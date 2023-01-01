Топ 100 английских фраз для комфортного общения за границей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для туристов, планирующих поездку в англоязычные страны

Для людей, желающих улучшить свои навыки общения на английском языке в повседневных ситуациях

Для профессионалов, участвующих в международных деловых встречах и переговорах Представьте, что вы оказались в Лондоне, Нью-Йорке или Сиднее без единого знакомого английского выражения — это как прыжок в океан без умения плавать! Владение даже сотней ключевых фраз кардинально меняет ситуацию, превращая вас из растерянного иностранца в уверенного собеседника. Именно эти 100 выражений становятся вашим спасательным кругом, позволяющим заказать кофе, договориться о встрече или просто поддержать приятную беседу с местными жителями. Готовы превратить свою следующую поездку или деловую встречу в комфортное языковое приключение? 🌍

100 необходимых английских фраз для комфортного общения

Владение базовым набором английских фраз — ваш ключ к свободе в англоязычной среде. Эти выражения работают как универсальные инструменты коммуникации, помогая справиться с большинством типичных ситуаций.

Давайте начнем с основополагающих фраз, которые должен знать каждый:

Hello/Hi — Привет (формальное/неформальное приветствие)

— Привет (формальное/неформальное приветствие) Good morning/afternoon/evening — Доброе утро/день/вечер

— Доброе утро/день/вечер My name is... — Меня зовут...

— Меня зовут... Nice to meet you — Приятно познакомиться

— Приятно познакомиться How are you? — Как дела?

— Как дела? I'm fine, thank you — У меня всё хорошо, спасибо

— У меня всё хорошо, спасибо Thank you/Thanks — Спасибо

— Спасибо You're welcome — Пожалуйста (в ответ на благодарность)

— Пожалуйста (в ответ на благодарность) Excuse me — Извините (чтобы привлечь внимание)

— Извините (чтобы привлечь внимание) Sorry/I'm sorry — Простите/Я извиняюсь

Эти фразы формируют основу вежливого общения и создают положительное впечатление о вас как о собеседнике. 🤝

Развивая базовые навыки, освойте следующие полезные выражения:

I don't understand — Я не понимаю

— Я не понимаю Could you speak more slowly, please? — Не могли бы вы говорить медленнее, пожалуйста?

— Не могли бы вы говорить медленнее, пожалуйста? Could you repeat that, please? — Не могли бы вы повторить, пожалуйста?

— Не могли бы вы повторить, пожалуйста? How do you say ... in English? — Как сказать ... по-английски?

— Как сказать ... по-английски? What does ... mean? — Что означает ...?

Эти фразы помогут вам управлять разговором, когда возникают затруднения в понимании. Не стесняйтесь их использовать — носители языка ценят усилия иностранцев и обычно готовы помочь.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Прошлой весной я сопровождала группу студентов в Эдинбург. Среди них была Маша — девушка с серьезным языковым барьером, несмотря на хорошую теоретическую подготовку. Перед поездкой я дала ей список из 50 базовых фраз для повседневных ситуаций и попросила выучить их наизусть. На третий день нашего пребывания произошло маленькое чудо: Маша вернулась в хостел с сияющими глазами. Оказалось, она самостоятельно нашла дорогу в музей, купила билеты и даже побеседовала с гидом о шотландской истории! "Я просто использовала те фразы, что вы дали. Когда я не понимала ответ, говорила 'Could you speak more slowly, please?' — и это работало!" Этот случай в очередной раз подтвердил: для преодоления языкового барьера не нужно знать весь словарь — достаточно уверенно владеть набором ключевых фраз и не бояться их использовать.

Повседневные выражения для базовой коммуникации

Повседневное общение требует особого набора фраз, который поможет вам чувствовать себя уверенно в любой бытовой ситуации. Здесь важны не только словарный запас, но и естественность использования выражений.

Ситуация Полезная фраза Перевод Знакомство Where are you from? Откуда вы родом? Знакомство What do you do for living? Чем вы занимаетесь (работа)? Просьба Could you help me, please? Не могли бы вы мне помочь? В ресторане Can I have the menu, please? Можно меню, пожалуйста? Покупки How much does it cost? Сколько это стоит? Ориентирование Where is the nearest...? Где ближайший...?

Для эффективной повседневной коммуникации очень важны фразы, выражающие согласие, несогласие или мнение:

I agree with you — Я согласен с вами

— Я согласен с вами I disagree — Я не согласен

— Я не согласен In my opinion — По моему мнению

— По моему мнению I think that... — Я думаю, что...

— Я думаю, что... I'm not sure — Я не уверен

— Я не уверен Maybe — Возможно

Также полезно знать фразы для организации встреч и планирования:

Are you free on...? — Ты свободен в...?

— Ты свободен в...? Let's meet at... — Давай встретимся в...

— Давай встретимся в... What time is good for you? — Какое время тебе удобно?

