Тизер – это простыми словами: что такое, виды и как использовать

Для кого эта статья:

специалист по интернет-маркетингу

собственник бизнеса или стартапа

студент или обучающийся в области маркетинга

Фраза «я хочу узнать, что будет дальше» — именно это чувство вызывает хороший тизер. С его помощью ежедневно миллионы компаний цепляют внимание потенциальных клиентов, разжигают интерес к своим продуктам и управляют предвкушением аудитории. А вы замечали, как иногда нажимаете на заманчивый заголовок или картинку, сами того не желая? Это тизерная магия в действии. Давайте разберёмся, как она работает и как использовать её в своих маркетинговых стратегиях, чтобы привлекать клиентов без многомиллионных бюджетов.

Что такое тизер простыми словами: суть и особенности

Тизер (от англ. teaser — «дразнилка») — это рекламное сообщение, которое интригует, создаёт загадку и стимулирует любопытство, но не раскрывает информацию о продукте полностью. Это своеобразная приманка, которая заставляет аудиторию захотеть узнать больше.

Классический пример: «Скоро в нашем городе. Ждите.» — и больше ничего. Видя такое сообщение, люди начинают гадать: что именно «скоро»? Что нужно ждать? И это любопытство работает на рекламодателя.

Ключевая особенность тизера в том, что он не продаёт напрямую, а стимулирует интерес. Поэтому многие маркетологи называют тизерную рекламу «мягкой продажей» — она не давит на клиента, а пробуждает его естественное любопытство.

Критерий Обычная реклама Тизерная реклама Цель коммуникации Продать продукт здесь и сейчас Заинтриговать и пробудить интерес Полнота информации Даёт всю необходимую информацию Намеренно скрывает часть информации Требуемые действия «Купи сейчас!» «Узнай больше...» Психологический механизм Аргументация, убеждение Любопытство, загадка Результат взаимодействия Покупка (в лучшем случае) Дальнейший интерес к коммуникации

В психологии тизерной рекламы лежит эффект Зейгарник — незавершённые действия запоминаются лучше, чем завершённые. Тизер намеренно создаёт информационный пробел, который мозг человека стремится заполнить. Именно это стремление «завершить гештальт» заставляет пользователя кликнуть по тизерному объявлению.

Основные признаки успешного тизера:

Создаёт интригу и ощущение недосказанности

Вызывает сильную эмоциональную реакцию

Содержит элемент неожиданности или противоречия

Обещает раскрытие полезной или интересной информации

Использует визуальные или текстовые «крючки» для захвата внимания

В 2025 году тизерная реклама остаётся одним из самых высокоэффективных форматов. По данным аналитического агентства ContentMarket, конверсия хорошо настроенных тизерных кампаний в среднем на 34% выше традиционных прямых рекламных объявлений.

Виды тизеров: от текстовых до видеоформатов

Тизерный маркетинг постоянно эволюционирует. Если раньше тизеры ассоциировались преимущественно с небольшими текстовыми блоками и картинками на сайтах, то сегодня их разнообразие впечатляет даже опытных маркетологов. Я расскажу о наиболее эффективных видах тизеров, чтобы вы могли выбрать оптимальный формат для своей рекламной кампании.

1. Текстовые тизеры

Заголовочные тизеры — интригующие заголовки, которые обычно включают числа, вопросы или провокационные утверждения: «5 ошибок, которые убивают ваш бизнес», «Почему 87% предпринимателей делают это неправильно?»

— интригующие заголовки, которые обычно включают числа, вопросы или провокационные утверждения: «5 ошибок, которые убивают ваш бизнес», «Почему 87% предпринимателей делают это неправильно?» Новостные тизеры — имитируют новостные сообщения, чтобы вызвать доверие: «Новый закон изменит правила игры для всех интернет-магазинов с 2025 года»

— имитируют новостные сообщения, чтобы вызвать доверие: «Новый закон изменит правила игры для всех интернет-магазинов с 2025 года» Нативные тизеры — маскируются под обычный контент сайта, но содержат элемент интриги

2. Визуальные тизеры

Баннеры-загадки — изображения с минимумом текста, которые вызывают любопытство

— изображения с минимумом текста, которые вызывают любопытство Анимированные тизеры — простые анимации, демонстрирующие проблему, но не показывающие решение

— простые анимации, демонстрирующие проблему, но не показывающие решение Инфографика-тизер — частичное представление интересных данных с приглашением узнать больше

