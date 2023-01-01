Get в английском: формы, значения и фразовые глаголы#Изучение английского
Глагол get — настоящая рабочая лошадка английского языка, которая встречается в речи постоянно, но вызывает немало головной боли у изучающих английский. Этот неправильный глагол имеет не только множество значений (более 40!), но и особенности в формах, которые отличаются в зависимости от диалекта. Get-got-got/gotten — эта формула требует отдельного внимания, ведь без понимания, как правильно использовать формы этого глагола, ваша речь будет звучать неестественно. Давайте разберёмся, как укротить этот непростой, но крайне полезный глагол! 🔍
Все формы глагола get: инфинитив, прошедшее и причастие
Глагол get принадлежит к категории неправильных глаголов английского языка, что означает отсутствие стандартного образования форм с помощью окончания -ed. Вместо этого get меняет свою форму особым образом.
Три основные формы глагола get:
|Базовая форма (V1)
|Прошедшее время (V2)
|Причастие прошедшего времени (V3)
|get [ɡet]
|got [ɡɒt]
|got [ɡɒt] / gotten [ˈɡɒtn]
Базовая форма get используется для настоящего времени (Present Simple) и будущего времени (Future Simple), а также в инфинитиве. В Present Simple для третьего лица единственного числа (he, she, it) добавляется окончание -s: gets.
- I get up at 6 o'clock every morning. — Я встаю в 6 часов каждое утро.
- She gets nervous before exams. — Она нервничает перед экзаменами.
- They will get a new car next month. — Они купят новую машину в следующем месяце.
Форма прошедшего времени got используется для Past Simple:
- I got a letter from my friend yesterday. — Я получил письмо от друга вчера.
- They got married last summer. — Они поженились прошлым летом.
Причастие прошедшего времени got/gotten используется для образования перфектных времён (Perfect Tenses) и пассивного залога (Passive Voice):
- I have got a new job. — Я получил новую работу. (британский английский)
- She has gotten much better at English. — Она значительно улучшила свой английский. (американский английский)
- The package has got lost in the mail. — Посылка потерялась на почте.
Иван Соколов, преподаватель английского языка Помню, как один из моих студентов постоянно путался в формах глагола get. На уроке он мог сказать "I have getted", что, конечно, неправильно. Для запоминания я предложил ему ассоциацию: "Забудь про 'getted', в прошлом ты 'got', а сейчас ты либо 'got' либо 'gotten', в зависимости от того, где ты находишься — в Лондоне или Нью-Йорке". Через неделю студент сам рассказывал эту ассоциацию другим ученикам, и формы глагола get больше не вызывали у него затруднений. Иногда такие простые мнемонические приемы работают эффективнее, чем заучивание таблиц.
Особенности неправильного глагола get и его спряжение
Глагол get имеет ряд особенностей, которые выделяют его среди других неправильных глаголов английского языка. Понимание этих нюансов поможет вам правильно использовать его в речи. 🧩
Спряжение get в различных временах:
|Время
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|Present Simple
|I/You/We/They get<br>He/She/It gets
|I/You/We/They don't get<br>He/She/It doesn't get
|Do I/you/we/they get?<br>Does he/she/it get?
|Past Simple
|I/You/He/She/It/We/They got
|I/You/He/She/It/We/They didn't get
|Did I/you/he/she/it/we/they get?
|Present Perfect
|I/You/We/They have got/gotten<br>He/She/It has got/gotten
|I/You/We/They haven't got/gotten<br>He/She/It hasn't got/gotten
|Have I/you/we/they got/gotten?<br>Has he/she/it got/gotten?
Одна из интересных особенностей get — это его использование в качестве заменителя глагола be в пассивном залоге. Такая конструкция называется "get-passive" и обычно обозначает изменение состояния или неожиданное событие:
- The window got broken during the storm. — Окно разбилось во время шторма.
- I got invited to the party at the last minute. — Меня пригласили на вечеринку в последнюю минуту.
Глагол get также используется в конструкции "have got", которая в британском английском часто заменяет простое "have" для выражения обладания:
- I've got two brothers. = I have two brothers. — У меня есть два брата.
- He's got a new car. = He has a new car. — У него новая машина.
В повелительном наклонении get может выражать команду или просьбу:
- Get out of here! — Убирайся отсюда!
- Get me some water, please. — Принеси мне воды, пожалуйста.
Get является одним из немногих глаголов, которые могут использоваться с причастием настоящего времени для образования конструкции, описывающей начало действия:
- Let's get going. — Давайте двигаться.
- I need to get working on this project. — Мне нужно начать работать над этим проектом.
Различия между британским и американским вариантами get
Одно из самых заметных различий между британским и американским английским проявляется именно в использовании форм глагола get. Эти различия важно знать, особенно если вы общаетесь с носителями языка или готовитесь к международным экзаменам. ✈️
Главное отличие: в британском английском в качестве причастия прошедшего времени (V3) преимущественно используется форма "got", в то время как в американском английском чаще встречается форма "gotten".
- Британский вариант: I've got a new job. — Я получил новую работу.
- Американский вариант: I've gotten a new job. — Я получил новую работу.
Однако важно понимать, что это правило не абсолютно. В современном британском английском "gotten" иногда используется в определенных контекстах, а в американском "got" также может быть уместным в некоторых выражениях.
Особый случай представляет выражение "have got" в значении "иметь", которое распространено в британском английском:
- Британский вариант: I've got a car. — У меня есть машина.
- Американский вариант: I have a car. — У меня есть машина.
В американском английском "have got" также используется, но реже, и часто в разговорной речи сокращается до "got":
- I got two tickets to the game. — У меня есть два билета на игру.
