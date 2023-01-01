Названия животных на английском: полный справочник с транскрипцией
- Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку
- Преподаватели английского языка и их ученики
Люди, интересующиеся природой и желающие улучшить свое знание английского слова о животных
Расширение словарного запаса на английском языке — задача увлекательная, но требующая системного подхода. Особенно это касается тематических групп слов, таких как названия животных. Независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, преподаёте английский или просто хотите понимать документальные фильмы о природе без субтитров, знание точных названий представителей фауны с правильным произношением станет вашим незаменимым активом. В этой статье вы найдёте исчерпывающие списки названий животных разных групп, структурированные по категориям, с транскрипцией и советами по запоминанию. 🦁🐬🦜
Как эффективно запоминать английские названия животных
Запоминание иностранных слов — это не просто механическое повторение. Чтобы новая лексика надёжно закрепилась в памяти, требуется комплексный подход. Особенно это касается тематических групп, таких как названия животных, которых насчитывается более тысячи.
Анна Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Я всегда рекомендую своим ученикам использовать мнемонические приёмы для запоминания названий животных. Например, чтобы запомнить слово "giraffe" (жираф), можно представить, как жираф "графит" что-то своей длинной шеей. Или для слова "raccoon" (енот) — вообразить енота, который поёт "ра-а-кун". Такие ассоциации могут казаться странными, но они работают! У меня была ученица Марина, которая за месяц выучила более 100 названий животных, используя этот метод. Она создавала забавные истории для каждого животного, рисовала простые скетчи и проговаривала названия вслух. К экзамену девушка не только знала все необходимые слова, но и безупречно произносила их.
Для эффективного запоминания названий животных на английском я рекомендую использовать следующие стратегии:
- Категоризация: разделите всех животных на логические группы (домашние, дикие, морские и т.д.)
- Визуализация: сопровождайте каждое слово изображением соответствующего животного
- Аудиальное закрепление: прослушивайте и повторяйте правильное произношение
- Контекстное обучение: используйте названия животных в предложениях и рассказах
- Ассоциативные связи: создавайте ассоциации между английским словом и его значением
- Интервальное повторение: возвращайтесь к изученному материалу через определённые промежутки времени
Исследования когнитивной психологии показывают, что наш мозг лучше запоминает информацию, связанную с эмоциями. Поэтому старайтесь создавать эмоциональные связи с изучаемыми словами — например, придумывайте забавные истории с участием животных или представляйте себя в роли того или иного животного. 🧠
Эффективным инструментом также являются цифровые приложения с функцией флеш-карточек, такие как Anki, Quizlet или Memrise. Они автоматически используют принцип интервального повторения, предлагая повторить слова именно в тот момент, когда вы близки к их забыванию.
|Метод запоминания
|Преимущества
|Время на освоение
|Метод ассоциаций
|Быстрое запоминание, долгосрочное хранение
|1-2 недели
|Карточки (физические)
|Тактильное восприятие, можно брать с собой
|2-3 недели
|Цифровые флеш-карты
|Автоматизация, интервальное повторение
|1 неделя
|Игровые методики
|Высокая вовлечённость, эмоциональная связь
|1-3 недели
Домашние и сельскохозяйственные животные на английском
Домашние и сельскохозяйственные животные — это та группа лексики, с которой обычно начинается знакомство с английскими названиями животных. Эти слова относительно просты в произношении и часто встречаются в повседневной речи.
