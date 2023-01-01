Спам-звонки на мобильный: что это такое и как с ними бороться?

Для кого эта статья:

Владельцы смартфонов, сталкивающиеся с проблемой спам-звонков

Люди, интересующиеся кибербезопасностью и защитой личных данных

Специалисты и студенты, желающие освоить профессию в области аналитики данных и предотвращения мошенничества Звонок с неизвестного номера. The calling is now... Почти каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда телефон разрывается от звонков с незнакомых номеров. В трубке либо тишина, либо роботизированный голос, предлагающий сомнительные услуги, либо "сотрудник банка", сообщающий о подозрительной операции. По данным за 2023 год, россияне получили более 7,4 млрд спам-звонков – это почти 100 звонков на каждого взрослого жителя страны. Разберемся, кто и зачем нам названивает, и как положить этому конец.

Спам-звонки на мобильный: основные виды и угрозы

Телефонный спам – это нежелательные звонки, которые осуществляются без согласия абонента и преследуют цели, не совпадающие с интересами получателя. По данным исследований 2024 года, количество спам-звонков на мобильные телефоны россиян увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Основные виды спам-звонков можно разделить на несколько категорий:

Телемаркетинг – продажа товаров и услуг по телефону. Например, предложения страховок, кредитов, медицинских услуг.

– продажа товаров и услуг по телефону. Например, предложения страховок, кредитов, медицинских услуг. Финансовое мошенничество – звонки от лжесотрудников банков с сообщениями о блокировке карты, несанкционированных операциях или необычной активности.

– звонки от лжесотрудников банков с сообщениями о блокировке карты, несанкционированных операциях или необычной активности. Фишинговые звонки – попытки выманить личные данные, номера карт, коды из СМС, пароли от онлайн-банкинга.

– попытки выманить личные данные, номера карт, коды из СМС, пароли от онлайн-банкинга. Роботизированные звонки – автоматические сообщения от ботов, часто используются для первичного прозвона базы номеров.

– автоматические сообщения от ботов, часто используются для первичного прозвона базы номеров. Социальная инженерия – манипулятивные техники для выуживания информации или денег, часто с использованием эмоционального давления.

Вид спам-звонка Угроза Частота (% от всех спам-звонков, 2024) Банковское мошенничество Кража денежных средств, получение доступа к счетам 43% Телемаркетинг Навязчивая реклама, потеря времени 28% Фишинг и выманивание данных Кража персональных данных, доступ к аккаунтам 17% Ложные опросы Сбор данных для дальнейших мошеннических действий 8% Другие типы Различные варианты социальной инженерии 4%

Угрозы от спам-звонков не ограничиваются только финансовыми потерями. Они включают:

Утечку персональных данных, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий.

Психологическое давление, особенно на уязвимые группы населения.

Установку вредоносного ПО после перехода по ссылкам, продиктованным по телефону.

Репутационные риски (если мошенники получают доступ к аккаунтам в соцсетях и рассылают спам от вашего имени).

Анна Петрова, специалист по кибербезопасности Однажды ко мне обратилась 68-летняя женщина, которая потеряла 750 000 рублей за один телефонный разговор. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты пытаются снять деньги в Новосибирске. Женщина была напугана, ведь она живет в Москве. Звонивший говорил уверенно, назвал её по имени-отчеству и последние 4 цифры карты. Он предложил "спасти" деньги, переведя их на "безопасный счёт". Под его руководством женщина сняла все сбережения и перевела на указанные реквизиты через банкомат. После этого мошенник перестал выходить на связь. Самое поразительное в этой истории — женщина была образованным человеком, но страх потерять сбережения полностью блокировал критическое мышление. Этот случай показывает, как мастерски мошенники используют эмоциональное давление.

Откуда берутся телефонные спамеры и их методы работы

Источники телефонных номеров для спама разнообразны и часто неочевидны для обычного пользователя. Главные каналы, откуда ваш номер попадает к спамерам:

Утечки баз данных из интернет-магазинов, сервисов доставки, банков.

Формы регистрации на сайтах с непрочитанными соглашениями о передаче данных третьим лицам.

Участие в розыгрышах призов, требующих указания номера телефона.

Автоматизированные системы перебора номеров (брутфорс).

Публикация номера в открытых источниках – объявления о продаже, социальные сети, форумы.

"Дружественные" программы лояльности, где компании обмениваются клиентскими базами.

Методы работы спамеров постоянно эволюционируют. Современные инструменты позволяют обзванивать тысячи номеров в час с минимальными затратами:

Метод Как работает Эффективность Автоматический обзвон (робот-коллер) Программа автоматически звонит по списку номеров, воспроизводя заранее записанное сообщение Низкая конверсия (0.5-2%), но огромный охват Call-центры с живыми операторами Реальные люди звонят по скрипту, адаптируя речь под реакцию абонента Средняя конверсия (5-10%), высокая стоимость Подмена номера (спуфинг) Технология, позволяющая скрыть настоящий номер звонящего и отобразить любой другой Повышает доверие на 40-60% Использование локальных номеров Звонки с номеров той же географической зоны, где находится абонент Увеличивает вероятность ответа на 30% Технология предиктивного набора Умная система, которая набирает несколько номеров одновременно, соединяя оператора только с ответившими Повышает производительность колл-центра на 200-300%

Особенно опасной тенденцией 2024-2025 годов стало применение технологий искусственного интеллекта в телефонном мошенничестве. ИИ используется для:

Клонирования голосов родственников или руководителей ("дипфейк" для аудио).

Анализа поведенческих паттернов жертвы для более точной настройки мошеннических схем.

Создания персонализированных скриптов обмана на основе данных из социальных сетей.

Автоматической адаптации стратегии разговора в зависимости от реакций абонента.

При этом, мошенники активно используют социальную инженерию, играя на базовых человеческих эмоциях: страхе, жадности, любопытстве, доверчивости. Они создают ситуацию срочности, не давая жертве времени на обдумывание.

Эффективные способы борьбы со спам-звонками

Защита от телефонного спама требует комплексного подхода, включающего технологические решения и изменение собственных привычек. Эффективные методы борьбы со спам-звонками:

Минимизация распространения номера: не указывайте телефон на публичных платформах, используйте временные номера для регистраций на сомнительных ресурсах.

не указывайте телефон на публичных платформах, используйте временные номера для регистраций на сомнительных ресурсах. Внимательное чтение пользовательских соглашений: особенно пунктов о согласии на обработку данных и передачу их третьим лицам.

особенно пунктов о согласии на обработку данных и передачу их третьим лицам. Использование технических средств защиты: встроенных в операционную систему и сторонних приложений для блокировки спама.

встроенных в операционную систему и сторонних приложений для блокировки спама. Выработка правильных поведенческих навыков: не перезванивайте на пропущенные с неизвестных номеров, не поддавайтесь на эмоциональное давление.

не перезванивайте на пропущенные с неизвестных номеров, не поддавайтесь на эмоциональное давление. Проверка звонящего: если похоже, что звонит представитель компании, положите трубку и перезвоните по официальному номеру.

Важнейший навык для защиты от спамеров – умение распознать мошенника по характерным признакам звонка:

Звонящий создаёт атмосферу срочности и необходимости немедленных действий.

Запрашивает конфиденциальную информацию (коды из СМС, данные карты, пароли).

Предлагает установить приложения "службы безопасности" или "удалённой поддержки".

Звонит с номера, визуально похожего на официальный номер организации.

Просит перевести деньги на "безопасный счёт".

Искусственно создаёт шумовой фон колл-центра, имитируя работу официальной организации.

Михаил Соколов, консультант по информационной безопасности Недавно я консультировал владельца небольшой сети кофеен. Утром ему позвонил человек, представившийся "сотрудником технической поддержки кассовой системы". Звонивший сообщил о критической уязвимости безопасности и необходимости срочного обновления. Он попросил собеседника открыть на компьютере программу TeamViewer для "удалённой установки патча". К счастью, владелец вспомнил, что за день до этого проходил тренинг по кибербезопасности, где я рассказывал о подобных схемах. Вместо того чтобы следовать инструкциям звонившего, он сказал, что перезвонит, и обратился к официальному поставщику кассового ПО. Разумеется, никаких уязвимостей не было. Если бы он предоставил удалённый доступ к компьютеру, мошенники получили бы доступ к банковскому счёту компании и клиентской базе. В этом случае простой навык "перезвонить по официальному номеру" спас бизнес от потенциальных убытков в несколько миллионов рублей.

Приложения и настройки для блокировки спама на смартфоне

Современные смартфоны предлагают широкий арсенал встроенных и сторонних инструментов для борьбы с нежелательными звонками. Рассмотрим наиболее эффективные технические решения 2025 года:

Встроенные функции блокировки в операционных системах:

Android: функция "Фильтр спама" в приложении "Телефон", позволяющая блокировать нежелательные звонки и создавать "черные списки".

функция "Фильтр спама" в приложении "Телефон", позволяющая блокировать нежелательные звонки и создавать "черные списки". iOS: опция "Заглушить неизвестных" отправляет звонки с неизвестных номеров сразу на голосовую почту.

опция "Заглушить неизвестных" отправляет звонки с неизвестных номеров сразу на голосовую почту. Обе системы: ручное блокирование номеров после нежелательного звонка.

Специализированные приложения для блокировки спама:

Приложение Особенности Эффективность блокировки Платформы Truecaller Определение неизвестных номеров, идентификация спама, блокировка, обратный поиск До 95% спам-звонков Android, iOS Kaspersky Who Calls Анализ звонков в реальном времени, регулярно обновляемая база спамеров До 90% спам-звонков Android, iOS Call Control Автоматическая блокировка робозвонков, защита от мошенников, регулярные обновления баз данных До 85% спам-звонков Android, iOS Яндекс.Определитель Определение номеров, встроенный в браузер и Яндекс.Навигатор, распознавание компаний До 80% спам-звонков Android Mr. Number Блокировка по коду города, блокировка скрытых номеров, предупреждения о мошенниках До 75% спам-звонков Android, iOS

Пошаговый алгоритм настройки защиты от спама на смартфоне:

Проверьте встроенные функции блокировки: зайдите в настройки приложения "Телефон" и активируйте доступные опции защиты. Установите специализированное приложение: выберите подходящее решение из списка выше. Предоставьте необходимые разрешения: для эффективной работы антиспам-приложения нужен доступ к звонкам, контактам и иногда SMS. Настройте уровень фильтрации: большинство приложений позволяют выбрать интенсивность блокировки от средней до агрессивной. Активируйте определенные функции защиты: блокировка международных номеров, короткой серии номеров, скрытых номеров. Создайте личный черный и белый списки: добавьте в них известные вам номера спамеров и важные контакты соответственно. Включите оповещения о потенциально опасных звонках: даже если номер не заблокирован, вы получите предупреждение о возможном спаме.

В 2025 году многие операторы сотовой связи также предлагают услуги фильтрации спам-звонков на уровне сети. Такие решения обычно платные, но весьма эффективны, так как блокируют нежелательные звонки до того, как они достигнут вашего телефона.

Правовая защита от телефонного спама: куда жаловаться

Законодательство РФ предусматривает меры защиты граждан от нежелательных телефонных звонков и предоставляет механизмы привлечения нарушителей к ответственности. Несанкционированные звонки рекламного характера без предварительного согласия абонента запрещены федеральными законами "О рекламе" и "О связи".

Если вы регулярно получаете спам-звонки, у вас есть несколько юридически обоснованных способов защиты:

Запрос информации у компании-инициатора звонков: по закону, организация обязана предоставить данные о том, откуда она получила ваш номер.

по закону, организация обязана предоставить данные о том, откуда она получила ваш номер. Требование прекращения обработки персональных данных: отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть выполнен немедленно.

отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть выполнен немедленно. Официальная жалоба в надзорные органы: отправка обращения в соответствующие инстанции с требованием принять меры.

отправка обращения в соответствующие инстанции с требованием принять меры. Судебный иск: в случае систематических нарушений и игнорирования ваших требований.

Куда жаловаться на телефонный спам:

Роскомнадзор – в случаях, когда происходит незаконная обработка ваших персональных данных. Подать жалобу можно через официальный сайт ведомства или через портал Госуслуги. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) – если речь идет о навязчивой рекламе без вашего согласия. Обращение можно подать через сайт fas.gov.ru. МВД России – при явных признаках мошенничества или вымогательства. Заявление принимается в любом отделении полиции или через сайт мвд.рф. Роспотребнадзор – если услуга назойливо продвигается компанией, с которой у вас уже есть договорные отношения. Жалобу можно подать через сайт rospotrebnadzor.ru. Оператору связи – большинство крупных операторов имеют собственные службы по борьбе с телефонным мошенничеством.

При составлении жалобы рекомендуется предоставить следующие данные:

Номер телефона, с которого поступил спам-звонок.

Дату и время звонка.

Содержание разговора (желательно запись, если она имеется).

Название компании или организации, от имени которой совершался звонок.

Доказательства отсутствия вашего согласия на получение рекламы (если применимо).

Важно помнить, что для эффективной защиты от телефонного спама необходим комплексный подход – техническая блокировка и правовые механизмы в сочетании дают наилучший результат.