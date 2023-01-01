Три формы глагола have: полное руководство по использованию#Изучение английского #Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык и желающие улучшить понимание грамматики
- Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения грамматических концепций
Любители языка, интересующиеся нюансами использования глаголов в английском языке
Глагол "have" — один из фундаментальных столпов английской грамматики, без которого невозможно построить ни одно сложное предложение. Однако именно его кажущаяся простота часто становится ловушкой для изучающих английский. Три формы этого глагола — have, had, had — словно три ключа от разных дверей в здании английской грамматики. Зная, когда и как применять каждую из них, вы получаете полный контроль над временами, конструкциями и идиомами. Готовы разложить по полочкам все тонкости использования этого незаменимого глагола? 🔑
Базовые формы глагола have: что нужно знать
Глагол "have" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. В отличие от правильных глаголов, которые образуют прошедшее время и причастие прошедшего времени путем добавления окончания -ed, неправильные глаголы имеют особые формы.
У глагола "have" всего три базовые формы:
- Have (инфинитив/настоящее время) — базовая форма для настоящего времени
- Had (простое прошедшее время) — форма для прошедшего времени
- Had (причастие прошедшего времени) — форма для совершенных времен
Заметьте особенность: вторая и третья формы идентичны — "had". Это создает видимость простоты, но на практике становится причиной путаницы у студентов. Почему? Потому что функции этих форм существенно различаются.
|Базовая форма
|Грамматическая функция
|Пример использования
|Have/Has
|Смысловой глагол в Present Simple
|I have a dog. / She has a cat.
|Have/Has
|Вспомогательный глагол в Present Perfect
|I have finished my homework.
|Had
|Смысловой глагол в Past Simple
|I had a dog when I was a child.
|Had
|Вспомогательный глагол в Past Perfect
|I had finished my homework before dinner.
Ключевой момент в понимании форм глагола "have" — осознание его двойной роли:
- Как смыслового глагола, обозначающего обладание чем-либо
- Как вспомогательного глагола для образования совершенных времен
Алексей, преподаватель английской грамматики:
Помню своего первого взрослого ученика, директора компании, который никак не мог уловить разницу между "I have done" и "I had done". Он постоянно смешивал эти формы в речи, что создавало серьезную путаницу во временах. Мы решили проблему через простую визуализацию: нарисовали линию времени и отметили на ней точки действий. Я объяснил, что "have" связывает прошлое с настоящим, а "had" — это связь между двумя точками в прошлом. После этого упражнения его речь преобразилась буквально за неделю. Иногда самые сложные грамматические концепции становятся понятными через правильные аналогии.
Как использовать have, has во временах группы Present
В группе времен Present глагол "have" проявляет всю свою многогранность. Первая форма этого глагола имеет два варианта в настоящем времени: "have" и "has". Выбор зависит от лица и числа подлежащего.
- "Have" используется с местоимениями I, you, we, they
- "Has" используется с местоимениями he, she, it
Эта особенность часто вызывает затруднения у начинающих, особенно когда глагол выступает в качестве смыслового. Давайте рассмотрим основные случаи использования have/has в настоящем времени:
|Время
|Функция have/has
|Структура
|Пример
|Present Simple
|Смысловой глагол
|Подлежащее + have/has + дополнение
|I have a car. / She has two brothers.
|Present Perfect
|Вспомогательный глагол
|Подлежащее + have/has + Past Participle
|I have seen this movie. / She has finished her work.
|Present Perfect Continuous
|Часть вспомогательной конструкции
|Подлежащее + have/has + been + Verb-ing
|I have been working all day. / He has been studying for hours.
В Present Simple "have" как смысловой глагол может выражать:
- Владение или обладание: I have a new laptop. 💻
- Отношения: She has three sisters. 👨👩👧👧
- Характеристики: This house has five bedrooms. 🏠
- Состояния: He has a cold. 🤧
- Действия (в устойчивых выражениях): Let's have lunch. 🍽️
В вопросительных предложениях в Present Simple используется вспомогательный глагол "do/does":
- Do you have any siblings? (американский вариант)
- Have you got any siblings? (британский вариант)
В отрицательных предложениях также используется "do/does":
- I do not have a car. (американский вариант)
- I haven't got a car. (британский вариант)
В качестве вспомогательного глагола "have/has" в Present Perfect помогает выразить:
- Действие, завершенное к настоящему моменту: I have completed the project.
- Опыт: She has visited Paris three times.
- Недавние события с результатом в настоящем: He has broken his leg.
- Действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем: I have lived here for ten years.
Важно помнить, что в разных вариантах английского существуют особенности использования "have". В британском английском часто используется конструкция "have got" для выражения обладания, в то время как в американском предпочтительнее простое "have".
Форма had: применение в Past Simple и Perfect
Вторая форма глагола "have" — "had" — используется в двух принципиально разных контекстах: как смысловой глагол в Past Simple и как вспомогательный в группе времен Perfect. Именно эта двойственность часто становится камнем преткновения для изучающих язык.
В Past Simple "had" выступает как полноценный смысловой глагол и используется для выражения:
- Обладания в прошлом: I had a dog when I was a child. 🐕
- Прошлых отношений: She had many friends in college.
- Прошлых состояний: He had a terrible headache yesterday.
- Прошлых действий (в устойчивых выражениях): We had dinner at 7 p.m.
В вопросительных предложениях в Past Simple используется вспомогательный глагол "did":
Did you have any pets when you were young?
В отрицательных предложениях также используется "did":
I did not have time to finish the book.
Марина, методист языковой школы:
Работая с подростками, я заметила интересную закономерность: они легко запоминают формы глагола "have", но путаются в его функциях. Одна моя ученица, Соня, постоянно ошибалась в предложениях типа "I had already finished my homework when my mom came home". Она никак не могла понять, почему здесь нужен Past Perfect, а не Simple Past. Решение пришло неожиданно: мы стали играть в "временную детективную игру". Я давала ей серию событий в прошлом, а она должна была определить их последовательность и "расследовать", какое время использовать. После нескольких занятий Соня не только разобралась с "had" в разных контекстах, но и стала помогать другим ученикам. Иногда геймификация — лучший способ объяснить сложные грамматические нюансы.
В качестве вспомогательного глагола "had" используется в следующих временах:
Past Perfect Simple: Подлежащее + had + Past Participle I had finished my work before the deadline.
Past Perfect Continuous: Подлежащее + had + been + Verb-ing She had been studying for three hours before the test.
Past Perfect используется для выражения:
- Действия, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived, the movie had started.
- Предпрошедших событий в повествовании: She told me she had never been to Paris.
- Нереальных условий в прошлом (в сочетании с условными предложениями): If I had known about the party, I would have come.
Важно отметить особенность формы "had" в сокращениях. В разговорной речи и неформальной письменной речи "had" как вспомогательный глагол часто сокращается до 'd:
- I'd seen that movie before. (= I had seen)
- She'd never been to London. (= She had never been)
Однако это же сокращение используется и для would, что может создавать двусмысленность. Контекст обычно помогает определить, какое значение имеется в виду.
Особенности глагола have в сложных конструкциях
Глагол "have" проявляет исключительную гибкость в английском языке, участвуя в разнообразных сложных конструкциях. Понимание этих нюансов поднимает владение языком на качественно новый уровень.
Одна из наиболее распространенных сложных конструкций с "have" — это каузативная форма "have something done", которая выражает действие, выполненное кем-то другим для субъекта:
- I had my car repaired yesterday. (Я починил свою машину вчера — не сам, а кто-то сделал это для меня)
- She has her hair cut every month. (Она стрижется каждый месяц — парикмахер делает это для неё)
- They had their house painted last summer. (Они покрасили свой дом прошлым летом — наняли кого-то для этого)
Модальная конструкция "have to" выражает необходимость или обязанность:
- Present: I have to study tonight. / She has to finish this report.
- Past: I had to cancel my plans. / He had to work overtime.
- Future: I will have to learn Spanish for my new job.
- Perfect: I have had to make many sacrifices.
"Have got to" — альтернативная форма выражения необходимости, особенно популярная в британском английском:
I've got to submit this application by Friday. (= I have to submit)
В идиоматических выражениях глагол "have" часто теряет своё прямое значение обладания и приобретает специфические оттенки:
- to have a shower/bath — принять душ/ванну
- to have breakfast/lunch/dinner — завтракать/обедать/ужинать
- to have a good time — хорошо проводить время
- to have a look — взглянуть
- to have a word with someone — поговорить с кем-то
В разговорной речи особенно важно обратить внимание на различные конструкции с "have got" и их эквиваленты с простым "have":
|Британский вариант (have got)
|Американский вариант (have)
|Значение
|I've got a new car
|I have a new car
|Обладание
|Have you got any siblings?
|Do you have any siblings?
|Вопрос о наличии
|She hasn't got time
|She doesn't have time
|Отрицание наличия
|He's got to leave early
|He has to leave early
|Необходимость
В формальном письменном английском предпочтительнее использовать простую форму "have" вместо "have got", даже в британском английском.
