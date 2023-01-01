Телега Ин – биржа рекламы: эффективные стратегии продвижения

Для кого эта статья:

Малые и средние предприниматели, заинтересованные в эффективном маркетинге через Telegram

Маркетологи и SMM-специалисты, использующие или планирующие использовать Telegram для продвижения

Люди, ищущие обучение и новые стратегии в области цифрового маркетинга и рекламы

Рост Telegram как маркетинговой платформы создал новую реальность для бизнеса — необходимость быстрого и эффективного размещения рекламы в популярных каналах. Телега Ин стремительно завоевывает популярность среди предпринимателей благодаря своим инновационным решениям для таргетированного продвижения. Эта биржа превратилась из простого посредника между рекламодателями и владельцами каналов в полноценную экосистему с аналитикой, умным таргетингом и прозрачной отчётностью. Для тех, кто хочет масштабировать бизнес через мессенджер №1 в России, понимание стратегий работы с Телега Ин становится не просто преимуществом, а необходимостью.

Что такое Телега Ин: обзор современной биржи рекламы

Телега Ин — это специализированная биржа рекламы, созданная для объединения владельцев Telegram-каналов и рекламодателей на единой функциональной площадке. Платформа упрощает весь цикл размещения рекламы: от поиска подходящих каналов до аналитики эффективности и проведения оплаты. По сути, это маркетплейс, где собраны тысячи телеграм-каналов различных тематик с проверенной статистикой и расценками.

Биржа интегрирует несколько ключевых возможностей:

Автоматизированный поиск каналов по тематике, аудитории и стоимости контакта

Проверка статистики каналов и верификация их реальной аудитории

Система безопасных расчетов между рекламодателями и администраторами каналов

Инструменты аналитики для отслеживания эффективности размещений

Возможность создания и управления рекламными кампаниями в едином интерфейсе

Ежедневно через Телега Ин проходит более 10 000 рекламных размещений с охватом свыше 150 миллионов просмотров. В отличие от традиционных способов заказа рекламы напрямую у администраторов каналов, биржа предоставляет стандартизированные условия для всех участников, исключая риски мошенничества.

Параметр Телега Ин Прямые договоренности с администраторами Верификация охвата Автоматическая проверка статистики Отсутствует или на словах Гарантия размещения Есть (через систему безопасной сделки) Отсутствует Аналитика эффективности Встроенные инструменты Отсутствует или ограничена Скорость запуска кампании От 2 часов От 24 часов до нескольких дней

Алексей Владимиров, руководитель отдела цифрового маркетинга

Когда мы запускали новый сервис доставки в 2023 году, стояла задача быстро привлечь первых пользователей. Бюджет был ограничен, а конкуренция — высокая. Я решил сосредоточиться на Telegram как на канале с низкой стоимостью привлечения клиента. Первые попытки договориться напрямую с администраторами каналов превратились в кошмар: бесконечные переписки, ворох скриншотов статистики, сомнительные данные о аудитории.

Переход на Телега Ин полностью изменил ситуацию. Мы создали кампанию с таргетингом на каналы с аудиторией 18-35 лет в нашем регионе, интересующуюся доставкой еды и городскими услугами. Система автоматически отобрала 28 каналов с суммарным охватом 450 000 человек. Нам оставалось только загрузить креативы и утвердить график публикаций. Через неделю приложение скачали более 3 000 человек, а стоимость привлечения оказалась в 2,3 раза ниже, чем в других каналах. С тех пор Телега Ин — наш основной инструмент для запуска новых продуктов.

Преимущества Телега Ин для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес особенно нуждается в максимальной эффективности маркетинговых инвестиций. Телега Ин предоставляет ряд уникальных преимуществ для этого сегмента:

Низкий порог входа — минимальный бюджет для запуска кампании составляет всего 5 000 рублей

Предсказуемый результат благодаря детальной статистике каналов и их аудитории

Точное попадание в целевую аудиторию через выбор тематических каналов

Быстрый запуск кампаний без сложных согласований

Прозрачность расходов и контроль за каждым размещением

Одно из главных достоинств платформы — возможность создавать рекламные кампании разного масштаба в зависимости от бюджета и целей. Например, локальный бизнес может выбрать только региональные каналы, а производитель нишевого продукта — сфокусироваться на узкотематических сообществах с высокой вовлеченностью.

По данным исследования платформы за 2025 год, малый бизнес получает средний ROI от размещения рекламы через Телега Ин на уровне 147%, что существенно выше показателей традиционных рекламных каналов.

Тип бизнеса Средний бюджет Средний охват Конверсия в целевое действие Локальные услуги 15 000 ₽ 80 000 3.2% Интернет-магазины 45 000 ₽ 250 000 2.8% Образовательные проекты 35 000 ₽ 180 000 4.5% Цифровые продукты 25 000 ₽ 130 000 3.7%

Важнейший аспект работы с Телега Ин — это интеграция с CRM-системами через API, позволяющая отслеживать полный путь клиента от просмотра рекламы до совершения покупки. Для малого бизнеса критически важно отслеживать реальную окупаемость каждого рекламного канала, и платформа предоставляет для этого все необходимые инструменты.

Как настроить эффективную рекламную кампанию в Телега Ин

Успех рекламной кампании на бирже Телега Ин во многом зависит от правильной настройки всех ее компонентов. Рассмотрим пошаговый процесс создания кампании, которая принесет максимальный результат:

Определение целей и KPI. Четко сформулируйте, что вы хотите получить от кампании: охват, переходы, подписки или продажи. От этого зависит выбор каналов и формат объявлений. Составление портрета аудитории. Укажите в системе демографические, поведенческие и интересы вашей целевой аудитории. Платформа автоматически предложит наиболее релевантные каналы. Выбор каналов для размещения. Анализируйте не только охват, но и показатели вовлеченности аудитории (ERR), частоту публикаций и тематическую релевантность. Создание рекламного контента. Адаптируйте сообщение под формат Telegram — краткость, информативность, наличие прямого призыва к действию и уникальной ссылки для отслеживания. Настройка расписания и бюджета. Распределите бюджет неравномерно, отдавая предпочтение каналам с наилучшими предварительными показателями. Планируйте публикации в часы максимальной активности аудитории.

Особое внимание следует уделить форматам рекламного размещения. Телега Ин поддерживает несколько типов интеграций:

Нативные публикации — органично вписываются в контент канала

Рекламные посты — стандартные рекламные сообщения с маркировкой

Рекламные упоминания — краткие упоминания в тематических постах

Закрепление сообщения — для максимального охвата

Конкурсы и розыгрыши — интерактивные форматы с высокой вовлеченностью

Марина Соколова, digital-стратег

Я работала с клиентом из сферы финансовых технологий, который хотел повысить узнаваемость своего приложения. Мы решили использовать Телега Ин, но столкнулись с проблемой — финтех тематика довольно специфична, и найти каналы с правильной аудиторией казалось сложной задачей.

Мы начали с тестирования разных форматов на небольшой выборке каналов. Наше первое открытие: стандартные рекламные посты показали конверсию в 3 раза ниже, чем нативные интеграции, где ведущий канала сам рассказывал о продукте. Второе открытие: каналы среднего размера (30-50 тысяч подписчиков) с узкой тематикой давали лучшую конверсию, чем миллионники.

Ключевым фактором стала система метрик Телега Ин. Мы настроили отслеживание не только переходов, но и регистраций в приложении через UTM-метки и API-интеграцию. Это позволило в режиме реального времени корректировать распределение бюджета, отключая неэффективные каналы и усиливая работающие. К концу месяца стоимость привлечения клиента снизилась на 42%, а количество установок приложения выросло на 317%.

Стратегии таргетинга и аналитики на бирже Телега Ин

Эффективность рекламы в Telegram напрямую зависит от точности таргетинга и глубины аналитики. Телега Ин предлагает несколько стратегий таргетинга для максимально точного попадания в целевую аудиторию:

Тематический таргетинг — выбор каналов определенной тематики (бизнес, технологии, мода, здоровье и т.д.)

— выбор каналов определенной тематики (бизнес, технологии, мода, здоровье и т.д.) Социально-демографический таргетинг — фильтрация каналов по возрасту, полу, доходу и образованию аудитории

— фильтрация каналов по возрасту, полу, доходу и образованию аудитории Географический таргетинг — выбор каналов с аудиторией из определенных регионов

— выбор каналов с аудиторией из определенных регионов Поведенческий таргетинг — ориентация на пользователей с определенными интересами и активностями

— ориентация на пользователей с определенными интересами и активностями Look-alike targeting — поиск аудитории, похожей на вашу существующую клиентскую базу

Для каждого типа таргетинга на платформе предусмотрены специальные инструменты оптимизации. Например, при географическом таргетинге можно использовать тепловые карты активности пользователей в различных регионах, а при тематическом — облака тегов для понимания смежных интересов аудитории.

Система аналитики Телега Ин работает в режиме реального времени и предоставляет рекламодателям доступ к следующим метрикам:

Охват и количество просмотров

CTR (показатель кликабельности)

Вовлеченность (лайки, комментарии, репосты)

Конверсии по UTM-меткам

Стоимость целевого действия (CPA)

Возврат инвестиций (ROI)

Особенно ценной функцией является возможность A/B-тестирования различных креативов и форматов размещения. Система автоматически определяет наиболее эффективные варианты и перераспределяет бюджет в их пользу, что позволяет оптимизировать кампанию на лету.

Интеграция с популярными аналитическими сервисами через API дает возможность отслеживать полный путь клиента — от первого контакта до покупки. Это решает классическую проблему атрибуции конверсий, характерную для мессенджер-маркетинга.

Оптимизация бюджета при работе с биржей Телега Ин

Грамотное управление бюджетом на Телега Ин — ключевой фактор успеха рекламной кампании. Существует несколько проверенных подходов к оптимизации расходов:

Тестирование с малыми бюджетами. Начинайте с небольших вложений (от 5000-10000 рублей) в разные каналы для определения наиболее эффективных. Стратегия "разведки и масштабирования". После определения работающих каналов перенаправляйте на них основную часть бюджета. Управление частотой контакта. Оптимальная частота показа рекламы одной аудитории — 2-3 раза в неделю. Избегайте излишнего повторения, это снижает эффективность. Использование сезонных скидок. Телега Ин регулярно проводит акции для рекламодателей с существенными скидками (до 30%). Ретаргетинг через связанные каналы. Показывайте рекламу пользователям, которые уже взаимодействовали с вашим предыдущим объявлением.

При планировании бюджета необходимо учитывать несколько факторов, влияющих на стоимость размещения:

Размер аудитории канала (чем больше, тем дороже, но не линейно)

Тематика канала (бизнес и инвестиции обычно дороже развлекательных)

Вовлеченность аудитории (каналы с высоким ERR имеют премиальную стоимость)

Формат размещения (нативные интеграции дороже стандартных постов)

Сезонность (в высокий сезон стоимость может увеличиваться на 20-40%)

Для оптимального управления бюджетом рекомендуется использовать автоматизированные стратегии, доступные на платформе:

Стратегия максимального охвата — система автоматически выбирает каналы с наибольшей аудиторией в рамках вашего бюджета

— система автоматически выбирает каналы с наибольшей аудиторией в рамках вашего бюджета Стратегия максимальной конверсии — приоритет отдается каналам с наибольшим потенциалом конверсий

— приоритет отдается каналам с наибольшим потенциалом конверсий Стратегия минимальной стоимости контакта — оптимизация для достижения минимального CPM

— оптимизация для достижения минимального CPM Стратегия равномерного распределения — для брендинговых кампаний с широким охватом

Многие успешные рекламодатели применяют комбинированный подход: 70% бюджета направляется на проверенные каналы с гарантированной эффективностью, 20% — на тестирование новых каналов, и 10% — на экспериментальные форматы и креативы.