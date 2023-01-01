Живые английские фразы для естественного общения на каждый день

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык на среднем уровне и выше

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Профессионалы, желающие улучшить свои коммуникативные навыки на английском языке Английский язык захватил мир не только благодаря голливудским фильмам и популярной музыке, но и из-за своей практической ценности в глобальном общении. Однако владение грамматикой и обширным словарным запасом порой оказывается недостаточным, когда дело доходит до реального разговора с носителями языка. 🇬🇧 Именно живые, актуальные выражения создают тот естественный поток речи, который отличает уверенного собеседника от студента с учебником. Давайте рассмотрим фразы, которые помогут вам звучать не как робот, зачитывающий параграф из учебника, а как человек, уверенно владеющий языком Шекспира и Хемингуэя в его современном воплощении.

Самые употребляемые фразы для повседневного общения

Повседневное общение на английском начинается с универсальных фраз, которые местные жители используют автоматически. Эти выражения — ваш пропуск в мир естественной английской речи. 🔑

Начнем с приветствий. Помимо стандартного "Hello" и "Hi", носители языка часто используют:

What's up? — Как дела? (неформальное)

— Как дела? (неформальное) How's it going? — Как дела? (универсальное)

— Как дела? (универсальное) How are you doing? — Как поживаешь?

— Как поживаешь? Good to see you! — Рад тебя видеть!

При ответе на вопрос "How are you?" недостаточно просто сказать "Fine, thanks". Носители языка обычно используют более разнообразные ответы:

Позитивные ответы Нейтральные ответы Честные ответы Couldn't be better! (Лучше не бывает!) Not too bad (Неплохо) Hanging in there (Держусь) I'm great, thanks! (Отлично, спасибо!) Same old, same old (Всё по-старому) Been better (Бывало и лучше) On top of the world! (На седьмом небе!) Can't complain (Не могу жаловаться) Don't ask! (Лучше не спрашивай!)

Для поддержания беседы полезно освоить фразы-связки:

Actually — Вообще-то, на самом деле

— Вообще-то, на самом деле By the way — Кстати

— Кстати To be honest — Честно говоря

— Честно говоря The thing is — Дело в том, что

Для завершения разговора используйте не только "Goodbye":

Take care! — Береги себя!

— Береги себя! See you around — До встречи (неопределенно когда)

— До встречи (неопределенно когда) Catch you later — Увидимся позже (неформально)

— Увидимся позже (неформально) Have a good one! — Хорошего дня/вечера!

Андрей Смирнов, преподаватель английского языка Помню своего студента Максима, который после года изучения грамматики и словарного запаса отправился в Лондон. Вернувшись, он был в легком шоке: "Андрей, я знал все слова, которые они говорили, но вместе они складывались в какие-то странные конструкции!" Дело было именно в разговорных фразах. Когда бармен спросил его "What can I get you?", Максим растерялся, ожидая услышать классическое "What would you like to order?". А на вопрос "How's your day been?" он не знал, что ответить, кроме "Fine". После этого случая мы начали практиковать живые диалоги, и через полгода при следующей поездке Максим уже чувствовал себя гораздо увереннее. Самое важное в освоении языка — это понимание, что учебник дает лишь базу, но настоящий язык живет в повседневном общении людей.

Разговорные выражения на английском для работы и учебы

Деловая среда требует особого языка — формального, но не слишком официального. Хорошо подобранные фразы помогут вам произвести впечатление компетентного специалиста. 💼

В деловой переписке следующие выражения добавят профессионализма:

I'm reaching out regarding... — Обращаюсь к вам по поводу...

— Обращаюсь к вам по поводу... As per our discussion... — Как мы обсуждали...

— Как мы обсуждали... I'm writing to follow up on... — Пишу вам, чтобы уточнить...

— Пишу вам, чтобы уточнить... Please find attached... — Во вложении вы найдете...

На совещаниях и презентациях используйте эти фразы:

Let's touch base on... — Давайте обсудим...

— Давайте обсудим... I'd like to circle back to... — Хотел бы вернуться к...

— Хотел бы вернуться к... The bottom line is... — Суть в том, что...

— Суть в том, что... Let me walk you through... — Позвольте провести вас по...

Для эффективной работы в команде:

I'll take the lead on this — Я возьму на себя руководство этим

— Я возьму на себя руководство этим Let's put our heads together — Давайте подумаем вместе

— Давайте подумаем вместе I'm swamped right now — Я сейчас завален работой

— Я сейчас завален работой Can we touch base later? — Можем связаться позже?

В учебной среде полезны фразы:

I'd like to pick your brain about... — Хотел бы узнать ваше мнение о...

— Хотел бы узнать ваше мнение о... I'm having trouble wrapping my head around... — Мне трудно понять...

— Мне трудно понять... Could you elaborate on that? — Не могли бы вы пояснить?

— Не могли бы вы пояснить? I see where you're coming from — Я понимаю вашу точку зрения

Как общаться с иностранцами: неформальные обороты

Неформальное общение с носителями языка требует особого набора выражений, которые сделают вашу речь живой и современной. 🤝 Эти фразы помогут вам быстрее наладить контакт и избежать неловких пауз.

Для начала разговора с незнакомцем:

I couldn't help noticing... — Не мог не заметить...

— Не мог не заметить... Are you from around here? — Вы местный?

— Вы местный? What brings you here? — Что привело вас сюда?

— Что привело вас сюда? Great weather we're having! — Отличная погода, не правда ли!

Для выражения эмоций и реакций:

No way! — Не может быть! (удивление)

— Не может быть! (удивление) You're kidding! — Ты шутишь!

— Ты шутишь! That's awesome/cool/great! — Это здорово/круто/отлично!

— Это здорово/круто/отлично! I feel you — Я тебя понимаю

При обсуждении планов:

I'm down for that — Я за, я согласен

— Я за, я согласен Let's play it by ear — Давай решим по обстоятельствам

— Давай решим по обстоятельствам I'm free as a bird — Я совершенно свободен

— Я совершенно свободен I'll rain check on that — Я отложу это на другой раз

Фразы для поддержания дружеской беседы:

What have you been up to? — Чем занимался в последнее время?

— Чем занимался в последнее время? How's life treating you? — Как жизнь?

— Как жизнь? What's on your mind? — О чем думаешь?

— О чем думаешь? Long time no see! — Давно не виделись!

Елена Морозова, переводчик-синхронист Работая на международных конференциях, я часто наблюдаю, как российские специалисты, отлично владеющие профессиональной терминологией, теряются в неформальном общении с зарубежными коллегами. Однажды на кофе-брейке наш инженер Сергей разговорился с американцем, и тот вдруг сказал: "Man, that's lit!". Лицо Сергея вытянулось — он искренне не понимал, что его история о рыбалке имеет отношение к свету или поджиганию. Мне пришлось объяснить, что "lit" в современном сленге означает "потрясающе, круто". После конференции Сергей признался: "Я понял, что недостаточно знать свои технические термины. Настоящий языковой барьер — это неспособность поддержать простой разговор". С тех пор он стал целенаправленно изучать разговорные обороты, смотреть сериалы в оригинале, и сейчас свободно общается с иностранцами не только о работе, но и о жизни.

Ежедневные английские фразы для путешествий

Путешествие в англоязычную страну становится гораздо комфортнее, когда вы владеете ключевыми фразами, необходимыми в различных ситуациях. 🧳 Рассмотрим выражения, которые выручат в самых распространенных туристических сценариях.

В аэропорту и на транспорте:

Is this seat taken? — Это место занято?

— Это место занято? Where does this train/bus go? — Куда идёт этот поезд/автобус?

