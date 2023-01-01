Названия животных на английском: полный справочник с транскрипцией

Для кого эта статья:

  • Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку
  • Преподаватели английского языка и их ученики

  • Люди, интересующиеся природой и желающие улучшить свое знание английского слова о животных

    Расширение словарного запаса на английском языке — задача увлекательная, но требующая системного подхода. Особенно это касается тематических групп слов, таких как названия животных. Независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, преподаёте английский или просто хотите понимать документальные фильмы о природе без субтитров, знание точных названий представителей фауны с правильным произношением станет вашим незаменимым активом. В этой статье вы найдёте исчерпывающие списки названий животных разных групп, структурированные по категориям, с транскрипцией и советами по запоминанию. 🦁🐬🦜

Как эффективно запоминать английские названия животных

Запоминание иностранных слов — это не просто механическое повторение. Чтобы новая лексика надёжно закрепилась в памяти, требуется комплексный подход. Особенно это касается тематических групп, таких как названия животных, которых насчитывается более тысячи.

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем

Я всегда рекомендую своим ученикам использовать мнемонические приёмы для запоминания названий животных. Например, чтобы запомнить слово "giraffe" (жираф), можно представить, как жираф "графит" что-то своей длинной шеей. Или для слова "raccoon" (енот) — вообразить енота, который поёт "ра-а-кун". Такие ассоциации могут казаться странными, но они работают! У меня была ученица Марина, которая за месяц выучила более 100 названий животных, используя этот метод. Она создавала забавные истории для каждого животного, рисовала простые скетчи и проговаривала названия вслух. К экзамену девушка не только знала все необходимые слова, но и безупречно произносила их.

Для эффективного запоминания названий животных на английском я рекомендую использовать следующие стратегии:

  • Категоризация: разделите всех животных на логические группы (домашние, дикие, морские и т.д.)
  • Визуализация: сопровождайте каждое слово изображением соответствующего животного
  • Аудиальное закрепление: прослушивайте и повторяйте правильное произношение
  • Контекстное обучение: используйте названия животных в предложениях и рассказах
  • Ассоциативные связи: создавайте ассоциации между английским словом и его значением
  • Интервальное повторение: возвращайтесь к изученному материалу через определённые промежутки времени

Исследования когнитивной психологии показывают, что наш мозг лучше запоминает информацию, связанную с эмоциями. Поэтому старайтесь создавать эмоциональные связи с изучаемыми словами — например, придумывайте забавные истории с участием животных или представляйте себя в роли того или иного животного. 🧠

Эффективным инструментом также являются цифровые приложения с функцией флеш-карточек, такие как Anki, Quizlet или Memrise. Они автоматически используют принцип интервального повторения, предлагая повторить слова именно в тот момент, когда вы близки к их забыванию.

Метод запоминания Преимущества Время на освоение
Метод ассоциаций Быстрое запоминание, долгосрочное хранение 1-2 недели
Карточки (физические) Тактильное восприятие, можно брать с собой 2-3 недели
Цифровые флеш-карты Автоматизация, интервальное повторение 1 неделя
Игровые методики Высокая вовлечённость, эмоциональная связь 1-3 недели
Пошаговый план для смены профессии

Домашние и сельскохозяйственные животные на английском

Домашние и сельскохозяйственные животные — это та группа лексики, с которой обычно начинается знакомство с английскими названиями животных. Эти слова относительно просты в произношении и часто встречаются в повседневной речи.

Вот основной список домашних питомцев на английском языке с транскрипцией:

  • Dog [dɒɡ] — собака
  • Cat [kæt] — кошка
  • Rabbit [ˈræbɪt] — кролик
  • Hamster [ˈhæmstə] — хомяк
  • Guinea pig [ˈɡɪni pɪɡ] — морская свинка
  • Goldfish [ˈɡəʊldˌfɪʃ] — золотая рыбка
  • Parrot [ˈpærət] — попугай
  • Budgerigar (budgie) [ˈbʌdʒərɪɡɑː] — волнистый попугайчик
  • Canary [kəˈneəri] — канарейка
  • Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха

Сельскохозяйственные животные на английском языке также важны для базового словарного запаса:

  • Cow [kaʊ] — корова
  • Bull [bʊl] — бык
  • Calf [kɑːf] — телёнок
  • Horse [hɔːs] — лошадь
  • Mare [meə] — кобыла
  • Stallion [ˈstæliən] — жеребец
  • Foal [fəʊl] — жеребёнок
  • Pig [pɪɡ] — свинья
  • Sow [saʊ] — свиноматка
  • Piglet [ˈpɪɡlət] — поросёнок
  • Sheep [ʃiːp] — овца
  • Ram [ræm] — баран
  • Lamb [læm] — ягнёнок
  • Goat [ɡəʊt] — коза
  • Chicken [ˈtʃɪkɪn] — курица
  • Rooster/Cock [ˈruːstə/kɒk] — петух
  • Hen [hen] — курица-несушка
  • Chick [tʃɪk] — цыплёнок
  • Duck [dʌk] — утка
  • Goose [ɡuːs] — гусь (мн.ч. geese)
  • Turkey [ˈtɜːki] — индейка

Интересно отметить, что в английском языке часто используются разные слова для обозначения животных разного пола и возраста. Например, cow (корова), bull (бык) и calf (телёнок) — это представители одного вида, но разного пола и возраста. Такие нюансы важно знать для точного перевода и правильного использования слов в речи. 🐄🐖🐑

Дикие животные на английском языке с транскрипцией

Знание названий диких животных значительно обогащает словарный запас и позволяет свободно общаться на темы, связанные с природой, экологией и путешествиями. В этом разделе представлены наиболее распространённые названия диких животных, структурированные по географическим ареалам их обитания.

Дмитрий Крылов, переводчик-синхронист

Однажды я работал переводчиком на международной конференции по защите исчезающих видов животных. Всё шло гладко, пока один из докладчиков не начал перечислять редких представителей фауны Юго-Восточной Азии — животных, с названиями которых я был знаком лишь поверхностно. Мне пришлось использовать описательный перевод, что значительно снизило качество моей работы. После этого случая я составил подробные списки животных по экосистемам и выучил их названия с правильным произношением. Спустя полгода на аналогичной конференции я уже свободно оперировал такими терминами как "clouded leopard" (дымчатый леопард), "pangolin" (панголин) и "binturong" (бинтуронг). Коллеги были впечатлены, а я извлёк важный урок: специализированная лексика требует систематического изучения, особенно если ты профессионал.

Представители африканской саванны:

  • Lion [ˈlaɪən] — лев
  • Elephant [ˈelɪfənt] — слон
  • Giraffe [dʒɪˈrɑːf] — жираф
  • Zebra [ˈziːbrə] — зебра
  • Hippopotamus (hippo) [ˌhɪpəˈpɒtəməs] — бегемот
  • Rhinoceros (rhino) [raɪˈnɒsərəs] — носорог
  • Cheetah [ˈtʃiːtə] — гепард
  • Hyena [haɪˈiːnə] — гиена
  • Wildebeest [ˈwɪldəbiːst] — антилопа гну
  • Gazelle [ɡəˈzel] — газель

Животные леса и джунглей:

  • Tiger [ˈtaɪɡə] — тигр
  • Wolf [wʊlf] — волк
  • Bear [beə] — медведь
  • Fox [fɒks] — лиса
  • Deer [dɪə] — олень
  • Moose [muːs] — лось
  • Elk [elk] — лось (американский)
  • Boar [bɔː] — кабан
  • Raccoon [rəˈkuːn] — енот
  • Badger [ˈbædʒə] — барсук
  • Skunk [skʌŋk] — скунс
  • Squirrel [ˈskwɪrəl] — белка
  • Monkey [ˈmʌŋki] — обезьяна
  • Gorilla [ɡəˈrɪlə] — горилла
  • Chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː] — шимпанзе
  • Orangutan [ɔːˈræŋuːtæn] — орангутан

Животные Арктики и тундры:

  • Polar bear [ˈpəʊlə beə] — белый медведь
  • Arctic fox [ˈɑːktɪk fɒks] — песец
  • Reindeer [ˈreɪndɪə] — северный олень
  • Musk ox [mʌsk ɒks] — овцебык
  • Walrus [ˈwɔːlrəs] — морж
  • Seal [siːl] — тюлень
  • Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин

Австралийские животные:

  • Kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру
  • Koala [kəʊˈɑːlə] — коала
  • Platypus [ˈplætɪpəs] — утконос
  • Echidna [ɪˈkɪdnə] — ехидна
  • Wombat [ˈwɒmbæt] — вомбат
  • Tasmanian devil [tæzˈmeɪniən ˈdevl] — тасманийский дьявол
  • Dingo [ˈdɪŋɡəʊ] — динго
Группа животных Количество видов Сложность произношения (1-5) Частота употребления
Африканские Более 1100 видов млекопитающих 3 Высокая
Лесные Более 1500 видов млекопитающих 2 Очень высокая
Арктические Около 200 видов млекопитающих 2 Средняя
Австралийские Около 380 видов млекопитающих 4 Средняя

Морские обитатели и рыбы: названия на английском

Морская фауна представляет собой огромное разнообразие видов — от крупных морских млекопитающих до микроскопических организмов. Знание английских названий морских обитателей особенно полезно для тех, кто интересуется морской биологией, дайвингом или планирует посетить океанариум в англоязычной стране.

Морские млекопитающие:

  • Whale [weɪl] — кит
  • Dolphin [ˈdɒlfɪn] — дельфин
  • Porpoise [ˈpɔːpəs] — морская свинья
  • Orca (killer whale) [ˈɔːkə] — косатка
  • Narwhal [ˈnɑːwəl] — нарвал
  • Beluga whale [bəˈluːɡə weɪl] — белуха
  • Sea lion [siː ˈlaɪən] — морской лев
  • Sea otter [siː ˈɒtə] — морская выдра
  • Manatee [ˌmænəˈtiː] — ламантин
  • Dugong [ˈdjuːɡɒŋ] — дюгонь

Акулы и скаты:

  • Shark [ʃɑːk] — акула
  • Great white shark [ɡreɪt waɪt ʃɑːk] — большая белая акула
  • Hammerhead shark [ˈhæməhed ʃɑːk] — акула-молот
  • Tiger shark [ˈtaɪɡə ʃɑːk] — тигровая акула
  • Bull shark [bʊl ʃɑːk] — бычья акула
  • Manta ray [ˈmæntə reɪ] — манта
  • Stingray [ˈstɪŋreɪ] — скат-хвостокол

Морские рыбы:

  • Tuna [ˈtjuːnə] — тунец
  • Salmon [ˈsæmən] — лосось
  • Cod [kɒd] — треска
  • Herring [ˈherɪŋ] — сельдь
  • Mackerel [ˈmækrəl] — скумбрия
  • Swordfish [ˈsɔːdfɪʃ] — рыба-меч
  • Sailfish [ˈseɪlfɪʃ] — парусник
  • Flounder [ˈflaʊndə] — камбала
  • Halibut [ˈhælɪbət] — палтус
  • Sardine [sɑːˈdiːn] — сардина
  • Anchovy [ˈæntʃəvi] — анчоус
  • Eel [iːl] — угорь
  • Grouper [ˈɡruːpə] — групер
  • Barracuda [ˌbærəˈkuːdə] — барракуда
  • Pufferfish [ˈpʌfəfɪʃ] — рыба-фугу

Другие морские обитатели:

  • Octopus [ˈɒktəpəs] — осьминог
  • Squid [skwɪd] — кальмар
  • Cuttlefish [ˈkʌtlfɪʃ] — каракатица
  • Lobster [ˈlɒbstə] — омар
  • Crab [kræb] — краб
  • Shrimp [ʃrɪmp] — креветка
  • Prawn [prɔːn] — креветка (крупная)
  • Clam [klæm] — моллюск
  • Oyster [ˈɔɪstə] — устрица
  • Mussel [ˈmʌsl] — мидия
  • Sea urchin [siː ˈɜːtʃɪn] — морской ёж
  • Starfish [ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда
  • Sea cucumber [siː ˈkjuːkʌmbə] — голотурия (морской огурец)
  • Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза
  • Coral [ˈkɒrəl] — коралл
  • Seahorse [ˈsiːhɔːs] — морской конёк

Интересный факт: многие названия рыб в английском языке заимствованы из других языков, например, "barracuda" имеет карибское происхождение, а "anchovy" пришло из испанского языка. Это отражает глобальную историю мореплавания и торговли. 🐠🦈🐙

Насекомые, птицы и рептилии: полный список с произношением

Эта категория животных представляет собой наиболее разнообразную группу, включающую десятки тысяч видов. Знание английских названий наиболее распространённых представителей этих классов значительно обогатит ваш словарный запас.

