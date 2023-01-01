СМО: кто это – директор маркетинга или руководитель отдела
Аббревиатура СМО часто вызывает путаницу даже у опытных специалистов. Это просто громкий титул или ключевая фигура, влияющая на бизнес-результаты всей компании? Между тем, правильное понимание роли Chief Marketing Officer может полностью преобразить результативность вашего бизнеса. Разбираемся, в чем заключается миссия СМО, какова разница между директором маркетинга и руководителем отдела, и почему эти различия критически важны для структуры вашей компании 🚀
СМО: расшифровка аббревиатуры и место в структуре компании
СМО (Chief Marketing Officer) — это стратегическая C-level позиция, отвечающая за весь комплекс маркетинговых активностей компании. В отличие от обычного руководителя отдела маркетинга, СМО имеет прямой выход на CEO и других топ-менеджеров, участвует в формировании общей бизнес-стратегии и принимает решения, выходящие за рамки чистого маркетинга.
В классической корпоративной иерархии СМО находится на одном уровне с CFO (финансовым директором), COO (операционным директором) и другими C-level руководителями. Все они подчиняются непосредственно генеральному директору.
Андрей Петров, CEO продуктовой ИТ-компании Когда мы выросли до 150+ сотрудников и вышли на международный рынок, я понял, что обычный руководитель маркетинга не справляется с масштабом задач. Нужен был человек, способный интегрировать маркетинг в бизнес-стратегию и говорить на одном языке с инвесторами. После найма опытного СМО с международным опытом наши маркетинговые бюджеты стали работать в 2,5 раза эффективнее, а CAC снизился на 32%. Главное отличие было в том, что СМО мыслил бизнес-метриками, а не просто маркетинговыми показателями — он понимал, как конвертировать узнаваемость бренда в рост капитализации компании.
Место СМО в структуре компании зависит от её масштаба и отрасли. В крупных корпорациях СМО управляет несколькими маркетинговыми директорами, отвечающими за отдельные бизнес-юниты или географические регионы. В средних компаниях СМО может руководить отделом маркетинга напрямую.
Давайте посмотрим на типичное положение СМО в организационной структуре различных типов компаний:
|Тип компании
|Подчинение
|В подчинении у СМО
|Наличие в структуре
|Крупная корпорация
|Напрямую CEO
|Директора по брендам, региональные маркетинговые директора, руководители по каналам
|Обязательно есть
|Средний бизнес
|CEO
|Руководители направлений маркетинга
|Часто присутствует
|Стартап (серия B+)
|CEO/Основатели
|Маркетинговая команда
|Появляется при масштабировании
|Малый бизнес
|Владелец бизнеса
|Маркетологи, подрядчики
|Редко (чаще функцию выполняет владелец)
Интересно, что в российских компаниях часто можно встретить должность "директор по маркетингу", которая по функционалу ближе к руководителю отдела, чем к полноценному СМО. Это создает определенную путаницу, поэтому всегда важно смотреть не на название должности, а на реальные полномочия, ответственность и место в организационной структуре 🧩
Директор маркетинга vs руководитель отдела: в чем разница
Хотя названия "директор маркетинга", "СМО" и "руководитель маркетингового отдела" иногда используются как синонимы, между ними существуют принципиальные различия в уровне полномочий, стратегическом влиянии и масштабе ответственности.
Ключевые отличия между СМО и руководителем отдела маркетинга:
- Уровень принятия решений. СМО участвует в стратегическом планировании на уровне всей компании, тогда как руководитель отдела принимает тактические решения в рамках маркетингового направления.
- Бюджетные полномочия. СМО формирует общий маркетинговый бюджет и распределяет ресурсы между направлениями, руководитель отдела управляет выделенным бюджетом.
- Влияние на продукт. СМО участвует в разработке продуктовой стратегии, руководитель отдела чаще работает с готовым продуктом.
- Доступ к высшему руководству. СМО имеет регулярное взаимодействие с советом директоров и акционерами, руководитель отдела коммуницирует в основном с функциональными директорами.
