Создание эффективных карточек на маркетплейс: советы экспертов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы интернет-магазинов и предприниматели, работающие на маркетплейсах

Специалисты по маркетингу и e-commerce, заинтересованные в оптимизации карточек товаров

Студенты и начинающие маркетологи, желающие повысить свои знания о маркетплейсах и продажах в интернете

Карточка товара на маркетплейсе — это первое, что видит ваш потенциальный покупатель. По данным аналитики за 2024 год, 83% пользователей принимают решение о покупке в течение первых 10 секунд взаимодействия с карточкой товара. Хорошая карточка работает как ваш лучший продавец: убеждает, информирует и закрывает сделку. Плохая — отпугивает клиентов и снижает конверсию на 35-40%. Разберемся, как создать карточку, которая будет продавать даже без вашего участия. 🚀

Ключевые элементы эффективной карточки на маркетплейсе

Эффективная карточка товара — это не просто набор характеристик, а результат тщательно продуманной стратегии. Исследования показывают, что правильно оформленная карточка может увеличить конверсию до 27%. Рассмотрим критические элементы, без которых невозможно создать продающую карточку товара. 📊

Название товара — ваша первая точка контакта с покупателем. Оно должно содержать ключевые слова, по которым ищут ваш товар, и при этом оставаться лаконичным и понятным. Оптимальная длина названия — 50-80 символов.

Характеристики товара — это технические параметры, которые должны быть заполнены максимально подробно. Чем больше полей вы заполните, тем выше шанс, что ваш товар будет показан при фильтрации.

Описание товара должно быть структурированным, информативным и убедительным. Используйте маркированные списки, абзацы и подзаголовки для лучшего восприятия.

Цена и скидки — элементы, которые напрямую влияют на решение о покупке. По данным 2025 года, товары со скидкой от 5% имеют на 18% больше шансов быть купленными.

Элемент карточки Влияние на конверсию Рекомендации по оптимизации Название товара +15-20% Включайте основные ключевые слова в начало названия Качество фото +25-30% Минимум 6 фотографий с разных ракурсов в высоком разрешении Детальное описание +10-15% Структурируйте текст, используйте списки и подзаголовки Отзывы (от 10 шт.) +20-35% Стимулируйте первых покупателей оставлять отзывы Полнота характеристик +5-10% Заполняйте все доступные поля атрибутов

Однако недостаточно просто заполнить все поля — важно сделать это так, чтобы выделиться среди конкурентов. Вот несколько стратегических советов:

Проводите A/B-тестирование различных вариантов названий и описаний

Изучайте карточки конкурентов с высокими продажами и адаптируйте их успешные приемы

Регулярно обновляйте контент на основе аналитики поисковых запросов

Используйте эмоциональный интеллект при составлении текстов — апеллируйте к потребностям и болям клиента

Добавляйте уникальные преимущества вашего товара в начало описания

Помните, что создание эффективной карточки — это не разовое действие, а постоянный процесс оптимизации и улучшения на основе данных и обратной связи от покупателей. 🔄

Анна Веретенникова, менеджер по развитию продаж на маркетплейсах Когда я начала работать с новым брендом кухонных аксессуаров, их товары буквально тонули в потоке конкурентов. Более 300 товаров с конверсией менее 2%. Первым делом я реструктурировала все карточки: добавила четкую структуру в описания, выделила 5 ключевых преимуществ в начале, использовала эмоциональные триггеры. Но самым эффективным оказалось изменение структуры названий — мы поместили в начало самые высокочастотные запросы, а также добавили в названия решение основной проблемы потребителя. За 3 недели органическая видимость выросла на 47%, а конверсия поднялась до 5.8%. Ключевой вывод: структура имеет значение не меньшее, чем содержание.

Работа с фотоконтентом для карточек товаров

Визуальная составляющая карточки товара — это 80% успеха на маркетплейсе. Исследования потребительского поведения показывают, что 93% покупателей считают визуальный контент главным фактором при принятии решения о покупке. В 2025 году требования к качеству фотоконтента вышли на новый уровень. 📸

Используйте минимум 6-8 фотографий для каждого товара

Первое фото должно четко демонстрировать товар на белом фоне

Предоставляйте фотографии с разных ракурсов (360° обзор)

Включайте фото товара в использовании (лайфстайл)

Добавляйте макрофотографии важных деталей и текстур

Размещайте инфографику с ключевыми преимуществами и характеристиками

Включайте фото упаковки и комплектации

Важно помнить о технических требованиях к фотографиям. Для большинства маркетплейсов это формат JPG или PNG, разрешение не менее 1000×1000 пикселей, размер файла до 5-10 МБ, соотношение сторон 1:1 для основного фото.