Вот основной список домашних питомцев на английском языке с транскрипцией:
- Dog [dɒɡ] — собака
- Cat [kæt] — кошка
- Rabbit [ˈræbɪt] — кролик
- Hamster [ˈhæmstə] — хомяк
- Guinea pig [ˈɡɪni pɪɡ] — морская свинка
- Goldfish [ˈɡəʊldˌfɪʃ] — золотая рыбка
- Parrot [ˈpærət] — попугай
- Budgerigar (budgie) [ˈbʌdʒərɪɡɑː] — волнистый попугайчик
- Canary [kəˈneəri] — канарейка
- Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха
Сельскохозяйственные животные на английском языке также важны для базового словарного запаса:
- Cow [kaʊ] — корова
- Bull [bʊl] — бык
- Calf [kɑːf] — телёнок
- Horse [hɔːs] — лошадь
- Mare [meə] — кобыла
- Stallion [ˈstæliən] — жеребец
- Foal [fəʊl] — жеребёнок
- Pig [pɪɡ] — свинья
- Sow [saʊ] — свиноматка
- Piglet [ˈpɪɡlət] — поросёнок
- Sheep [ʃiːp] — овца
- Ram [ræm] — баран
- Lamb [læm] — ягнёнок
- Goat [ɡəʊt] — коза
- Chicken [ˈtʃɪkɪn] — курица
- Rooster/Cock [ˈruːstə/kɒk] — петух
- Hen [hen] — курица-несушка
- Chick [tʃɪk] — цыплёнок
- Duck [dʌk] — утка
- Goose [ɡuːs] — гусь (мн.ч. geese)
- Turkey [ˈtɜːki] — индейка
Интересно отметить, что в английском языке часто используются разные слова для обозначения животных разного пола и возраста. Например, cow (корова), bull (бык) и calf (телёнок) — это представители одного вида, но разного пола и возраста. Такие нюансы важно знать для точного перевода и правильного использования слов в речи. 🐄🐖🐑
Дикие животные на английском языке с транскрипцией
Знание названий диких животных значительно обогащает словарный запас и позволяет свободно общаться на темы, связанные с природой, экологией и путешествиями. В этом разделе представлены наиболее распространённые названия диких животных, структурированные по географическим ареалам их обитания.
Дмитрий Крылов, переводчик-синхронист
Однажды я работал переводчиком на международной конференции по защите исчезающих видов животных. Всё шло гладко, пока один из докладчиков не начал перечислять редких представителей фауны Юго-Восточной Азии — животных, с названиями которых я был знаком лишь поверхностно. Мне пришлось использовать описательный перевод, что значительно снизило качество моей работы. После этого случая я составил подробные списки животных по экосистемам и выучил их названия с правильным произношением. Спустя полгода на аналогичной конференции я уже свободно оперировал такими терминами как "clouded leopard" (дымчатый леопард), "pangolin" (панголин) и "binturong" (бинтуронг). Коллеги были впечатлены, а я извлёк важный урок: специализированная лексика требует систематического изучения, особенно если ты профессионал.
Представители африканской саванны:
- Lion [ˈlaɪən] — лев
- Elephant [ˈelɪfənt] — слон
- Giraffe [dʒɪˈrɑːf] — жираф
- Zebra [ˈziːbrə] — зебра
- Hippopotamus (hippo) [ˌhɪpəˈpɒtəməs] — бегемот
- Rhinoceros (rhino) [raɪˈnɒsərəs] — носорог
- Cheetah [ˈtʃiːtə] — гепард
- Hyena [haɪˈiːnə] — гиена
- Wildebeest [ˈwɪldəbiːst] — антилопа гну
- Gazelle [ɡəˈzel] — газель
Животные леса и джунглей:
- Tiger [ˈtaɪɡə] — тигр
- Wolf [wʊlf] — волк
- Bear [beə] — медведь
- Fox [fɒks] — лиса
- Deer [dɪə] — олень
- Moose [muːs] — лось
- Elk [elk] — лось (американский)
- Boar [bɔː] — кабан
- Raccoon [rəˈkuːn] — енот
- Badger [ˈbædʒə] — барсук
- Skunk [skʌŋk] — скунс
- Squirrel [ˈskwɪrəl] — белка
- Monkey [ˈmʌŋki] — обезьяна
- Gorilla [ɡəˈrɪlə] — горилла
- Chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː] — шимпанзе
- Orangutan [ɔːˈræŋuːtæn] — орангутан
Животные Арктики и тундры:
- Polar bear [ˈpəʊlə beə] — белый медведь
- Arctic fox [ˈɑːktɪk fɒks] — песец
- Reindeer [ˈreɪndɪə] — северный олень
- Musk ox [mʌsk ɒks] — овцебык
- Walrus [ˈwɔːlrəs] — морж
- Seal [siːl] — тюлень
- Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин
Австралийские животные:
- Kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру
- Koala [kəʊˈɑːlə] — коала
- Platypus [ˈplætɪpəs] — утконос
- Echidna [ɪˈkɪdnə] — ехидна
- Wombat [ˈwɒmbæt] — вомбат
- Tasmanian devil [tæzˈmeɪniən ˈdevl] — тасманийский дьявол
- Dingo [ˈdɪŋɡəʊ] — динго
|Группа животных
|Количество видов
|Сложность произношения (1-5)
|Частота употребления
|Африканские
|Более 1100 видов млекопитающих
|3
|Высокая
|Лесные
|Более 1500 видов млекопитающих
|2
|Очень высокая
|Арктические
|Около 200 видов млекопитающих
|2
|Средняя
|Австралийские
|Около 380 видов млекопитающих
|4
|Средняя
Морские обитатели и рыбы: названия на английском
Морская фауна представляет собой огромное разнообразие видов — от крупных морских млекопитающих до микроскопических организмов. Знание английских названий морских обитателей особенно полезно для тех, кто интересуется морской биологией, дайвингом или планирует посетить океанариум в англоязычной стране.