- Участие в M&A. СМО оценивает маркетинговые синергии при слияниях и поглощениях, руководитель отдела не участвует в этих процессах.
Давайте сравним эти позиции более детально:
|Параметр
|Chief Marketing Officer (СМО)
|Директор по маркетингу (Marketing Director)
|Руководитель отдела маркетинга
|Уровень в иерархии
|C-level, член правления
|Второй уровень управления
|Средний менеджмент
|Фокус работы
|Стратегия и видение
|Стратегия и операционное управление
|Тактика и исполнение
|Временной горизонт
|3-5 лет
|1-3 года
|Квартал-год
|Влияние на бизнес-модель
|Высокое
|Среднее
|Низкое
|Зарплатный диапазон в России (2025)
|от 600 000 до 2 500 000 ₽
|от 350 000 до 800 000 ₽
|от 180 000 до 450 000 ₽
Елена Соколова, HR-директор международной FMCG-компании При подборе СМО в нашу компанию мы столкнулись с неожиданной проблемой: большинство кандидатов с титулом "директор по маркетингу" в резюме оказались по сути руководителями отделов, не имевшими опыта стратегической работы. Из 28 кандидатов только 3 обладали реальным опытом СМО. Один кандидат искренне удивился, когда на интервью я спросила о его опыте взаимодействия с инвесторами и работы с советом директоров. Тогда мы изменили стратегию поиска и начали обращать внимание на роли, а не на названия должностей. В итоге наш нынешний СМО пришел с позиции Chief Customer Officer из другой индустрии, но его компетенции в создании клиентоцентричного бизнеса и опыт работы с советом директоров оказались намного ценнее, чем отраслевой опыт.
В российских компаниях нередко встречается ситуация, когда формально у специалиста должность "директор по маркетингу", но по факту он выполняет функции руководителя отдела. И наоборот — человек может называться руководителем отдела, но входить в правление компании и иметь полномочия, соответствующие позиции СМО. Поэтому при оценке позиции всегда важно смотреть не только на название должности, но и на круг задач, ответственность и влияние на принятие бизнес-решений 🔍
Зона ответственности и ключевые функции СМО
Современный СМО находится на пересечении стратегического планирования, аналитики, технологий и креатива. В отличие от традиционного понимания роли маркетинга как функции по продвижению, СМО отвечает за создание долгосрочной ценности бизнеса через построение сильного бренда и управление клиентским опытом.
Ключевые зоны ответственности СМО включают:
- Формирование маркетинговой стратегии, интегрированной с общей бизнес-стратегией компании
- Управление брендом и создание долгосрочного капитала бренда
- Построение системы маркетинговых метрик, отражающих влияние маркетинга на бизнес-результаты
- Разработка портфельной стратегии продуктов/услуг компании
- Создание и управление Customer Experience на всех точках контакта
- Развитие инноваций в маркетинге и внедрение новых технологий
- Построение системы управления данными о клиентах (CDP, CRM)
- Формирование маркетинговой культуры в организации
Распределение времени современного СМО между различными активностями показывает значительный сдвиг в сторону стратегии и технологий:
|Активность
|Доля времени СМО в 2015
|Доля времени СМО в 2025
|Тренд
|Стратегическое планирование
|15%
|25%
|↑
|Работа с данными и аналитика
|8%
|20%
|↑↑
|Управление технологическим стеком
|5%
|15%
|↑↑
|Традиционные маркетинговые кампании
|25%
|10%
|↓↓
|Управление командой и процессами
|20%
|15%
|↓
|Взаимодействие с другими департаментами
|12%
|10%
|↓
|Взаимодействие с внешними партнерами
|15%
|5%
|↓↓
Важно отметить, что в современных условиях СМО все больше выступает в роли "защитника клиента" на уровне топ-менеджмента. Это требует глубокого понимания психологии потребителей, тенденций рынка и способности превращать эти знания в бизнес-преимущества.
