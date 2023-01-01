Как легко запомнить дни недели и месяцы на английском: техники#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, ищущие методы обучения
Родители детей, изучающих английский язык
Вспомните свое первое знакомство с английским языком — дни недели и месяцы часто оказываются среди тех базовых слов, которые мы учим в первую очередь! Они как ключи к повседневной коммуникации: назначить встречу, забронировать билеты или просто рассказать о своих планах невозможно без знания этих слов. Но как их запомнить без мучительной зубрежки? У нас есть решение! 🌟 В этой статье вы найдете не только полные списки с транскрипцией, но и веселые, эффективные способы запомнить английские дни недели и месяцы так, что они никогда не вылетят из головы.
Английские дни недели и месяцы для начинающих
Знание дней недели и месяцев — это фундамент, на котором строится дальнейшее изучение языка. Эти слова встречаются повсюду: в расписаниях, планировщиках, повседневных разговорах и деловых письмах. 📆
Для начинающих изучение этой лексики может казаться рутиной, но на самом деле это первый шаг к свободному общению. Что интересно, английские названия дней недели имеют германские и скандинавские корни, а большинство названий месяцев пришли из латыни и римского календаря.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, у меня была группа взрослых учеников, которые никак не могли запомнить дни недели. Проблема была в том, что они пытались просто зазубрить слова, не создавая никаких ассоциаций. Я придумала игру: каждый ученик выбирал день недели и придумывал для него персонажа со своей историей. Например, "Monday" стал грустным синим слоником (потому что понедельник — "голубой" день), а "Friday" — весёлым тигром, прыгающим от радости. Через неделю все безошибочно называли дни по-английски! С тех пор я убеждена: запоминать нужно через образы и эмоции, а не через механическое повторение.
Интересный факт: в английском языке все дни недели пишутся с большой буквы, а месяцы всегда начинаются с заглавной буквы. Это важное правило, которое часто упускают начинающие.
Важно отметить, что английская неделя традиционно начинается с воскресенья (Sunday), а не с понедельника, как привыкли многие русскоговорящие. Это отражается в календарях англоязычных стран и может сначала вызывать небольшую путаницу.
Названия дней недели на английском: полный список
Давайте рассмотрим все дни недели на английском языке с транскрипцией и произношением. Каждый день имеет свое уникальное происхождение, связанное с древнегерманской мифологией или астрономическими объектами. 🌙
|День недели
|Произношение
|Транскрипция
|Происхождение
|Monday
|Мандэй
|[ˈmʌndeɪ]
|День Луны (Moon's day)
|Tuesday
|Тьюздэй
|[ˈtjuːzdeɪ]
|День Тюра (бога войны)
|Wednesday
|Уэнздэй
|[ˈwenzdeɪ]
|День Одина (Вотана)
|Thursday
|Сёрздэй
|[ˈθɜːzdeɪ]
|День Тора (бога грома)
|Friday
|Фрайдэй
|[ˈfraɪdeɪ]
|День Фрейи (богини любви)
|Saturday
|Сатэрдэй
|[ˈsætədeɪ]
|День Сатурна
|Sunday
|Сандэй
|[ˈsʌndeɪ]
|День Солнца (Sun's day)
Обратите внимание на некоторые особенности произношения:
- В слове "Monday" ударение падает на первый слог.
- "Wednesday" часто произносят как [ˈwenzdeɪ], опуская звук "д" в середине.
- В "Thursday" первый звук — межзубный [θ], который многим русскоговорящим даётся непросто.
При использовании дней недели в предложениях, обратите внимание на предлоги:
- on — используется перед конкретным днем: "I have a meeting on Monday" (У меня встреча в понедельник).
- on также используется с выражениями типа: "on weekdays" (в будние дни), "on weekends" (в выходные).
Для обозначения регулярных действий используют: "every Monday" (каждый понедельник) или "on Mondays" (по понедельникам).
