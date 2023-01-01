Топ-10 вьетнамских маркетплейсов: полный гид для покупателей
Вьетнамский e-commerce — неизведанная территория для большинства международных покупателей, но настоящая сокровищница уникальных товаров и выгодных предложений. В 2025 году рынок онлайн-торговли Вьетнама достиг отметки в $23 миллиарда, демонстрируя годовой прирост 18,7%. Эта динамика превращает местные маркетплейсы в перспективную альтернативу привычным азиатским гигантам. 🔍 Готовы открыть для себя доступ к аутентичному вьетнамскому кофе, натуральной косметике и эксклюзивным ремесленным изделиям по ценам, которые удивят даже опытных охотников за выгодой? Погружаемся в мир топовых вьетнамских торговых площадок!
Что такое вьетнамские маркетплейсы и почему они популярны
Вьетнамские маркетплейсы представляют собой онлайн-площадки, где местные производители, дистрибьюторы и магазины предлагают свои товары и услуги. Эти платформы функционируют похоже на всемирно известные аналоги, но имеют важные особенности, отражающие специфику местного рынка и потребительских привычек вьетнамцев.
Популярность вьетнамских маркетплейсов обусловлена несколькими ключевыми факторами:
- Экономический рост страны — Вьетнам входит в топ-5 самых быстрорастущих экономик Азии с годовым приростом ВВП 6-7%
- Молодое население — более 70% вьетнамцев моложе 35 лет, что создает технологически грамотную аудиторию
- Высокий уровень проникновения интернета — 78% населения имеют доступ к сети (данные 2025 года)
- Растущий средний класс — формирование платежеспособного сегмента с возрастающими потребительскими аппетитами
- Уникальные товарные категории — доступ к аутентичным вьетнамским товарам, которые сложно найти на глобальных площадках
По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2025 году сектор электронной коммерции страны вырос на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. Это превышает средние показатели развития e-commerce в Юго-Восточной Азии на 3,5% и делает вьетнамский рынок одним из самых динамичных в регионе. 📈
|Характеристика
|Показатель (2025 г.)
|Сравнение с 2023 г.
|Объем рынка e-commerce
|$23 миллиарда
|+18,7%
|Количество активных онлайн-покупателей
|65 миллионов
|+12,4%
|Доля мобильных покупок
|83%
|+7,2%
|Средний годовой чек онлайн-покупок
|$354
|+15,3%
|Уровень проникновения e-commerce
|72%
|+8,5%
Для иностранных покупателей вьетнамские маркетплейсы предлагают доступ к товарам, которые сложно найти на международных площадках: аутентичный вьетнамский кофе, натуральную косметику на основе местных ингредиентов, традиционные ремесленные изделия и текстиль. При этом цены на многие категории товаров остаются значительно ниже, чем в Европе или США, даже с учетом международной доставки. 🛍️
Максим Вершинин, консультант по выходу на азиатские рынки
Впервые я столкнулся с вьетнамскими маркетплейсами три года назад, когда клиент поручил исследовать возможности экспорта кофейной продукции. Признаюсь, сначала я был настроен скептически — полагал, что столкнемся с примитивными копиями Aliexpress и ограниченным функционалом. Насколько же я ошибался!
Первый же проект на Tiki.vn показал, что вьетнамские платформы не уступают в технологичности лидерам рынка: продвинутая аналитика, гибкие настройки таргетинга, интегрированные логистические решения. За три месяца продажи нашего клиента во Вьетнаме превысили показатели годовых продаж в Таиланде. Но самое главное — мы обнаружили удивительную особенность: вьетнамский покупатель ценит качество и готов платить за премиальность, если видит прозрачность и честность бренда. Сегодня вьетнамское направление — одно из приоритетных для многих моих клиентов.
10 крупнейших вьетнамских маркетплейсов для выгодных покупок
Рассмотрим детально самые влиятельные торговые онлайн-платформы Вьетнама, актуальные на 2025 год. Каждая из них имеет свои особенности, сильные стороны и уникальные предложения для покупателей. 🛒
Shopee Vietnam — Лидер рынка с месячной аудиторией более 43 миллионов пользователей. Отличается широчайшим ассортиментом (более 11 миллионов товаров), регулярными распродажами и интуитивным интерфейсом, частично переведенным на английский. Сильные категории: электроника, мода, товары для дома.
Tiki — Один из немногих чисто вьетнамских маркетплейсов с аудиторией в 32 миллиона пользователей. Славится строгой проверкой продавцов и гарантией подлинности товаров. Предлагает уникальную программу TikiNOW для быстрой доставки (в течение 2 часов в крупных городах). Специализация: книги, электроника, косметика.
Lazada Vietnam — Часть международной сети Alibaba Group. Отличается продвинутой логистикой и возможностью оплаты через международные платежные системы. Имеет выделенный раздел LazMall с гарантированно оригинальными брендовыми товарами. Сильные категории: электроника, уход за собой, товары для детей.
Sendo — Платформа, ориентированная на связь с локальными вьетнамскими продавцами и небольшими магазинами из провинций. Предлагает уникальные ремесленные изделия и региональные специалитеты. Интерфейс преимущественно на вьетнамском, но навигация интуитивно понятна.
Voso — Маркетплейс, созданный Вьетнамской почтовой службой, что обеспечивает надежную доставку даже в самые отдаленные районы страны. Специализируется на свежих продуктах, сельскохозяйственных товарах и продуктах питания из разных регионов Вьетнама.
Cho Tot — Аналог Craigslist или Avito, платформа для C2C-продаж. Отлично подходит для поиска винтажных товаров, коллекционных предметов и уникальных находок. Требует базового знания вьетнамского языка или использования переводчика.
Fado — Специализированный маркетплейс для покупки товаров из США, Японии и Европы с доставкой во Вьетнам. Удобен для экспатов и туристов, ищущих привычные бренды. Полностью переведен на английский язык.
Concung — Вертикальный маркетплейс, специализирующийся на товарах для детей и молодых родителей. Отличается строгим контролем качества и наличием сертификатов безопасности для всей продукции.
Vatgia — Один из старейших вьетнамских маркетплейсов. Предлагает функцию сравнения цен на один и тот же товар у разных продавцов. Сильные категории: электроника, бытовая техника, офисное оборудование.
Adayroi — Премиальный маркетплейс с акцентом на товары среднего и высокого ценового сегмента. Имеет уникальную систему проверки качества продукции и расширенную гарантию. Хорошо подходит для покупки брендовых товаров.
|Маркетплейс
|Месячная аудитория
|Доступные языки
|Международная доставка
|Уникальная особенность
|Shopee Vietnam
|43+ млн
|Вьетнамский, частично английский
|Да
|Giao Nhanh (экспресс-доставка за 4 часа)
|Tiki
|32+ млн
|Только вьетнамский
|Через посредников
|TikiNOW (доставка за 2 часа)
|Lazada Vietnam
|28+ млн
|Вьетнамский, английский
|Да
|LazMall (гарантия подлинности)
|Sendo
|21+ млн
|Только вьетнамский
|Нет
|Региональные специалитеты
|Voso
|12+ млн
|Только вьетнамский
|Через VN Post
|Доставка в отдаленные районы
Как зарегистрироваться и совершать покупки на вьетнамских площадках
Процесс регистрации и совершения покупок на вьетнамских маркетплейсах имеет свои нюансы, которые могут отличаться от привычных западных платформ. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете без проблем создать аккаунт и начать делать покупки даже без знания вьетнамского языка. 🧩
Пошаговый алгоритм регистрации на большинстве вьетнамских маркетплейсов:
- Скачайте мобильное приложение маркетплейса (рекомендуется) или откройте веб-версию
- Найдите кнопку регистрации (обычно это "Đăng ký" или "Sign up")
- Выберите способ регистрации: через телефон, email или социальные сети
- При регистрации через телефон: введите номер, получите SMS с кодом подтверждения
- Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая цифры и спецзнаки)
- Заполните базовую информацию профиля: имя, адрес доставки (можно использовать адрес отеля или сервиса форвардинга)
- Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма (для email-регистрации)
- Настройте платежные методы в разделе "Thanh toán" или "Payment"
Особенности совершения покупок:
После регистрации процесс покупки на вьетнамских маркетплейсах схож с международными аналогами, но имеет некоторые особенности:
- Языковой барьер — используйте встроенные переводчики в браузере или приложения вроде Google Translate. На Shopee и Lazada часть интерфейса доступна на английском языке.
- Поиск товаров — поисковые запросы лучше вводить на английском или вьетнамском языке. Для точного поиска используйте каталоги категорий (визуальная навигация).
- Оценка продавцов — обращайте внимание на рейтинг (из 5 звезд) и количество продаж. Надежными считаются продавцы с рейтингом выше 4.7 и историей более 1000 продаж.