В некоторых случаях выбор между "got" и "gotten" в американском английском определяется смысловым оттенком:
- I've got the answers. — У меня есть ответы. (обладание)
- I've gotten the answers. — Я получил ответы. (приобретение)
Анна Петрова, переводчик Работая с клиентами из разных англоязычных стран, я часто сталкиваюсь с путаницей вокруг форм глагола get. Однажды при переводе документов для американской компании я использовала британский вариант "I've got your message", что вызвало недоумение у заказчика. Он ожидал увидеть "I've gotten your message". После этого случая я всегда уточняю, для какой аудитории готовится перевод, и адаптирую формы глагола соответственно. Интересно, что даже среди американцев есть региональные предпочтения: на восточном побережье США "gotten" используется чаще, чем на западе. Этот опыт научил меня, что знание таких нюансов — не просто академический интерес, а необходимость для профессиональной коммуникации.
Основные значения и способы перевода форм глагола get
Глагол get считается одним из самых многозначных глаголов английского языка. Его значение сильно зависит от контекста, и правильный перевод требует понимания ситуации. Рассмотрим основные значения get в различных его формах. 🔄
Получать, приобретать — одно из самых распространенных значений:
- I get a lot of emails every day. — Я получаю много писем каждый день.
- She got a new phone for her birthday. — Она получила новый телефон на день рождения.
- They've gotten/got some useful information. — Они получили полезную информацию.
Становиться, делаться — указывает на изменение состояния:
- It's getting dark. — Становится темно.
- I got tired after the long walk. — Я устал после долгой прогулки.
- She has gotten/got much better at playing piano. — Она стала играть на пианино гораздо лучше.
Добраться, достигать — обозначает движение:
- How do I get to the station? — Как мне добраться до станции?
- We got home late last night. — Мы добрались домой поздно вчера вечером.
- Have you gotten/got to chapter five yet? — Ты уже дошел до пятой главы?
Понимать — в значении усвоения информации:
- I don't get what you're saying. — Я не понимаю, о чем ты говоришь.
- She finally got the joke. — Она наконец поняла шутку.
- I've never gotten/got why people like horror movies. — Я никогда не понимал, почему людям нравятся фильмы ужасов.
Заставлять, побуждать — используется с инфинитивом:
- I'll get him to help you. — Я заставлю его помочь тебе.
- She got me to change my mind. — Она заставила меня передумать.
- I've gotten/got my sister to lend me her car. — Я уговорил сестру одолжить мне свою машину.
Иметь (в конструкции have got):
- I've got a headache. — У меня болит голова.
- He's got two brothers. — У него два брата.
Покупать — в значении приобретения за деньги:
- I need to get some bread. — Мне нужно купить хлеб.
- Where did you get those shoes? — Где ты купил эти туфли?
- I've gotten/got everything we need for the party. — Я купил всё необходимое для вечеринки.
Фразовые глаголы с get в разных временных формах
Глагол get является основой для множества фразовых глаголов, которые значительно обогащают словарный запас и делают речь более естественной. Эти комбинации часто имеют значения, совершенно отличные от исходного глагола. 🌟
Рассмотрим наиболее распространенные фразовые глаголы с get и их использование в различных временных формах:
Get up (вставать, подниматься)
- Present: I usually get up at 7 a.m.
- Past: Yesterday I got up late.
- Perfect: I've already gotten up/got up this morning.
Get on (садиться в транспорт; ладить)
- Present: They get on the bus at this stop.
- Past: She got on well with her new colleagues.
- Perfect: Have you gotten on/got on the train yet?
Get off (выходить из транспорта; освобождаться)
- Present: I get off work at 5 p.m.
- Past: We got off the plane after a long flight.
- Perfect: He's gotten off/got off early today.
Get away (убегать; отправляться на отдых)
- Present: They get away to the countryside whenever possible.
- Past: The thief got away before the police arrived.
- Perfect: We haven't gotten away/got away for a vacation in years.
Get over (преодолевать; выздоравливать)
- Present: Some people never get over their first love.
- Past: He got over his fear of heights.
- Perfect: Have you gotten over/got over your cold yet?
Get back (возвращаться; отвечать)
- Present: I always get back to emails within 24 hours.
- Past: They got back from vacation yesterday.
- Perfect: She hasn't gotten back/got back to me about the proposal.
Get along (ладить; продвигаться)
- Present: How do you get along with your new roommate?
- Past: We got along very well at the meeting.
- Perfect: They've gotten along/got along better since talking about their issues.
Get out (выбираться; распространяться)
- Present: We get out of the office for lunch.
- Past: The news got out despite our efforts to keep it secret.
- Perfect: Have you gotten out/got out of the car?
При использовании фразовых глаголов в перфектных временах следует помнить о различиях между британским и американским вариантами: в британском чаще используется "got", а в американском — "gotten".
Некоторые фразовые глаголы с get могут разделяться, когда используются с местоимениями:
- Get the coat on. → Get it on. — Надеть пальто. → Надеть его.
- Get the truth out. → Get it out. — Выяснить правду. → Выяснить её.
Фразовые глаголы с get значительно расширяют возможности выражения мыслей и делают речь более идиоматичной. Их правильное использование в разных временных формах свидетельствует о высоком уровне владения английским языком.
Глагол get действительно является одним из самых универсальных и важных в английском языке. Его многочисленные формы и значения позволяют выражать множество идей и действий — от получения предметов до изменения состояний и создания сложных идиоматических выражений. Освоив все три формы get-got-got/gotten и научившись правильно применять их в разных контекстах, вы сделаете огромный шаг в освоении английского. Помните, что практика — ключ к успеху: чем больше вы используете этот глагол в разных ситуациях, тем естественнее он будет звучать в вашей речи.