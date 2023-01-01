Формы глагола make в английском: от инфинитива до причастия

Английский глагол "make" — один из тех фундаментальных кирпичиков, без которых невозможно построить даже простейшее предложение. Встречаясь с ним ежедневно в текстах, разговорах и учебных материалах, многие русскоговорящие студенты испытывают трудности с его формами во временах. Когда использовать "make", а когда "made"? Может ли одна и та же форма применяться в разных временах? Давайте разберём этот неправильный глагол по косточкам — от инфинитива до причастия — и раз и навсегда запомним его превращения. 🔍
Основные формы глагола make в английском языке
Глагол "make" входит в список неправильных глаголов английского языка, что означает, что его формы не подчиняются стандартному правилу добавления окончания "-ed" для образования прошедшего времени. Вместо этого, он имеет особые формы, которые необходимо запомнить.
Основные формы глагола "make":
- Инфинитив (базовая форма): make
- Прошедшее время (Past Simple): made
- Причастие прошедшего времени (Past Participle): made
Знание этих трёх форм критично для правильного использования глагола в различных временах и конструкциях английского языка. Например, инфинитив используется для настоящего времени, прошедшее время для описания завершённых действий в прошлом, а причастие прошедшего времени — для образования перфектных времён и пассивного залога.
Примечательно, что у "make" вторая и третья формы совпадают, что облегчает запоминание по сравнению с такими глаголами как "go" (went, gone) или "see" (saw, seen). Однако это совпадение иногда становится причиной путаницы, особенно когда нужно различать Past Simple и Present Perfect.
|Форма глагола
|Пример использования
|Перевод
|make
|I make breakfast every morning.
|Я готовлю завтрак каждое утро.
|made (Past Simple)
|I made breakfast yesterday.
|Я приготовил завтрак вчера.
|made (Past Participle)
|I have made breakfast already.
|Я уже приготовил завтрак.
Важно отметить, что глагол "make" имеет широкий спектр значений, включая "делать", "создавать", "производить", "заставлять" и многие другие. Этот спектр значений делает его одним из наиболее частотных и полезных глаголов английского языка. 🛠️
Инфинитив make: использование в настоящем времени
Инфинитив "make" служит основой для образования настоящих времён в английском языке. Эта форма используется в Present Simple (с изменениями в третьем лице единственного числа), Present Continuous (с добавлением окончания "-ing") и будущих конструкциях с "will".
Андрей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом
Часто замечаю одну и ту же ошибку у своих учеников: они переводят "я делаю" как "I am making" для любой ситуации. Однажды студентка Елена писала эссе о своих ежедневных обязанностях и использовала Present Continuous везде: "I am making breakfast every day, I am making my bed, I am making homework". Мы посвятили целое занятие разбору ситуаций, когда нужен Present Simple с "make", а когда действительно уместен Continuous. Через месяц Елена сдала международный экзамен, получив высокий балл за грамматику. Она говорила, что именно понимание контекстов использования базовой формы "make" стало для неё поворотным моментом.
В Present Simple инфинитив "make" используется без изменений, за исключением третьего лица единственного числа (he, she, it), где добавляется окончание "-s": makes.
- I make dinner. — Я готовлю ужин.
- You make good decisions. — Ты принимаешь хорошие решения.
- He makes a lot of money. — Он зарабатывает много денег.
- We make plans for the weekend. — Мы строим планы на выходные.
- They make furniture. — Они производят мебель.
Для образования отрицательных предложений и вопросов в Present Simple используется вспомогательный глагол "do/does":
- I do not make mistakes often. — Я не часто делаю ошибки.
- Does she make her own clothes? — Она сама шьёт свою одежду?
В Present Continuous инфинитив "make" трансформируется в "making" с использованием вспомогательного глагола "to be":
- I am making a cake right now. — Я сейчас готовлю торт.
- They are making progress. — Они добиваются прогресса.
В будущем времени с "will" используется чистый инфинитив без "to":
- I will make you proud. — Я заставлю тебя гордиться.
- She will make a great doctor. — Она станет отличным врачом.
Отдельное внимание стоит уделить устойчивым выражениям с инфинитивом "make", которые часто встречаются в повседневной речи:
- make a decision — принять решение
- make an appointment — назначить встречу
- make a mistake — совершить ошибку
- make money — зарабатывать деньги
- make sense — иметь смысл
- make sure — убедиться
- make friends — заводить друзей
Умение правильно использовать инфинтив "make" в разных контекстах существенно обогащает речь и помогает точно выражать мысли на английском языке. 🗣️
Прошедшее время: особенности формы made
Форма прошедшего времени глагола "make" — "made" — используется для описания действий, которые были завершены в прошлом. В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время путём добавления окончания "-ed", "make" меняет свою форму полностью, что является характерным признаком неправильных глаголов.
В Past Simple форма "made" используется для всех лиц и чисел без изменений:
- I made a mistake yesterday. — Вчера я сделал ошибку.
- You made an excellent presentation. — Ты сделал отличную презентацию.
- He/She made dinner for everyone. — Он/Она приготовил(а) ужин для всех.
- We made a difficult decision. — Мы приняли сложное решение.
- They made a new discovery. — Они сделали новое открытие.
Для образования отрицательных предложений и вопросов в Past Simple используется вспомогательный глагол "did" с инфинитивом "make" (не "made"):
- I did not make any plans for the weekend. — Я не делал никаких планов на выходные.
- Did you make all these cookies yourself? — Ты сам(а) приготовил(а) все эти печенья?
Важно помнить, что форма "made" используется только в утвердительных предложениях Past Simple. В отрицательных предложениях и вопросах возвращается базовая форма "make".
|Тип предложения
|Структура
|Пример
|Утвердительное
|Подлежащее + made + ...
|She made a cake.
|Отрицательное
|Подлежащее + did not + make + ...
|She did not make a cake.
|Вопросительное
|Did + подлежащее + make + ...?
|Did she make a cake?
|Отрицательно-вопросительное
|Did + подлежащее + not + make + ...?
|Didn't she make a cake?
Форма "made" также используется в конструкциях с модальными глаголами прошедшего времени:
- I should have made a backup. — Мне следовало сделать резервную копию.
- He might have made the right choice. — Возможно, он сделал правильный выбор.
Елена Соколова, переводчик технической документации
Работая над переводом инструкции для сложного производственного оборудования, я столкнулась с серьезной проблемой. Текст содержал множество форм "made" в различных контекстах, и поначалу я путалась, когда это было простое прошедшее время, а когда причастие в пассивном залоге. Например, предложение "The changes made by engineers significantly improved performance" имело совсем другой смысл, чем "The engineers made changes that improved performance". После нескольких ошибок, обнаруженных редактором, я разработала для себя систему проверки: всегда смотрю на структуру предложения и задаю вопрос "Кто совершил действие?". Если действие совершил подлежащий, это Past Simple. Если действие направлено на подлежащее или есть указание на исполнителя с "by" — это пассивный залог с причастием. Эта простая проверка с тех пор спасает меня от ошибок в сложных технических переводах.
Распространенные выражения с "made" в прошедшем времени:
- made a fortune — сколотил состояние
- made history — вошёл в историю
- made a difference — изменил ситуацию к лучшему
- made up one's mind — решил(а), принял(а) решение
- made a promise — дал(а) обещание
- made an impression — произвел(а) впечатление
Умение правильно использовать форму "made" в прошедшем времени позволяет точно передавать завершённые действия и события, создавая чёткую временную перспективу в повествовании. 🕰️
Причастие прошедшего времени: применение made
Причастие прошедшего времени "made" играет ключевую роль в образовании перфектных времён и пассивных конструкций английского языка. В отличие от многих других неправильных глаголов, у "make" форма прошедшего времени и причастие прошедшего времени совпадают, что делает его проще для запоминания, но иногда вызывает сложности в понимании функции этой формы в предложении.
Основные случаи использования причастия "made":
Перфектные времена (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect):
- I have made a reservation. — Я сделал(а) бронирование.
- She had made dinner before we arrived. — Она приготовила ужин до нашего прихода.
- They will have made all the arrangements by next week. — Они завершат все приготовления к следующей неделе.
Пассивный залог (Passive Voice):
- This dress was made by hand. — Это платье было сделано вручную.
- These cookies are made with chocolate chips. — Эти печенья сделаны с шоколадными чипсами.
- The announcement will be made tomorrow. — Объявление будет сделано завтра.
Определительные конструкции:
- The changes made to the document were significant. — Изменения, внесённые в документ, были значительными.
- The furniture made by this company is of high quality. — Мебель, производимая этой компанией, высокого качества.
Важно различать употребление "made" в качестве простого прошедшего времени и в качестве причастия. Ключевым отличием является наличие вспомогательных глаголов в перфектных временах (have, has, had) или пассивных конструкциях (be, was, were).
Рассмотрим примеры перфектных времен с "made":
- Present Perfect: "I have made a mistake." — используется для действий, завершенных к настоящему моменту, с результатом в настоящем.
- Past Perfect: "I had made three calls before she answered." — для действий, завершенных до определенного момента в прошлом.