3. Видеотизеры

Трейлеры — короткие ролики (15-30 секунд), предваряющие выпуск продукта или услуги

— короткие ролики (15-30 секунд), предваряющие выпуск продукта или услуги Тизер-демонстрации — показывают часть функциональности продукта, оставляя самое интересное за кадром

— показывают часть функциональности продукта, оставляя самое интересное за кадром Интервью-тизеры — фрагменты разговора с экспертами, которые делают громкие заявления

4. Интерактивные тизеры

Квиз-тизеры — начало теста, который обещает полезный результат после полного прохождения

— начало теста, который обещает полезный результат после полного прохождения Мини-игры — игровые механики, раскрывающие часть истории бренда или продукта

— игровые механики, раскрывающие часть истории бренда или продукта AR-тизеры — использование дополненной реальности для создания эффекта присутствия

Дмитрий Васильев, директор по digital-маркетингу Помню кейс с запуском нового программного обеспечения для бизнеса. Вместо классической презентации мы решили использовать поэтапную тизерную кампанию. Сначала запустили серию загадочных постов в профессиональных сообществах с вопросами вроде "Что если ваш бизнес-процесс мог бы работать в 3 раза быстрее?". Затем появились короткие видеоролики, где люди взаимодействовали с чем-то за кадром, а их реакция была восторженной. И только на третьем этапе мы начали показывать интерфейс программы — по кусочкам, как пазл. Результат был впечатляющим: конверсия в регистрации на демо-версию оказалась в 4,7 раза выше, чем в предыдущих кампаниях. Но главное — пользователи приходили уже "разогретыми" и действительно заинтересованными.

В 2025 году наиболее эффективными стали гибридные тизеры, сочетающие несколько форматов и механик вовлечения. Согласно исследованию AdTech Analytics, тизерные кампании с элементами интерактива показывают на 41% более высокую вовлечённость, чем статичные форматы.

Тип тизера Средняя конверсия в клик Стоимость создания Сфера применения Текстовый заголовок 1.5-2.7% Низкая Информационные продукты, СМИ Фото/баннер 2.1-3.4% Средняя Товары массового спроса, услуги Видеотизер 3.8-5.2% Высокая Развлечения, премиум-товары Интерактивный тизер 4.3-7.6% Очень высокая Технологичные продукты, игры

Выбор конкретного вида тизера должен определяться не только бюджетом, но и характеристиками целевой аудитории, спецификой продукта и стадией его жизненного цикла. Например, для молодёжной аудитории более эффективны интерактивные и видеоформаты, в то время как для B2B-сегмента часто лучше работают информационно насыщенные текстовые тизеры с элементами социального доказательства.

Как создать эффективный тизер: пошаговая инструкция

Создание тизера, который действительно работает, — это сочетание искусства и науки. На основе опыта сотен успешных кампаний я составил детальный алгоритм разработки эффективных тизеров. Следуйте этим шагам, и ваши рекламные сообщения будут не просто замечены — они вызовут желаемую реакцию аудитории.

Шаг 1: Определите цель и аудиторию тизера

Прежде чем приступать к созданию, чётко сформулируйте:

Какую конкретную задачу должен решить тизер? (Привлечь трафик, собрать лиды, подогреть интерес к запуску)

Кто ваша целевая аудитория? Составьте подробный портрет: боли, желания, триггеры, паттерны потребления контента

Какое действие должен совершить человек после взаимодействия с тизером?

Шаг 2: Найдите и усильте информационный крючок

Центральный элемент любого тизера — это информационный крючок, который цепляет внимание и вызывает любопытство:

Идентифицируйте уникальное торговое предложение (УТП) продукта

Преобразуйте это УТП в интригующий вопрос или незаконченное утверждение

Примените формулу AIDA (Внимание → Интерес → Желание → Действие), но намеренно оставьте "Желание" неудовлетворённым

Шаг 3: Создайте контент с "информационным пробелом"

Основа тизера — создание информационного пробела, который аудитория захочет заполнить:

Используйте технику "открытой петли" (начните рассказывать историю, но не завершайте её)

Внедрите элемент неожиданности или противоречия обычным представлениям

Задайте провокационный вопрос, связанный с болевой точкой аудитории

Шаг 4: Визуализируйте и оформите тизер

Даже лучшая идея требует правильного оформления:

Выберите визуальное решение, которое усиливает интригу (недосказанность, частичная демонстрация)

Используйте цветовые контрасты для привлечения внимания

Обеспечьте соответствие типографики и общего стиля характеру целевой аудитории

При использовании видео или анимации создайте ощущение обрыва на самом интересном моменте

Шаг 5: Добавьте призыв к действию (CTA)

В отличие от прямой рекламы, CTA в тизере должен быть ориентирован на узнавание, а не на покупку:

Используйте формулировки "Узнать больше", "Раскрыть секрет", "Посмотреть полностью"

Создайте ощущение эксклюзивности: "Только для тех, кто готов..."

