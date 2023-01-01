Падежи в английском языке: простая система для русскоговорящих

Для кого эта статья:

Для русскоговорящих студентов, изучающих английский язык

Для начинающих изучающих английский, которые испытывают трудности с падежами

Для преподавателей английского языка, ищущих педагогические приемы для улучшения обучения Открывать для себя грамматику нового языка — всё равно что учиться играть в незнакомую игру. Падежи в английском языке напоминают шахматные фигуры: их немного, но каждая имеет собственные правила движения по доске предложения. И если в русском языке перед вами 6 полноценных падежей с разнообразными окончаниями, то английский предлагает упрощенную систему из трех "игроков". Давайте разберемся, как работает эта система, почему она вызывает затруднения у русскоговорящих студентов, и как научиться применять её без ошибок. Освоив эту базовую грамматическую тему, вы заложите крепкий фундамент для дальнейшего изучения языка и избежите множества досадных промахов в речи. 🧩

Основы английских падежей для начинающих

Если вы только начинаете изучать английский язык, то понятие падежей может показаться сложным. Однако в английском грамматическая система значительно проще, чем в русском — здесь всего три падежа:

Именительный падеж (Nominative/Subjective Case) — используется для подлежащего в предложении

— используется для подлежащего в предложении Объектный падеж (Objective/Accusative Case) — используется для дополнения

— используется для дополнения Притяжательный падеж (Possessive/Genitive Case) — выражает принадлежность

Эта трехчастная система касается прежде всего местоимений, поскольку большинство существительных в английском не изменяют форму в зависимости от падежа. Исключением является притяжательный падеж, где к существительному добавляется апостроф и s ('s).

Главная сложность для русскоговорящих студентов заключается в перестройке мышления — нам нужно отказаться от привычки искать шесть падежей с изменяющимися окончаниями. Вместо этого в английском мы следим за порядком слов и используем предлоги.

Падеж Функция в предложении Пример Именительный Подлежащее (кто выполняет действие) She reads books. Объектный Дополнение (на кого направлено действие) John likes her. Притяжательный Выражение принадлежности Her book is interesting.

Чтобы лучше понять эту концепцию, рассмотрим простое предложение: "She gave him her book." Здесь "she" — именительный падеж (подлежащее), "him" — объектный падеж (косвенное дополнение), а "her" — притяжательный падеж (показывает, чья книга).

Для закрепления материала попробуйте определить падежи в следующих предложениях:

They visited us yesterday. His car is new. The teacher gave them homework.

В первом предложении "they" — именительный падеж, "us" — объектный. Во втором "his" — притяжательный. В третьем "the teacher" — именительный, "them" — объектный.

Александра Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать, у меня была студентка Марина, которая постоянно делала ошибки в английских предложениях, хотя прекрасно знала правила русской грамматики. Она говорила: "I gave book him" вместо "I gave him the book", пытаясь применить логику русских падежей.

Мы разработали для нее специальную методику: представить, что английское предложение — это поезд, где каждый вагончик имеет строго определенное место. Подлежащее (именительный падеж) всегда стоит в начале, за ним идет глагол, потом косвенное дополнение (кому/чему), потом прямое дополнение (кого/что). Через месяц практики с визуализацией "грамматического поезда" Марина перестала путаться в порядке слов и падежах!

Падежная система в английском и русском: отличия

Сравнение падежных систем русского и английского языков помогает понять, почему русскоговорящие студенты порой испытывают затруднения. Основное различие кроется в количестве падежей и способе их выражения. 🔄

Характеристика Русский язык Английский язык Количество падежей 6 (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный) 3 (именительный, объектный, притяжательный) Способ выражения Через окончания существительных и прилагательных Через порядок слов и предлоги (для существительных); изменение формы (для местоимений) Роль в грамматике Основной способ выражения синтаксических отношений Второстепенный элемент (основным является строгий порядок слов)

В русском языке мы привыкли, что значение предложения часто определяется окончаниями слов. Например, в предложениях «Мама любит дочь» и «Маму любит дочь» смысл полностью меняется из-за изменения падежных форм. В английском же языке порядок слов фиксированный, и именно он определяет роли участников ситуации: "Mother loves daughter" и "Daughter loves mother" — два разных предложения с противоположным смыслом.

Вот как соотносятся русские и английские падежи:

Именительный падеж в русском соответствует именительному в английском (I, you, she, he, it, we, they)

соответствует именительному в английском (I, you, she, he, it, we, they) Винительный и дательный падежи в русском соответствуют объектному в английском (me, you, her, him, it, us, them)

соответствуют объектному в английском (me, you, her, him, it, us, them) Родительный падеж в русском частично соответствует притяжательному в английском (my, your, her, his, its, our, their)

частично соответствует притяжательному в английском (my, your, her, his, its, our, their) Творительный и предложный падежи в русском передаются в английском с помощью предлогов с местоимениями в объектном падеже (with me, about you, by him, и т.д.)