- Future Perfect: "By the end of this year, I will have made enough money to buy a house." — для действий, которые завершатся к определенному моменту в будущем.
В пассивном залоге "made" позволяет сфокусировать внимание на объекте действия, а не на его исполнителе:
- "The cake was made by my mother." — акцент на торте, а не на том, кто его приготовил.
- "All decisions are made by the board." — подчеркивается сам процесс принятия решений, а не конкретные люди.
Причастие "made" также часто используется в устойчивых выражениях и идиомах:
- ready-made — готовый, заранее приготовленный
- home-made — домашнего приготовления
- man-made — искусственный, созданный человеком
- well-made — хорошо сделанный
- made to order — сделанный на заказ
- made for each other — созданы друг для друга
Грамотное использование причастия "made" значительно расширяет выразительные возможности речи и письма на английском языке, позволяя точно передавать временные отношения и фокус высказывания. 📝
Практическое употребление форм глагола make в речи
Глагол "make" является одним из самых функциональных в английском языке, с богатым спектром значений и контекстов употребления. Практическое освоение всех его форм — "make", "makes", "making", "made" — открывает широкие возможности для точного выражения мыслей.
Рассмотрим наиболее распространённые ситуации, где используются различные формы "make":
Создание чего-либо:
- She makes beautiful pottery. — Она создаёт красивую керамику.
- They made a sandcastle on the beach. — Они построили замок из песка на пляже.
- Have you ever made your own bread? — Ты когда-нибудь сам(а) пёк/пекла хлеб?
Приготовление пищи:
- I'm making pasta for dinner tonight. — Я готовлю пасту на ужин сегодня.
- Who made this delicious cake? — Кто приготовил этот вкусный торт?
- Tea is made by pouring hot water over tea leaves. — Чай готовится путём заливания чайных листьев горячей водой.
Заставлять, вынуждать:
- His jokes make me laugh. — Его шутки заставляют меня смеяться.
- The heat made the chocolate melt. — Жара заставила шоколад растаять.
- She was made to apologize for her behavior. — Её заставили извиниться за её поведение.
Зарабатывать деньги:
- He makes a lot of money as a surgeon. — Он зарабатывает много денег как хирург.
- They made a fortune selling their app. — Они заработали состояние, продав своё приложение.
- How much have you made this month? — Сколько ты заработал в этом месяце?
Выполнение действий и принятие решений:
- Make sure you lock the door. — Убедись, что ты запер дверь.
- We need to make a decision quickly. — Нам нужно быстро принять решение.
- Have you made any plans for the weekend? — У тебя есть какие-нибудь планы на выходные?
Особое внимание стоит уделить фразовым глаголам с "make", которые значительно расширяют словарный запас:
- make up — выдумывать, мириться, компенсировать
- Don't make up excuses! — Не выдумывай оправдания!
They finally made up after the argument. — Они наконец помирились после ссоры.
- make out — разобрать, понять, преуспеть
- I can't make out what he's saying. — Я не могу разобрать, что он говорит.
How did you make out at the interview? — Как прошло твоё собеседование?
- make off (with) — убегать, похищать
The thieves made off with all the jewelry. — Воры сбежали со всеми драгоценностями.
- make for — направляться, способствовать
- We should make for the nearest shelter. — Нам следует направиться к ближайшему укрытию.
- This makes for an interesting discussion. — Это способствует интересной дискуссии.
Частые ошибки при использовании форм "make" включают:
- Смешивание "make" и "do" в устойчивых выражениях (правильно: make a decision, do homework)
- Использование "made" вместо "make" после модальных глаголов (правильно: I can make, не I can made)
- Забывание возврата к инфинитиву в отрицаниях и вопросах прошедшего времени (правильно: Did you make? не Did you made?)
- Неправильное использование в пассивном залоге (правильно: It was made by, не It was maked by)
Для эффективного усвоения всех форм глагола "make" полезно регулярно практиковаться в их использовании в различных контекстах — от повседневных разговоров до письменных упражнений. Чтение аутентичных англоязычных текстов и просмотр фильмов также помогают развить интуитивное понимание правильного употребления форм этого многогранного глагола. 🎯
Глагол "make" — один из фундаментальных строительных блоков английской речи. Овладев его формами и многочисленными значениями, вы приобретаете мощный инструмент для выражения самых разных идей и действий. Практикуйте использование "make" в различных временах, экспериментируйте с фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями — и вы заметите, как ваша речь становится более точной и естественной. Помните: язык — это не только правила, но и практика. Чем чаще вы используете различные формы "make" в реальных коммуникативных ситуациях, тем органичнее они будут вплетаться в ваш повседневный английский.