Спам-звонки на мобильный: что это такое и как с ними бороться?
Звонок с неизвестного номера. The calling is now... Почти каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда телефон разрывается от звонков с незнакомых номеров. В трубке либо тишина, либо роботизированный голос, предлагающий сомнительные услуги, либо "сотрудник банка", сообщающий о подозрительной операции. По данным за 2023 год, россияне получили более 7,4 млрд спам-звонков – это почти 100 звонков на каждого взрослого жителя страны. Разберемся, кто и зачем нам названивает, и как положить этому конец.
Спам-звонки на мобильный: основные виды и угрозы
Телефонный спам – это нежелательные звонки, которые осуществляются без согласия абонента и преследуют цели, не совпадающие с интересами получателя. По данным исследований 2024 года, количество спам-звонков на мобильные телефоны россиян увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом.
Основные виды спам-звонков можно разделить на несколько категорий:
- Телемаркетинг – продажа товаров и услуг по телефону. Например, предложения страховок, кредитов, медицинских услуг.
- Финансовое мошенничество – звонки от лжесотрудников банков с сообщениями о блокировке карты, несанкционированных операциях или необычной активности.
- Фишинговые звонки – попытки выманить личные данные, номера карт, коды из СМС, пароли от онлайн-банкинга.
- Роботизированные звонки – автоматические сообщения от ботов, часто используются для первичного прозвона базы номеров.
- Социальная инженерия – манипулятивные техники для выуживания информации или денег, часто с использованием эмоционального давления.
|Вид спам-звонка
|Угроза
|Частота (% от всех спам-звонков, 2024)
|Банковское мошенничество
|Кража денежных средств, получение доступа к счетам
|43%
|Телемаркетинг
|Навязчивая реклама, потеря времени
|28%
|Фишинг и выманивание данных
|Кража персональных данных, доступ к аккаунтам
|17%
|Ложные опросы
|Сбор данных для дальнейших мошеннических действий
|8%
|Другие типы
|Различные варианты социальной инженерии
|4%
Угрозы от спам-звонков не ограничиваются только финансовыми потерями. Они включают:
- Утечку персональных данных, которые могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий.
- Психологическое давление, особенно на уязвимые группы населения.
- Установку вредоносного ПО после перехода по ссылкам, продиктованным по телефону.
- Репутационные риски (если мошенники получают доступ к аккаунтам в соцсетях и рассылают спам от вашего имени).
Анна Петрова, специалист по кибербезопасности Однажды ко мне обратилась 68-летняя женщина, которая потеряла 750 000 рублей за один телефонный разговор. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты пытаются снять деньги в Новосибирске. Женщина была напугана, ведь она живет в Москве. Звонивший говорил уверенно, назвал её по имени-отчеству и последние 4 цифры карты. Он предложил "спасти" деньги, переведя их на "безопасный счёт". Под его руководством женщина сняла все сбережения и перевела на указанные реквизиты через банкомат. После этого мошенник перестал выходить на связь. Самое поразительное в этой истории — женщина была образованным человеком, но страх потерять сбережения полностью блокировал критическое мышление. Этот случай показывает, как мастерски мошенники используют эмоциональное давление.
Откуда берутся телефонные спамеры и их методы работы
Источники телефонных номеров для спама разнообразны и часто неочевидны для обычного пользователя. Главные каналы, откуда ваш номер попадает к спамерам:
- Утечки баз данных из интернет-магазинов, сервисов доставки, банков.
- Формы регистрации на сайтах с непрочитанными соглашениями о передаче данных третьим лицам.
- Участие в розыгрышах призов, требующих указания номера телефона.
- Автоматизированные системы перебора номеров (брутфорс).
- Публикация номера в открытых источниках – объявления о продаже, социальные сети, форумы.
- "Дружественные" программы лояльности, где компании обмениваются клиентскими базами.