Чтобы проиллюстрировать эти различия, рассмотрим предложение на русском языке и его перевод на английский:

"Я дал книгу Марии." — "I gave the book to Maria."

В русском предложении "книгу" стоит в винительном падеже, а "Марии" — в дательном. В английском же "the book" и "Maria" не меняют форму, но их функции выражаются через порядок слов и предлог "to".

Это фундаментальное различие требует от русскоговорящих студентов "перезагрузки" мышления: вместо того, чтобы подбирать правильные окончания, нужно фокусироваться на порядке слов и правильном выборе предлогов.

Именительный падеж: правила и особенности

Именительный падеж (Nominative или Subjective Case) в английском языке используется преимущественно для обозначения подлежащего — того, кто выполняет действие в предложении. Это базовая, словарная форма местоимений и существительных. 🎯

Местоимения в именительном падеже:

I (я)

You (ты/вы)

He (он)

She (она)

It (оно)

We (мы)

They (они)

Особенности использования именительного падежа:

Подлежащее в активных предложениях: She writes poetry. (Она пишет поэзию.) Подлежащее в пассивных предложениях: They were invited to the party. (Они были приглашены на вечеринку.) После глагола "to be" в значении "это есть": The winner is she. (Победитель — она.) В сравнительных конструкциях с "as" и "than": He runs faster than I. (Он бегает быстрее, чем я.)

Важно отметить, что в последних двух случаях в разговорной речи часто используют объектный падеж (me, him, her), хотя с точки зрения формальной грамматики это считается неверным. Например, "The winner is her" или "He runs faster than me" можно услышать даже от носителей языка.

Особое внимание следует обратить на именительный падеж в коротких ответах:

"Who sent this email?" — "I." (Кто отправил это письмо? — Я.) — формальный ответ

"Who wants ice cream?" — "Me!" (Кто хочет мороженого? — Я!) — неформальный, но распространенный ответ

Распространенные ошибки при использовании именительного падежа:

Ошибки в составных подлежащих: "Me and John went to the cinema" (неправильно) вместо "John and I went to the cinema" (правильно). Опущение подлежащего: В русском часто опускаем подлежащее ("Пойду в магазин"), в английском это недопустимо ("I will go to the store"). Неправильный выбор между who/whom: "Who" — именительный падеж, "whom" — объектный. "Who called you?" (правильно), но "Whom did you call?" (правильно).

Максим Соколов, репетитор по подготовке к международным экзаменам

Работая с учениками, готовящимися к IELTS, я заметил интересную закономерность. Даже продвинутые студенты часто ошибаются в письменных эссе, используя "me and my friends" вместо грамматически правильного "my friends and I".

Однажды на занятии с группой из пяти студентов я придумал простой лайфхак. Я назвал это "правилом вежливости" — когда мы говорим о себе и других, мы всегда ставим себя последними, как при пропускании в дверь. Кроме того, мы проверяем грамматическую правильность, мысленно убирая других людей из предложения. Никто ведь не скажет "Me went to the cinema", правильно? Значит, и "Me and John went" тоже неверно. Этот простой мнемонический приём помог моим ученикам повысить баллы в разделе "Grammar" на 0,5-1 пункт!

Объектный падеж в повседневной речи

Объектный падеж (Objective или Accusative Case) используется, когда местоимение выступает в роли объекта действия — то есть является дополнением в предложении. Это одна из наиболее часто используемых грамматических форм в повседневной английской речи. 🗣️

Формы местоимений в объектном падеже:

me (меня, мне)

you (тебя, тебе)

him (его, ему)

her (её, ей)

it (его, ему, её, ей — для неодушевленных предметов)

us (нас, нам)

them (их, им)

Основные случаи использования объектного падежа:

Прямое дополнение (на кого/что направлено действие): She called me yesterday. (Она позвонила мне вчера.) Косвенное дополнение (кому/чему что-то дается/делается): Please give him this book. (Пожалуйста, дай ему эту книгу.) После предлогов: This gift is for her. (Этот подарок для неё.) They talked about us. (Они говорили о нас.) В инфинитивных конструкциях: They asked me to help. (Они попросили меня помочь.) В неформальных ответах на вопросы: "Who wants to try?" — "Me!" (Кто хочет попробовать? — Я!)

