinal): first (первый), second (второй), third (третий)

5. Неопределенные прилагательные (Indefinite Adjectives) — указывают на неточное количество или качество: some (некоторые), any (любые), many (многие), few (несколько)

6. Вопросительные прилагательные (Interrogative Adjectives) — используются для формирования вопросов: which (который), what (какой)

7. По форме прилагательные делятся на:

Простые (Simple) : состоят из одного корня — good, bad, tall

: состоят из одного корня — good, bad, tall Производные (Derivative) : образованы с помощью аффиксов — careful, useless, impossible

: образованы с помощью аффиксов — careful, useless, impossible Составные (Compound): состоят из двух или более основ — blue-eyed, good-looking, duty-free

8. По сочетаемости:

Ограниченного употребления : используются только в атрибутивной позиции — main (главный), mere (простой)

: используются только в атрибутивной позиции — main (главный), mere (простой) Предикативные : используются только после глагола-связки — afraid (испуганный), alive (живой)

: используются только после глагола-связки — afraid (испуганный), alive (живой) Универсальные: могут использоваться в обеих позициях — happy, tall, beautiful

Правила согласования и порядок прилагательных

Одно из главных преимуществ английских прилагательных — отсутствие необходимости согласования их с существительными по роду, числу и падежу. Однако при использовании нескольких прилагательных возникает другая сложность — их правильный порядок. В английском языке существует строгая последовательность расположения прилагательных перед существительным, которая звучит для носителя языка "правильно", хотя многие даже не осознают это правило. 🔄

Стандартный порядок прилагательных таков:

Мнение/оценка (opinion): beautiful, lovely, awful Размер (size): large, tiny, enormous Возраст (age): old, young, new, ancient Форма (shape): round, square, oval Цвет (color): red, blue, pale Происхождение (origin): British, Japanese, urban Материал (material): wooden, plastic, cotton Предназначение (purpose): cooking (as in "cooking oil"), sleeping (as in "sleeping bag")

Например: A beautiful large old rectangular black Italian wooden dining table (Красивый большой старый прямоугольный черный итальянский деревянный обеденный стол).

Для запоминания этого порядка можно использовать мнемоническую фразу "OSASCOMP" (Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose).

Екатерина Волкова, переводчик Мой первый серьезный перевод был технической документацией к промышленному оборудованию. Когда я встретила фразу "large round stainless steel processing tank", у меня возник соблазн перевести дословно по русской логике: "стальной круглый большой технологический резервуар". Но что-то подсказывало мне, что порядок прилагательных звучит неестественно. Я проконсультировалась с англоязычным редактором, и он объяснил мне правило OSASCOMP. После этого случая я составила для себя шпаргалку с порядком прилагательных и всегда держу её под рукой во время работы. Удивительно, но даже опытные переводчики часто ошибаются с порядком прилагательных при переводе с русского на английский. А ведь именно такие детали выдают неносителя языка даже при блестящем владении грамматикой и лексикой!

Существуют также специальные случаи, когда прилагательные меняют своё значение в зависимости от позиции:

Прилагательное Перед существительным После существительного present the present situation (текущая ситуация) He was present at the meeting. (Он присутствовал на встрече.) responsible a responsible person (ответственный человек) The manager is responsible for the project. (Менеджер отвечает за проект.) concerned a concerned parent (обеспокоенный родитель) The issue concerned was resolved. (Рассматриваемая проблема была решена.) involved an involved explanation (сложное объяснение) The people involved were questioned. (Причастные люди были допрошены.)

Некоторые прилагательные, как правило составные, требуют использования дефиса:

Прилагательные, обозначающие цвет: blue-green (сине-зеленый), reddish-brown (красновато-коричневый)

Составные числительные в роли прилагательных: twenty-five-year-old (двадцатипятилетний)

Прилагательные, образованные от существительных с предлогами: up-to-date (современный), off-the-record (неофициальный)

Степени сравнения: формы и особые случаи

Качественные прилагательные в английском языке имеют три степени сравнения: положительную (positive), сравнительную (comparative) и превосходную (superlative). Именно здесь проявляется гибкость и одновременно сложность английской грамматики, так как существуют разные способы образования степеней сравнения. 📏

Способы образования степеней сравнения:

Односложные и некоторые двусложные прилагательные образуют степени сравнения с помощью суффиксов -er для сравнительной и -est для превосходной степени: tall (высокий) → taller (выше) → the tallest (самый высокий)

smart (умный) → smarter (умнее) → the smartest (самый умный) Многосложные прилагательные (три и более слога) и многие двусложные образуют степени сравнения с помощью слов more (более) и most (наиболее): beautiful (красивый) → more beautiful (более красивый) → the most beautiful (самый красивый)

interesting (интересный) → more interesting (более интересный) → the most interesting (самый интересный) Двусложные прилагательные могут образовывать степени сравнения обоими способами, в зависимости от их окончания и ударения: С суффиксами -er/-est: прилагательные, оканчивающиеся на -y, -le, -er, -ow или с ударением на втором слоге

С more/most: прилагательные с другими окончаниями и ударением на первом слоге

Орфографические особенности при образовании степеней сравнения:

Если прилагательное оканчивается на -e, добавляется только -r/-st: nice → nicer → the nicest

Если прилагательное оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, согласная удваивается: big → bigger → the biggest

Если прилагательное оканчивается на -y с предшествующей согласной, y меняется на i: happy → happier → the happiest

Неправильные формы степеней сравнения:

good (хороший) → better (лучше) → the best (лучший)

bad (плохой) → worse (хуже) → the worst (худший)

many/much (много) → more (больше) → the most (больше всего)

little (мало) → less (меньше) → the least (меньше всего)

far (далекий) → farther/further (более далекий) → the farthest/furthest (самый далекий)

Структуры сравнения в английском языке:

Сравнение равенства: as + прилагательное + as She is as tall as her mother. (Она такая же высокая, как её мать.)

as + прилагательное + as She is as tall as her mother. (Она такая же высокая, как её мать.) Сравнение неравенства: not as/so + прилагательное + as This book is not as interesting as that one. (Эта книга не такая интересная, как та.)

not as/so + прилагательное + as This book is not as interesting as that one. (Эта книга не такая интересная, как та.) Сравнение с использованием сравнительной степени: прилагательное в сравнительной степени + than He is taller than his brother. (Он выше своего брата.)

