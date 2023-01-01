Три формы глагола get: как правильно использовать got и gotten

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, желающие улучшить свои навыки владения грамматикой.

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для обучения.

Люди, интересующиеся особенностями британского и американского английского. Глагол get — один из самых гибких и часто используемых в английском языке, настоящий грамматический хамелеон с более чем 20 различными значениями. При этом многие студенты регулярно путаются в его трёх основных формах, особенно когда сталкиваются с британским got и американским gotten. Разобраться в этих формах — значит сделать огромный шаг вперёд в понимании английской грамматики и обрести уверенность в повседневной коммуникации. Давайте раз и навсегда разложим по полочкам все нюансы этого неправильного, но крайне полезного глагола. 🔍

Три формы глагола get: базовая грамматика

Глагол get относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы в прошедшем времени и причастии прошедшего времени образуются не по стандартному правилу с окончанием -ed, а имеют особые формы.

Основные три формы глагола get:

Форма глагола Название формы Пример использования Get Инфинитив (базовая форма) I need to get some milk. (Мне нужно купить молока.) Got Простое прошедшее время (Past Simple) I got a new phone yesterday. (Я получил новый телефон вчера.) Got/Gotten Причастие прошедшего времени (Past Participle) I have got/gotten three emails today. (Я получил три письма сегодня.)

Важно отметить, что третья форма (причастие прошедшего времени) может иметь два варианта: got и gotten. Выбор зависит от диалекта английского языка и контекста использования, о чём мы поговорим подробнее позже.

Базовое значение глагола get — "получать", но он используется во множестве контекстов с разными значениями:

Получать что-либо: I get emails every day. (Я получаю письма каждый день.)

Становиться: It's getting dark. (Становится темно.)

Прибывать: When did you get here? (Когда ты сюда прибыл?)

Понимать: I don't get this math problem. (Я не понимаю эту математическую задачу.)

Покупать: I need to get some groceries. (Мне нужно купить продукты.)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню, как одна из моих учениц, Марина, постоянно путалась в формах глагола get. Однажды она написала в домашнем задании: "I getted a new bicycle for my birthday." Я объяснила ей, что get относится к неправильным глаголам и правильная форма — "I got a new bicycle." Чтобы помочь ей запомнить, я придумала мнемоническое правило: "Не забыВАЙ, что get-got-got/gotten так же важны для англичанина, как "иметь-имел-имел" для русского". Через две недели регулярной практики она уже автоматически использовала правильные формы и даже начала различать британское и американское употребление got и gotten.

Особенности неправильного глагола get в английском

Глагол get выделяется среди других неправильных глаголов своей многофункциональностью и особенностями употребления. Давайте рассмотрим ключевые характеристики, которые делают его таким уникальным. 🧩

Основные особенности глагола get:

Многозначность. Get имеет более 20 различных значений и используется в множестве идиом и фразовых глаголов. Вариативность третьей формы. В зависимости от диалекта английского языка третья форма может быть как got, так и gotten. Замена глагола have в разговорной речи. В британском английском have got часто используется вместо have для выражения обладания. Конструкции с причастиями. Get часто используется в конструкциях get + причастие прошедшего времени (get dressed, get married).

Сравнение употребления get в британском и американском английском:

Аспект Британский английский Американский английский Третья форма глагола Преимущественно got Часто используется gotten Выражение обладания I've got a car. (У меня есть машина.) I have a car. (У меня есть машина.) В перфектных временах I've got tired. (Я устал.) I've gotten tired. (Я устал.) В пассивных конструкциях The work got finished. (Работа была закончена.) The work gotten finished. (Работа была закончена.)

Стоит отметить, что глагол get обладает особой энергией в английском языке — он более динамичный, чем многие его синонимы. Сравните:

"I received a letter" (Я получил письмо) — звучит формально

"I got a letter" (Я получил письмо) — звучит естественно и разговорно

Именно поэтому get так часто используется в разговорной речи и неформальной письменной коммуникации. Однако в формальных документах и академических текстах лучше заменять его более специфическими глаголами.

Get – got – got/gotten: различия в употреблении форм

Теперь давайте детально рассмотрим, как правильно использовать каждую из трёх форм глагола get и в чём заключаются основные различия между ними. 📝

Форма GET (инфинитив) используется в следующих случаях:

В настоящем времени: I get up at 7 AM every day. (Я встаю в 7 утра каждый день.)

В будущем времени с will: I will get the results tomorrow. (Я получу результаты завтра.)

В повелительном наклонении: Get me some water, please! (Принеси мне воды, пожалуйста!)

После модальных глаголов: You should get some rest. (Тебе следует отдохнуть.)

В инфинитивных конструкциях: I want to get a new job. (Я хочу получить новую работу.)

Форма GOT (простое прошедшее время) используется:

Для описания завершенных действий в прошлом: I got home late last night. (Я пришел домой поздно прошлой ночью.)

В конструкциях типа "used to": When I was a child, I often got sick. (Когда я был ребенком, я часто болел.)

В косвенной речи: She said she got a promotion. (Она сказала, что получила повышение.)

Форма GOT/GOTTEN (причастие прошедшего времени) используется:

В перфектных временах: I have got/gotten much better at tennis. (Я стал гораздо лучше играть в теннис.)

В пассивных конструкциях: My bike got stolen yesterday. (Мой велосипед украли вчера.)

В причастных оборотах: Having got/gotten the news, she rushed home. (Получив новости, она поспешила домой.)