Важно отметить особенности употребления объектного падежа после определенных глаголов. Некоторые глаголы в английском требуют после себя прямого дополнения, тогда как в русском они могут использоваться с другими падежами:

Английский глагол Пример с объектным падежом Русский эквивалент (с другим падежом) to follow Follow me! Следуй за мной! (творительный) to join Will you join us? Ты присоединишься к нам? (дательный) to marry She married him last year. Она вышла замуж за него в прошлом году. (предложно-винительный) to approach He approached her. Он подошел к ней. (дательный)

Распространенные ошибки при использовании объектного падежа:

Путаница между who/whom: "Who did you see?" (распространено, но технически неверно) вместо "Whom did you see?" (формально правильно).

Неправильный падеж после предлогов: "between you and I" (ошибка) вместо "between you and me" (правильно).

Неверное использование местоимений в сложных дополнениях: "Give John and I the documents" (ошибка) вместо "Give John and me the documents" (правильно).

Практические советы для безошибочного использования объектного падежа:

При сомнениях в выборе падежа в конструкции с "and" попробуйте убрать второго участника: не "Give John and I" а "Give I" — звучит странно, значит, правильно будет "Give me", то есть "Give John and me". Запомните, что после предлогов (to, for, with, by, about и т.д.) всегда используется объектный падеж. Для формального стиля письма используйте "whom" вместо "who", когда речь идет о дополнении.

Притяжательный падеж: формы и использование

Притяжательный падеж (Possessive или Genitive Case) в английском языке служит для выражения принадлежности и отношений владения. Он отвечает на вопрос "чей?" и имеет особые формы как для местоимений, так и для существительных. 🏠

Притяжательные местоимения делятся на два типа:

Присоединяемые (adjective possessives) — используются перед существительными: my (мой, моя, моё)

your (твой/ваш)

his (его)

her (её)

its (его/её — для неодушевлённых)

our (наш)

their (их)

Пример: My book is on the table. (Моя книга на столе.)

Абсолютные (independent possessives) — используются самостоятельно: mine (мой, моя, моё)

yours (твой/ваш)

his (его)

hers (её)

its (его/её — редко используется)

ours (наш)

theirs (их)

Пример: This book is mine. (Эта книга — моя.)

Для существительных притяжательный падеж образуется следующим образом:

Единственное число: добавляем апостроф и s ('s) The boy's toy (игрушка мальчика) Множественное число, оканчивающееся на s: добавляем только апостроф (') The boys' toys (игрушки мальчиков) Множественное число, не оканчивающееся на s: добавляем апостроф и s ('s) The children's room (комната детей) Имена, оканчивающиеся на s: можно добавлять либо только апостроф, либо апостроф + s James' house или James's house (дом Джеймса)

Особые случаи использования притяжательного падежа:

Совместное владение : если несколько людей совместно владеют чем-то, апостроф добавляется только к последнему имени John and Mary's house (дом, принадлежащий Джону и Мэри вместе)

: если несколько людей совместно владеют чем-то, апостроф добавляется только к последнему имени John and Mary's house (дом, принадлежащий Джону и Мэри вместе) Раздельное владение : если несколько людей владеют разными вещами, апостроф добавляется к каждому имени John's and Mary's houses (дом Джона и дом Мэри — разные дома)

: если несколько людей владеют разными вещами, апостроф добавляется к каждому имени John's and Mary's houses (дом Джона и дом Мэри — разные дома) Неодушевленные предметы : традиционно с неодушевленными предметами используется конструкция "of + существительное", но в современном английском часто употребляется и притяжательный падеж The door of the car = The car's door (дверь машины)

: традиционно с неодушевленными предметами используется конструкция "of + существительное", но в современном английском часто употребляется и притяжательный падеж The door of the car = The car's door (дверь машины) Выражения времени, расстояния, стоимости: используется притяжательный падеж A day's journey (путешествие длиной в день) Ten dollars' worth (стоимостью десять долларов)

Практические советы по использованию притяжательного падежа:

Не путайте притяжательные местоимения с сокращенными формами глагола "to be": it's (it is) ≠ its (притяжательное), they're (they are) ≠ their (притяжательное). Когда речь идет о неодушевленных предметах, предпочтительнее использовать конструкцию "of": "the leg of the table" звучит более естественно, чем "the table's leg". С названиями магазинов, компаний, стран апостроф часто опускается: Barclays Bank (а не Barclay's Bank), хотя встречаются исключения: McDonald's. В официальных названиях праздников апостроф может опускаться: Veterans Day (США), но Mother's Day.

Важно помнить, что притяжательный падеж в английском — это не просто эквивалент родительного падежа в русском. Он имеет свои особенности и ограничения в использовании, особенно с неодушевленными предметами.