Стоит отметить особый случай — конструкцию "had better", которая используется для выражения совета или предупреждения:
You had better finish this report today. (Тебе лучше закончить этот отчет сегодня)
Несмотря на использование формы "had", эта конструкция относится к настоящему или будущему, а не к прошлому времени.
В сложных грамматических структурах также встречается сочетание разных форм "have":
- I would have had to study more if I hadn't passed the exam. (Условное наклонение с модальной конструкцией)
- She might have had her car stolen. (Модальный глагол с каузативной конструкцией)
Такие многослойные конструкции требуют глубокого понимания функций каждой формы глагола "have" и правил их сочетаемости.
Таблица форм глагола have с контекстными примерами
Для полного охвата всех возможных применений глагола "have" предлагаю систематизированную таблицу с контекстными примерами. Эта таблица станет вашим надежным справочником при использовании различных форм этого многогранного глагола. 📝
|Время/Конструкция
|Форма have
|Пример утвердительный
|Пример вопросительный
|Пример отрицательный
|Present Simple
|have/has
|I have a dog.
|Do you have a dog?
|I don't have a dog.
|Present Simple (BrE)
|have got/has got
|I've got a dog.
|Have you got a dog?
|I haven't got a dog.
|Past Simple
|had
|I had a dog.
|Did you have a dog?
|I didn't have a dog.
|Future Simple
|will have
|I will have a dog.
|Will you have a dog?
|I won't have a dog.
|Present Perfect
|have/has had
|I have had this dog for 5 years.
|How long have you had your dog?
|I haven't had a dog before.
|Past Perfect
|had had
|I had had the dog for 5 years before it died.
|Had you had any pets before?
|I hadn't had any pets until then.
|Present Perfect (вспомогательный)
|have/has
|I have seen that movie.
|Have you seen that movie?
|I haven't seen that movie.
|Past Perfect (вспомогательный)
|had
|I had seen that movie before.
|Had you seen that movie before?
|I hadn't seen that movie before.
|Модальная конструкция (необходимость)
|have/has to
|I have to study tonight.
|Do you have to study tonight?
|I don't have to study tonight.
|Модальная конструкция в прошлом
|had to
|I had to cancel my plans.
|Did you have to cancel your plans?
|I didn't have to cancel my plans.
|Каузативная конструкция
|have/has something done
|I have my car washed every week.
|Do you have your car washed regularly?
|I don't have my car washed regularly.
|Каузативная конструкция в прошлом
|had something done
|I had my hair cut yesterday.
|Did you have your hair cut yesterday?
|I didn't have my hair cut yesterday.
Помимо этих базовых форм, стоит запомнить несколько часто используемых устойчивых выражений с глаголом "have":
- to have fun — веселиться
- to have a party — устраивать вечеринку
- to have a baby — родить ребенка
- to have a dream — видеть сон
- to have a drink — выпить
- to have a headache — испытывать головную боль
- to have a point — иметь смысл, быть правым
- to have an influence — оказывать влияние
Владение этими выражениями значительно обогатит вашу речь и сделает ее более естественной и идиоматичной.
Особое внимание следует уделить сочетаемости форм "have" с модальными глаголами:
must have + Past Participle — для выражения сильного предположения о прошлом: She must have forgotten our meeting.
could have + Past Participle — для выражения нереализованной возможности в прошлом: I could have helped you if you had asked.
should have + Past Participle — для выражения совета или упрека относительно прошлого: You should have told me about this earlier.
might have + Past Participle — для выражения возможности в прошлом: They might have missed the train.
Эти конструкции демонстрируют, как глагол "have" в качестве вспомогательного глагола помогает выражать сложные оттенки значений, связанные с модальностью и временными отношениями.
Овладение тремя формами глагола "have" открывает доступ к богатейшему арсеналу грамматических конструкций английского языка. От простого выражения обладания до сложных временных и модальных отношений — этот глагол позволяет точно передавать мысли во всем их многообразии. Главный секрет успешного использования глагола "have" — практика в разнообразных контекстах. Чем больше вы будете замечать этот глагол в речи носителей языка и применять его в собственной коммуникации, тем естественнее он будет звучать в ваших предложениях. И помните: даже носители языка когда-то учились правильно использовать этот глагол — так что терпение и регулярная практика непременно приведут вас к успеху.