Месяцы на английском с транскрипцией и произношением
Знание месяцев на английском языке так же важно, как и дней недели. Они необходимы для указания дат, планирования, рассказа о событиях. Названия английских месяцев имеют латинские корни и связаны с римским календарем. 🗓️
|Месяц
|Произношение
|Транскрипция
|Интересный факт
|January
|Джэньюэри
|[ˈdʒænjuəri]
|Назван в честь бога Януса
|February
|Фэбруэри
|[ˈfebruəri]
|От латинского "очищать" (месяц очищения)
|March
|Марч
|[mɑːtʃ]
|Назван в честь бога Марса
|April
|Эйприл
|[ˈeɪprəl]
|От латинского "открывать" (весна)
|May
|Мэй
|[meɪ]
|Назван в честь богини Майи
|June
|Джун
|[dʒuːn]
|Назван в честь богини Юноны
|July
|Джула́й
|[dʒuˈlaɪ]
|Назван в честь Юлия Цезаря
|August
|Огэст
|[ˈɔːgəst]
|Назван в честь императора Августа
|September
|Сэптэмбэр
|[sepˈtembə]
|"Седьмой месяц" в древнеримском календаре
|October
|Октоубэр
|[ɒkˈtəʊbə]
|"Восьмой месяц" в древнеримском календаре
|November
|Ноувэмбэр
|[nəʊˈvembə]
|"Девятый месяц" в древнеримском календаре
|December
|Дисэмбэр
|[dɪˈsembə]
|"Десятый месяц" в древнеримском календаре
При использовании месяцев в датах помните про предлоги:
- in используется перед названием месяца: "I was born in May" (Я родился в мае).
- При указании полной даты, в американском английском используется формат "месяц/число/год": July 4, 2023.
- В британском английском чаще используется формат "число/месяц/год": 4 July, 2023 или 4th of July, 2023.
Интересно, что последние четыре месяца имеют числовые названия (от латинских слов "семь", "восемь", "девять", "десять"), хотя фактически это 9-й, 10-й, 11-й и 12-й месяцы года. Это связано с тем, что изначально римский календарь начинался с марта!
Веселые способы запомнить дни недели на английском
Запоминание новых слов не должно быть скучным! Существует множество креативных и веселых способов запомнить дни недели на английском языке. Вот некоторые из них, которые сделают процесс обучения увлекательным и эффективным. 🎮
Максим Иванов, репетитор английского для детей У меня был ученик Миша, 8 лет, который путал все дни недели и постоянно расстраивался из-за этого. Тогда я нарисовал для него "Поезд недели", где каждый вагончик был отдельным днем. Monday был локомотивом с грустным лицом (потому что никто не любит понедельники), Tuesday — вагоном с книгами (день для учёбы), Wednesday — с едой (день угощений в середине недели), Thursday — с молотком (как молот Тора), Friday — с дискотекой и шариками (день веселья), Saturday — с игрушками (день для игр), а Sunday — с солнышком (от слова "sun"). Миша не только запомнил все дни за неделю, но и сам начал придумывать истории про этот поезд. Вот что значит задействовать воображение ребенка!
Вот несколько проверенных методов, которые помогут запомнить дни недели через игру и ассоциации:
- Цветовые ассоциации: присвойте каждому дню свой цвет. Например, Monday — синий (грустный понедельник), Friday — яркий желтый (радостная пятница).
- Песни и рифмовки: найдите или придумайте песню с днями недели. Ритм и музыка значительно улучшают запоминание.
- "Семья дней недели": представьте каждый день как члена семьи с характерными чертами. Sunday может быть отцом (главой недели), Monday — строгой матерью, и так далее.
- Карточки с ассоциативными рисунками: нарисуйте для каждого дня характерный символ. Например, для Thursday — молот (Тор), для Sunday — солнце.
Еще один эффективный метод — создание историй, где каждый день является персонажем:
- Monday (Мун-день): представьте луну, которая устала светить ночью и выглядит сонной (как мы в понедельник).
