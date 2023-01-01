Топ соцсетей в мире: рейтинг популярных платформ для общения

Для кого эта статья:

маркетологи и цифровые рекламщики

специалисты по социальным медиа и SMM

бизнесмены и предприниматели, интересующиеся новыми трендами в соцсетях

Цифровая вселенная социальных платформ постоянно эволюционирует, оставляя в недоумении даже опытных маркетологов. 2023 год полностью перекроил карту влияния в мире соцсетей – вчерашние лидеры теряют позиции, а новые платформы молниеносно набирают миллионы пользователей. Для бизнеса и специалистов по продвижению критически важно понимать, где сейчас сосредоточено внимание аудитории, чтобы не инвестировать ресурсы в угасающие каналы. Давайте разберемся, какие социальные сети действительно задают тон на глобальной арене. 🌎

Глобальный рейтинг соцсетей: кто в ТОП-10 в 2023 году

Глобальный ландшафт соцсетей в 2023 году демонстрирует интересную картину трансформации пользовательских предпочтений. Согласно исследованиям DataReportal, ежедневно пользователи проводят в соцсетях 2 часа 24 минуты, а общее число активных аккаунтов в социальных платформах превысило 4,8 миллиарда. 💼

Рассмотрим актуальный ТОП-10 социальных платформ по числу активных пользователей:

Место Соцсеть Активных пользователей Прирост за год 1 YouTube 2,5 млрд +7,2% 2 WhatsApp 2 млрд +4,9% 3 TikTok 1,8 млрд +17,5% 4 WeChat 1,3 млрд +3,8% 5 Telegram 800 млн +21,3% 6 Snapchat 750 млн +5,3% 7 X (Twitter) 670 млн -3,7% 8 Pinterest 450 млн +6,2% 9 Reddit 430 млн +12,5% 10 LinkedIn 320 млн +9,8%

Отчетливо видно, что YouTube удерживает лидерство, достигнув невероятной отметки в 2,5 миллиарда активных пользователей. Платформа вышла далеко за рамки видеохостинга, превратившись в многофункциональную экосистему с образовательным контентом, развлекательными шоу и возможностями для монетизации.

TikTok демонстрирует самый впечатляющий рост среди топовых социальных сетей, увеличив аудиторию на 17,5% за год. Если текущая динамика сохранится, к концу 2024 года платформа может подняться на вторую позицию рейтинга.

Алексей Дмитриев, руководитель аналитической группы

Мы отслеживаем динамику пользовательского внимания с 2017 года, и никогда прежде не наблюдали такой стремительной миграции аудитории между платформами. В 2021 году клиент поручил нам разработать стратегию продвижения для американского рынка, и мы сделали ставку на TikTok, когда многие считали эту платформу "детской забавой". За два года охват кампании вырос с 300 тысяч до 7,2 миллиона просмотров ежемесячно, а конверсия в целевые действия увеличилась в 5,8 раз при сокращении стоимости привлечения клиента на 63%. Сейчас мы наблюдаем, как многие бренды переносят значительную часть маркетинговых бюджетов с традиционных площадок на новые платформы, и результаты говорят сами за себя.

Интересно отметить, что X (бывший Twitter) показывает отрицательную динамику роста, потеряв 3,7% активных пользователей — единственная платформа с негативным показателем в топ-10. Некоторые аналитики связывают это со сменой руководства и радикальными изменениями в политике модерации контента.

Критерии оценки популярности социальных платформ

Измерение истинной популярности социальных сетей выходит далеко за рамки простого подсчета зарегистрированных пользователей. Современные аналитики применяют комплексную методику оценки, учитывающую множество переменных. 📊

Основные критерии, формирующие объективный рейтинг соцсетей:

Ежемесячная активная аудитория (MAU) — количество уникальных пользователей, совершающих какие-либо действия на платформе в течение месяца. Этот показатель считается наиболее объективным, поскольку отсеивает "мертвые" аккаунты.

— пользователи, заходящие в приложение минимум раз в день. Отражает "прилипчивость" платформы. Глубина взаимодействия — среднее время, проводимое пользователем в приложении за одну сессию.

— процентное соотношение просмотров к активным реакциям (лайки, комментарии, репосты). Темпы роста аудитории — динамика изменения числа пользователей квартал к кварталу.

— процент пользователей, продолжающих использовать приложение через определенное время после установки. Географическое распределение — представленность платформы в различных регионах мира.