— Какое время тебе удобно? I'll be there at... — Я буду там в...

— Я буду там в... I'm sorry, I can't make it — Извини, я не смогу прийти

Для поддержания разговора используйте следующие выражения:

Really? — Правда?

— Правда? That's interesting — Это интересно

— Это интересно I see — Понятно

— Понятно What about you? — А как насчет тебя?

— А как насчет тебя? By the way — Кстати

Полезные английские фразы для путешественников

Путешествие в англоязычную страну становится намного комфортнее, когда вы владеете специфическими фразами для различных туристических ситуаций. От аэропорта до отеля, от ресторана до музея — каждая локация требует своего набора выражений. 🧳

В аэропорту и при передвижении:

Where is the check-in counter for flight...? — Где стойка регистрации на рейс...?

— Где стойка регистрации на рейс...? I'd like to check in, please — Я хотел бы зарегистрироваться, пожалуйста

— Я хотел бы зарегистрироваться, пожалуйста Is this seat taken? — Это место занято?

— Это место занято? How do I get to...? — Как добраться до...?

— Как добраться до...? Where is the nearest subway/bus station? — Где ближайшая станция метро/автобусная остановка?

— Где ближайшая станция метро/автобусная остановка? Could you call a taxi for me, please? — Не могли бы вы вызвать мне такси?

В отеле:

I have a reservation — У меня есть бронирование

— У меня есть бронирование What time is check-out? — Во сколько выселение?

— Во сколько выселение? Do you have a room available for...? — У вас есть свободный номер на...?

— У вас есть свободный номер на...? Is breakfast included? — Завтрак включен?

— Завтрак включен? Could I have a wake-up call at...? — Могу я получить звонок-будильник в...?

— Могу я получить звонок-будильник в...? The air conditioner/TV/shower isn't working — Кондиционер/телевизор/душ не работает

В ресторане и кафе:

A table for two, please — Столик на двоих, пожалуйста

— Столик на двоих, пожалуйста I'd like to make a reservation for... — Я хотел бы забронировать столик на...

— Я хотел бы забронировать столик на... What do you recommend? — Что вы рекомендуете?

— Что вы рекомендуете? I'm vegetarian/vegan — Я вегетарианец/веган

— Я вегетарианец/веган I'm allergic to... — У меня аллергия на...

— У меня аллергия на... Could I have the bill, please? — Могу я получить счет, пожалуйста?

Для экскурсий и развлечений:

What are the opening hours? — Какие часы работы?

— Какие часы работы? How much is the entrance fee? — Сколько стоит входной билет?

— Сколько стоит входной билет? Is photography allowed? — Фотографировать разрешено?

— Фотографировать разрешено? Are there any guided tours in English? — Есть ли экскурсии на английском?

— Есть ли экскурсии на английском? What are the must-see attractions here? — Какие здесь главные достопримечательности?

Дмитрий Соколов, переводчик и путешественник Во время поездки в Австралию я столкнулся с ситуацией, которая подчеркнула важность знания определенных фраз. В Сиднее я арендовал автомобиль и отправился исследовать окрестности. Через час пути машина начала издавать странные звуки, и вскоре я оказался на обочине шоссе с дымящимся капотом. У меня был разряжен телефон, и единственным вариантом было остановить проезжающую машину. Несмотря на то, что я свободно говорю по-английски, в стрессовой ситуации мой мозг просто "завис". Я помнил, как важно четко объяснить проблему, и использовал простую фразу, которую часто повторял своим студентам: "Excuse me, I need help. My car has broken down, and my phone is dead. Could you call roadside assistance for me, please?" Австралиец, который остановился помочь, оценил мою четкость. "Good thing you knew exactly what to say, mate," — сказал он, вызывая помощь. "Some tourists panic and can't explain what's wrong." Эта история стала моим любимым примером на занятиях. Не обязательно знать тысячи слов — достаточно иметь набор готовых фраз для критических ситуаций, и произносить их уверенно.

Деловое общение: ключевые выражения для бизнес-поездок

Деловое общение на английском языке требует особого подхода — здесь важны точность, профессионализм и соответствующий уровень формальности. Владение специфическими бизнес-фразами поможет вам установить продуктивные отношения с зарубежными партнерами и создать впечатление компетентного профессионала. 👔

Этап бизнес-взаимодействия Полезные фразы Контекст использования Знакомство I'd like to introduce myself. I'm [имя] from [компания]. При первой встрече с деловыми партнерами Начало встречи Thank you all for coming today. Let's get started. Открытие деловой встречи или совещания Презентация I'd like to take you through our proposal. Начало презентации проекта или идеи Переговоры We'd be willing to compromise on the timeline, but not on the quality. Обсуждение условий контракта Завершение I look forward to our future cooperation. Заключительная часть встречи

При планировании и организации деловых встреч используйте следующие фразы:

I'd like to schedule a meeting — Я хотел бы назначить встречу

— Я хотел бы назначить встречу Are you available on [date] at [time]? — Вы свободны [дата] в [время]?

