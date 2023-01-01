Виды наружной рекламы: обзор эффективных рекламных конструкций
Реклама, которую невозможно пропустить — вот главная сила наружных конструкций. В отличие от digital-формата, где пользователь может просто закрыть вкладку, щит или медиафасад видит каждый прохожий. Это создаёт уникальную возможность захватить внимание широкой аудитории, независимо от их интересов и предпочтений. И хотя основные виды наружной рекламы существуют десятилетиями, технологии и форматы постоянно эволюционируют, предлагая маркетологам всё более точечные и эффективные инструменты воздействия на потребителей. 🔍 Давайте разберёмся, какие из них действительно работают в 2025 году.
Современные виды наружной рекламы: классификация
Разнообразие наружной рекламы может показаться избыточным, но каждый формат выполняет свою задачу и работает с определённой аудиторией. Для удобства стоит классифицировать её по нескольким критериям.
По типу размещения наружную рекламу можно разделить на:
- Стационарную — постоянно размещённую на одном месте (билборды, суперсайты, медиафасады)
- Мобильную — перемещающуюся в пространстве (реклама на транспорте, передвижные конструкции)
- Временную — устанавливаемую на ограниченный срок (штендеры, рекламные флаги, промо-стойки)
По технологии воспроизведения информации выделяют:
- Статичные носители — неизменная информация (постеры, вывески)
- Динамические конструкции — меняющаяся информация (скроллеры, призматроны)
- Цифровые медианосители — электронные экраны с возможностью программирования контента
- Интерактивные системы — взаимодействующие с аудиторией (сенсорные киоски, AR-конструкции)
|Категория размещения
|Примеры форматов
|Средний охват (тыс. контактов/день)
|Индекс запоминаемости*
|Магистрали и автострады
|Билборды, суперсайты
|15-45
|7.5
|Городские улицы
|Сити-форматы, остановочные павильоны
|8-25
|6.8
|Торговые центры
|Лайтбоксы, цифровые панели
|6-20
|8.2
|Транспортные хабы
|Медиаэкраны, брандмауэры
|25-70
|8.7
- По 10-балльной шкале по данным исследования российского рынка наружной рекламы за 2024 год.
Рекламодателям стоит учитывать, что современная наружная реклама уже не существует в изоляции от других каналов. Все больше компаний интегрируют офлайн-конструкции с цифровыми технологиями: QR-коды, NFC-метки, геолокационные сервисы и AR-элементы становятся неотъемлемой частью эффективных рекламных кампаний.
Билборды и щиты: особенности форматов и эффективность
Билборды и крупноформатные щиты остаются ключевыми элементами наружной рекламы, обеспечивая максимальную видимость и охват. Несмотря на кажущуюся простоту, этот формат постоянно эволюционирует и адаптируется под современные маркетинговые задачи.
Основные форматы щитовой рекламы:
- Стандартные билборды (3×6 м) — классический формат, расположенный вдоль дорог и на перекрёстках
- Суперсайты (12×5 м) — крупноформатные конструкции на ключевых магистралях
- Ситиборды (3,7×2,7 м) — компактный вариант для городской среды
- Брандмауэры — масштабные рекламные конструкции на фасадах зданий
- Крышные установки — объёмные конструкции на крышах зданий, обеспечивающие видимость с большого расстояния
Сергей Волков, директор по маркетингу
В прошлом году мы запустили кампанию для региональной сети ресторанов с использованием билбордов вдоль основных магистралей. Несмотря на скептицизм по поводу "устаревшего" формата, результаты превзошли ожидания. Секрет был в расположении — мы выбрали точки в 3-5 км от каждого ресторана, разместив щиты на участках с характерными пробками и добавив на каждый щит QR-код с акцией "Скидка 25% на бизнес-ланч". За первый месяц посещаемость выросла на 31%, а количество бизнес-ланчей — на 47%. При этом конверсия по QR-коду составила 15%, что для офлайн-формата просто феноменально. Этот опыт доказал мне: дело не в формате рекламы, а в том, насколько точно вы понимаете свою аудиторию и её маршруты.
Эффективность билбордов зависит от нескольких ключевых факторов:
- Местоположение: интенсивность трафика, видимость с нужного расстояния, отсутствие препятствий
- Креативное решение: контрастность, крупный шрифт, понятный месседж, запоминающийся визуал
- Освещение: внутренняя или внешняя подсветка для круглосуточной видимости
- Частота контактов: размещение по маршруту движения целевой аудитории
В 2025 году даже традиционные билборды становятся умнее. Новым трендом стали цифровые билборды со встроенной аналитикой аудитории, которая собирает анонимизированные данные о проходящем трафике: демографию, приблизительный уровень дохода и другие характеристики. Это позволяет рекламодателям получать данные об эффективности размещения и корректировать кампании в режиме, приближенном к реальному времени. 📊
Сити-форматы и уличная мебель с рекламными опциями
Сити-форматы и элементы уличной мебели с интегрированными рекламными поверхностями — это рекламоносители, ориентированные на пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Их главное преимущество — близость к целевой аудитории и возможность точечного размещения в местах с высокой проходимостью.
Наиболее распространённые сити-форматы:
- Пиллары (тумбы) — круглые или трёхгранные конструкции высотой 2,5-3 м, традиционно размещаемые в центральных частях города
- Сити-лайты (1,2×1,8 м) — отдельно стоящие двусторонние конструкции с внутренней подсветкой
- Остановочные павильоны — совмещают рекламную функцию с общественной инфраструктурой
- Скамейки с рекламой — функциональные объекты городской среды с интегрированными рекламными поверхностями
- Уличные часы с рекламным полем — привлекают внимание благодаря практической функции
- Информационные стенды и указатели — предоставляют полезную информацию вместе с рекламным сообщением
|Формат
|Среднее время контакта
|Типичные локации
|Подходящие категории товаров
|Остановочные павильоны
|5-15 минут
|Остановки транспорта, транспортные хабы
|Потребительские товары, услуги, развлечения, доставка еды
|Сити-лайты
|3-8 секунд
|Пешеходные зоны, входы в ТЦ и метро
|Мода, косметика, фильмы, мероприятия
|Пиллары
|5-10 секунд
|Центральные площади, перекрёстки
|Премиальные товары, культурные события
|Рекламные скамейки
|3-20 минут
|Парки, зоны отдыха, набережные
|Местные бизнесы, недвижимость, услуги отдыха
Современные сити-форматы всё чаще оснащаются дополнительными технологическими элементами, повышающими их полезность для горожан и эффективность для рекламодателей:
- USB-порты для зарядки гаджетов
- Бесплатный Wi-Fi с брендированной страницей авторизации
- Информационные сенсорные экраны с интерактивной картой города
- Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях
- Датчики качества воздуха и другие экологические сенсоры
За счёт этого сити-форматы превращаются из простых рекламоносителей в элементы концепции "умного города", что повышает лояльность жителей и, как следствие, эффективность размещаемой рекламы. 🏙️
Динамические конструкции: от призматронов до медиафасадов
Анна Северцева, директор по развитию
Три года назад нам поручили продвижение нового жилого комплекса премиум-класса. Бюджет был серьезный, но район строительства находился в стороне от основных маршрутов целевой аудитории. Решение пришло неожиданно — мы арендовали медиафасад на здании напротив главного офиса крупной IT-компании, сотрудники которой идеально соответствовали нашему портрету покупателя. Разработали динамический контент, который менялся в течение дня: утром — кадры с рассветом над жилым комплексом, в обед — информация об инфраструктуре, вечером — уютная подсветка квартир. Главной "фишкой" стала интеграция с погодными сервисами — в дождь на экране появлялась переливающаяся крыша с каплями, в солнечные дни — террасы с зонтиками. За первый месяц количество запросов выросло в 3,7 раза, а 18% обратившихся клиентов прямо упоминали "тот самый экран". Теперь я точно знаю: динамический контент, адаптированный к контексту, работает в разы эффективнее статичного.
Динамические рекламные конструкции представляют собой следующий этап эволюции наружной рекламы, обеспечивая смену контента и привлекая больше внимания, чем статичные носители. С развитием технологий этот сегмент становится всё более разнообразным и эффективным.