Что особенно важно — CMO не просто создает и транслирует маркетинговые сообщения, а формирует комплексный опыт взаимодействия клиента с брендом на всех этапах. От первого контакта и до послепродажного обслуживания. Именно поэтому в крупных компаниях эта позиция часто трансформируется в Chief Experience Officer (CXO) или Chief Customer Officer (CCO), что отражает растущую важность клиентского опыта как ключевого конкурентного преимущества 🌟
Требования к современному СМО: навыки и компетенции
Требования к СМО постоянно эволюционируют вместе с изменением бизнес-ландшафта и технологическим прогрессом. Если раньше на первый план выходили креативность и коммуникативные навыки, то сегодня СМО должен сочетать глубинное понимание данных, технологические компетенции и стратегическое мышление.
Современный СМО — это своеобразный "гибрид": маркетолог, технолог, аналитик и бизнес-стратег в одном лице.
- Бизнес-компетенции:
- Понимание финансовых моделей и умение говорить на языке цифр
- Опыт P&L-управления и стратегического планирования
- Знание принципов корпоративного управления
- Навыки бюджетирования и ресурсного планирования
- Технологические компетенции:
- Понимание архитектуры маркетинговых технологий (MarTech)
- Знание принципов работы с данными и аналитическими системами
- Представление о возможностях и ограничениях AI в маркетинге
- Понимание Customer Data Platforms и систем персонализации
- Маркетинговые компетенции:
- Глубокое понимание потребительского поведения
- Навыки стратегического брендинга
- Опыт построения омниканальных коммуникаций
- Способность интегрировать онлайн и офлайн маркетинг
- Лидерские качества:
- Способность вдохновлять и развивать таланты
- Навыки кросс-функционального взаимодействия
- Умение выступать амбассадором маркетинга внутри компании
- Способность управлять изменениями и внедрять инновации
Опыт и образование, необходимые для позиции СМО, существенно различаются в зависимости от отрасли и масштаба компании. Однако можно выделить определенные тенденции:
- Образование: Базовое высшее образование (часто в области маркетинга, экономики или бизнес-администрирования) + MBA или EMBA у 65% СМО в крупных компаниях
- Опыт: Минимум 10-15 лет в маркетинге, из которых 5+ лет на управленческих позициях
- Международный опыт: Становится все более важным фактором, особенно для глобальных компаний
- Кросс-отраслевой опыт: Все чаще компании привлекают СМО из других индустрий для получения свежего взгляда
Интересно, что навыки, которые сами СМО считают наиболее важными для успеха в 2025 году, существенно отличаются от тех, что были актуальны десятилетие назад:
|Ранг
|Ключевые компетенции СМО в 2015
|Ключевые компетенции СМО в 2025
|1
|Креативное мышление
|Аналитическое мышление и работа с данными
|2
|Коммуникационные навыки
|Бизнес-стратегия и понимание финансов
|3
|Понимание рынка
|Технологическая грамотность
|4
|Управление проектами
|Адаптивность и управление изменениями
|5
|Навыки брендинга
|Лидерство и развитие таланта
Важно отметить, что в сложившихся условиях СМО должен не только обладать перечисленными компетенциями, но и постоянно обновлять свои знания и навыки. Мир маркетинговых технологий и инструментов развивается настолько быстро, что даже опытные СМО уделяют не менее 10-15% своего времени непрерывному обучению 📚
Карьерный путь к должности СМО в российских компаниях
Путь к должности СМО в российских компаниях имеет свою специфику, отличающуюся от западных моделей. Если в США и Европе существует более четкая карьерная лестница от младших маркетинговых позиций до топ-менеджмента, то в России карьерная траектория часто оказывается менее линейной.
