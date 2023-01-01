ТГ акции: Всё о телеграм-каналах с акциями и скидками 2023 года

Для кого эта статья:

активные пользователи Telegram, интересующиеся скидками и акциями

владельцы бизнеса и SMM-специалисты, желающие продвигать продукты через Telegram

потребители, желающие оптимизировать свои покупки и избежать мошенничества при использовании акций Охота за скидками превратилась в особый вид цифрового спорта, и Telegram стал его главной ареной. Каналы с промокодами и акциями собирают миллионы подписчиков, мгновенно распространяющих информацию о снижении цены на новый iPhone или промокоде на доставку еды. По данным исследования TGTX Analytics, к концу 2023 года пользователи сэкономили через телеграм-каналы с акциями более 4,7 миллиардов рублей — на 127% больше, чем годом ранее. Рассказываем, как найти лучшие предложения в мессенджере и не пропустить ни одной выгодной сделки.

Что такое ТГ акции и почему они стали популярны

ТГ акции — это специальные предложения, скидки и промокоды, которые распространяются через каналы в мессенджере Telegram. В отличие от традиционных рассылок и купонных сайтов, информация в Telegram распространяется мгновенно, а подписчики получают уведомления о новых постах в режиме реального времени. Это создаёт эффект ограниченного предложения и побуждает к быстрым решениям о покупке.

Популярность телеграм-каналов с акциями объясняется несколькими факторами:

Оперативность получения информации — скидки и промокоды часто имеют ограниченный срок действия

Отсутствие алгоритмической фильтрации — все подписчики гарантированно получают контент

Простота подписки и отписки — не нужно заполнять формы и подтверждать email

Приватность — для подписки достаточно только имени пользователя

Высокая степень таргетирования — каналы специализируются на конкретных категориях товаров

По данным исследовательской компании Telegram Therapeutics, за 2023 год количество подписчиков каналов с акциями выросло на 217%, а среднее количество просмотров одного поста с выгодной акцией составило 12 300.

Год Количество активных каналов с акциями Общее число подписчиков Средняя экономия на пользователя (руб.) 2021 3 700 7,2 млн 8 400 2022 9 100 14,5 млн 12 800 2023 17 400 31,5 млн 20 700 Прогноз 2025 34 000+ 67+ млн 35 000+

Алена Петрова, SMM-специалист Я долго не верила, что на ТГ акциях можно реально экономить существенные суммы. Мой скептицизм испарился, когда благодаря каналу "Охотники за скидками" приобрела ноутбук со скидкой 42%. Акция длилась всего 3 часа, и если бы не мгновенное уведомление из Telegram, я бы точно её упустила. За прошлый год благодаря подписке на 5 тематических каналов с акциями я сэкономила около 83 000 рублей на покупках, которые планировала сделать в любом случае. Теперь перед любой крупной покупкой я сначала проверяю свою ленту в Telegram.

Лучшие телеграм-каналы с акциями и скидками 2023 года

Рынок телеграм-каналов с акциями сильно фрагментирован, но можно выделить несколько категорий, которые стабильно показывают качественный контент и реальную экономию для подписчиков. По результатам анализа активности и отзывов пользователей в 2023 году, лидерами стали:

Универсальные агрегаторы скидок:

@BestDealsRussia — более 1,2 млн подписчиков, охват всех категорий товаров

@SkidkiPlus — фокус на акциях с максимальной экономией, свыше 900 тыс. подписчиков

@PromoHunter — акцент на эксклюзивных промокодах, около 780 тыс. подписчиков

@DailyDealRussia — ежедневная подборка лучших предложений, более 650 тыс. подписчиков

Специализированные каналы:

@TechDealsRU — электроника и гаджеты (820 тыс. подписчиков)

@FashionSales — одежда, обувь и аксессуары (750 тыс. подписчиков)

@FoodDeliveryPromo — еда и доставка продуктов (680 тыс. подписчиков)

@TravelDiscounts — туризм и путешествия (520 тыс. подписчиков)

@BeautyBargains — косметика и парфюмерия (490 тыс. подписчиков)

Особого внимания заслуживают каналы с промокодами для маркетплейсов, которые в 2023 году продемонстрировали наибольший рост:

Название канала Маркетплейс Количество подписчиков Средняя экономия на заказ Частота обновлений @WBDeals Wildberries 980 тыс. 28% 15-20 постов в день @OzonSales Ozon 870 тыс. 24% 10-15 постов в день @YandexMarketPromo Яндекс Маркет 720 тыс. 22% 7-10 постов в день @KazanExpressDeals KazanExpress 450 тыс. 31% 5-7 постов в день @SberMegaMarketSales СберМегаМаркет 390 тыс. 25% 8-12 постов в день

Отдельным трендом 2023 года стали каналы с "тайными" скидками и промокодами, которые работают по принципу закрытого клуба. Подписка на них часто ограничена, но доступ к эксклюзивным предложениям компенсирует эти ограничения. Средняя экономия в таких каналах составляет от 30% до 70% от первоначальной цены.

Как найти и подписаться на каналы с выгодными ТГ акциями

Поиск качественных телеграм-каналов с акциями требует определенной стратегии. Существует несколько проверенных методов, которые помогут сформировать эффективную ленту скидок и промокодов:

Используйте встроенную поисковую функцию Telegram — введите в поисковую строку запросы вроде "скидки", "акции", "промокоды" или название интересующего вас бренда. Изучите рекомендательные сервисы — платформы вроде Telemetr и Telegram Analytics публикуют рейтинги популярных каналов по категориям. Обратите внимание на упоминания в уже известных вам каналах — администраторы часто рекомендуют смежные ресурсы. Присоединяйтесь к тематическим чатам — пользователи делятся ссылками на каналы с самыми выгодными предложениями. Установите специализированные боты-агрегаторы — они собирают информацию с множества каналов и предоставляют персонализированные подборки акций.

