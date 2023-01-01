Числительные в английском: полное руководство от 1 до миллиона

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Специалисты, работающие с финансами и документами на английском языке Числа — это скрытые драгоценности английского языка, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: от простого подсчета предметов до заполнения документов, чтения финансовых отчетов и планирования путешествий. Однако многие изучающие английский язык спотыкаются именно на числительных, особенно когда дело доходит до больших чисел, дробей или специальных форм. Эта статья – ваш надежный компас в мире английских числительных, который превратит неуверенность в мастерство и откроет двери к свободной коммуникации в любой ситуации, где фигурируют цифры. 🔢

Основы английских числительных: от 1 до 100

Фундаментом владения английскими числами служит прочное знание базовых числительных. Без этого основания невозможно построить понимание более сложных числовых конструкций.

Давайте начнем с самых простых — чисел от 1 до 20, которые имеют уникальные названия:

1 — one

2 — two

3 — three

4 — four

5 — five

6 — six

7 — seven

8 — eight

9 — nine

10 — ten

11 — eleven

12 — twelve

13 — thirteen

14 — fourteen

15 — fifteen

16 — sixteen

17 — seventeen

18 — eighteen

19 — nineteen

20 — twenty

Числа от 21 до 99 формируются по определенному принципу. Сначала указывается десяток, затем через дефис — единица:

21 — twenty-one

35 — thirty-five

42 — forty-two

56 — fifty-six

78 — seventy-eight

99 — ninety-nine

Обратите внимание на написание десятков:

20 — twenty 60 — sixty 30 — thirty 70 — seventy 40 — forty 80 — eighty 50 — fifty 90 — ninety

Число 100 — это "one hundred" или просто "a hundred". При этом, говоря о точном количестве сотен, слово "hundred" остается в единственном числе: "two hundred", "five hundred".

Алексей, преподаватель английского языка Помню своего первого ученика Сергея, который никак не мог запомнить произношение чисел от 13 до 19. Он постоянно произносил "threeten" вместо "thirteen", "fourten" вместо "fourteen" и так далее. Мы придумали мнемоническое правило: "teen" на конце — это "надцать", то есть "10 + число". А для правильного произношения я предложил ему простую тренировку: каждое утро, просыпаясь, считать вслух от 13 до 19. Через неделю проблема исчезла полностью. Впоследствии он рассказал, что эта привычка сохранилась у него надолго, и теперь каждое утро начинается с английского счета! 😄

Важный нюанс, который часто вызывает трудности — это разница в произношении между "teen" и "ty" числами. Сравните: "thirteen" (ударение на "-teen") и "thirty" (ударение на "thir-"). Неверное ударение может полностью изменить значение числа!

Кардинальные и порядковые числа в английском языке

Английские числительные делятся на две основные категории: кардинальные (количественные) и порядковые.

Кардинальные числа отвечают на вопрос "сколько?": one, two, three и так далее. Их мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.

Порядковые числа указывают на порядок или последовательность и отвечают на вопрос "который?": first, second, third и так далее.

Образование порядковых числительных происходит по следующим правилам:

Для большинства чисел добавляется окончание -th к соответствующему кардинальному числу: six → sixth, ten → tenth

Особые случаи: one → first, two → second, three → third

Для чисел, оканчивающихся на -y, буква "y" меняется на "ie": twenty → twentieth

При образовании составных порядковых числительных изменяется только последнее слово: twenty-first, ninety-ninth

Вот как выглядят первые 20 порядковых чисел:

Число Порядковое Сокращение Число Порядковое Сокращение 1 first 1st 11 eleventh 11th 2 second 2nd 12 twelfth 12th 3 third 3rd 13 thirteenth 13th 4 fourth 4th 14 fourteenth 14th 5 fifth 5th 15 fifteenth 15th 6 sixth 6th 16 sixteenth 16th 7 seventh 7th 17 seventeenth 17th 8 eighth 8th 18 eighteenth 18th 9 ninth 9th 19 nineteenth 19th 10 tenth 10th 20 twentieth 20th

Порядковые числительные часто используются с определенным артиклем "the":

He won the first prize. — Он выиграл первый приз.

This is my third attempt. — Это моя третья попытка.

She lives on the twenty-second floor. — Она живет на двадцать втором этаже.

Особенно важно правильно использовать порядковые числительные при указании дат. В британском английском принято говорить: "the twenty-third of April" (23rd April) или "the third of October" (3rd October). В американском же чаще используется формат "April twenty-third" или "October third".

Правила построения сложных чисел и исключения

Когда мы сталкиваемся с числами больше 100, вступают в силу правила построения сложных числительных. Их понимание позволит вам свободно оперировать любыми числовыми значениями.

Основные правила построения сложных чисел:

Числа от 100 до 999 формируются по схеме: [количество сотен] + hundred + and + [остальные числа] 125 — one hundred and twenty-five

307 — three hundred and seven Для чисел от 1,000 и выше используется следующая структура: [количество тысяч] + thousand + [остальные числа] 1,245 — one thousand two hundred and forty-five

5,068 — five thousand and sixty-eight Для больших чисел применяется система разрядов, где каждые три цифры образуют группу: 1,000,000 — one million

2,500,000 — two million five hundred thousand

3,254,896 — three million two hundred and fifty-four thousand eight hundred and ninety-six

Важно отметить, что в американском английском союз "and" обычно опускается: "one hundred twenty-five" вместо "one hundred and twenty-five". В британском варианте "and" сохраняется.

