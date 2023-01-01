Топ-10 вьетнамских маркетплейсов: полный гид для покупателей

Для кого эта статья:

Международные покупатели, интересующиеся уникальными товарами из Вьетнама

Люди, интересующиеся электронной коммерцией и цифровым маркетингом

Эксперты и консультанты, работающие с азиатскими рынками и маркетплейсами Вьетнамский e-commerce — неизведанная территория для большинства международных покупателей, но настоящая сокровищница уникальных товаров и выгодных предложений. В 2025 году рынок онлайн-торговли Вьетнама достиг отметки в $23 миллиарда, демонстрируя годовой прирост 18,7%. Эта динамика превращает местные маркетплейсы в перспективную альтернативу привычным азиатским гигантам. 🔍 Готовы открыть для себя доступ к аутентичному вьетнамскому кофе, натуральной косметике и эксклюзивным ремесленным изделиям по ценам, которые удивят даже опытных охотников за выгодой? Погружаемся в мир топовых вьетнамских торговых площадок!

Что такое вьетнамские маркетплейсы и почему они популярны

Вьетнамские маркетплейсы представляют собой онлайн-площадки, где местные производители, дистрибьюторы и магазины предлагают свои товары и услуги. Эти платформы функционируют похоже на всемирно известные аналоги, но имеют важные особенности, отражающие специфику местного рынка и потребительских привычек вьетнамцев.

Популярность вьетнамских маркетплейсов обусловлена несколькими ключевыми факторами:

Экономический рост страны — Вьетнам входит в топ-5 самых быстрорастущих экономик Азии с годовым приростом ВВП 6-7%

— более 70% вьетнамцев моложе 35 лет, что создает технологически грамотную аудиторию Высокий уровень проникновения интернета — 78% населения имеют доступ к сети (данные 2025 года)

— формирование платежеспособного сегмента с возрастающими потребительскими аппетитами Уникальные товарные категории — доступ к аутентичным вьетнамским товарам, которые сложно найти на глобальных площадках

По данным Министерства промышленности и торговли Вьетнама, в 2025 году сектор электронной коммерции страны вырос на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. Это превышает средние показатели развития e-commerce в Юго-Восточной Азии на 3,5% и делает вьетнамский рынок одним из самых динамичных в регионе. 📈

Характеристика Показатель (2025 г.) Сравнение с 2023 г. Объем рынка e-commerce $23 миллиарда +18,7% Количество активных онлайн-покупателей 65 миллионов +12,4% Доля мобильных покупок 83% +7,2% Средний годовой чек онлайн-покупок $354 +15,3% Уровень проникновения e-commerce 72% +8,5%

Для иностранных покупателей вьетнамские маркетплейсы предлагают доступ к товарам, которые сложно найти на международных площадках: аутентичный вьетнамский кофе, натуральную косметику на основе местных ингредиентов, традиционные ремесленные изделия и текстиль. При этом цены на многие категории товаров остаются значительно ниже, чем в Европе или США, даже с учетом международной доставки. 🛍️

Максим Вершинин, консультант по выходу на азиатские рынки

Впервые я столкнулся с вьетнамскими маркетплейсами три года назад, когда клиент поручил исследовать возможности экспорта кофейной продукции. Признаюсь, сначала я был настроен скептически — полагал, что столкнемся с примитивными копиями Aliexpress и ограниченным функционалом. Насколько же я ошибался! Первый же проект на Tiki.vn показал, что вьетнамские платформы не уступают в технологичности лидерам рынка: продвинутая аналитика, гибкие настройки таргетинга, интегрированные логистические решения. За три месяца продажи нашего клиента во Вьетнаме превысили показатели годовых продаж в Таиланде. Но самое главное — мы обнаружили удивительную особенность: вьетнамский покупатель ценит качество и готов платить за премиальность, если видит прозрачность и честность бренда. Сегодня вьетнамское направление — одно из приоритетных для многих моих клиентов.

