Тизерные сети: что это такое и как работают в интернет-рекламе

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Интернет-маркетологи и специалисты по рекламе

Владельцы и руководители бизнеса, заинтересованные в увеличении трафика и продаж

Студенты и новички в сфере digital-маркетинга, желающие освоить новые инструменты

Каждый день пользователи интернета натыкаются на них — интригующие заголовки с кричащими изображениями, которые словно магнитом притягивают внимание. "Она похудела на 15 кг за неделю с помощью...", "Шокирующие фото звезд без макияжа", "Врачи скрывают это средство от гипертонии". Знакомо? Это тизерная реклама — один из наиболее противоречивых, но при этом высокоэффективных инструментов в арсенале интернет-маркетологов. Тизерные сети генерируют миллиарды показов ежедневно, но многие маркетологи до сих пор либо игнорируют этот канал, либо используют его неправильно. Давайте разберемся, почему этот инструмент продолжает работать в 2025 году, и как именно вы можете заставить его работать на свои бизнес-цели.

Тизерные сети: принцип работы и основные понятия

Тизерная сеть — это рекламная платформа, объединяющая множество сайтов-площадок, которые размещают у себя тизерную рекламу. Само слово "тизер" происходит от английского "teaser" — дразнить, интриговать. И это прекрасно отражает суть данного формата: создать интригу, вызвать любопытство, подтолкнуть к клику.

Тизер обычно состоит из привлекательной картинки и короткого провокационного заголовка, который обещает раскрыть какую-то сенсацию, секрет или невероятное решение проблемы. Ключевая цель — не продать продукт напрямую, а заинтересовать пользователя настолько, чтобы он кликнул по объявлению.

Что отличает тизерные сети от других рекламных форматов?

Фокус на массовом охвате, а не на точечном таргетировании

Модель оплаты преимущественно за клики (CPC)

Работа с аудиторией, которая обычно не реагирует на другие форматы рекламы

Высокая скорость запуска кампаний (часто без длительных модераций)

Возможность получать трафик с сайтов, не охваченных крупными рекламными сетями

В отличие от контекстной рекламы, которая показывается в ответ на конкретный запрос пользователя, тизерная реклама работает на опережение — она сама создает потребность узнать больше. Это позволяет охватывать аудиторию на более раннем этапе воронки продаж.

Метрика Среднее значение в тизерных сетях (2025) Сравнение с контекстной рекламой CTR 0,3-0,8% Ниже в 2-3 раза Стоимость клика 0,03-0,15$ Дешевле в 5-10 раз Скорость набора трафика Высокая Сопоставима Конверсия в продажу 0,2-1% Ниже в 3-5 раз ROI при грамотной настройке 120-300% Сопоставим

Ключевые игроки на рынке тизерных сетей в 2025 году включают такие платформы как MGID, Taboola, Outbrain, РСЯ (с тизерными форматами), PropellerAds, AdMaven и ряд нишевых сетей, специализирующихся на конкретных географиях или вертикалях.

Как устроен механизм тизерной рекламы в интернете

Механизм работы тизерных сетей представляет собой сложную экосистему, объединяющую рекламодателей, владельцев сайтов и самих пользователей. Вот как это работает на практике:

Регистрация рекламодателя в тизерной сети. Рекламодатель создает аккаунт, пополняет баланс и получает доступ к личному кабинету. Создание рекламных материалов. Разработка тизеров, включающих изображения и заголовки, которые должны привлекать внимание. Настройка кампании. Рекламодатель определяет целевую аудиторию, устанавливает бюджет, назначает стоимость клика и выбирает площадки для размещения. Модерация. Тизерная сеть проверяет материалы на соответствие требованиям и правилам. Размещение рекламы. После одобрения тизеры начинают показываться на сайтах-партнерах тизерной сети. Оплата. Рекламодатель платит за клики (CPC) или за показы (CPM), средства списываются с баланса в реальном времени. Анализ и оптимизация. Отслеживание эффективности кампании и внесение корректировок для улучшения результатов.

Ключевую роль в этом процессе играет алгоритм показа тизеров, который определяет, какую рекламу, кому и когда показывать. Современные тизерные сети используют системы ротации, учитывающие следующие параметры:

CTR (Click-Through Rate) — чем выше кликабельность, тем чаще показывается тизер

Ставка рекламодателя — более высокие ставки получают преимущество в показах

Историческая эффективность рекламодателя — система отдает предпочтение проверенным аккаунтам

Поведенческие данные пользователей — учет предыдущих интересов и действий

Алексей Петров, руководитель отдела медиабаинга Когда я только начинал работать с тизерками в 2019 году, многие коллеги смотрели на меня с недоумением. "Ты серьезно льешь трафик из тизеров на премиальные финансовые продукты?" Но я видел перспективу. Мы взяли классический оффер по микрозаймам и создали серию тизеров, которые не были похожи на типичную "желтую" рекламу. Вместо кричащих заголовков мы использовали информационный подход: "5 критериев, по которым банки оценивают заемщиков" или "Почему 68% россиян получают отказы в кредитах". Такие тизеры привлекали качественную аудиторию, а стоимость привлечения клиента была в 3 раза ниже, чем в контекстной рекламе. За первый месяц кампания принесла 430 лидов при бюджете всего в 120 тысяч рублей. Но самое интересное произошло, когда мы начали отслеживать качество этих лидов. Оказалось, что процент одобрения заявок был всего на 8% ниже, чем у трафика из контекстной рекламы. При этом стоимость привлечения была настолько ниже, что итоговый ROI превысил показатели других каналов на 76%.

Отдельного внимания заслуживает технологическая сторона. Современные тизерные сети используют сложные системы машинного обучения для определения оптимальных комбинаций заголовков и изображений, а также для защиты от фрода (мошенничества с кликами). В 2025 году ведущие платформы внедряют даже элементы предиктивной аналитики, которая может прогнозировать эффективность тизера еще до запуска кампании.

Преимущества и недостатки тизерных сетей для бизнеса

Прежде чем включить тизерные сети в маркетинговую стратегию, важно трезво оценить их сильные и слабые стороны. Каждый инструмент должен применяться для решения конкретных задач, и тизерная реклама — не исключение.

Преимущества Недостатки Низкая стоимость трафика (от $0,01 за клик) Более низкое качество трафика по сравнению с контекстной рекламой Высокий объем трафика (возможность получать тысячи посетителей ежедневно) Риск формирования негативного восприятия бренда из-за соседства с низкокачественным контентом Быстрый запуск кампаний (часто без длительной модерации) Необходимость постоянного тестирования и ротации креативов Доступ к аудитории, не охваченной другими рекламными каналами Высокий уровень конкуренции в популярных нишах Работа с "холодной" аудиторией, которая еще не осознала потребность Риск привлечения ботов и некачественного трафика при неправильной настройке Возможность масштабирования успешных кампаний Сложность в прогнозировании результатов для новых офферов

Для каких бизнес-вертикалей тизерные сети особенно эффективны в 2025 году:

Товары для здоровья и красоты — средства для похудения, витаминные комплексы, косметика

— средства для похудения, витаминные комплексы, косметика Финансовые продукты — микрозаймы, кредитные карты, инвестиционные платформы

— микрозаймы, кредитные карты, инвестиционные платформы Образовательные услуги — онлайн-курсы, тренинги, образовательные программы

— онлайн-курсы, тренинги, образовательные программы Игровая индустрия — мобильные и браузерные игры

— мобильные и браузерные игры Нутритивные добавки и продукты для ЗОЖ

Трендовые гаджеты и товары массового спроса

При этом существуют категории бизнеса, для которых тизерные сети могут оказаться неэффективными или даже потенциально вредными:

Премиальные бренды с имиджевой составляющей

B2B-продукты с длинным циклом продаж

Высокотехнологичные продукты, требующие глубокого понимания

Услуги, строящиеся на высоком доверии (медицина премиум-сегмента, личные консультации)

Главное преимущество тизерных сетей — их гибкость и масштабируемость. При правильном подходе они могут стать стабильным источником недорогого трафика, который, при грамотной работе с конверсией на сайте, превращается в потенциальных клиентов.

Эффективные стратегии запуска тизерных кампаний

Успех в тизерных сетях начинается задолго до момента запуска кампании. Грамотный подход к планированию и реализации тизерной рекламы может кардинально изменить ваши результаты. Вот алгоритм действий, который доказал свою эффективность в 2025 году:

Марина Соколова, директор по маркетингу Наш бизнес — онлайн-школа английского языка — долгое время полагался исключительно на контекстную рекламу и таргетированную рекламу в соцсетях. Расходы постоянно росли, а качество лидов снижалось. В какой-то момент стоимость привлечения ученика достигла 9 500 рублей, что делало рекламу практически невыгодной. Мы решили рискнуть и выделили 100 000 рублей на тест тизерных сетей. Результаты первой недели были удручающими — много трафика, мизерные конверсии. Но мы не остановились, а тщательно проанализировали данные. Ключевым решением стали две вещи. Во-первых, мы полностью переработали лендинг под тизерный трафик, сделав его максимально простым и понятным. Во-вторых, мы создали серию тизеров, которые не обещали "выучить английский за неделю", а апеллировали к распространенным проблемам: "Почему 80% изучающих английский бросают после трех месяцев" и "7 признаков, что ваш преподаватель английского вас обманывает". После этих изменений стоимость лида снизилась до 1 200 рублей, а после конвертации в оплаченный курс — до 4 800 рублей за ученика. Тизерные сети теперь приносят нам около 35% всех новых клиентов.

