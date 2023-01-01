Телега Ин – биржа рекламы: эффективные стратегии продвижения

Для кого эта статья:
- Малые и средние предприниматели, заинтересованные в эффективном маркетинге через Telegram
- Маркетологи и SMM-специалисты, использующие или планирующие использовать Telegram для продвижения
- Люди, ищущие обучение и новые стратегии в области цифрового маркетинга и рекламы
Рост Telegram как маркетинговой платформы создал новую реальность для бизнеса — необходимость быстрого и эффективного размещения рекламы в популярных каналах. Телега Ин стремительно завоевывает популярность среди предпринимателей благодаря своим инновационным решениям для таргетированного продвижения. Эта биржа превратилась из простого посредника между рекламодателями и владельцами каналов в полноценную экосистему с аналитикой, умным таргетингом и прозрачной отчётностью. Для тех, кто хочет масштабировать бизнес через мессенджер №1 в России, понимание стратегий работы с Телега Ин становится не просто преимуществом, а необходимостью.
Что такое Телега Ин: обзор современной биржи рекламы
Телега Ин — это специализированная биржа рекламы, созданная для объединения владельцев Telegram-каналов и рекламодателей на единой функциональной площадке. Платформа упрощает весь цикл размещения рекламы: от поиска подходящих каналов до аналитики эффективности и проведения оплаты. По сути, это маркетплейс, где собраны тысячи телеграм-каналов различных тематик с проверенной статистикой и расценками.
Биржа интегрирует несколько ключевых возможностей:
- Автоматизированный поиск каналов по тематике, аудитории и стоимости контакта
- Проверка статистики каналов и верификация их реальной аудитории
- Система безопасных расчетов между рекламодателями и администраторами каналов
- Инструменты аналитики для отслеживания эффективности размещений
- Возможность создания и управления рекламными кампаниями в едином интерфейсе
Ежедневно через Телега Ин проходит более 10 000 рекламных размещений с охватом свыше 150 миллионов просмотров. В отличие от традиционных способов заказа рекламы напрямую у администраторов каналов, биржа предоставляет стандартизированные условия для всех участников, исключая риски мошенничества.
|Параметр
|Телега Ин
|Прямые договоренности с администраторами
|Верификация охвата
|Автоматическая проверка статистики
|Отсутствует или на словах
|Гарантия размещения
|Есть (через систему безопасной сделки)
|Отсутствует
|Аналитика эффективности
|Встроенные инструменты
|Отсутствует или ограничена
|Скорость запуска кампании
|От 2 часов
|От 24 часов до нескольких дней
Алексей Владимиров, руководитель отдела цифрового маркетинга
Когда мы запускали новый сервис доставки в 2023 году, стояла задача быстро привлечь первых пользователей. Бюджет был ограничен, а конкуренция — высокая. Я решил сосредоточиться на Telegram как на канале с низкой стоимостью привлечения клиента. Первые попытки договориться напрямую с администраторами каналов превратились в кошмар: бесконечные переписки, ворох скриншотов статистики, сомнительные данные о аудитории.
Переход на Телега Ин полностью изменил ситуацию. Мы создали кампанию с таргетингом на каналы с аудиторией 18-35 лет в нашем регионе, интересующуюся доставкой еды и городскими услугами. Система автоматически отобрала 28 каналов с суммарным охватом 450 000 человек. Нам оставалось только загрузить креативы и утвердить график публикаций. Через неделю приложение скачали более 3 000 человек, а стоимость привлечения оказалась в 2,3 раза ниже, чем в других каналах. С тех пор Телега Ин — наш основной инструмент для запуска новых продуктов.
Преимущества Телега Ин для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес особенно нуждается в максимальной эффективности маркетинговых инвестиций. Телега Ин предоставляет ряд уникальных преимуществ для этого сегмента:
- Низкий порог входа — минимальный бюджет для запуска кампании составляет всего 5 000 рублей
- Предсказуемый результат благодаря детальной статистике каналов и их аудитории
- Точное попадание в целевую аудиторию через выбор тематических каналов
- Быстрый запуск кампаний без сложных согласований
- Прозрачность расходов и контроль за каждым размещением
Одно из главных достоинств платформы — возможность создавать рекламные кампании разного масштаба в зависимости от бюджета и целей. Например, локальный бизнес может выбрать только региональные каналы, а производитель нишевого продукта — сфокусироваться на узкотематических сообществах с высокой вовлеченностью.
По данным исследования платформы за 2025 год, малый бизнес получает средний ROI от размещения рекламы через Телега Ин на уровне 147%, что существенно выше показателей традиционных рекламных каналов.
|Тип бизнеса
|Средний бюджет
|Средний охват
|Конверсия в целевое действие
|Локальные услуги
|15 000 ₽
|80 000
|3.2%
|Интернет-магазины
|45 000 ₽
|250 000
|2.8%
|Образовательные проекты
|35 000 ₽
|180 000
|4.5%
|Цифровые продукты
|25 000 ₽
|130 000
|3.7%
Важнейший аспект работы с Телега Ин — это интеграция с CRM-системами через API, позволяющая отслеживать полный путь клиента от просмотра рекламы до совершения покупки. Для малого бизнеса критически важно отслеживать реальную окупаемость каждого рекламного канала, и платформа предоставляет для этого все необходимые инструменты.
Как настроить эффективную рекламную кампанию в Телега Ин
Успех рекламной кампании на бирже Телега Ин во многом зависит от правильной настройки всех ее компонентов. Рассмотрим пошаговый процесс создания кампании, которая принесет максимальный результат:
- Определение целей и KPI. Четко сформулируйте, что вы хотите получить от кампании: охват, переходы, подписки или продажи. От этого зависит выбор каналов и формат объявлений.
- Составление портрета аудитории. Укажите в системе демографические, поведенческие и интересы вашей целевой аудитории. Платформа автоматически предложит наиболее релевантные каналы.
- Выбор каналов для размещения. Анализируйте не только охват, но и показатели вовлеченности аудитории (ERR), частоту публикаций и тематическую релевантность.
- Создание рекламного контента. Адаптируйте сообщение под формат Telegram — краткость, информативность, наличие прямого призыва к действию и уникальной ссылки для отслеживания.
- Настройка расписания и бюджета. Распределите бюджет неравномерно, отдавая предпочтение каналам с наилучшими предварительными показателями. Планируйте публикации в часы максимальной активности аудитории.
Особое внимание следует уделить форматам рекламного размещения. Телега Ин поддерживает несколько типов интеграций:
- Нативные публикации — органично вписываются в контент канала
- Рекламные посты — стандартные рекламные сообщения с маркировкой
- Рекламные упоминания — краткие упоминания в тематических постах
- Закрепление сообщения — для максимального охвата
- Конкурсы и розыгрыши — интерактивные форматы с высокой вовлеченностью
Марина Соколова, digital-стратег
Я работала с клиентом из сферы финансовых технологий, который хотел повысить узнаваемость своего приложения. Мы решили использовать Телега Ин, но столкнулись с проблемой — финтех тематика довольно специфична, и найти каналы с правильной аудиторией казалось сложной задачей.
Мы начали с тестирования разных форматов на небольшой выборке каналов. Наше первое открытие: стандартные рекламные посты показали конверсию в 3 раза ниже, чем нативные интеграции, где ведущий канала сам рассказывал о продукте. Второе открытие: каналы среднего размера (30-50 тысяч подписчиков) с узкой тематикой давали лучшую конверсию, чем миллионники.
Ключевым фактором стала система метрик Телега Ин. Мы настроили отслеживание не только переходов, но и регистраций в приложении через UTM-метки и API-интеграцию. Это позволило в режиме реального времени корректировать распределение бюджета, отключая неэффективные каналы и усиливая работающие. К концу месяца стоимость привлечения клиента снизилась на 42%, а количество установок приложения выросло на 317%.
Стратегии таргетинга и аналитики на бирже Телега Ин
Эффективность рекламы в Telegram напрямую зависит от точности таргетинга и глубины аналитики. Телега Ин предлагает несколько стратегий таргетинга для максимально точного попадания в целевую аудиторию:
- Тематический таргетинг — выбор каналов определенной тематики (бизнес, технологии, мода, здоровье и т.д.)
- Социально-демографический таргетинг — фильтрация каналов по возрасту, полу, доходу и образованию аудитории
- Географический таргетинг — выбор каналов с аудиторией из определенных регионов
- Поведенческий таргетинг — ориентация на пользователей с определенными интересами и активностями
- Look-alike targeting — поиск аудитории, похожей на вашу существующую клиентскую базу
Для каждого типа таргетинга на платформе предусмотрены специальные инструменты оптимизации. Например, при географическом таргетинге можно использовать тепловые карты активности пользователей в различных регионах, а при тематическом — облака тегов для понимания смежных интересов аудитории.
Система аналитики Телега Ин работает в режиме реального времени и предоставляет рекламодателям доступ к следующим метрикам:
- Охват и количество просмотров
- CTR (показатель кликабельности)
- Вовлеченность (лайки, комментарии, репосты)
- Конверсии по UTM-меткам
- Стоимость целевого действия (CPA)
- Возврат инвестиций (ROI)
Особенно ценной функцией является возможность A/B-тестирования различных креативов и форматов размещения. Система автоматически определяет наиболее эффективные варианты и перераспределяет бюджет в их пользу, что позволяет оптимизировать кампанию на лету.
Интеграция с популярными аналитическими сервисами через API дает возможность отслеживать полный путь клиента — от первого контакта до покупки. Это решает классическую проблему атрибуции конверсий, характерную для мессенджер-маркетинга.
Оптимизация бюджета при работе с биржей Телега Ин
Грамотное управление бюджетом на Телега Ин — ключевой фактор успеха рекламной кампании. Существует несколько проверенных подходов к оптимизации расходов:
- Тестирование с малыми бюджетами. Начинайте с небольших вложений (от 5000-10000 рублей) в разные каналы для определения наиболее эффективных.
- Стратегия "разведки и масштабирования". После определения работающих каналов перенаправляйте на них основную часть бюджета.
- Управление частотой контакта. Оптимальная частота показа рекламы одной аудитории — 2-3 раза в неделю. Избегайте излишнего повторения, это снижает эффективность.
- Использование сезонных скидок. Телега Ин регулярно проводит акции для рекламодателей с существенными скидками (до 30%).
- Ретаргетинг через связанные каналы. Показывайте рекламу пользователям, которые уже взаимодействовали с вашим предыдущим объявлением.
При планировании бюджета необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на стоимость размещения:
- Размер аудитории канала (чем больше, тем дороже, но не линейно)
- Тематика канала (бизнес и инвестиции обычно дороже развлекательных)
- Вовлеченность аудитории (каналы с высоким ERR имеют премиальную стоимость)
- Формат размещения (нативные интеграции дороже стандартных постов)
- Сезонность (в высокий сезон стоимость может увеличиваться на 20-40%)
Для оптимального управления бюджетом рекомендуется использовать автоматизированные стратегии, доступные на платформе:
- Стратегия максимального охвата — система автоматически выбирает каналы с наибольшей аудиторией в рамках вашего бюджета
- Стратегия максимальной конверсии — приоритет отдается каналам с наибольшим потенциалом конверсий
- Стратегия минимальной стоимости контакта — оптимизация для достижения минимального CPM
- Стратегия равномерного распределения — для брендинговых кампаний с широким охватом
Многие успешные рекламодатели применяют комбинированный подход: 70% бюджета направляется на проверенные каналы с гарантированной эффективностью, 20% — на тестирование новых каналов, и 10% — на экспериментальные форматы и креативы.
Телега Ин трансформирует подход к рекламе в Telegram из хаотичных переговоров с администраторами каналов в системный маркетинговый процесс с измеримыми результатами. Ключ к успеху на этой платформе — стратегический подход, сочетающий тщательный таргетинг, креативный контент и постоянную оптимизацию на основе аналитики. Даже с ограниченным бюджетом грамотное использование инструментов Телега Ин позволяет достичь впечатляющих результатов — не забывайте тестировать разные подходы, анализировать данные и масштабировать успешные тактики. Помните: в эпоху информационного шума побеждает не тот, кто кричит громче, а тот, кто говорит правильные слова правильной аудитории в правильное время.
Надежда Круглова
специалист по монетизации