Основные типы динамических рекламных конструкций:
- Призматроны — конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, позволяющие демонстрировать последовательно три разных изображения
- Скроллеры — системы с движущимся полотном, на котором размещено несколько рекламных сообщений
- Электронные LED-экраны — цифровые дисплеи различных размеров для воспроизведения динамического контента
- Медиафасады — крупномасштабные светодиодные экраны, интегрированные в архитектуру зданий
- Видеопроекции — транслируемые на поверхности зданий изображения с использованием мощных проекторов
- Роллерные системы — механизмы с рулонными носителями, позволяющие менять рекламное изображение
Преимущества динамических конструкций очевидны:
- Повышенное внимание аудитории — движущиеся элементы привлекают взгляд на 70% эффективнее статичных
- Возможность размещения нескольких рекламодателей на одной конструкции
- Гибкое управление контентом с учётом времени суток, погоды и других факторов
- Возможность быстрой замены устаревшей информации
- Интеграция с системами аналитики для сбора данных об эффективности
Наиболее перспективным направлением развития динамических конструкций являются программатик-технологии, позволяющие управлять контентом в реальном времени на основе больших данных. Например, рекламное сообщение на медиафасаде может меняться в зависимости от преобладающей аудитории, погодных условий или даже котировок акций. 📈
Выбор наружной рекламы по бизнес-задачам и бюджету
Правильный подбор форматов наружной рекламы напрямую зависит от бизнес-задач, целевой аудитории и доступного бюджета. Вместо распределения средств "по всем фронтам" эффективнее сосредоточиться на конкретных форматах, соответствующих вашим целям.
Рассмотрим ключевые бизнес-задачи и оптимальные форматы для их решения:
- Повышение узнаваемости бренда: суперсайты на въездах в город, медиафасады на ключевых площадях, сетевое размещение на билбордах вдоль основных магистралей
- Привлечение трафика в торговую точку: указатели, сити-форматы в радиусе 1-2 км от локации, реклама на остановках общественного транспорта с картой проезда
- Информирование о новом продукте/услуге: комбинация билбордов для визуальной составляющей с сити-форматами для детальной информации
- Поддержка промо-акции: динамические digital-конструкции с возможностью быстрого обновления информации, конструкции вблизи мест продаж
- Имиджевая кампания: крышные установки, брандмауэры, нестандартные форматы с креативными решениями
Бюджетные решения для различных типов бизнеса:
- Локальный малый бизнес: штендеры, реклама на остановочных павильонах поблизости, брендирование уличной мебели в районе размещения
- Региональные компании: сетевое размещение на сити-форматах, тематическое размещение (например, фитнес-центр — реклама на велопарковках)
- Федеральные сети: комбинация имиджевых форматов в центре города с навигационными решениями вблизи точек продаж
- Премиальные бренды: эксклюзивные локации, нестандартные 3D-конструкции, медиафасады в престижных районах
При планировании бюджета на наружную рекламу следует учитывать не только стоимость аренды конструкций, но и дополнительные расходы:
- Производство рекламных материалов (от 800 до 5000+ ₽/м² в зависимости от технологии)
- Монтаж/демонтаж (5-15% от стоимости производства)
- Разработка дизайн-макетов (от 5000 ₽ за формат)
- Получение разрешений (для некоторых типов конструкций)
- Техническое обслуживание (для динамических и цифровых конструкций)
Важно помнить, что эффективность наружной рекламы значительно повышается при интеграции с digital-каналами. Добавление QR-кодов, хэштегов, уникальных промокодов или URL для отслеживания позволяет не только измерить отклик, но и направить аудиторию к следующему этапу воронки продаж. 🔄
При всем разнообразии форматов наружной рекламы, стоит помнить главное — техническая составляющая вторична по отношению к идее и контенту. Технологичный медиафасад с посредственным креативом проиграет талантливо оформленному билборду. Сфокусируйтесь на актуальном для целевой аудитории сообщении, используйте сильные визуальные образы, интегрируйте офлайн-форматы с цифровыми каналами — и эффективность вашей наружной рекламы значительно возрастет. А главное, постоянно измеряйте результаты и оптимизируйте медиамикс: именно аналитический подход к традиционным каналам позволяет получить максимальную отдачу от инвестиций в наружную рекламу.
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов