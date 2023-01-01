Названия животных на английском: полный справочник с транскрипцией

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку

Преподаватели английского языка и их ученики

Люди, интересующиеся природой и желающие улучшить свое знание английского слова о животных Расширение словарного запаса на английском языке — задача увлекательная, но требующая системного подхода. Особенно это касается тематических групп слов, таких как названия животных. Независимо от того, готовитесь ли вы к международному экзамену, преподаёте английский или просто хотите понимать документальные фильмы о природе без субтитров, знание точных названий представителей фауны с правильным произношением станет вашим незаменимым активом. В этой статье вы найдёте исчерпывающие списки названий животных разных групп, структурированные по категориям, с транскрипцией и советами по запоминанию. 🦁🐬🦜

Как эффективно запоминать английские названия животных

Запоминание иностранных слов — это не просто механическое повторение. Чтобы новая лексика надёжно закрепилась в памяти, требуется комплексный подход. Особенно это касается тематических групп, таких как названия животных, которых насчитывается более тысячи.

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Я всегда рекомендую своим ученикам использовать мнемонические приёмы для запоминания названий животных. Например, чтобы запомнить слово "giraffe" (жираф), можно представить, как жираф "графит" что-то своей длинной шеей. Или для слова "raccoon" (енот) — вообразить енота, который поёт "ра-а-кун". Такие ассоциации могут казаться странными, но они работают! У меня была ученица Марина, которая за месяц выучила более 100 названий животных, используя этот метод. Она создавала забавные истории для каждого животного, рисовала простые скетчи и проговаривала названия вслух. К экзамену девушка не только знала все необходимые слова, но и безупречно произносила их.

Для эффективного запоминания названий животных на английском я рекомендую использовать следующие стратегии:

Категоризация : разделите всех животных на логические группы (домашние, дикие, морские и т.д.)

: разделите всех животных на логические группы (домашние, дикие, морские и т.д.) Визуализация : сопровождайте каждое слово изображением соответствующего животного

: сопровождайте каждое слово изображением соответствующего животного Аудиальное закрепление : прослушивайте и повторяйте правильное произношение

: прослушивайте и повторяйте правильное произношение Контекстное обучение : используйте названия животных в предложениях и рассказах

: используйте названия животных в предложениях и рассказах Ассоциативные связи : создавайте ассоциации между английским словом и его значением

: создавайте ассоциации между английским словом и его значением Интервальное повторение: возвращайтесь к изученному материалу через определённые промежутки времени

Исследования когнитивной психологии показывают, что наш мозг лучше запоминает информацию, связанную с эмоциями. Поэтому старайтесь создавать эмоциональные связи с изучаемыми словами — например, придумывайте забавные истории с участием животных или представляйте себя в роли того или иного животного. 🧠

Эффективным инструментом также являются цифровые приложения с функцией флеш-карточек, такие как Anki, Quizlet или Memrise. Они автоматически используют принцип интервального повторения, предлагая повторить слова именно в тот момент, когда вы близки к их забыванию.

Метод запоминания Преимущества Время на освоение Метод ассоциаций Быстрое запоминание, долгосрочное хранение 1-2 недели Карточки (физические) Тактильное восприятие, можно брать с собой 2-3 недели Цифровые флеш-карты Автоматизация, интервальное повторение 1 неделя Игровые методики Высокая вовлечённость, эмоциональная связь 1-3 недели

Домашние и сельскохозяйственные животные на английском

Домашние и сельскохозяйственные животные — это та группа лексики, с которой обычно начинается знакомство с английскими названиями животных. Эти слова относительно просты в произношении и часто встречаются в повседневной речи.

