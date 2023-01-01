Виды наружной рекламы: обзор эффективных рекламных конструкций

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по рекламе

Владельцы бизнеса и рекламные агентства

Студенты и профессионалы, интересующиеся развитием в области маркетинга и наружной рекламы

Реклама, которую невозможно пропустить — вот главная сила наружных конструкций. В отличие от digital-формата, где пользователь может просто закрыть вкладку, щит или медиафасад видит каждый прохожий. Это создаёт уникальную возможность захватить внимание широкой аудитории, независимо от их интересов и предпочтений. И хотя основные виды наружной рекламы существуют десятилетиями, технологии и форматы постоянно эволюционируют, предлагая маркетологам всё более точечные и эффективные инструменты воздействия на потребителей. 🔍 Давайте разберёмся, какие из них действительно работают в 2025 году.

Современные виды наружной рекламы: классификация

Разнообразие наружной рекламы может показаться избыточным, но каждый формат выполняет свою задачу и работает с определённой аудиторией. Для удобства стоит классифицировать её по нескольким критериям.

По типу размещения наружную рекламу можно разделить на:

Стационарную — постоянно размещённую на одном месте (билборды, суперсайты, медиафасады)

— постоянно размещённую на одном месте (билборды, суперсайты, медиафасады) Мобильную — перемещающуюся в пространстве (реклама на транспорте, передвижные конструкции)

— перемещающуюся в пространстве (реклама на транспорте, передвижные конструкции) Временную — устанавливаемую на ограниченный срок (штендеры, рекламные флаги, промо-стойки)

По технологии воспроизведения информации выделяют:

Статичные носители — неизменная информация (постеры, вывески)

— неизменная информация (постеры, вывески) Динамические конструкции — меняющаяся информация (скроллеры, призматроны)

— меняющаяся информация (скроллеры, призматроны) Цифровые медианосители — электронные экраны с возможностью программирования контента

— электронные экраны с возможностью программирования контента Интерактивные системы — взаимодействующие с аудиторией (сенсорные киоски, AR-конструкции)

Категория размещения Примеры форматов Средний охват (тыс. контактов/день) Индекс запоминаемости* Магистрали и автострады Билборды, суперсайты 15-45 7.5 Городские улицы Сити-форматы, остановочные павильоны 8-25 6.8 Торговые центры Лайтбоксы, цифровые панели 6-20 8.2 Транспортные хабы Медиаэкраны, брандмауэры 25-70 8.7

По 10-балльной шкале по данным исследования российского рынка наружной рекламы за 2024 год.

Рекламодателям стоит учитывать, что современная наружная реклама уже не существует в изоляции от других каналов. Все больше компаний интегрируют офлайн-конструкции с цифровыми технологиями: QR-коды, NFC-метки, геолокационные сервисы и AR-элементы становятся неотъемлемой частью эффективных рекламных кампаний.

Билборды и щиты: особенности форматов и эффективность

Билборды и крупноформатные щиты остаются ключевыми элементами наружной рекламы, обеспечивая максимальную видимость и охват. Несмотря на кажущуюся простоту, этот формат постоянно эволюционирует и адаптируется под современные маркетинговые задачи.

Основные форматы щитовой рекламы:

Стандартные билборды (3×6 м) — классический формат, расположенный вдоль дорог и на перекрёстках

— классический формат, расположенный вдоль дорог и на перекрёстках Суперсайты (12×5 м) — крупноформатные конструкции на ключевых магистралях

— крупноформатные конструкции на ключевых магистралях Ситиборды (3,7×2,7 м) — компактный вариант для городской среды

— компактный вариант для городской среды Брандмауэры — масштабные рекламные конструкции на фасадах зданий

— масштабные рекламные конструкции на фасадах зданий Крышные установки — объёмные конструкции на крышах зданий, обеспечивающие видимость с большого расстояния

Сергей Волков, директор по маркетингу В прошлом году мы запустили кампанию для региональной сети ресторанов с использованием билбордов вдоль основных магистралей. Несмотря на скептицизм по поводу "устаревшего" формата, результаты превзошли ожидания. Секрет был в расположении — мы выбрали точки в 3-5 км от каждого ресторана, разместив щиты на участках с характерными пробками и добавив на каждый щит QR-код с акцией "Скидка 25% на бизнес-ланч". За первый месяц посещаемость выросла на 31%, а количество бизнес-ланчей — на 47%. При этом конверсия по QR-коду составила 15%, что для офлайн-формата просто феноменально. Этот опыт доказал мне: дело не в формате рекламы, а в том, насколько точно вы понимаете свою аудиторию и её маршруты.

Эффективность билбордов зависит от нескольких ключевых факторов:

Местоположение : интенсивность трафика, видимость с нужного расстояния, отсутствие препятствий

: интенсивность трафика, видимость с нужного расстояния, отсутствие препятствий Креативное решение : контрастность, крупный шрифт, понятный месседж, запоминающийся визуал

: контрастность, крупный шрифт, понятный месседж, запоминающийся визуал Освещение : внутренняя или внешняя подсветка для круглосуточной видимости

: внутренняя или внешняя подсветка для круглосуточной видимости Частота контактов: размещение по маршруту движения целевой аудитории

В 2025 году даже традиционные билборды становятся умнее. Новым трендом стали цифровые билборды со встроенной аналитикой аудитории, которая собирает анонимизированные данные о проходящем трафике: демографию, приблизительный уровень дохода и другие характеристики. Это позволяет рекламодателям получать данные об эффективности размещения и корректировать кампании в режиме, приближенном к реальному времени. 📊

Сити-форматы и уличная мебель с рекламными опциями

Сити-форматы и элементы уличной мебели с интегрированными рекламными поверхностями — это рекламоносители, ориентированные на пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Их главное преимущество — близость к целевой аудитории и возможность точечного размещения в местах с высокой проходимостью.

Наиболее распространённые сити-форматы:

Пиллары (тумбы) — круглые или трёхгранные конструкции высотой 2,5-3 м, традиционно размещаемые в центральных частях города

— круглые или трёхгранные конструкции высотой 2,5-3 м, традиционно размещаемые в центральных частях города Сити-лайты (1,2×1,8 м) — отдельно стоящие двусторонние конструкции с внутренней подсветкой

— отдельно стоящие двусторонние конструкции с внутренней подсветкой Остановочные павильоны — совмещают рекламную функцию с общественной инфраструктурой

— совмещают рекламную функцию с общественной инфраструктурой Скамейки с рекламой — функциональные объекты городской среды с интегрированными рекламными поверхностями

— функциональные объекты городской среды с интегрированными рекламными поверхностями Уличные часы с рекламным полем — привлекают внимание благодаря практической функции

— привлекают внимание благодаря практической функции Информационные стенды и указатели — предоставляют полезную информацию вместе с рекламным сообщением

Формат Среднее время контакта Типичные локации Подходящие категории товаров Остановочные павильоны 5-15 минут Остановки транспорта, транспортные хабы Потребительские товары, услуги, развлечения, доставка еды Сити-лайты 3-8 секунд Пешеходные зоны, входы в ТЦ и метро Мода, косметика, фильмы, мероприятия Пиллары 5-10 секунд Центральные площади, перекрёстки Премиальные товары, культурные события Рекламные скамейки 3-20 минут Парки, зоны отдыха, набережные Местные бизнесы, недвижимость, услуги отдыха

Современные сити-форматы всё чаще оснащаются дополнительными технологическими элементами, повышающими их полезность для горожан и эффективность для рекламодателей:

USB-порты для зарядки гаджетов

Бесплатный Wi-Fi с брендированной страницей авторизации

Информационные сенсорные экраны с интерактивной картой города

Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

Датчики качества воздуха и другие экологические сенсоры

За счёт этого сити-форматы превращаются из простых рекламоносителей в элементы концепции "умного города", что повышает лояльность жителей и, как следствие, эффективность размещаемой рекламы. 🏙️

Динамические конструкции: от призматронов до медиафасадов

Анна Северцева, директор по развитию Три года назад нам поручили продвижение нового жилого комплекса премиум-класса. Бюджет был серьезный, но район строительства находился в стороне от основных маршрутов целевой аудитории. Решение пришло неожиданно — мы арендовали медиафасад на здании напротив главного офиса крупной IT-компании, сотрудники которой идеально соответствовали нашему портрету покупателя. Разработали динамический контент, который менялся в течение дня: утром — кадры с рассветом над жилым комплексом, в обед — информация об инфраструктуре, вечером — уютная подсветка квартир. Главной "фишкой" стала интеграция с погодными сервисами — в дождь на экране появлялась переливающаяся крыша с каплями, в солнечные дни — террасы с зонтиками. За первый месяц количество запросов выросло в 3,7 раза, а 18% обратившихся клиентов прямо упоминали "тот самый экран". Теперь я точно знаю: динамический контент, адаптированный к контексту, работает в разы эффективнее статичного.

Динамические рекламные конструкции представляют собой следующий этап эволюции наружной рекламы, обеспечивая смену контента и привлекая больше внимания, чем статичные носители. С развитием технологий этот сегмент становится всё более разнообразным и эффективным.

Основные типы динамических рекламных конструкций:

Призматроны — конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, позволяющие демонстрировать последовательно три разных изображения

— конструкции с трёхгранными поворачивающимися элементами, позволяющие демонстрировать последовательно три разных изображения Скроллеры — системы с движущимся полотном, на котором размещено несколько рекламных сообщений

— системы с движущимся полотном, на котором размещено несколько рекламных сообщений Электронные LED-экраны — цифровые дисплеи различных размеров для воспроизведения динамического контента

— цифровые дисплеи различных размеров для воспроизведения динамического контента Медиафасады — крупномасштабные светодиодные экраны, интегрированные в архитектуру зданий

— крупномасштабные светодиодные экраны, интегрированные в архитектуру зданий Видеопроекции — транслируемые на поверхности зданий изображения с использованием мощных проекторов

— транслируемые на поверхности зданий изображения с использованием мощных проекторов Роллерные системы — механизмы с рулонными носителями, позволяющие менять рекламное изображение

Преимущества динамических конструкций очевидны:

Повышенное внимание аудитории — движущиеся элементы привлекают взгляд на 70% эффективнее статичных

Возможность размещения нескольких рекламодателей на одной конструкции

Гибкое управление контентом с учётом времени суток, погоды и других факторов

Возможность быстрой замены устаревшей информации

Интеграция с системами аналитики для сбора данных об эффективности

Наиболее перспективным направлением развития динамических конструкций являются программатик-технологии, позволяющие управлять контентом в реальном времени на основе больших данных. Например, рекламное сообщение на медиафасаде может меняться в зависимости от преобладающей аудитории, погодных условий или даже котировок акций. 📈

Выбор наружной рекламы по бизнес-задачам и бюджету

Правильный подбор форматов наружной рекламы напрямую зависит от бизнес-задач, целевой аудитории и доступного бюджета. Вместо распределения средств "по всем фронтам" эффективнее сосредоточиться на конкретных форматах, соответствующих вашим целям.

Рассмотрим ключевые бизнес-задачи и оптимальные форматы для их решения:

Повышение узнаваемости бренда : суперсайты на въездах в город, медиафасады на ключевых площадях, сетевое размещение на билбордах вдоль основных магистралей

: суперсайты на въездах в город, медиафасады на ключевых площадях, сетевое размещение на билбордах вдоль основных магистралей Привлечение трафика в торговую точку : указатели, сити-форматы в радиусе 1-2 км от локации, реклама на остановках общественного транспорта с картой проезда

: указатели, сити-форматы в радиусе 1-2 км от локации, реклама на остановках общественного транспорта с картой проезда Информирование о новом продукте/услуге : комбинация билбордов для визуальной составляющей с сити-форматами для детальной информации

: комбинация билбордов для визуальной составляющей с сити-форматами для детальной информации Поддержка промо-акции : динамические digital-конструкции с возможностью быстрого обновления информации, конструкции вблизи мест продаж

: динамические digital-конструкции с возможностью быстрого обновления информации, конструкции вблизи мест продаж Имиджевая кампания: крышные установки, брандмауэры, нестандартные форматы с креативными решениями

Бюджетные решения для различных типов бизнеса:

Локальный малый бизнес : штендеры, реклама на остановочных павильонах поблизости, брендирование уличной мебели в районе размещения

: штендеры, реклама на остановочных павильонах поблизости, брендирование уличной мебели в районе размещения Региональные компании : сетевое размещение на сити-форматах, тематическое размещение (например, фитнес-центр — реклама на велопарковках)

: сетевое размещение на сити-форматах, тематическое размещение (например, фитнес-центр — реклама на велопарковках) Федеральные сети : комбинация имиджевых форматов в центре города с навигационными решениями вблизи точек продаж

: комбинация имиджевых форматов в центре города с навигационными решениями вблизи точек продаж Премиальные бренды: эксклюзивные локации, нестандартные 3D-конструкции, медиафасады в престижных районах

При планировании бюджета на наружную рекламу следует учитывать не только стоимость аренды конструкций, но и дополнительные расходы:

Производство рекламных материалов (от 800 до 5000+ ₽/м² в зависимости от технологии)

Монтаж/демонтаж (5-15% от стоимости производства)

Разработка дизайн-макетов (от 5000 ₽ за формат)

Получение разрешений (для некоторых типов конструкций)

Техническое обслуживание (для динамических и цифровых конструкций)

Важно помнить, что эффективность наружной рекламы значительно повышается при интеграции с digital-каналами. Добавление QR-кодов, хэштегов, уникальных промокодов или URL для отслеживания позволяет не только измерить отклик, но и направить аудиторию к следующему этапу воронки продаж. 🔄