Разряды чисел в английском языке:

100 — hundred

1,000 — thousand

1,000,000 — million

1,000,000,000 — billion (в США и современной Британии; раньше в Британии это был триллион)

1,000,000,000,000 — trillion

Существует также ряд исключений и особых случаев, которые следует запомнить:

При использовании слов "hundred", "thousand", "million" и т.д. в значении неопределенного количества, перед ними ставится артикль "a": "a hundred people", "a thousand reasons". Когда мы говорим о конкретном количестве сотен, тысяч и т.д., эти слова остаются в единственном числе: "two hundred", "five thousand", а не "two hundreds", "five thousands". В финансовой сфере часто используются сокращения: "5K" (5,000), "1M" (1,000,000). При чтении номеров телефонов, комнат, домов и т.п. числа обычно читаются по цифрам: 555-123-4567 — "five five five, one two three, four five six seven".

Дроби, проценты и десятичные числа по-английски

Дроби, проценты и десятичные числа являются неотъемлемой частью повседневной и профессиональной коммуникации. Их корректное использование значительно расширяет языковые возможности.

Простые дроби в английском языке формируются по схеме: числитель (кардинальное число) + знаменатель (порядковое число). При этом, если числитель больше единицы, то знаменатель используется во множественном числе:

1/2 — one half (исключение)

1/4 — one quarter или one fourth

3/4 — three quarters или three fourths

2/3 — two thirds

1/5 — one fifth

4/5 — four fifths

Смешанные дроби читаются следующим образом: целое число + and + дробная часть:

2 1/2 — two and a half

3 3/4 — three and three quarters

1 2/3 — one and two thirds

Десятичные дроби читаются по-разному в зависимости от контекста и диалекта:

Стандартный способ: числа до и после десятичной точки читаются отдельно, причем точка называется "point" 0.5 — zero point five

3.14 — three point one four

2.75 — two point seven five В финансовом контексте для сумм меньше доллара/фунта и т.д. часто используется слово "cents"/"pence": $0.50 — fifty cents

£0.25 — twenty-five pence

Проценты в английском языке произносятся просто: число + "percent":

5% — five percent

25% — twenty-five percent

100% — one hundred percent

3.5% — three point five percent

Мария, переводчик финансовых документов В начале моей карьеры я столкнулась с серьезной проблемой при работе с международными финансовыми отчетами. Мне нужно было перевести документ, насыщенный дробными числами и процентами. Я уверенно произносила "2.5" как "два и пять", пока во время важной телеконференции клиент не поправил меня, что правильно говорить "two point five". Это был неловкий момент, который мог стоить мне репутации. После этого я разработала для себя систему карточек со всеми возможными числовыми форматами и тренировалась каждый день. Сейчас я легко жонглирую даже сложнейшими финансовыми показателями и помогаю коллегам избежать подобных ошибок. Мой совет всем: уделите особое внимание произношению десятичных дробей и процентов — это маленькие детали, которые имеют огромное значение в профессиональном контексте. 📊

При работе с десятичными дробями и процентами особое внимание следует обратить на различия между британским и американским вариантами:

Число Британский английский Американский английский 0 nought, zero, oh zero, oh 0.5 nought point five zero point five £1.50 / $1.50 one pound fifty one dollar and fifty cents 1,000.00 one thousand one thousand

Практическое применение английских чисел в речи

Теоретические знания о числительных обретают ценность только тогда, когда вы уверенно применяете их на практике. Рассмотрим наиболее частые ситуации использования чисел и соответствующие языковые нормы.

При указании времени используются следующие конструкции:

3:00 — three o'clock

3:15 — three fifteen или quarter past three

3:30 — three thirty или half past three

3:45 — three forty-five или quarter to four

3:10 — three ten или ten minutes past three

3:50 — three fifty или ten minutes to four

Для указания дат применяются разные форматы:

January 15, 2023 (американский формат) — January fifteenth, twenty twenty-three

15 January 2023 (британский формат) — the fifteenth of January, twenty twenty-three

15/01/23 или 01/15/23 — в устной речи обычно расшифровываются полностью

При указании номеров телефонов числа обычно группируются:

+1-555-123-4567 — plus one, five five five, one two three, four five six seven

В британском варианте двузначные числа часто читаются как двузначные: 020 7946 0958 — oh two oh, seven nine four six, oh nine five eight

В деловых и финансовых контекстах:

$1,500 — one thousand five hundred dollars или fifteen hundred dollars

€2,000,000 — two million euros

При указании цен: $15.99 — fifteen dollars and ninety-nine cents или fifteen ninety-nine

Практические рекомендации для уверенного использования чисел:

Тренируйте произношение больших чисел, разбивая их на смысловые блоки по три цифры При подготовке к выступлениям с цифровыми данными записывайте числа словами Для улучшения восприятия на слух регулярно слушайте новости экономики и финансов на английском языке Практикуйтесь в диктовке телефонных номеров, адресов и других числовых последовательностей Используйте мобильные приложения для тренировки чисел, такие как "Numbers in English" или "Learn English Numbers"

Избегайте распространенных ошибок:

Неправильная постановка ударения в "teen" и "ty" числах

Использование "hundreds", "thousands" вместо "hundred", "thousand"

Пропуск дефисов в составных числах (twenty-one, не twenty one)

Неверное произношение 0 в различных контекстах (телефонные номера — "oh", математические выражения — "zero")

Путаница в порядке слов при чтении дат в британском и американском английском