Формы глагола make в английском: от инфинитива до причастия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие примеры и объяснения для студентов

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки английского языка в сфере грамматики и лексики Английский глагол "make" — один из тех фундаментальных кирпичиков, без которых невозможно построить даже простейшее предложение. Встречаясь с ним ежедневно в текстах, разговорах и учебных материалах, многие русскоговорящие студенты испытывают трудности с его формами во временах. Когда использовать "make", а когда "made"? Может ли одна и та же форма применяться в разных временах? Давайте разберём этот неправильный глагол по косточкам — от инфинитива до причастия — и раз и навсегда запомним его превращения. 🔍

Основные формы глагола make в английском языке

Глагол "make" входит в список неправильных глаголов английского языка, что означает, что его формы не подчиняются стандартному правилу добавления окончания "-ed" для образования прошедшего времени. Вместо этого, он имеет особые формы, которые необходимо запомнить.

Основные формы глагола "make":

Инфинитив (базовая форма): make

Прошедшее время (Past Simple): made

Причастие прошедшего времени (Past Participle): made

Знание этих трёх форм критично для правильного использования глагола в различных временах и конструкциях английского языка. Например, инфинитив используется для настоящего времени, прошедшее время для описания завершённых действий в прошлом, а причастие прошедшего времени — для образования перфектных времён и пассивного залога.

Примечательно, что у "make" вторая и третья формы совпадают, что облегчает запоминание по сравнению с такими глаголами как "go" (went, gone) или "see" (saw, seen). Однако это совпадение иногда становится причиной путаницы, особенно когда нужно различать Past Simple и Present Perfect.

Форма глагола Пример использования Перевод make I make breakfast every morning. Я готовлю завтрак каждое утро. made (Past Simple) I made breakfast yesterday. Я приготовил завтрак вчера. made (Past Participle) I have made breakfast already. Я уже приготовил завтрак.

Важно отметить, что глагол "make" имеет широкий спектр значений, включая "делать", "создавать", "производить", "заставлять" и многие другие. Этот спектр значений делает его одним из наиболее частотных и полезных глаголов английского языка. 🛠️

Инфинитив make: использование в настоящем времени

Инфинитив "make" служит основой для образования настоящих времён в английском языке. Эта форма используется в Present Simple (с изменениями в третьем лице единственного числа), Present Continuous (с добавлением окончания "-ing") и будущих конструкциях с "will".

Андрей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Часто замечаю одну и ту же ошибку у своих учеников: они переводят "я делаю" как "I am making" для любой ситуации. Однажды студентка Елена писала эссе о своих ежедневных обязанностях и использовала Present Continuous везде: "I am making breakfast every day, I am making my bed, I am making homework". Мы посвятили целое занятие разбору ситуаций, когда нужен Present Simple с "make", а когда действительно уместен Continuous. Через месяц Елена сдала международный экзамен, получив высокий балл за грамматику. Она говорила, что именно понимание контекстов использования базовой формы "make" стало для неё поворотным моментом.

В Present Simple инфинитив "make" используется без изменений, за исключением третьего лица единственного числа (he, she, it), где добавляется окончание "-s": makes.

I make dinner. — Я готовлю ужин.

You make good decisions. — Ты принимаешь хорошие решения.

He makes a lot of money. — Он зарабатывает много денег.

We make plans for the weekend. — Мы строим планы на выходные.

They make furniture. — Они производят мебель.

Для образования отрицательных предложений и вопросов в Present Simple используется вспомогательный глагол "do/does":

I do not make mistakes often. — Я не часто делаю ошибки.

Does she make her own clothes? — Она сама шьёт свою одежду?

В Present Continuous инфинитив "make" трансформируется в "making" с использованием вспомогательного глагола "to be":

I am making a cake right now. — Я сейчас готовлю торт.

They are making progress. — Они добиваются прогресса.

В будущем времени с "will" используется чистый инфинитив без "to":

I will make you proud. — Я заставлю тебя гордиться.

She will make a great doctor. — Она станет отличным врачом.

Отдельное внимание стоит уделить устойчивым выражениям с инфинитивом "make", которые часто встречаются в повседневной речи:

make a decision — принять решение

make an appointment — назначить встречу

make a mistake — совершить ошибку

make money — зарабатывать деньги

make sense — иметь смысл

make sure — убедиться

make friends — заводить друзей

Умение правильно использовать инфинтив "make" в разных контекстах существенно обогащает речь и помогает точно выражать мысли на английском языке. 🗣️

Прошедшее время: особенности формы made

Форма прошедшего времени глагола "make" — "made" — используется для описания действий, которые были завершены в прошлом. В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время путём добавления окончания "-ed", "make" меняет свою форму полностью, что является характерным признаком неправильных глаголов.