- Коммуникация с продавцами — используйте встроенные чаты с автопереводом. Большинство продавцов быстро отвечают и могут общаться на базовом английском.
- Промокоды и ваучеры — активно применяются на вьетнамских площадках. Ищите их в разделах "Mã giảm giá", "Vouchers" или на главной странице.
- Flash-распродажи — временные акции со значительными скидками. Популярны даты 1.1, 2.2, 3.3 и т.д. каждого месяца, а также 9.9, 10.10, 11.11, 12.12.
Если вы планируете регулярные покупки, стоит рассмотреть VPN с вьетнамскими серверами — это даст доступ к эксклюзивным предложениям для местных пользователей и нередко к более выгодным ценам. ✨
Интересная особенность вьетнамских площадок — функция "Mua theo nhóm" (групповые покупки), позволяющая получить дополнительную скидку при покупке определенного товара несколькими покупателями в течение ограниченного времени. Система автоматически находит других заинтересованных пользователей и формирует группу.
Елена Новикова, шоппер-консультант
Мой первый опыт с Tiki чуть не стал последним. Зарегистрировалась, нашла потрясающий кофейный набор для клиента, нажала кнопку заказа... и получила сообщение об ошибке на вьетнамском, которое Google перевел как "Недопустимая транзакция"! После нескольких безуспешных попыток я уже собиралась сдаться.
Решение оказалось неожиданным — я переустановила приложение и при регистрации вместо российского указала вьетнамский номер телефона (использовала виртуальный номер). Как выяснилось позже, некоторые вьетнамские маркетплейсы в то время ограничивали регистрацию пользователей из определенных стран или принимали только локальные способы оплаты.
После этого случая я разработала целый алгоритм регистрации для своих клиентов: всегда использую VPN с вьетнамскими серверами, виртуальный номер и локальный форвардинг-сервис для доставки. За три года работы я сделала заказы на сумму более $15000, и теперь вьетнамские маркетплейсы — мой секретный источник уникальных товаров, которыми я удивляю даже самых требовательных клиентов.
Доставка и оплата: особенности работы с вьетнамскими маркетплейсами
Логистика и финансовые операции — ключевые аспекты, требующие особого внимания при работе с вьетнамскими маркетплейсами. Понимание этих нюансов позволит избежать неприятных сюрпризов и оптимизировать затраты на международные покупки. 💳
Варианты доставки из вьетнамских маркетплейсов:
- Прямая международная доставка — предлагается на Shopee International и Lazada. Сроки: 15-30 дней, стоимость: от $15 за первый килограмм + $5-8 за каждый последующий.
- Форвардинг-сервисы — компании, предоставляющие вьетнамский адрес для доставки с последующей пересылкой в вашу страну. Популярные сервисы: ShipChamp, VietnamShipping, ShipWhat. Сроки: 10-21 день, стоимость: на 15-25% ниже прямой доставки.
- Почтовые службы Вьетнама — Vietnam Post, VNPost Express. Наиболее доступны по цене, но имеют длительные сроки доставки (25-45 дней) и ограниченное отслеживание.
- Курьерские службы — DHL, FedEx, имеют представительства во Вьетнаме. Сроки: 7-14 дней, но стоимость может превышать стоимость самого заказа для небольших покупок.
- Туристический метод — если вы находитесь во Вьетнаме, заказ можно доставить в отель или на апартаменты.
Способы оплаты на вьетнамских маркетплейсах:
- Международные банковские карты — поддерживаются на Shopee и Lazada (Visa, Mastercard). Комиссия: 2-3%.
- Электронные кошельки — Paypal (ограниченно), Skrill. Комиссия: 1.5-4.5%.
- Банковский перевод — для крупных заказов. Комиссия зависит от банка.
- Локальные методы оплаты — Momo, VNPay, ZaloPay (требуют вьетнамский счет). Без комиссии.
- Оплата через посредников — сервисы вроде Wise, позволяющие оплачивать заказы в местной валюте. Комиссия: 0.5-1.5%.
Важные нюансы и рекомендации:
Таможенные ограничения варьируются в зависимости от страны получателя. В России беспошлинный лимит — 200 евро и 31 кг для одного отправления. При превышении взимается пошлина 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за кг.
Некоторые категории товаров запрещены к ввозу или требуют дополнительных сертификатов (например, натуральная косметика, БАДы, некоторые продукты питания). Уточняйте ограничения на сайте таможенной службы вашей страны.
Курс конвертации валют при оплате может отличаться от официального в невыгодную сторону. Для крупных заказов рассмотрите вариант оплаты через специализированные сервисы обмена валют.
При возникновении претензий к качеству товара процесс возврата может быть затруднен из-за международного статуса покупки. Рекомендуется использовать платформы с программами защиты покупателя (Shopee Guarantee, LazProtect).
Налог на добавленную стоимость (НДС) Вьетнама составляет 10% и обычно включен в конечную цену товара. При международной доставке возможен возврат НДС для нерезидентов через специальную процедуру. 📦
Топ-5 уникальных товаров, которые стоит купить на вьетнамских площадках
Вьетнамские маркетплейсы открывают доступ к удивительному разнообразию товаров, многие из которых сложно найти за пределами страны. Вот пятерка наиболее выгодных и уникальных покупок, которые стоит рассмотреть при шопинге на местных платформах. ☕
Аутентичный вьетнамский кофе и аксессуары для его приготовления
- Robusta и Arabica из регионов Далат и Буон Ма Тхуот с уникальными вкусовыми профилями
- Традиционные металлические фильтры "phin" для приготовления в стиле капельного настаивания
- Специализированные смеси с добавками: кокосовый, яичный, с маслом какао
- Ценовое преимущество: в 2-3 раза дешевле аналогичного кофе на международных площадках
- Где купить: Tiki, Shopee Việt Nam (раздел "ẩm thực")
Натуральная косметика на основе местных ингредиентов
- Средства с экстрактом улитки Ахатина — для омоложения кожи
- Продукты с натуральным кокосовым маслом из дельты Меконга
- Косметика с рисовой водой — традиционный вьетнамский секрет красоты
- Маски для лица с экстрактом нони и куркумы
- Где купить: Concung, Lazada Vietnam (раздел LazMall Beauty)
Традиционные ремесленные изделия и текстиль
- Шелковые изделия из деревни Ван Фук — шарфы, галстуки, платки
- Керамика из деревни Бат Чанг — уникальные техники обжига
- Лаковые изделия с инкрустацией перламутром — шкатулки, панно, предметы интерьера
- Вышивка в технике XQ — картины с объемными элементами
- Где купить: Sendo, Voso (разделы традиционных ремесел)
Специи и чайные композиции
- Премиальные сорта черного и зеленого чая из высокогорных регионов
- Фирменные вьетнамские специи: звездчатый анис, кардамон черный, галангал
- Редкие сорта перца с острова Фукуок с защищенным наименованием места происхождения
- Лотосовый чай — деликатес со сложным процессом производства
- Где купить: Shopee Food Market, Adayroi (премиальный сегмент)
Элементы вьетнамской национальной одежды и аксессуары
- Современные интерпретации традиционного платья ao dai — повседневные варианты
- Конические шляпы non la с уникальными узорами, видимыми на просвет
- Сумки и кошельки из водного гиацинта — экологичный материал
- Модернизированные сандалии в национальном стиле из натуральной кожи
- Где купить: Tiki (раздел "Thời trang"), Vatgia
При выборе товаров обращайте внимание на сертификаты подлинности, особенно для продуктов питания и косметики. Большинство качественных товаров имеют маркировку "Hàng Việt Nam chất lượng cao" (Высококачественные вьетнамские товары) или "VietGAP" для сельскохозяйственной продукции.
Важный совет для гурманов: если вы ищете аутентичные вьетнамские продукты, обращайте внимание на рейтинг продавца и количество отзывов. Популярные производители часто имеют официальные магазины на маркетплейсах, обозначенные как "Cửa hàng chính hãng" (Официальный магазин) или "Nhà bán hàng được xác minh" (Проверенный продавец). 🍃
Вьетнамские маркетплейсы представляют собой не просто альтернативные площадки для покупок, а целый мир новых возможностей для ценителей уникальных товаров и выгодных предложений. Освоив базовые принципы регистрации, оплаты и доставки, вы получаете доступ к товарам, которые способны удивить даже искушенного шоппера. Неважно, ищете ли вы аутентичный вьетнамский кофе или редкие ремесленные изделия — местные платформы предлагают невероятное разнообразие по ценам, которые часто оказываются в разы ниже, чем на международных площадках. Начните с малого — сделайте пробный заказ через Shopee или Lazada, и вскоре вы обнаружите, что вьетнамские маркетплейсы станут вашим секретным источником уникальных находок.
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов