Get в английском: формы, значения и фразовые глаголы

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на различных уровнях

Преподаватели английского языка

Люди, интересующиеся нюансами британского и американского английского Глагол get — настоящая рабочая лошадка английского языка, которая встречается в речи постоянно, но вызывает немало головной боли у изучающих английский. Этот неправильный глагол имеет не только множество значений (более 40!), но и особенности в формах, которые отличаются в зависимости от диалекта. Get-got-got/gotten — эта формула требует отдельного внимания, ведь без понимания, как правильно использовать формы этого глагола, ваша речь будет звучать неестественно. Давайте разберёмся, как укротить этот непростой, но крайне полезный глагол! 🔍

Все формы глагола get: инфинитив, прошедшее и причастие

Глагол get принадлежит к категории неправильных глаголов английского языка, что означает отсутствие стандартного образования форм с помощью окончания -ed. Вместо этого get меняет свою форму особым образом.

Три основные формы глагола get:

Базовая форма (V1) Прошедшее время (V2) Причастие прошедшего времени (V3) get [ɡet] got [ɡɒt] got [ɡɒt] / gotten [ˈɡɒtn]

Базовая форма get используется для настоящего времени (Present Simple) и будущего времени (Future Simple), а также в инфинитиве. В Present Simple для третьего лица единственного числа (he, she, it) добавляется окончание -s: gets.

I get up at 6 o'clock every morning. — Я встаю в 6 часов каждое утро.

Форма прошедшего времени got используется для Past Simple:

I got a letter from my friend yesterday. — Я получил письмо от друга вчера.

Причастие прошедшего времени got/gotten используется для образования перфектных времён (Perfect Tenses) и пассивного залога (Passive Voice):

I have got a new job. — Я получил новую работу. (британский английский)

Иван Соколов, преподаватель английского языка Помню, как один из моих студентов постоянно путался в формах глагола get. На уроке он мог сказать "I have getted", что, конечно, неправильно. Для запоминания я предложил ему ассоциацию: "Забудь про 'getted', в прошлом ты 'got', а сейчас ты либо 'got' либо 'gotten', в зависимости от того, где ты находишься — в Лондоне или Нью-Йорке". Через неделю студент сам рассказывал эту ассоциацию другим ученикам, и формы глагола get больше не вызывали у него затруднений. Иногда такие простые мнемонические приемы работают эффективнее, чем заучивание таблиц.

Особенности неправильного глагола get и его спряжение

Глагол get имеет ряд особенностей, которые выделяют его среди других неправильных глаголов английского языка. Понимание этих нюансов поможет вам правильно использовать его в речи. 🧩

Спряжение get в различных временах:

Время Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма Present Simple I/You/We/They get<br>He/She/It gets I/You/We/They don't get<br>He/She/It doesn't get Do I/you/we/they get?<br>Does he/she/it get? Past Simple I/You/He/She/It/We/They got I/You/He/She/It/We/They didn't get Did I/you/he/she/it/we/they get? Present Perfect I/You/We/They have got/gotten<br>He/She/It has got/gotten I/You/We/They haven't got/gotten<br>He/She/It hasn't got/gotten Have I/you/we/they got/gotten?<br>Has he/she/it got/gotten?

Одна из интересных особенностей get — это его использование в качестве заменителя глагола be в пассивном залоге. Такая конструкция называется "get-passive" и обычно обозначает изменение состояния или неожиданное событие:

The window got broken during the storm. — Окно разбилось во время шторма.

Глагол get также используется в конструкции "have got", которая в британском английском часто заменяет простое "have" для выражения обладания:

I've got two brothers. = I have two brothers. — У меня есть два брата.

В повелительном наклонении get может выражать команду или просьбу:

Get out of here! — Убирайся отсюда!

Get является одним из немногих глаголов, которые могут использоваться с причастием настоящего времени для образования конструкции, описывающей начало действия:

Let's get going . — Давайте двигаться.

Различия между британским и американским вариантами get

Одно из самых заметных различий между британским и американским английским проявляется именно в использовании форм глагола get. Эти различия важно знать, особенно если вы общаетесь с носителями языка или готовитесь к международным экзаменам. ✈️

Главное отличие: в британском английском в качестве причастия прошедшего времени (V3) преимущественно используется форма "got", в то время как в американском английском чаще встречается форма "gotten".

Британский вариант: I've got a new job. — Я получил новую работу.

Однако важно понимать, что это правило не абсолютно. В современном британском английском "gotten" иногда используется в определенных контекстах, а в американском "got" также может быть уместным в некоторых выражениях.

