Три формы глагола have: полное руководство по использованию

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык и желающие улучшить понимание грамматики

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения грамматических концепций

Любители языка, интересующиеся нюансами использования глаголов в английском языке Глагол "have" — один из фундаментальных столпов английской грамматики, без которого невозможно построить ни одно сложное предложение. Однако именно его кажущаяся простота часто становится ловушкой для изучающих английский. Три формы этого глагола — have, had, had — словно три ключа от разных дверей в здании английской грамматики. Зная, когда и как применять каждую из них, вы получаете полный контроль над временами, конструкциями и идиомами. Готовы разложить по полочкам все тонкости использования этого незаменимого глагола? 🔑

Базовые формы глагола have: что нужно знать

Глагол "have" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени путем добавления окончания -ed, неправильные глаголы имеют особые формы.

У глагола "have" всего три базовые формы:

Have (инфинитив/настоящее время) — базовая форма для настоящего времени

Had (простое прошедшее время) — форма для прошедшего времени

(простое прошедшее время) — форма для прошедшего времени Had (причастие прошедшего времени) — форма для совершенных времен

Заметьте особенность: вторая и третья формы идентичны — "had". Это создает видимость простоты, но на практике становится причиной путаницы у студентов. Почему? Потому что функции этих форм существенно различаются.

Базовая форма Грамматическая функция Пример использования Have/Has Смысловой глагол в Present Simple I have a dog. / She has a cat. Have/Has Вспомогательный глагол в Present Perfect I have finished my homework. Had Смысловой глагол в Past Simple I had a dog when I was a child. Had Вспомогательный глагол в Past Perfect I had finished my homework before dinner.

Ключевой момент в понимании форм глагола "have" — осознание его двойной роли:

Как смыслового глагола, обозначающего обладание чем-либо Как вспомогательного глагола для образования совершенных времен

Алексей, преподаватель английской грамматики: Помню своего первого взрослого ученика, директора компании, который никак не мог уловить разницу между "I have done" и "I had done". Он постоянно смешивал эти формы в речи, что создавало серьезную путаницу во временах. Мы решили проблему через простую визуализацию: нарисовали линию времени и отметили на ней точки действий. Я объяснил, что "have" связывает прошлое с настоящим, а "had" — это связь между двумя точками в прошлом. После этого упражнения его речь преобразилась буквально за неделю. Иногда самые сложные грамматические концепции становятся понятными через правильные аналогии.

Как использовать have, has во временах группы Present

В группе времен Present глагол "have" проявляет всю свою многогранность. Первая форма этого глагола имеет два варианта в настоящем времени: "have" и "has". Выбор зависит от лица и числа подлежащего.

"Have" используется с местоимениями I, you, we, they

"Has" используется с местоимениями he, she, it

Эта особенность часто вызывает затруднения у начинающих, особенно когда глагол выступает в качестве смыслового. Давайте рассмотрим основные случаи использования have/has в настоящем времени:

Время Функция have/has Структура Пример Present Simple Смысловой глагол Подлежащее + have/has + дополнение I have a car. / She has two brothers. Present Perfect Вспомогательный глагол Подлежащее + have/has + Past Participle I have seen this movie. / She has finished her work. Present Perfect Continuous Часть вспомогательной конструкции Подлежащее + have/has + been + Verb-ing I have been working all day. / He has been studying for hours.

В Present Simple "have" как смысловой глагол может выражать:

Владение или обладание: I have a new laptop. 💻 Отношения: She has three sisters. 👨‍👩‍👧‍👧 Характеристики: This house has five bedrooms. 🏠 Состояния: He has a cold. 🤧 Действия (в устойчивых выражениях): Let's have lunch. 🍽️

В вопросительных предложениях в Present Simple используется вспомогательный глагол "do/does":

Do you have any siblings? (американский вариант)

Have you got any siblings? (британский вариант)

В отрицательных предложениях также используется "do/does":

I do not have a car. (американский вариант)

I haven't got a car. (британский вариант)

В качестве вспомогательного глагола "have/has" в Present Perfect помогает выразить:

Действие, завершенное к настоящему моменту: I have completed the project.

Опыт: She has visited Paris three times.

Недавние события с результатом в настоящем: He has broken his leg.

Действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем: I have lived here for ten years.

Важно помнить, что в разных вариантах английского существуют особенности использования "have". В британском английском часто используется конструкция "have got" для выражения обладания, в то время как в американском предпочтительнее простое "have".

Форма had: применение в Past Simple и Perfect

Вторая форма глагола "have" — "had" — используется в двух принципиально разных контекстах: как смысловой глагол в Past Simple и как вспомогательный в группе времен Perfect. Именно эта двойственность часто становится камнем преткновения для изучающих язык.

В Past Simple "had" выступает как полноценный смысловой глагол и используется для выражения:

Обладания в прошлом: I had a dog when I was a child. 🐕

Прошлых отношений: She had many friends in college.

Прошлых состояний: He had a terrible headache yesterday.

Прошлых действий (в устойчивых выражениях): We had dinner at 7 p.m.

В вопросительных предложениях в Past Simple используется вспомогательный глагол "did":

Did you have any pets when you were young?

В отрицательных предложениях также используется "did":

I did not have time to finish the book.

Марина, методист языковой школы: Работая с подростками, я заметила интересную закономерность: они легко запоминают формы глагола "have", но путаются в его функциях. Одна моя ученица, Соня, постоянно ошибалась в предложениях типа "I had already finished my homework when my mom came home". Она никак не могла понять, почему здесь нужен Past Perfect, а не Simple Past. Решение пришло неожиданно: мы стали играть в "временную детективную игру". Я давала ей серию событий в прошлом, а она должна была определить их последовательность и "расследовать", какое время использовать. После нескольких занятий Соня не только разобралась с "had" в разных контекстах, но и стала помогать другим ученикам. Иногда геймификация — лучший способ объяснить сложные грамматические нюансы.

В качестве вспомогательного глагола "had" используется в следующих временах:

Past Perfect Simple: Подлежащее + had + Past Participle I had finished my work before the deadline. Past Perfect Continuous: Подлежащее + had + been + Verb-ing She had been studying for three hours before the test.

Past Perfect используется для выражения:

Действия, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived, the movie had started.

Предпрошедших событий в повествовании: She told me she had never been to Paris.

Нереальных условий в прошлом (в сочетании с условными предложениями): If I had known about the party, I would have come.

Важно отметить особенность формы "had" в сокращениях. В разговорной речи и неформальной письменной речи "had" как вспомогательный глагол часто сокращается до 'd:

I'd seen that movie before. (= I had seen)

She'd never been to London. (= She had never been)

Однако это же сокращение используется и для would, что может создавать двусмысленность. Контекст обычно помогает определить, какое значение имеется в виду.

Особенности глагола have в сложных конструкциях

Глагол "have" проявляет исключительную гибкость в английском языке, участвуя в разнообразных сложных конструкциях. Понимание этих нюансов поднимает владение языком на качественно новый уровень.

Одна из наиболее распространенных сложных конструкций с "have" — это каузативная форма "have something done", которая выражает действие, выполненное кем-то другим для субъекта:

I had my car repaired yesterday. (Я починил свою машину вчера — не сам, а кто-то сделал это для меня)

She has her hair cut every month. (Она стрижется каждый месяц — парикмахер делает это для неё)

They had their house painted last summer. (Они покрасили свой дом прошлым летом — наняли кого-то для этого)

Модальная конструкция "have to" выражает необходимость или обязанность:

Present: I have to study tonight. / She has to finish this report. Past: I had to cancel my plans. / He had to work overtime. Future: I will have to learn Spanish for my new job. Perfect: I have had to make many sacrifices.

