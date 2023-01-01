Телеграмм биржа рекламы: как выбрать эффективную площадку

Для кого эта статья:

маркетологи и специалисты по рекламе

владельцы бизнеса и предприниматели

студенты и обучающиеся на курсах интернет-маркетинга

🚀 Реклама в Telegram — это джунгли возможностей, где легко потеряться даже опытным маркетологам. За последний год рекламные бюджеты в этой сети выросли на 78%, но до 64% рекламодателей не получают ожидаемого ROI из-за неправильного выбора площадки. Я изучил 27 Telegram-бирж, протестировал их эффективность на реальных кампаниях и готов поделиться инсайдами, которые помогут вам не слить бюджет впустую и найти именно те площадки, которые принесут конверсии.

Что такое Telegram биржа рекламы: возможности для бизнеса

Telegram-биржа рекламы — это специализированная платформа, соединяющая владельцев каналов и рекламодателей. По сути, это маркетплейс, где можно выбрать площадки для размещения рекламы, отследить эффективность и автоматизировать закупку.

В 2025 году аудитория Telegram превысила 900 миллионов активных пользователей, что сделало эту платформу одной из самых привлекательных для рекламодателей. Причем охват российскоязычной аудитории здесь превышает 80 миллионов человек — цифра, сравнимая с населением крупной европейской страны.

Основные возможности, которые открывают биржи рекламы в Telegram:

🔍 Таргетированный охват — доступ к нишевым аудиториям с высокой степенью вовлеченности

— доступ к нишевым аудиториям с высокой степенью вовлеченности 📊 Прозрачная аналитика — отслеживание переходов, просмотров и конверсий в режиме реального времени

— отслеживание переходов, просмотров и конверсий в режиме реального времени 💰 Гибкие бюджеты — возможность запустить кампанию от 1000 рублей

— возможность запустить кампанию от 1000 рублей 🔄 Быстрое масштабирование — моментальное расширение охвата при успешных результатах

— моментальное расширение охвата при успешных результатах 🛒 Прямые продажи — интеграция с ботами и сервисами оплаты

Рекламные форматы в Telegram отличаются от классических медийных площадок. Здесь нет баннеров или всплывающих окон — реклама выглядит как нативный контент, что значительно повышает уровень доверия и отклика аудитории.

Формат рекламы Средний CTR Стоимость (руб.) Подходит для Рекламный пост 2,8% от 3 000 Информационные продукты, услуги Упоминание в посте 1,5% от 1 500 Повышение узнаваемости Рекламный канал 4,2% от 5 000 Подписные продукты, комьюнити Интеграция в бота 7,1% от 10 000 Лидогенерация, прямые продажи

Антон Сергеев, руководитель отдела перформанс-маркетинга Помню, как мы запускали рекламу нового финтех-продукта для молодежи. В первый месяц вложили 300 тысяч в классические каналы — получили 47 лидов. Стоимость привлечения была катастрофически высокой. Решили попробовать Telegram, но не знали, как правильно выбрать каналы. Наугад закупили рекламу через первую попавшуюся биржу — результат был еще хуже. Только после тщательного анализа и выбора специализированной биржи TeleLeads с фокусом на финансовую аудиторию мы смогли снизить стоимость лида в 4 раза. Ключевым оказалось не количество подписчиков канала, а качество их вовлеченности. Каналы с 15-20 тысячами заинтересованных подписчиков давали больше конверсий, чем миллионники с размытой аудиторией.

Критерии выбора эффективной биржи рекламы в Telegram

При выборе биржи рекламы в Telegram необходимо руководствоваться рядом критериев, которые напрямую влияют на эффективность ваших рекламных инвестиций. Не все площадки одинаково полезны для различных бизнес-задач.

Основные критерии оценки рекламных бирж Telegram в 2025 году:

Верификация каналов — проверяет ли биржа реальность аудитории и статистики каналов

— проверяет ли биржа реальность аудитории и статистики каналов Размер каталога — количество и разнообразие каналов для размещения

— количество и разнообразие каналов для размещения Система таргетинга — возможности для фильтрации и сегментации аудитории

— возможности для фильтрации и сегментации аудитории Аналитический инструментарий — глубина и точность отчетности по кампаниям

— глубина и точность отчетности по кампаниям Автоматизация процессов — удобство массового размещения и управления

— удобство массового размещения и управления Система защиты от мошенничества — алгоритмы выявления накрутки статистики

— алгоритмы выявления накрутки статистики Комиссия и условия оплаты — прозрачность финансовых взаимоотношений

Особое внимание стоит обратить на механизмы борьбы с фродом. По данным исследования Telega.in, до 28% каналов в Telegram используют методы искусственного завышения показателей охвата и вовлеченности.