Насекомые и паукообразные:

  • Ant [ænt] — муравей
  • Bee [biː] — пчела
  • Wasp [wɒsp] — оса
  • Hornet [ˈhɔːnɪt] — шершень
  • Butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка
  • Moth [mɒθ] — моль, ночная бабочка
  • Dragonfly [ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза
  • Mosquito [məˈskiːtəʊ] — комар
  • Fly [flaɪ] — муха
  • Beetle [ˈbiːtl] — жук
  • Ladybird/Ladybug [ˈleɪdibɜːd/ˈleɪdibʌɡ] — божья коровка
  • Grasshopper [ˈɡrɑːsˌhɒpə] — кузнечик
  • Cricket [ˈkrɪkɪt] — сверчок
  • Cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] — таракан
  • Termite [ˈtɜːmaɪt] — термит
  • Firefly [ˈfaɪəflaɪ] — светлячок
  • Cicada [sɪˈkɑːdə] — цикада
  • Spider [ˈspaɪdə] — паук
  • Scorpion [ˈskɔːpiən] — скорпион
  • Tick [tɪk] — клещ
  • Flea [fliː] — блоха

Птицы:

  • Eagle [ˈiːɡl] — орёл
  • Hawk [hɔːk] — ястреб
  • Falcon [ˈfɔːlkən] — сокол
  • Owl [aʊl] — сова
  • Sparrow [ˈspærəʊ] — воробей
  • Robin [ˈrɒbɪn] — малиновка
  • Swallow [ˈswɒləʊ] — ласточка
  • Pigeon [ˈpɪdʒɪn] — голубь
  • Dove [dʌv] — горлица
  • Crow [krəʊ] — ворона
  • Raven [ˈreɪvn] — ворон
  • Magpie [ˈmæɡpaɪ] — сорока
  • Stork [stɔːk] — аист
  • Crane [kreɪn] — журавль
  • Heron [ˈherən] — цапля
  • Flamingo [fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго
  • Peacock [ˈpiːkɒk] — павлин
  • Woodpecker [ˈwʊdˌpekə] — дятел
  • Hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри
  • Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин
  • Seagull [ˈsiːɡʌl] — чайка
  • Swan [swɒn] — лебедь
  • Duck [dʌk] — утка
  • Goose [ɡuːs] — гусь (мн. ч. geese)
  • Ostrich [ˈɒstrɪtʃ] — страус
  • Vulture [ˈvʌltʃə] — гриф

Рептилии и амфибии:

  • Snake [sneɪk] — змея
  • Python [ˈpaɪθən] — питон
  • Cobra [ˈkəʊbrə] — кобра
  • Viper [ˈvaɪpə] — гадюка
  • Lizard [ˈlɪzəd] — ящерица
  • Gecko [ˈɡekəʊ] — геккон
  • Iguana [ɪˈɡwɑːnə] — игуана
  • Chameleon [kəˈmiːliən] — хамелеон
  • Crocodile [ˈkrɒkədaɪl] — крокодил
  • Alligator [ˈælɪɡeɪtə] — аллигатор
  • Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха
  • Tortoise [ˈtɔːtəs] — сухопутная черепаха
  • Frog [frɒɡ] — лягушка
  • Toad [təʊd] — жаба
  • Newt [njuːt] — тритон
  • Salamander [ˈsæləmændə] — саламандра

Обратите внимание на разницу между схожими видами в английском языке. Например, "turtle" обычно относится к водным черепахам, а "tortoise" — к сухопутным. Точно так же "frog" и "toad" оба переводятся как лягушка и жаба, но имеют анатомические и экологические различия. Такие нюансы важны для точного использования слов в профессиональном контексте. 🦅🦎🐝

Запоминание названий животных на английском языке — это не просто расширение словарного запаса, это погружение в богатейшую лингвистическую экосистему. Животные фигурируют во множестве идиом, пословиц и поговорок английского языка — от "хитрого как лиса" (as cunning as a fox) до "слона в посудной лавке" (a bull in a china shop). Владение этой лексикой открывает двери к более глубокому пониманию культуры, литературы и повседневного общения. Систематизируйте изучение по категориям, используйте ассоциативные методики и постоянно практикуйтесь в произношении — и вскоре вы сможете без запинки назвать любое животное от аардварка до зебры.