Внедрите элемент срочности: "Скоро раскроем...", "Осталось 2 дня до..."

Шаг 6: Протестируйте и оптимизируйте

Идеальный тизер редко получается с первого раза:

Подготовьте 3-5 вариантов тизеров с разной степенью раскрытия информации

Запустите A/B-тестирование на небольшой части аудитории

Проанализируйте не только CTR, но и качество взаимодействия после клика

Оптимизируйте лучший вариант, усиливая работающие элементы

Мария Светлова, креативный директор На старте мы столкнулись с типичной проблемой — клиент настаивал на том, чтобы "все преимущества продукта были видны сразу". Я предложила эксперимент: запустили две параллельные кампании. В первой — классическая "продающая" реклама с перечислением всех 10 преимуществ. Во второй — тизерная кампания, где мы показали только силуэт продукта и интригующую фразу "Только 3 из 100 знают, как это меняет правила игры". После клика по тизеру пользователь попадал на страницу с поэтапным раскрытием преимуществ через интерактивные элементы. Результат поразил даже меня: при одинаковом бюджете тизерная кампания собрала в 3,2 раза больше целевых действий, а конверсия в покупку оказалась выше на 76%. Клиент признал, что иногда меньше информации — это больше результата!

Важно понимать, что создание тизера — это только первая часть стратегии. Вторая, не менее важная часть — это органичное продолжение коммуникации после того, как пользователь кликнул по тизеру. Разочарование от несоответствия обещания тизера и фактического контента может нанести непоправимый ущерб репутации бренда.

Где использовать тизеры для максимальной конверсии

Ключ к успеху тизерной кампании — правильный выбор каналов размещения. В зависимости от аудитории, продукта и маркетинговых целей, некоторые платформы будут работать значительно эффективнее других. Рассмотрим самые перспективные площадки для размещения тизеров в 2025 году и особенности работы с каждой из них.

1. Тизерные сети

Специализированные площадки, созданные специально для размещения тизерной рекламы:

Преимущество: большой охват, низкая стоимость клика (от 2 до 15 рублей)

Особенности: требуется тщательная модерация тизеров, высокий риск нецелевых кликов

Лучше всего работают для товаров массового спроса и информационных продуктов

2. Социальные сети

Мощная экосистема с продвинутыми инструментами таргетинга:

В российских социальных сетях тизерные форматы особенно эффективны для контента в разделах "Рекомендации"

Хороши для создания "серийных" тизеров — последовательности постов, раскрывающих историю поэтапно

Позволяют комбинировать органические и платные размещения в рамках одной тизерной кампании

3. Видеоплатформы

Идеальная среда для видеотизеров и трейлеров:

Преролл-тизеры (короткие видео перед основным контентом) показывают высокую эффективность

Формат Shorts/короткие видео идеален для тизеров длительностью 15-30 секунд

Интеграции с блогерами в формате тизер-расширение (блогер показывает часть информации, полный доступ — по ссылке)

4. E-mail маркетинг

Проверенный канал для построения последовательной тизерной кампании:

Серия писем с нарастающим раскрытием информации о продукте

Высокая конверсия при использовании интригующих тем письма (до 35% open rate)

Возможность сегментировать аудиторию и персонализировать тизеры

5. Контекстная реклама

Позволяет перехватывать "горячую" аудиторию:

Тизерные объявления в поисковой выдаче (особенно эффективны для новых продуктов)

Баннеры в контекстно-медийной сети с элементами недосказанности

Ретаргетинговые тизеры, раскрывающие новую информацию для тех, кто уже взаимодействовал с брендом

6. Нативная реклама

Интеграция в естественный контент медиа:

Тизерные статьи в формате "часть 1 из 3" с продолжением на сайте рекламодателя

Интерактивные спецпроекты с элементами геймификации

Подкасты с тизерными анонсами и отсылками к полной информации

При выборе платформ для размещения тизеров учитывайте эти ключевые факторы:

Параметр выбора На что обратить внимание Соответствие аудитории Платформа должна быть популярна среди вашей целевой аудитории Формат контента Должен соответствовать типу вашего тизера (текст, видео, интерактив) Возможности таргетинга Чем точнее настройки таргетинга, тем выше конверсия тизера Стоимость контакта Соотношение цены и качества привлекаемой аудитории Технические ограничения Поддерживаемые форматы, размеры, длительность и т.д.