— Вы свободны [дата] в [время]? Could we reschedule our meeting? — Можем ли мы перенести нашу встречу?

— Можем ли мы перенести нашу встречу? Let me confirm the details — Позвольте мне подтвердить детали

— Позвольте мне подтвердить детали I'll send you the agenda beforehand — Я отправлю вам повестку дня заранее

Во время презентаций и выступлений:

Let me walk you through our proposal — Позвольте рассказать вам о нашем предложении

— Позвольте рассказать вам о нашем предложении The key benefit is... — Ключевое преимущество заключается в...

— Ключевое преимущество заключается в... To summarize the main points... — Подводя итог основных моментов...

— Подводя итог основных моментов... Are there any questions? — Есть ли вопросы?

— Есть ли вопросы? I'll be happy to elaborate on that — Я с радостью расскажу об этом подробнее

При ведении переговоров и обсуждении условий:

We're interested in a long-term partnership — Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве

— Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве What are your terms? — Каковы ваши условия?

— Каковы ваши условия? This is negotiable — Это обсуждаемо

— Это обсуждаемо We can offer you... — Мы можем предложить вам...

— Мы можем предложить вам... Let's agree on the following... — Давайте согласимся на следующее...

При завершении делового взаимодействия:

I'll send you the contract shortly — Я отправлю вам контракт в ближайшее время

— Я отправлю вам контракт в ближайшее время Please review and provide your feedback — Пожалуйста, просмотрите и предоставьте ваш отзыв

— Пожалуйста, просмотрите и предоставьте ваш отзыв It was a pleasure doing business with you — Было приятно вести с вами дела

— Было приятно вести с вами дела I look forward to our collaboration — Я с нетерпением жду нашего сотрудничества

— Я с нетерпением жду нашего сотрудничества Let's stay in touch — Давайте оставаться на связи

Культурные особенности и разговорный английский

Знание разговорного английского и понимание культурных нюансов часто становится тем фактором, который превращает иностранца в "своего". Эта часть языка наименее формализована, но именно она делает вашу речь естественной и понятной для носителей. 🗣️

Идиомы и устойчивые выражения обогатят вашу речь:

Break a leg! — Удачи! (буквально: "Сломай ногу!" — традиционное пожелание удачи перед выступлением)

— Удачи! (буквально: "Сломай ногу!" — традиционное пожелание удачи перед выступлением) It's raining cats and dogs — Льет как из ведра

— Льет как из ведра To cost an arm and a leg — Стоить бешеных денег

— Стоить бешеных денег To be over the moon — Быть очень счастливым

— Быть очень счастливым To hit the nail on the head — Попасть в точку

— Попасть в точку Piece of cake — Проще простого

Разговорные сокращения, которые часто используются в повседневной речи:

Wanna (want to) — Хочу

(want to) — Хочу Gonna (going to) — Собираюсь

(going to) — Собираюсь Gotta (got to) — Должен

(got to) — Должен Dunno (don't know) — Не знаю

(don't know) — Не знаю Lemme (let me) — Позволь мне

(let me) — Позволь мне Gimme (give me) — Дай мне

Филлеры — слова и выражения, которые носители языка используют для заполнения пауз:

Well... — Ну...

— Ну... You know — Знаешь

— Знаешь I mean — В смысле

— В смысле Like — Типа

— Типа Actually — Вообще-то

— Вообще-то Basically — В принципе

Знание культурных особенностей поможет избежать неловких ситуаций. Важно понимать:

В США и Великобритании фраза "How are you?" часто является формой приветствия, не требующей подробного ответа о вашем самочувствии. Достаточно ответить "I'm good, thanks. How are you?"

Американцы часто используют фразу "See you later" даже если не планируют встречаться позже. Это просто форма прощания.

В Великобритании извинения (Sorry) звучат гораздо чаще, чем в России, и используются в самых разных ситуациях, включая случаи, когда человек просто хочет пройти мимо вас.

Выражение "That's interesting" может означать вежливое несогласие или отсутствие интереса.

Слово "quite" в британском и американском английском имеет разное значение: в британском — "довольно", в американском — "очень".

Для поддержания непринужденной беседы:

What do you do for fun? — Чем ты занимаешься для развлечения?

— Чем ты занимаешься для развлечения? Have you seen any good movies lately? — Ты видел какие-нибудь хорошие фильмы в последнее время?

— Ты видел какие-нибудь хорошие фильмы в последнее время? What's the weather like where you are? — Какая погода там, где ты находишься?

— Какая погода там, где ты находишься? Do you have any plans for the weekend? — У тебя есть планы на выходные?

— У тебя есть планы на выходные? That's so cool! — Это так круто!