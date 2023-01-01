Три формы глагола get: как правильно использовать got и gotten#Изучение английского
Глагол get — один из самых гибких и часто используемых в английском языке, настоящий грамматический хамелеон с более чем 20 различными значениями. При этом многие студенты регулярно путаются в его трёх основных формах, особенно когда сталкиваются с британским got и американским gotten. Разобраться в этих формах — значит сделать огромный шаг вперёд в понимании английской грамматики и обрести уверенность в повседневной коммуникации. Давайте раз и навсегда разложим по полочкам все нюансы этого неправильного, но крайне полезного глагола. 🔍
Три формы глагола get: базовая грамматика
Глагол get относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени образуются не по стандартному правилу с окончанием -ed, а имеют особые формы.
Основные три формы глагола get:
|Форма глагола
|Название формы
|Пример использования
|Get
|Инфинитив (базовая форма)
|I need to get some milk. (Мне нужно купить молока.)
|Got
|Простое прошедшее время (Past Simple)
|I got a new phone yesterday. (Я получил новый телефон вчера.)
|Got/Gotten
|Причастие прошедшего времени (Past Participle)
|I have got/gotten three emails today. (Я получил три письма сегодня.)
Важно отметить, что третья форма (причастие прошедшего времени) может иметь два варианта: got и gotten. Выбор зависит от диалекта английского языка и контекста использования, о чём мы поговорим подробнее позже.
Базовое значение глагола get — "получать", но он используется во множестве контекстов с разными значениями:
- Получать что-либо: I get emails every day. (Я получаю письма каждый день.)
- Становиться: It's getting dark. (Становится темно.)
- Прибывать: When did you get here? (Когда ты сюда прибыл?)
- Понимать: I don't get this math problem. (Я не понимаю эту математическую задачу.)
- Покупать: I need to get some groceries. (Мне нужно купить продукты.)
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Помню, как одна из моих учениц, Марина, постоянно путалась в формах глагола get. Однажды она написала в домашнем задании: "I getted a new bicycle for my birthday." Я объяснила ей, что get относится к неправильным глаголам и правильная форма — "I got a new bicycle."
Чтобы помочь ей запомнить, я придумала мнемоническое правило: "Не забыВАЙ, что get-got-got/gotten так же важны для англичанина, как "иметь-имел-имел" для русского". Через две недели регулярной практики она уже автоматически использовала правильные формы и даже начала различать британское и американское употребление got и gotten.
Особенности неправильного глагола get в английском
Глагол get выделяется среди других неправильных глаголов своей многофункциональностью и особенностями употребления. Давайте рассмотрим ключевые характеристики, которые делают его таким уникальным. 🧩
Основные особенности глагола get:
- Многозначность. Get имеет более 20 различных значений и используется в множестве идиом и фразовых глаголов.
- Вариативность третьей формы. В зависимости от диалекта английского языка третья форма может быть как got, так и gotten.
- Замена глагола have в разговорной речи. В британском английском have got часто используется вместо have для выражения обладания.
- Конструкции с причастиями. Get часто используется в конструкциях get + причастие прошедшего времени (get dressed, get married).
Сравнение употребления get в британском и американском английском:
|Аспект
|Британский английский
|Американский английский
|Третья форма глагола
|Преимущественно got
|Часто используется gotten
|Выражение обладания
|I've got a car. (У меня есть машина.)
|I have a car. (У меня есть машина.)
|В перфектных временах
|I've got tired. (Я устал.)
|I've gotten tired. (Я устал.)
|В пассивных конструкциях
|The work got finished. (Работа была закончена.)
|The work gotten finished. (Работа была закончена.)
Стоит отметить, что глагол get обладает особой энергией в английском языке — он более динамичный, чем многие его синонимы. Сравните:
- "I received a letter" (Я получил письмо) — звучит формально
- "I got a letter" (Я получил письмо) — звучит естественно и разговорно
Именно поэтому get так часто используется в разговорной речи и неформальной письменной коммуникации. Однако в формальных документах и академических текстах лучше заменять его более специфическими глаголами.
