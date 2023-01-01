Формы глагола take: как запомнить и правильно использовать все три

Для кого эта статья:

Учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки в грамматике английского языка Каждый изучающий английский язык рано или поздно сталкивается с "головной болью" неправильных глаголов. Глагол take — один из наиболее частотных в повседневной речи, но его формы часто вызывают затруднения у учащихся. Путаница между take, took и taken может привести к серьезным грамматическим ошибкам и недопониманию. Разобраться в трех формах этого коварного глагола — значит сделать большой шаг к грамотной английской речи. Давайте распутаем этот грамматический клубок раз и навсегда! 🎯

Три формы глагола take и их основные значения

Глагол take относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартному правилу добавления окончания -ed, а имеют свои уникальные формы.

Вот три основные формы глагола take:

Форма глагола Название формы Основное значение Take Инфинитив/Present Simple Брать, взять, принимать Took Past Simple Брал, взял, принимал Taken Past Participle Взятый, принятый

Глагол take имеет множество значений и оттенков, что делает его одним из самых многофункциональных в английском языке. Вот основные значения:

Физическое действие : брать, взять что-либо руками (Take this book)

: брать, взять что-либо руками (Take this book) Принимать внутрь : лекарство, пищу (Take these pills)

: лекарство, пищу (Take these pills) Воспользоваться транспортом : (Take a bus)

: (Take a bus) Занимать время/пространство : (It takes two hours)

: (It takes two hours) Делать фото/видео : (Take a picture)

: (Take a picture) Совершать действие: (Take a shower, take a break)

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке с начинающими студентами я предложила игру "Цепочка take". Каждый по очереди должен был назвать словосочетание с глаголом take и продемонстрировать его значение. Первый студент сказал "take a pen" и взял ручку, второй — "take a photo" и сделал воображаемый снимок. Дойдя до фразы "take a bus", один из студентов в буквальном смысле попытался поднять стул! Этот забавный случай помог нам запомнить разницу между прямым и переносным значением глагола take, а также его многочисленные идиомы.

Таблица форм глагола take во всех временах

Глагол take меняет свою форму в зависимости от времени и залога. Ниже представлена полная таблица использования всех трех форм глагола take в различных временах английского языка:

Время Активный залог Пассивный залог Present Simple I/We/You/They take<br>He/She/It takes It is taken Past Simple I/He/She/It/We/You/They took It was taken Future Simple I/He/She/It/We/You/They will take It will be taken Present Continuous I am taking<br>He/She/It is taking<br>We/You/They are taking It is being taken Past Continuous I/He/She/It was taking<br>We/You/They were taking It was being taken Present Perfect I/We/You/They have taken<br>He/She/It has taken It has been taken Past Perfect I/He/She/It/We/You/They had taken It had been taken

Обратите внимание на характерную особенность: форма take используется во всех простых временах (кроме прошедшего), форма took — только в Past Simple, а форма taken — во всех совершенных временах (Perfect) и в пассивном залоге.

Для лучшего запоминания можно использовать следующие мнемонические приемы:

Для take – "Я беру (take) каждый день" (Present Simple)

– "Я беру (take) каждый день" (Present Simple) Для took – "Вчера я взял (took)" (Past Simple)

– "Вчера я взял (took)" (Past Simple) Для taken – "Уже взято (has been taken)" (Perfect/Passive)

Как правильно употреблять take в Present Simple

Present Simple (настоящее простое время) используется для описания регулярных действий, привычек и общих истин. Форма take применяется для всех лиц, кроме третьего лица единственного числа (he, she, it), где используется форма takes.

Основные случаи употребления глагола take в Present Simple:

Регулярные действия: I take the bus to work every day. (Я каждый день езжу на работу на автобусе.) Привычки: She takes a shower in the morning. (Она принимает душ по утрам.) Общие факты: It takes 30 minutes to cook this dish. (На приготовление этого блюда уходит 30 минут.)

Схема построения предложений с take в Present Simple:

Утвердительное : I/You/We/They take + объект | He/She/It takes + объект

: I/You/We/They take + объект | He/She/It takes + объект Отрицательное : I/You/We/They don't take + объект | He/She/It doesn't take + объект

: I/You/We/They don't take + объект | He/She/It doesn't take + объект Вопросительное: Do I/you/we/they take + объект? | Does he/she/it take + объект?

Особое внимание следует уделить идиоматическим выражениям с глаголом take в Present Simple:

take place – происходить: The concert takes place tomorrow. (Концерт проходит завтра.)

take part – принимать участие: They take part in competitions every year. (Они принимают участие в соревнованиях каждый год.)

take advantage of – воспользоваться преимуществом: Smart students take advantage of free online resources. (Умные студенты пользуются бесплатными онлайн-ресурсами.)

take care of – заботиться: My brother takes care of our dog. (Мой брат заботится о нашей собаке.)

Иван Соколов, методист по английскому языку На втором занятии с группой взрослых учеников я столкнулся с интересным явлением: все хорошо запоминали форму took, но почему-то продолжали использовать её вместо takes в настоящем времени для третьего лица. "Я знаю, что он took таблетки каждый день", — сказал один из учеников. Тогда я придумал "правило трёх T": Time-Type-Transformation. Сначала мы определяем время (Time) — настоящее. Затем тип действия (Type) — регулярное. И только потом трансформацию (Transformation) — для he/she/it добавляем -s. Этот метод помог избавиться от путаницы, и ученики начали безошибочно использовать форму takes в Present Simple.

Особенности использования формы took в Past Simple

Форма took — это вторая форма глагола take, которая используется исключительно в Past Simple (простом прошедшем времени). Past Simple описывает действия, которые произошли в определенный момент в прошлом и уже завершились.

Важная особенность формы took — она одинакова для всех лиц и чисел:

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I took We took 2-е лицо You took You took 3-е лицо He/She/It took They took

Основные случаи употребления формы took:

Однократное действие в прошлом : I took my medicine yesterday. (Я принял лекарство вчера.)

: I took my medicine yesterday. (Я принял лекарство вчера.) Последовательность действий : She took the book, opened it, and started reading. (Она взяла книгу, открыла её и начала читать.)

: She took the book, opened it, and started reading. (Она взяла книгу, открыла её и начала читать.) Действие, длившееся определённый период в прошлом: It took me two hours to complete the task. (У меня ушло два часа на выполнение задания.)

Схема построения предложений с took в Past Simple:

Утвердительное : Подлежащее + took + объект

: Подлежащее + took + объект Отрицательное : Подлежащее + didn't take + объект

: Подлежащее + didn't take + объект Вопросительное: Did + подлежащее + take + объект?

Обратите внимание: в отрицательных и вопросительных предложениях мы возвращаемся к базовой форме глагола (take), а took используется только в утвердительных предложениях. Это одна из самых распространённых ошибок: "Did you took..." вместо правильного "Did you take...".

Частые маркеры времени, указывающие на необходимость использования took:

yesterday (вчера)

last week/month/year (на прошлой неделе/месяце/году)

in 2010, in May (в 2010 году, в мае)

ago (назад: two days ago – два дня назад)

Примеры идиоматических выражений с took:

took place – произошёл: The accident took place at midnight. (Авария произошла в полночь.)

took off – взлетел/снял: The plane took off despite the storm. (Самолёт взлетел, несмотря на шторм.)

took over – взял под контроль: He took over the company after his father retired. (Он взял компанию под свой контроль после того, как его отец вышел на пенсию.)

Применение формы taken в Perfect и Passive Voice

Форма taken — третья форма глагола take (причастие прошедшего времени или Past Participle). Эта форма имеет два основных применения: в конструкциях Perfect и в пассивном залоге (Passive Voice).

Рассмотрим применение taken в различных временах группы Perfect:

Present Perfect: I have taken the medicine. (Я принял лекарство. — действие завершено, но связано с настоящим) Past Perfect: I had taken the medicine before the doctor arrived. (Я принял лекарство до того, как приехал доктор. — действие, завершенное до определенного момента в прошлом) Future Perfect: I will have taken all necessary measures by tomorrow. (К завтрашнему дню я приму все необходимые меры. — действие, которое будет завершено к определенному моменту в будущем)

Структура предложений с taken в Perfect:

have/has/had/will have + taken

Применение taken в пассивном залоге (Passive Voice):

Пассивный залог используется, когда важен объект действия, а не его исполнитель. Форма taken является ключевой для построения пассивных конструкций с глаголом take.

Present Simple Passive : The medication is taken twice a day. (Лекарство принимается два раза в день.)

: The medication is taken twice a day. (Лекарство принимается два раза в день.) Past Simple Passive : The photo was taken last week. (Фотография была сделана на прошлой неделе.)

: The photo was taken last week. (Фотография была сделана на прошлой неделе.) Present Perfect Passive : The decision has been taken without my consent. (Решение было принято без моего согласия.)

: The decision has been taken without my consent. (Решение было принято без моего согласия.) Future Simple Passive: Your luggage will be taken to your room. (Ваш багаж будет доставлен в вашу комнату.)

Структура пассивных предложений с taken:

be (am/is/are/was/were/will be) + taken

have/has/had + been + taken

Типичные ошибки при использовании формы taken:

Неправильный вспомогательный глагол: "I had took" вместо "I had taken" Смешение форм: "It has took" вместо "It has taken" Неправильная форма в пассивном залоге: "The decision was took" вместо "The decision was taken"

Практические советы для запоминания формы taken:

Создавайте ассоциации: "TakEN" — "EN" как окончание, указывающее на завершенность

Практикуйтесь с устойчивыми выражениями: "have taken place" (произошло), "have taken part" (приняли участие)

Используйте мнемонический ряд: take (настоящее) — took (прошлое) — taken (завершенное действие)

Форма taken также часто используется в сочетании с модальными глаголами в перфектных конструкциях:

should have taken (следовало бы взять)

could have taken (мог бы взять)

might have taken (возможно, взял)