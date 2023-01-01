Числительные в английском: полное руководство от 1 до миллиона#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Специалисты, работающие с финансами и документами на английском языке
Числа — это скрытые драгоценности английского языка, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: от простого подсчета предметов до заполнения документов, чтения финансовых отчетов и планирования путешествий. Однако многие изучающие английский язык спотыкаются именно на числительных, особенно когда дело доходит до больших чисел, дробей или специальных форм. Эта статья – ваш надежный компас в мире английских числительных, который превратит неуверенность в мастерство и откроет двери к свободной коммуникации в любой ситуации, где фигурируют цифры. 🔢
Основы английских числительных: от 1 до 100
Фундаментом владения английскими числами служит прочное знание базовых числительных. Без этого основания невозможно построить понимание более сложных числовых конструкций.
Давайте начнем с самых простых — чисел от 1 до 20, которые имеют уникальные названия:
- 1 — one
- 2 — two
- 3 — three
- 4 — four
- 5 — five
- 6 — six
- 7 — seven
- 8 — eight
- 9 — nine
- 10 — ten
- 11 — eleven
- 12 — twelve
- 13 — thirteen
- 14 — fourteen
- 15 — fifteen
- 16 — sixteen
- 17 — seventeen
- 18 — eighteen
- 19 — nineteen
- 20 — twenty
Числа от 21 до 99 формируются по определенному принципу. Сначала указывается десяток, затем через дефис — единица:
- 21 — twenty-one
- 35 — thirty-five
- 42 — forty-two
- 56 — fifty-six
- 78 — seventy-eight
- 99 — ninety-nine
Обратите внимание на написание десятков:
|20 — twenty
|60 — sixty
|30 — thirty
|70 — seventy
|40 — forty
|80 — eighty
|50 — fifty
|90 — ninety
Число 100 — это "one hundred" или просто "a hundred". При этом, говоря о точном количестве сотен, слово "hundred" остается в единственном числе: "two hundred", "five hundred".
Алексей, преподаватель английского языка
Помню своего первого ученика Сергея, который никак не мог запомнить произношение чисел от 13 до 19. Он постоянно произносил "threeten" вместо "thirteen", "fourten" вместо "fourteen" и так далее. Мы придумали мнемоническое правило: "teen" на конце — это "надцать", то есть "10 + число". А для правильного произношения я предложил ему простую тренировку: каждое утро, просыпаясь, считать вслух от 13 до 19. Через неделю проблема исчезла полностью. Впоследствии он рассказал, что эта привычка сохранилась у него надолго, и теперь каждое утро начинается с английского счета! 😄
Важный нюанс, который часто вызывает трудности — это разница в произношении между "teen" и "ty" числами. Сравните: "thirteen" (ударение на "-teen") и "thirty" (ударение на "thir-"). Неверное ударение может полностью изменить значение числа!
Кардинальные и порядковые числа в английском языке
Английские числительные делятся на две основные категории: кардинальные (количественные) и порядковые.
Кардинальные числа отвечают на вопрос "сколько?": one, two, three и так далее. Их мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.
Порядковые числа указывают на порядок или последовательность и отвечают на вопрос "который?": first, second, third и так далее.
Образование порядковых числительных происходит по следующим правилам:
- Для большинства чисел добавляется окончание -th к соответствующему кардинальному числу: six → sixth, ten → tenth
- Особые случаи: one → first, two → second, three → third
- Для чисел, оканчивающихся на -y, буква "y" меняется на "ie": twenty → twentieth
- При образовании составных порядковых числительных изменяется только последнее слово: twenty-first, ninety-ninth
Вот как выглядят первые 20 порядковых чисел:
|Число
|Порядковое
|Сокращение
|Число
|Порядковое
|Сокращение
|1
|first
|1st
|11
|eleventh
|11th
|2
|second
|2nd
|12
|twelfth
|12th
|3
|third
|3rd
|13
|thirteenth
|13th
|4
|fourth
|4th
|14
|fourteenth
|14th
|5
|fifth
|5th
|15
|fifteenth
|15th
|6
|sixth
|6th
|16
|sixteenth
|16th
|7
|seventh
|7th
|17
|seventeenth
|17th
|8
|eighth
|8th
|18
|eighteenth
|18th
|9
|ninth
|9th
|19
|nineteenth
|19th
|10
|tenth
|10th
|20
|twentieth
|20th
Порядковые числительные часто используются с определенным артиклем "the":
- He won the first prize. — Он выиграл первый приз.
- This is my third attempt. — Это моя третья попытка.
- She lives on the twenty-second floor. — Она живет на двадцать втором этаже.
Особенно важно правильно использовать порядковые числительные при указании дат. В британском английском принято говорить: "the twenty-third of April" (23rd April) или "the third of October" (3rd October). В американском же чаще используется формат "April twenty-third" или "October third".
Правила построения сложных чисел и исключения
Когда мы сталкиваемся с числами больше 100, вступают в силу правила построения сложных числительных. Их понимание позволит вам свободно оперировать любыми числовыми значениями.
Основные правила построения сложных чисел:
- Числа от 100 до 999 формируются по схеме: [количество сотен] + hundred + and + [остальные числа]
- 125 — one hundred and twenty-five
- 307 — three hundred and seven
- Для чисел от 1,000 и выше используется следующая структура: [количество тысяч] + thousand + [остальные числа]
- 1,245 — one thousand two hundred and forty-five
- 5,068 — five thousand and sixty-eight
- Для больших чисел применяется система разрядов, где каждые три цифры образуют группу:
- 1,000,000 — one million
- 2,500,000 — two million five hundred thousand
- 3,254,896 — three million two hundred and fifty-four thousand eight hundred and ninety-six
Важно отметить, что в американском английском союз "and" обычно опускается: "one hundred twenty-five" вместо "one hundred and twenty-five". В британском варианте "and" сохраняется.
Разряды чисел в английском языке:
- 100 — hundred
- 1,000 — thousand
- 1,000,000 — million
- 1,000,000,000 — billion (в США и современной Британии; раньше в Британии это был триллион)
- 1,000,000,000,000 — trillion
Существует также ряд исключений и особых случаев, которые следует запомнить:
- При использовании слов "hundred", "thousand", "million" и т.д. в значении неопределенного количества, перед ними ставится артикль "a": "a hundred people", "a thousand reasons".
- Когда мы говорим о конкретном количестве сотен, тысяч и т.д., эти слова остаются в единственном числе: "two hundred", "five thousand", а не "two hundreds", "five thousands".
- В финансовой сфере часто используются сокращения: "5K" (5,000), "1M" (1,000,000).
- При чтении номеров телефонов, комнат, домов и т.п. числа обычно читаются по цифрам: 555-123-4567 — "five five five, one two three, four five six seven".
Дроби, проценты и десятичные числа по-английски
Дроби, проценты и десятичные числа являются неотъемлемой частью повседневной и профессиональной коммуникации. Их корректное использование значительно расширяет языковые возможности.