Марина Ковалева, директор по маркетингу В прошлом году мы запускали новый бренд косметики и решили сосредоточить основной маркетинговый бюджет в Telegram. Первоначально выбрали биржу с самым большим каталогом каналов, но быстро столкнулись с проблемой. Реклама размещалась оперативно, статистика выглядела впечатляюще — тысячи кликов и десятки тысяч просмотров. Но конверсий практически не было. Проанализировав трафик, мы обнаружили, что значительная часть переходов была с ботов или кликферм. Переключились на биржу Telega.io с меньшим каталогом, но с жесткой верификацией каналов и системой защиты от мошенничества. Стоимость размещения оказалась на 30% выше, но каждый вложенный рубль начал приносить реальный результат. Главный урок — размер каталога не равен его качеству. Лучше заплатить больше за настоящую аудиторию, чем меньше за фиктивную.

Важно оценить и техническое удобство биржи: наличие API для интеграции с вашими аналитическими системами, возможность массовой закупки рекламы и гибкость в настройке рекламных кампаний.

При выборе биржи также учитывайте ваши маркетинговые цели:

Для повышения узнаваемости — биржи с широким охватом и верификацией реальных просмотров

— биржи с широким охватом и верификацией реальных просмотров Для лидогенерации — площадки с точным таргетингом и трекингом конверсий

— площадки с точным таргетингом и трекингом конверсий Для прямых продаж — биржи с интеграцией в ботов и системы оплат

— биржи с интеграцией в ботов и системы оплат Для тестирования гипотез — площадки с возможностью микро-размещений

Топ-5 бирж рекламы в Telegram: сравнительный анализ

Рынок рекламных бирж в Telegram динамично развивается, и к 2025 году сформировался пул лидеров, каждый из которых имеет свою специфику и преимущества. Рассмотрим топ-5 площадок с учетом их особенностей и эффективности для различных бизнес-задач.

Название биржи Количество каналов Минимальный бюджет Комиссия Верификация Специализация Telega.io 100 000+ 3 000 ₽ 15% Высокая Универсальная TeleLeads 45 000+ 5 000 ₽ 10% Очень высокая B2B, финансы TGStat Ads 85 000+ 1 000 ₽ 20% Средняя Медиа, развлечения Sociate 50 000+ 2 000 ₽ 12% Высокая E-commerce Telega.cc 30 000+ 500 ₽ 25% Базовая Микро-размещения

Telega.io — лидер по объему каталога с развитой системой верификации аудитории и статистики каналов. Отличается продвинутыми инструментами таргетинга, позволяющими сегментировать аудиторию по географическому положению, интересам и активности. Предлагает A/B тестирование для оптимизации креативов.

TeleLeads — биржа premium-сегмента с фокусом на качество аудитории. Работает преимущественно с каналами бизнес-тематики, финансов и инвестиций. Имеет самую жесткую систему верификации каналов, включающую регулярные аудиты реальной вовлеченности аудитории. Специализируется на рекламе B2B-продуктов с высоким средним чеком.

TGStat Ads — наиболее доступная биржа с низким порогом входа и обширным каталогом развлекательных и медийных каналов. Подходит для продвижения массовых товаров и услуг с широкой целевой аудиторией. Предлагает продуманную систему подбора каналов по тематикам и интересам.

Sociate — специализируется на e-commerce с интеграцией в популярные системы аналитики и CRM. Предлагает готовые решения для интернет-магазинов и маркетплейсов, включая отслеживание конверсий и post-view аналитику. Биржа активно развивает инструменты ремаркетинга в Telegram.

Telega.cc — нишевая биржа для микро-размещений с минимальным порогом входа. Идеальна для тестирования гипотез и небольших локальных кампаний. Предоставляет доступ к узкоспециализированным каналам, которые часто отсутствуют на крупных площадках.

При выборе биржи учитывайте не только стоимость размещения, но и соответствие вашей целевой аудитории. Например, для рекламы дорогостоящих B2B-сервисов оптимальным выбором станет TeleLeads, несмотря на более высокую стоимость контакта, а для массовых потребительских товаров — TGStat Ads с его широким охватом.

Метрики эффективности при размещении рекламы в Telegram

Эффективность рекламной кампании в Telegram можно и нужно измерять — это позволяет оптимизировать бюджет и достигать поставленных целей. Правильный набор метрик помогает понять, работает ли ваша реклама и какие корректировки необходимо внести.

Основные метрики для оценки эффективности размещения в Telegram:

CPV (Cost Per View) — стоимость одного просмотра рекламного сообщения

— стоимость одного просмотра рекламного сообщения CPM (Cost Per Mille) — стоимость тысячи показов

— стоимость тысячи показов CPC (Cost Per Click) — стоимость клика по рекламе

— стоимость клика по рекламе CTR (Click-Through Rate) — процент кликов от общего числа показов

— процент кликов от общего числа показов CR (Conversion Rate) — процент конверсий от общего числа кликов

— процент конверсий от общего числа кликов ER (Engagement Rate) — уровень вовлеченности аудитории

— уровень вовлеченности аудитории CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения одного клиента

— стоимость привлечения одного клиента ROAS (Return On Ad Spend) — возврат инвестиций в рекламу

Для различных бизнес-целей важны разные метрики. Например, при работе над узнаваемостью бренда первостепенное значение имеют CPV и охват, а для прямых продаж — CR, CAC и ROAS.

Современные биржи рекламы в Telegram предлагают встроенную аналитику, но для полноценного отслеживания эффективности рекомендуется использовать UTM-метки и внешние аналитические системы.

Бенчмарки эффективности рекламы в Telegram по отраслям (2025):

E-commerce: CTR 1,8-3,2%, CR 2,5-4,7%

Финансовые услуги: CTR 1,2-2,8%, CR 1,4-3,2%

Образовательные продукты: CTR 2,5-4,9%, CR 3,8-7,2%

B2B-решения: CTR 0,9-2,1%, CR 1,2-2,8%

Развлечения и медиа: CTR 3,2-6,5%, CR 2,1-5,4%

При анализе эффективности важно учитывать ряд факторов, которые могут влиять на показатели:

📱 Время публикации — в зависимости от тематики канала пики активности могут серьезно различаться

📊 Формат креатива — нативные интеграции показывают CTR на 35-40% выше прямых рекламных постов

🎯 Таргетинг — правильно подобранный канал может дать в 3-5 раз более высокую конверсию, чем канал с похожей, но не целевой аудиторией

💼 Сезонность — учитывайте естественные колебания активности аудитории в зависимости от времени года, праздников и других событий

Для комплексной оценки эффективности рекомендуется использовать атрибутивные модели, учитывающие не только last click, но и ассистирующие конверсии, это особенно актуально для продуктов с длинным циклом принятия решения.

Практические шаги по запуску кампании через биржу Telegram

Запуск эффективной рекламной кампании в Telegram через биржу требует последовательного подхода и внимания к деталям. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете минимизировать риски и максимизировать результат.

Шаг 1: Определение целей и KPI

Начните с четкой формулировки того, чего вы хотите достичь:

Повышение узнаваемости бренда

Генерация лидов

Увеличение продаж

Трафик на сайт или в приложение

Сбор аудитории для ретаргетинга

Для каждой цели установите конкретные измеримые KPI: количество просмотров, кликов, конверсий или ROAS.

Шаг 2: Выбор подходящей биржи

Исходя из целей и бюджета, выберите биржу, которая наилучшим образом соответствует вашим задачам. Учитывайте специализацию площадки, качество верификации и доступ к нужной аудитории.

Шаг 3: Анализ и отбор каналов

При выборе каналов обращайте внимание на следующие параметры:

Соответствие тематики каналов вашей целевой аудитории

Реальный охват и вовлеченность (ERR — Engagement Rate Reach)

Стоимость контакта относительно отраслевых бенчмарков

Наличие фиктивной активности (высокие просмотры при низкой вовлеченности)

История предыдущих размещений и отзывы рекламодателей

Шаг 4: Подготовка креативов

Создайте рекламные материалы, адаптированные под формат Telegram:

Тестовые посты с ограничением 1024 символа

Визуальный контент оптимального размера (1280×720 px)

Видеоматериалы до 1 минуты (оптимально 15-30 секунд)

Кнопки с призывом к действию

UTM-метки для отслеживания эффективности

Проверьте креативы на соответствие правилам площадок — некоторые биржи имеют ограничения по контенту и оформлению.

Шаг 5: Настройка параметров размещения

На этом этапе определите:

Временные рамки кампании

График публикаций (учитывайте пики активности аудитории)

Частоту показов для одной аудитории

Распределение бюджета между каналами

Механики ротации креативов

Шаг 6: Запуск и мониторинг

После запуска кампании организуйте непрерывный мониторинг ключевых метрик:

Проводите ежедневную проверку основных показателей

Отслеживайте аномалии и подозрительную активность

Фиксируйте отклонения от плановых KPI

Собирайте обратную связь от аудитории

Шаг 7: Оптимизация и масштабирование

На основе полученных данных:

Перераспределите бюджет в пользу наиболее эффективных каналов

Скорректируйте креативы или создайте новые

Протестируйте альтернативные форматы размещения

При достижении стабильных результатов — масштабируйте кампанию

Шаг 8: Анализ результатов кампании

По завершении рекламной активности проведите комплексный анализ:

Сравните фактические результаты с поставленными KPI

Рассчитайте ROI и другие финансовые показатели

Определите наиболее и наименее эффективные элементы кампании

Составьте рекомендации для будущих размещений

Важно помнить, что первая кампания — это всегда тест. Даже при тщательном планировании некоторые гипотезы могут не подтвердиться, и это нормально. Используйте полученный опыт для оптимизации следующих размещений.