Методы работы спамеров постоянно эволюционируют. Современные инструменты позволяют обзванивать тысячи номеров в час с минимальными затратами:
|Метод
|Как работает
|Эффективность
|Автоматический обзвон (робот-коллер)
|Программа автоматически звонит по списку номеров, воспроизводя заранее записанное сообщение
|Низкая конверсия (0.5-2%), но огромный охват
|Call-центры с живыми операторами
|Реальные люди звонят по скрипту, адаптируя речь под реакцию абонента
|Средняя конверсия (5-10%), высокая стоимость
|Подмена номера (спуфинг)
|Технология, позволяющая скрыть настоящий номер звонящего и отобразить любой другой
|Повышает доверие на 40-60%
|Использование локальных номеров
|Звонки с номеров той же географической зоны, где находится абонент
|Увеличивает вероятность ответа на 30%
|Технология предиктивного набора
|Умная система, которая набирает несколько номеров одновременно, соединяя оператора только с ответившими
|Повышает производительность колл-центра на 200-300%
Особенно опасной тенденцией 2024-2025 годов стало применение технологий искусственного интеллекта в телефонном мошенничестве. ИИ используется для:
- Клонирования голосов родственников или руководителей ("дипфейк" для аудио).
- Анализа поведенческих паттернов жертвы для более точной настройки мошеннических схем.
- Создания персонализированных скриптов обмана на основе данных из социальных сетей.
- Автоматической адаптации стратегии разговора в зависимости от реакций абонента.
При этом, мошенники активно используют социальную инженерию, играя на базовых человеческих эмоциях: страхе, жадности, любопытстве, доверчивости. Они создают ситуацию срочности, не давая жертве времени на обдумывание.
Эффективные способы борьбы со спам-звонками
Защита от телефонного спама требует комплексного подхода, включающего технологические решения и изменение собственных привычек. Эффективные методы борьбы со спам-звонками:
- Минимизация распространения номера: не указывайте телефон на публичных платформах, используйте временные номера для регистраций на сомнительных ресурсах.
- Внимательное чтение пользовательских соглашений: особенно пунктов о согласии на обработку данных и передачу их третьим лицам.
- Использование технических средств защиты: встроенных в операционную систему и сторонних приложений для блокировки спама.
- Выработка правильных поведенческих навыков: не перезванивайте на пропущенные с неизвестных номеров, не поддавайтесь на эмоциональное давление.
- Проверка звонящего: если похоже, что звонит представитель компании, положите трубку и перезвоните по официальному номеру.
Важнейший навык для защиты от спамеров – умение распознать мошенника по характерным признакам звонка:
- Звонящий создаёт атмосферу срочности и необходимости немедленных действий.
- Запрашивает конфиденциальную информацию (коды из СМС, данные карты, пароли).
- Предлагает установить приложения "службы безопасности" или "удалённой поддержки".
- Звонит с номера, визуально похожего на официальный номер организации.
- Просит перевести деньги на "безопасный счёт".
- Искусственно создаёт шумовой фон колл-центра, имитируя работу официальной организации.
Михаил Соколов, консультант по информационной безопасности Недавно я консультировал владельца небольшой сети кофеен. Утром ему позвонил человек, представившийся "сотрудником технической поддержки кассовой системы". Звонивший сообщил о критической уязвимости безопасности и необходимости срочного обновления. Он попросил собеседника открыть на компьютере программу TeamViewer для "удалённой установки патча". К счастью, владелец вспомнил, что за день до этого проходил тренинг по кибербезопасности, где я рассказывал о подобных схемах. Вместо того чтобы следовать инструкциям звонившего, он сказал, что перезвонит, и обратился к официальному поставщику кассового ПО. Разумеется, никаких уязвимостей не было. Если бы он предоставил удалённый доступ к компьютеру, мошенники получили бы доступ к банковскому счёту компании и клиентской базе. В этом случае простой навык "перезвонить по официальному номеру" спас бизнес от потенциальных убытков в несколько миллионов рублей.
Приложения и настройки для блокировки спама на смартфоне
Современные смартфоны предлагают широкий арсенал встроенных и сторонних инструментов для борьбы с нежелательными звонками. Рассмотрим наиболее эффективные технические решения 2025 года:
Встроенные функции блокировки в операционных системах:
- Android: функция "Фильтр спама" в приложении "Телефон", позволяющая блокировать нежелательные звонки и создавать "черные списки".
- iOS: опция "Заглушить неизвестных" отправляет звонки с неизвестных номеров сразу на голосовую почту.
- Обе системы: ручное блокирование номеров после нежелательного звонка.
Специализированные приложения для блокировки спама:
|Приложение
|Особенности
|Эффективность блокировки
|Платформы
|Truecaller
|Определение неизвестных номеров, идентификация спама, блокировка, обратный поиск
|До 95% спам-звонков
|Android, iOS
|Kaspersky Who Calls
|Анализ звонков в реальном времени, регулярно обновляемая база спамеров
|До 90% спам-звонков
|Android, iOS
|Call Control
|Автоматическая блокировка робозвонков, защита от мошенников, регулярные обновления баз данных
|До 85% спам-звонков
|Android, iOS
|Яндекс.Определитель
|Определение номеров, встроенный в браузер и Яндекс.Навигатор, распознавание компаний
|До 80% спам-звонков
|Android
|Mr. Number
|Блокировка по коду города, блокировка скрытых номеров, предупреждения о мошенниках
|До 75% спам-звонков
|Android, iOS
Пошаговый алгоритм настройки защиты от спама на смартфоне:
- Проверьте встроенные функции блокировки: зайдите в настройки приложения "Телефон" и активируйте доступные опции защиты.
- Установите специализированное приложение: выберите подходящее решение из списка выше.
- Предоставьте необходимые разрешения: для эффективной работы антиспам-приложения нужен доступ к звонкам, контактам и иногда SMS.
- Настройте уровень фильтрации: большинство приложений позволяют выбрать интенсивность блокировки от средней до агрессивной.
- Активируйте определенные функции защиты: блокировка международных номеров, короткой серии номеров, скрытых номеров.
- Создайте личный черный и белый списки: добавьте в них известные вам номера спамеров и важные контакты соответственно.
- Включите оповещения о потенциально опасных звонках: даже если номер не заблокирован, вы получите предупреждение о возможном спаме.
В 2025 году многие операторы сотовой связи также предлагают услуги фильтрации спам-звонков на уровне сети. Такие решения обычно платные, но весьма эффективны, так как блокируют нежелательные звонки до того, как они достигнут вашего телефона.
Правовая защита от телефонного спама: куда жаловаться
Законодательство РФ предусматривает меры защиты граждан от нежелательных телефонных звонков и предоставляет механизмы привлечения нарушителей к ответственности. Несанкционированные звонки рекламного характера без предварительного согласия абонента запрещены федеральными законами "О рекламе" и "О связи".
Если вы регулярно получаете спам-звонки, у вас есть несколько юридически обоснованных способов защиты:
- Запрос информации у компании-инициатора звонков: по закону, организация обязана предоставить данные о том, откуда она получила ваш номер.
- Требование прекращения обработки персональных данных: отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть выполнен немедленно.
- Официальная жалоба в надзорные органы: отправка обращения в соответствующие инстанции с требованием принять меры.
- Судебный иск: в случае систематических нарушений и игнорирования ваших требований.
Куда жаловаться на телефонный спам:
- Роскомнадзор – в случаях, когда происходит незаконная обработка ваших персональных данных. Подать жалобу можно через официальный сайт ведомства или через портал Госуслуги.
- ФАС (Федеральная антимонопольная служба) – если речь идет о навязчивой рекламе без вашего согласия. Обращение можно подать через сайт fas.gov.ru.
- МВД России – при явных признаках мошенничества или вымогательства. Заявление принимается в любом отделении полиции или через сайт мвд.рф.
- Роспотребнадзор – если услуга назойливо продвигается компанией, с которой у вас уже есть договорные отношения. Жалобу можно подать через сайт rospotrebnadzor.ru.
- Оператору связи – большинство крупных операторов имеют собственные службы по борьбе с телефонным мошенничеством.
При составлении жалобы рекомендуется предоставить следующие данные:
- Номер телефона, с которого поступил спам-звонок.
- Дату и время звонка.
- Содержание разговора (желательно запись, если она имеется).
- Название компании или организации, от имени которой совершался звонок.
- Доказательства отсутствия вашего согласия на получение рекламы (если применимо).
Важно помнить, что для эффективной защиты от телефонного спама необходим комплексный подход – техническая блокировка и правовые механизмы в сочетании дают наилучший результат.
Спам-звонки – это не просто раздражающий фактор, а серьезная угроза безопасности личных данных и финансов. Помните, что наиболее действенная стратегия борьбы с нежелательными звонками – это комбинация технологических решений, правильных поведенческих привычек и знания своих законных прав. Не отвечайте на сомнительные звонки с незнакомых номеров, используйте современные приложения для блокировки спама, а при необходимости не стесняйтесь обращаться в регулирующие органы. Ваша цифровая безопасность – это прежде всего ваша ответственность, и инвестиции времени в её обеспечение всегда окупаются сохранённым спокойствием и средствами.
Максим Яшин
эксперт по страхованию