прилагательное в сравнительной степени + than He is taller than his brother. (Он выше своего брата.) Выражение параллельного изменения: the + сравнительная степень..., the + сравнительная степень... The more you practice, the better you become. (Чем больше ты практикуешься, тем лучше становишься.)

Особые случаи:

Усиление степеней сравнения: much/far/a lot + сравнительная степень: much taller (намного выше)

by far + превосходная степень: by far the best (безусловно лучший) Ослабление степеней сравнения: a bit/slightly/a little + сравнительная степень: a bit more expensive (немного дороже) Сравнение с отрицательным значением: less + прилагательное + than: less important than (менее важный, чем)

the least + прилагательное: the least interesting (наименее интересный)

Практическое применение прилагательных в речи

Правильное использование прилагательных — ключ к выразительной и точной коммуникации на английском языке. Эта часть речи позволяет передать тончайшие нюансы смысла и создать яркие образы в сознании собеседника. Рассмотрим практические рекомендации и примеры, которые помогут поднять ваш уровень владения прилагательными. 🎯

Контекстуальная уместность прилагательных

Выбор подходящих прилагательных зависит от контекста общения:

Формальный контекст (деловые письма, академические тексты) требует нейтральных и точных прилагательных: significant (значительный), appropriate (соответствующий), relevant (актуальный)

(деловые письма, академические тексты) требует нейтральных и точных прилагательных: significant (значительный), appropriate (соответствующий), relevant (актуальный) Неформальный контекст (разговорная речь, блоги) допускает более эмоционально окрашенные прилагательные: awesome (потрясающий), cool (крутой), terrific (замечательный)

(разговорная речь, блоги) допускает более эмоционально окрашенные прилагательные: awesome (потрясающий), cool (крутой), terrific (замечательный) Художественные тексты приветствуют образные и необычные прилагательные: ethereal (эфирный), mesmerizing (завораживающий), iridescent (переливающийся)

Избегайте излишнего использования прилагательных

Перегруженность текста прилагательными может создать впечатление многословности и неконкретности. Следуйте принципу: "Одно точное прилагательное лучше, чем три посредственных".

Сравните:

❌ The very big, extremely tall, really huge building impressed me. (Очень большое, чрезвычайно высокое, действительно огромное здание произвело на меня впечатление.)

✅ The colossal skyscraper impressed me. (Колоссальный небоскреб произвел на меня впечатление.)

Используйте градацию прилагательных

Знание синонимичных прилагательных разной интенсивности позволит точнее выражать мысли:

Для описания температуры: cool → cold → freezing (прохладный → холодный → ледяной)

cool → cold → freezing (прохладный → холодный → ледяной) Для описания размера: tiny → small → medium → large → enormous (крошечный → маленький → средний → большой → огромный)

tiny → small → medium → large → enormous (крошечный → маленький → средний → большой → огромный) Для описания красоты: pretty → beautiful → gorgeous → stunning (симпатичный → красивый → великолепный → сногсшибательный)

Устойчивые сочетания с прилагательными

Некоторые прилагательные образуют устойчивые словосочетания, которые необходимо запоминать целиком:

Прилагательное + предлог: afraid of (бояться чего-либо), interested in (интересоваться чем-либо), familiar with (знакомый с чем-либо)

afraid of (бояться чего-либо), interested in (интересоваться чем-либо), familiar with (знакомый с чем-либо) Прилагательное + существительное: heavy traffic (плотное движение), fatal error (фатальная ошибка), sound advice (разумный совет)

Эвфемизмы и дипломатичность

В определенных ситуациях прямолинейные прилагательные могут звучать грубо. Научитесь использовать более мягкие альтернативы:

Вместо "fat" (толстый) → "overweight" (с избыточным весом) или "full-figured" (полный)

Вместо "stupid" (глупый) → "uninformed" (неосведомленный) или "confused" (сбитый с толку)

Вместо "old" (старый) в отношении людей → "mature" (зрелый) или "senior" (пожилой)

Практические упражнения для совершенствования навыка

Замена базовых прилагательных: найдите более точные синонимы для общих прилагательных (good, bad, nice). Сортировка прилагательных: расположите несколько прилагательных в правильном порядке перед существительным. Описание фотографий: практикуйте использование разнообразных прилагательных, описывая изображения. Перефразирование предложений: замените наречия и существительные на конструкции с прилагательными, где это возможно.

Обогащение словарного запаса прилагательных

Систематически расширяйте свой арсенал прилагательных, изучая тематические группы:

Прилагательные для описания характера: ambitious (амбициозный), considerate (внимательный к другим), diligent (прилежный)

ambitious (амбициозный), considerate (внимательный к другим), diligent (прилежный) Прилагательные для описания атмосферы: cozy (уютный), tense (напряженный), serene (безмятежный)

cozy (уютный), tense (напряженный), serene (безмятежный) Прилагательные для описания вкуса: tangy (терпкий), bland (пресный), succulent (сочный)