Простые дроби в английском языке формируются по схеме: числитель (кардинальное число) + знаменатель (порядковое число). При этом, если числитель больше единицы, то знаменатель используется во множественном числе:
- 1/2 — one half (исключение)
- 1/4 — one quarter или one fourth
- 3/4 — three quarters или three fourths
- 2/3 — two thirds
- 1/5 — one fifth
- 4/5 — four fifths
Смешанные дроби читаются следующим образом: целое число + and + дробная часть:
- 2 1/2 — two and a half
- 3 3/4 — three and three quarters
- 1 2/3 — one and two thirds
Десятичные дроби читаются по-разному в зависимости от контекста и диалекта:
- Стандартный способ: числа до и после десятичной точки читаются отдельно, причем точка называется "point"
- 0.5 — zero point five
- 3.14 — three point one four
- 2.75 — two point seven five
- В финансовом контексте для сумм меньше доллара/фунта и т.д. часто используется слово "cents"/"pence":
- $0.50 — fifty cents
- £0.25 — twenty-five pence
Проценты в английском языке произносятся просто: число + "percent":
- 5% — five percent
- 25% — twenty-five percent
- 100% — one hundred percent
- 3.5% — three point five percent
Мария, переводчик финансовых документов
В начале моей карьеры я столкнулась с серьезной проблемой при работе с международными финансовыми отчетами. Мне нужно было перевести документ, насыщенный дробными числами и процентами. Я уверенно произносила "2.5" как "два и пять", пока во время важной телеконференции клиент не поправил меня, что правильно говорить "two point five". Это был неловкий момент, который мог стоить мне репутации. После этого я разработала для себя систему карточек со всеми возможными числовыми форматами и тренировалась каждый день. Сейчас я легко жонглирую даже сложнейшими финансовыми показателями и помогаю коллегам избежать подобных ошибок. Мой совет всем: уделите особое внимание произношению десятичных дробей и процентов — это маленькие детали, которые имеют огромное значение в профессиональном контексте. 📊
При работе с десятичными дробями и процентами особое внимание следует обратить на различия между британским и американским вариантами:
|Число
|Британский английский
|Американский английский
|0
|nought, zero, oh
|zero, oh
|0.5
|nought point five
|zero point five
|£1.50 / $1.50
|one pound fifty
|one dollar and fifty cents
|1,000.00
|one thousand
|one thousand
Практическое применение английских чисел в речи
Теоретические знания о числительных обретают ценность только тогда, когда вы уверенно применяете их на практике. Рассмотрим наиболее частые ситуации использования чисел и соответствующие языковые нормы.
При указании времени используются следующие конструкции:
- 3:00 — three o'clock
- 3:15 — three fifteen или quarter past three
- 3:30 — three thirty или half past three
- 3:45 — three forty-five или quarter to four
- 3:10 — three ten или ten minutes past three
- 3:50 — three fifty или ten minutes to four
Для указания дат применяются разные форматы:
- January 15, 2023 (американский формат) — January fifteenth, twenty twenty-three
- 15 January 2023 (британский формат) — the fifteenth of January, twenty twenty-three
- 15/01/23 или 01/15/23 — в устной речи обычно расшифровываются полностью
При указании номеров телефонов числа обычно группируются:
- +1-555-123-4567 — plus one, five five five, one two three, four five six seven
- В британском варианте двузначные числа часто читаются как двузначные: 020 7946 0958 — oh two oh, seven nine four six, oh nine five eight
В деловых и финансовых контекстах:
- $1,500 — one thousand five hundred dollars или fifteen hundred dollars
- €2,000,000 — two million euros
- При указании цен: $15.99 — fifteen dollars and ninety-nine cents или fifteen ninety-nine
Практические рекомендации для уверенного использования чисел:
- Тренируйте произношение больших чисел, разбивая их на смысловые блоки по три цифры
- При подготовке к выступлениям с цифровыми данными записывайте числа словами
- Для улучшения восприятия на слух регулярно слушайте новости экономики и финансов на английском языке
- Практикуйтесь в диктовке телефонных номеров, адресов и других числовых последовательностей
- Используйте мобильные приложения для тренировки чисел, такие как "Numbers in English" или "Learn English Numbers"
Избегайте распространенных ошибок:
- Неправильная постановка ударения в "teen" и "ty" числах
- Использование "hundreds", "thousands" вместо "hundred", "thousand"
- Пропуск дефисов в составных числах (twenty-one, не twenty one)
- Неверное произношение 0 в различных контекстах (телефонные номера — "oh", математические выражения — "zero")
- Путаница в порядке слов при чтении дат в британском и американском английском
Уверенное владение числительными в английском языке открывает доступ к точной и эффективной коммуникации во множестве контекстов. От простого подсчета предметов до сложных финансовых операций, от назначения встреч до понимания научных данных — числа пронизывают все сферы нашего общения. Практикуйте использование числительных в разнообразных ситуациях, обращайте внимание на контекстуальные особенности и постепенно числа перестанут быть препятствием, превратившись в ваше преимущество при общении на английском языке. 🌟