50 популярных английских идиом: секреты употребления и запоминания

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка и языковые тренеры

Профессионалы, работающие в международной среде или в англоязычных компаниях Идиомы — языковые самоцветы, придающие речи глубину, эмоциональную окраску и аутентичность. Это те выражения, которые заставляют носителей языка одобрительно кивать: "Да, этот человек действительно владеет английским!" Для изучающих язык идиомы часто становятся непреодолимым барьером: почему "break a leg" означает пожелать удачи, а "it's raining cats and dogs" говорит о сильном дожде? Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир 50 английских идиом, раскроем их тайный смысл и научимся использовать их так, чтобы звучать как настоящий носитель языка. 🔤

Что такое идиомы в английском языке и зачем их знать

Идиомы — это устойчивые выражения, значение которых не выводится из значений составляющих их слов. Другими словами, если перевести идиому дословно, мы получим бессмыслицу или совершенно другое значение, чем подразумевается.

Знание и понимание идиом критически важно по нескольким причинам:

Идиомы составляют значительную часть разговорной речи носителей языка (по некоторым оценкам, до 20% повседневных высказываний)

Они отражают культуру, историю и менталитет англоговорящих народов

Правильное использование идиом существенно повышает оценку на языковых экзаменах

В деловой среде идиомы помогают установить неформальный контакт и продемонстрировать глубокое знание языка

Идиомы — это не просто лингвистическое украшение, а необходимый инструмент полноценного общения. Представьте ситуацию: вы слышите "He let the cat out of the bag", но не знаете, что это значит "выдать секрет". Значительная часть смысла разговора будет для вас потеряна.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне пришла студентка, которая была в отчаянии после собеседования в международной компании. Несмотря на отличное знание грамматики и большой словарный запас, она совершенно растерялась, когда интервьюер спросил, как она "would handle being thrown in at the deep end". Она поняла фразу буквально — что её бросят в глубокий конец бассейна! Только после собеседования она узнала, что это идиома означает "справляться с трудной ситуацией без подготовки". Этот случай убедил меня, что изучение идиом должно быть обязательной частью обучения языку — они открывают дверь к подлинному, живому английскому.

50 популярных английских идиом: смысл и происхождение

Предлагаю рассмотреть 50 наиболее употребительных английских идиом, которые стоит знать каждому, кто стремится овладеть языком на продвинутом уровне. Для удобства разделим их на несколько тематических групп. 📚

Идиома Буквальное значение Истинное значение Пример употребления A piece of cake Кусок торта Что-то очень лёгкое The test was a piece of cake. Break a leg Сломать ногу Пожелание удачи Break a leg at your performance tonight! Cost an arm and a leg Стоить руку и ногу Быть очень дорогим That new smartphone costs an arm and a leg. Hit the nail on the head Ударить гвоздь по шляпке Точно определить суть проблемы You've hit the nail on the head with your analysis. Kill two birds with one stone Убить двух птиц одним камнем Решить две проблемы одним действием By taking this route, we'll kill two birds with one stone.

Многие идиомы имеют интересное происхождение. Например, выражение "raining cats and dogs" (льёт как из ведра) появилось в XVII веке, когда во время сильных ливней в Лондоне вода часто смывала с улиц трупы бездомных животных, создавая иллюзию, что те падали с неба.

Рассмотрим ещё несколько популярных идиом:

To bite the bullet (стиснуть зубы и терпеть) — выражение происходит от практики дать раненому солдату пулю, чтобы он зажал её в зубах во время болезненной операции без анестезии

To kick the bucket (умереть) — происходит от способа забоя свиней, когда животное стояло на ведре, которое затем выбивали

Spill the beans (выдать секрет) — восходит к древнегреческой практике голосования бобами, где случайное рассыпание бобов раскрывало результаты раньше времени

Beat around the bush (ходить вокруг да около) — отсылка к охоте, когда загонщики били по кустам, чтобы вспугнуть птиц

(ходить вокруг да около) — отсылка к охоте, когда загонщики били по кустам, чтобы вспугнуть птиц Burn the midnight oil (работать допоздна) — отсылка к временам, когда люди использовали масляные лампы для освещения при ночной работе

Знание происхождения идиом не только увлекательно с точки зрения истории языка, но и помогает лучше понять и запомнить их значение. 🕰️

Как правильно использовать идиомы в живой речи

Знать значение идиом — это лишь полдела. Гораздо важнее уметь их правильно и уместно использовать в живой речи. Вот несколько принципов, которые помогут избежать неловких ситуаций:

Учитывайте контекст — многие идиомы уместны только в неформальной обстановке, другие допустимы и в деловой коммуникации Не перегружайте речь — использование слишком большого количества идиом в одной беседе звучит неестественно Соблюдайте грамматическую форму — большинство идиом имеют фиксированную структуру, которую нельзя произвольно менять Следите за уместностью — идиомы часто имеют эмоциональную окраску, которая должна соответствовать ситуации Учитывайте региональные различия — некоторые идиомы по-разному используются в британском и американском английском

Особое внимание стоит обратить на грамматическую структуру идиом. Например, в выражении "to get the hang of something" (освоить что-либо) предлог "of" является обязательным и его нельзя опустить или заменить.

Михаил Соловьев, переводчик-синхронист

Работая на международной конференции, я стал свидетелем курьёзного случая с российским бизнесменом. Пытаясь произвести впечатление на американских партнёров, он буквально нашпиговал свою речь идиомами, которые выучил накануне. Фразы вроде "Let's strike while the iron is hot, put all our eggs in one basket and kill the golden goose" звучали абсурдно, особенно учитывая, что некоторые идиомы противоречили друг другу по смыслу. Я видел недоумение на лицах американцев — они понимали каждое слово, но смысл ускользал. После этого случая я всегда советую: лучше правильно использовать две-три идиомы, чем неуместно десяток. Идиомы должны органично вплетаться в речь, а не доминировать в ней.

Частые ошибки при использовании идиом включают:

Буквальный перевод идиом с родного языка — они редко имеют точные эквиваленты

Смешение идиом — например, "don't put all your eggs before they hatch" (смесь "don't put all your eggs in one basket" и "don't count your chickens before they hatch")

Неправильное употребление артиклей или предлогов внутри идиом

Использование слишком редких или устаревших идиом, которые могут звучать странно в современном контексте

Лучший способ научиться правильно использовать идиомы — слушать и имитировать речь носителей языка, отмечая в каких ситуациях и с какой интонацией они употребляют те или иные выражения. 🎧

Английские идиомы по темам: бизнес, эмоции, время

Для более эффективного изучения и применения идиом полезно группировать их по тематическим категориям. Такой подход помогает не только лучше запоминать выражения, но и быстрее находить нужную идиому в зависимости от контекста разговора. 💼

Бизнес и работа

To climb the corporate ladder — продвигаться по карьерной лестнице

To think outside the box — мыслить нестандартно

The ball is in your court — решение за вами

To cut corners — искать легкие пути, часто пренебрегая качеством

Back to the drawing board — начать всё заново

To bring to the table — предложить что-то ценное

— предложить что-то ценное To hit the ground running — начать работу эффективно и без промедления

Эмоции и состояния

To feel under the weather — чувствовать себя плохо

To be on cloud nine — быть очень счастливым

To get cold feet — испугаться, струсить в последний момент

To drive someone up the wall — очень раздражать кого-то

To be down in the dumps — быть в депрессии, хандрить

— быть в депрессии, хандрить To blow off steam — выпустить пар, снять напряжение

Время и приоритеты

Идиома Значение Пример To be pressed for time Быть ограниченным во времени I'm pressed for time, so let's keep this meeting brief. To beat the clock Успеть выполнить что-то до крайнего срока We managed to beat the clock and submit the report. To put something on the back burner Отложить что-то на потом Let's put this project on the back burner until next quarter. Once in a blue moon Очень редко I only see my cousin once in a blue moon. To kill time Тратить время бесцельно I was killing time at the airport by reading a book.

Деньги и финансы

To break the bank — потратить слишком много денег

To make ends meet — с трудом сводить концы с концами

To tighten one's belt — начать экономить

To shell out — выложить крупную сумму

— выложить крупную сумму A ballpark figure — приблизительная сумма

Отношения и общение

To break the ice — начать разговор, преодолеть неловкость

To see eye to eye — полностью соглашаться

To get along like a house on fire — отлично ладить

To give someone the cold shoulder — игнорировать кого-то

— игнорировать кого-то To bury the hatchet — помириться после ссоры

Группировка идиом по темам особенно полезна для тех, кто готовится к определенным ситуациям общения, например, к деловым переговорам или дружеской встрече. Это позволяет сосредоточиться на тех выражениях, которые с наибольшей вероятностью пригодятся в конкретном контексте. 🔄

Секреты запоминания идиом: эффективные методики

Запоминание идиом может представлять сложность из-за отсутствия логической связи между буквальным и переносным значением. Однако существуют проверенные методики, которые значительно облегчают этот процесс. 🧠

Метод ассоциаций и визуализации

Создавайте яркие, даже абсурдные мысленные образы, связывающие идиому с её значением. Например, для запоминания идиомы "to cost an arm and a leg" (стоить очень дорого) можно представить человека, расплачивающегося за дорогую покупку своими конечностями.

Группировка по тематическим кластерам

Объединяйте идиомы в смысловые группы: о времени, деньгах, отношениях и т.д. Такой подход создает логические связи и контекст, что облегчает запоминание.

Метод интервальных повторений

Используйте специальные приложения или карточки, чтобы повторять идиомы по системе интервальных повторений. Например, повторять новую идиому через 1 день, затем через 3 дня, 7 дней, 2 недели и т.д.

Метод контекстного запоминания

Составляйте с новыми идиомами собственные мини-истории или диалоги, связанные с вашим личным опытом. Личностная значимость повышает эффективность запоминания.

Техника мнемонических зацепок

Создавайте акронимы из первых букв слов в идиоме

Придумывайте рифмы или созвучия

Разбивайте сложные идиомы на составные части и анализируйте каждую

Ищите смысловые параллели с идиомами в родном языке

Практические упражнения для закрепления идиом

Ежедневно выбирайте 3-5 новых идиом и составляйте с ними предложения Ведите дневник на английском, намеренно используя изученные идиомы Смотрите сериалы с субтитрами и выписывайте встречающиеся идиомы Участвуйте в языковых обменах, где вы сможете применить идиомы в живом общении Создавайте тематические коллажи или интеллект-карты с идиомами

Эффективность запоминания значительно повышается, если задействовать разные каналы восприятия: зрительный (читать), слуховой (слушать), кинестетический (записывать). Исследования показывают, что комбинированный подход может повысить эффективность запоминания на 60-80% по сравнению с использованием только одного канала.