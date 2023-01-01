Числительные на английском: от 1 до 100 с транскрипцией и советами

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие изучающие английский язык

Учителя английского языка и методисты

Люди, планирующие путешествия или учебу за границей Знание чисел на английском открывает целый мир возможностей: от понимания цен при шоппинге за границей до успешного прохождения международных экзаменов. Числительные — это фундаментальный навык, который пригодится уже на первом уроке английского и будет с вами всегда. Освоить их проще, чем кажется! В этой статье вы найдёте полный список английских чисел от 1 до 100 с транскрипцией, узнаете логику их образования и получите полезные советы по произношению. Готовы начать считать по-английски? Let's go! 🔢

Английские числа от 1 до 100: базовые правила чтения

Английские числительные следуют определённой системе, которая поначалу может показаться запутанной, но на самом деле в ней есть чёткая логика. Основной принцип — запомнить базовые числа, а затем использовать простые правила для образования остальных. 📚

В английском языке числа делятся на несколько ключевых групп:

Числа от 1 до 12 — уникальные слова, которые нужно запомнить отдельно

Числа от 13 до 19 — образуются по модели "число + teen" с некоторыми исключениями

Десятки (20, 30, 40 и т.д.) — имеют свои названия, часто оканчивающиеся на "-ty"

Составные числа (21-99) — формируются как "десяток + дефис + единица"

Важно помнить основное правило для составных числительных: в британском и американском английском числа от 21 до 99 пишутся через дефис (twenty-one), а при написании словами используется союз "and" только после сотен (one hundred and one).

Максим Петров, преподаватель английского языка

Когда я только начинал учить английский, числительные казались мне настоящим испытанием. Особенно я путался с числами 13-19 и их произношением. Помню, как на стажировке в Лондоне попросил в кафе "thirty" сэндвичей вместо "thirteen". Продавец сначала удивился, а потом рассмеялся — он-то понял, что я иностранец. С тех пор я разработал систему обучения числительным для своих студентов, которая помогает избежать подобных конфузов. Главное — сосредоточиться на правильном произношении окончаний -teen (13-19) и -ty (20, 30, 40...) и регулярно практиковаться вслух.

Для начала рекомендую освоить произношение чисел от 1 до 20, поскольку они служат основой для образования всех остальных числительных. Особое внимание уделите числам от 13 до 19 — многие путают их с десятками из-за схожего звучания (thirteen/thirty, fourteen/forty).

Числа от 1 до 20 на английском с транскрипцией

Числа от 1 до 20 являются базовыми элементами в системе английских числительных. Они требуют особого внимания, поскольку используются наиболее часто и не всегда подчиняются общим правилам образования. 🧩

Число Английское слово Транскрипция Особенности 1 one [wʌn] Произносится с открытым звуком [ʌ] 2 two [tuː] Буква "w" не произносится 3 three [θriː] Начинается со звука [θ] как в "think" 4 four [fɔː] Долгий звук [ɔː] 5 five [faɪv] Дифтонг [aɪ] 6 six [sɪks] Короткий звук [ɪ] 7 seven [ˈsev(ə)n] Ударение на первый слог 8 eight [eɪt] Дифтонг [eɪ], буквы "gh" не произносятся 9 nine [naɪn] Дифтонг [aɪ] 10 ten [ten] Короткий звук [e]

Числа от 11 до 19 имеют особое образование. Хотя многие из них содержат корень соответствующего числа и суффикс "-teen" (от англ. "десять"), некоторые имеют нестандартное произношение или написание:

11 — eleven [ɪˈlev(ə)n] — особое слово, не связанное с "one"

12 — twelve [twelv] — особое слово, не связанное с "two"

13 — thirteen [ˌθɜːˈtiːn] — "three" + "teen" с изменением

14 — fourteen [ˌfɔːˈtiːn] — "four" + "teen"

15 — fifteen [ˌfɪfˈtiːn] — "five" → "fif" + "teen"

16 — sixteen [ˌsɪkˈstiːn] — "six" + "teen"

17 — seventeen [ˌsev(ə)nˈtiːn] — "seven" + "teen"

18 — eighteen [ˌeɪˈtiːn] — "eight" + "teen" с изменением

19 — nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] — "nine" + "teen"

20 — twenty [ˈtwenti] — особое образование

Обратите внимание, что в числах 13-19 ударение падает на вторую часть слова (-teen), а в десятках (twenty, thirty) — на первый слог. Это ключевое различие в произношении, которое помогает избежать путаницы между "thirteen" и "thirty", "fourteen" и "forty" и т.д.

Десятки (20, 30, 40...) и их образование в английском

Десятки в английском языке имеют особую систему образования и произношения. Большинство из них образуются от соответствующих единиц с добавлением суффикса "-ty", который происходит от древнеанглийского слова, обозначавшего "десять". 🔟

Однако не все десятки образуются по одному шаблону. Некоторые из них претерпевают фонетические изменения:

Число Слово Транскрипция Образование 20 twenty [ˈtwenti] От древнеангл. "twēntig" (дважды десять) 30 thirty [ˈθɜːti] "three" → "thir" + "ty" 40 forty [ˈfɔːti] "four" → "for" + "ty" (без "u"!) 50 fifty [ˈfɪfti] "five" → "fif" + "ty" 60 sixty [ˈsɪksti] "six" + "ty" 70 seventy [ˈsev(ə)nti] "seven" + "ty" 80 eighty [ˈeɪti] "eight" + "y" (без "t") 90 ninety [ˈnaɪnti] "nine" + "ty"

Важно обратить внимание на следующие особенности:

В слове "forty" отсутствует буква "u", в отличие от "four" (частая ошибка!)

В "fifty" и "thirty" происходит фонетическое изменение корневой части

В "eighty" буква "t" из "eight" пропадает

Ударение во всех десятках падает на первый слог, что отличает их от "-teen" чисел

Анна Ковалёва, методист по иностранным языкам

На своих курсах я всегда использую мнемонические приёмы для запоминания десятков. Например, для запоминания написания forty (без "u") мы придумываем историю: "Буква U побежала за покупками (four), но в сорока (forty) уже не вернулась". А для различения thirty и thirteen предлагаю студентам представить, как буква R "выпрыгивает" из слова (thir-R-teen), чтобы показать, где ставить ударение. Такие ассоциации помогают даже взрослым ученикам быстро освоить правила и избежать типичных ошибок. Для закрепления мы играем в "числовые пинг-понги": я говорю число прописью, ученик должен быстро назвать его цифрами и наоборот.

Десятки легко запомнить, если обратить внимание на систематические изменения. Например, переход от "five" к "fifty" повторяется в паре "nine" — "ninety" (замена окончания "-e" на "-ety"). Понимание этих закономерностей поможет быстрее освоить всю систему числительных.

Составные числительные от 21 до 99: структура и чтение

Составные числительные от 21 до 99 образуются по чёткому правилу: сначала указывается десяток, затем через дефис единица. Этот принцип значительно упрощает освоение больших объёмов числительных, поскольку требует запоминания только базовых компонентов. 🧮

Формула построения составных числительных:

Десяток + дефис + единица = составное числительное

Примеры образования:

21 = twenty + one = twenty-one [ˌtwenti ˈwʌn]

35 = thirty + five = thirty-five [ˌθɜːti ˈfaɪv]

42 = forty + two = forty-two [ˌfɔːti ˈtuː]

56 = fifty + six = fifty-six [ˌfɪfti ˈsɪks]

78 = seventy + eight = seventy-eight [ˌsev(ə)nti ˈeɪt]

99 = ninety + nine = ninety-nine [ˌnaɪnti ˈnaɪn]

Важные особенности написания и произношения:

При написании всегда используется дефис между десятками и единицами

В устной речи оба компонента произносятся с сохранением своего оригинального звучания

Главное ударение падает на единицы, а на десятки — второстепенное

При прочтении многозначных чисел, составные числительные сохраняют ту же структуру

Если вы затрудняетесь с произношением или написанием какого-либо составного числительного, разбейте его на компоненты и составьте заново. Этот метод работает для всех чисел от 21 до 99.

Полная таблица составных числительных от 21 до 99 выглядела бы слишком громоздкой, но вы можете легко составить любое число, используя таблицы десятков и единиц из предыдущих разделов. Для практики попробуйте написать и произнести следующие числа: 24, 37, 45, 62, 73, 81, 96.

При работе с большими числами (сотнями и тысячами) те же составные числительные используются в качестве компонентов:

101 = one hundred (and) one

225 = two hundred (and) twenty-five

999 = nine hundred (and) ninety-nine

Обратите внимание, что в британском английском между сотней и остальной частью числа обычно добавляется союз "and", а в американском варианте он часто опускается.

Произношение английских числительных: полезные советы

Правильное произношение английских числительных часто становится камнем преткновения даже для тех, кто хорошо владеет языком. Неверное ударение или интонация могут полностью изменить значение числа и привести к недопониманию. Вот несколько ключевых советов, которые помогут избежать типичных ошибок. 🎯

Основные проблемные моменты в произношении числительных:

Различение -teen и -ty чисел — основная сложность в произношении

— основная сложность в произношении Правильное ударение — в числах на -teen ударение на второй слог, в десятках — на первый

— в числах на -teen ударение на второй слог, в десятках — на первый Интонационное выделение — при произнесении составных чисел

— при произнесении составных чисел Связывание компонентов — как правильно "связывать" части составных чисел

— как правильно "связывать" части составных чисел Произношение нулей — особенно в телефонных номерах и годах

Советы для улучшения произношения:

Практикуйте минимальные пары: записывайте и сравнивайте своё произношение чисел, которые часто путают: thirteen/thirty, fourteen/forty, fifteen/fifty, sixteen/sixty и т.д. Используйте правильную интонацию: в составных числах делайте небольшую паузу после десятков и усиливайте ударение на единицах (twenty-EIGHT). Слушайте носителей языка: используйте аудиокниги, подкасты или видеоуроки, чтобы "настроить ухо" на правильное произношение. Говорите по телефону: практикуйте произношение чисел в контексте телефонных разговоров, где точность особенно важна. Считайте вслух: регулярно практикуйте счет от 1 до 100, постепенно увеличивая скорость.

Особое внимание стоит уделить произношению нуля, который в разных ситуациях может звучать по-разному:

zero [ˈzɪərəʊ] — в математических выражениях и формальной речи

[ˈzɪərəʊ] — в математических выражениях и формальной речи oh [əʊ] — в телефонных номерах и иногда в годах

[əʊ] — в телефонных номерах и иногда в годах nought [nɔːt] — в британском варианте, особенно при счёте

[nɔːt] — в британском варианте, особенно при счёте nil [nɪl] — в спортивных результатах (британский вариант)

Для эффективной практики используйте следующие упражнения:

Регулярно слушайте и повторяйте числа за носителями языка

Записывайте своё произношение и сравнивайте с эталоном

Практикуйте числа в контексте (цены, даты, телефоны)

Используйте мнемонические приёмы для запоминания произношения

Играйте в числовые игры: Bingo, числовые диктанты, быстрый счёт

Помните, что правильное произношение чисел критически важно в таких ситуациях, как указание адреса, диктовка номера телефона или обсуждение финансовых вопросов. Систематическая практика и внимание к деталям помогут вам уверенно использовать числительные в любую ситуацию.