Особый случай представляет выражение "have got" в значении "иметь", которое распространено в британском английском:

Британский вариант: I've got a car. — У меня есть машина.

В американском английском "have got" также используется, но реже, и часто в разговорной речи сокращается до "got":

I got two tickets to the game. — У меня есть два билета на игру.

В некоторых случаях выбор между "got" и "gotten" в американском английском определяется смысловым оттенком:

I've got the answers. — У меня есть ответы. (обладание)

Анна Петрова, переводчик Работая с клиентами из разных англоязычных стран, я часто сталкиваюсь с путаницей вокруг форм глагола get. Однажды при переводе документов для американской компании я использовала британский вариант "I've got your message", что вызвало недоумение у заказчика. Он ожидал увидеть "I've gotten your message". После этого случая я всегда уточняю, для какой аудитории готовится перевод, и адаптирую формы глагола соответственно. Интересно, что даже среди американцев есть региональные предпочтения: на восточном побережье США "gotten" используется чаще, чем на западе. Этот опыт научил меня, что знание таких нюансов — не просто академический интерес, а необходимость для профессиональной коммуникации.

Основные значения и способы перевода форм глагола get

Глагол get считается одним из самых многозначных глаголов английского языка. Его значение сильно зависит от контекста, и правильный перевод требует понимания ситуации. Рассмотрим основные значения get в различных его формах. 🔄

Получать, приобретать — одно из самых распространенных значений: I get a lot of emails every day. — Я получаю много писем каждый день.

They've gotten/got some useful information. — Они получили полезную информацию. Становиться, делаться — указывает на изменение состояния: It's getting dark. — Становится темно.

She has gotten/got much better at playing piano. — Она стала играть на пианино гораздо лучше. Добраться, достигать — обозначает движение: How do I get to the station? — Как мне добраться до станции?

Have you gotten/got to chapter five yet? — Ты уже дошел до пятой главы? Понимать — в значении усвоения информации: I don't get what you're saying. — Я не понимаю, о чем ты говоришь.

I've never gotten/got why people like horror movies. — Я никогда не понимал, почему людям нравятся фильмы ужасов. Заставлять, побуждать — используется с инфинитивом: I'll get him to help you. — Я заставлю его помочь тебе.

I've gotten/got my sister to lend me her car. — Я уговорил сестру одолжить мне свою машину. Иметь (в конструкции have got): I've got a headache. — У меня болит голова.

I've gotten/got everything we need for the party. — Я купил всё необходимое для вечеринки.

Фразовые глаголы с get в разных временных формах

Глагол get является основой для множества фразовых глаголов, которые значительно обогащают словарный запас и делают речь более естественной. Эти комбинации часто имеют значения, совершенно отличные от исходного глагола. 🌟

Рассмотрим наиболее распространенные фразовые глаголы с get и их использование в различных временных формах:

Get up (вставать, подниматься) Present: I usually get up at 7 a.m.

Perfect: I've already gotten up/got up this morning. Get on (садиться в транспорт; ладить) Present: They get on the bus at this stop.

Perfect: Have you gotten on/got on the train yet? Get off (выходить из транспорта; освобождаться) Present: I get off work at 5 p.m.

Perfect: He's gotten off/got off early today. Get away (убегать; отправляться на отдых) Present: They get away to the countryside whenever possible.

Perfect: We haven't gotten away/got away for a vacation in years. Get over (преодолевать; выздоравливать) Present: Some people never get over their first love.

Perfect: Have you gotten over/got over your cold yet? Get back (возвращаться; отвечать) Present: I always get back to emails within 24 hours.

Perfect: She hasn't gotten back/got back to me about the proposal. Get along (ладить; продвигаться) Present: How do you get along with your new roommate?

Perfect: They've gotten along/got along better since talking about their issues. Get out (выбираться; распространяться) Present: We get out of the office for lunch.

Perfect: Have you gotten out/got out of the car?

При использовании фразовых глаголов в перфектных временах следует помнить о различиях между британским и американским вариантами: в британском чаще используется "got", а в американском — "gotten".

Некоторые фразовые глаголы с get могут разделяться, когда используются с местоимениями:

Get the coat on. → Get it on. — Надеть пальто. → Надеть его.

Фразовые глаголы с get значительно расширяют возможности выражения мыслей и делают речь более идиоматичной. Их правильное использование в разных временных формах свидетельствует о высоком уровне владения английским языком.