Вот основной список домашних питомцев на английском языке с транскрипцией:

Dog [dɒɡ] — собака

Cat [kæt] — кошка

Rabbit [ˈræbɪt] — кролик

Hamster [ˈhæmstə] — хомяк

Guinea pig [ˈɡɪni pɪɡ] — морская свинка

Goldfish [ˈɡəʊldˌfɪʃ] — золотая рыбка

Parrot [ˈpærət] — попугай

Budgerigar (budgie) [ˈbʌdʒərɪɡɑː] — волнистый попугайчик

Canary [kəˈneəri] — канарейка

Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха

Сельскохозяйственные животные на английском языке также важны для базового словарного запаса:

Cow [kaʊ] — корова

Bull [bʊl] — бык

Calf [kɑːf] — телёнок

Horse [hɔːs] — лошадь

Mare [meə] — кобыла

Stallion [ˈstæliən] — жеребец

Foal [fəʊl] — жеребёнок

Pig [pɪɡ] — свинья

Sow [saʊ] — свиноматка

Piglet [ˈpɪɡlət] — поросёнок

Sheep [ʃiːp] — овца

Ram [ræm] — баран

Lamb [læm] — ягнёнок

Goat [ɡəʊt] — коза

Chicken [ˈtʃɪkɪn] — курица

Rooster/Cock [ˈruːstə/kɒk] — петух

Hen [hen] — курица-несушка

Chick [tʃɪk] — цыплёнок

Duck [dʌk] — утка

Goose [ɡuːs] — гусь (мн.ч. geese)

Turkey [ˈtɜːki] — индейка

Интересно отметить, что в английском языке часто используются разные слова для обозначения животных разного пола и возраста. Например, cow (корова), bull (бык) и calf (телёнок) — это представители одного вида, но разного пола и возраста. Такие нюансы важно знать для точного перевода и правильного использования слов в речи. 🐄🐖🐑

Дикие животные на английском языке с транскрипцией

Знание названий диких животных значительно обогащает словарный запас и позволяет свободно общаться на темы, связанные с природой, экологией и путешествиями. В этом разделе представлены наиболее распространённые названия диких животных, структурированные по географическим ареалам их обитания.

Дмитрий Крылов, переводчик-синхронист Однажды я работал переводчиком на международной конференции по защите исчезающих видов животных. Всё шло гладко, пока один из докладчиков не начал перечислять редких представителей фауны Юго-Восточной Азии — животных, с названиями которых я был знаком лишь поверхностно. Мне пришлось использовать описательный перевод, что значительно снизило качество моей работы. После этого случая я составил подробные списки животных по экосистемам и выучил их названия с правильным произношением. Спустя полгода на аналогичной конференции я уже свободно оперировал такими терминами как "clouded leopard" (дымчатый леопард), "pangolin" (панголин) и "binturong" (бинтуронг). Коллеги были впечатлены, а я извлёк важный урок: специализированная лексика требует систематического изучения, особенно если ты профессионал.

Представители африканской саванны:

Lion [ˈlaɪən] — лев

Elephant [ˈelɪfənt] — слон

Giraffe [dʒɪˈrɑːf] — жираф

Zebra [ˈziːbrə] — зебра

Hippopotamus (hippo) [ˌhɪpəˈpɒtəməs] — бегемот

Rhinoceros (rhino) [raɪˈnɒsərəs] — носорог

Cheetah [ˈtʃiːtə] — гепард

Hyena [haɪˈiːnə] — гиена

Wildebeest [ˈwɪldəbiːst] — антилопа гну

Gazelle [ɡəˈzel] — газель

Животные леса и джунглей:

Tiger [ˈtaɪɡə] — тигр

Wolf [wʊlf] — волк

Bear [beə] — медведь

Fox [fɒks] — лиса

Deer [dɪə] — олень

Moose [muːs] — лось

Elk [elk] — лось (американский)

Boar [bɔː] — кабан

Raccoon [rəˈkuːn] — енот

Badger [ˈbædʒə] — барсук

Skunk [skʌŋk] — скунс

Squirrel [ˈskwɪrəl] — белка

Monkey [ˈmʌŋki] — обезьяна

Gorilla [ɡəˈrɪlə] — горилла

Chimpanzee [ˌtʃɪmpænˈziː] — шимпанзе

Orangutan [ɔːˈræŋuːtæn] — орангутан

Животные Арктики и тундры:

Polar bear [ˈpəʊlə beə] — белый медведь

Arctic fox [ˈɑːktɪk fɒks] — песец

Reindeer [ˈreɪndɪə] — северный олень

Musk ox [mʌsk ɒks] — овцебык

Walrus [ˈwɔːlrəs] — морж

Seal [siːl] — тюлень

Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин

Австралийские животные:

Kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] — кенгуру

Koala [kəʊˈɑːlə] — коала

Platypus [ˈplætɪpəs] — утконос

Echidna [ɪˈkɪdnə] — ехидна

Wombat [ˈwɒmbæt] — вомбат

Tasmanian devil [tæzˈmeɪniən ˈdevl] — тасманийский дьявол

Dingo [ˈdɪŋɡəʊ] — динго

Группа животных Количество видов Сложность произношения (1-5) Частота употребления Африканские Более 1100 видов млекопитающих 3 Высокая Лесные Более 1500 видов млекопитающих 2 Очень высокая Арктические Около 200 видов млекопитающих 2 Средняя Австралийские Около 380 видов млекопитающих 4 Средняя

Морские обитатели и рыбы: названия на английском

Морская фауна представляет собой огромное разнообразие видов — от крупных морских млекопитающих до микроскопических организмов. Знание английских названий морских обитателей особенно полезно для тех, кто интересуется морской биологией, дайвингом или планирует посетить океанариум в англоязычной стране.

Морские млекопитающие:

Whale [weɪl] — кит

Dolphin [ˈdɒlfɪn] — дельфин

Porpoise [ˈpɔːpəs] — морская свинья

Orca (killer whale) [ˈɔːkə] — косатка

Narwhal [ˈnɑːwəl] — нарвал

Beluga whale [bəˈluːɡə weɪl] — белуха

Sea lion [siː ˈlaɪən] — морской лев

Sea otter [siː ˈɒtə] — морская выдра

Manatee [ˌmænəˈtiː] — ламантин

Dugong [ˈdjuːɡɒŋ] — дюгонь

Акулы и скаты:

Shark [ʃɑːk] — акула

Great white shark [ɡreɪt waɪt ʃɑːk] — большая белая акула

Hammerhead shark [ˈhæməhed ʃɑːk] — акула-молот

Tiger shark [ˈtaɪɡə ʃɑːk] — тигровая акула

Bull shark [bʊl ʃɑːk] — бычья акула

Manta ray [ˈmæntə reɪ] — манта

Stingray [ˈstɪŋreɪ] — скат-хвостокол

Морские рыбы:

Tuna [ˈtjuːnə] — тунец

Salmon [ˈsæmən] — лосось

Cod [kɒd] — треска

Herring [ˈherɪŋ] — сельдь

Mackerel [ˈmækrəl] — скумбрия

Swordfish [ˈsɔːdfɪʃ] — рыба-меч

Sailfish [ˈseɪlfɪʃ] — парусник

Flounder [ˈflaʊndə] — камбала

Halibut [ˈhælɪbət] — палтус

Sardine [sɑːˈdiːn] — сардина

Anchovy [ˈæntʃəvi] — анчоус

Eel [iːl] — угорь

Grouper [ˈɡruːpə] — групер

Barracuda [ˌbærəˈkuːdə] — барракуда

Pufferfish [ˈpʌfəfɪʃ] — рыба-фугу

Другие морские обитатели:

Octopus [ˈɒktəpəs] — осьминог

Squid [skwɪd] — кальмар

Cuttlefish [ˈkʌtlfɪʃ] — каракатица

Lobster [ˈlɒbstə] — омар

Crab [kræb] — краб

Shrimp [ʃrɪmp] — креветка

Prawn [prɔːn] — креветка (крупная)

Clam [klæm] — моллюск

Oyster [ˈɔɪstə] — устрица

Mussel [ˈmʌsl] — мидия

Sea urchin [siː ˈɜːtʃɪn] — морской ёж

Starfish [ˈstɑːfɪʃ] — морская звезда

Sea cucumber [siː ˈkjuːkʌmbə] — голотурия (морской огурец)

Jellyfish [ˈdʒelɪfɪʃ] — медуза

Coral [ˈkɒrəl] — коралл

Seahorse [ˈsiːhɔːs] — морской конёк

Интересный факт: многие названия рыб в английском языке заимствованы из других языков, например, "barracuda" имеет карибское происхождение, а "anchovy" пришло из испанского языка. Это отражает глобальную историю мореплавания и торговли. 🐠🦈🐙

Насекомые, птицы и рептилии: полный список с произношением

Эта категория животных представляет собой наиболее разнообразную группу, включающую десятки тысяч видов. Знание английских названий наиболее распространённых представителей этих классов значительно обогатит ваш словарный запас.