Типичные карьерные пути к позиции СМО в российских компаниях:
- Классический маркетинговый путь: маркетолог → руководитель направления → директор по маркетингу → СМО
- Путь через продажи: менеджер по продажам → руководитель продаж → коммерческий директор → СМО
- Продуктовый путь: продакт-менеджер → директор по продукту → СМО
- Предпринимательский путь: основатель стартапа → CEO в собственном бизнесе → СМО в корпорации
- Консалтинговый путь: консультант → руководитель практики в консалтинге → СМО
В России особенно заметна тенденция к приходу на позиции СМО специалистов из смежных областей — продаж, product management и общего менеджмента. Это связано с тем, что во многих российских компаниях маркетинг долгое время воспринимался как сервисная, а не стратегическая функция.
Михаил Корнеев, карьерный коуч для топ-менеджеров За последние пять лет я сопровождал 14 руководителей, сделавших переход на позиции СМО. Почти всем пришлось существенно расширить свой профессиональный профиль. Одна из моих клиенток пришла ко мне будучи директором по маркетингу в фармацевтической компании. Она отлично разбиралась в брендинге и коммуникациях, но испытывала трудности с финансовыми аспектами и технологиями. Мы составили годовой план развития: она прошла курс финансового моделирования для нефинансовых менеджеров, погрузилась в MarTech, работала с ментором из IT-сферы. Также мы практиковали выступления перед советом директоров и инвесторами. Через 14 месяцев она получила позицию СМО в крупной FMCG-компании, где удвоила ROI маркетинговых инвестиций за первый год. Ключевым фактором успеха стало именно разностороннее развитие и выход за пределы традиционного маркетингового мышления.
Интересно, что средний возраст назначения на должность СМО в России составляет 35-40 лет, что на 3-5 лет меньше, чем в США и Европе. Это объясняется как более быстрым карьерным ростом в развивающихся рынках, так и тем, что функция СМО в российских компаниях начала формироваться относительно недавно.
Для успешного построения карьеры до уровня СМО в российских реалиях можно выделить несколько ключевых рекомендаций:
- Развивайте бизнес-мышление. Учитесь мыслить на языке бизнес-результатов, а не только маркетинговых метрик.
- Получите опыт P&L-управления. Если возможно, возьмите ответственность за финансовые результаты направления или продукта.
- Непрерывно развивайтесь в сфере digital и технологий. СМО должен глубоко понимать возможности современных технологий.
- Инвестируйте в бизнес-образование. MBA или специализированные программы для топ-менеджеров существенно повышают шансы на карьерный рост.
- Расширяйте сеть профессиональных контактов. Многие назначения на позицию СМО происходят через рекомендации и нетворкинг.
- Создавайте видимые бизнес-результаты. Документируйте свои достижения в терминах роста бизнеса, а не промежуточных маркетинговых показателей.
- Развивайте кросс-функциональные навыки. Получайте опыт работы в смежных с маркетингом областях — продажах, продукте, сервисе.
В отличие от западной практики, где СМО часто строят всю карьеру в одной отрасли, российские СМО чаще меняют индустрии. Это может быть как преимуществом (широта взглядов, разнообразный опыт), так и создавать определенные вызовы при адаптации к специфике новой отрасли.
Средний срок пребывания в должности СМО в России составляет около 3 лет, что также короче, чем в западных странах (3,5-4 года). Это создает как возможности для карьерного роста амбициозных профессионалов, так и вызовы для компаний, стремящихся к стабильному развитию маркетинговой функции 🚀
Позиция СМО — это не просто вершина маркетинговой карьеры, а стратегическая роль, трансформирующая весь бизнес. В мире, где потребительский опыт и данные становятся ключевыми активами компаний, СМО превращается из "директора коммуникаций" в архитектора бизнес-модели будущего. Не важно, называется ли эта должность Chief Marketing Officer, директор по маркетингу или как-то иначе — важно понимать ее истинную суть: соединение глубокого понимания клиентов с бизнес-стратегией компании. Именно такие лидеры, способные балансировать между креативностью и аналитикой, технологиями и человечностью, будут определять успех компаний в ближайшие десятилетия.
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег