Как легко запомнить дни недели и месяцы на английском: техники

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения

Родители детей, изучающих английский язык Вспомните свое первое знакомство с английским языком — дни недели и месяцы часто оказываются среди тех базовых слов, которые мы учим в первую очередь! Они как ключи к повседневной коммуникации: назначить встречу, забронировать билеты или просто рассказать о своих планах невозможно без знания этих слов. Но как их запомнить без мучительной зубрежки? У нас есть решение! 🌟 В этой статье вы найдете не только полные списки с транскрипцией, но и веселые, эффективные способы запомнить английские дни недели и месяцы так, что они никогда не вылетят из головы.

Английские дни недели и месяцы для начинающих

Знание дней недели и месяцев — это фундамент, на котором строится дальнейшее изучение языка. Эти слова встречаются повсюду: в расписаниях, планировщиках, повседневных разговорах и деловых письмах. 📆

Для начинающих изучение этой лексики может казаться рутиной, но на самом деле это первый шаг к свободному общению. Что интересно, английские названия дней недели имеют германские и скандинавские корни, а большинство названий месяцев пришли из латыни и римского календаря.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была группа взрослых учеников, которые никак не могли запомнить дни недели. Проблема была в том, что они пытались просто зазубрить слова, не создавая никаких ассоциаций. Я придумала игру: каждый ученик выбирал день недели и придумывал для него персонажа со своей историей. Например, "Monday" стал грустным синим слоником (потому что понедельник — "голубой" день), а "Friday" — весёлым тигром, прыгающим от радости. Через неделю все безошибочно называли дни по-английски! С тех пор я убеждена: запоминать нужно через образы и эмоции, а не через механическое повторение.

Интересный факт: в английском языке все дни недели пишутся с большой буквы, а месяцы всегда начинаются с заглавной буквы. Это важное правило, которое часто упускают начинающие.

Важно отметить, что английская неделя традиционно начинается с воскресенья (Sunday), а не с понедельника, как привыкли многие русскоговорящие. Это отражается в календарях англоязычных стран и может сначала вызывать небольшую путаницу.

Названия дней недели на английском: полный список

Давайте рассмотрим все дни недели на английском языке с транскрипцией и произношением. Каждый день имеет свое уникальное происхождение, связанное с древнегерманской мифологией или астрономическими объектами. 🌙

День недели Произношение Транскрипция Происхождение Monday Мандэй [ˈmʌndeɪ] День Луны (Moon's day) Tuesday Тьюздэй [ˈtjuːzdeɪ] День Тюра (бога войны) Wednesday Уэнздэй [ˈwenzdeɪ] День Одина (Вотана) Thursday Сёрздэй [ˈθɜːzdeɪ] День Тора (бога грома) Friday Фрайдэй [ˈfraɪdeɪ] День Фрейи (богини любви) Saturday Сатэрдэй [ˈsætədeɪ] День Сатурна Sunday Сандэй [ˈsʌndeɪ] День Солнца (Sun's day)

Обратите внимание на некоторые особенности произношения:

В слове "Monday" ударение падает на первый слог.

"Wednesday" часто произносят как [ˈwenzdeɪ], опуская звук "д" в середине.

В "Thursday" первый звук — межзубный [θ], который многим русскоговорящим даётся непросто.

При использовании дней недели в предложениях, обратите внимание на предлоги:

on — используется перед конкретным днем: "I have a meeting on Monday" (У меня встреча в понедельник).

— используется перед конкретным днем: "I have a meeting Monday" (У меня встреча в понедельник). on также используется с выражениями типа: "on weekdays" (в будние дни), "on weekends" (в выходные).

Для обозначения регулярных действий используют: "every Monday" (каждый понедельник) или "on Mondays" (по понедельникам).

Месяцы на английском с транскрипцией и произношением

Знание месяцев на английском языке так же важно, как и дней недели. Они необходимы для указания дат, планирования, рассказа о событиях. Названия английских месяцев имеют латинские корни и связаны с римским календарем. 🗓️

Месяц Произношение Транскрипция Интересный факт January Джэньюэри [ˈdʒænjuəri] Назван в честь бога Януса February Фэбруэри [ˈfebruəri] От латинского "очищать" (месяц очищения) March Марч [mɑːtʃ] Назван в честь бога Марса April Эйприл [ˈeɪprəl] От латинского "открывать" (весна) May Мэй [meɪ] Назван в честь богини Майи June Джун [dʒuːn] Назван в честь богини Юноны July Джула́й [dʒuˈlaɪ] Назван в честь Юлия Цезаря August Огэст [ˈɔːgəst] Назван в честь императора Августа September Сэптэмбэр [sepˈtembə] "Седьмой месяц" в древнеримском календаре October Октоубэр [ɒkˈtəʊbə] "Восьмой месяц" в древнеримском календаре November Ноувэмбэр [nəʊˈvembə] "Девятый месяц" в древнеримском календаре December Дисэмбэр [dɪˈsembə] "Десятый месяц" в древнеримском календаре

При использовании месяцев в датах помните про предлоги:

in используется перед названием месяца: "I was born in May" (Я родился в мае).

используется перед названием месяца: "I was born May" (Я родился в мае). При указании полной даты, в американском английском используется формат "месяц/число/год": July 4, 2023.

В британском английском чаще используется формат "число/месяц/год": 4 July, 2023 или 4th of July, 2023.

Интересно, что последние четыре месяца имеют числовые названия (от латинских слов "семь", "восемь", "девять", "десять"), хотя фактически это 9-й, 10-й, 11-й и 12-й месяцы года. Это связано с тем, что изначально римский календарь начинался с марта!

Веселые способы запомнить дни недели на английском

Запоминание новых слов не должно быть скучным! Существует множество креативных и веселых способов запомнить дни недели на английском языке. Вот некоторые из них, которые сделают процесс обучения увлекательным и эффективным. 🎮

Максим Иванов, репетитор английского для детей У меня был ученик Миша, 8 лет, который путал все дни недели и постоянно расстраивался из-за этого. Тогда я нарисовал для него "Поезд недели", где каждый вагончик был отдельным днем. Monday был локомотивом с грустным лицом (потому что никто не любит понедельники), Tuesday — вагоном с книгами (день для учёбы), Wednesday — с едой (день угощений в середине недели), Thursday — с молотком (как молот Тора), Friday — с дискотекой и шариками (день веселья), Saturday — с игрушками (день для игр), а Sunday — с солнышком (от слова "sun"). Миша не только запомнил все дни за неделю, но и сам начал придумывать истории про этот поезд. Вот что значит задействовать воображение ребенка!

Вот несколько проверенных методов, которые помогут запомнить дни недели через игру и ассоциации:

Цветовые ассоциации: присвойте каждому дню свой цвет. Например, Monday — синий (грустный понедельник), Friday — яркий желтый (радостная пятница). Песни и рифмовки: найдите или придумайте песню с днями недели. Ритм и музыка значительно улучшают запоминание. "Семья дней недели": представьте каждый день как члена семьи с характерными чертами. Sunday может быть отцом (главой недели), Monday — строгой матерью, и так далее. Карточки с ассоциативными рисунками: нарисуйте для каждого дня характерный символ. Например, для Thursday — молот (Тор), для Sunday — солнце.

Еще один эффективный метод — создание историй, где каждый день является персонажем:

Monday (Мун-день): представьте луну, которая устала светить ночью и выглядит сонной (как мы в понедельник).

(Мун-день): представьте луну, которая устала светить ночью и выглядит сонной (как мы в понедельник). Tuesday (Тьюз-день): Тюр был богом войны, представьте день битвы или соревнования.

(Тьюз-день): Тюр был богом войны, представьте день битвы или соревнования. Wednesday (Уэнз-день): представьте мудрого Одина, который в середине недели дает советы.

(Уэнз-день): представьте мудрого Одина, который в середине недели дает советы. Thursday (Сёрз-день): Тор с громом и молниями создает энергичный день.

(Сёрз-день): Тор с громом и молниями создает энергичный день. Friday (Фрай-день): Фрейя — богиня любви, представьте день свиданий и веселья.

(Фрай-день): Фрейя — богиня любви, представьте день свиданий и веселья. Saturday (Сатэр-день): день Сатурна — планеты с кольцами, представьте его как день с множеством дел и активностей.

(Сатэр-день): день Сатурна — планеты с кольцами, представьте его как день с множеством дел и активностей. Sunday (Сан-день): солнечный, яркий день отдыха.

Для активного закрепления можно использовать игры:

"День-действие" : назначьте для каждого дня свое действие (прыжки, хлопки и т.д.). Называя день, выполняйте соответствующее движение.

: назначьте для каждого дня свое действие (прыжки, хлопки и т.д.). Называя день, выполняйте соответствующее движение. "Дневная эстафета": расположите карточки с днями недели в разных частях комнаты. По команде нужно собрать их в правильном порядке.

Помните, чем больше органов чувств задействовано в процессе запоминания, тем лучше результат. Комбинируйте визуальные, аудиальные и кинестетические методы для максимального эффекта! 🧠

Эффективные методы изучения английских месяцев

Запомнить 12 английских месяцев может показаться сложной задачей, но с правильным подходом это становится увлекательным приключением. Вот проверенные методы, которые помогут вам быстро и надолго запомнить названия всех месяцев года. 🌍

Начнем с ключевых стратегий запоминания:

Группировка по сезонам: разделите месяцы на четыре сезона и изучайте их группами. Это создает логические связи и упрощает запоминание. Акцент на схожести с русскими названиями: многие английские месяцы звучат похоже на русские — March (март), April (апрель), May (май), June (июнь). Использование мнемоники: например, для запоминания последовательности первых букв месяцев: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December — можно придумать фразу "John Found Mary And Made Jack Join All Students Over Night Dance". Карточки с ассоциативными изображениями: создайте карточки, где каждый месяц представлен визуально (January — снег, February — сердечки, March — весенние цветы и т.д.).

Практические упражнения для закрепления:

Календарь погоды : заведите ежедневник, где вы будете записывать дату и погоду на английском.

: заведите ежедневник, где вы будете записывать дату и погоду на английском. "Месяц-событие" : для каждого месяца вспомните важное личное событие и запишите его по-английски.

: для каждого месяца вспомните важное личное событие и запишите его по-английски. Игра "Цепочка месяцев": каждый участник называет месяц и событие, которое происходит в этом месяце. Следующий повторяет и добавляет свой месяц.

Цифровые инструменты также могут быть полезны:

Используйте приложения для изучения языков с функцией напоминаний и повторений.

Создайте цифровой календарь на английском и заполняйте его событиями.

Установите английскую версию календаря на смартфоне.

Еще один эффективный метод — связывать месяцы с праздниками или характерными событиями:

January — New Year (Новый год)

February — Valentine's Day (День святого Валентина)

March — Spring begins (Начало весны)

April — April Fool's Day (День дурака)

May — May holidays (Майские праздники)

June — Start of summer (Начало лета)

July — Independence Day in the USA (День независимости США)

August — Vacation time (Время отпусков)

September — Back to school (Возвращение в школу)

October — Halloween (Хэллоуин)

November — Thanksgiving in the USA (День благодарения)

December — Christmas (Рождество)

Постоянная практика — ключ к успеху. Регулярно используйте названия месяцев в речи, письме, при планировании. Это создаст устойчивые нейронные связи и автоматизирует употребление этих слов. 🧠