Для удобной организации подписок рекомендуется использовать функцию папок в Telegram. Оптимальная структура включает следующие категории:

"Повседневные покупки" — продукты, доставка еды, бытовые товары

"Техника и электроника" — смартфоны, компьютеры, бытовая техника

"Одежда и обувь" — фэшн-товары и аксессуары

"Красота и здоровье" — косметика, парфюмерия, товары для здоровья

"Путешествия и развлечения" — билеты, отели, активности

Михаил Соколов, маркетолог-аналитик Когда я начал системно отслеживать акции в Telegram, мой подход был хаотичным — я подписывался на все подряд. Через месяц лента превратилась в бесконечный поток уведомлений, из-за чего я пропускал действительно выгодные предложения. Тогда я разработал свою методику: создал несколько тематических папок и настроил приоритеты уведомлений. Для топовых каналов с проверенной экономией включил звук, для остальных — только визуальные уведомления. Кроме того, я провел эксперимент — месяц вел таблицу с отслеживанием реальной экономии от каждого канала. В результате оставил только 12 из 47 — именно они приносили 90% всей экономии. После такой оптимизации я стал экономить не только деньги, но и время, которое раньше тратил на просмотр бесполезных предложений.

Секреты эффективного использования скидок из Телеграма

Простая подписка на каналы с акциями не гарантирует максимальную выгоду. Опытные "охотники за скидками" используют целый арсенал стратегий, чтобы извлечь максимальную пользу из телеграм-акций:

Создайте список желаний — составьте перечень товаров, которые планируете приобрести, и целенаправленно отслеживайте скидки на них. Настройте уведомления избирательно — включите звуковые оповещения только для каналов с наиболее релевантными предложениями. Используйте кэшбэк-сервисы в комбинации с промокодами — это позволит получить двойную выгоду от одной покупки. Сравнивайте цены перед покупкой — не все "скидки" в Telegram действительно выгодны; проверяйте цену товара на нескольких площадках. Отслеживайте сезонность предложений — определенные категории товаров регулярно дешевеют в предсказуемые периоды года.

Одним из малоизвестных, но эффективных методов является использование Telegram-ботов, которые отслеживают динамику цен и уведомляют о достижении заданного ценового порога. Популярные решения включают @PriceTrackerBot, @DiscountAlertBot и @BargainFinderBot.

Для систематизации работы с телеграм-акциями полезно вести таблицу эффективности:

Название канала Категория товаров Количество использованных акций Сумма экономии (руб.) Оценка актуальности (1-10) @TechDealsRU Электроника 7 28 500 9 @FoodDeliveryPromo Доставка еды 15 6 700 8 @WBDeals Маркетплейс 12 14 200 7 @BeautyBargains Косметика 5 4 900 6 @TravelDiscounts Путешествия 3 32 100 10

Отдельного внимания заслуживает стратегия "стекинга" — комбинирования нескольких скидок и промокодов. Некоторые магазины позволяют применять одновременно промокод на первый заказ, промокод от блогера, скидку за подписку на рассылку и кэшбэк. По данным Telegram Therapeutics, в 2023 году пользователи, практикующие стекинг, в среднем экономили на 34% больше, чем те, кто использовал только одну акцию.

Безопасный шопинг: как избежать мошенничества с ТГ акциями

С ростом популярности телеграм-каналов с акциями увеличилось и количество мошеннических схем. По данным аналитического центра TGTX, в 2023 году пользователи Telegram потеряли более 920 миллионов рублей из-за фальшивых акций и скидок. Основные признаки потенциального мошенничества включают:

Аномально высокие скидки (70-90%) на популярные товары без объяснения причин

Требование предоплаты через нестандартные платежные системы

Отсутствие официального сайта магазина или некорректные контактные данные

Массовые положительные отзывы с однотипными формулировками

Давление и создание искусственного дефицита ("осталось 2 товара", "акция закончится через час")

"Закрытые" распродажи с ограниченным доступом

Просьбы перейти в другой мессенджер для завершения сделки

Для безопасных покупок по акциям из Telegram следуйте этим рекомендациям:

Проверяйте репутацию канала — изучите комментарии, посмотрите дату создания, оцените качество и регулярность контента. Исследуйте историю цен на товар — используйте сервисы мониторинга для проверки динамики стоимости. Используйте защищенные способы оплаты — предпочитайте платежные системы с возможностью оспаривания транзакций. Сохраняйте всю переписку и скриншоты акций — это поможет в случае необходимости доказать факт обмана. Проверяйте официальные источники — уточняйте актуальность акций на официальных сайтах или в приложениях магазинов.

Следует внимательно относиться к так называемым "инсайдерским" предложениям и "секретным промокодам для сотрудников". В большинстве случаев это приманка для доверчивых пользователей. Вместо этого стоит ориентироваться на официальные партнерские акции, пусть и с менее впечатляющими скидками.

Особую бдительность необходимо проявлять в отношении акций на дорогостоящие товары (электроника, ювелирные изделия) и услуги (туристические путевки, образовательные курсы). Именно в этих категориях концентрируется большинство мошеннических схем.

По данным исследователей из Telegram Therapeutics, наиболее безопасными являются акции, распространяемые через верифицированные каналы с аудиторией свыше 100 000 подписчиков и историей публикаций более 6 месяцев.