Как выучить английские числа до 100: методы, приемы, практика

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Люди, планирующие путешествия или деловые поездки

Преподаватели или родители, которые обучают детей английским словам и числам Запомнить английские числа до 100 кажется непростой задачей, особенно если вы только начинаете изучать язык. Но что, если я скажу вам, что существуют простые и эффективные способы освоить их за пару дней? 🚀 Больше никаких мучительных попыток вспомнить, как сказать "восемьдесят семь" или "тридцать четыре" при бронировании отеля или на деловой встрече. Владение числительными до 100 – это не просто галочка в учебном плане, а ключ к свободному общению и базовым жизненным ситуациям. Давайте разберемся, как превратить эту кажущуюся гору в легкий холмик с помощью проверенных техник и интересных упражнений.

Почему важно знать английские числа до 100

Числа окружают нас повсюду, даже если мы этого не замечаем. При путешествии за границу вам понадобится назвать номер рейса, указать дату рождения при заселении в отель, понять цены в магазинах или ресторанах. В деловой среде числа становятся еще более значимыми: цены, количества, даты, проценты — всё это требует уверенного владения числительными.

Знание чисел до 100 формирует фундамент для дальнейшего изучения языка. Это как научиться ходить перед тем, как бегать — без этого базового навыка дальнейшее продвижение будет затруднено. 🧠

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Недавно ко мне пришла ученица Марина, которая собиралась в поездку по Европе. Она хорошо знала грамматику и имела приличный словарный запас, но числительные всегда пропускала, считая их "скучными". Во время первой же тренировочной ситуации бронирования отеля, Марина замолчала на 10 секунд, пытаясь вспомнить, как сказать "восемьдесят четыре" для номера комнаты. "Я поняла, что могу выучить сотню слов для описания достопримечательностей, но если не смогу сказать цену или номер автобуса — это создаст реальные проблемы", — призналась она позже. За неделю мы разработали систему ассоциаций, и теперь она не только свободно использует числительные, но и помогла своей подруге освоить их перед совместным путешествием.

Мозг лучше усваивает информацию, когда понимает её практическую ценность. Вот конкретные ситуации, где вам точно понадобятся числительные:

При совершении покупок и обсуждении цен

Для указания возраста, адреса или телефонного номера

При бронировании отелей, столиков в ресторанах или билетов

В разговорах о времени, датах и расписаниях

На рабочих совещаниях при обсуждении количественных показателей

Стоит отметить, что числительные — это не просто отдельные слова, а система с чёткой логикой. Освоив её, вы сможете легко оперировать не только числами до 100, но и гораздо большими значениями. 📊

Система английских числительных: логика и структура

Английская система чисел имеет чёткую логику, которая значительно упрощает их запоминание. Рассмотрим основные структурные блоки, из которых строится вся числовая система.

Диапазон Особенности Примеры 1-12 Уникальные слова one, two, three, twelve 13-19 Единица + teen (с некоторыми изменениями) thirteen, fourteen, nineteen 20, 30, ..., 90 Единица + ty (с некоторыми изменениями) twenty, thirty, ninety 21-99 Десяток + дефис + единица twenty-one, forty-five

Главное отличие от русской системы — в английском языке сначала идёт десяток, а затем единица. Например, "двадцать один" будет "twenty-one", а не "один-двадцать". Эта последовательность логична и соответствует порядку записи числа: сначала 2, потом 1.

Ещё одна важная особенность — правило дефиса. В числах от 21 до 99 (кроме круглых десятков) десятки и единицы всегда соединяются дефисом: twenty-one, thirty-seven, ninety-nine. Это помогает визуально отделять составные части числа. ✏️

Существуют и особые случаи, которые требуют внимания:

Числа 11-19 : образуются не просто добавлением "teen" к единице, а имеют некоторые особенности произношения и написания. Например, "thirteen" (а не "threeteen"), "fifteen" (а не "fiveteen").

: образуются не просто добавлением "teen" к единице, а имеют некоторые особенности произношения и написания. Например, "thirteen" (а не "threeteen"), "fifteen" (а не "fiveteen"). Круглые десятки : добавляется суффикс "ty" к основе единиц, но и тут есть исключения — "twenty" (а не "twoty"), "forty" (а не "fourty").

: добавляется суффикс "ty" к основе единиц, но и тут есть исключения — "twenty" (а не "twoty"), "forty" (а не "fourty"). Произношение: в числах с "teen" ударение падает на вторую часть (thir-TEEN), а в числах с "ty" — на первую (THIR-ty). Это помогает различать, например, 13 и 30, 14 и 40 на слух.