- Tuesday (Тьюз-день): Тюр был богом войны, представьте день битвы или соревнования.
- Wednesday (Уэнз-день): представьте мудрого Одина, который в середине недели дает советы.
- Thursday (Сёрз-день): Тор с громом и молниями создает энергичный день.
- Friday (Фрай-день): Фрейя — богиня любви, представьте день свиданий и веселья.
- Saturday (Сатэр-день): день Сатурна — планеты с кольцами, представьте его как день с множеством дел и активностей.
- Sunday (Сан-день): солнечный, яркий день отдыха.
Для активного закрепления можно использовать игры:
- "День-действие": назначьте для каждого дня свое действие (прыжки, хлопки и т.д.). Называя день, выполняйте соответствующее движение.
- "Дневная эстафета": расположите карточки с днями недели в разных частях комнаты. По команде нужно собрать их в правильном порядке.
Помните, чем больше органов чувств задействовано в процессе запоминания, тем лучше результат. Комбинируйте визуальные, аудиальные и кинестетические методы для максимального эффекта! 🧠
Эффективные методы изучения английских месяцев
Запомнить 12 английских месяцев может показаться сложной задачей, но с правильным подходом это становится увлекательным приключением. Вот проверенные методы, которые помогут вам быстро и надолго запомнить названия всех месяцев года. 🌍
Начнем с ключевых стратегий запоминания:
- Группировка по сезонам: разделите месяцы на четыре сезона и изучайте их группами. Это создает логические связи и упрощает запоминание.
- Акцент на схожести с русскими названиями: многие английские месяцы звучат похоже на русские — March (март), April (апрель), May (май), June (июнь).
- Использование мнемоники: например, для запоминания последовательности первых букв месяцев: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December — можно придумать фразу "John Found Mary And Made Jack Join All Students Over Night Dance".
- Карточки с ассоциативными изображениями: создайте карточки, где каждый месяц представлен визуально (January — снег, February — сердечки, March — весенние цветы и т.д.).
Практические упражнения для закрепления:
- Календарь погоды: заведите ежедневник, где вы будете записывать дату и погоду на английском.
- "Месяц-событие": для каждого месяца вспомните важное личное событие и запишите его по-английски.
- Игра "Цепочка месяцев": каждый участник называет месяц и событие, которое происходит в этом месяце. Следующий повторяет и добавляет свой месяц.
Цифровые инструменты также могут быть полезны:
- Используйте приложения для изучения языков с функцией напоминаний и повторений.
- Создайте цифровой календарь на английском и заполняйте его событиями.
- Установите английскую версию календаря на смартфоне.
Еще один эффективный метод — связывать месяцы с праздниками или характерными событиями:
- January — New Year (Новый год)
- February — Valentine's Day (День святого Валентина)
- March — Spring begins (Начало весны)
- April — April Fool's Day (День дурака)
- May — May holidays (Майские праздники)
- June — Start of summer (Начало лета)
- July — Independence Day in the USA (День независимости США)
- August — Vacation time (Время отпусков)
- September — Back to school (Возвращение в школу)
- October — Halloween (Хэллоуин)
- November — Thanksgiving in the USA (День благодарения)
- December — Christmas (Рождество)
Постоянная практика — ключ к успеху. Регулярно используйте названия месяцев в речи, письме, при планировании. Это создаст устойчивые нейронные связи и автоматизирует употребление этих слов. 🧠
Освоение английских дней недели и месяцев — это больше чем просто пополнение словарного запаса. Это ваш первый серьезный шаг к свободному общению на английском языке. Начните с малого: выберите один из предложенных методов и практикуйте его ежедневно хотя бы по 5-10 минут. Постепенно добавляйте новые упражнения и техники. Помните, что постоянство и регулярность гораздо важнее длительных, но редких занятий. Скоро вы заметите, как названия дней и месяцев станут естественной частью вашей английской речи, открывая двери к дальнейшему прогрессу. Учите язык с удовольствием!