— Куда идёт этот поезд/автобус? Could you tell me when we reach...? — Не могли бы вы сказать, когда мы прибудем в...?

— Не могли бы вы сказать, когда мы прибудем в...? I'd like to book a round-trip ticket — Я хотел бы заказать билет туда и обратно

В отеле:

I have a reservation under the name... — У меня забронирован номер на имя...

— У меня забронирован номер на имя... Is breakfast included? — Завтрак включен?

— Завтрак включен? Do you have a room with a view? — У вас есть номер с видом?

— У вас есть номер с видом? Could I have a wake-up call at...? — Могли бы вы разбудить меня в...?

В ресторане:

Could we have a table for two, please? — Можно столик на двоих, пожалуйста?

— Можно столик на двоих, пожалуйста? What's the house specialty? — Какое у вас фирменное блюдо?

— Какое у вас фирменное блюдо? I'll have what she's having — Мне то же, что и ей

— Мне то же, что и ей Could I get the check, please? — Можно счет, пожалуйста?

При покупках и ориентировании в городе:

Ситуация Полезная фраза Альтернативный вариант Спросить дорогу Excuse me, could you tell me how to get to...? I'm trying to find..., can you help? В магазине I'm just browsing, thanks Do you have this in another size/color? На экскурсии What's the history behind this? How old is this building? Поиск туалета Where's the restroom, please? Can you point me to the toilets/bathroom?

В экстренных ситуациях:

I need help! — Мне нужна помощь!

— Мне нужна помощь! I've lost my wallet/passport — Я потерял кошелек/паспорт

— Я потерял кошелек/паспорт Could you speak more slowly, please? — Не могли бы вы говорить медленнее, пожалуйста?

— Не могли бы вы говорить медленнее, пожалуйста? I don't understand — Я не понимаю

Фразеологизмы и сленг для естественного звучания речи

Идиомы и сленг — это соль английского языка. Они придают речи естественность и глубину, позволяя выразить сложные идеи простыми словами. 🎯 Владение этим слоем языка сразу выделяет человека, действительно погруженного в культуру.

Популярные идиоматические выражения:

It's not my cup of tea — Это не по мне, не в моем вкусе

— Это не по мне, не в моем вкусе Break a leg! — Ни пуха, ни пера! (пожелание удачи)

— Ни пуха, ни пера! (пожелание удачи) To cost an arm and a leg — Стоить бешеных денег

— Стоить бешеных денег To hit the nail on the head — Попасть в точку

Современные сленговые выражения, которые используют молодые носители языка:

I'm ghosting them — Я игнорирую их сообщения

— Я игнорирую их сообщения That's fire! — Это потрясающе!

— Это потрясающе! I'm salty about it — Я раздражен/обижен из-за этого

— Я раздражен/обижен из-за этого Low-key love it — Втайне/немного люблю это

Фразовые глаголы, часто используемые в разговорной речи:

To hang out — Проводить время, тусоваться

— Проводить время, тусоваться To figure out — Разобраться, понять

— Разобраться, понять To call off — Отменить

— Отменить To run into — Случайно встретить

Выражения для описания эмоций и состояний:

I'm over the moon — Я безумно счастлив

— Я безумно счастлив I'm under the weather — Я плохо себя чувствую

— Я плохо себя чувствую I'm on cloud nine — Я на седьмом небе от счастья

— Я на седьмом небе от счастья I'm at the end of my rope — Я на пределе своих возможностей

Региональные варианты сленга также стоит учитывать. Например, в британском английском:

Fancy a cuppa? — Хотите чашечку чая?

— Хотите чашечку чая? I'm knackered — Я измотан

А в американском:

It was a total dumpster fire — Это был полный провал

— Это был полный провал That's clutch! — Это круто/именно то, что нужно!

Помните, что использование сленга требует контекстуального понимания. Некоторые выражения могут быть неуместны в формальных ситуациях или могут иметь разные оттенки значений в зависимости от региона.