Понимание этой структуры позволяет не заучивать механически каждое число, а конструировать их логически, что значительно ускоряет процесс освоения. 🧩

Мнемонические приёмы для быстрого запоминания чисел 1-20

Числа от 1 до 20 являются фундаментом всей системы английских чисел, поэтому их нужно знать безупречно. Мнемонические приемы — это мощные инструменты, которые помогут вам закрепить эти числа в долговременной памяти. 🧠

Начнем с базовых чисел от 1 до 12, у которых нет очевидной системы образования:

One [wʌn] — похоже на русское "ван", можно представить один ванный пакетик чая

— похоже на русское "ван", можно представить один ванный пакетик чая Two [tuː] — похоже на "ту", как будто указываем на два пальца

— похоже на "ту", как будто указываем на два пальца Three [θriː] — начинается с "th" как слово "think" — "представь три мысли"

— начинается с "th" как слово "think" — "представь три мысли" Four [fɔː] — созвучно с "фор" (вперед) — "четыре шага вперед"

— созвучно с "фор" (вперед) — "четыре шага вперед" Five [faɪv] — напоминает "файв" — "пять файлов"

— напоминает "файв" — "пять файлов" Six [sɪks] — похоже на "сикс", можно ассоциировать с "шестью сиськами у кошки"

— похоже на "сикс", можно ассоциировать с "шестью сиськами у кошки" Seven [ˈsevn] — начинается как "север" — "семь северных оленей"

— начинается как "север" — "семь северных оленей" Eight [eɪt] — похоже на "эйт", созвучно с "восемь шагов по аэропорту (airport)"

— похоже на "эйт", созвучно с "восемь шагов по аэропорту (airport)" Nine [naɪn] — звучит как "найн", представьте "девять найденных монет"

— звучит как "найн", представьте "девять найденных монет" Ten [ten] — простое слово, напоминает "тэн" — "десять теннисных мячей"

— простое слово, напоминает "тэн" — "десять теннисных мячей" Eleven [ɪˈlevn] — можно разбить на "e-leven", как "уровень Е — 11"

— можно разбить на "e-leven", как "уровень Е — 11" Twelve [twelv] — созвучно с "двенадцать волшебных (twel-ve) палочек"

Для чисел от 13 до 19 можно использовать логику их образования: основа от единицы + "teen" (от слова teenager — подросток, т.е. возраст от 13 до 19 лет). Но и здесь есть особенности:

Число Английское слово Транскрипция Особенность Мнемоническая ассоциация 13 thirteen [ˌθɜːˈtiːn] three → thir "Тёртин" — тёртый (опытный) тинейджер 14 fourteen [ˌfɔːˈtiːn] four → four "Фортин" — четырнадцать фортов 15 fifteen [ˌfɪfˈtiːn] five → fif "Фифтин" — пятнадцать фифти-фифти 16 sixteen [ˌsɪkˈstiːn] six → six "Сикстин" — шестнадцать систем 17 seventeen [ˌsevnˈtiːn] seven → seven "Севентин" — семнадцать северных тинейджеров 18 eighteen [ˌeɪˈtiːn] eight → eigh "Эйтин" — восемнадцать эйфорических тинейджеров 19 nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] nine → nine "Найнтин" — девятнадцать найденных тинов

Визуальные ассоциации также отлично работают. Например, можно представить цифру 4 (four) как стул с четырьмя ножками, а 8 (eight) как песочные часы или снеговика из двух шаров. 🎭

Максим Соколов, лингвист и разработчик языковых курсов Работая с группой взрослых студентов, которые никак не могли запомнить правильное произношение teen-чисел и круглых десятков (thirteen vs thirty, fourteen vs forty), я предложил им визуализировать "подростковый возраст" чисел. "Представьте, что числа с teen — это подростки, и они говорят с типичной подростковой интонацией, повышая голос к концу фразы, поэтому ударение падает на TEEN. А 'взрослые' десятки (thirty, forty) — солидные и уверенные в себе, говорят с твёрдостью в начале, поэтому ударение на первом слоге." Этот простой трюк помог всем в группе раз и навсегда решить проблему с путаницей в произношении. Один из студентов, Павел, после этого даже разработал целую систему "возрастных" ассоциаций для всех чисел, и теперь сам преподает эту методику своим детям.

Создайте собственную историю, связывающую числа от 1 до 20. Например: "Один (one) рыцарь встретил двух (two) драконов, у которых было три (three) головы..." Чем абсурднее и эмоциональнее история, тем лучше она запомнится. 📝

Числительные от 21 до 100: схемы и закономерности

После освоения чисел до 20, переход к числительным до 100 становится гораздо проще благодаря чёткой системе их образования. Ключевая формула: [десятки]-[единицы] с дефисом между ними. 📐

Сначала рассмотрим круглые десятки, которые служат основой для построения остальных чисел:

20 — twenty [ˈtwenti] (не "twoty" — исключение)

[ˈtwenti] (не "twoty" — исключение) 30 — thirty [ˈθɜːti] (от three, с изменением корня)

[ˈθɜːti] (от three, с изменением корня) 40 — forty [ˈfɔːti] (не "fourty" — исключение)

[ˈfɔːti] (не "fourty" — исключение) 50 — fifty [ˈfɪfti] (от five, с изменением корня)

[ˈfɪfti] (от five, с изменением корня) 60 — sixty [ˈsɪksti] (от six)

[ˈsɪksti] (от six) 70 — seventy [ˈsevnti] (от seven)

[ˈsevnti] (от seven) 80 — eighty [ˈeɪti] (от eight, с изменением корня)

[ˈeɪti] (от eight, с изменением корня) 90 — ninety [ˈnaɪnti] (от nine)

[ˈnaɪnti] (от nine) 100 — one hundred [wʌn ˈhʌndrəd]

Обратите внимание на особенности: "twenty" и "thirty" вместо "twoty" и "threety", "forty" вместо "fourty". Это исторические особенности языка, которые необходимо запомнить. 🧐

Для формирования остальных чисел от 21 до 99 используем простую схему:

[десятки] + дефис + [единицы]

Например:

21 = twenty-one

32 = thirty-two

45 = forty-five

67 = sixty-seven

89 = eighty-nine

99 = ninety-nine

Визуальные группировки и шаблоны помогают усваивать числа быстрее. Например, можно представить таблицу чисел от 1 до 100 и мысленно отмечать в ней уже освоенные элементы. Еще один эффективный метод — изучать числа по столбцам (21, 31, 41...), а не по строкам (21, 22, 23...). Это помогает лучше понять логику формирования десятков. 📋

Практика с реальными контекстами ускоряет запоминание. Попробуйте следующие упражнения:

Называйте свой возраст, возраст членов семьи, друзей на английском

Проговаривайте цены товаров в магазине на английском

Считайте этажи в лифте по-английски

Называйте номера автобусов или машин, которые видите на улице

Считайте шаги при ходьбе или бегая (особенно эффективно для тренировки больших чисел)

Важно также научиться воспринимать числа на слух. Начните с малого — слушайте аудио с числами до 100, постепенно увеличивая темп. YouTube полон видеороликов, где носители языка считают вслух. 🎧

Игровые методы практики английских чисел

Игры и интерактивные упражнения превращают монотонное заучивание в увлекательный процесс, который активирует различные участки мозга и способствует более глубокому запоминанию. Предлагаю несколько эффективных игровых методов для закрепления английских чисел. 🎮

1. Бинго с числительными

Создайте карточки с числами от 1 до 100. Ведущий называет числа на английском, а участники отмечают их на своих карточках. Победитель — тот, кто первым заполнит ряд или всю карточку. Это отличная тренировка восприятия чисел на слух.

2. "Математический теннис"

Игроки по очереди называют математические выражения на английском, а соперник должен быстро дать ответ. Например: "Twenty plus fifteen?" — "Thirty-five!" Постепенно усложняйте выражения, добавляя умножение и деление.

3. "Числовая цепочка"

Первый игрок называет любое число от 1 до 100. Следующий должен назвать число, которое либо на 1 больше, либо на 1 меньше, либо в 2 раза больше/меньше предыдущего (правила можно варьировать). Кто ошибается или долго думает — выбывает.

4. Мобильные приложения и онлайн-игры

Приложения типа "Number Bubbles" или "Math Vs Zombies", где нужно быстро выбирать правильные числа

Онлайн-викторины с числительными на образовательных платформах

Флеш-карточки в приложениях для запоминания, где можно создать собственный набор с числительными

5. "Найди число"

Подготовьте карточки с числами, разбросайте их по комнате. Ведущий называет число по-английски, а игроки должны найти соответствующую карточку. Кто нашел больше карточек — победитель.

6. Ролевые игры с числами

Моделируйте реальные ситуации, где нужно использовать числительные:

"В магазине" — покупатель и продавец обсуждают цены, количество товаров

"В ресторане" — заказ блюд с указанием количества порций, оплата счета

"Телефонный разговор" — обмен номерами телефонов, адресами

"Планирование поездки" — обсуждение дат, времени, цен на билеты

7. "Числовые истории"

Создавайте короткие истории, насыщенные числительными. Например: "I woke up at seven-thirty, took bus number forty-two, bought twenty-three apples for ninety-nine cents each..." Это развивает не только знание чисел, но и общую речевую беглость. 📚

8. Числовые челленджи

Установите ежедневную цель — выучить определенное количество чисел и использовать их в речи. Документируйте свой прогресс, награждайте себя за достижения. Соревновательный элемент можно добавить, если заниматься в паре или группе.

Важно чередовать различные типы активностей, задействуя разные каналы восприятия — слуховой, зрительный, кинестетический. Так информация лучше закрепляется в памяти. Не забывайте также о регулярных повторениях — это ключевой фактор для перевода знаний из краткосрочной памяти в долговременную. 🔄