"Have got to" — альтернативная форма выражения необходимости, особенно популярная в британском английском:

I've got to submit this application by Friday. (= I have to submit)

В идиоматических выражениях глагол "have" часто теряет своё прямое значение обладания и приобретает специфические оттенки:

to have a shower/bath — принять душ/ванну

to have breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать

to have a good time — хорошо проводить время

to have a look — взглянуть

to have a word with someone — поговорить с кем-то

В разговорной речи особенно важно обратить внимание на различные конструкции с "have got" и их эквиваленты с простым "have":

Британский вариант (have got) Американский вариант (have) Значение I've got a new car I have a new car Обладание Have you got any siblings? Do you have any siblings? Вопрос о наличии She hasn't got time She doesn't have time Отрицание наличия He's got to leave early He has to leave early Необходимость

В формальном письменном английском предпочтительнее использовать простую форму "have" вместо "have got", даже в британском английском.

Стоит отметить особый случай — конструкцию "had better", которая используется для выражения совета или предупреждения:

You had better finish this report today. (Тебе лучше закончить этот отчет сегодня)

Несмотря на использование формы "had", эта конструкция относится к настоящему или будущему, а не к прошлому времени.

В сложных грамматических структурах также встречается сочетание разных форм "have":

I would have had to study more if I hadn't passed the exam. (Условное наклонение с модальной конструкцией)

She might have had her car stolen. (Модальный глагол с каузативной конструкцией)

Такие многослойные конструкции требуют глубокого понимания функций каждой формы глагола "have" и правил их сочетаемости.

Таблица форм глагола have с контекстными примерами

Для полного охвата всех возможных применений глагола "have" предлагаю систематизированную таблицу с контекстными примерами. Эта таблица станет вашим надежным справочником при использовании различных форм этого многогранного глагола. 📝

Время/Конструкция Форма have Пример утвердительный Пример вопросительный Пример отрицательный Present Simple have/has I have a dog. Do you have a dog? I don't have a dog. Present Simple (BrE) have got/has got I've got a dog. Have you got a dog? I haven't got a dog. Past Simple had I had a dog. Did you have a dog? I didn't have a dog. Future Simple will have I will have a dog. Will you have a dog? I won't have a dog. Present Perfect have/has had I have had this dog for 5 years. How long have you had your dog? I haven't had a dog before. Past Perfect had had I had had the dog for 5 years before it died. Had you had any pets before? I hadn't had any pets until then. Present Perfect (вспомогательный) have/has I have seen that movie. Have you seen that movie? I haven't seen that movie. Past Perfect (вспомогательный) had I had seen that movie before. Had you seen that movie before? I hadn't seen that movie before. Модальная конструкция (необходимость) have/has to I have to study tonight. Do you have to study tonight? I don't have to study tonight. Модальная конструкция в прошлом had to I had to cancel my plans. Did you have to cancel your plans? I didn't have to cancel my plans. Каузативная конструкция have/has something done I have my car washed every week. Do you have your car washed regularly? I don't have my car washed regularly. Каузативная конструкция в прошлом had something done I had my hair cut yesterday. Did you have your hair cut yesterday? I didn't have my hair cut yesterday.

Помимо этих базовых форм, стоит запомнить несколько часто используемых устойчивых выражений с глаголом "have":

to have fun — веселиться

to have a party — устраивать вечеринку

to have a baby — родить ребенка

to have a dream — видеть сон

to have a drink — выпить

to have a headache — испытывать головную боль

to have a point — иметь смысл, быть правым

to have an influence — оказывать влияние

Владение этими выражениями значительно обогатит вашу речь и сделает ее более естественной и идиоматичной.

Особое внимание следует уделить сочетаемости форм "have" с модальными глаголами:

must have + Past Participle — для выражения сильного предположения о прошлом: She must have forgotten our meeting. could have + Past Participle — для выражения нереализованной возможности в прошлом: I could have helped you if you had asked. should have + Past Participle — для выражения совета или упрека относительно прошлого: You should have told me about this earlier. might have + Past Participle — для выражения возможности в прошлом: They might have missed the train.

Эти конструкции демонстрируют, как глагол "have" в качестве вспомогательного глагола помогает выражать сложные оттенки значений, связанные с модальностью и временными отношениями.