В Past Simple форма "made" используется для всех лиц и чисел без изменений:

I made a mistake yesterday. — Вчера я сделал ошибку.

You made an excellent presentation. — Ты сделал отличную презентацию.

He/She made dinner for everyone. — Он/Она приготовил(а) ужин для всех.

We made a difficult decision. — Мы приняли сложное решение.

They made a new discovery. — Они сделали новое открытие.

Для образования отрицательных предложений и вопросов в Past Simple используется вспомогательный глагол "did" с инфинитивом "make" (не "made"):

I did not make any plans for the weekend. — Я не делал никаких планов на выходные.

Did you make all these cookies yourself? — Ты сам(а) приготовил(а) все эти печенья?

Важно помнить, что форма "made" используется только в утвердительных предложениях Past Simple. В отрицательных предложениях и вопросах возвращается базовая форма "make".

Тип предложения Структура Пример Утвердительное Подлежащее + made + ... She made a cake. Отрицательное Подлежащее + did not + make + ... She did not make a cake. Вопросительное Did + подлежащее + make + ...? Did she make a cake? Отрицательно-вопросительное Did + подлежащее + not + make + ...? Didn't she make a cake?

Форма "made" также используется в конструкциях с модальными глаголами прошедшего времени:

I should have made a backup. — Мне следовало сделать резервную копию.

He might have made the right choice. — Возможно, он сделал правильный выбор.

Елена Соколова, переводчик технической документации Работая над переводом инструкции для сложного производственного оборудования, я столкнулась с серьезной проблемой. Текст содержал множество форм "made" в различных контекстах, и поначалу я путалась, когда это было простое прошедшее время, а когда причастие в пассивном залоге. Например, предложение "The changes made by engineers significantly improved performance" имело совсем другой смысл, чем "The engineers made changes that improved performance". После нескольких ошибок, обнаруженных редактором, я разработала для себя систему проверки: всегда смотрю на структуру предложения и задаю вопрос "Кто совершил действие?". Если действие совершил подлежащий, это Past Simple. Если действие направлено на подлежащее или есть указание на исполнителя с "by" — это пассивный залог с причастием. Эта простая проверка с тех пор спасает меня от ошибок в сложных технических переводах.

Распространенные выражения с "made" в прошедшем времени:

made a fortune — сколотил состояние

made history — вошёл в историю

made a difference — изменил ситуацию к лучшему

made up one's mind — решил(а), принял(а) решение

made a promise — дал(а) обещание

made an impression — произвел(а) впечатление

Умение правильно использовать форму "made" в прошедшем времени позволяет точно передавать завершённые действия и события, создавая чёткую временную перспективу в повествовании. 🕰️

Причастие прошедшего времени: применение made

Причастие прошедшего времени "made" играет ключевую роль в образовании перфектных времён и пассивных конструкций английского языка. В отличие от многих других неправильных глаголов, у "make" форма прошедшего времени и причастие прошедшего времени совпадают, что делает его проще для запоминания, но иногда вызывает сложности в понимании функции этой формы в предложении.

Основные случаи использования причастия "made":

Перфектные времена (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect): I have made a reservation. — Я сделал(а) бронирование.

She had made dinner before we arrived. — Она приготовила ужин до нашего прихода.

They will have made all the arrangements by next week. — Они завершат все приготовления к следующей неделе. Пассивный залог (Passive Voice): This dress was made by hand. — Это платье было сделано вручную.

These cookies are made with chocolate chips. — Эти печенья сделаны с шоколадными чипсами.

The announcement will be made tomorrow. — Объявление будет сделано завтра. Определительные конструкции: The changes made to the document were significant. — Изменения, внесённые в документ, были значительными.

The furniture made by this company is of high quality. — Мебель, производимая этой компанией, высокого качества.

Важно различать употребление "made" в качестве простого прошедшего времени и в качестве причастия. Ключевым отличием является наличие вспомогательных глаголов в перфектных временах (have, has, had) или пассивных конструкциях (be, was, were).