10 крупнейших вьетнамских маркетплейсов для выгодных покупок

Рассмотрим детально самые влиятельные торговые онлайн-платформы Вьетнама, актуальные на 2025 год. Каждая из них имеет свои особенности, сильные стороны и уникальные предложения для покупателей. 🛒

Shopee Vietnam — Лидер рынка с месячной аудиторией более 43 миллионов пользователей. Отличается широчайшим ассортиментом (более 11 миллионов товаров), регулярными распродажами и интуитивным интерфейсом, частично переведенным на английский. Сильные категории: электроника, мода, товары для дома. Tiki — Один из немногих чисто вьетнамских маркетплейсов с аудиторией в 32 миллиона пользователей. Славится строгой проверкой продавцов и гарантией подлинности товаров. Предлагает уникальную программу TikiNOW для быстрой доставки (в течение 2 часов в крупных городах). Специализация: книги, электроника, косметика. Lazada Vietnam — Часть международной сети Alibaba Group. Отличается продвинутой логистикой и возможностью оплаты через международные платежные системы. Имеет выделенный раздел LazMall с гарантированно оригинальными брендовыми товарами. Сильные категории: электроника, уход за собой, товары для детей. Sendo — Платформа, ориентированная на связь с локальными вьетнамскими продавцами и небольшими магазинами из провинций. Предлагает уникальные ремесленные изделия и региональные специалитеты. Интерфейс преимущественно на вьетнамском, но навигация интуитивно понятна. Voso — Маркетплейс, созданный Вьетнамской почтовой службой, что обеспечивает надежную доставку даже в самые отдаленные районы страны. Специализируется на свежих продуктах, сельскохозяйственных товарах и продуктах питания из разных регионов Вьетнама. Cho Tot — Аналог Craigslist или Avito, платформа для C2C-продаж. Отлично подходит для поиска винтажных товаров, коллекционных предметов и уникальных находок. Требует базового знания вьетнамского языка или использования переводчика. Fado — Специализированный маркетплейс для покупки товаров из США, Японии и Европы с доставкой во Вьетнам. Удобен для экспатов и туристов, ищущих привычные бренды. Полностью переведен на английский язык. Concung — Вертикальный маркетплейс, специализирующийся на товарах для детей и молодых родителей. Отличается строгим контролем качества и наличием сертификатов безопасности для всей продукции. Vatgia — Один из старейших вьетнамских маркетплейсов. Предлагает функцию сравнения цен на один и тот же товар у разных продавцов. Сильные категории: электроника, бытовая техника, офисное оборудование. Adayroi — Премиальный маркетплейс с акцентом на товары среднего и высокого ценового сегмента. Имеет уникальную систему проверки качества продукции и расширенную гарантию. Хорошо подходит для покупки брендовых товаров.

Маркетплейс Месячная аудитория Доступные языки Международная доставка Уникальная особенность Shopee Vietnam 43+ млн Вьетнамский, частично английский Да Giao Nhanh (экспресс-доставка за 4 часа) Tiki 32+ млн Только вьетнамский Через посредников TikiNOW (доставка за 2 часа) Lazada Vietnam 28+ млн Вьетнамский, английский Да LazMall (гарантия подлинности) Sendo 21+ млн Только вьетнамский Нет Региональные специалитеты Voso 12+ млн Только вьетнамский Через VN Post Доставка в отдаленные районы

Как зарегистрироваться и совершать покупки на вьетнамских площадках

Процесс регистрации и совершения покупок на вьетнамских маркетплейсах имеет свои нюансы, которые могут отличаться от привычных западных платформ. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете без проблем создать аккаунт и начать делать покупки даже без знания вьетнамского языка. 🧩

Пошаговый алгоритм регистрации на большинстве вьетнамских маркетплейсов:

Скачайте мобильное приложение маркетплейса (рекомендуется) или откройте веб-версию Найдите кнопку регистрации (обычно это "Đăng ký" или "Sign up") Выберите способ регистрации: через телефон, email или социальные сети При регистрации через телефон: введите номер, получите SMS с кодом подтверждения Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая цифры и спецзнаки) Заполните базовую информацию профиля: имя, адрес доставки (можно использовать адрес отеля или сервиса форвардинга) Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма (для email-регистрации) Настройте платежные методы в разделе "Thanh toán" или "Payment"

Особенности совершения покупок:

После регистрации процесс покупки на вьетнамских маркетплейсах схож с международными аналогами, но имеет некоторые особенности:

Языковой барьер — используйте встроенные переводчики в браузере или приложения вроде Google Translate. На Shopee и Lazada часть интерфейса доступна на английском языке.

— поисковые запросы лучше вводить на английском или вьетнамском языке. Для точного поиска используйте каталоги категорий (визуальная навигация). Оценка продавцов — обращайте внимание на рейтинг (из 5 звезд) и количество продаж. Надежными считаются продавцы с рейтингом выше 4.7 и историей более 1000 продаж.

— используйте встроенные чаты с автопереводом. Большинство продавцов быстро отвечают и могут общаться на базовом английском. Промокоды и ваучеры — активно применяются на вьетнамских площадках. Ищите их в разделах "Mã giảm giá", "Vouchers" или на главной странице.

Если вы планируете регулярные покупки, стоит рассмотреть VPN с вьетнамскими серверами — это даст доступ к эксклюзивным предложениям для местных пользователей и нередко к более выгодным ценам. ✨

Интересная особенность вьетнамских площадок — функция "Mua theo nhóm" (групповые покупки), позволяющая получить дополнительную скидку при покупке определенного товара несколькими покупателями в течение ограниченного времени. Система автоматически находит других заинтересованных пользователей и формирует группу.

Елена Новикова, шоппер-консультант Мой первый опыт с Tiki чуть не стал последним. Зарегистрировалась, нашла потрясающий кофейный набор для клиента, нажала кнопку заказа... и получила сообщение об ошибке на вьетнамском, которое Google перевел как "Недопустимая транзакция"! После нескольких безуспешных попыток я уже собиралась сдаться. Решение оказалось неожиданным — я переустановила приложение и при регистрации вместо российского указала вьетнамский номер телефона (использовала виртуальный номер). Как выяснилось позже, некоторые вьетнамские маркетплейсы в то время ограничивали регистрацию пользователей из определенных стран или принимали только локальные способы оплаты. После этого случая я разработала целый алгоритм регистрации для своих клиентов: всегда использую VPN с вьетнамскими серверами, виртуальный номер и локальный форвардинг-сервис для доставки. За три года работы я сделала заказы на сумму более $15000, и теперь вьетнамские маркетплейсы — мой секретный источник уникальных товаров, которыми я удивляю даже самых требовательных клиентов.

Доставка и оплата: особенности работы с вьетнамскими маркетплейсами

Логистика и финансовые операции — ключевые аспекты, требующие особого внимания при работе с вьетнамскими маркетплейсами. Понимание этих нюансов позволит избежать неприятных сюрпризов и оптимизировать затраты на международные покупки. 💳

Варианты доставки из вьетнамских маркетплейсов:

Прямая международная доставка — предлагается на Shopee International и Lazada. Сроки: 15-30 дней, стоимость: от $15 за первый килограмм + $5-8 за каждый последующий. Форвардинг-сервисы — компании, предоставляющие вьетнамский адрес для доставки с последующей пересылкой в вашу страну. Популярные сервисы: ShipChamp, VietnamShipping, ShipWhat. Сроки: 10-21 день, стоимость: на 15-25% ниже прямой доставки. Почтовые службы Вьетнама — Vietnam Post, VNPost Express. Наиболее доступны по цене, но имеют длительные сроки доставки (25-45 дней) и ограниченное отслеживание. Курьерские службы — DHL, FedEx, имеют представительства во Вьетнаме. Сроки: 7-14 дней, но стоимость может превышать стоимость самого заказа для небольших покупок. Туристический метод — если вы находитесь во Вьетнаме, заказ можно доставить в отель или на апартаменты.

Способы оплаты на вьетнамских маркетплейсах:

Международные банковские карты — поддерживаются на Shopee и Lazada (Visa, Mastercard). Комиссия: 2-3%.

— поддерживаются на Shopee и Lazada (Visa, Mastercard). Комиссия: 2-3%. Электронные кошельки — Paypal (ограниченно), Skrill. Комиссия: 1.5-4.5%.

— Paypal (ограниченно), Skrill. Комиссия: 1.5-4.5%. Банковский перевод — для крупных заказов. Комиссия зависит от банка.

— для крупных заказов. Комиссия зависит от банка. Локальные методы оплаты — Momo, VNPay, ZaloPay (требуют вьетнамский счет). Без комиссии.