Морские млекопитающие:
- Whale [weɪl] — кит
- Dolphin [ˈdɒlfɪn] — дельфин
- Porpoise [ˈpɔːpəs] — морская свинья
- Orca (killer whale) [ˈɔːkə] — косатка
- Narwhal [ˈnɑːwəl] — нарвал
- Beluga whale [bəˈluːɡə weɪl] — белуха
- Sea lion [siː ˈlaɪən] — морской лев
- Sea otter [siː ˈɒtə] — морская выдра
- Manatee [ˌmænəˈtiː] — ламантин
- Dugong [ˈdjuːɡɒŋ] — дюгонь
Акулы и скаты:
- Shark [ʃɑːk] — акула
- Great white shark [ɡreɪt waɪt ʃɑːk] — большая белая акула
- Hammerhead shark [ˈhæməhed ʃɑːk] — акула-молот
- Tiger shark [ˈtaɪɡə ʃɑːk] — тигровая акула
- Bull shark [bʊl ʃɑːk] — бычья акула
- Manta ray [ˈmæntə reɪ] — манта
- Stingray [ˈstɪŋreɪ] — скат-хвостокол
Морские рыбы:
- Tuna [ˈtjuːnə] — тунец
- Salmon [ˈsæmən] — лосось
- Cod [kɒd] — треска
- Herring [ˈherɪŋ] — сельдь
- Mackerel [ˈmækrəl] — скумбрия
- Swordfish [ˈsɔːdfɪʃ] — рыба-меч
- Sailfish [ˈseɪlfɪʃ] — парусник
- Flounder [ˈflaʊndə] — камбала
- Halibut [ˈhælɪbət] — палтус
- Sardine [sɑːˈdiːn] — сардина
- Anchovy [ˈæntʃəvi] — анчоус
- Eel [iːl] — угорь
- Grouper [ˈɡruːpə] — групер
- Barracuda [ˌbærəˈkuːdə] — барракуда
- Pufferfish [ˈpʌfəfɪʃ] — рыба-фугу
Другие морские обитатели:
- Octopus [ˈɒktəpəs] — осьминог
- Squid [skwɪd] — кальмар
- Cuttlefish [ˈkʌtlfɪʃ] — каракатица
- Lobster [ˈlɒbstə] — омар
- Crab [kræb] — краб
- Shrimp [ʃrɪmp] — креветка
- Prawn [prɔːn] — креветка (крупная)
- Clam [klæm] — моллюск
- Oyster [ˈɔɪstə] — устрица
- Mussel [ˈmʌsl] — мидия
- Sea urchin [siː ˈɜːtʃɪn] — морской ёж
- Starfish [ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда
- Sea cucumber [siː ˈkjuːkʌmbə] — голотурия (морской огурец)
- Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза
- Coral [ˈkɒrəl] — коралл
- Seahorse [ˈsiːhɔːs] — морской конёк
Интересный факт: многие названия рыб в английском языке заимствованы из других языков, например, "barracuda" имеет карибское происхождение, а "anchovy" пришло из испанского языка. Это отражает глобальную историю мореплавания и торговли. 🐠🦈🐙
Насекомые, птицы и рептилии: полный список с произношением
Эта категория животных представляет собой наиболее разнообразную группу, включающую десятки тысяч видов. Знание английских названий наиболее распространённых представителей этих классов значительно обогатит ваш словарный запас.
