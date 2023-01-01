Формы глагола take: как запомнить и правильно использовать все три
Для кого эта статья:
- Учащиеся, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка
Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с "головной болью" неправильных глаголов. Глагол take — один из наиболее частотных в повседневной речи, но его формы часто вызывают затруднения у учащихся. Путаница между take, took и taken может привести к серьезным грамматическим ошибкам и недопониманию. Разобраться в трех формах этого коварного глагола — значит сделать большой шаг к грамотной английской речи. Давайте распутаем этот грамматический клубок раз и навсегда! 🎯
Три формы глагола take и их основные значения
Глагол take относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартному правилу добавления окончания -ed, а имеют свои уникальные формы.
Вот три основные формы глагола take:
|Форма глагола
|Название формы
|Основное значение
|Take
|Инфинитив/Present Simple
|Брать, взять, принимать
|Took
|Past Simple
|Брал, взял, принимал
|Taken
|Past Participle
|Взятый, принятый
Глагол take имеет множество значений и оттенков, что делает его одним из самых многофункциональных в английском языке. Вот основные значения:
- Физическое действие: брать, взять что-либо руками (Take this book)
- Принимать внутрь: лекарство, пищу (Take these pills)
- Воспользоваться транспортом: (Take a bus)
- Занимать время/пространство: (It takes two hours)
- Делать фото/видео: (Take a picture)
- Совершать действие: (Take a shower, take a break)
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке с начинающими студентами я предложила игру "Цепочка take". Каждый по очереди должен был назвать словосочетание с глаголом take и продемонстрировать его значение. Первый студент сказал "take a pen" и взял ручку, второй — "take a photo" и сделал воображаемый снимок. Дойдя до фразы "take a bus", один из студентов в буквальном смысле попытался поднять стул! Этот забавный случай помог нам запомнить разницу между прямым и переносным значением глагола take, а также его многочисленные идиомы.
Таблица форм глагола take во всех временах
Глагол take меняет свою форму в зависимости от времени и залога. Ниже представлена полная таблица использования всех трех форм глагола take в различных временах английского языка:
|Время
|Активный залог
|Пассивный залог
|Present Simple
|I/We/You/They take<br>He/She/It takes
|It is taken
|Past Simple
|I/He/She/It/We/You/They took
|It was taken
|Future Simple
|I/He/She/It/We/You/They will take
|It will be taken
|Present Continuous
|I am taking<br>He/She/It is taking<br>We/You/They are taking
|It is being taken
|Past Continuous
|I/He/She/It was taking<br>We/You/They were taking
|It was being taken
|Present Perfect
|I/We/You/They have taken<br>He/She/It has taken
|It has been taken
|Past Perfect
|I/He/She/It/We/You/They had taken
|It had been taken
Обратите внимание на характерную особенность: форма take используется во всех простых временах (кроме прошедшего), форма took — только в Past Simple, а форма taken — во всех совершенных временах (Perfect) и в пассивном залоге.
Для лучшего запоминания можно использовать следующие мнемонические приемы:
- Для take – "Я беру (take) каждый день" (Present Simple)
- Для took – "Вчера я взял (took)" (Past Simple)
- Для taken – "Уже взято (has been taken)" (Perfect/Passive)
Как правильно употреблять take в Present Simple
Present Simple (настоящее простое время) используется для описания регулярных действий, привычек и общих истин. Форма take применяется для всех лиц, кроме третьего лица единственного числа (he, she, it), где используется форма takes.
Основные случаи употребления глагола take в Present Simple:
- Регулярные действия: I take the bus to work every day. (Я каждый день езжу на работу на автобусе.)
- Привычки: She takes a shower in the morning. (Она принимает душ по утрам.)
- Общие факты: It takes 30 minutes to cook this dish. (На приготовление этого блюда уходит 30 минут.)
Схема построения предложений с take в Present Simple:
- Утвердительное: I/You/We/They take + объект | He/She/It takes + объект
- Отрицательное: I/You/We/They don't take + объект | He/She/It doesn't take + объект
- Вопросительное: Do I/you/we/they take + объект? | Does he/she/it take + объект?
Особое внимание следует уделить идиоматическим выражениям с глаголом take в Present Simple:
- take place – происходить: The concert takes place tomorrow. (Концерт проходит завтра.)
- take part – принимать участие: They take part in competitions every year. (Они принимают участие в соревнованиях каждый год.)
- take advantage of – воспользоваться преимуществом: Smart students take advantage of free online resources. (Умные студенты пользуются бесплатными онлайн-ресурсами.)
- take care of – заботиться: My brother takes care of our dog. (Мой брат заботится о нашей собаке.)
Иван Соколов, методист по английскому языку
На втором занятии с группой взрослых учеников я столкнулся с интересным явлением: все хорошо запоминали форму took, но почему-то продолжали использовать её вместо takes в настоящем времени для третьего лица. "Я знаю, что он took таблетки каждый день", — сказал один из учеников. Тогда я придумал "правило трёх T": Time-Type-Transformation. Сначала мы определяем время (Time) — настоящее. Затем тип действия (Type) — регулярное. И только потом трансформацию (Transformation) — для he/she/it добавляем -s. Этот метод помог избавиться от путаницы, и ученики начали безошибочно использовать форму takes в Present Simple.
Особенности использования формы took в Past Simple
Форма took — это вторая форма глагола take, которая используется исключительно в Past Simple (простом прошедшем времени). Past Simple описывает действия, которые произошли в определенный момент в прошлом и уже завершились.
Важная особенность формы took — она одинакова для всех лиц и чисел:
|Лицо
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|I took
|We took
|2-е лицо
|You took
|You took
|3-е лицо
|He/She/It took
|They took
Основные случаи употребления формы took:
- Однократное действие в прошлом: I took my medicine yesterday. (Я принял лекарство вчера.)
- Последовательность действий: She took the book, opened it, and started reading. (Она взяла книгу, открыла её и начала читать.)
- Действие, длившееся определённый период в прошлом: It took me two hours to complete the task. (У меня ушло два часа на выполнение задания.)
Схема построения предложений с took в Past Simple:
- Утвердительное: Подлежащее + took + объект
- Отрицательное: Подлежащее + didn't take + объект
- Вопросительное: Did + подлежащее + take + объект?
Обратите внимание: в отрицательных и вопросительных предложениях мы возвращаемся к базовой форме глагола (take), а took используется только в утвердительных предложениях. Это одна из самых распространённых ошибок: "Did you took..." вместо правильного "Did you take...".
Частые маркеры времени, указывающие на необходимость использования took:
- yesterday (вчера)
- last week/month/year (на прошлой неделе/месяце/году)
- in 2010, in May (в 2010 году, в мае)
- ago (назад: two days ago – два дня назад)
Примеры идиоматических выражений с took:
- took place – произошёл: The accident took place at midnight. (Авария произошла в полночь.)
- took off – взлетел/снял: The plane took off despite the storm. (Самолёт взлетел, несмотря на шторм.)
- took over – взял под контроль: He took over the company after his father retired. (Он взял компанию под свой контроль после того, как его отец вышел на пенсию.)
Применение формы taken в Perfect и Passive Voice
Форма taken — третья форма глагола take (причастие прошедшего времени или Past Participle). Эта форма имеет два основных применения: в конструкциях Perfect и в пассивном залоге (Passive Voice).
Рассмотрим применение taken в различных временах группы Perfect:
- Present Perfect: I have taken the medicine. (Я принял лекарство. — действие завершено, но связано с настоящим)
- Past Perfect: I had taken the medicine before the doctor arrived. (Я принял лекарство до того, как приехал доктор. — действие, завершенное до определенного момента в прошлом)
- Future Perfect: I will have taken all necessary measures by tomorrow. (К завтрашнему дню я приму все необходимые меры. — действие, которое будет завершено к определенному моменту в будущем)
Структура предложений с taken в Perfect:
- have/has/had/will have + taken
Применение taken в пассивном залоге (Passive Voice):
Пассивный залог используется, когда важен объект действия, а не его исполнитель. Форма taken является ключевой для построения пассивных конструкций с глаголом take.
- Present Simple Passive: The medication is taken twice a day. (Лекарство принимается два раза в день.)
- Past Simple Passive: The photo was taken last week. (Фотография была сделана на прошлой неделе.)
- Present Perfect Passive: The decision has been taken without my consent. (Решение было принято без моего согласия.)
- Future Simple Passive: Your luggage will be taken to your room. (Ваш багаж будет доставлен в вашу комнату.)
Структура пассивных предложений с taken:
- be (am/is/are/was/were/will be) + taken
- have/has/had + been + taken
Типичные ошибки при использовании формы taken:
- Неправильный вспомогательный глагол: "I had took" вместо "I had taken"
- Смешение форм: "It has took" вместо "It has taken"
- Неправильная форма в пассивном залоге: "The decision was took" вместо "The decision was taken"
Практические советы для запоминания формы taken:
- Создавайте ассоциации: "TakEN" — "EN" как окончание, указывающее на завершенность
- Практикуйтесь с устойчивыми выражениями: "have taken place" (произошло), "have taken part" (приняли участие)
- Используйте мнемонический ряд: take (настоящее) — took (прошлое) — taken (завершенное действие)
Форма taken также часто используется в сочетании с модальными глаголами в перфектных конструкциях:
- should have taken (следовало бы взять)
- could have taken (мог бы взять)
- might have taken (возможно, взял)
Знание трех форм глагола take — это не просто теоретическое знание, а практический навык, который открывает двери к грамотной английской речи. Take (беру сейчас), took (взял в прошлом) и taken (уже взято) формируют основу для построения предложений во множестве временных форм и конструкций. Правильное использование этих форм свидетельствует о вашей языковой компетенции и помогает избежать недопонимания в коммуникации. Совершенствуйте этот навык, обращайте внимание на контекст и временные маркеры — и ваш английский поднимется на новый уровень! 🚀