Get – got – got/gotten: различия в употреблении форм
Теперь давайте детально рассмотрим, как правильно использовать каждую из трёх форм глагола get и в чём заключаются основные различия между ними. 📝
Форма GET (инфинитив) используется в следующих случаях:
- В настоящем времени: I get up at 7 AM every day. (Я встаю в 7 утра каждый день.)
- В будущем времени с will: I will get the results tomorrow. (Я получу результаты завтра.)
- В повелительном наклонении: Get me some water, please! (Принеси мне воды, пожалуйста!)
- После модальных глаголов: You should get some rest. (Тебе следует отдохнуть.)
- В инфинитивных конструкциях: I want to get a new job. (Я хочу получить новую работу.)
Форма GOT (простое прошедшее время) используется:
- Для описания завершенных действий в прошлом: I got home late last night. (Я пришел домой поздно прошлой ночью.)
- В конструкциях типа "used to": When I was a child, I often got sick. (Когда я был ребенком, я часто болел.)
- В косвенной речи: She said she got a promotion. (Она сказала, что получила повышение.)
Форма GOT/GOTTEN (причастие прошедшего времени) используется:
- В перфектных временах: I have got/gotten much better at tennis. (Я стал гораздо лучше играть в теннис.)
- В пассивных конструкциях: My bike got stolen yesterday. (Мой велосипед украли вчера.)
- В причастных оборотах: Having got/gotten the news, she rushed home. (Получив новости, она поспешила домой.)
Михаил Соколов, лингвист и автор учебных пособий по английскому языку:
Один из моих студентов, Алексей, однажды пожаловался: "Я учу английский уже 5 лет, но до сих пор путаюсь в употреблении got и gotten. Это какой-то кошмар!"
Я предложил ему простой способ запоминания: представить путешествие из России в Великобританию и затем в США. В России мы используем "получать-получил-получил", переплываем в Великобританию — там "get-got-got", а затем летим в США — там "get-got-gotten".
Эта визуализация помогла ему понять диалектную разницу. Через месяц он прислал мне сообщение: "Представляете, я вчера смотрел американский сериал и поймал актера на неправильном использовании gotten в британском контексте! Теперь я чувствую себя настоящим языковым детективом."
Важно понимать контекстуальную разницу между got и gotten в американском английском:
- Got часто используется для обозначения обладания: I've got two tickets. (У меня есть два билета.)
- Gotten обычно указывает на изменение состояния или получение: I've gotten taller since last year. (Я стал выше с прошлого года.)
В британском английском форма gotten считается устаревшей и практически не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений. Вместо нее применяется форма got для всех случаев.
Практическое применение глагола get во всех формах
Понимание теории — это только полдела. Настоящее владение языком приходит с практикой. Рассмотрим, как глагол get в различных формах применяется в реальных жизненных ситуациях. 🌟
1. Get в повседневном общении
- "I need to get groceries" (Мне нужно купить продукты)
- "Let's get started" (Давайте начнем)
- "Do you get what I'm saying?" (Ты понимаешь, о чем я говорю?)
- "I get up at 6 AM" (Я встаю в 6 утра)
2. Got в рассказах о прошлом
- "I got an A on my exam" (Я получил пятерку за экзамен)
- "She got married last year" (Она вышла замуж в прошлом году)
- "We got home late" (Мы пришли домой поздно)
- "How did you get here so quickly?" (Как ты добрался сюда так быстро?)
3. Got/Gotten в разговоре о опыте и изменениях
- Британский вариант: "I've got used to driving on the left" (Я привык водить по левой стороне)
- Американский вариант: "I've gotten better at cooking" (Я стал лучше готовить)
- Британский вариант: "She's got promoted twice this year" (Она получила повышение дважды в этом году)
- Американский вариант: "The situation has gotten worse" (Ситуация ухудшилась)
4. Фразовые глаголы с get
Глагол get является основой множества фразовых глаголов, каждый из которых имеет свои формы:
- Get up (вставать): I get up, I got up, I have got up/gotten up
- Get along (ладить): We get along, We got along, We have got/gotten along
- Get over (преодолеть): She gets over, She got over, She has got/gotten over
- Get through (преодолеть трудности): They get through, They got through, They have got/gotten through
- Get away with (избежать наказания): You get away with, You got away with, You have got/gotten away with
5. Практические упражнения для закрепления
Попробуйте заполнить пропуски правильной формой глагола get:
- I need to _ to the airport by 5 PM. (добраться)
- She _ a new car last week. (купила)
- Have you _ your exam results yet? (получил)
- They are _ married next month. (женятся)
- I have _ used to waking up early. (привык)
Ответы: 1. get, 2. got, 3. got/gotten, 4. getting, 5. got/gotten
Помните, что регулярная практика — ключ к свободному использованию всех форм глагола get. Старайтесь не только выполнять упражнения, но и замечать использование этого глагола в фильмах, книгах и разговорах с носителями языка.
Трудности и секреты использования форм глагола get
Даже опытные изучающие английский язык сталкиваются с определёнными сложностями при использовании форм глагола get. Разберем самые распространенные трудности и поделимся секретами их преодоления. 🔑
Распространенные ошибки при использовании форм get:
- ❌ "I getted a new phone" – ⚠️ Неправильно! Добавление -ed к неправильному глаголу.
- ✅ "I got a new phone" – Правильно!
- ❌ "I have got tired" (если имеется в виду процесс) – ⚠️ В американском английском не совсем корректно.
- ✅ "I have gotten tired" – В американском английском правильнее для обозначения изменения состояния.
- ❌ "I am get ready" – ⚠️ Неправильно! Смешение форм.
- ✅ "I am getting ready" – Правильно! Используем -ing форму после am.
Сложные случаи использования глагола get:
Конструкция have got vs have В британском английском "have got" часто используется вместо "have" для выражения обладания: "I've got a car" = "I have a car" (У меня есть машина) НО! В прошедшем времени формы различаются: "I had a car" (У меня была машина) – НЕ "I had got a car"
Get в пассивных конструкциях "The window got broken" (Окно разбилось) – подчеркивает случайность действия "The window was broken" (Окно было разбито) – нейтральная констатация факта
Get + причастие "Get dressed" (одеваться), "get married" (жениться/выйти замуж), "get started" (начать) – образуют устойчивые выражения, где get обозначает переход в новое состояние
Секреты мастерства: как безошибочно использовать формы get
- Контекстуальное понимание. Вместо механического заучивания правил попробуйте понять логику использования форм в разных контекстах.
- Диалектная осознанность. Определите, какой вариант английского вы изучаете (британский или американский), и последовательно придерживайтесь его правил.
- Использование мнемонических приемов:
- "Get got got" – для британского английского (рифмуется как "бег бег бег")
- "Get got gotten" – для американского английского (звучит ритмично)
- Практика фразовых глаголов. Многие трудности с get связаны именно с фразовыми глаголами. Составьте свой словарик самых употребительных фразовых глаголов с get и регулярно практикуйте их.
- Аудирование и имитация. Слушайте аутентичные материалы (подкасты, фильмы) и обращайте внимание, как носители языка используют формы get.
Использование глагола get в сложных конструкциях может показаться запутанным, но с практикой приходит интуитивное понимание. Важно помнить, что даже носители языка иногда допускают ошибки, особенно когда речь идет о тонкостях использования got и gotten.
Преодолеть трудности поможет регулярная практика в разных контекстах и внимательное отношение к обратной связи от преподавателей или носителей языка.
Мастерство использования всех форм глагола get приходит с практикой и осознанностью. Помните, что это не просто грамматическое правило, а живой инструмент коммуникации. Научившись правильно применять get-got-got/gotten, вы сделаете огромный шаг к естественному и свободному владению английским языком. Продолжайте практиковаться, замечайте нюансы употребления в речи носителей и не бойтесь экспериментировать. Как говорится, practice makes perfect — и со временем использование всех форм этого многозначного глагола станет для вас столь же естественным, как дыхание.