Тип фотографии Назначение Примеры товаров, где особенно важен Основное фото на белом фоне Четкая идентификация товара Все категории товаров Фото в использовании Демонстрация функционала Электроника, бытовая техника Макрофотографии деталей Показ качества исполнения Украшения, часы, текстиль Фото с размерной сеткой Указание точных размеров Одежда, обувь, мебель Инфографика Выделение ключевых преимуществ Технически сложные товары Фото комплектации Демонстрация полного набора Наборы, конструкторы, косметические наборы

Если у вас нет возможности нанять профессионального фотографа, можно использовать следующие решения:

Лайтбоксы для предметной съемки ($30-150)

Смартфон с хорошей камерой и штатив

Программы для удаления фона (Remove.bg, Adobe Photoshop)

AI-инструменты для улучшения качества изображений (Topaz, Let's Enhance)

Шаблоны для инфографики в Canva или Adobe Express

Помните, что недостаточно просто сделать красивые фотографии — необходимо следить за их эффективностью. Отслеживайте метрики взаимодействия с каждым изображением и оптимизируйте фотоконтент на основе полученных данных. 📊

Дмитрий Сергеев, фотограф-предметник для e-commerce Я столкнулся с интересным случаем, работая с магазином детских игрушек. Их продажи застряли на отметке 30-40 товаров в день, хотя у конкурентов с таким же ассортиментом показатели были в 3-4 раза выше. Мы решили полностью переснять их товарную линейку, но с одним ключевым отличием: вместо стандартных фото на белом фоне, я создал мини-истории для каждой игрушки. На первом фото оставался белый фон, но уже со второго начиналась визуальная история: ребенок играет с игрушкой, затем крупный план деталей, затем сравнение размера с обычными предметами, и наконец — эмоции восторга от игрушки. Это потребовало времени и ресурсов, но результат превзошел все ожидания: конверсия выросла на 167%, а средний чек — на 22%. Причина? Покупатели (родители) смогли эмоционально связаться с товаром и увидеть его реальную ценность для своего ребенка.

Оптимизация SEO параметров для роста видимости

SEO-оптимизация карточек товаров на маркетплейсах критически важна для повышения органического трафика. По данным аналитики за первую половину 2025 года, товары с оптимизированными карточками получают на 56% больше просмотров. Поисковые алгоритмы маркетплейсов становятся все сложнее, но принципы их работы остаются понятными. 🔍

Первый шаг в оптимизации — выявление релевантных ключевых слов. Используйте следующие инструменты:

Встроенные инструменты аналитики маркетплейсов (Ozon Performance, WB Аналитика)

Внешние сервисы (Wildstat, Moneyplace, mpstats)

Анализ поисковых подсказок при вводе запроса на маркетплейсе

Исследование карточек конкурентов с высокими продажами

После определения ключевых запросов, оптимизируйте все текстовые элементы карточки:

Название товара должно включать главные ключевые слова. Помещайте самые важные запросы в начало названия, так как алгоритмы придают больший вес первым словам. Оптимальная структура: [Бренд] + [Тип товара] + [2-3 ключевых характеристики] + [Целевое использование].

Характеристики товара — заполняйте все доступные поля атрибутов. Чем полнее заполнена карточка, тем лучше она ранжируется и тем больше фильтров может захватить. По данным 2025 года, заполнение более 95% атрибутов повышает видимость товара на 22%.

Описание товара должно содержать ключевые слова в естественной форме. Используйте различные словоформы и синонимы основных запросов. Помните о релевантности — перенасыщение ключами приведет к ухудшению позиций.

Важно помнить и о невидимых для покупателей SEO-факторах:

Alt-теги для изображений (на некоторых маркетплейсах)

Правильная категоризация товара

Поведенческие показатели (CTR, время на карточке, конверсия)

Наличие и качество отзывов

Рейтинг товара и продавца

Не менее важно регулярно проводить аудит и обновление SEO-параметров. Алгоритмы маркетплейсов постоянно меняются, и то, что работало вчера, может потерять эффективность завтра. 🔄

Отслеживайте следующие метрики для контроля эффективности SEO-оптимизации:

Позиции товара по ключевым запросам

Количество показов и просмотров карточки

CTR из поисковой выдачи

Конверсия из просмотра в покупку

Соотношение органического и рекламного трафика

Помните, что SEO на маркетплейсах — это не только про алгоритмы, но и про покупателя. Всегда балансируйте между оптимизацией для системы и созданием удобного, информативного контента для людей. 👥

Адаптация карточек под разные маркетплейсы

Каждый маркетплейс — это отдельная экосистема со своими правилами, алгоритмами и аудиторией. Универсальный подход к созданию карточек не работает. По данным исследований 2025 года, адаптированные под конкретную площадку карточки показывают на 43% более высокую конверсию по сравнению с универсальными. 🌐

Рассмотрим ключевые отличия основных маркетплейсов и способы адаптации контента под них:

Маркетплейс Особенности и требования Рекомендации по адаптации Wildberries – Приоритет точности характеристик <br> – Строгие правила модерации фото <br> – Важность поведенческих факторов – Максимально заполняйте все характеристики <br> – Используйте лаконичные названия до 80 символов <br> – Делайте акцент на первое фото Ozon – Расширенные возможности для описаний <br> – Более гибкая работа с ключевыми словами <br> – Продвинутая система фильтрации – Используйте форматированный текст и HTML <br> – Уделяйте внимание скрытым ключевым словам <br> – Создавайте детальные описания Яндекс Маркет – Интеграция с поисковой системой Яндекс <br> – Строгий контроль контента <br> – Важность структуры данных – Используйте высокочастотные запросы из Яндекса <br> – Стройте название по принципу запрос+бренд <br> – Соблюдайте все требования к атрибутам AliExpress Россия – Глобальная и локальная аудитория <br> – Многоязычность <br> – Акцент на низкой цене – Используйте качественные переводы <br> – Подчеркивайте соотношение цена/качество <br> – Добавляйте подробную информацию о доставке СберМегаМаркет – Интеграция с экосистемой Сбера <br> – Акцент на надежности <br> – Лояльная аудитория – Подчеркивайте гарантии и качество <br> – Используйте эмоциональные триггеры <br> – Делайте акцент на отзывы и рейтинги

При работе с несколькими маркетплейсами важно создать систему управления контентом, которая позволит эффективно адаптировать карточки под каждую площадку:

Используйте PIM-системы (Product Information Management) для централизованного управления данными о товарах

Создайте базовый шаблон карточки, который будет адаптироваться под требования конкретного маркетплейса

Ведите отдельную аналитику эффективности для каждой площадки

Учитывайте особенности целевой аудитории каждого маркетплейса при создании контента

Отслеживайте изменения в алгоритмах и правилах маркетплейсов

Помните, что адаптация — это не только технические параметры, но и понимание психологии покупателей на различных площадках. Например, аудитория Wildberries более чувствительна к цене, в то время как покупатели Яндекс Маркета часто ищут товары премиум-сегмента. 🧠

Тестируйте различные подходы к оформлению карточек на разных площадках. Что работает на одном маркетплейсе, может не сработать на другом. Регулярное A/B-тестирование поможет найти оптимальные решения для каждой платформы. 🔬

Анализ и улучшение конверсии карточек товаров

Создание карточек — это только начало пути. Ключом к долгосрочному успеху на маркетплейсах является постоянный анализ эффективности и оптимизация на основе данных. По статистике 2025 года, продавцы, регулярно оптимизирующие свои карточки на основе аналитики, показывают в среднем на 37% более высокую конверсию. 📈

Для эффективного анализа карточек товаров необходимо отслеживать следующие ключевые метрики:

Показатель конверсии (CR, Conversion Rate) — процент посетителей, совершивших покупку после просмотра карточки

(CR, Conversion Rate) — процент посетителей, совершивших покупку после просмотра карточки Показатель отказов (Bounce Rate) — процент посетителей, покинувших карточку без какого-либо взаимодействия

(Bounce Rate) — процент посетителей, покинувших карточку без какого-либо взаимодействия Время, проведенное на странице — среднее время, которое посетители проводят на карточке товара

— среднее время, которое посетители проводят на карточке товара CTR карточки (Click-Through Rate) — процент кликов по карточке из поисковой выдачи

(Click-Through Rate) — процент кликов по карточке из поисковой выдачи Коэффициент добавления в корзину — отношение добавлений в корзину к просмотрам

— отношение добавлений в корзину к просмотрам Коэффициент завершения покупки — отношение покупок к добавлениям в корзину

Большинство современных маркетплейсов предоставляют продавцам доступ к аналитическим инструментам, которые позволяют отслеживать эти метрики. Дополнительно можно использовать сторонние сервисы аналитики, такие как MPStats, Moneyplace, SellerCentre, Wildstat. ⚙️

На основе полученных данных проводите регулярную оптимизацию карточек, следуя этому алгоритму:

Выявите карточки с низкими показателями конверсии Определите проблемные элементы (фото, название, описание, цена и т.д.) Проведите A/B-тестирование альтернативных вариантов Внедрите успешные изменения Продолжайте мониторинг для оценки эффективности изменений

Наиболее распространенные причины низкой конверсии и способы их устранения:

Низкий CTR из поисковой выдачи: оптимизируйте название и основное фото, проверьте релевантность ключевых слов

оптимизируйте название и основное фото, проверьте релевантность ключевых слов Высокий показатель отказов: улучшите качество фотоконтента, проверьте соответствие товара ожиданиям покупателей

улучшите качество фотоконтента, проверьте соответствие товара ожиданиям покупателей Низкий коэффициент добавления в корзину: пересмотрите описание, добавьте больше деталей, проработайте раздел с выгодами товара

пересмотрите описание, добавьте больше деталей, проработайте раздел с выгодами товара Низкий коэффициент завершения покупки: проверьте ценовую политику, добавьте информацию о гарантиях, усильте социальное доказательство через отзывы

Важно понимать, что оптимизация карточек — это непрерывный процесс. Рынок, тренды и алгоритмы постоянно меняются, и то, что работает сегодня, может потерять эффективность завтра. 🔄

Практикуйте системный подход к оптимизации: создайте календарь регулярного аудита карточек, ведите журнал изменений и их влияния на метрики, формируйте базу знаний об эффективных практиках для вашей ниши. Такой подход позволит накапливать опыт и постоянно улучшать результаты. 📆