Насекомые и паукообразные:
- Ant [ænt] — муравей
- Bee [biː] — пчела
- Wasp [wɒsp] — оса
- Hornet [ˈhɔːnɪt] — шершень
- Butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка
- Moth [mɒθ] — моль, ночная бабочка
- Dragonfly [ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза
- Mosquito [məˈskiːtəʊ] — комар
- Fly [flaɪ] — муха
- Beetle [ˈbiːtl] — жук
- Ladybird/Ladybug [ˈleɪdibɜːd/ˈleɪdibʌɡ] — божья коровка
- Grasshopper [ˈɡrɑːsˌhɒpə] — кузнечик
- Cricket [ˈkrɪkɪt] — сверчок
- Cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] — таракан
- Termite [ˈtɜːmaɪt] — термит
- Firefly [ˈfaɪəflaɪ] — светлячок
- Cicada [sɪˈkɑːdə] — цикада
- Spider [ˈspaɪdə] — паук
- Scorpion [ˈskɔːpiən] — скорпион
- Tick [tɪk] — клещ
- Flea [fliː] — блоха
Птицы:
- Eagle [ˈiːɡl] — орёл
- Hawk [hɔːk] — ястреб
- Falcon [ˈfɔːlkən] — сокол
- Owl [aʊl] — сова
- Sparrow [ˈspærəʊ] — воробей
- Robin [ˈrɒbɪn] — малиновка
- Swallow [ˈswɒləʊ] — ласточка
- Pigeon [ˈpɪdʒɪn] — голубь
- Dove [dʌv] — горлица
- Crow [krəʊ] — ворона
- Raven [ˈreɪvn] — ворон
- Magpie [ˈmæɡpaɪ] — сорока
- Stork [stɔːk] — аист
- Crane [kreɪn] — журавль
- Heron [ˈherən] — цапля
- Flamingo [fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго
- Peacock [ˈpiːkɒk] — павлин
- Woodpecker [ˈwʊdˌpekə] — дятел
- Hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри
- Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин
- Seagull [ˈsiːɡʌl] — чайка
- Swan [swɒn] — лебедь
- Duck [dʌk] — утка
- Goose [ɡuːs] — гусь (мн. ч. geese)
- Ostrich [ˈɒstrɪtʃ] — страус
- Vulture [ˈvʌltʃə] — гриф
Рептилии и амфибии:
- Snake [sneɪk] — змея
- Python [ˈpaɪθən] — питон
- Cobra [ˈkəʊbrə] — кобра
- Viper [ˈvaɪpə] — гадюка
- Lizard [ˈlɪzəd] — ящерица
- Gecko [ˈɡekəʊ] — геккон
- Iguana [ɪˈɡwɑːnə] — игуана
- Chameleon [kəˈmiːliən] — хамелеон
- Crocodile [ˈkrɒkədaɪl] — крокодил
- Alligator [ˈælɪɡeɪtə] — аллигатор
- Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха
- Tortoise [ˈtɔːtəs] — сухопутная черепаха
- Frog [frɒɡ] — лягушка
- Toad [təʊd] — жаба
- Newt [njuːt] — тритон
- Salamander [ˈsæləmændə] — саламандра
Обратите внимание на разницу между схожими видами в английском языке. Например, "turtle" обычно относится к водным черепахам, а "tortoise" — к сухопутным. Точно так же "frog" и "toad" оба переводятся как лягушка и жаба, но имеют анатомические и экологические различия. Такие нюансы важны для точного использования слов в профессиональном контексте. 🦅🦎🐝
Запоминание названий животных на английском языке — это не просто расширение словарного запаса, это погружение в богатейшую лингвистическую экосистему. Животные фигурируют во множестве идиом, пословиц и поговорок английского языка — от "хитрого как лиса" (as cunning as a fox) до "слона в посудной лавке" (a bull in a china shop). Владение этой лексикой открывает двери к более глубокому пониманию культуры, литературы и повседневного общения. Систематизируйте изучение по категориям, используйте ассоциативные методики и постоянно практикуйтесь в произношении — и вскоре вы сможете без запинки назвать любое животное от аардварка до зебры.