Стратегический подход к работе с тизерными сетями включает несколько ключевых этапов:

Исследование конкурентов. Анализируйте тизеры, которые уже показываются в вашей нише. Используйте специальные сервисы мониторинга рекламы (Adplexity, AdMobiSpy) для сбора информации о том, какие креативы работают на рынке. Выбор правильной тизерной сети. Учитывайте не только ценовую политику, но и качество трафика, географию, а также возможности таргетирования. В 2025 году лидеры рынка предлагают продвинутые технологии оптимизации кампаний. Создание воронки продаж, адаптированной под тизерный трафик. Помните, что пользователи из тизерных сетей часто менее подготовлены к покупке, чем посетители из контекстной рекламы. Разработка тестовой матрицы креативов. Подготовьте минимум 10-15 различных вариаций заголовков и 5-7 вариантов изображений для первичного тестирования. Настройка тщательной аналитики. Используйте UTM-метки для отслеживания эффективности каждого тизера, площадки и тизерной сети в целом.

Практические советы для запуска успешной тизерной кампании:

Начинайте с минимального бюджета (3000-5000 рублей) для тестирования ниши и креативов

Устанавливайте ставки на 10-15% выше рекомендуемых сетью для начального этапа

Используйте RTB-технологии (Real-Time Bidding) в тизерных сетях, которые их поддерживают

Разделяйте кампании по устройствам — мобильный и десктопный трафик работают по-разному

Применяйте геотаргетинг даже внутри одной страны — реакция на тизеры может сильно различаться по регионам

Отключайте неэффективные площадки после набора статистически значимого объема данных (минимум 100-200 кликов)

Особое внимание уделите структуре самих тизеров. В тизерных сетях 2025 года наилучшие результаты показывают объявления, использующие следующие элементы:

Числа и цифры в заголовках (конкретные показатели вызывают больше доверия)

Эмоциональные триггеры (страх, любопытство, желание сэкономить)

Срочность и ограниченность предложения

Отсылки к авторитетам или экспертам в области

Изображения "до и после" для тематик, связанных с трансформациями

От теории к практике: кейсы применения тизерных сетей

Практический опыт использования тизерных сетей демонстрирует, что при грамотном подходе они могут быть высокоэффективным каналом привлечения клиентов. Рассмотрим несколько реальных кейсов из разных ниш, которые демонстрируют различные подходы к работе с тизерной рекламой.

Кейс #1: E-commerce магазин товаров для дома

Исходная ситуация: интернет-магазин с ассортиментом более 5000 товаров для дома столкнулся с проблемой высокой стоимости привлечения клиентов через традиционные каналы рекламы.

Решение: вместо продвижения всего каталога, маркетологи выбрали 10 товаров с самой высокой маржинальностью и создали для каждого отдельную посадочную страницу. Для тизерной рекламы были разработаны креативы, делающие акцент на решении конкретных бытовых проблем.

Результаты:

Стоимость привлечения клиента снизилась на 63% по сравнению с контекстной рекламой

Конверсия из посетителя в покупателя составила 2.4%

78% покупателей приобрели дополнительные товары помимо рекламируемого продукта

ROI тизерной кампании достиг 310% через 3 месяца после старта

Кейс #2: Финтех-сервис кредитования

Исходная ситуация: сервис онлайн-микрокредитования искал способы масштабировать привлечение новых заемщиков при сохранении допустимого уровня качества клиентов.

Решение: компания использовала многоступенчатую воронку. Тизерная реклама вела на информационную страницу с полезной информацией о кредитовании, и только потом посетителям предлагалось оформить заявку. Это позволило отсеивать нецелевую аудиторию и повысить качество лидов.

Результаты:

Стоимость одобренной заявки оказалась на 41% ниже, чем в контекстной рекламе

Процент одобрений заявок снизился всего на 12% по сравнению с другими каналами

Объем выданных кредитов через тизерный канал вырос в 5.3 раза за полгода

Доля невозвратов оказалась всего на 3% выше, чем средняя по компании

Кейс #3: Образовательная платформа

Исходная ситуация: онлайн-школа программирования искала новые каналы привлечения студентов на фоне растущей конкуренции и повышения стоимости привлечения в основных каналах.

Решение: тизерные креативы были построены на контрасте между текущим уровнем дохода целевой аудитории и потенциальным заработком после прохождения курсов. На посадочной странице использовались истории успеха выпускников с конкретными цифрами роста дохода.

Результаты:

Стоимость регистрации на бесплатное пробное занятие составила всего 130 рублей

Конверсия из пробного занятия в полноценный курс — 22%

Итоговая стоимость привлечения студента — 4990 рублей (на 37% ниже, чем в среднем по другим каналам)

Тизерные сети стали вторым по объему источником новых студентов

Ключевые выводы из рассмотренных кейсов:

Тизерная реклама наиболее эффективна при использовании многоступенчатых воронок продаж

Важно тщательно прорабатывать посадочные страницы под специфику тизерного трафика

Регулярное тестирование новых креативов является обязательным условием долгосрочного успеха

Даже в высококонкурентных нишах можно найти работающие связки "тизер + лендинг + оффер"

Тизерный трафик может быть качественным при правильной предварительной фильтрации