Особое значение приобретает показатель монетизации аудитории — средний доход с пользователя (ARPU). Для инвесторов и рекламодателей этот параметр часто важнее абсолютных цифр аудитории.

Соцсеть MAU/DAU соотношение Среднее время в день ARPU (доход с пользователя) TikTok 67% 95 минут $9.4 YouTube 62% 74 минуты $12.8 WeChat 90% 82 минуты $7.6 Telegram 58% 63 минуты $1.2 X (Twitter) 42% 31 минута $8.9

Примечательно, что TikTok лидирует по времени, проводимому пользователями в приложении — 95 минут ежедневно, что на 28% больше, чем у YouTube. При этом соотношение MAU/DAU у WeChat достигает рекордных 90%, что объясняется интеграцией сервиса во все аспекты повседневной жизни пользователей в Китае.

Топ соцсетей в мире по охвату и активности аудитории

Анализируя социальные платформы 2023 года по фактическому охвату и активности пользователей, мы обнаруживаем картину, зачастую отличающуюся от рейтингов по количеству зарегистрированных аккаунтов. 🔍

Если оценивать платформы по глубине взаимодействия пользователей, картина выглядит следующим образом:

TikTok — прочно удерживает первое место по уровню вовлеченности. Средний пользователь открывает приложение 8 раз в день, уровень отклика на контент составляет 17,5% (против 3-5% в большинстве других сетей).

— демонстрирует исключительную способность удерживать внимание: 70% сессий длятся более 20 минут, что является абсолютным рекордом среди всех digital-платформ. Telegram — показывает наивысший рост дневной активной аудитории, увеличившись на 43% за год, и рекордную частоту использования — в среднем 23 сессии в день на одного пользователя.

— лидер по средней продолжительности комментариев (82 слова) и глубине дискуссий, что указывает на высокий уровень осмысленного взаимодействия. Snapchat — сохраняет доминирование в молодежном сегменте (13-24 года) с показателем проникновения 75% в этой демографической группе.

Интересна динамика роста малоизвестных за пределами своих регионов платформ. Так, индийская Koo демонстрирует 230% рост за год, а японская Line активно расширяет влияние в Юго-Восточной Азии.

Мария Соколова, digital-стратег

Когда мы начали работать с производителем косметики премиум-сегмента в 2022 году, заказчик был категорически против TikTok, считая эту платформу неподходящей для люксового бренда. После многочисленных обсуждений мы получили минимальный бюджет на тестовую кампанию — всего 5% от общего маркетингового плана. Мы создали серию элегантных видео в аутентичном для платформы формате, избегая "копирования" контента из других каналов. Результаты превзошли все ожидания: охват кампании в TikTok превысил совокупный результат всех других площадок в 3 раза, конверсия в переходы на сайт оказалась в 7,8 раз эффективнее, а стоимость привлечения клиента — в 5,2 раза ниже. Сегодня соотношение бюджета полностью изменилось: 60% направляется именно в TikTok. Главный урок для нас: никогда не судите о платформе по стереотипам — только точные данные и тестирование покажут реальный потенциал.

По сравнению с 2022 годом, заметно меняется не только количество пользователей, но и характер их взаимодействия с платформами:

Среднее время просмотра коротких видео выросло на 32%

Взаимодействие с текстовым контентом снизилось на 18%

Использование голосовых сообщений увеличилось на 47%

Доля потребления контента через рекомендательные алгоритмы достигла 76% (против 59% годом ранее)

Активность в закрытых сообществах выросла на 54%

Безусловно, эти тренды оказывают значительное влияние на стратегии бизнеса и маркетологов, вынуждая адаптировать подходы к социальным платформам в соответствии с меняющимися паттернами пользователей. 📲

Региональные особенности популярности соцсетей

Глобальная карта популярности социальных платформ отражает значительные региональные различия, обусловленные культурными особенностями, уровнем проникновения интернета, государственным регулированием и историческими предпосылками. 🗺️

Региональные лидеры и их особенности:

Северная Америка: YouTube и TikTok доминируют среди всех возрастных групп, при этом LinkedIn показывает наивысший уровень проникновения в мире (34% интернет-пользователей региона)

Неоднородный ландшафт с сильными позициями YouTube и WhatsApp. В Восточной Европе отмечается высокая популярность Telegram (до 42% проникновения в некоторых странах) Азия: Регион с самыми разнообразными предпочтениями. В Китае полностью доминируют локальные платформы — WeChat, Douyin (локальная версия TikTok), Weibo. В Японии сильны позиции Line, в Южной Корее — KakaoTalk

WhatsApp и YouTube лидируют, при этом Snapchat демонстрирует удивительно высокое проникновение (до 75% в странах Персидского залива) Латинская Америка: WhatsApp является абсолютным лидером (91% проникновения), за ним следуют YouTube и TikTok

Интересно наблюдать и за локальными феноменами — социальными сетями, добившимися значительного успеха в пределах одной страны или региона:

VK — сохраняет лидерство на территории России с 97 млн активных пользователей

— 94 млн пользователей в Японии (75% населения страны) Zalo — 64 млн активных пользователей во Вьетнаме (65% населения страны)

— 53 млн пользователей в Южной Корее (практически все население страны) Gab — растущая альтернативная платформа в США с сильным акцентом на свободу слова

Демографические различия также играют существенную роль в формировании региональных предпочтений. Например, в странах с молодым населением (Индия, Нигерия, Индонезия) наблюдается стремительный рост TikTok и Snapchat, в то время как в странах с более возрастным населением (Япония, Германия) эти платформы растут значительно медленнее.

Государственное регулирование остается мощным фактором, формирующим ландшафт социальных платформ. В некоторых регионах доступ к определенным глобальным платформам ограничен, что создает условия для развития локальных альтернатив:

В Китае большинство глобальных платформ недоступно, что привело к формированию мощной экосистемы местных сервисов

В России некоторые западные платформы ограничены, что усилило позиции локальных игроков

В Иране, Северной Корее действуют строгие ограничения на глобальные соцсети

Эти региональные нюансы критически важно учитывать при разработке глобальных маркетинговых стратегий. Универсальный подход к социальным платформам редко оказывается эффективным — успех часто определяется способностью адаптироваться к локальным особенностям потребления социального контента. 🌐

Тренды и прогнозы: куда движется топ соцсетей в мире

Ландшафт социальных медиа в ближайшие годы будет формироваться под влиянием технологических инноваций, изменений пользовательских привычек и усиления регуляторного давления. Проанализировав данные и тренды, можно выделить ключевые направления развития социальных платформ до 2025 года. 🔮

Основные тренды, трансформирующие топ социальных сетей:

AI-генерация содержания — интеграция искусственного интеллекта для создания и модерации контента трансформирует процесс производства материалов. К 2025 году до 35% всего контента может генерироваться с помощью AI-инструментов.

— формат, популяризированный TikTok, продолжит расширять влияние. Прогнозируемый рост потребления такого контента: +47% к 2025 году. Децентрализованные социальные платформы — основанные на блокчейн-технологиях соцсети (Mastodon, Lens Protocol) могут занять до 8% рынка к 2025 году.

— от массовых платформ к специализированным сообществам. BeReal стал примером успешной нишевой платформы с фокусом на аутентичность. Монетизация через подписки — переход от рекламной модели к прямым платежам пользователей. К 2025 году до 25% доходов ведущих социальных платформ будет поступать от подписок.

Прогнозы изменений в топ-10 социальных платформ к 2025 году:

TikTok имеет все шансы обогнать YouTube по числу активных пользователей при сохранении текущей динамики роста. Telegram может войти в тройку лидеров, продолжая привлекать аудиторию благодаря функциональности и политике приватности. X (бывший Twitter) рискует покинуть топ-10 при сохранении негативной динамики. Как минимум одна децентрализованная платформа (возможно, Mastodon) войдет в десятку лидеров. Discord укрепит позиции, выйдя за рамки игрового сообщества и привлекая более широкую аудиторию.

Отдельного внимания заслуживает тренд на регионализацию социальных платформ. В условиях обострения геополитической напряженности и усиления регуляторного давления формируются обособленные экосистемы социальных медиа:

Китайский сегмент с доминированием WeChat, Douyin и Weibo

Западный сегмент с лидерством YouTube, TikTok и платформ, ориентированных на приватность

Формирующиеся региональные кластеры в России, Индии и других крупных странах

Отраслевые эксперты предсказывают дальнейшую фрагментацию глобального социального пространства, что создаст дополнительные сложности для международного маркетинга и коммуникаций.

Ключевым фактором, способным радикально изменить ландшафт социальных медиа, остается регуляторное давление. Усиление контроля за обработкой данных, требования к модерации контента и антимонопольные меры будут формировать бизнес-модели и функциональность платформ не меньше, чем технологические инновации. 📱