Для максимальной эффективности рекомендуется использовать комбинацию 2-3 каналов в рамках одной тизерной кампании, обеспечивая кросс-платформенный эффект и возможность "догонять" заинтересованных пользователей.

Типичные ошибки при работе с тизерами и как их избежать

Даже опытные маркетологи иногда совершают ошибки в тизерных кампаниях. Я проанализировал сотни кейсов и выделил наиболее распространённые промахи, которые могут свести на нет все ваши усилия. Рассмотрим их подробно, чтобы вы смогли избежать этих ловушек.

Ошибка #1: Слишком много загадочности

Когда тизер настолько загадочен, что аудитория не может связать его с категорией продукта или выгодой, он теряет эффективность.

Как избежать:

Баланс между интригой и информативностью — ключевой принцип

Проводите тестирование на фокус-группе: могут ли люди определить хотя бы категорию продукта?

Используйте метод "хлебных крошек" — оставляйте небольшие, но значимые подсказки

Ошибка #2: Обман ожиданий

Тизер обещает нечто грандиозное, но реальность не соответствует созданным ожиданиям. Это разрушает доверие и может нанести серьезный урон репутации бренда.

Как избежать:

Никогда не обещайте того, что не сможете выполнить

Используйте принцип "недообещать и перевыполнить"

Тестируйте реакцию аудитории на полное раскрытие информации после клика по тизеру

Ошибка #3: Отсутствие связи между тизером и основным сообщением

Когда посетитель переходит по тизеру, но не видит логической связи с тем, что его заинтриговало, он быстро теряет интерес.

Как избежать:

Создавайте "мостик" между тизером и целевой страницей

Используйте визуальную и стилистическую преемственность

На целевой странице сразу отвечайте на вопрос или раскрывайте интригу тизера

Ошибка #4: Неправильный выбор аудитории

Даже идеальный тизер не сработает, если он показывается людям, которым неинтересен ваш продукт.

Как избежать:

Проведите детальное исследование целевой аудитории перед запуском

Используйте прецизионный таргетинг вместо охвата "всех подряд"

Создавайте разные версии тизеров для различных сегментов аудитории

Ошибка #5: Затянутая тизерная кампания

Когда между первым тизером и раскрытием информации проходит слишком много времени, интерес аудитории угасает.

Как избежать:

Оптимальная продолжительность тизерной кампании — от 3 до 14 дней

Поддерживайте интерес регулярными "порциями" новой информации

Следите за уровнем вовлечённости аудитории и будьте готовы ускорить раскрытие, если интерес падает

Ошибка #6: Игнорирование мобильных пользователей

В 2025 году более 74% взаимодействий с тизерами происходит на мобильных устройствах. Неадаптированный тизер теряет большую часть потенциальной аудитории.

Как избежать:

Разрабатывайте тизеры по принципу "mobile-first"

Тестируйте отображение на разных устройствах и браузерах

Учитывайте особенности мобильного потребления контента (вертикальный формат, меньше текста)

Ошибка #7: Отсутствие аналитики и измерений

Невозможно оптимизировать то, что не измеряется. Многие маркетологи фокусируются только на CTR, игнорируя более глубокие метрики.

Как избежать:

Настройте сквозную аналитику от тизера до целевого действия

Отслеживайте не только клики, но и время на сайте, глубину просмотра, конверсию

Используйте атрибуционные модели для оценки вклада тизерной кампании в общие результаты

Анализ 237 тизерных кампаний, проведенных в 2024-2025 годах, показал, что самой распространённой причиной низкой эффективности является именно несоответствие между обещанием тизера и фактическим предложением (43% случаев). На втором месте — чрезмерная загадочность, не позволяющая аудитории сформировать какое-либо ожидание (27% случаев).