Михаил Соколов, лингвист и автор учебных пособий по английскому языку: Один из моих студентов, Алексей, однажды пожаловался: "Я учу английский уже 5 лет, но до сих пор путаюсь в употреблении got и gotten. Это какой-то кошмар!" Я предложил ему простой способ запоминания: представить путешествие из России в Великобританию и затем в США. В России мы используем "получать-получил-получил", переплываем в Великобританию — там "get-got-got", а затем летим в США — там "get-got-gotten". Эта визуализация помогла ему понять диалектную разницу. Через месяц он прислал мне сообщение: "Представляете, я вчера смотрел американский сериал и поймал актера на неправильном использовании gotten в британском контексте! Теперь я чувствую себя настоящим языковым детективом."

Важно понимать контекстуальную разницу между got и gotten в американском английском:

Got часто используется для обозначения обладания: I've got two tickets. (У меня есть два билета.)

Gotten обычно указывает на изменение состояния или получение: I've gotten taller since last year. (Я стал выше с прошлого года.)

В британском английском форма gotten считается устаревшей и практически не используется, за исключением некоторых устойчивых выражений. Вместо нее применяется форма got для всех случаев.

Практическое применение глагола get во всех формах

Понимание теории — это только полдела. Настоящее владение языком приходит с практикой. Рассмотрим, как глагол get в различных формах применяется в реальных жизненных ситуациях. 🌟

1. Get в повседневном общении

"I need to get groceries" (Мне нужно купить продукты)

"Let's get started" (Давайте начнем)

"Do you get what I'm saying?" (Ты понимаешь, о чем я говорю?)

"I get up at 6 AM" (Я встаю в 6 утра)

2. Got в рассказах о прошлом

"I got an A on my exam" (Я получил пятерку за экзамен)

"She got married last year" (Она вышла замуж в прошлом году)

"We got home late" (Мы пришли домой поздно)

"How did you get here so quickly?" (Как ты добрался сюда так быстро?)

3. Got/Gotten в разговоре о опыте и изменениях

Британский вариант: "I've got used to driving on the left" (Я привык водить по левой стороне)

Американский вариант: "I've gotten better at cooking" (Я стал лучше готовить)

Британский вариант: "She's got promoted twice this year" (Она получила повышение дважды в этом году)

Американский вариант: "The situation has gotten worse" (Ситуация ухудшилась)

4. Фразовые глаголы с get

Глагол get является основой множества фразовых глаголов, каждый из которых имеет свои формы:

Get up (вставать): I get up, I got up, I have got up/gotten up

Get along (ладить): We get along, We got along, We have got/gotten along

Get over (преодолеть): She gets over, She got over, She has got/gotten over

Get through (преодолеть трудности): They get through, They got through, They have got/gotten through

Get away with (избежать наказания): You get away with, You got away with, You have got/gotten away with

5. Практические упражнения для закрепления

Попробуйте заполнить пропуски правильной формой глагола get:

I need to _ to the airport by 5 PM. (добраться) She _ a new car last week. (купила) Have you _ your exam results yet? (получил) They are _ married next month. (женятся) I have _ used to waking up early. (привык)

Ответы: 1. get, 2. got, 3. got/gotten, 4. getting, 5. got/gotten

Помните, что регулярная практика — ключ к свободному использованию всех форм глагола get. Старайтесь не только выполнять упражнения, но и замечать использование этого глагола в фильмах, книгах и разговорах с носителями языка.

Трудности и секреты использования форм глагола get

Даже опытные изучающие английский язык сталкиваются с определёнными сложностями при использовании форм глагола get. Разберем самые распространенные трудности и поделимся секретами их преодоления. 🔑

Распространенные ошибки при использовании форм get:

❌ "I getted a new phone" – ⚠️ Неправильно! Добавление -ed к неправильному глаголу.

✅ "I got a new phone" – Правильно!

❌ "I have got tired" (если имеется в виду процесс) – ⚠️ В американском английском не совсем корректно.

✅ "I have gotten tired" – В американском английском правильнее для обозначения изменения состояния.

❌ "I am get ready" – ⚠️ Неправильно! Смешение форм.

✅ "I am getting ready" – Правильно! Используем -ing форму после am.

Сложные случаи использования глагола get:

Конструкция have got vs have В британском английском "have got" часто используется вместо "have" для выражения обладания: "I've got a car" = "I have a car" (У меня есть машина) НО! В прошедшем времени формы различаются: "I had a car" (У меня была машина) – НЕ "I had got a car" Get в пассивных конструкциях "The window got broken" (Окно разбилось) – подчеркивает случайность действия "The window was broken" (Окно было разбито) – нейтральная констатация факта Get + причастие "Get dressed" (одеваться), "get married" (жениться/выйти замуж), "get started" (начать) – образуют устойчивые выражения, где get обозначает переход в новое состояние

Секреты мастерства: как безошибочно использовать формы get

Контекстуальное понимание. Вместо механического заучивания правил попробуйте понять логику использования форм в разных контекстах. Диалектная осознанность. Определите, какой вариант английского вы изучаете (британский или американский), и последовательно придерживайтесь его правил. Использование мнемонических приемов: "Get got got" – для британского английского (рифмуется как "бег бег бег")

"Get got gotten" – для американского английского (звучит ритмично) Практика фразовых глаголов. Многие трудности с get связаны именно с фразовыми глаголами. Составьте свой словарик самых употребительных фразовых глаголов с get и регулярно практикуйте их. Аудирование и имитация. Слушайте аутентичные материалы (подкасты, фильмы) и обращайте внимание, как носители языка используют формы get.

Использование глагола get в сложных конструкциях может показаться запутанным, но с практикой приходит интуитивное понимание. Важно помнить, что даже носители языка иногда допускают ошибки, особенно когда речь идет о тонкостях использования got и gotten.

Преодолеть трудности поможет регулярная практика в разных контекстах и внимательное отношение к обратной связи от преподавателей или носителей языка.