Насекомые и паукообразные:

Ant [ænt] — муравей

Bee [biː] — пчела

Wasp [wɒsp] — оса

Hornet [ˈhɔːnɪt] — шершень

Butterfly [ˈbʌtəflaɪ] — бабочка

Moth [mɒθ] — моль, ночная бабочка

Dragonfly [ˈdræɡənflaɪ] — стрекоза

Mosquito [məˈskiːtəʊ] — комар

Fly [flaɪ] — муха

Beetle [ˈbiːtl] — жук

Ladybird/Ladybug [ˈleɪdibɜːd/ˈleɪdibʌɡ] — божья коровка

Grasshopper [ˈɡrɑːsˌhɒpə] — кузнечик

Cricket [ˈkrɪkɪt] — сверчок

Cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] — таракан

Termite [ˈtɜːmaɪt] — термит

Firefly [ˈfaɪəflaɪ] — светлячок

Cicada [sɪˈkɑːdə] — цикада

Spider [ˈspaɪdə] — паук

Scorpion [ˈskɔːpiən] — скорпион

Tick [tɪk] — клещ

Flea [fliː] — блоха

Птицы:

Eagle [ˈiːɡl] — орёл

Hawk [hɔːk] — ястреб

Falcon [ˈfɔːlkən] — сокол

Owl [aʊl] — сова

Sparrow [ˈspærəʊ] — воробей

Robin [ˈrɒbɪn] — малиновка

Swallow [ˈswɒləʊ] — ласточка

Pigeon [ˈpɪdʒɪn] — голубь

Dove [dʌv] — горлица

Crow [krəʊ] — ворона

Raven [ˈreɪvn] — ворон

Magpie [ˈmæɡpaɪ] — сорока

Stork [stɔːk] — аист

Crane [kreɪn] — журавль

Heron [ˈherən] — цапля

Flamingo [fləˈmɪŋɡəʊ] — фламинго

Peacock [ˈpiːkɒk] — павлин

Woodpecker [ˈwʊdˌpekə] — дятел

Hummingbird [ˈhʌmɪŋbɜːd] — колибри

Penguin [ˈpeŋɡwɪn] — пингвин

Seagull [ˈsiːɡʌl] — чайка

Swan [swɒn] — лебедь

Duck [dʌk] — утка

Goose [ɡuːs] — гусь (мн. ч. geese)

Ostrich [ˈɒstrɪtʃ] — страус

Vulture [ˈvʌltʃə] — гриф

Рептилии и амфибии:

Snake [sneɪk] — змея

Python [ˈpaɪθən] — питон

Cobra [ˈkəʊbrə] — кобра

Viper [ˈvaɪpə] — гадюка

Lizard [ˈlɪzəd] — ящерица

Gecko [ˈɡekəʊ] — геккон

Iguana [ɪˈɡwɑːnə] — игуана

Chameleon [kəˈmiːliən] — хамелеон

Crocodile [ˈkrɒkədaɪl] — крокодил

Alligator [ˈælɪɡeɪtə] — аллигатор

Turtle [ˈtɜːtl] — черепаха

Tortoise [ˈtɔːtəs] — сухопутная черепаха

Frog [frɒɡ] — лягушка

Toad [təʊd] — жаба

Newt [njuːt] — тритон

Salamander [ˈsæləmændə] — саламандра

Обратите внимание на разницу между схожими видами в английском языке. Например, "turtle" обычно относится к водным черепахам, а "tortoise" — к сухопутным. Точно так же "frog" и "toad" оба переводятся как лягушка и жаба, но имеют анатомические и экологические различия. Такие нюансы важны для точного использования слов в профессиональном контексте. 🦅🦎🐝