Рассмотрим примеры перфектных времен с "made":

Present Perfect: "I have made a mistake." — используется для действий, завершенных к настоящему моменту, с результатом в настоящем.

"I have made a mistake." — используется для действий, завершенных к настоящему моменту, с результатом в настоящем. Past Perfect: "I had made three calls before she answered." — для действий, завершенных до определенного момента в прошлом.

"I had made three calls before she answered." — для действий, завершенных до определенного момента в прошлом. Future Perfect: "By the end of this year, I will have made enough money to buy a house." — для действий, которые завершатся к определенному моменту в будущем.

В пассивном залоге "made" позволяет сфокусировать внимание на объекте действия, а не на его исполнителе:

"The cake was made by my mother." — акцент на торте, а не на том, кто его приготовил.

"All decisions are made by the board." — подчеркивается сам процесс принятия решений, а не конкретные люди.

Причастие "made" также часто используется в устойчивых выражениях и идиомах:

ready-made — готовый, заранее приготовленный

home-made — домашнего приготовления

man-made — искусственный, созданный человеком

well-made — хорошо сделанный

made to order — сделанный на заказ

made for each other — созданы друг для друга

Грамотное использование причастия "made" значительно расширяет выразительные возможности речи и письма на английском языке, позволяя точно передавать временные отношения и фокус высказывания. 📝

Практическое употребление форм глагола make в речи

Глагол "make" является одним из самых функциональных в английском языке, с богатым спектром значений и контекстов употребления. Практическое освоение всех его форм — "make", "makes", "making", "made" — открывает широкие возможности для точного выражения мыслей.

Рассмотрим наиболее распространённые ситуации, где используются различные формы "make":

Создание чего-либо: She makes beautiful pottery. — Она создаёт красивую керамику.

They made a sandcastle on the beach. — Они построили замок из песка на пляже.

Have you ever made your own bread? — Ты когда-нибудь сам(а) пёк/пекла хлеб? Приготовление пищи: I'm making pasta for dinner tonight. — Я готовлю пасту на ужин сегодня.

Who made this delicious cake? — Кто приготовил этот вкусный торт?

Tea is made by pouring hot water over tea leaves. — Чай готовится путём заливания чайных листьев горячей водой. Заставлять, вынуждать: His jokes make me laugh. — Его шутки заставляют меня смеяться.

The heat made the chocolate melt. — Жара заставила шоколад растаять.

She was made to apologize for her behavior. — Её заставили извиниться за её поведение. Зарабатывать деньги: He makes a lot of money as a surgeon. — Он зарабатывает много денег как хирург.

They made a fortune selling their app. — Они заработали состояние, продав своё приложение.

How much have you made this month? — Сколько ты заработал в этом месяце? Выполнение действий и принятие решений: Make sure you lock the door. — Убедись, что ты запер дверь.

We need to make a decision quickly. — Нам нужно быстро принять решение.

Have you made any plans for the weekend? — У тебя есть какие-нибудь планы на выходные?

Особое внимание стоит уделить фразовым глаголам с "make", которые значительно расширяют словарный запас:

make up — выдумывать, мириться, компенсировать

Don't make up excuses! — Не выдумывай оправдания!

They finally made up after the argument. — Они наконец помирились после ссоры.

make out — разобрать, понять, преуспеть

I can't make out what he's saying. — Я не могу разобрать, что он говорит.

How did you make out at the interview? — Как прошло твоё собеседование?

make off (with) — убегать, похищать

The thieves made off with all the jewelry. — Воры сбежали со всеми драгоценностями.

make for — направляться, способствовать

We should make for the nearest shelter. — Нам следует направиться к ближайшему укрытию.

This makes for an interesting discussion. — Это способствует интересной дискуссии.

Частые ошибки при использовании форм "make" включают:

Смешивание "make" и "do" в устойчивых выражениях (правильно: make a decision, do homework)

Использование "made" вместо "make" после модальных глаголов (правильно: I can make, не I can made)

Забывание возврата к инфинитиву в отрицаниях и вопросах прошедшего времени (правильно: Did you make? не Did you made?)

Неправильное использование в пассивном залоге (правильно: It was made by, не It was maked by)

Для эффективного усвоения всех форм глагола "make" полезно регулярно практиковаться в их использовании в различных контекстах — от повседневных разговоров до письменных упражнений. Чтение аутентичных англоязычных текстов и просмотр фильмов также помогают развить интуитивное понимание правильного употребления форм этого многогранного глагола. 🎯