— Momo, VNPay, ZaloPay (требуют вьетнамский счет). Без комиссии. Оплата через посредников — сервисы вроде Wise, позволяющие оплачивать заказы в местной валюте. Комиссия: 0.5-1.5%.

Важные нюансы и рекомендации:

Таможенные ограничения варьируются в зависимости от страны получателя. В России беспошлинный лимит — 200 евро и 31 кг для одного отправления. При превышении взимается пошлина 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за кг.

Некоторые категории товаров запрещены к ввозу или требуют дополнительных сертификатов (например, натуральная косметика, БАДы, некоторые продукты питания). Уточняйте ограничения на сайте таможенной службы вашей страны.

Курс конвертации валют при оплате может отличаться от официального в невыгодную сторону. Для крупных заказов рассмотрите вариант оплаты через специализированные сервисы обмена валют.

При возникновении претензий к качеству товара процесс возврата может быть затруднен из-за международного статуса покупки. Рекомендуется использовать платформы с программами защиты покупателя (Shopee Guarantee, LazProtect).

Налог на добавленную стоимость (НДС) Вьетнама составляет 10% и обычно включен в конечную цену товара. При международной доставке возможен возврат НДС для нерезидентов через специальную процедуру. 📦

Топ-5 уникальных товаров, которые стоит купить на вьетнамских площадках

Вьетнамские маркетплейсы открывают доступ к удивительному разнообразию товаров, многие из которых сложно найти за пределами страны. Вот пятерка наиболее выгодных и уникальных покупок, которые стоит рассмотреть при шопинге на местных платформах. ☕

Аутентичный вьетнамский кофе и аксессуары для его приготовления Robusta и Arabica из регионов Далат и Буон Ма Тхуот с уникальными вкусовыми профилями

Традиционные металлические фильтры "phin" для приготовления в стиле капельного настаивания

Специализированные смеси с добавками: кокосовый, яичный, с маслом какао

Ценовое преимущество: в 2-3 раза дешевле аналогичного кофе на международных площадках

Где купить: Tiki, Shopee Việt Nam (раздел "ẩm thực") Натуральная косметика на основе местных ингредиентов Средства с экстрактом улитки Ахатина — для омоложения кожи

Продукты с натуральным кокосовым маслом из дельты Меконга

Косметика с рисовой водой — традиционный вьетнамский секрет красоты

Маски для лица с экстрактом нони и куркумы

Где купить: Concung, Lazada Vietnam (раздел LazMall Beauty) Традиционные ремесленные изделия и текстиль Шелковые изделия из деревни Ван Фук — шарфы, галстуки, платки

Керамика из деревни Бат Чанг — уникальные техники обжига

Лаковые изделия с инкрустацией перламутром — шкатулки, панно, предметы интерьера

Вышивка в технике XQ — картины с объемными элементами

Где купить: Sendo, Voso (разделы традиционных ремесел) Специи и чайные композиции Премиальные сорта черного и зеленого чая из высокогорных регионов

Фирменные вьетнамские специи: звездчатый анис, кардамон черный, галангал

Редкие сорта перца с острова Фукуок с защищенным наименованием места происхождения

Лотосовый чай — деликатес со сложным процессом производства

Где купить: Shopee Food Market, Adayroi (премиальный сегмент) Элементы вьетнамской национальной одежды и аксессуары Современные интерпретации традиционного платья ao dai — повседневные варианты

Конические шляпы non la с уникальными узорами, видимыми на просвет

Сумки и кошельки из водного гиацинта — экологичный материал

Модернизированные сандалии в национальном стиле из натуральной кожи

Где купить: Tiki (раздел "Thời trang"), Vatgia

При выборе товаров обращайте внимание на сертификаты подлинности, особенно для продуктов питания и косметики. Большинство качественных товаров имеют маркировку "Hàng Việt Nam chất lượng cao" (Высококачественные вьетнамские товары) или "VietGAP" для сельскохозяйственной продукции.

Важный совет для гурманов: если вы ищете аутентичные вьетнамские продукты, обращайте внимание на рейтинг продавца и количество отзывов. Популярные производители часто имеют официальные магазины на маркетплейсах, обозначенные как "Cửa hàng chính hãng" (Официальный магазин) или "Nhà bán hàng được xác minh" (Проверенный продавец). 🍃